Топ 10 алтернативи и конкуренти на Procore през 2025 г.

Софтуерът за управление на строителни проекти Procore е на пазара от почти две десетилетия. Това е достатъчно дълго време, за да преобрази една индустрия и да спечели статут на един от водещите софтуери за управление на строителни проекти!

Независимо дали вашата компания е в първата или петата година от съществуването си, ви е необходим софтуер, с който да управлявате текущите проекти и да планирате бъдещите. Има алтернативи на Procore, които може да са по-подходящи за вашия проект, бюджет и нужди на работния процес.

В този наръчник ще ви представим 10-те най-добри алтернативи на Procure, с които да оптимизирате услугите си и отношенията с клиентите!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Procore?

Ето какво да търсите в алтернативите на Procore.

Множество изгледи

За да сте сигурни, че имате 360-градусова представа за напредъка на проекта, избраната от вас алтернатива на Procore трябва да предлага няколко вида изгледи. Тези три изгледа са добро начало: календар, диаграма на Гант и табла Kanban за проследяване на напредъка на строителния проект.

Управлявайте графиците за строителство в Gantt изглед в ClickUp

Функционалност за управление на проекти

Всеки добър софтуер за управление на строителни проекти ще разполага с подробни функции за управление на проекти. Тези функции трябва да включват управление на задачи, проследяване на времето, табла с дейности, оценка на разходите и отчети за напредъка на проекта.

Клиентски портал или CRM

Управлението на строителството е по-лесно, когато не се налага да разчитате на 101 инструмента, за да свършите работата си. Ето защо софтуерът ви трябва да разполага с CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти) или клиентски портал. И двете ще опростят комуникацията и ще ускорят подаването на документи, заявки за информация и споделянето на спецификации.

Изберете джаджи, за да визуализирате всеки тип данни в таблото на ClickUp.

Готови и персонализирани шаблони

Управлението на строителни проекти е сложен процес. С помощта на шаблони можете да настроите повтарящи се задачи, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху правилните задачи. От табла за проекти до работни потоци, създайте колкото се може повече шаблони за строителство за различни екипи и услуги.

10-те най-добри алтернативи на Procore

1. ClickUp

Създайте идеалния си план за работния процес и персонализирано представяне в ClickUp.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която може да се персонализира като софтуер за управление на проекти и строителство. С ClickUp можете да управлявате целия проект от предпродажбата до предаването на проекта на клиентите.

ClickUp е и по-гъвкав, за да се адаптира към всеки вид проект, благодарение на обширния си списък с функции, голямата си общност и постоянното разработване на нови функции. Освен това, ClickUp предлага безплатен план с всички функции, от които се нуждаете, за да управлявате строителен проект.

Сътрудничество по дизайнерски концепции за изготвяне на спецификации в ClickUp Docs

Функции на ClickUp

Предимства на ClickUp

Над 1000 интеграции за свързване с любимите ви инструменти за управление на проекти

Много шаблони за управление на строителството , с които бързо да създавате графици, работни процеси и табла за проекти.

Свържете работните процеси, таблата и работните пространства с връзки и зависимости.

Мобилно приложение за управление на проекти в движение с офлайн функционалност

Опростен интерфейс

Недостатъци на ClickUp

Крива на обучение поради броя на наличните функции и нивото на персонализиране

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги

Неограничен план : 7 долара на месец на член

Бизнес план : 12 долара на месец на член

План за предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки на клиенти на ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 4700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Buildertrend

Buildertrend е софтуер за управление на строителството, базиран в облака, предназначен за строители на жилища, специализирани изпълнители и ремонтиращи. За разлика от Procore, който се фокусира повече върху управлението, Buildertrend се фокусира повече върху управлението на клиенти и изпълнители. Въпреки това, той разполага с необходимите инструменти за управление на проекти и сътрудничество, за да завърши един строителен проект.

Buildertrend е по-подходящ за малки и средни строителни фирми, докато Procore е по-гъвкав и подходящ за по-големи организации.

Характеристики на Buildertrend

Цялостно финансово управление, включително онлайн плащания, оферти, сметки, поръчки за покупка , прогнози, фактуриране и разширени финансови отчети.

Безпроблемна комуникация с помощта на клиентски портал, съобщения, подсметки и документи, както и споделяне на снимки.

Управлението на строителни проекти е възможно благодарение на графиците за строителство , поръчките за промени, проследяването на времето, задачите, дневните регистри, управлението на календара и др.

Управление на продажбите и преддоговорните отношения с помощта на CRM, вграден имейл маркетинг, планиране на срещи, създаване и управление на оферти.

Предимства на Buildertrend

Мощен CRM за проследяване на потенциални клиенти и централизирано управление на клиенти

Автоматизирани решения за изчисляване и оценяване

Полезна поддръжка на клиенти

Всички необходими продукти за управление на проекти от начало до край

Buildertrend минуси

Неудобен интерфейс на мобилното приложение Buildertrend

Често бавен и с грешки

Донякъде традиционна функционалност на управлението на задачите

Цени на Buildertrend

Buildertrend предлага три плана с фиксирана цена.

Essential : 99 долара на месец

Разширена версия : 399 долара на месец

Complete: 899 долара на месец

Оценки на клиентите на Buildertrend

G2 : 3,8 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5 (1500 отзива)

3. Fieldwire

Fieldwire е една от най-популярните алтернативи на Procore и се описва като „платформа за управление на строителни обекти за строителни екипи“. Целта на Fieldwire е да помогне на екипите в строителния сектор да съгласуват работата на терен и в офиса от всяко устройство. Procore и Fieldwire имат много общи черти. Ценовият модел на Fieldwire обаче може да е по-изгоден за по-малки екипи. Освен това повечето професионалисти в строителството считат, че Fieldwire е по-лесен за настройка и използване от Procore.

Характеристики на Fieldwire

Планиране на екипи и задачи

Съобщения в реално време, за да държите проектните мениджъри и клиентите в течение

Разкажете историята на проекта и проследявайте задачите с прикачени снимки и файлове.

Версии и автоматични хипервръзки на строителни чертежи на всяко устройство

Мобилно приложение с възможности за редактиране офлайн

BIM визуализатор с метаданни за 3D модели и измервания на множество елементи

Приложение Punch List за точни инспекции, разходки и по-бързо приключване

Попълваеми и цифрови формуляри за запитвания за информация, ежедневни отчети, табели за отчитане на работното време и заявки за инспекции

Предимства на Fieldwire

Kanban, календар и Gantt изгледи за проследяване на графиците на проектите

Уведомления за актуализации на статуса на задачите

Лесен достъп до документи и чертежи благодарение на автоматичното хипервръзване

Анотации чрез бележки, изображения и прикачени видеоклипове

Подробни отчети за управление на документи

Групово редактиране, за да спестите време

Централизирана платформа, свързваща цялата ви екосистема на строителната площадка

Fieldwire минуси

Инструмент за неравномерно рисуване и ръчно написани бележки

Липсва функция за търсене на текст

Не можете да копирате задачи и техните данни в друг проект.

Ограничени интеграции

Цени на Fieldwire

Basic : Безплатен завинаги с ограничение от три проекта

Pro : 29 долара на потребител на месец

Бизнес : 49 долара на потребител на месец

Premier: 89 долара на потребител на месец

Оценки на клиентите на Fieldwire

G2 : 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

4. Oracle Primavera

Oracle Primavera е най-дълго съществуващата алтернатива на Procore в този списък. Тази платформа за управление на строителството интегрира управление на проекти, намаляване на риска, ресурсно осигуряване, управление на портфейла и планиране. В сравнение с Procore, Oracle Primavera е по-усъвършенствана за строителния сектор благодарение на широкия си набор от функции.

Характеристики на Oracle Primavera

Графично представяне на ролята и използването на ресурсите

Анализ „Какво, ако“ за проучване на сценарии

Сигурен достъп до графика за много потребители

Планирайте няколко проекта едновременно

Интерфейси за членовете на екипа, които помагат за събирането на актуализации на статуса

Управление на информацията

Сътрудничество на място, отчитане и планиране на работната сила

Интеграции с счетоводството

Предимства на Oracle Primavera

Удобна и мощна функция за планиране на ресурсите

Цялостни и усъвършенствани функции за мащабни проекти

Разполага с предсказваща интелигентност за идентифициране и намаляване на рисковете.

Интегриран CPM за безпроблемна връзка между обекта и офиса

Oracle Primavera минуси

Труден за използване и изисква обширно обучение и сертифициране

Твърде скъп дори за по-големи корпорации

За някои потребители това може да изглежда неестетично, тъй като Oracle се фокусира повече върху резултата, отколкото върху естетиката.

Цени на Oracle Primavera

Цените са достъпни само при запитване чрез Oracle Primavera.

Оценки на клиентите на Oracle Primavera

G2 : 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

5. STACK

STACK се описва като „Цялостно облачно решение за изчисления и оценки за професионални изпълнители“. С STACK можете да управлявате спецификации, проектни документи и изчисления по-бързо, да създавате персонализирани предложения и оценки и да си сътрудничите с целия си екип. За разлика от Procore, който е балансиран между планиране и изпълнение, STACK се фокусира повече върху планирането преди строителството и управлението на клиенти.

Характеристики на STACK

Табло за дейности

Инструмент за автоматично преброяване за планиране на материали и оценка на ресурсите

Интегрира се с изображения от Google Earth

Календар за преглед на предстоящи проекти по краен срок

Функция за търсене, за да намерите бързо минали проекти

Предимства на STACK

Пълна библиотека с предварително създадени и персонализирани бази данни с материали

Отлична поддръжка на клиенти и обучение

Гъвкави и лесни за използване

Безплатен план с основно управление на процесите преди строителството

STACK минуси

Ограничена персонализация на потребителския интерфейс

Скъп премиум план

Цени на STACK

STACK предлага безплатен план и три други плана с фиксирана цена.

Безплатно : Два едновременни проекта и 10 излитания на проект

Старт : 2499 долара на година

Grow : 5499 долара на година

Build: Персонализирани цени

Оценки на клиентите на STACK

G2 : 3,8/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1200 отзива)

6. RedTeam

Като популярен конкурент на Procore, RedTeam ви позволява да управлявате строителни проекти навсякъде и по всяко време чрез своята облачна платформа. Този софтуер за управление на проекти ви позволява да планирате всичко – от подготовката за строителството до завършването на проекта.

Докато Procore е предназначен за много хора, включително собственици, генерални изпълнители и подизпълнители, RedTeam е предназначен специално за генерални изпълнители. Освен това RedTeam предлага анализ „ако-тогава“, докато Procore не предлага. Накрая, обслужването на клиенти на RedTeam е по-бързо и по-практично.

Функции на RedTeam

Финансов модул за оценка на разходите

Интегриран CRM

Фактуриране и издаване на фактури

Управление на работния процес за по-лесно планиране и управление на проекти

Раздел „Сътрудничество“ за споделяне на документи и искане на обратна връзка

Обобщения на проекти за по-бърз достъп до подробностите по проектите

RedTeam pros

Систематични процеси и функционалност, за да не пропуснете нищо

Функции за улесняване на управлението на всеки етап от проекта

Шаблони за строителни документи за по-бързи заявки за информация, дефиниции и актуализации

С едно кликване се генерират изчерпателни отчети за разходите по проекта.

Бърза поддръжка на клиенти

RedTeam минуси

Персонализирането и внедряването може да бъде трудоемко.

Ограничени функции в мобилното приложение на ReadTeam

Цени на RedTeam

Цените са налични при запитване чрез RedTeam.

Оценки на клиентите на RedTeam

G2 : 4,5/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (190+ отзива)

7. Newforma

Newforma е алтернатива на Procore, която позволява на инженерите и архитектите да централизират информацията и данните по проектите. Благодарение на специалната си платформа за управление на информация по проекти (PIM), Newforma поддържа по-добро управление на информацията за професионалистите в строителния сектор в сравнение с Procore.

Характеристики на Newforma

Единна и унифицирана визия за цялата информация по вашия проект

Лесно проследяване на имейлите, свързани с даден проект

Автоматизирани работни процеси за управление на строителството

Версии на документи и гъвкави контроли за разрешения за достъп

Безпроблемна връзка с обекта, позволяваща импортиране на изображения, списъци с неизпълнени задачи и др.

Форуми за съобщения и протоколи от срещи за по-лесно сътрудничество

Предимства на Newforma

Неограничен брой потребители в един проектен акаунт

Гъвкави и интуитивни работни процеси за подаване на документи и заявки за информация

Супер лесно организиране на информация и настройка на разрешения

Удобен за ползване и модерен потребителски интерфейс

Разширена функционалност за търсене, включително изравнени документи и OCR

Newforma кон

Newforma понякога изостава

Ограничени инструменти за маркиране

Трудно е да се настрои и използва мобилното приложение

Актуализациите и новите функции отнемат време, за да бъдат пуснати

Цени на Newforma

Цените са достъпни само при запитване чрез Newforma.

Оценки на клиентите на Newforma

G2 : 4/5 (над 90 отзива)

Capterra: 3,8/5 (5+ отзива)

8. Contractor Foreman

В сравнение с повечето алтернативи на Procore в този списък, Contractor Foreman е достъпен софтуер за управление на строителни проекти. Тази платформа разполага и с богат на функции клиентски портал, който улеснява събирането на подробности за проекта и комуникацията с клиента. Освен това, за разлика от Procore, Contractor Foreman е по-подходящ за малки и средни екипи.

Функции на Contractor Foreman

Гант, календар и изглед на времевата линия за преглед на напредъка на проекта

Планиране на екипи и задачи

Управление на оферти

Управление на подизпълнители

Табели за отчитане на работното време с GPS проследяване

Документни редактори, редактируеми формуляри и контролни списъци за RFI и планиране на задачи

Проследяване на разходите по проекта

Табло за дейности за бърз преглед на състоянието на задачите и актуализациите

Гъвкави и адаптируеми, за да отговарят на проекта

Предимства на Contractor Foreman

Достъпни цени, подходящи за по-малки екипи

Безплатно частно обучение с продължителност от два до осем часа в зависимост от плана

Постоянни актуализации и разработване на нови функции

Contractor Foreman минуси

Трудно използваемо мобилно приложение

Основни отчети

Интеграциите са проблематични и трудни за настройка.

Цени на Contractor Foreman

Contractor Foreman предлага четири плана с фиксирана цена, като всеки план включва безплатен пробен период.

Стандартен : 49 долара на месец

Плюс : 87 долара на месец

Pro : 123 долара на месец

Неограничен: 148 долара на месец

Оценки на клиентите на Contractor Foreman

G2 : 4,6/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

9. CoConstruct

CoConstruct е един от най-често срещаните конкуренти на Procore. CoConstruct е създаден за екипи, занимаващи се със строителство и ремонти на жилища. Този софтуер за управление на строителни проекти улеснява управлението на клиенти, изпълнители и проекти. Той разполага и с един от най-изчерпателните комуникационни модули за подобряване на комуникацията по време на планирането и изпълнението на строителни проекти.

Функции на CoConstruct

Проследяване на дейностите на строителните обекти за строителни компании

Подсметки за подобряване на ефективността и сътрудничеството

Лесно управление на оферти

CRM за управление и проследяване на потенциални клиенти

Опростено управление на работните часове с GPS проследяване

Финансови решения, обхващащи фактуриране, бързи онлайн плащания, отчети за заплати и прогнози за бюджета на проектите.

Проследяване на промени в поръчките и разходите

Предимства на CoConstruct

Персонализирани готови шаблони

Непосредствена поддръжка на клиенти

Централизиран портал за всички елементи на проекта

CoConstruct минуси

Това може да бъде доста объркващо поради неговите обширни функции.

Често бавен, особено при големи количества данни или множество проекти

Въпреки че потребителският интерфейс е лесен за използване, изглежда малко остарял.

Цени на CoConstruct

CoConstruct предлага три плана с фиксирана цена:

Essential: 99 долара на месец

Разширено: 399 долара на месец

Complete: 899 долара на месец

Оценки на клиентите на CoConstruct

G2 : 4,5/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

10. Corecon

Corecon е инструмент за управление на строителството, създаден за инженери и строителни фирми. Една от полезните функции на Corecon са вградените магьосници, които автоматизират таблата, работните потоци и задачите, за да спестят време и да представят информацията по-бързо. В сравнение с Procore, Corecore има по-стабилна функционалност за управление на проекти.

Характеристики на Corecon

Стандартни и персонализирани табла за всички подробности по проекта

TeamLink Portal позволява на екипите и външните заинтересовани страни да преглеждат и редактират записите по проектите.

Протоколи от срещи, за да всички да са в течение

Функционалност за кореспонденция за споделяне на подадени документи, запитвания за информация, проблеми и дневници

Контролни списъци за контрол на качеството

Списъци с задачи

Предимства на Corecon

Съдържа множество важни функции като RFI, подаване на документи и управление на задачи в една платформа.

Серия от обучения и уебинари, за да запознаете новите потребители с платформата

Модерни и лесни за употреба

Интегрира се безпроблемно с друг софтуер, за да разшири функционалността

Недостатъци на Corecon

Трудно за овладяване от начинаещи

Ограничена функционалност на мобилното приложение

Цени на Corecon

Цените са налични при запитване чрез Corecon.

Оценки на клиентите на Corecon

G2 : 3,9/5 (над 40 отзива)

Capterra: 3,6/5 (15+ отзива)

Бонус: Интервю с мениджър на строителни проекти

ClickUp: алтернатива на Procore, която не струва цяло състояние

Не е тайна, че тези алтернативи на Procore са впечатляващи. Те разполагат с основни функции за управление на строителството и повечето от тях са на пазара от години. Ако обаче не сте готови да похарчите много пари за скъпи премиум планове, ще се задоволите с трудни за използване и сложни потребителски интерфейси, чиято настройка и персонализиране отнема време.

Тук на сцената се появява ClickUp.

С ClickUp управлението на строителни проекти не трябва да е скъпо или разочароващо! Всъщност безплатният план на ClickUp съдържа почти всичко, от което се нуждаете, за да управлявате и реализирате отлични строителни проекти.

ClickUp ви предлага лесна за използване, но стабилна платформа за строителни екипи, която помага за управлението на проекти от първата до последната тухла. Вашият екип, изпълнителите и клиентите ви ще харесат колко лесен, модерен и интуитивен е ClickUp.

Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да се насладите на безпроблемни, бързи и интуитивни решения за управление на строителни проекти!