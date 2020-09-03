Agile Software Development Life Cycle (Пълно ръководство 2025)

Искате да научите повече за SDLC Agile?

Звучи като нещо сложно от скучен курс по управление на проекти, нали?

Но не се притеснявайте.

SDLC Agile всъщност е доста забавно да се изучава и не е толкова трудно.

Всъщност, всеки може да го усвои, след като прочете тази статия.

Ще разгледаме какво представлява Agile цикълът на разработка на софтуер и как се различава от традиционния SDLC. Ще ви покажем и как да управлявате ефективно всеки Agile проект.

Да започнем!

Какво е SDLC?

SDLC е просто абревиатура от Software Development Life Cycle (жизнен цикъл на разработката на софтуер). Той се състои от всички стъпки, които са необходими за създаването и поддържането на всеки софтуер.

Както повечето SDLC модели, Agile моделът също следва основните стъпки на SDLC, с някои вариации. Затова първо нека разберем какво включва един SDLC модел, преди да се запознаем с „магията на Agile“.

В повечето SDLC модели цикълът на разработване преминава през фази като:

Звучи доста обширно, нали?

Подобно на приготвянето на едно супер вкусно ястие, софтуерът трябва да премине през различни етапи на SDLC, за да достигне до окончателната си форма.

Нека сега да разгледаме накратко какво включва всеки етап от модела на жизнения цикъл на разработката:

Целта на всеки софтуер е да отговори на конкретен проблем или нужда на потребителя.

На този етап от процеса на разработване на софтуер проектният мениджър се среща със заинтересованите страни или потребителите, за да разбере техните изисквания.

Целта е да се отговори на въпроси като:

Кой ще използва софтуера?

Как ще използват софтуера?

Какво би било необходимо на софтуера като входни данни?

Какъв резултат ще даде софтуерът?

След срещата всяко изискване се анализира за практичност и осъществимост.

Етап 2: Проектиране

Сега вече имате представа какво искат заинтересованите страни.

Следващата стъпка е да създадете плановете и рамката за вашия софтуерен проект.

Например, да предположим, че вашият проектен екип работи по създаването на уебсайт на компанията от нулата.

В етапа на проектиране екипът планира неща като:

Оформлението на уебсайта на различни устройства като мобилни телефони, таблети и настолни компютри

Цветова схема на целия уебсайт в съответствие с бранда

Какви програмни езици трябва да използват

Бакенд рамки и дизайн на системни сървъри

Целта на този етап е да се създаде основата на софтуерната архитектура, върху която ще работи вашият екип.

Етап 3: Кодиране и разработване

Етапът на разработване обикновено отнема най-много време и работа.

Но тук започва истинското забавление!

Ето какво можете да очаквате на това ниво:

Екипът за разработка започва да създава код

Оперативният екип настройва физическото оборудване и конфигурира сървърите.

Дизайнерите се фокусират върху подобряването на потребителския интерфейс.

Тестерите анализират изискванията и започват да разработват планове за тестване.

Въпреки това, софтуерните разработчици са в центъра на вниманието тук, тъй като те вършат по-голямата част от работата!

Етап 4: Тестване

Тестването на софтуер определено е една от най-важните фази на методологията SDLC.

Ето един пример, който ще ви помогне да разберете защо:

Да приемем, че разработчиците са завършили изграждането на уебсайта.

Има обаче малък бъг: когато потребителят излезе от системата, браузърът не изчиства сесията.

Така че, ако друг човек използва същия компютър, той може да обнови уебсайта и да влезе в акаунта на първия потребител.

Би било голямо главоболие, ако това бъде внедрено, нали?

Ето защо тествате софтуера за бъгове или грешки, преди да го внедрите.

Нека видим как тестерите правят своето вълшебство във фазата на тестване на софтуера:

Обсъдете всички възможни тестови параметри и случаи на употреба според разработената функция/изискване.

Включете ги, за да създадете 360-градусов тестов план, който може да открие всички бъгове.

Изпълнете всички планирани тестове

Веднага щом открият бъгове или неопределено поведение, те се връщат директно към софтуерния разработчик за отстраняване.

Научете повече за agile тестването.

Етап 5: Разгръщане

След като всички (или почти всички) бъгове са отстранени, вашият уебсайт е готов за пускане.

Оперативният екип сега работи усърдно, за да го пусне в експлоатация и да го направи да работи безпроблемно.

За да внедрят софтуера, те трябва да се погрижат за неща като:

Подготовка на всички сървъри, софтуер и друг хардуер за пускането на продукта

Настройка на връзките и базите данни, за да се гарантира, че всичко е готово

Въпреки това, преди окончателното внедряване, обикновено се извършва още един кръг на осигуряване на качеството (бета тестване/тестване за приемане от потребителите).

Какво се случва по време на това тестване?

Предоставяте софтуера на някои клиенти, за да проверят за допълнителни бъгове или проблеми с използваемостта. Ако има проблем, екипът за разработка на софтуер го отстранява преди окончателното внедряване.

И макар пускането на продукт на пазара да е голямо постижение, вероятно няма да има церемония с прерязване на лента, за да го отпразнувате!

Етап 6: Поддръжка

Не можете просто да пуснете софтуера на пазара и да го забравите, нали?

Освен ако не искате пощенската кутия на вашата компания да се напълни с коментари от ядосани клиенти!

Когато дадена система се внедри в реалния свят, от време на време естествено се появяват бъгове. Вашият екип за разработка ще трябва да създаде пачове за тях.

Ще получите и обратна връзка от клиентите си относно използваемост, практичност или идеи за подобрения, които можете да решите да включите.

За всички системи, базирани в облака (уебсайт, софтуер или приложение), оперативният екип има друга важна роля в този етап от SDLC процеса. Той гарантира, че софтуерът на сървъра е актуализиран и хардуерът му може да се справи с натоварването.

Например, ако броят на вашите потребители се увеличи с 30 000 за период от шест месеца, най-вероятно ще трябва да добавите още сървъри, за да гарантирате безпроблемното функциониране на системата.

И с това приключихме с процеса SDLC!

Но чакайте... как се променя моделът SDLC в Agile разработката?

За да разберете това, първо трябва да имате ясна представа за Agile рамката.

За тези, които вече са запознати с Agile процеса, кликнете тук , за да преминете директно към Agile SDLC модела.

Какво е Agile?

Agile е широка методология за управление на проекти, която се фокусира върху включването на клиента във всеки етап от процеса на разработка.

Как се постига това?

Agile подходът разделя целия проект на по-малки цикли на разработка, наречени итерации или спринтове.

В Agile методологията за всяка итерация разработвате конкретна версия на работещия софтуер. Това се нарича инкремент.

В края на итерацията клиентът преглежда добавеното и дава своята обратна връзка, която се включва в следващата итерация. Цикълът продължава, докато софтуерът не бъде напълно разработен, като предоставя на клиентите точно това, което искат.

Ето един пример от реалния живот за процеса на разработване на софтуер, за да стане всичко кристално ясно:

Да предположим, че разработвате ново приложение за запознанства, използвайки традиционния модел Waterfall.

Обикновено вашият проектен екип би отделил една година за пускането на приложението.

Но един месец след пускането на приложението откривате, че на повечето от вашите потребители не им харесват тези „сладки“ фотофилтри, които вашият екип е разработвал в продължение на два месеца!

Сърцераздирателно, нали?

Всичкото това време и пари, заедно с душевното равновесие на вашия екип, са отишли на вятъра!

Въпреки това, нещата биха били различни, ако бяхте използвали Agile подхода.

При Agile разработката, в края на всеки итеративен процес (който трае около 2-4 седмици), получавате обратна връзка от клиентите си за най-новото ви подобрение. По този начин, използвайки Agile метода, можете да отхвърлите лоша функция, без да губите време и пари за нейното разработване.

Най-хубавата част?

С метода Agile вашият софтуер ще бъде точно такъв, какъвто вашите клиенти биха искали да бъде.

Научете как да внедрите Agile работни процеси 💜

Agile моделът SDLC

Нека сега отговорим на въпроса, който ни тормози:

Как изглежда жизненият цикъл на разработката на софтуер в Agile рамката?

Кратък отговор: процесът на разработка и моделът остават същите.

Изпълнението обаче става итеративно и инкрементално, в съответствие с Agile практиките, както е посочено в Agile манифеста.

Какво означава това?

Итеративен : цикълът се повтаря, докато не се получи желаният резултат.

Инкрементален: всеки цикъл предлага нещо по-напреднало (инкрементът)

Моделът Agile SDLC се изпълнява и повтаря при всяка итерация (обикновено целият цикъл на разработване на софтуер трае само около месец), докато не се получи крайният продукт.

Не забравяйте, че при Agile разработката на софтуер заинтересованите страни се включват в края на всяка итерация и дават своята обратна връзка. Тя се включва в етапа на анализ на изискванията на следващата итерация на разработката на софтуера.

Ето как се променят етапите на SDLC в Agile SDLC модела:

Анализ на изискванията : включва предложенията, получени в края на предишната итерация.

Дизайн : обратната връзка се има предвид при проектирането на предстоящото увеличение

Кодиране и разработване : разработчиците работят за създаване на инкремент (който включва само някои функции), а не за създаване на целия софтуер наведнъж.

Тестване : тестващите проектират и изпълняват тестови планове в съответствие с инкремента.

Внедряване : оперативният екип внедрява новоразработената версия.

Поддръжка: новата версия на софтуера се наблюдава от оперативния екип, за да се гарантира, че всичко работи гладко, преди да се пристъпи към следващата итерация.

Имайте предвид, че в Agile цикъла на разработка на софтуер, след внедряването, взаимодействието с клиента и обратната връзка са необходими, преди да се започне следващият цикъл.

Все още не сте напълно наясно с разликите между модела Agile development и традиционния SDLC модел?

Не се притеснявайте. Имаме още много за вас!

Agile срещу традиционни SDLC модели

Обикновено, когато хората говорят за SDLC, те имат предвид традиционния модел Waterfall SDLC .

Как се различава моделът SDLC между Agile и Waterfall методологията?

Кратък отговор: Agile моделът е гъвкав и адаптивен.

В традиционния модел Waterfall взаимодействието с клиенти или обратната връзка не са възможни. Ето защо екипът отделя много време на етапа на анализ на изискванията, предполагайки какво биха имали нужда потребителите.

След като се вземе решение за функциите, които ще се разработват и върху които ще се работи, това остава ясна цел през целия проект и не може да се променя на по-късен етап. Животният цикъл на разработката на софтуера продължава нормално в продължение на една година или до момента, в който софтуерът е готов и най-накрая се внедрява.

При Agile SDLC обаче екипът Agile не отделя много време на фазата на изискванията, тъй като знае, че тя е гъвкава и може да бъде преразгледана по всяко време в бъдеще.

Ето кратка таблица, обобщаваща тези разлики:

Agile SDLC модел Традиционен SDLC модел Гъвкавост Много гъвкав и може бързо да адаптира проекта според нуждите и изискванията на потребителите. Негъвкавите, значителни промени са добре дошли само в началните етапи на проекта. Цикли на итерация Използва толкова итерации, колкото е необходимо, като всяка от тях трае около 2-4 седмици. Поема целия проект в един дълъг цикъл Подход Прилага итеративен подход Използва линеен подход Документация Има минимална документация Съдържа подробна документация. Размер на проекта Подходящ за проекти от всякакъв мащаб благодарение на своята адаптивност. Подходящ за по-малки проекти, тъй като маржът на грешка е по-малък. Планиране В началните етапи е необходимо минимално планиране, тъй като промени могат да бъдат направени по-късно. Преди да започне процесът на разработка, е необходимо да се извърши интензивно планиране. Доставяемост В края на итерацията се доставя частично работещ продукт. Работещият продукт е наличен едва в края на процеса на разработване на софтуера.

Кой модел е подходящ за вашия бизнес?

Нека разгледаме предимствата и недостатъците на всеки SDLC модел, за да можете сами да вземете решение.

Ето няколко причини да обмислите използването на традиционен модел като модела Waterfall:

Лесен за разбиране и прилагане

Лесно управляем благодарение на строгата си структура

Целите и етапите са кристално ясни

Някои недостатъци на конвенционалната SDLC методология включват:

Висок рисков фактор поради липса на гъвкавост и адаптивност

Не е подходящ за големи и сложни проекти за разработка на софтуер.

Няма работещ софтуер до края на жизнения цикъл на разработката на софтуера.

Сега нека разгледаме някои предимства на Agile модела за разработка на софтуер:

Минимален рисков фактор благодарение на високата гъвкавост и адаптивност

Доставя частично работещ софтуер през целия цикъл на разработка

Насърчава по-добрата работа в екип (самоорганизация и междуфункционалност

Някои недостатъци на Agile модела за разработка на софтуер са:

Спазването на сроковете може да бъде предизвикателство, тъй като целият цикъл е кратък.

Разширяването на обхвата може да се превърне в проблем

Въпреки това, с ефективни практики за управление на проекти, можете да преодолеете всички тези предизвикателства!

Нека разгледаме по-отблизо как:

Как ефективно да управлявате Agile цикъла на разработка на софтуер

Управлението на проект може да бъде предизвикателство, особено когато става въпрос за нещо като бързо променящия се Agile SDLC.

Имам предвид, че имате цели, роли в екипа, задачи и много бързо променящи се елементи.

За щастие, не е нужно да сте супергерой с блестяща бързина, за да управлявате SDLC Agile.

Всичко, от което се нуждаете, е мощен софтуер като ClickUp, който прави управлението на Agile жизнения цикъл лесно като разходка в парка.

Чакайте, какво е ClickUp?

ClickUp е най-високо оцененият софтуер за управление на Agile проекти в света.

Независимо дали се нуждаете от помощ с:

Всяка методология като Kanban Agile Scrum или Extreme Programming

Управление на продуктовия беклог или спринт беклог

Проследяване на процесите на тестване, като тестване за грешки или тестване за сигурност

Всеки процес на планиране, като планиране на спринт или планиране на ресурси

ClickUp ви предлага всичко необходимо!

Звучи чудесно, нали?

Нека разгледаме как ClickUp може да ви помогне през целия процес на разработване на софтуер:

Целите са изключително важни за всеки проект.

Без него вашият проект ще бъде като изгубен кораб в средата на океана.

Преди да започнете първата итерация на софтуерния жизнен цикъл, трябва да определите както дългосрочните, така и краткосрочните цели за вашия Agile проект.

Ето как изглеждат целите в Agile методологията:

Оптимизирайте дизайна на целевата страница за максимална взаимодействие с клиентите

Добавете функция за таймер към началната страница

Добавете функция за изскачащ прозорец, когато потребителят напусне уеб страницата.

Обикновено на всеки етап от анализа на изискванията често се налага да се справяте с няколко цели.

Но как да следите всяка цел?

Да следите всичко на лист хартия със сигурност не е добър вариант през 2022 г.

Кой знае какво може да се случи с този лист хартия?!

За щастие, функцията Goals на ClickUp може да ви помогне!

Целите са високо ниво контейнери, които могат да бъдат разбити на по-малки цели, които са по-лесни за постигане. Това не само поддържа всичко организирано, но и мотивира вашия Agile или Scrum екип, като им дава често усещане за постижение.

Освен това, с всяка изпълнена цел, ClickUp автоматично актуализира процента на напредъка на вашия екип в реално време. По този начин всеки има ясна представа колко близо е до постигането на целта.

С помощта на Целите на ClickUp можете също така:

Количествено измерване на Agile целите с OKR (цели и ключови резултати)

Създавайте седмични карти за оценка на резултатите за по-добра оценка на представянето

Проследявайте Scrum спринтове или всеки проект в реално време

Б. Автоматизация на работния процес

Функцията Automation на ClickUp ви позволява да автоматизирате повтарящи се, досадни задачи, като предлага множество автоматизации на задачи. Това ви спестява време и освобождава полезни ресурси за задачи, които наистина се нуждаят от тях.

Ето как всъщност работи автоматизацията на работния процес:

Ако се случи тригер и условието е вярно, автоматично се изпълнява конкретно действие .

Нещо като:

Ако играта бъде пусната на пазара и играчите ви са доволни, шампанското се отваря автоматично.

С ClickUp можете да създадете персонализирана автоматизация за вашите Agile модели на работни процеси.

Можете обаче да започнете веднага с над 50 готови автоматизации на ClickUp.

Ето някои полезни автоматизации, които ще ви помогнат да управлявате процеса на Agile софтуерния цикъл на разработка:

Променете автоматично отговорното лице, когато се промени статуса на задачата

Приложете шаблон, за да спестите време при създаването на задача

Актуализирайте приоритета на задачата автоматично, когато нейният списък за проверка бъде изчистен

Променяйте етикетите автоматично, когато настъпи крайният срок на задачата

Архивирайте задача, когато нейният приоритет се промени

(Кликнете тук , за да видите повече предварително зададени автоматизации. )

Независимо дали става дума за разработка на софтуер или управление на кораб, добрата преценка на нещата помага!

С Multiple Views на ClickUp можете да получите перфектен обзор на това, с което се занимават членовете на вашия екип на всеки етап от модела SDLC.

Ето видовете изгледи, които са налични в ClickUp:

Как да използвате тези изгледи?

Например, проектният мениджър или Scrum майсторът може да използва изгледа Box, за да провери дали екипът не е претоварен. Достатъчно е само един поглед!

Освен това, когато трябва да планирате Scrum среща, можете бързо да превключите към изгледа „Календар“ с едно кликване.

Капитанът никога не трябва да губи от поглед всичко, което се случва около него. Всички си спомняме „Титаник“, нали?

По същия начин проектният мениджър трябва да има ясна представа за всичко, което се случва на всеки етап от жизнения цикъл на разработката на софтуера.

С Dashboard на ClickUp ще получите точно това!

Таблото ви предоставя визуални диаграми на високо ниво за целия ви проект. Можете да ги наблюдавате и да се уверите, че всичко върви гладко.

С помощта на персонализирани спринт джаджи можете да добавите няколко графики към таблото си, като например:

Не можете да се обаждате на служителите си 24/7 и да ги питате за актуализации по проектите.

Това не само ще повлияе на тяхната продуктивност, но и ще ги дразни.

С ClickUp никога няма да се налага да питате за актуализация на статуса.

Звучи чудесно, но как?

С персонализираните статуси на ClickUp можете бързо да видите статуса на всяка задача, когато имате нужда.

Но най-хубавото е, че можете да персонализирате тези статуси според съответните условия на проекта.

Например, в етапа на тестване на софтуера, вместо да използвате задача като „в процес на изпълнение“, можете да използвате нещо по-подходящо като „бета тестване в процес на изпълнение“.

Но чакайте, това е само върхът на айсберга. Буквално.

ClickUp предлага много повече полезни функции , които улесняват работата на всеки проектен мениджър.

Ето още няколко неща, с които този Agile инструмент за управление на проекти може да ви помогне:

Заключение

За разлика от подхода Waterfall, подходът Agile използва итеративна и инкрементална стратегия към методологията SDLC.

Резултатът?

По-добри продукти и по-доволни клиенти!

Управлението на софтуерни проекти, като същевременно следите Agile екипа си, обаче не е шега работа.

Ето защо трябва да сте напълно подготвени за това с мощен Agile софтуер като ClickUp.

Независимо дали се нуждаете от помощ при управлението на Agile модела или на някой традиционен SDLC модел, ClickUp е на Ваше разположение!

Кликнете върху капитана, за да се регистрирате в ClickUp и да преминете лесно през цикъла на разработване на софтуер!