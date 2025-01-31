10-те най-добри софтуера за управление на строителни проекти за Mac

Когато сте отговорни за планирането, координирането и управлението на строителен проект, трябва да сте в течение с всеки детайл, всеки ден. Това означава, че се нуждаете от подходящ софтуер за управление на проекти, който да ви подпомага.

В Excel можете да направите много неща, но ако искате да имате пълен контрол над всички елементи, се нуждаете от инструмент за управление на строителни проекти. Независимо дали управлявате свой малък бизнес или сте голям изпълнител, ако сте лоялен потребител на Apple, софтуерът за строителство за Mac е вашият отговор. ?️

След като концепцията е ясна и процесът е планиран (независимо дали участвате в тези етапи или не), софтуерът за управление на строителни проекти ви помага да реализирате успешно проекта от начало до край.

От изготвянето на разчети за разходите или поръчването на материали до работата с подизпълнители и координирането на графиците на екипа, софтуерът за управление на строителни проекти за Mac ви помага да работите по-бързо, а не по-усилено, и да спазвате сроковете и бюджета на проекта си. ?

Какво да търсите в софтуера за строителство за Mac?

Изборът на подходящ софтуер за строителство за управление на вашия проект е от съществено значение, а неговата използваемост трябва да съответства на интуитивния потребителски интерфейс (UI) на вашия Mac. Въпреки че конкретните функции, от които се нуждаят потребителите на Mac за всеки проект, могат да се различават, обърнете внимание на следните ключови характеристики:

Инструменти за управление на разходите , които ви помагат да оцените разходите и след това да проследявате действителните разходи по време на строителния проект, така че лесно да виждате как се справяте спрямо бюджета си.

Приложения за управление на проекти и планиране на проекти , с които можете да разпределяте ресурсите, включително хора и оборудване, там, където са необходими.

Инструменти за задачи и график , които показват работния ви процес и , които показват работния ви процес и зависимостите в проекта и ви помагат да следите напредъка спрямо плана на проекта в избрания от вас формат, като изглед на таблица, Kanban табла или диаграми на Гант

Софтуер, базиран в облака , за да имате достъп до проекта си в реално време, дори и от мобилно устройство, независимо дали сте в офиса или на място.

Съхранение на документи , за да можете винаги да проверявате договорите или разрешителните за строеж, където и да сте.

Проследяване на материалите и управление на ресурсите , за да знаете кога да поръчате и кога ще бъдат доставени материалите.

Управление на оборудването , за да сте сигурни, че разполагате с необходимото и че знаете кога се използва оборудването и кога се нуждае от поддръжка.

Проследяване на проблеми , за да можете ефективно да регистрирате, разгледате и разрешите всички проблеми.

Ключови функции за сътрудничество , които поддържат целия ви екип на една вълна

Опции за отчитане , за да можете лесно да давате обратна връзка за напредъка на проекта на всички заинтересовани страни.

Възможност за интеграция, за да разширите функционалността на вашата платформа , за да разширите функционалността на вашата платформа за управление на строителни проекти

10-те най-добри софтуера за строителство за Mac, които можете да използвате

Целта на всеки софтуер за управление на строителни проекти е да оптимизира планирането и управлението на вашите проекти, като същевременно ги поддържа възможно най-гъвкави.

Всъщност има много припокривания между управлението на строителството и управлението на проекти, което означава, че най-добрият софтуер за управление на проекти често работи добре и за управлението на строителството. Ето защо в нашия списък с най-добрия софтуер за управление на строителството за Mac ще намерите и някои инструменти за управление на проекти. В края на краищата, защо да изобретяваме колелото отново?

Нека да разгледаме нашия списък с най-добрия софтуер за управление на строителни проекти за Mac. ?

Планирайте, управлявайте и проследявайте строителните си проекти от начало до край с ClickUp.

Като най-високо оцененият софтуер за продуктивност и управление на строителни проекти в света, ClickUp има много да предложи. ClickUp е пакет „всичко в едно“, който ви помага да управлявате безпроблемно вашия строителен проект. ✨

ClickUp не е просто софтуер за управление на проекти, а всеобхватна платформа за съхранение на документи, организиране на бюджети за проекти, проследяване на напредъка и насърчаване на сътрудничеството – независимо дали работите в строителния сектор или не. Мениджърите на строителни проекти обичат ClickUp заради възможностите му за управление на задачи и разширени настройки, особено що се отнася до персонализираните полета.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Когато качвате или променяте данни, понякога системата може да се актуализира бавно.

Ако използвате мобилното приложение, все още няма наличен изглед на таблица.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 7900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Contractor Foreman

чрез Contractor Foreman

Този софтуер за управление на строителни предприемачи за Mac се гордее с това, че предлага максимална възвръщаемост на инвестициите за всички видове предприемачи, включително общи, жилищни и търговски предприемачи. ?

Най-добрите функции на Contractor Foreman

Използвайте този софтуер за управление на проекти за Mac за неограничен брой проекти.

Създавайте прогнози и управлявайте оферти

Използвайте списъци със задачи, за да управлявате по-лесно задачите си.

Създавайте и управлявайте широка гама от документи

Лесно управлявайте работните поръчки, графиците, табелите за отчитане на работното време и дневните регистри.

Проследявайте разходите с помощта на актуални отчети

Настройте интеграции с Google Calendar и счетоводния софтуер QuickBooks.

Ограничения на Contractor Foreman

Настройването и научаването на всички функции може да отнеме известно време и усилия.

Някои потребители смятат, че обслужването на клиенти може да бъде подобрено.

Цени на Contractor Foreman

Безплатна пробна версия: за 30 дни

Стандартен: 49 $/месец за трима потребители

Плюс: 87 $/месец за осем потребители

Pro: 123 $/месец за 15 потребители

Неограничен: 148 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (550+ отзива)

3. Houzz Pro

чрез Houzz Pro

Houzz Pro е софтуер за управление на бизнеса, предназначен да подпомага професионалистите в областта на строителството и ремонта.

Най-добрите функции на Houzz Pro

Проследявайте задачите спрямо графиците на проектите и разходите спрямо бюджета си.

Лесно създавайте прогнози и професионални предложения

Управлявайте фактури и планирайте онлайн плащания

Създавайте нови 2D планове на етажите с инструмента за планиране на етажи, след което ги моделирайте в 3D, за да ги представите на клиентите.

Създайте продуктова библиотека, за да улесните намирането на продукти от различни доставчици.

Ограничения на Houzz Pro

Популярни функции като график на проекта, управление на задачите и проследяване на разходите са достъпни само в пакетите Pro и Ultimate, докато само пакетът Ultimate предлага помощ при генерирането на потенциални клиенти.

Някои потребители смятат, че цената е висока за стойността, която получават.

Цени на Houzz Pro

Безплатна пробна версия: за 30 дни

Стартово ниво: 99 $/месец на потребител

Essential: 139 $/месец на потребител

Pro: 199 $/месец на потребител

Ultimate: 399 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Houzz Pro

G2: 3. 2/5 (3 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 отзива)

4. Bluebeam Revu

чрез Bluebeam Revu

Bluebeam Revu се използва предимно за управление на документи от много различни участници в сектора на недвижимите имоти и строителството, включително архитекти, строители, инженери и строителни мениджъри. ?

Най-добрите функции на Bluebeam Revu

Той се отличава с безопасно управление на документи, предлагайки инструменти за проследяване на маркировки и автоматизация.

Той улеснява цифровото сътрудничество в екипа чрез споделяне на файлове от етапа на проектиране и строителство до предаването на проекта.

Налични са множество интеграции, включително Dropbox, Google Drive и OneDrive.

Той е уеб-базиран, така че можете да работите отвсякъде и на всяко устройство.

Просто инсталирайте приложението за iOS, за да използвате Bluebeam Revu на устройства с Apple.

Ограничения на Bluebeam Revu

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс не е толкова интуитивен, колкото би могъл да бъде за управление на задачи.

Когато работите с големи файлове, понякога това забавя производителността с много данни за проекта.

Цени на Bluebeam Revu

Основни характеристики: 240 USD/година на потребител

Основен: 300 $/година на потребител

Complete: 400 $/година на потребител

Оценки и рецензии за Bluebeam Revu

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)

5. Stack

чрез Stack

Макар Stack да предлага решения за управление на проекти и документи, истинската му сила се крие в безпроблемната интеграция между софтуера за изчисляване и функционалността за оценяване.

Най-добрите функции на Stack

Софтуерът за изчисляване и счетоводство и функциите за отчитане са изключително гъвкави и могат да се персонализират.

Строителните оферти лесно се превръщат в професионални документи за търгове, оферти или предложения с логото на вашата компания.

Можете да изберете да работите в интерфейса на Stack или да експортирате данните си в друг софтуер, като Excel.

Има множество опции за интеграция с друг софтуер за управление на строителството, така че можете да ги използвате, за да преместите данните си за изчисления и оценки към следващата фаза.

Ограничения на стека

Функциите за управление на проекти и документи са нови продукти и все още се оптимизират.

Цените са по-високи в сравнение с някои други софтуери за управление на строителни проекти за Mac.

Цени на пакети

Takeoff & Estimating: 2499 USD/година на потребител

Производителност на място: 599 $/година на потребител

Управление на проекти: 3588 USD/година на потребител

Оценки и рецензии на Stack

G2: 3,9/5 (14 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1200 отзива)

6. Float

чрез Float

Float е софтуер за управление на ресурсите, който ви помага да видите капацитета на екипа си, за да можете ефективно да планирате работата. ?

Най-добрите функции на Float

Лесно вижте фазите на проекта си и целите, към които се стремите.

Живата времева линия ви предоставя полезен визуален преглед на всички ваши служители и проекти и ви позволява да коригирате разпределението на ресурсите с помощта на функцията „плъзгане и пускане”.

Функцията за отчитане на времето записва очакваното и действителното време, необходимо за изпълнение на задачите, и го сравнява с бюджета ви.

Позволява ви да въвеждате задачи от други инструменти за управление на проекти.

Получавайте напомняния и известия за промени в графика и актуализации на задачите чрез Slack.

Ограничения на плаващите елементи

Някои потребители съобщават, че функционалността не е толкова гъвкава, колкото биха искали.

Преместването на задачите по времевата линия не е толкова лесно, колкото би трябвало да бъде.

Плаващи цени

Безплатен пробен период: 30 дни

Стартово ниво: 6 $/месец на потребител

Pro: 10 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Float

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

7. Jobber

чрез Jobber

Jobber има за цел да помага на доставчиците на услуги за дома, включително строителните предприемачи, да предоставят отлично обслужване, като улеснява управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM). ?

Най-добрите функции на Jobber

Лесно създавайте професионални прогнози, оферти и фактури

Ясно посочете своята наличност онлайн, за да можете по-добре да планирате и управлявате работните си графици.

Проследявайте времето и разходите си, докато екипът ви отчита работното си време от всяко място, където се намира.

Вижте цялата си комуникация с доставчици и клиенти в строителния сектор на едно централно място.

Използвайте това приложение за управление, за да управлявате бизнеса си, докато сте в движение.

Приемайте плащания на място, онлайн или с кредитна карта

Всеки ценови пакет ви помага да изведете бизнеса си на следващото ниво на оперативна ефективност, като цените на Grow предлагат инструменти за автоматизация на продажбите и маркетинга, които ви помагат да се разраствате.

Ограничения на Jobber

Функциите за планиране и счетоводство не позволяват толкова голяма гъвкавост, колкото биха искали някои потребители.

Мобилното приложение все още е малко тромаво и се нуждае от доработване.

Цени на Jobber

Безплатен пробен период: 14 дни

Lite: 9 $/месец на потребител

Основен пакет: 45 USD/месец на потребител

Connect: 117 $/месец за 1-5 потребители

Grow: 225 $/месец за 1-15 потребители

Оценки и рецензии за Jobber

G2: 4,3/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

8. CoConstruct

чрез Co Construct

CoConstruct е инструмент за управление на проекти за строители и реновиращи. Този софтуер за управление на строителни проекти предоставя едно централно приложение, което ви позволява да управлявате всички елементи на проекта си, от клиенти до изпълнители. ?️

Най-добрите функции на CoConstruct

Улеснява изготвянето на строителни сметки и обработката на поръчки за покупка

Помага ви да следите напредъка на проекта и лесно да давате обратна връзка на клиента с функциите за анализ и отчитане.

Предлага гама от персонализирани шаблони

Използвайте електронни подписи, за да ускорите одобряването на документи.

Опростява фактурирането, издаването на фактури и онлайн плащанията

Ограничения на CoConstruct

Може да отнеме време да се научите как да го използвате.

Мобилното приложение не работи толкова добре, колкото версията за настолни компютри, и се нуждае от допълнително усъвършенстване.

Цени на CoConstruct

Essential: 99 $ за първия месец, след това 399 $/месец

Разширена версия: 399 $ за първия месец, след това 699 $/месец

Complete: 699 $ за първия месец, след това 999 $/месец

Оценки и рецензии за CoConstruct

G2: 4/5 (20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (850+ отзива)

9. Whip Around

чрез Whip Around

Whip Around ви помага да управлявате аспектите, свързани с съответствието и поддръжката на вашия строителен проект, за да намалите рисковете за безопасността. ?

Най-добрите функции на Whip Around

Предотвратете проблеми с поддръжката на автопарка, като поддържате свързани всички данни за превозните средства, включително инспекции и работни поръчки.

Управлявайте интервалите за поддръжка, за да спазвате изискванията на CSA (Compliance, Safety, and Accountability)/Министерството на транспорта.

Получавайте известия предварително за изтичащи срокове и подновявания, за да сте винаги в течение.

Проследявайте потреблението на гориво в реално време, за да не надхвърляте бюджета си и да максимизирате печалбата си.

Лесен достъп до вашите одити и месечни отчети

Изпращайте информация за строителния автопарк, където е необходимо

Преодолейте ограниченията

Функционалността за проследяване на коментарите на шофьорите и изпращане на известия до тях за евентуални проблеми може да бъде подобрена.

Някои потребители биха искали да могат да персонализират формуляри и отчети.

Цени на Whip Around

Basic: Безплатен за едно превозно средство и един потребител

Стандартен: 5 USD/месец на превозно средство за неограничен брой потребители

Pro: 10 USD/месец на превозно средство за неограничен брой потребители

Whip Around оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,8/5 (550+ отзива)

10. Матрица на приоритетите

чрез Priority Matrix

Priority Matrix използва метода на Айзенхауер, за да помогне на екипите да приоритизират задачите си. Този модел присвоява степен на спешност и важност на всяка задача, така че да знаете на какво да се съсредоточите първо и какво да делегирате или игнорирате.

Най-добрите функции на Priority Matrix

Подобрява отчетността и работата в екип, като се уверявате, че всички работят заедно по най-спешните задачи.

Проследявайте всичките си строителни проекти и задачи в четирите квадранта на модела на Айзенхауер.

Увеличава производителността ви, защото всеки член на екипа работи по правилните неща в точното време.

Използвайте филтри, за да видите какво прави всеки член на екипа в реално време.

Проследявайте напредъка и разговорите за всяка задача или за целия проект.

Синхронизирайте различни устройства и интегрирайте с инструменти като Microsoft 365 и Microsoft Teams.

Ограничения на Priority Matrix

С фокуса си върху матрицата на Айзенхауер, той не е достатъчно гъвкав за други функции по управление на строителството.

Добавянето на нови потребители може да бъде скъпо за малките предприятия.

Цени на Priority Matrix

Безплатна пробна версия: за 14 дни

PM за Office 365: 9 USD/месец на потребител (само за потребители на Office 365)

Pro: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Priority Matrix

G2: 4,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 180 отзива)

Изпълнявайте проектите навреме и в рамките на бюджета с софтуер за управление на строителни проекти за Mac

Изборът на подходящ софтуер за управление на строителни проекти е ключът към успеха на вашия проект. Освен всичко друго, софтуерът за управление на строителни проекти ви помага да спазвате сроковете и да се вместите в бюджета.

Но те също така трябва да ви помогнат да управлявате ефективно всичките си ресурси и да можете да предоставяте точни и изчерпателни отчети на клиента.

ClickUp е вашето едно гише за най-добрия софтуер за управление на проекти за Mac или Windows! Той е уеб-базиран, лесен за използване и предлага всички инструменти, от които се нуждаете, за да извлечете максимума от вашия Mac и успешно да реализирате проекта си.

Изтеглете го безплатно още днес и никога няма да съжалявате. ?