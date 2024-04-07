Linear срещу Jira: кой инструмент е най-подходящ за 2025 г.

Вашият екип за разработка на софтуер прекарва целия ден, всеки ден, в разработването на прекрасни продукти за вашите клиенти, затова заслужава нещо, разработено специално за него. 🎁 И не говорим за поредната фирмена качулка (въпреки че те са най-меките неща в гардеробите ни)!

Става дума за софтуер за управление на проекти, който улеснява работата на вашия екип с функции за проследяване на проблеми, интеграции, автоматизация и комуникация в реално време.

Две от най-популярните възможности за софтуерни екипи са Linear и Jira. (Въпреки че те със сигурност не са единствените имена в играта. Запознайте се с всички възможности с нашето сравнение между Monday.com и Jira, нашия преглед на Trello за управление на проекти и нашия поглед върху най-добрите алтернативи на Jira. )

По-долу ще ви предоставим сравнение между Linear и Jira, за да можете да решите коя от двете е подходяща за вашия екип. Да започваме! 🏁🏎️

Какво е Linear?

Чрез Linear

Макар че много екипи използват Linear като софтуер за управление на задачи, основното му приложение е проследяване на бъгове – за това е създаден и в това е най-добър. Той е чудесен за тези, които следват Scrum процеса, и ви позволява да проследявате активния си спринт, както и други задачи, които не са свързани със спринта.

Ако мотото на вашия екип е „опростяване, опростяване, опростяване“, тогава Linear може да е подходящ за вас. Не изисква много настройки, предлага много преки пътища и има интуитивен потребителски интерфейс, който е идеален за няколко екипа. (Чували сме повече от един потребител на Linear да описва потребителския опит като „секси“. ) 💃🕺

Но в замяна на цялата тази привлекателна простота, вие жертвате опциите за персонализиране. Един от проблемите на Linear е, че предлага само няколко предварително дефинирани полета: четири нива на приоритет, етикети, оценки и отговорник. И макар Linear да ви позволява да проследявате няколко проекта, някои потребители споделят, че липсата на табла за проекти го прави по-труден за използване в сравнение с други инструменти.

Linear може да е по-подходящ за стартиращи компании или компании, които търсят програма за своя софтуерен екип (и само за своите софтуерни проекти). Може да не е най-добрият избор за компании, които искат да използват един софтуер за управление на проекти за всички високопроизводителни екипи – от разработката на продукти до финансите и маркетинга.

Разгледайте тези алтернативи на Linear!

Характеристики на Linear

Ето по-подробен поглед върху функциите на Linear, за да можете да прецените дали тази програма отговаря на нуждите и ценностите на вашия екип.

1. Скорост на платформата

Бързото зареждане с синхронизация в реално време е една от характеристиките, които отличават Linear. 🏃

Благодарение на опростения си дизайн, Linear се зарежда за около половината от времето, необходимо на Jira. Той предлага и много вградени клавишни комбинации и автоматизации, така че всеки може да работи по-бързо и с по-малко стрес – независимо дали става дума за създаване на нов проект или приемане на нов билет.

2. Планиране на операции и възможности

Функции за планиране в Linear

Linear ви позволява да създавате нови задачи за проследяване на проблеми за секунди. Той също така предлага опции за организиране на няколко проекта, създаване на пътни карти за компанията или продуктите, организиране на проекти въз основа на мястото им в пътната карта и създаване на списък с нови проблеми и идеи. Можете също така да настроите проблемите в списъка си да се затварят след определен период на неактивност, за да не се затрупвате с остарели идеи.

3. Проследяване на напредъка

Разбира се, тази програма предлага папка с уведомления, за да информирате всички за актуализациите по техните проекти и споменавания. Можете също да настроите множество филтри и изгледи, да добавите етикети към задачите или да използвате функцията за търсене, за да намерите бързо това, което търсите.

4. Сътрудничество и ясни приоритети в цялата организация

Функции за сътрудничество в Linear

Лесно е да организирате компаниите в екипи от хора, които работят заедно най-често. Освен това можете да изпращате актуализации по проектите на целия екип и да провеждате дискусии по задачите, за да не пропуснете нищо от контекста, от който се нуждаете, за да вземете решение за следващите си стъпки. 👣

5. Интеграции

Linear предлага стотици интеграции за поддръжка на съществуващите работни процеси и достъп до други платформи, които работят в тандем. Те са твърде много, за да бъдат изброени, но ето някои от най-използваните приложения, с които Linear се интегрира:

Figma

GitHub

GitLab

Loom

Sentry

Slack

YouTube

Zapier

Zendesk

Можете също да създадете свои собствени интеграции с API на Linear. Въпреки че тази платформа предлага много интеграции с приложения, тя не поддържа толкова много платформи, колкото Jira. Това е изцяло уеб-базирана SaaS програма, което може да е или да не е най-доброто решение за разработчиците.

Цени на Linear

Има три различни ценови опции за софтуера Linear:

Безплатно: Планът „Безплатно за всички“ позволява неограничен брой членове, до 250 активни задачи с неограничен архив, функции за импорт и експорт, както и достъп до всички интеграции и API.

Стандартен: 8 долара на месец за потребител. Този план включва всичко, което получавате с безплатния план, плюс неограничен брой проблеми и качване на файлове, гостуващи акаунти, частни екипи и инструменти за администратори.

Плюс: 14 долара на месец на потребител. Тази опция включва всичко, което получавате с безплатния и стандартния план, плюс подобрени функции за поверителност и сигурност, Linear Insights и функции за анализ на данни, споразумения за ниво на обслужване и приоритетна поддръжка.

Какво е Jira?

чрез Jira

Jira е създаден от софтуерната компания Atlassian. Но за разлика от другия инструмент за управление на проекти на Atlassian – Confluence – функциите за управление на проекти на Jira са проектирани с оглед на софтуерните проекти. Jira предлага по-разширени функции за проследяване на проблеми, докато Confluence е проектиран по-скоро като инструмент за управление на знания и съдържание.

Ако винаги сте искали да се движите с най-популярното дете в училище, Jira може да е подходящ за вас. Според Atlassian, Jira е номер едно сред инструментите за разработка на софтуер сред Agile екипите. (Но кой знае колко дълго ще запази тази позиция?)

Има много конкуренти – като Monday.com, Basecamp, Trello и, разбира се, Linear – които се опитват да отнемат короната на Jira. 👑

Jira предлага много опции за персонализиране, които могат да улеснят мащабирането в зависимост от промените в плана за развитие на вашата компания. Но някои потребители смятат, че всички тези опции правят платформата по-трудна за използване и по-малко интуитивна. Настройването на нови задачи, проекти и табла може да отнеме много време и често изисква продуктов мениджър с голям опит в Jira, така че може би не е най-добрият вариант, ако работите с малък екип.

Въпреки че опциите за персонализиране улесняват адаптирането на Jira за екипи извън софтуерната и инженерната сфера, той все пак е проектиран с мисъл за разработчиците. Поради това може да бъде трудно за екипите за управление на проекти, които не мислят като разработчици, да настроят своето работно пространство. (Представете си множество обучения в бъдещето си. ) 🧑‍🏫

Функции на Jira

Ако искате да се запознаете по-подробно със софтуера Jira, прочетете нашето пълно ревю на Jira. За целите на това сравнение, ето основните функции, които привличат екипите към Jira.

1. Многобройни шаблони

За да отговори на критиките, че Jira може да бъде труден за настройка, програмата предлага множество шаблони за DevOps, проследяване на бъгове, Scrum и Kanban табла. Тъй като Linear е проектиран специално за Scrum процеси, Jira може да е по-добър вариант за Agile екипи, които предпочитат достъп до Kanban методологията.

2. Планиране

Пример за пътна карта от Jira

Jira ви позволява да имате достъп до Agile табла за всеки проект и да автоматизирате части от процеса на планиране. Можете също да зададете зависимости за задачите в рамките на даден проект. По този начин знаете, че ако една стъпка не е завършена, не можете да преминете към следващата стъпка, която зависи от нея. Можете също да използвате софтуера за планиране на по-високо ниво, за да управлявате пътни карти и да покажете къде се вписва всеки проект във вашата пътна карта. 🗺️

Членовете на екипа ви ще получават известия за задачите и споменаванията си, а вие можете лесно да изпращате код и да информирате всички за състоянието на внедряването на проекта. Освен това можете да провеждате дискусии по задачите, така че всеки, който ги разглежда, да разбере пълния контекст.

Чрез Jira

4. Функции за персонализиране

Възможността за персонализиране е това, което отличава Jira от другите инструменти. Въпреки че може да отнеме време на членовете на екипа ви да се научат как да използват тези функции в пълния им потенциал, вие ще имате възможност да управлявате проект по екип или по компания. Освен това можете да персонализирате работния си процес според всеки стил на работа – от Scrum до Kanban, според това как ви се иска да се заемете с проекта тази седмица.

5. Интеграции

Jira се интегрира и със стотици приложения. Библиотеката за интеграция на приложения на Jira предлага дори повече опции от тази на Linear, но за разлика от Linear, Jira не предлага API, което ви позволява да настроите свои собствени интеграции.

Ето някои от най-популярните интеграции на Jira, използвани от екипи с висока производителност:

Figma

GitHub

GitLab

Salesforce

Slack

Zapier

Zendesk

Zoom

Jira поддържа и повече платформи от Linear с приложения за Windows, Mac, Linux, iPhone и Android, както и уеб-базиран SaaS интерфейс.

Цени на Jira

Подобно на Linear, Jira също предлага безплатен план и други ценови планове за компании от всякакъв размер.

Безплатно: Този план поддържа до 10 потребители, неограничен брой проектни табла, списъци с неизпълнени задачи и пътни карти, отчети и анализи на данни, 2 GB пространство за съхранение и поддръжка от общността.

Стандартен: 7,75 долара на потребител на месец. Ще получите всичко, включено в безплатния план, плюс до 35 000 потребители, зададени роли и разрешения на потребителите, аудит логове, 250 GB пространство за съхранение на данни и поддръжка на клиенти в работно време.

Премиум: 15,25 долара на потребител на месец. Този план включва всичко от безплатния и стандартния план, плюс разширени пътни карти, пясъчник и писти за пускане, архивиране на проекти, споразумения за ниво на обслужване, неограничено съхранение на данни и 24/7 поддръжка на клиенти.

Enterprise: Цената на този план трябва да се договори директно с Atlassian. В допълнение към всичко, включено в безплатния, стандартния и премиум плана, той поддържа неограничен брой сайтове. Освен това предоставя централизирани кодове за сигурност, абонаменти за потребители и поддръжка 24/7.

В битката между Linear и Jira: кой софтуер печели?

Linear и Jira са инструменти за управление на продукти, създадени специално за екипи за разработка на софтуер, и предлагат много сходни решения: управление на процеси по метода Scrum, проследяване на проблеми, забавяния, пътни карти, функции за сътрудничество и богати възможности за интеграция. Но можем ли да обявим победител в битката между Linear и Jira?

Ето прякото сравнение. 🏆

Скорост

Победител: Linear

Въпреки че и Linear, и Jira предлагат автоматизации, които могат да ви помогнат да ускорите цялостния си работен процес, времето за зареждане на Linear е почти два пъти по-бързо от това на Jira (въпреки че Jira не е бавен, тъй като разликата е само от няколко секунди). ⏱️ Освен това Linear разполага с много преки пътища, които ускоряват работните ви процеси.

Потребителско преживяване

Победител: Linear

С опростен потребителски интерфейс и интуитивен дизайн, Linear е по-лесен за настройка и по-лесен за използване. В началото вероятно няма да се наложи да провеждате много обучения, за да започнете да използвате Linear.

Гъвкавост

Победител: Jira

Слабата страна на Linear е неговата гъвкавост. Той има установени работни процеси и само няколко опции за тяхното персонализиране. Jira ви позволява да настроите работните процеси както желаете. Jira поддържа и повече платформи и ще бъде по-лесно да се мащабира с разрастването на вашата компания.

Допълнителни сравнения:

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Linear и Jira

Ако искате най-доброто от двата свята – софтуер за управление на проекти, който е изчистен и интуитивен като Linear, но и мащабируем и персонализируем като Jira – тогава трябва да се запознаете с ClickUp. (Здравейте!) 🙌

ClickUp е приложението за управление на проекти, което ще замести всички други ваши приложения. То е проектирано да работи във всички индустрии и всички работни процеси. Можете лесно да настроите Scrum или Kanban табла за екипа си за разработка на продукти, докато екипите ви за маркетинг, финанси или верига на доставки могат да създават табла за проекти, проектирани според установените им работни процеси.

Лесно форматирайте и сътрудничете с Docs заедно с екипа, без да се припокривате в ClickUp.

Планирането, проследяването и сътрудничеството по всеки проект е лесно – с почти всеки инструмент. ClickUp поддържа текущите работни процеси с хиляди интеграции, включително Slack, GitHub, Google Workspace, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier и много други. Но многото уникални функции на ClickUp могат да ви позволят да се откажете напълно от някои от тези приложения. (Здравейте, спестявания!) 💸

Научете повече за сравнението между Jira и ClickUp. Ако решите да преминете от Jira към ClickUp (или от друго решение към ClickUp), можете да го направите с едно кликване. Ето няколко от разликите и как ClickUp може да ви помогне да оптимизирате работния си процес:

Цели

Съхранявайте и категоризирайте подобни цели в папки с цели в ClickUp.

Можете да зададете цели за цялата компания, цели за екипа или индивидуални цели. След това ги превърнете в SMART цели с графици, етапи и карти за оценка. Функцията ClickUp Goals предлага автоматично проследяване на напредъка и множество начини за измерване на напредъка на вашия екип: цели за задачи, цели за брой, цели за пари, цели за вярно-невярно и отворени описания. Като имате предвид целите, никой няма да изгуби от поглед това, което е важно.

Прегледи

Вижте всичко с изгледите на ClickUp

ClickUp предлага повече от 15 различни изгледа, така че всеки член на вашия екип може да организира работата си по свой начин. Опциите включват списъци, табла, календари, мисловни карти, времеви линии, таблици, чатове, документи и други – защото понякога по-различното гледане на нещата може да ви помогне да намерите решението, от което се нуждаете. С ClickUp винаги можете да промените перспективата си или просто да се насладите на гледката. 👀

Бели дъски

С функцията ClickUp Whiteboards можете да работите едновременно с екипа си.

Подобрете комуникацията в екипа си с функцията „Бели дъски“ на ClickUp, която позволява творчески брейнсторминг, изработване на стратегии, картографиране и изготвяне на Agile работни процеси. Хората могат да добавят бележки, идеи и рисунки на ръка в реално време.

Можете също да качвате изображения, екранни снимки и връзки, както и да свързвате идеите си от мозъчна атака с проектите, по които активно работите. Научете повече защо ClickUp е най-добрият инструмент за екипи за управление на проекти.