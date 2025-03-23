Топ 13 алтернативи на Linear за оптимизирано управление на проекти

Някога мислили ли сте: „Linear е страхотен, но нещо липсва“?

Макар Linear да се отличава в проследяването на софтуерни проекти, много екипи се нуждаят от по-голяма гъвкавост в набора си от инструменти за управление на проекти. Независимо дали търсите по-добри функции за сътрудничество, по-персонализирани работни процеси или просто нов подход, ние имаме подходящото решение за вас.

Според проучване на Wellingtone, над половината от екипите изразяват недоволство от настоящите си инструменти за управление на проекти, като само 35% от тях са умерено до напълно удовлетворени.

Ключът? Намерете софтуер, който расте заедно с вашия екип, а не против него.

Нека разгледаме най-добрите алтернативи на Linear, които могат да променят начина, по който вашият екип работи заедно.

⏰ 60-секундно резюме Нямате време? Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Linear за различни случаи на употреба: ClickUp : Най-добър за съвместно управление на проекти Най-добър за съвместно управление на проекти

Jira: Най-подходящ за гъвкави екипи за разработка

Asana: Най-подходящ за маркетингови и творчески екипи

Trello: Най-добър за проста визуализация на проекти

Aha!: Най-доброто решение за планиране на продуктови пътеки

monday. com: Най-доброто за персонализирани работни процеси

ProofHub: Най-добър за сътрудничество с клиенти

Todoist: Най-добър за управление на лични задачи

Productboard: Най-доброто решение за управление на продукти, ориентирано към клиента

Wrike: Най-доброто решение за управление на корпоративни проекти

Hive: Най-добър за управление на ресурси

GitHub: Най-добър за управление на проекти, фокусирани върху кода

Notion: Най-подходящ за проекти с голям обем документация

Ограничения на Linear

Приложението Linear е инструмент за управление на проекти и проследяване на проблеми, създаден да помага на екипите за разработка на софтуер да оптимизират работните си процеси, да управляват проекти и да проследяват проблеми ефективно.

Макар Linear да блести с простотата си и подхода си, ориентиран към разработчиците, той има няколко значителни ограничения:

Ограничени опции за преглед извън стандартния тракер за проблеми ❌

Минимална персонализация за работни процеси, които не са свързани с разработката ❌

Основни възможности за отчитане в сравнение с инструменти за управление на проекти с пълен набор от функции ❌

Ограничени възможности за интеграция извън екосистемата за разработка ❌

Няма вградени функции за съвместна работа с документи ❌

Ограничени възможности за управление на ресурсите ❌

Тези ограничения често карат екипите да търсят алтернативи, които предлагат по-гъвкави функции за управление на проекти, като същевременно запазват чистия и ефективен интерфейс, който направи Linear толкова популярен.

Алтернативи на Linear на един поглед

Име на инструмента Най-подходящ за Отличителна характеристика ClickUp Съвместно управление на проекти Управление на проекти с изкуствен интелект и възможности за обединено работно пространство Jira Екипи за гъвкаво разработване Разширени пътни карти за планиране на сложни проекти с участието на няколко екипа Asana Маркетинг и творчески екипи Инструмент за създаване на работни процеси за автоматизация на нетехнически екипи Trello Проста визуализация на проекти Butler автоматизирана система за оптимизиране на работния процес Аха! План за развитие на продукта Система на базата на блокове, комбинираща документи и управление на проекти monday. com Персонализирани работни процеси Гъвкав механизъм за работни процеси за създаване на персонализирани процеси ProofHub Сътрудничество с клиенти Интегрирана система за проверка и обратна връзка с фиксирана цена Todoist Управление на лични задачи Обработка на естествен език за бързо създаване на задачи Productboard Управление на продукти, ориентирано към клиента Обратна връзка от клиенти за разработване на функции Wrike Управление на корпоративни проекти Интерфейс с три панела за видимост от портфолио до задача Hive Управление на ресурсите Разширено разпределение на ресурсите и планиране на капацитета GitHub Управление на проекти, фокусирано върху кода Директна интеграция между кода и управлението на проекти Notion Проекти с голям обем документация Блок-базирана система, комбинираща документи и управление на проекти

13-те най-добри алтернативи на Linear, които можете да използвате

Изборът на подходяща алтернатива на Linear изисква разбиране за това как всеки инструмент се справя с конкретни предизвикателства при изпълнението на проекти.

Всяка опция предлага уникални функции и възможности, които отговарят по-добре на нуждите на вашия екип, отколкото подходът на Linear, фокусиран върху разработката.

1. ClickUp (най-добър за съвместно управление на проекти)

Използвайте ClickUp, за да управлявате проекти и да обедините екипите с свързани работни процеси, документи и табла в реално време.

Докато Linear се фокусира предимно върху работните процеси при разработката на софтуер, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, разширява обхвата си, за да обедини всички операции на екипа.

Решението ClickUp за управление на проекти съчетава управление на задачи, инструменти за сътрудничество и автоматизация, за да оптимизира изпълнението на проектите.

Например, VMware обедини повече от пет различни инструмента в платформата ClickUp, създавайки стандартизирана система за глобални операции. Резултатите бяха измерими: настройката на проектите и отчитането станаха 8 пъти по-бързи, а екипите спестиха 95% от времето за подготовка на тримесечните бизнес прегледи.

Искахме една единствена платформа за приемане и я намерихме в ClickUp. Сътрудничихме си, за да направим всичко да работи. Разработихме глобални стандартизации... [и направихме] проследяването и вземането на решения наистина бързи и прозрачни.

Искахме една единствена платформа за приемане и я намерихме в ClickUp. Сътрудничихме си, за да направим всичко да работи. Разработихме глобални стандартизации... [и направихме] проследяването и вземането на решения наистина бързи и прозрачни.

Когато сравнявате Jira и ClickUp, софтуерът за управление на проекти на ClickUp предлага по-широка функционалност от традиционните инструменти, фокусирани върху разработката, като Jira. Докато Jira се отличава в работните процеси за разработка на софтуер, ClickUp предоставя същите възможности, като същевременно надхвърля нуждите на екипа за разработка.

Задачи в ClickUp

Проектните екипи често започват с функцията ClickUp Tasks за съвместно управление на работата. Тази функция е в основата на всеки работен процес. Тя разделя задачите на подзадачи, организира ги с персонализирани статуси и ги разпределя между няколко членове на екипа.

Персонализирайте работния си процес с ClickUp Tasks, като добавите персонализирани полета, свържете зависимости и дефинирате типове задачи.

ClickUp Views

Начинът, по който екипите виждат и взаимодействат с тези задачи, прави ClickUp изключително гъвкав. Функцията ClickUp Views предлага над 15 напълно персонализируеми изгледа, които позволяват на екипите да адаптират работния си процес според нуждите си.

Персонализирайте управлението на задачите, проследяването на проектите и визуализацията на работния процес, за да отговарят на вашите нужди с ClickUp Views.

Докато разработчиците може да предпочитат Kanban табло за управление на спринтове, проектните мениджъри могат едновременно да виждат същите данни в диаграма на Гант за планиране на графика.

Тази гъвкавост се простира до календарни изгледи за проследяване на крайни срокове, списъчни изгледи за бърза обработка на задачи и ClickUp Mind Maps за планиране на проекти. Мултифункционалните екипи могат да превключват между тези изгледи, без да губят последователността на данните, което позволява на всеки да работи в предпочитания от него стил.

ClickUp Automations

И това не е всичко. Можете да използвате ClickUp Automations, за да възлагате задачи автоматично, да публикувате коментари, да променяте статуси и да премествате списъци.

Използвайте готовите автоматизации на ClickUp или ги персонализирайте според нуждите си.

Освен това софтуерът позволява на екипите да създават и редактират документи в реално време, да използват ClickUp Whiteboards за сесии за мозъчна атака и да поддържат контрол на версиите за важни файлове.

ClickUp Brain

Изкуственият интелект на платформата, ClickUp Brain, повишава ефективността чрез автоматизиране на рутинни и повтарящи се задачи и предоставяне на интелигентни предложения. От създаването на задачи въз основа на повтарящи се модели до подпомагане при документирането на проекти, изкуственият интелект намалява ръчния труд и подобрява точността.

Автоматизирайте задачите на различни платформи с ClickUp Brain.

Освен това, ClickUp Goals улеснява поставянето и проследяването на цели, като позволява на екипите да определят измерими цели, които се актуализират автоматично с напредъка на задачите, осигурявайки съгласуваност и яснота през целия жизнен цикъл на проекта.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте персонализирани шаблони за проекти за бърза настройка и стандартизация.

Настройте усъвършенствани автоматизации на работния процес с условна логика.

Създавайте изчерпателни анализи на проекти и персонализирани отчети.

Използвайте формулни полета за автоматични изчисления и обработка на данни.

Управлявайте натоварването на екипа с инструменти за планиране на капацитета

Създавайте интерактивни уикита за проекти и бази от знания

Ограничения на ClickUp

Първоначалната настройка изисква инвестиция на време за персонализиране на работните процеси.

Разширените функции може да изискват период на обучение за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво Nebi K, съосновател на малка фирма, казва за ClickUp:

В RecRam ClickUp се превърна в незаменим инструмент за управление на проследяването на грешки, комуникацията в екипа и проследяването на задачите. Визуално привлекателният му интерфейс и простотата му го правят приятен за използване, а скоростта му гарантира ефективност в ежедневните операции.

В RecRam ClickUp се превърна в незаменим инструмент за управление на проследяването на грешки, комуникацията в екипа и проследяването на задачите. Визуално привлекателният му интерфейс и простотата му го правят приятен за използване, а скоростта му гарантира ефективност в ежедневните операции.

2. Jira (най-подходящ за гъвкави екипи за разработка)

чрез Jira

Как да проследявате хиляди промени в кода, поправки на грешки и заявки за функции, без да губите представа за цялостната картина? Това предизвикателство доведе до еволюцията на Jira отвъд основното проследяване на проблеми.

За разлика от опростения, но ограничен подход на Linear, софтуерът за управление на проекти Jira предлага по-задълбочени опции за персонализиране за сложни работни процеси. Докато Linear се отличава с простотата си, Jira предоставя функции на корпоративно ниво, които поддържат големи, разпределени екипи.

Ако конкретно обмисляте Linear и Jira, вторият се отличава с мащабиране на гъвкави практики в големи организации, с надеждни инструменти за проследяване на проблеми и управление на спринтове, които надминават възможностите на Linear.

🧠 Интересен факт: „Jira“ е съкращение от „Gojira“, което означава Годзила на японски. Това име е вдъхновено от вътрешния инструмент за проследяване на грешки Bugzilla, който разработчиците на Atlassian са използвали преди да създадат Jira.

Най-добрите функции на Jira

Конфигурирайте персонализирани JQL заявки за разширено филтриране

Настройте автоматизирани бележки за версиите от актуализациите на проблемите.

Създавайте персонализирани правила за работния процес без кодови тригери

Проектирайте схеми за оценка, специфични за екипа

Създавайте персонализирани табла с показатели в реално време

Активирайте проследяване на зависимостите между проектите

Ограничения на Jira

Сложна настройка и администриране

Може да бъде прекалено сложно за по-малки екипи

Цени на Jira

Безплатно : до 10 потребители

Стандартен : 7,53 $/месец на потребител

Премиум : 13,53 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2 : 4,3/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 15 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jira?

Един потребител сподели своето смесено, но като цяло положително преживяване с Jira:

Няма проблем. Ние го използваме за управление на натоварването на HR отдела и досега опитът ни е положителен, но мисля, че може да изглежда по-добре.

Няма проблем. Ние го използваме за управление на натоварването на отдел „Човешки ресурси“ и досега опитът ни е положителен, но мисля, че може да изглежда по-добре.

3. Asana (най-подходящ за маркетингови и творчески екипи)

чрез Asana

Ами ако вашият инструмент за управление на проекти можеше да мисли като творчески професионалист? Този въпрос доведе до развитието на Asana в нещо по-гъвкаво.

Докато Linear обслужва добре екипите за разработка, Asana премахва бариерите между техническата и творческата работа. Докато интерфейсът на Linear може да представлява предизвикателство за нетехническите потребители, Workflow Builder на Asana създава интуитивна среда, достъпна за всички членове на екипа.

Платформата предлага по-гъвкави изгледи на проектите в сравнение с Linear, като интегрира задачите по разработката с творческите работни процеси, като същевременно се занимава с одобрения, календари за съдържание и кампании – функции, за които потребителите на Linear често се нуждаят от отделни инструменти.

🧠 Интересен факт: Името „Asana“ произлиза от санскритска дума, която се отнася до поза или положение, особено в йогата. То отразява мисията на компанията да помага на потребителите да намерят баланс и ефективност в работните си процеси, подобно на това как йогите намират баланс в своите пози.

Най-добрите функции на Asana

Създавайте персонализирани шаблони за проекти с вложени структури от подзадачи.

Настройте автоматизирани работни процеси за одобрение

Проектирайте персонализирани полета във формуляри за работни заявки

Създайте персонализирани табла за отчети

Възможност за балансиране на натоварването между екипите

Конфигурирайте персонализирани етапи на проекта

Ограничения на Asana

Ограничено управление на подзадачи в сравнение с Linear

Без вградена функция за проследяване на времето

Цени на Asana

Лично : Безплатно

Стартово ниво : 13,49 $/месец на потребител

Разширена версия : 30,49 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4,4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Един Asana потребител сподели своя опит, подчертавайки колко важно е станало това за неговия екип:

„Имаме отдалечен екип от 10-15 членове. Използваме Asana за управление на задачите, календар на съдържанието, управление на проекти и много други. Това е буквално най-полезното ни приложение в момента. Всички в екипа ни използват Asana ежедневно. То решава проблема с управлението на задачите и управлението на проекти.“

„Имаме отдалечен екип от 10-15 членове. Използваме Asana за управление на задачите, календар на съдържанието, управление на проекти и много други. Това е буквално най-полезното ни приложение в момента. Всички в екипа ни използват Asana ежедневно. То решава проблема с управлението на задачите и управлението на проекти.“

4. Trello (най-добър за проста визуализация на проекти)

Когато екипите се губят в сложни инструменти за управление на проекти, яснотата страда. Интуитивните табла на Trello връщат визуалната простота в управлението на проекти.

Trello дава приоритет на визуалния подход, което контрастира с фокуса на Linear върху структурираното разработване. Неговите Kanban табла предлагат незабавна видимост на проекта, докато автоматизираният двигател Butler управлява рутинните задачи. Докато Linear се отличава в работните процеси по разработване, Trello оптимизира проследяването на проекти както за софтуерни екипи, така и за нетехнически потребители.

Най-добрите функции на Trello

Проектирайте многоетапни правила за автоматизация с Butler

Създайте усъвършенствани системи за филтриране на карти

Създайте персонализирани комбинации от мощни функции

Конфигурирайте шаблони за повтарящи се процеси

Активирайте проследяване на зависимостите между дъските

Настройте персонализирани етикети и схеми за категоризация

Ограничения на Trello

Основни функции за управление на сложни проекти

Ограничени опции за преглед в сравнение с алтернативите

Цени на Trello

Безплатно: Основни функции за индивидуални потребители и малки екипи

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,5 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

5. Aha! (Най-доброто за планиране на продуктови пътеки)

Някои инструменти управляват задачи, други – стратегии, а Aha! прави и двете. Той свързва продуктовата стратегия с изпълнението на разработката чрез надеждно управление на изискванията, съпоставяне на обратната връзка от клиентите с функциите и проследяване на напредъка спрямо стратегическите цели.

Aha! най-добри функции

Създайте модели за планиране на сценарии

Проектирайте персонализирани показатели за оценяване на функциите

Създайте рамки за конкурентен анализ

Създайте алгоритми за планиране на капацитета

Конфигурирайте персонализирано проследяване на инициативи

Активирайте стратегически изгледи на портфолиото

Ограничения на Aha!

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Ограничени функции за управление на задачи за екипи, които не се занимават с продукти

Цени на Aha!

Премиум : 74 $/месец на потребител

Enterprise : 124 $/месец на потребител

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Aha! оценки и рецензии

G2 : 4,4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Aha!?

Един потребител подчерта силната страна на продукта в ефективното организиране и управление на пътни карти:

Продуктът представя пътни карти и свързана информация по интуитивен начин. Таблиците с пивоти, функциите за списъци и другите отчети са мощни и гъвкави, така че можете да управлявате според нуждите си. Добро моделиране на идеи (с портал) до пускане на пазара с инициативи и версии, свързани със стратегическите цели. Отличен концептуален дизайн, добро изпълнение в надеждно облачно приложение.

Продуктът представя пътни карти и свързана информация по интуитивен начин. Пivot таблиците, функциите за списъци и другите отчети са мощни и гъвкави, така че можете да управлявате според нуждите си. Добро моделиране на идеи (с портал) до пускане на пазара с инициативи и версии, свързани със стратегическите цели. Отличен концептуален дизайн, добро изпълнение в надеждно облачно приложение.

6. monday. com (Най-доброто за персонализирани работни процеси)

Когато универсалното управление на проекти се усеща като ограничение, екипите се нуждаят от свобода да създават свои собствени решения. Представян като една от най-популярните алтернативи на Asana, monday.com прави това възможно, като ви позволява да създадете точно това, от което се нуждаете.

Linear следва предписателен подход към управлението на проекти, докато Monday.com дава възможност на екипите да изграждат работни процеси от нулата. Гъвкавият му механизъм за работни процеси надхвърля фиксираната структура на Linear и поддържа персонализирани процеси за всякакви бизнес нужди.

Докато Linear е специализиран в разработката, модулният дизайн на Monday.com се адаптира към всичко – от маркетинг до човешки ресурси, което го прави универсален избор за управление на проекти между отделните отдели.

monday. com най-добри функции

Създавайте персонализирани табла с джаджи с функция „плъзгане и пускане“

Създавайте многостепенни зависимости между елементите

Настройте персонализирани рецепти за автоматизация

Проектирайте специфични за екипа работни изгледи

Конфигурирайте колони с разширени формули

Активирайте отчитането на работното време с персонализирани работни седмици

Ограничения на monday.com

За разширени функции като проследяване на времето са необходими по-високи нива.

Персонализирането на работния процес може да бъде трудно в началото.

Цени на monday.com

Индивидуален : Безплатен за до 2 потребители

Basic : 12 $/месец на потребител

Стандартен : 14 $/месец на потребител

Pro : 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за monday.com

G2 : 4,7/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за monday.com?

Един потребител похвали дизайна и потребителското изживяване на платформата:

Едно от нещата, които мога да подчертая, е интерфейсът му – дизайнът му е минималистичен, цветовете са добре подбрани, а интуитивните менюта го правят приятна платформа за потребителя.

Едно от нещата, които мога да подчертая, е интерфейсът – минималистичният дизайн, добре подбраните цветове и интуитивните менюта го правят приятна платформа за потребителя.

7. ProofHub (Най-добър за сътрудничество с клиенти)

ProofHub оптимизира сътрудничеството с интегрираната си система за проверка, опростявайки обратната връзка и одобренията. За разлика от техническия фокус на Linear, ProofHub комбинира управлението на проекти и сътрудничеството с клиенти в една лесна за използване платформа.

Той централизира разговорите, файловете и крайните срокове, което улеснява комуникацията с клиентите. С модел на фиксирана цена, той предлага по-добра стойност от цената на Linear на потребител, което го прави икономичен избор за растящи екипи, които работят с външни сътрудници.

Най-добрите функции на ProofHub

Създайте персонализирани работни процеси за одобрение

Проектирайте брандирани клиентски портали

Настройте многоезични интерфейси

Създайте персонализирани шаблони за проекти

Конфигурирайте нива на достъп въз основа на роли

Активирайте опциите за бели етикети

Ограничения на ProofHub

Ограничени възможности за интеграция в сравнение с конкурентите

Основна функционалност за отчитане

Цени на ProofHub

Essential : 50 $/месец (фиксирана цена)

Ultimate Control: 99 $/месец (фиксирана цена)

Оценки и рецензии за ProofHub

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ProofHub?

Един потребител сподели ентусиазма си за лекотата на използване и организацията на платформата:

Обичам колко лесно се използва за управление на проекти и ми помага да бъда много организиран! Обичам как мога лесно да приоритизирам задачите и да управлявам всяка задача с раздела „Аз“. Бих препоръчал PH на всеки, който се нуждае от управление на проекти в компанията!

Обичам колко лесно се използва за управление на проекти и ми помага да бъда много организиран! Обичам как мога лесно да приоритизирам задачите и да управлявам всяка задача с раздела „Аз“. Бих препоръчал PH на всеки, който се нуждае от управление на проекти в компанията!

8. Todoist (Най-добър за управление на лични задачи)

чрез Todoist

С акцент върху простотата, Todoist съчетава управлението на лични задачи със сътрудничеството в екип.

Въвеждането на естествен език позволява бързо създаване на задачи, като се избягва сложността на структурираните системи. Когато Linear изглежда прекалено сложен за индивидуални задачи, Todoist предлага опростена алтернатива, която се мащабира без усилие.

С минималистичен дизайн и гъвкава функционалност, той се адаптира както към индивидуални потребители, така и към екипи, което го прави по-достъпен избор от фокусирания върху разработката работен процес на Linear.

👀 Знаете ли, че... За разлика от търсенето на базата на булеви оператори, NLP използва семантична обработка, за да анализира взаимоотношенията между думите и тяхното значение, което позволява по-интуитивни отговори, съобразени с контекста.

Най-добрите функции на Todoist

Създайте персонализирани оценки за производителност

Проектирайте разширени филтърни заявки

Настройте напомняния въз основа на местоположението

Създайте системи за проследяване на навици

Конфигурирайте интелигентно планиране на задачите

Активирайте взаимоотношенията между задачите в различни проекти

Ограничения на Todoist

Ограничени разширени функции за управление на проекти

Основни инструменти за сътрудничество

Цени на Todoist

Начинаещи : Основни функции

Pro : 2,5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2 : 4,4/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

9. Productboard (Най-доброто за управление на продукти, ориентирано към клиента)

чрез Produc tboa rd

Без ясна представа за нуждите на клиентите, екипите за разработка рискуват да създадат ненужни функции.

Productboard свързва обратната връзка с разработката чрез усъвършенствано приоритизиране, балансирайки нуждите на потребителите и бизнес целите. Инструментите за пътна карта подобряват прозрачността пред заинтересованите страни.

За разлика от фокусирания върху изпълнението подход на Linear, Productboard свързва мнението на клиентите с разработката. С по-усъвършенствана система за приоритизиране от основните настройки на Linear, той дава възможност на екипите да вземат решения, основани на данни.

Най-добрите функции на Productboard

Консолидирайте обратната връзка от клиенти от различни източници

Създайте рамки за приоритизиране на функциите въз основа на данни

Споделяйте целеви пътни карти с различни аудитории

Проследявайте напредъка в разработването на функциите

Ограничения на Productboard

По-висока цена в сравнение с общите инструменти за управление на проекти

Ограничени възможности за управление на задачите

Цени на Productboard

Starter: Безплатно

Essentials : 25 $/месец на потребител

Pro : 75 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Productboard

G2 : 4,3/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Productboard?

Един потребител подчертава ползата от Productboard за софтуерните компании:

Productboard е чудесен инструмент за софтуерни компании, които искат да изградят процес около обратната връзка от клиентите си.

Productboard е чудесен инструмент за софтуерни компании, които искат да изградят процес около обратната връзка от своите клиенти.

10. Wrike (Най-добър за управление на корпоративни проекти)

чрез Wrike

С разрастването на екипите видимостта намалява, но интерфейсът с три панела на Wrike поддържа проектите кристално ясни. Той позволява безпроблемна навигация от портфолиата към задачите, действайки като център за контрол на корпоративни проекти. С персонализирани работни потоци, разширени отчети и корпоративна сигурност, Wrike се отличава в управлението на сложни задачи.

За разлика от по-опростения дизайн на Linear, той визуализира сложни йерархии и предлага управление на портфолио, персонализирани формуляри за заявки и планиране на ресурсите – идеален за организации със строги изисквания за съответствие.

Най-добрите функции на Wrike

Създавайте персонализирани формуляри за заявки с динамични полета

Проектирайте усъвършенствани аналитични табла

Настройте мониторинг на състоянието на проекта

Създайте персонализирани тригери за работния процес

Конфигурирайте правила за корпоративна сигурност

Възможност за разпределение на ресурсите между отдел

Ограничения на Wrike

Сложният интерфейс изисква време за усвояване.

Разширени функции, запазени за по-високите нива

Цени на Wrike

Безплатно : Основни функции

Екип : 10 $/потребител/месец

Бизнес : 24,80 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4,3/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Един потребител сподели как този инструмент оптимизира приоритизирането на функциите и комуникацията със заинтересованите страни:

Това ни помага да приоритизираме нашите функции. Малко помощ за нашата пропускателна способност и ако имаме пълен канал. Това ни помага да имаме чист резултат за заинтересованите страни. Много лесна функция на портала за по-добро ангажиране на компанията и клиентите. Помага ни да управляваме нашия голям набор от обратна връзка от клиенти от различни източници.

Това ни помага да приоритизираме нашите функции. Малко помощ за нашата пропускателна способност и ако имаме пълен канал. Това ни помага да имаме чист резултат за заинтересованите страни. Много лесна функция на портала за по-добро ангажиране на компанията и клиентите. Помага ни да управляваме нашия голям набор от обратна връзка от клиенти от различни източници.

11. Hive (Най-добър за управление на ресурси)

чрез Hive

Ефективното управление на ресурсите е нещо повече от просто наличност – то е свързано с правилния подбор. Hive оптимизира управлението на проектите с планиране на ресурсите и проследяване на времето, като надминава основните инструменти за разпределение на Linear. Докато Linear се фокусира върху разработката, Hive интегрира електронна поща и проверка, за да намали превключването между инструменти.

Неговите усъвършенствани аналитични функции предлагат по-задълбочени данни за производителността и напредъка на проектите, което го прави изчерпателен избор за екипи, които се нуждаят от надеждно управление на ресурсите и работния процес.

Най-добрите функции на Hive

Създайте модели за прогнозиране на ресурсите

Проектирайте сценарии за планиране на капацитета

Настройте автоматично изравняване на ресурсите

Създавайте персонализирани отчети за използване

Конфигурирайте задачи въз основа на уменията

Активирайте предсказуеми анализи

Ограничения на Hive

Мобилното приложение има ограничена функционалност.

Някои интеграции изискват инструменти на трети страни.

Цени на Hive

Solo : Безплатно за физически лица

Стартово ниво : 1,5 $/месец на потребител

Екипи : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Hive

G2 : 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hive?

Един потребител подчерта интеграционните възможности на платформата и функциите за проследяване на проекти:

Обичам факта, че може да се интегрира с множество приложения, което ни позволява лесно да проследяваме напредъка на проектите. Харесва ми визуализацията на напредъка на задачите по проектите, като можете да създадете база от знания за вашия екип.

Обичам факта, че може да се интегрира с множество приложения, което ни позволява лесно да проследяваме напредъка на проектите. Харесва ми визуализацията на напредъка на задачите по проектите, като можете да създадете база от знания за вашия екип.

12. GitHub (Най-доброто за управление на проекти, фокусирани върху кода)

чрез GitHub

Преминаването между код и управление на проекти прекъсва работния процес на разработчиците. GitHub вгражда управлението на проекти в процеса на разработка, като интегрира проследяване на проблеми, табла за проекти и GitHub Actions за автоматизация.

Докато Linear предлага проследяване на проблеми, GitHub свързва задачите директно с промени в кода и pull заявки. Подходът му, ориентиран към разработчиците, елиминира необходимостта от преминаване между различни инструменти, което го прави по-подходящ избор за екипи, които искат управлението на проекти да е тясно интегрирано с работния им процес по кодиране.

Най-добрите функции на GitHub

Създайте персонализирани автоматизации на проектни табла

Проектирайте работни процеси, свързани с хранилището

Настройте автоматизиране на прегледа на кода

Създайте персонализирани CI/CD пипалини

Конфигурирайте правила за сканиране на сигурността

Активирайте автоматични актуализации на зависимостите

Ограничения на GitHub

Ограничени нетехнически функции за управление на проекти

Основни възможности за отчитане

Цени на GitHub

Безплатно : Основни функции

Екип : 4 $/месец на потребител

Enterprise: 21 $/месец на потребител

Оценки и рецензии в GitHub

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 6000 рецензии)

13. Notion (Най-подходящ за проекти с голям обем документация)

чрез Notion

Notion съчетава управлението на проекти с съвместна документация, като използва система на блокове за персонализирани работни пространства.

За разлика от Linear, който разделя документацията и проследяването, Notion създава гъвкаво работно пространство, в което екипите могат да интегрират бази от знания, бази данни и планиране на проекти.

Гъвкавата му структура надминава строгата организация на Linear, което го прави идеален за екипи, които дават приоритет на документацията и управлението на задачите. Докато Linear се фокусира върху разработката, Notion предлага по-адаптивно работно пространство за разнообразните нужди на екипа.

Най-добрите функции на Notion

Създайте релационни изгледи на бази данни

Проектирайте персонализирани бази от знания

Настройте автоматизирани структури на страници

Създавайте динамични връзки между съдържанието

Конфигурирайте формули за персонализирани свойства

Активирайте филтриране на вложени бази данни

Ограничения на Notion

Ограничени вградени интеграции

Функциите за управление на проекти изискват настройка

Цени на Notion

Безплатно : Основни функции

Плюс : 12 $/месец на потребител

Бизнес : 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Един потребител сподели как гъвкавостта на Notion подобрява както работните, така и личните проекти:

Използвам Notion за много неща. Като маркетинг специалист по съдържание, го използвам за създаване на портфолио и планиране на проектите си. Тъй като се занимавам и с дневна търговия, приложението ми позволява да водя дневник на сделките си, което е много важно за мен. Обичам простотата и лекотата на използване, а също така мога да премествам нещата според тяхната важност.

Използвам Notion за много неща. Като маркетинг специалист по съдържание, го използвам за създаване на портфолио и планиране на проектите си. Тъй като се занимавам и с дневна търговия, приложението ми позволява да водя дневник на сделките си, което е много важно за мен. Обичам простотата и лекотата на употреба, а също така мога да премествам нещата според тяхната важност.

Изберете ClickUp: подходящата алтернатива на Linear

Най-добрият инструмент за управление на проекти зависи от работните процеси, размера и дългосрочните цели на вашия екип.

Когато оценявате алтернативи на Linear, имайте предвид мащабируемостта, интеграцията с вашите съществуващи инструменти за разработка и лекотата на внедряване. Инструментът трябва да повишава ефективността, без да добавя ненужна сложност.

Потърсете решения, които предлагат гъвкавост, надеждни функции за сътрудничество и цени, които съответстват на вашия бюджет.

ClickUp е най-добрата алтернатива на Linear, предлагаща несравнима гъвкавост, усъвършенствано проследяване на проекти и дълбока персонализация. Независимо дали управлявате задачи по разработване или междуфункционални проекти, ClickUp се адаптира към вашите нужди.

Готови ли сте да оптимизирате работния си процес? Регистрирайте се в ClickUp и променете начина, по който работи вашият екип.