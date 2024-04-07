Linear срещу Asana: кой инструмент е най-добър през 2025 г.?

Животът на проектния мениджър в областта на разработката на продукти или софтуер може да бъде предизвикателен. Съчетаването на множество проекти, срокове, задачи и членове на екипа може да бъде прекалено натоварващо понякога, особено ако не сте намерили подходящия инструмент за управление на проекти.

Но вие вече знаете това. В края на краищата, вероятно сте прочели тази статия, защото се опитвате да изберете между Linear и Asana. И двата са чудесни инструменти за сътрудничество, но трябва да изберете един, ако искате да си улесните живота. И за съжаление, не можете да използвате Magic 8 Ball, за да вземете решението за секунди! 🎱 👀

Ето защо направихме проучване, за да ви помогнем. В този наръчник разглеждаме и двата инструмента, за да определим победителя между Linear и Asana.

Какво е Linear?

Linear.app е предпочитан инструмент за софтуерни екипи навсякъде. Това е прост инструмент за проследяване на проблеми с лесен за използване интерфейс.

Проектните мениджъри използват Linear като инструмент за гъвкаво управление на проекти или като решение за IT сервизна служба. И тъй като той се интегрира с любимите на разработчиците Jira и GitHub, той е отличен за обединяване на големи и малки екипи за разрешаване на проблеми с бъгове.

чрез Linear

Характеристики на Linear

Linear разполага с фантастични функции за сътрудничество при управлението на задачи, бързо зареждане, акцент върху гъвкави методологии и отлични функции за управление на проекти, базирани на знания. Освен това е съвместим с повечето устройства, които членовете на вашия екип биха искали да използват.

Нека разгледаме по-отблизо всеки от тези аспекти, за да научим повече.

1. Сътрудничество

Linear разбира, че сътрудничеството има силата да подобри производителността като инструмент за управление на ресурсите. Project Updates държи всеки член на екипа информиран за състоянието на проекта, Discussions Center позволява на всички да се свързват, а Triage inbox е предназначен за управление на проблеми и разпределяне на билети. 🙌

Linear също така се синхронизира с незаменими средства за комуникация като Slack и GitHub.

2. Скорост и производителност

Скоростта е една от основните причини, поради които запалените фенове на Linear обичат този инструмент, и с право! Linear обръща внимание на скоростта и стартирането, като се концентрира върху неща като оптимизиране на зареждането на данни, подобряване на размера на пакетите и забавено зареждане на части от приложението, които се използват по-рядко.

чрез Linear

3. Агилни методологии

Linear е създаден за гъвкаво управление на проекти. Но приложението преименува Sprints на „Cycles“ и ги преработи, така че да са полезни, независимо дали вашият екип използва гъвкави методи или не.

Можете да изберете да използвате цикли и да персонализирате продължителността им, докато планирате следващата задача на екипа си. А Linear ще измерва напредъка към всяка цел, за да ви държи в правилната посока.

4. Планиране на проекти

Linear е мощен, но и лесен за използване. Можете да използвате неговите шаблони и инструменти, за да планирате, да разделите работата си на малки задачи и да решавате проблемите с увереност.

Изгледът „Проекти“ ви позволява да маркирате важни етапи, да разделите проекта на фази, да проследявате отделни части и да виждате нещата от начало до край. Можете също да проверите графиките за напредъка, за да получите бърз поглед върху обхвата, скоростта и напредъка на проекта във времето, заедно с прогнози в реално време.

5. Съвместимост с устройства

Можете да използвате Linear като настолно и мобилно приложение на устройства с macOS, Android и Windows. То трябва да работи на повечето актуални браузъри, въпреки че се препоръчва да използвате Chrome или Safari.

чрез Linear

Цени на Linear

Безплатно

Стандартен: 8 $/месец на потребител

Плюс: 14 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Какво е Asana?

Asana е инструмент за управление на проекти, базиран в облака, с няколко функции, които улесняват управлението на променящите се части, без да се пропуска нищо.

Проектните мениджъри и екипите използват Asana, за да получат яснота по големи проекти, като ги разбиват на управляеми задачи. Тя позволява на всички да следят сроковете, да споделят файлове и да са на една и съща страница. Има интеграции с най-добрите инструменти за разработка на софтуер, за да обедини вашия екип и данни. 📚

чрез Asana

Характеристики на Asana

Asana има много да предложи, включително акцент върху гъвкави и скрам методологии, отлична скорост, гладко планиране на проекти и оптимизирана комуникация. Освен това е съвместим с почти всяко устройство, от което членовете на вашия екип биха могли да се нуждаят.

Нека разгледаме по-отблизо всеки от тях, за да научим повече.

1. Сътрудничество

Екипите работят по-добре, когато комуникират. Инструментите на Asana позволяват ясен и отворен диалог между всички членове на екипа, независимо къде се намират. А тъй като се интегрира с основни инструменти като Slack, Jira и GitHub, той е още един фаворит на екипите за разработка.

Сътрудници, последователи, споменавания, съобщения, коментари към задачи и реакции към задачи са само някои от начините, по които Asana подпомага комуникацията в екипа.

2. Скорост и производителност

Asana знае, че времето ви е ценно – всяка секунда е важна! Този инструмент набляга на бързото зареждане, превключването между задачи и проекти и комуникацията в реално време. Оптимизирането на рамката на Asana за скорост и отзивчивост намалява загубата на време, така че екипът ви да може да достигне финалната линия по-бързо.

чрез Asana

3. Агилни методологии

Asana е отличен избор за екипи, които работят с гъвкави методи като спринтове, скрам и Kanban табла. Това го отличава от много други софтуерни опции за управление на задачи за екипи за разработка.

Asana предлага различни изгледи и функции, които ви позволяват да оптимизирате проектите си с портфолиа, функции, истории, задачи и подзадачи. Ще намерите и няколко шаблона за планиране на спринтове, графици и др.

4. Планиране на проекти

Asana е инструмент за планиране на проекти. Използвайте го, за да планирате, управлявате, актуализирате и проследявате проектите си, както и да комуникирате с екипа си на всеки етап от процеса.

Можете да видите цялата работа, необходима за вашия проект, от един единствен табло, което дава на всеки възможност да види с един поглед къде се намира проектът. Простата комуникация, спестяващите време шаблони и персонализираните известия правят Asana една от най-добрите опции за планиране на проекти.

Като бонус, Asana предлага и супер сладки анимации за „празнуване“ с животни като нарвали и еднорози, когато маркирате задачите като изпълнени, което означава мини допаминов тласък за вашия екип по време на работния ден!

5. Съвместимост с устройства

Можете да използвате Asana като настолна и мобилна апликация на устройства с Android, Windows и Apple. Тя работи и с браузърите Chrome, Safari, Firefox и Microsoft Edge.

чрез Asana

Цени на Asana

Базов: 0 долара

Премиум: 10,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Linear срещу Asana: сравнение на функциите

Има причина, поради която е толкова трудно да се сравняват Linear и Asana – и двата инструмента са отлични! Но вие сте дошли тук, за да разберете кой е победителят, затова сме сравнили функциите им, за да ви дадем отговор.

1. Сътрудничество

Победител: Asana

Резултатът е почти равен. В крайна сметка, и Linear, и Asana наблягат на комуникацията и предлагат интеграция с незаменими инструменти за екипите за разработка. И нито едното приложение не разполага с комуникация в реално време, подобна на Slack, без тези интеграции.

Asana спечели трофея в тази категория, защото предлага по-дълъг списък с функции, а отдалечените екипи понякога го използват като алтернатива на Slack за синхронни и асинхронни съобщения. 🏆

2. Скорост и производителност

Победител: Linear

Отново, сравнението между Asana и Linear прави избора на победител труден! И двете платформи се фокусират върху скоростта и производителността, с редовни актуализации за оптимизиране на времето за зареждане.

Linear печели тук, защото се фокусира обсесивно върху скоростта, което е част от причината платформата да набляга на простотата и ясната функционалност.

чрез Linear

3. Адаптивност към Agile

Победител: Asana

И Linear, и Asana са изградени на основата на гъвкави методологии. Но Asana е ясен победител тук, защото разполага с по-гъвкави шаблони и се отклонява по-малко от гъвкавия метод.

Ще намерите шаблони на Asana за спринтове, скрам, диаграми на Гант и табла Канбан. И тъй като нищо не е преименувано или преработено, гъвкавите екипи не трябва да научават нови термини, за да ги използват.

4. Планиране на проекти

Победител: Равенство

Linear и Asana са фантастични инструменти за планиране и управление на проекти с всеобхватно табло. Опитахме се да определим ясен победител, но резултатът беше твърде оспорван!

От една страна, Linear разполага с функции като графики за напредъка и прогнози, които могат да бъдат безценни за сложни проекти. От друга страна, работната среда на Asana обикновено изисква по-малко учене, благодарение на прости елементи като крайни срокове, задачи, подзадачи и отговорни лица.

Но и двата имат много други функции, като проследяване на времето, управление на забавяния, структури на работния процес и функционалност за автоматизация на работния процес, спестяваща време. Победителят вероятно ще зависи от вашия екип.

чрез Asana

5. Съвместимост

Победител: Asana

Linear и Asana имат сходна съвместимост. Те предлагат приложения за Android, Windows и Apple за настолни и мобилни устройства. Но Asana излиза напред с постоянна поддръжка за Chrome, Safari, Firefox и Microsoft Edge, докато Linear препоръчва само Chrome и Safari, с съмнителна поддръжка за други браузъри.

6. Цени

Победител: Linear

Asana и Linear предлагат безплатни планове и възможност за годишно или месечно плащане. Asana предлага повече опции за ценови планове за своите инструменти за управление на проекти, което означава допълнителни възможности за персонализиране за бизнеса. Но Linear е най-рентабилният вариант, затова спечели първото място в тази категория.

Linear срещу Asana в Reddit

Отидохме в Reddit, за да видим мненията на реални проектни мениджъри. Изненадващо, нямаше много информация, но намерихме няколко потребители, които сравняваха Asana и Linear. Консенсусът беше предимно равен, но с леко предимство за Asana за SaaS цели, което беше и въпросът на OP (оригинален автор на публикацията, за непосветените).

Един потребител каза: „Linear е чудесен инструмент за инженери и хора, които работят по метода Agile и не се нуждаят от възможност да мащабират и да виждат как отделните задачи се вписват в по-големи проекти. Освен това мисля, че Asana е ТВЪРДЕ гъвкава и е трудно да се започне с нея, но има някои чудесни шаблони.“

За да добавим още информация, потърсихме теми, в които се обсъждат инструменти за управление на задачи, алтернативи на Asana и алтернативи на Linear.

„Asana е моят фаворит, странното ми маймунско мозък се чувства толкова удовлетворено, когато завърша задача и на екрана се появи нарвал“, отбеляза един потребител, когато обсъждаше любимите си инструменти за управление на задачи.

В тема, предлагаща алтернативи на Asana, един потребител на Reddit препоръча на автора на публикацията да „разгледа Ora и Linear“.

Друг потребител в същия форум каза: „Разгледайте ClickUp. Те имат безплатен план, който може да отговаря на вашите нужди. … Имах същия проблем и това е решението, което избрах.“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Linear и Asana

След като видяхме подкрепата за ClickUp в Reddit, как бихме могли да го пропуснем в тази статия?

Redditors не са единствените, които поставят ClickUp на първо място. ClickUp оглави и класацията на G2 за най-добрите софтуерни продукти за управление на проекти за 2023 г. 🙌

Не е изненада, но ние сме съгласни, че ClickUp е фантастична алтернатива в дебата Linear срещу Asana.

1. 15+ персонализирани изгледа

Визуализирайте задачите, проектите и работните процеси по начин, който ви е най-удобен, с помощта на над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

Можете да персонализирате оформлението си с над 15 изгледа на ClickUp. Преглеждайте задачите и данните си по най-добрия начин, като превключвате между опции като изглед „Списък“, изглед „Табло“, изглед „Гант“, изглед „Календар“ и няколко други.

Освен това, с функции като Docs и Whiteboards, можете лесно да си сътрудничите като екип, за да създавате документация и уикита или да визуализирате процеси, да провеждате мозъчни атаки и да скицирате идеи на ръка.

С функцията Embed можете да избегнете превключването между приложенията, като добавяте медии, URL адреси и друго съдържание директно в Doc или Whiteboard за редактиране.

2. Мощно управление на задачите

Разпределяйте задачи, изпращайте коментари и споделяйте записи на екрана в задача в ClickUp.

Мощните функции за управление на задачите на ClickUp улесняват екипа ви да работи заедно, за да завърши задачите навреме.

Планирането на проекти е основен фокус за ClickUp, а задачите в ClickUp го правят лесно с мощни автоматизации, Sprint Points и персонализирани полета. Можете да разделите големи проекти на подзадачи и да организирате работата си с зависимости, статуси, приоритети, списъци за проверка, етикети и др.

Освен това, благодарение на вградения чат, споменаванията и реакциите, не е необходимо да напускате приложението ClickUp, за да общувате в реално време относно вашите проекти и задачи.

3. Цялостно решение за управление на продукти за софтуерни екипи

Използване на ClickUp AI за създаване на кратко описание на проекта

Софтуерните екипи могат да използват ClickUp като цялостно решение за управление на продукти и да опростят цикъла на разработване.

За да започнете, можете бързо да стартирате проекта си с един от персонализираните шаблони на ClickUp. Ще намерите също шаблони за разработка на софтуер, шаблони за управление на продукти, шаблони за продуктова стратегия и почти всичко друго, от което бихте могли да се нуждаете – дори проследяване на бъгове и проблеми.

Готови ли сте да спестите време от ръчните процеси? Създайте и автоматизирайте гъвкав работен процес, за да можете да се съсредоточите върху важните неща. Можете също да използвате ClickUp AI, за да генерирате нови идеи за продукти, да създавате пътни карти за развитие, да пишете кратки описания на проекти и да създавате документация.

Той изпреварва както Linear, така и Asana с над 1000 интеграции с инструменти като Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub и GitLab.

Вашият екип може да използва почти всяко устройство, без да се притеснява за съвместимостта. ClickUp е платформа, базирана в облака, с настолни и мобилни приложения за устройства с Android, Windows, Mac, iPhone, iPad и Linux. Да, Linux потребители, ние сме се погрижили за вас. В момента обаче предлагаме поддръжка само за Chrome.

Битката на титаните

В нашето сравнение между Asana и Linear, Asana спечели повече категории от Linear, но резултатът беше много оспорван.

Linear и Asana имат свои фенове сред екипите за разработка на софтуер и продукти, така че изборът е труден! Подходящият инструмент в крайна сметка зависи от уникалните нужди на вашия екип, независимо дали става въпрос за простота, сътрудничество или скорост.

Ако искате инструмент, който прави всичко, спестете време на себе си и екипа си и се регистрирайте в ClickUp сега, без да харчите нито стотинка! 🤑