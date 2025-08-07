10-те най-добри AI инструмента за екипно сътрудничество, които да използвате през 2025 г.

⏰ TL;DR Не всички инструменти за сътрудничество са еднакви – тествал съм много от тях и само няколко наистина помагат. ClickUp е лидер с ClickUp Brain, който предлага автоматизация и интелигентни обобщения, които ми спестяват много време. Освен това, други AI инструменти обхващат проследяване на задачи, визуално мозъчно буряне и комуникация – ето кратко резюме, за да намерите подходящия за вашия екип. ClickUp – Най-добрият AI инструмент за съвместно управление на проекти и задачи Trello – Най-добрият инструмент за съвместно управление на проекти, базиран на Kanban Asana – Най-подходящ за малки екипи, които се нуждаят от интелигентен AI асистент Airtable – Най-добър за създаване на автоматизирани работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект Miro – Най-добрият инструмент за съвместна работа с бяла дъска Loom – Най-добър за извличане на информация от видеоклипове Slack – Най-добри AI-базирани възможности за търсене и обобщаване за големи екипи Todoist – Най-подходящ за фрийлансъри, които се нуждаят от проста апликация за управление на задачи Confluence – Най-подходящ за отдалечени предприятия, които се нуждаят от платформа за асинхронно сътрудничество, базирана на изкуствен интелект. Notion – Най-добър за съвместно управление на бази данни

Някои дни ми се струва, че всичко, което правя на работа, е да наваксвам с разговорите – Slack низове, актуализации на продукти, вътрешни документи и записи на демонстрации с клиенти – което ми оставя малко време да се съсредоточа върху основните си задачи и проекти.

Според скорошна статия в Harvard Business Review, не съм единственият.

Повечето екипи прекарват повече от 85% от времето си всяка седмица в сътрудничество с други. Организациите започнаха да дават приоритет на „екипната работа“ пред „задълбочената работа“, за да увеличат свързаността и да изградят комуникация между екипите.

Макар сътрудничеството на работното място да е чудесно, то не помага, ако отнема по-голямата част от времето ви. Ето защо съм толкова ентусиазиран от инструментите за сътрудничество, базирани на изкуствен интелект – особено полезни за обобщаване на 100-съобщения в Slack и едночасови демонстрационни разговори с клиенти.

Искате ли да разберете как изкуственият интелект може да ви помогне да стигнете по-бързо до същността на разговорите? Аз прегледах водещите инструменти за сътрудничество с изкуствен интелект, за да видя как те могат да оптимизират сътрудничеството и да подобрят концентрацията и производителността.

Тествах над две дузини инструменти за управление на документи и проекти, за да проверя как техните AI работни пространства и функции за сътрудничество могат да подпомогнат комуникацията. Наред с инструментите за сътрудничество, анализирах и две основни неща – как се ценообразува компонентът за изкуствен интелект и колко лесна за използване е функцията.

Ето някои от факторите, които оцених:

Обработка на естествен език: Исках да разбера дали AI двигателят може да разбере нюансите на разговорния английски език и да ми даде подходящи резултати. Възможности за автоматизация: Друг важен фактор беше дали : Друг важен фактор беше дали AI инструментите помагат за създаването на работни процеси за безпроблемно сътрудничество. Могат ли те да автоматизират повтарящи се задачи като споделяне на актуализации на статуса или обобщения на срещи, за да можете да се съсредоточите върху по-голямата картина? Цена: Всеки от инструментите, които тествах, имаше различен подход към ценообразуването на AI. Докато някои използват метода на изчерпване на кредитите, други използват метода на плащане за място. Някои дори предлагат AI функциите си безплатно. Интеграции: Исках да проверя дали функциите за AI сътрудничество на всеки инструмент могат да помогнат с интелигентни възможности за интеграция. Могат ли те да подобрят цялостния работен процес на интеграция за по-добра синхронизация на данните или да ми позволят да използвам AI възможностите като ботове в другите ми комуникационни инструменти? Точност: Прозрачността и безпристрастността също бяха ключови критерии. Даваха ли ни AI двигателите точни факти или не? И по-важното, бяха ли отговорите им справедливи и безпристрастни?

С подходящите AI инструменти можете да балансирате между задълбочена работа и екипна работа, без да се чувствате изтощени. Ето моят списък с най-добрите AI платформи за сътрудничество, които улесняват комуникацията в екипа.

1. ClickUp – най-добрият AI инструмент за съвместно управление на проекти и задачи

Започнете с ClickUp Brain Конфигурирайте персонализирани агенти за автопилот в ClickUp, за да отговаряте на въпроси в чата, да автоматизирате седмичните отчети, да обобщавате актуализациите и много други!

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Но това, което наистина отличава ClickUp, е начинът, по който е интегрирал изкуствения интелект чрез своя собствен AI двигател, ClickUp Brain. Това предоставя на потребителите унифицирано управление на работата в рамките на всичките му инструменти.

ClickUp Brain не само консолидира данните ви от чатове, проекти и документи, но и предоставя на вашите служители винаги достъпен личен AI асистент, който се грижи за натоварената работа.

Нека разгледаме как ClickUp Brain помага на екипите да бъдат организирани и да работят в синхрон:

С ClickUp Brain на ваша страна ще имате мощен AI асистент за проекти, който ще повиши вашата продуктивност и ще поддържа гладкото протичане на проектите. За начало можете да оптимизирате операциите по управление на проекти с AI, като създаване на проекти, генериране на описания на задачи и възлагане на DRI.

Той служи и като удобен помощник за писане и редактиране, който ви позволява да създавате съдържание от нулата и да редактирате съществуващо съдържание. Можете също да зададете стилово ръководство за марката, което да съответства на гласа и тона на вашата марка. Но ето и изненадата: с множество LLM! Можете да работите с Gemini, Claude и други директно от интерфейса на Brain.

Ако провеждате много срещи, AI Notetaker на ClickUp може да ви бъде изключително полезен. Той генерира стенограма от всички ваши срещи и дори извлича точки за действие, за да сте сигурни, че няма да пропуснете нищо важно.

Записвайте точни транскрипции на срещи с ClickUp AI Notetaker

Това не само спестява много време на вас [и вашите колеги], но и наличието на текстова транскрипция улеснява извличането на информация – нещо, което пропускате, когато запазвате само видеозаписи. Можете също така да следите разговорите с автоматични обобщения на вашите директни чатове.

А когато нямате време да отговорите на съобщение в последния момент или се мъчите да съставите досадни седмични отчети, помолете Autopilot Agents на ClickUp да се намесят. Просто конфигурирайте работните процеси и те ще се погрижат за всички административни задачи вместо вас!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp Brain е достъпен само в платените планове.

Някои потребители са съобщили за стръмна крива на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 [над 9000 отзива]

Capterra: 4,6/5 [над 4000 рецензии]

💟 Бонус: Запознайте се с Brain MAX — вашият нов AI-базиран десктоп спътник, създаден да улесни екипната работа. Мислете за него като за интелигентен инструмент за сътрудничество, който събира всички разговори, документи и задачи на вашия екип на едно място. С Brain MAX можете просто да изкажете вашите идеи или инструкции и той незабавно ще ги превърне в бележки, задачи или съобщения за вашия екип — без да се налага да пишете. Трябва да намерите файл, да обобщите среща или да възложите последващи действия? Brain MAX използва усъвършенстван AI, за да търси във всичките ви свързани приложения и да обобщава информацията, така че всички да са в течение и нищо да не се пропусне. Той дори помага за автоматизиране на рутинната работа, като създаване на отчети или проследяване на напредъка по проекти, което освобождава екипа ви да се съсредоточи върху най-важното.

2. Trello — най-добрият инструмент за съвместно управление на проекти, базиран на Kanban

чрез Trello

Trello е един от няколкото продукта на Atlassian, свързани с Atlassian Intelligence, представян като „AI wingmate“ (AI помощник), който помага за ускоряване на работата. Въпреки че предлага функции като обобщаване на карти, разбиване на задачи и генериране на идеи от подсказки, функционалността му изглежда доста ограничена, особено в сравнение с това, което предлагат другите инструменти на Atlassian.

Можете да маркирате неточни или неадекватни отговори на изкуствения интелект, но това не винаги води до значително по-добро преживяване. По-важното е, че възможностите на изкуствения интелект на Trello са недостатъчни, когато става въпрос за поддръжка на автоматизация или сложни работни процеси, което го прави по-скоро лек допълнителен модул, отколкото значимо подобрение за напредналите потребители.

Най-добрите функции на Trello

Генерирайте нови идеи, като помолите Atlassian Intelligence да ви помогне с идеи за съдържание или кампании или как можете да подобрите даден процес.

Гарантирайте точно правописание и граматика с вградения граматически проверка

Използвайте изкуствения интелект на Trello, за да извлечете задачи за действие, да създадете план или списък за проверка или просто да получите яснота за това, което трябва да се направи.

Ограничения на Trello

AI функциите са достъпни само в плановете Premium и Enterprise, а не в плана Standard.

AI не може да се използва за автоматизиране на работните процеси в Trello, което може да бъде ограничаващо за някои екипи.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен : 6 $/потребител на месец

Премиум : 12,50 $/потребител на месец

Enterprise: 17,50 $/потребител на месец [фактурира се ежегодно]

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4,4/5 [над 13 500 отзива]

Capterra: 4,5/5 [над 23 000 отзива]

3. Asana – най-подходящ за малки екипи, които се нуждаят от интелигентен AI асистент

чрез Asana

Освен AI функциите, това, което ми направи впечатление, беше тезата на Asana защо вгражда AI възможности в своя продукт – за да подпомага макроуправлението. Ако сте част от малък екип, който се занимава с множество отговорности и цени автономността, AI функциите на Asana могат да ви бъдат полезни.

Asana AI може да автоматизира рутинни задачи като актуализиране на статуса, отчитане и други повтарящи се дейности. Може също да генерира обобщение на напредъка на работата ви с контекстуални подробности и да го сподели с мениджърите, за да ги държи в течение.

По-големите екипи могат да намерят полза от функцията „умни цели“, която помага за стандартизиране на поставянето на цели в различни функции.

Asana използва собствена AI система, заедно с модели от OpenAI и Anthropic. Тя също така показва коя система задвижва коя функция, осигурявайки известна степен на прозрачност. Потребителите имат възможност да се откажат от LLM на трети страни и да разчитат изцяло на собствената AI система на Asana, ако предпочитат.

Най-добрите функции на Asana

Генерирайте автоматично обобщения, актуализации на състоянието и актуализации на напредъка от актуализации на проекта в реално време.

Настройте интелигентни правила за автоматизация и интегрирайте с другите си инструменти.

Напишете ясни и убедителни описания на проекти и задачи с Smart Editor.

Използвайте интелигентни проекти, за да създадете персонализиран проект със задачи, полета и др., въз основа на неговата цел и задачи.

Ограничения на Asana

Макар Asana AI да поддържа няколко езика, той е тестван само на английски език.

Asana AI е достъпна само в плановете за екипи, а не в индивидуалните планове.

Цени на Asana

Лично : Безплатно

Стартово ниво : 13,49 $/потребител на месец

Разширена версия : 30,49 $/потребител на месец

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4. 4/5 [10 000+ отзива]

Capterra: 4,5/5 [над 12 700 рецензии]

📮ClickUp Insight: Типичният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Получете безплатен доклад Това означава ежедневно да се свързвате с 6 основни контакта, за да съберете необходимата информация, да съгласувате приоритетите и да напредвате с проектите. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Изтеглете Доклада за състоянието на комуникацията на работното място от ClickUp, за да откриете повече информация и да разберете какво можете да направите, за да запълните пропуските.

4. Airtable — най-доброто решение за създаване на автоматизирани работни процеси, базирани на изкуствен интелект

чрез Airtable

Airtable е платформа с ниско ниво на кодиране, предназначена за автоматизиране на работните процеси и подобряване на оперативната ефективност, но опитът с нейните AI функции може да се окаже по-обещаващ, отколкото практичен.

Макар Airtable AI да предлага инструменти за извличане на информация от бази данни, автоматизиране на процеси и обобщаване или превод на текст, резултатите не винаги са последователни. Например, използването на AI за откриване на настроенията в рецензиите и сигнализиране на екипа за клиентско преживяване звучи полезно на теория, но на практика често изисква ръчно почистване или проверка.

Като човек без технически познания, в началото оценях формулата за генериране с помощта на изкуствен интелект. Но дори и тогава, за да нещата да работят както трябва, често се налагаше да се правят опити и грешки. Настройката без код може да изглежда достъпна, но не винаги осигурява безпроблемно и надеждно преживяване.

Най-добрите функции на Airtable

Добавете AI компонент към приложението им за пътна карта, за да генерирате незабавно спецификации на продукта.

Свържете AI компонент с приложението си за заявки, за да създавате мощни творчески брифинги, които ускоряват предаването на маркетинговите творчески идеи.

Категоризирайте автоматично записите си въз основа на тема, настроение или използвани думи.

Използвайте AI, за да идентифицирате сътрудници, да ги уведомите и да оптимизирате комуникациите.

Ограничения на Airtable

Само потребители с платен план могат да закупят кредити за Airtable.

AI ще бъде автоматично активиран за екипите и няма възможност за отказ.

Цени на Airtable

Безплатно

Team : 24 $/потребител на месец

Бизнес : 54 $/потребител на месец

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

AI кредити: Започва от 20 долара за 10 000 месечни кредита

Оценки и рецензии за Airtable

G2 : 4,6/5 [над 2000 отзива]

Capterra: 4,7/5 [над 2000 отзива]

5. Miro – най-добрият инструмент за съвместна работа с бяла дъска

чрез Miro

С безкрайното си платно и множество шаблони, Miro е популярен инструмент за дигитална бяла дъска за екипи и индивидуални потребители, а неотдавнашното пускане на Miro Assist само подобрява преживяването.

С Miro Assist можете да създавате мисловни карти, задвижвани от изкуствен интелект, да визуализирате по-добре съдържанието си и да намирате информация бързо. Използвах Miro Assist, за да генерирам автоматично пълноценна презентация от лепящи се бележки, и това беше безпроблемно преживяване.

Освен това, много ми харесва, че Miro ви дава пълен контрол над вашите данни, като позволява на членовете на екипа да се откажат от услугата с едно кликване. В съответствие с техните „принципи за изкуствен интелект“, те тестват своя AI двигател, за да проверят за пристрастия в генерираното съдържание, за да гарантират, че Miro Assist е етичен.

Най-добрите функции на Miro

Превърнете нови или сложни идеи в структурирани модели като потребителски истории, критерии за приемане, технически диаграми и код с Miro AI.

Създавайте презентации с едно кликване от вашите мисловни карти и диаграми, като просто помолите Miro Assist да ви помогне със сътрудничеството в реално време.

Обобщавайте и групирайте информацията, за да откриете ценни прозрения от проучвания на клиенти, ретроспективи или семинари.

Получете обобщение на това, което сте обсъдили по време на сесията с бялата дъска.

Групирайте лепящи се бележки въз основа на ключова дума или тема

Ограничения на Miro

Някои потребители са съобщили, че Miro не се интегрира добре с други приложения като Google Docs, което затруднява експортирането.

Miro Assist е достъпен само на английски език.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво : 10 $/потребител на месец

Бизнес : 20 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4,8/5 [5900+ отзива]

Capterra: 4,7/5 [над 1500 отзива]

6. Loom – най-добър за извличане на информация от видеоклипове

чрез Loom

Loom, наскоро придобит от Atlassian, се превърна в де факто асинхронен видео инструмент за много популярни компании, които се нуждаят от възможности за визуално сътрудничество. Той е и един от малкото инструменти за видео сътрудничество, който оптимизира комуникацията с солидни AI възможности.

Две функции, които особено харесвам, са автоматичното премахване на пълнители и мълчания и съобщенията, които генерира, за да придружават видеоклиповете. И двете са изключително полезни – особено първата, тъй като съм известен с това, че използвам много „ъмм“, докато устата ми настигне мозъка ми.

Друга функция, която може да спести много време както на екипите за разработка, така и на екипите за CX, е функцията за AI работни потоци, която ви позволява автоматично да създавате текстов документ или доклад за грешки за всяко видео и да го изпращате до Jira.

Най-добрите функции на Loom

Автоматично генерирайте заглавие, описание и резюме на главите за всяко видео, което записвате.

Създайте персонализиран, контекстуален бутон CTA в зависимост от уеб страницата или продукта, на който сте записали видеото.

Дайте на зрителите списък със задачи, които могат да изпълнят, докато гледат видеото – например да прегледат определена част или да отговорят на въпрос, за да получат бърза обратна връзка.

Ограничения на Loom

Loom AI е достъпен само в платените планове.

AI възможностите могат да се използват само за видеоклипове, които създавате след закупуването на добавката, а не за старите си видеоклипове.

Цени на Loom

Starter : Безплатен

Бизнес : 15 $/потребител на месец

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Loom AI: Добавете към всеки платен план за 4 долара на потребител на месец.

Оценки и рецензии за Loom

G2 : 4,7/5 [над 2000 отзива]

Capterra: 4,7/5 [над 400 отзива]

7. Slack – Най-добрите AI-базирани възможности за търсене и обобщаване за големи екипи

чрез Slack

Ако често се чувствате претоварени от Slack – безкрайни канали, затрупани теми, постоянни сигнали – изкуственият интелект на Slack изглежда като решение на проблема. Но в действителност той решава само част от проблема.

Функцията за обобщаване ви позволява да се запознаете бързо с съобщенията и макар това да е полезно след отсъствие, тя не винаги улавя целия контекст. Бързите отговори са удобни, но изглеждат ограничени по отношение на нюансите, особено в бързи или деликатни дискусии.

Slack AI все още е сравнително нов и макар че някои потребители го приветстват, цената от 10 долара на потребител за добавката изглежда висока – особено за по-големи екипи, които вероятно се нуждаят най-много от тези функции. Засега стойността не оправдава напълно разходите.

Най-добрите функции на Slack

Уверете се, че само подходящите хора и одобрени устройства имат достъп до данните на вашата организация с функции като еднократно влизане, заявка за домейн и поддръжка за управление на мобилността в предприятието.

Защитете данните си с инструменти като Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], аудит логове и вградена защита срещу загуба на данни [DLP], както и поддръжка за DLP доставчици на трети страни.

Използвайте Slack AI, за да прочетете съобщенията си и да получите полезни съвети, като например какви са били приходите ви за последните три месеца.

Ограничения на Slack

Slack AI има достъп само до вашите съобщения, а не до вашите платна или файлове.

Slack използва вашите данни, за да обучава своя AI двигател, и трябва да им пишете, ако искате да се откажете.

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 8,75 $/потребител на месец

Бизнес : 15 $/потребител на месец

Enterprise Grid : Персонализирани цени

Slack AI: Може да се закупи като добавка за 10 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 [32 500+ отзива]

Capterra: 4,7/5 [над 23 000 отзива]

8. Todoist – най-подходящ за свободни професионалисти, които се нуждаят от проста апликация за управление на задачите

чрез Todoist

Ако сте като мен и предпочитате минималистична приложение за задачи, което дава приоритет на цялостното потребителско преживяване пред всичко останало, Todoist е точно за вас. Най-много ми харесва в AI асистента на Todoist колко е лесен за използване и полезен – без излишни екстри, просто чиста и ефективна обработка на естествен език.

Това прави планирането на задачите изключително удобно, от предлагане на задачи, които да се изпълнят, до създаване на действия за всяка задача.

Най-добрите функции на Todoist

Направете целите си по-постижими, като създадете списък със задачи. Приведете ги в действие, като изберете „Предложете задачи с AI Assistant“ от менюто на проекта и въведете в текстовото поле това, което искате да постигнете [например „Да науча испански“].

Получете предложения от AI Assistant за това как да изпълните дадена задача, какво да направите след това и как да пренапишете задачите, за да звучат по-изпълними.

Следете няколко проекта едновременно и използвайте Pro Themes, за да ги направите визуално привлекателни.

Ограничения на Todoist

Todoist е чудесен за ежедневно управление на задачите, но не е създаден за по-големи проекти или сътрудничество в голям мащаб.

Функцията Todoist AI е достъпна само в платените планове.

Цени на Todoist

Начинаещи : Безплатно завинаги

Pro : 5 $/потребител на месец

Бизнес: 8 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Todoist

G2 : 4,4/5 [700+ отзива]

Capterra: 4,6/5 [над 2000 рецензии]

чрез Confluence

Confluence е популярно решение за управление на знания за организации, работещи от разстояние, особено софтуерни компании, които вече използват Jira като инструмент за сътрудничество и управление на проекти. И тъй като данните се съхраняват в САЩ, ЕС, Австралия и Германия, компаниите, работещи от разстояние, не трябва да се притесняват за съответствието на данните.

Confluence вече разполага с редица функции, подпомагащи сътрудничеството, като страници, бели дъски и пространства, които улесняват значително организирането [и достъпа] до информация. Но интеграцията с Atlassian Intelligence прави всичко това още по-добро.

Можете да използвате Atlassian Intelligence в Confluence, за да пишете съдържание, да дефинирате термини, да обобщавате съдържание и дори да създавате if/then работни потоци – всичко това помага за по-бързото изпълнение на работата. Функцията, която ми хареса най-много, обаче, е „предсказанията“ – всеки път, когато търсите документ, тя ви показва списък с опции, които са специфични за вас.

Да предположим, че сте маркетинг специалист и въвеждате „пътна карта“. Atlassian Intelligence ще даде приоритет на документите, върху които сте работили преди, или на тези, които други маркетинг специалисти са разгледали, пред документите, разгледани от разработчици.

Освен това, въпреки че Atlassian Intelligence използва OpenAI като свой GPT двигател, те са ограничили последния от обучението на своя двигател с потребителски данни от Confluence, така че вашите документи са добре защитени.

Най-добрите функции на Confluence

Превърнете хаотичните си бележки в полезни документи, създавайте обобщения на страници и коментари и създавайте задачи за действие за секунди.

Намалете превключването между приложения, като активирате Atlassian Intelligence в Slack, за да имате бърз достъп до информацията.

Вземайте по-бързи и информирани решения и бързо разрешавайте всякакви проблеми с Atlassian Intelligence във вашия екип.

Ограничения на Confluence

Atlassian Intelligence е достъпна само в Premium и Enterprise изданията.

Както всички AI двигатели, той е податлив на халюцинации.

Цени на Confluence

Безплатно

Стандартен : 4,89 $/потребител на месец

Премиум : 8,97 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване [фактуриране на годишна база]

Оценки и рецензии за Confluence

G2 : 4. 1/5 [3700+ отзива]

Capterra: 4,5/5 [над 3300 отзива]

10. Notion – най-доброто за съвместно управление на бази данни

чрез Notion

Повечето хора, включително и аз, харесват възможностите за персонализиране на Notion. От създаване на проследяващи проекти и бази данни до уикита и планиране на хранене, можете да използвате Notion, за да организирате цялата си информация. Затова бях особено развълнуван да тествам неговите AI възможности.

Notion AI, който използва LLM на OpenAI, ви позволява да извършвате повечето основни дейности, като изготвяне на съдържание, обобщаване на текст [и бази данни] и дори превод на съдържание. Това може да бъде доста полезно, ако работите в асинхронна компания, която документира всички свои процеси.

Функцията, която използвам най-често, е функцията за ТЪРСЕНЕ, която ми позволява да търся конкретна информация в моята [и на моя екип] база данни. Това намалява необходимостта от размяна на информация и спестява време на всички.

Интегрирането на тази функционалност в Notion е изключително удобно за хората, които използват ChatGPT за проучвания, и помага да се избегне превключването между различни контексти.

Макар че ми хареса достъпът до Notion AI с едно натискане на СПАЦИАЛНАТА ТЪРСЕНЕ, видях някои коментари в Reddit, в които хората го намираха за разочароващо. Това е добро напомняне, че потребителското преживяване може да бъде субективно и това, което работи за един човек, може да не е идеално за всички.

А сега, за дребния шрифт: Notion ви уверява, че не обучава своя AI с вашите данни, но има уловка. Както много AI двигатели, Notion AI е склонен да измисля неща, особено при въпроси за скорошни събития [мислете за последните 6–12 месеца]. Така че, макар да е чудесен инструмент, не забравяйте да проверявате фактите в резултатите му.

Най-добрите функции на Notion

Автоматично попълване на таблици и превръщане на огромно количество информация в ясна и полезна информация

Помолете Notion AI да изготви вашите съобщения и дори да ги преведе на други езици, като испански или японски.

Дайте на Notion AI ключово съобщение, за да го превърне в подробен имейл или документ за вас.

Ограничения на Notion

Някои потребители на Reddit смятат, че Notion AI е доста ограничен по отношение на цената. Както казва един потребител на Reddit, ако имате екип от 50 членове, трябва да платите допълнително 500 долара само за основните функции за обобщаване на AI

Функциите на Notion AI понастоящем не са достъпни в мобилните приложения.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс : 10 $/месец на работно място

Бизнес : 18 $/месец на работно място

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Notion AI: Добавете към всяко работно пространство за 10 долара на потребител на месец.

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 [5400+ отзива]

Capterra: 4,7/5 [над 2000 отзива]

Сътрудничеството и производителността на екипа се подобряват с ClickUp

От преодоляване на езиковите бариери и обобщаване на съобщенията до помощ при изготвянето и усъвършенстването на вашите комуникации – AI инструментите за сътрудничество могат да допринесат значително за оптимизиране на комуникацията в екипа. Това е особено вярно, ако работите по сложни проекти с участието на няколко екипа или сте част от глобални, разпръснати екипи.

Ако търсите унифицирана платформа за управление на всичките си канали за комуникация и искате те да бъдат обединени с един и същ AI двигател за безпроблемна комуникация, тогава можем да ви предложим ClickUp.

ClickUp е платформа „всичко в едно“, която позволява на екипи от всякакъв размер да управляват своите проекти, документи и вътрешни комуникации от едно единно място. Тъй като тези функции са тясно интегрирани с ClickUp Brain, управлението на знанията е още по-лесно.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и вижте как може да подобри планирането на проекти, споделянето на знания и цялостните процеси на вътрешно сътрудничество.