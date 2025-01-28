10-те най-добри ERP софтуера за строителни компании през 2025 г.

В строителния сектор през 2024 г. ефективното управление и интеграция са от съществено значение за успеха на проектите.

Това не става по-лесно с кратките срокове на проектите и намаляващите бюджети. Ето защо професионалистите в строителния сектор и управлението на запасите постоянно търсят най-добрия софтуер за управление на проекти и документи, за да оптимизират операциите и да повишат производителността.

Ето къде софтуерът за ERP в строителството е точно това, от което се нуждаете. Софтуерът за ERP е иновативно решение, което интегрира всички аспекти на строителния бизнес – от управлението на проекти до финансовото управление – в една безпроблемна система.

В този блог ще се задълбочим в значението на ERP за строителните компании, ще разгледаме основните му предимства и ще ви предоставим незаменимия ERP софтуер, наличен за съвременния строителен сектор.

Ето нашият списък с 10-те най-добри ERP софтуера за строителството за оптимизирани операции и сътрудничество в реално време.

Какво трябва да търсите в софтуера за ERP в строителството?

За мениджърите на строителни компании, които ръководят сложни проекти с множество изпълнители, ERP софтуерът за строителството е като главна контролна зала.

Това е централно място, от което можете да управлявате всички свои работни процеси, като управление на проекти, надзор на финансовото управление, ефективно управление на веригата на доставки, материали, комуникации и сътрудничество.

Ето някои ключови функции, които трябва да търсите в ERP софтуера за строителството:

Оптимизиран софтуер за управление на проекти : Ефективно наблюдение на проектите от начало до край Ефективно наблюдение на проектите от начало до край

Финансов надзор : Следете всички финансови аспекти, като гарантирате спазването на бюджета.

Координация на веригата за доставки : Управлявайте ефективно доставките и доставките на материали

Проследяване на оборудването : Бъдете в течение с наличността и използването на оборудването

Функции за мобилност : Достъп до данни както на място, така и от разстояние

Комуникация в реално време : улеснява бързото вземане на решения и координацията със заинтересованите страни.

Намаляване на грешките : Системи, които минимизират грешките и пропуските

Подобрени инструменти за сътрудничество: Насърчавайте екипната работа между различни екипи и изпълнители.

10-те най-добри ERP софтуера за строителството, които можете да използвате

През тази година се появиха забележителни ERP софтуерни решения, които помагат на мениджърите в строителството да се справят с предизвикателствата в такава динамична среда. Тук представяме най-доброто от най-доброто: 10-те най-изявени ERP софтуерни решения за строителството за 2024 г.

Софтуерът за управление на строителни проекти на ClickUp ви помага да свършите работата си! Той се мащабира чудесно, така че вашата компания да може да расте, благодарение на неограничен брой потребители, неограничен брой задачи и неограничени възможности за управление на проекти.

Можете да използвате Map View, за да проследявате работните обекти, да разчитате на ClickUp AI, за да ви помогне да преглеждате и проверявате документи, и да създавате нови документи бързо с помощта на всички наши шаблони за управление на проекти.

Тези шаблони ви помагат да ускорите работния си процес, като автоматично изчисляват разходи, оценки на материали и запаси, докато въвеждате данни. След това можете безпроблемно да замените счетоводната си шапка с шапка за продажби благодарение на гъвкавите CRM функции на ClickUp, създадени за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Харесвате ли софтуера за диаграми на Гант? Ще харесате изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp, който прави сътрудничеството, проследяването на зависимостите и определянето на приоритетите по-продуктивни и ефективни. Може да ви интересува и шаблона за описание на работата в ClickUp.

Добрите инструменти за сътрудничество в предприятието и софтуерът за управление на проекти в предприятието правят голяма разлика. Планът ClickUp Enterprise предлага едни от най-добрите инструменти за сътрудничество в предприятието на планетата.

Ако търсите най-качествения ERP софтуер за строителството с неограничени възможности, който може да ви помогне да управлявате успешно строителни проекти, ClickUp е нашата най-добра препоръка. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Всичко в софтуера на ClickUp е силно персонализирано, от статуса на проектите до категориите продукти.

Добавете шаблони, за да включите управление на взаимоотношенията с клиенти, архитектурен дизайн, протоколи от срещи и др.

Сътрудничество с екипа си отвсякъде или управление на проектите си офлайн, когато сте извън обхвата на мобилната мрежа.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение няма табличен изглед (но той ще бъде добавен скоро!).

Пакетът за управление на проекти може да се окаже прекалено сложен за някои представители на строителния бранш, които са свикнали с по-опростена ERM система.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (8566+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3775+ отзива)

2. SAP Business One Professional

Чрез SAP

SAP Business One Professional е проектиран да помага на мениджърите в строителството да си сътрудничат, да намаляват риска и да работят ефективно.

SAP предлага широка гама от функции, които помагат на бизнеса и строителните компании да управляват финансите, операциите и взаимоотношенията си с клиентите. Строителните мениджъри ценят способността на SAP да им помага да подобрят планирането и изпълнението на проектите, за да могат да намалят разходите и да увеличат печалбите си.

Чрез централизиране на всички ваши операции на едно място можете да подобрите сътрудничеството и комуникацията в екипа си, така че всички да са винаги на една вълна.

За тези, които се занимават с планиране на ресурсите на предприятието и финансово управление за строителни компании, SAP може да бъде решението за подобряване на ефективността, производителността и рентабилността.

Най-добрите функции на SAP Business One Professional

Лесно се свързва с вашата цел и получавате отговор в реално време.

Осигурява стабилна и надеждна среда за работа на строителните компании.

Всички нужди на строителството са осигурени в едно пространство с ERP системата.

Ограничения на SAP Business One Professional

Някои потребители биха искали да видят по-високи скорости в цялата ERP система.

Някои потребители биха предпочели по-интуитивен интерфейс.

Цени на SAP Business One Professional

Свържете се с нас за цени

SAP Business One Професионални оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (274+ отзива)

3. Procore

Чрез Procore

Софтуерът за управление на строителството Procore предлага безпроблемна достъпност за бизнеса по целия свят. Procore не се занимава само с управление на задачи, а иска да промени начина, по който работят строителните компании.

Динамичните инструменти за управление на проекти на Procore го отличават от другите ERP софтуери за строителството. Той разполага с усъвършенствани възможности за планиране, които могат да се справят със сложни проекти с променящи се приоритети и непредвидени промени.

Той улеснява и контрола върху бюджета ви, докато се справяте с всички тези промени, благодарение на надеждни счетоводни инструменти и ефективни функции за управление на документи.

Използвайте Procore, за да сътрудничите с клиенти и персонал чрез чат и видеоконферентна връзка.

С Procore мениджърите в строителния сектор имат съюзник в оптимизирането на операциите, насърчаването на сътрудничеството в екипа и повишаването на производителността до безпрецедентни висоти. ?️

Най-добрите функции на Procore

Изключителна поддръжка на клиенти

Полезна въвеждаща подготовка и обучение (така че вашата ИТ компания да не се налага да провежда обучението)

Актуален преглед и статус на всички елементи на проекта по всяко време (т.е. управление на запасите, планиране на ресурсите на предприятието, управление на документи и финансово управление)

Ограничения на Procore

Инструментът за офериране се нуждае от подобрение в сравнение с други ERP системи в този списък.

Невъзможност за ръчно синхронизиране на проекти в реално време

Част от информацията на ниво компания не е достъпна в мобилната версия.

Цени на Procore

Свържете се с нас за персонализирана цена

Оценки и рецензии за Procore

G2 : 4,6/5 (2009+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (2644+ отзива)

4. Acumatica

чрез Acumatica

Acumatica е ERP софтуер за строителството, който съчетава най-новите бизнес интелигентни технологии с реална функционалност.

Независимо дали сте на терен или зад бюрото, Acumatica може да ви помогне да поддържате гладкото протичане на вашите строителни проекти.

Използвайте табла в реално време, базирани на роли, за незабавен достъп до данни. След това активирайте усъвършенстваните AI и машинно обучение на Acumatica, за да обработите всички тези данни и да автоматизирате вземането на решения въз основа на вашите заключения.

Например, има модули за вашите финанси, заплати, инвентар, нужди от управление на проекти и др. Всеки от тях предлага различни автоматизирани работни процеси и инструменти, задвижвани от изкуствен интелект.

Acumatica поставя акцент върху връзката в реално време, преодолявайки разстоянието между работниците на терен, офис персонала и отдалечените екипи. Междувременно, инструментите за управление на документи поддържат всички тези движещи се части да работят с пълна мощност, без главоболия с документи.

С Acumatica фирмите се радват на несравнима прозрачност и контрол. Потребителите се радват на достъп до важни подробности за проектите в облака по всяко време, навсякъде и от всяко устройство.

Най-добрите функции на Acumatica

Достъпни от всяко устройство, за да можете да работите отвсякъде.

Мащабира се добре, докато вашият бизнес расте до всякакви размери.

Изключително управление на финансите

Ограничения на Acumatica

Изисква значителен принос от страна на потребителя за генериране на ключови данни

Липсват основни функции за отчитане, поради което понякога е трудно да се получи достъп до информацията.

Някои рецензенти смятат, че програмата се нуждае от по-нататъшно развитие, за да отговори на ежедневните нужди.

Цени на Acumatica

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Acumatica

G2 : 4,4/5 (819+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (92+ отзива)

5. Sage

Чрез Sage

Sage предлага цялостно решение, специално разработено за строителния сектор.

Sage осигурява функционалност и ефективност в основните области на управлението на строителството. С неговите инструменти за управление на проекти можете да следите разходите по проектите, да проследявате графиците и да разпределяте ресурсите.

ERP системата обработва фактури, плащания и бюджетиране толкова лесно, колкото ви позволява да проследявате нивата на запасите, движенията по веригата на доставки и снабдяването с материали.

С инструментите за управление на документи и сътрудничество на Sage можете да съхранявате договорите, архитектурните чертежи и спецификациите на проектите си на едно място и да предоставяте сигурен достъп до цялата тази информация въз основа на ролите. Вие и вашият екип можете да сътрудничите по всички тези данни в реално време с помощта на функциите за чат и видеоразговори.

Софтуерът обещава подобрена оперативна ефективност, информация за вземане на решения в реално време, спестяване на разходи чрез автоматизация, оптимизирано съответствие с индустриалните стандарти и адаптивност към различни бизнес изисквания.

За строителни компании, които дават приоритет на ефективността и яснотата, софтуерът Sage Construction е надежден избор.

Най-добрите функции на Sage

Много адаптивен, когато става въпрос за различни видове кодиране.

На повечето хора им отнема значително време да овладеят софтуера.

Впечатляващи данни за финансово управление в реално време в ERP системата

Ограничения на Sage

Ограничени функции в мобилното приложение

Може да бъде скъпо за някои строителни компании.

Може да бъде ненужно сложен, изискващ повече време, отколкото някои смятат, че е необходимо.

Цени на Sage

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Sage

G2 : 4,3/5 (2581+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (385+ отзива)

6. Microsoft Dynamics 365 Business Central

чрез Microsoft Dynamics 365 Business Central

Излезте извън рамките на традиционното бизнес управление с Microsoft Dynamics 365 Business Central. Той не само обслужва бизнеса в различни сфери с персонализирани решения, но и предлага усъвършенствани AI-базирани анализи за прогнозиране и управление на риска.

Интерактивният му табло улеснява плавния преход от управлението на потенциални клиенти към надзора на сложни проектни детайли.

Освен това, вградената функция за проверка на съответствието гарантира, че индустриалните стандарти се спазват без никакви проблеми, като защитава бизнес интересите в различните региони.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365 Business Central

Лесен за използване софтуер за управление на запасите и бизнес процесите

Екипът на MS Office е винаги на разположение, за да ви помогне при възникнали проблеми.

Широка гама от инструменти и функционалности в ERP системата

Ограничения на Microsoft Dynamics 365 Business Central

Не може да се интегрира с някои фирмени системи

Рецензентите съобщават, че мобилното приложение може да бъде нестабилно и бавно.

Може да не е готово решение за повечето компании за управление на строителството.

Цени на Microsoft Dynamics 365 Business Central

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365 Business Central

G2 : 3,8/5 (553+ отзива)

Capterra: Н/Д

7. Oracle Fusion Cloud

Чрез Oracle

Пренесете строителните си дейности на следващото ниво с Oracle Fusion Cloud.

В основата му е платформата Smart Construction Platform, проектирана да повиши ефективността и да стимулира рентабилността на проектите. С дизайн, ориентиран към потребителя, тя гарантира, че дори и най-сложните задачи се изпълняват с лекота.

Вградената му прогнозна аналитика предлага информация в реално време, което ви гарантира, че винаги ще сте една крачка пред потенциалните предизвикателства, което го прави незаменим партньор за растящите строителни компании и фирми.

Най-добрите функции на Oracle Fusion Cloud

Лесни за използване функции за проследяване и локализация

Съвместим с електронни таблици

Стабилна ERP система, която се интегрира добре с други продукти на Oracle Fusion.

Ограничения на Oracle Fusion Cloud

Настройката отнема много време и може да не е добра инвестиция за по-малките предприятия, които се занимават с множество проекти.

Някои рецензенти съобщават, че той е бавен и тромав.

Не позволява модификации, което може да затрудни някои бизнес процеси.

Цени на Oracle Fusion Cloud

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Oracle Fusion Cloud

G2 : 4. 1/5 (296+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (53+ отзива)

8. PENTA

чрез PENTA

Открийте цялостен подход към строителството с PENTA. Това интегрирано решение не само предлага консолидация, но и преосмисля строителните процеси.

От прецизно управление на труда до практични анализи, PENTA се грижи за всичко. А за моментите, в които сте в движение? Мобилният софтуер за работа на терен ви гарантира, че сте свързани, информирани и решителни, независимо къде се намирате.

Най-добрите функции на PENTA

Понякога бавно се актуализира с най-новите технологии

Позволете на вашия ИТ отдел лесно да създава отчети

Изключителни финансови възможности и функции

Ограничения на PENTA

Може да бъде трудно за хора, които не са свикнали да използват ERP технологии.

Множество рецензенти споменават за трудности при интегрирането на софтуера.

Стръмна крива на обучение, която пречи на ключови лица, като заинтересовани страни, да го използват.

Цени на PENTA

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на PENTA

G2 : 3,5/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (32+ отзива)

9. Viewpoint

чрез Viewpoint

В епоха, в която сътрудничеството в реално време е от първостепенно значение, Viewpoint се откроява като еталон за оптимизирано управление на строителството. Неговата уникална продажна точка? Интегриран комуникационен пакет, който не само позволява споделяне на документи, но и насърчава взаимодействията в реално време чрез чат и видео.

Няма повече забавени решения или неразбрани указания. С Viewpoint вие гарантирате, че всички са на една и съща страница, буквално и преносно.

Най-добрите функции на Viewpoint

Съхранявайте документи, чертежи и снимки

Многостепенен достъп до сигурност за участниците в проекта

Счетоводните функции са лесни за използване и предлагат отлично възстановяване на данни.

Ограничения на Viewpoint

Някои липсващи ключови функции карат много потребители да искат актуализирани функции.

Всеки потребител се нуждае от собствена лицензия, което може да затрудни сътрудничеството.

По-малко възможности за персонализиране в сравнение с други опции

Цени на Viewpoint

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Viewpoint

G2 : 4,4/5 (11+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 400 рецензии)

10. RedTeam

чрез RedTeam

За предприемачите, които се стремят към върха, RedTeam е помощникът, за който не сте знаели, че се нуждаете. Освен основните си функции за управление на строителството, RedTeam ERP е екосистема, създадена да ви даде възможност да постигнете повече.

Той предлага несравними инструменти за вземане на решения, базирани на данни и информация в реално време.

Независимо дали сте опитен търговски генерален изпълнител или нововъзникващ подизпълнител, RedTeam ви гарантира, че сте добре оборудвани, ефективни и постоянно се развивате.

Най-добрите функции на RedTeam

Обслужването на клиенти, включително ИТ, е постоянно отлично.

Осигурява гладък и кристално ясен процес на фактуриране

Консолидира различни документи за всички фази на строителния работен процес.

Ограничения на RedTeam

Не работи оптимално на iPhone

Понякога се появяват програмни грешки и недостатъци, но те се отстраняват бързо.

Цени на RedTeam

RedTeam Go: 450 USD/месец на потребител

Цена: 165 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на RedTeam

G2 : 4,3/5 (82+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (109+ отзива)

ClickUp е софтуер за строителството, създаден специално за вашите нужди

Изборът на подходящ ERP софтуер за строителството може да подобри печалбите ви и да ви помогне да спечелите доволни клиенти и работници.

Искате да преминете на по-високо ниво? Ако желаете да подобрите управлението на строителството, внедрете солиден план за действие при извънредни ситуации, преоценете ефективността на процесите и се запознайте с AI инструментите за строителството.

Независимо дали става въпрос за комуникация в реално време, финансов надзор или управление на веригата на доставки, ClickUp революционизира начина, по който работят строителните компании.

Обмисляте промяна или току-що започвате? ClickUp предлага надеждни инструменти за управление на строителството, които се адаптират към вашите нужди. Запознайте се с ClickUp още днес и подсилете своя строителен бизнес с първокласни софтуерни решения.