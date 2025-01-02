Изкуствен интелект на работното място: начини за подобряване на производителността и ефективността

Кой би помислил преди няколко години, че изкуственият интелект ще стане толкова важен за нашия живот, колкото кафето в натоварената понеделнишка сутрин?

Независимо дали става дума за кодиране, съставяне на съвети за презентации или дори създаване на собствен дневен план, изкуственият интелект се превърна в наш незаменим помощник за малките пречки в живота.

Въвеждането на изкуствен интелект на работното място първоначално изглеждаше като „изплашително преживяване“ – вижте доклада „Бъдещето на работните места“ на Световния икономически форум, който зловещо предсказа, че изкуственият интелект ще замести цели 85 милиона работни места. Ужасяващо, нали?

Е, не съвсем. Апокалиптичното изчезване на работни места не се е случило. AI технологията е направила точно обратното: опростила е живота ни и е увеличила производителността ни.

Според проучване на Zoom, 89% от служителите казват, че най-големите предимства на изкуствения интелект са по-малко повтарящи се задачи и повече време за значима работа.

В резултат на това организации от различни индустрии с ентусиазъм внедряват изкуствения интелект в работните си процеси, за да опростят процедурите и да увеличат производителността.

Въвеждането на технологии за изкуствен интелект в работата ви обаче изисква известни познания. Нека разгледаме по-подробно как да започнете.

⏰ 60-секундно резюме Поддържайте баланс между AI автоматизацията и човешката креативност, за да постигнете максимални резултати.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да освободите време за стратегическа работа.

Използвайте AI-базирани инструменти като ClickUp, за да управлявате работните процеси и да проследявате напредъка безпроблемно.

Използвайте изкуствения интелект за анализ на данни, вземане на решения и прогнозни прозрения.

Персонализирайте клиентското преживяване с помощта на препоръки и чатботове, базирани на изкуствен интелект.

Инвестирайте в повишаване на квалификацията и преквалификация на екипа си за бъдеще, готово за изкуствен интелект.

Предимства на изкуствения интелект на работното място

Преди няколко години техническият екип на Netflix се събра, за да обмисли как да привлече всички към популярната понастоящем поредица „Къща от карти“. Netflix анализира поведението, предпочитанията и моделите на гледане на зрителите, като интегрира AI технология, машинно обучение и наука за данните. Въоръжени с тези данни, те създадоха десет уникални трейлъра, пригодени за различни сегменти от аудиторията. Например, един зрител може да види трейлър, в който се акцентира върху любимия му актьор, а друг да види тийзър, фокусиран върху интригуващата сюжетна линия, която му харесва. Този персонализиран подход насърчи публиката да гледа сериала на един дъх. През 2020 г. Netflix разкри, че 80% от съдържанието, гледано на платформата, е било резултат от персонализирани препоръки – благодарение на AI системите.

Какво можем да научим от това?

AI на работното място стимулира три важни аспекта: подобрена подкрепа за производителността на служителите, вземане на решения въз основа на данни и несравнима персонализация. Нека разгледаме по-подробно:

1. Повишена производителност и ефективност

Никой не обича повтарящите се задачи – освен, може би, роботите. Ето тук изкуственият интелект на работното място блести, като автоматизира тези рутинни дейности, за да могат човешките служители да се съсредоточат върху по-ценна работа.

От повтарящи се задачи като въвеждане на данни и обработка на заплати до привличане на клиенти и прогнозиране на продажбите, изкуственият интелект спестява време и подобрява оперативната ефективност. Някои често срещани примери включват:

Автоматизирани отговори на рутинни запитвания от клиенти

Интелигентните асистенти планират срещи и ангажименти

Системи за видеонаблюдение, гарантиращи поддържането на подходяща сигурност

Елементи от процеса на наемане, като подбор на кандидати

2. Подобрени процеси на вземане на решения

Нека си признаем: решенията са толкова добри, колкото и данните, на които се основават. С възможността да събират данни в мащабни размери, компаниите се обръщат към изкуствения интелект, за да ги обработват и анализират ефективно.

AI се занимава с:

Събиране на данни : Събиране на информация в реално време и историческа информация от различни източници

Анализ на данни : Извличане на полезни информации

Прогнозиране на тенденции: Помага на лидерите да бъдат една крачка напред

Компаниите могат да използват изкуствен интелект, за да предсказват пазарните тенденции, да идентифицират проблемите на клиентите и дори да предвидят прекъсвания в веригата на доставки. Това им позволява да поддържат процес на вземане на решения, който е съобразен с нормативните изисквания и безпристрастен.

3. Персонализация и подобрено клиентско преживяване

Чудили ли сте се някога защо онлайн пазаруването изглежда толкова интуитивно? Това се дължи на AI системите, които усвояват сегментирането на клиентите и персонализацията.

Чрез анализ на минали поведения, предпочитания и взаимодействия, инструментите, базирани на изкуствен интелект, позволяват на бизнеса да:

Реализирайте целеви маркетингови кампании

Предлагайте продукти или услуги, съобразени с индивидуалните интереси

Предсказвайте нуждите на клиентите въз основа на тенденциите

Генеративният AI на работното място играе подобна роля, като създава персонализирани маркетингови имейли, отговори в чата и дори виртуални асистенти, които разбират вашите запитвания и тон. Основното предимство? Извършвате повече работа за по-кратко време, тъй като вашият AI асистент разбира по-добре вашите изисквания и ви предлага персонализирани решения.

Предизвикателства и съображения

Макар изкуственият интелект на работното място да е чудесно нещо, той не е без предизвикателства. Има три основни области, в които изкуственият интелект предизвиква учудване.

1. Етични последствия от използването на изкуствен интелект на работното място

Помните ли, когато казахме, че изкуственият интелект е безпристрастен?

Истината е, че изкуственият интелект е толкова добър, колкото данните, с които е обучен. Ако тези входни данни съдържат пристрастия (умишлени или не), тези пристрастия неизбежно ще се появят в решенията, взети от изкуствения интелект.

Въведете алгоритмична пристрастност, при която AI системите неволно дискриминират въз основа на моделите в своите тренировъчни бази данни. Това може да доведе до тревожни резултати като:

Дискриминационни практики при наемане на работа

Неравномерно разпределение на ресурсите

Засилване на предразсъдъците на работното място

📌 Пример: Представете си, че вашата компания използва AI за сканиране на автобиографии и подбор на кандидати за дадена длъжност. Чудесно за ефективността, нали? Но ако AI е обучен на данни, които са пристрастни към мъжете във финансовата сфера или жените в сестринското дело, той може да даде предимство на една демографска група пред друга, пренебрегвайки кандидати с еднакви квалификации. Бързо решение: Използвайте AI инструменти, базирани на разнообразни набори от данни. Още по-добре, редовно проверявайте и тествайте AI системите си за справедливост. Мислете за това като за контрол на качеството на вашите алгоритми – защото никой не иска отделът по човешки ресурси да е популярен в X (по-рано Twitter) по грешни причини.

2. Загриженост за поверителността и сигурността на данните

Нека поговорим за нарушенията на сигурността на данните – най-големият кошмар на всеки ИТ екип.

Вземете за пример TaskRabbit. През 2018 г. DDoS атака, включваща ботнет с изкуствен интелект, компрометира над 3,75 милиона потребителски записи, разкривайки лични и финансови данни. Компанията трябваше временно да преустанови дейността си, оставяйки клиентите си в затруднение.

При интегрирането на AI системи на работното място на преден план излизат въпросите за поверителността и сигурността на данните. AI може да събира и анализира огромни количества лични и чувствителни данни, затова трябва да внимавате за следните рискове:

Нерегулирано събиране на данни

Липса на прозрачност в алгоритмите

Неоторизиран достъп до чувствителна информация

Използване на биометрични данни без съгласие

Как да избегнете да станете следващата новина в TaskRabbit? Събирайте само това, от което се нуждаете: Устойте на изкушението да събирате прекалено много данни „за всеки случай“. Бъдете прозрачни: Информирайте служителите как се използват техните данни, защо се събират и как се вземат решенията. Укрепете защитата си: Редовно актуализирайте протоколите за сигурност, за да предпазите системата си от любопитни погледи.

3. Възможно изместване на работни места и въздействие върху работната сила

🧠 Знаете ли, че: Проучване на Pew Research разкри, че един на всеки пет американци има работа с „висока експозиция“ на технологиите за изкуствен интелект, което означава, че значителна част от работата им може да бъде автоматизирана.

Макар че загубата на работни места е повод за безпокойство, внедряването на изкуствен интелект създава и нови възможности. Компаниите се нуждаят от квалифицирани работници, които да управляват и подобряват системите за изкуствен интелект, което води до появата на нови роли в областта на анализа на данни, обучението по изкуствен интелект и надзора на системите.

AI технологии, които трансформират работните места

AI е очевиден избор за производителността и ефективността на работниците, въпреки предизвикателствата, които поставя.

55% от бизнес лидерите са съгласни, че ползите от технологиите за изкуствен интелект далеч надвишават потенциалните недостатъци. Тези предимства включват:

Забележимо повишаване на производителността

Достъп до стратегически прозрения за по-добри процеси на вземане на решения

Ускорен растеж на бизнеса

🌟 Интересен факт: Над 70% от тези лидери вярват, че инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, като например дигиталните асистенти, могат да освободят служителите от отнемащите време повтарящи се задачи. Представете си, че можете да възложите на външни изпълнители досадните задачи – имейли, попълване на работни графици, управление на календари – докато вие се концентрирате върху по-значимата работа. Звучи като сън, нали?

Как изкуственият интелект автоматизира, за да спести време

Чрез внедряването на генеративен AI на работното място, компаниите преоткриват производителността.

Гледайте това кратко обяснение, за да видите как автоматизацията на задачите с помощта на изкуствен интелект може да ви спести 23 работни дни всяка година!

С изкуствения интелект служителите могат да спестят до 40% от работното си време, което преди това са прекарвали в ръчни задачи като въвеждане на данни, кодиране и форматиране на документи.

И това не е всичко.

По-добри прозрения, по-добри резултати

Друг начин, по който AI системите променят работната среда, е вземането на решения, основани на задълбочени анализи.

AI инструментите комбинират данни в реално време с прогнозни анализи, предоставяйки на екипите цялостен и перспективен поглед върху техните операции.

Какво означава това? Вместо да правят слепи прогнози, компаниите могат да използват AI, за да предсказват точно тенденциите, да се адаптират към промените на пазара и да персонализират стратегиите си, за да отговорят на променящите се нужди.

Създаване на впечатляващи отчети с изкуствен интелект

AI служи за нещо по-голямо от просто събиране на данни – тя свързва точките за практически полезни прозрения. Ето как:

Контекстуализация на информацията: AI инструментите могат да интерпретират данни, да обобщават резултати и да предлагат практически стъпки за действие за секунди.

Персонализирани отчети: Забравете ръчното създаване на отчети. С инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, можете да опишете нуждите си на прост език, а системата ще ви предостави изпипани отчети, допълнени с визуализации и анализи.

Спестено време: Задачите, които преди отнемаха часове – като преглеждане на резултати от търсене или обобщаване на обемни доклади – сега са автоматизирани, което ви дава време да се съсредоточите върху стратегическите приоритети.

Как реагират служителите на изкуствения интелект на работното място?

Оценките на представянето и повишенията традиционно са били основани на човешката преценка, но използването на изкуствен интелект на работното място започва да променя тази нагласа.

Според PwC 83% от лицата, вземащи решения, считат, че AI системите са толкова справедливи, колкото или дори по-справедливи от човешките мениджъри при вземането на решения за повишения и увеличения на заплатите.

Освен това, 75% от лицата, вземащи решения, се доверяват или само на AI съветник, или на комбинация от AI и човешки надзор, за да вземат окончателното решение относно оценките.

Този хибриден подход печели все по-голяма популярност, защото съчетава обективността на AI инструментите с емпатията и критичното мислене на човешките мениджъри.

💡 Съвет от професионалист: Макар че мнозина ценят прозрачността и решенията, основани на данни, други все още копнеят за емпатията и личната връзка, които им осигурява мениджърът. За да успеят, компаниите трябва да намерят баланс, като гарантират, че внедряването на изкуствен интелект подобрява справедливостта и последователността, без да жертва човешкия фактор.

Приложения на изкуствения интелект: примери от реалния свят

Докато обсъждахме накратко някои примери за използване на изкуствен интелект, нека разгледаме по-подробно внедряването на изкуствен интелект в отделните отдели.

Изкуствен интелект в човешките ресурси: Привличане и управление на таланти

Представете си, че ви е възложено да запълните десетки позиции в кратък срок. Напрежението е голямо, автобиографиите се трупат, а крайните срокове наближават.

Това е реалността за много екипи по човешки ресурси.

Компаниите се отказват от традиционните методи за набиране на персонал. И имат основателна причина за това. Тези процеси отнемат много време и са скъпи. За технически или висши позиции, една незаета длъжност може да струва на компанията до шестцифрена сума само за разходи по набиране на персонал. Ето защо 76% от лидерите в областта на човешките ресурси смятат, че ако не внедрят AI решения като генеративен AI в следващите 12–24 месеца, ще изостанат от конкурентите си.

Ето тристепенна рамка от Gartner, която може да помогне на HR специалистите да се ориентират в този процес:

Разграничете реалността от митовете : Мнозина се страхуват, че изкуственият интелект ще замести напълно служителите, но в действителност инструментите за изкуствен интелект подобряват човешките усилия. Например, изкуственият интелект може да автоматизира повтарящи се задачи като преглед на автобиографии или планиране на графици.

Определете потенциала и съгласувайте целите : Следващата стъпка е да определите как изкуственият интелект може да се справи с конкретни предизвикателства. За HR отдела това често означава оптимизиране на процеса на набиране на персонал, подобряване на опита на кандидатите и намаляване на времето за наемане.

Оценете критериите за успех: Преди да внедрят изкуствен интелект, ръководителите на човешки ресурси трябва да оценят неговата жизнеспособност по отношение на управлението, готовността на персонала и етиката.

Вземете за пример Unilever. Чрез интегрирането на инструменти, базирани на изкуствен интелект, компанията намали времето за набиране на персонал с 75%, което направи процеса по-бърз и много по-организиран. По същия начин L’Oréal намали времето за наемане на персонал с цели 70% чрез използване на AI системи за подбор на кандидати.

📌 Казус: Преобразуване на HR отдела в Pigment Pigment, платформа за бизнес планиране, обслужваща клиенти като Figma и Deliveroo, се сблъска с голямо предизвикателство, когато екипът й бързо се разрасна. Процесът на въвеждане в работата в компанията се основаваше на размяна на имейли, съобщения в Slack и статични списъци за проверка, което водеше до неефективност и забавяния. С новите служители, които се присъединяваха всяка седмица, тази неефективност заплашваше да се отрази на производителността и удовлетвореността на служителите. Осъзнавайки необходимостта от централизирано решение, Pigment потърси платформа, която да опрости въвеждането на нови служители и да подобри сътрудничеството между екипите. ✨ Решението: Pigment възприе ClickUp, приложението за работа, задвижвано от изкуствен интелект, което се справи с предизвикателствата им: Централизирано сътрудничество: Използвайки : Използвайки ClickUp Spaces , Pigment създаде единен център, в който всички отдели могат да работят заедно ефективно. Междувременно, изкуственият интелект на ClickUp Brain анализира работните процеси на екипа, за да идентифицира пречките и предложи практически подобрения. ClickUp служи като централизиран център за междуфункционално сътрудничество чрез изкуствен интелект на работното място Лесно въвеждане: Предварително дефинираните шаблони в ClickUp и : Предварително дефинираните шаблони в ClickUp и ClickUp Automations позволиха на Pigment да предостави на всеки новоназначен служител персонализирани инструменти и ресурси от първия ден. С персонализираните задачи на ClickUp служителите могат лесно да делегират и управляват своята работна натовареност Подобрени работни процеси: Гледката на ClickUp в Gantt позволява на екипите да управляват задачите с ясни срокове и приоритети, което улеснява постигането на целите в среда, в която се работи предимно дистанционно. Едновременно с това ClickUp Brain оптимизира планирането на задачите, като автоматично ги приоритизира въз основа на крайни срокове, зависимости и капацитет на екипа. Гант-изгледът на ClickUp и приоритизирането на задачите с помощта на изкуствен интелект позволяват на екипите ефективно да управляват и оптимизират графиците на проектите 🔮 Въздействието: Pigment отчете 88% подобрение в ефективността на въвеждането на нови служители, което им позволява да допринесат по-бързо. С функции като известия и персонализирани полета в ClickUp, компанията се разрасна ефективно, като същевременно поддържаше високи оперативни стандарти.

AI в маркетинга: кампании, базирани на данни, и информация за клиентите

Маркетингът винаги е бил свързан с това да бъдеш в крак с тенденциите, а с изкуствения интелект на работното място маркетолозите правят точно това.

👀Знаете ли, че... 32% от маркетинговите организации са внедрили изцяло изкуствен интелект, а над половината от маркетинговите екипи вече го използват за оптимизиране на съдържанието. Маркетинг екипът в централата на Spotify е взел това присърце. Spotify създава персонализирани плейлисти и препоръки за песни, като анализира предпочитанията и слушателските навици на потребителите с помощта на изкуствен интелект.

Този подход, основан на данни, поддържа ангажираността и удовлетвореността на потребителите, като същевременно се адаптира към променящите се поведения и пазарни тенденции.

🤔 Как AI технологиите могат да помогнат на маркетолозите да усъвършенстват стратегиите си?

1. Предсказуема аналитика: вземане на решения въз основа на данни

AI инструментите могат да анализират исторически данни, за да предскажат поведението на клиентите и да помогнат на маркетолозите да вземат информирани решения.

Например, Walmart използва изкуствен интелект, за да прогнозира търсенето на продукти и да оптимизира запасите.

Вие също можете да използвате ClickUp Brain, за да извличате информация директно от работното си пространство, което опростява анализа и води до по-интелигентни решения.

2. Персонализирани реклами: достигане до подходящата аудитория

Кампаниите, задвижвани от изкуствен интелект, персонализират рекламите според индивидуалните предпочитания.

Шаблонът за управление и тестване на A/B съдържание на ClickUp позволява на екипите да тестват множество варианти на реклами, като гарантира, че кампаниите резонират с конкретни аудитории, и същевременно автоматизира анализа на резултатите.

3. Управление на социалните медии: опростено взаимодействие

AI инструменти като ClickUp автоматизират публикуването, планирането и отговарянето на коментари, спестявайки време и подобрявайки отзивчивостта. За да управлявате множество социални кампании на различни платформи, като същевременно поддържате екипите си съгласувани и ефективни, използвайте персонализираните изгледи на ClickUp (като Списък, Календар и Табло).

Оптимизирайте маркетинговите си усилия с автоматизираните работни процеси на ClickUp

4. Създаване на съдържание: Генеративна изкуствена интелигентност за маркетинг

Генеративните AI инструменти помагат при изготвянето на текстове за имейли, публикации в социални мрежи и дори мултимедийно съдържание.

Чрез използването на подсказки можете да генерирате чернови на съдържание, да вмъкнете ключови думи за SEO или дори да редактирате съществуващо съдържание, за да отговаря на вашите нужди.

Подобрете създаването на съдържание с помощта на AI-базирания асистент за писане на ClickUp Brain

5. Предсказуемо поведение на клиентите: по-умни стратегии

AI прогнозира резултатите, като анализира данните за ангажираността на потребителите.

Едно от предизвикателствата, пред които са изправени екипите, е да направят прогнозния анализ приложим.

Това може лесно да се реши, като преминете към ClickUp Dashboards, които централизират данните от кампаниите и гарантират, че екипите са в крак с дейностите с висок приоритет.

Централизирайте данните от кампаниите с ClickUp Dashboards, проследявайте ключови показатели и вземайте решения въз основа на данни, за да оптимизирате маркетинговите си усилия

6. Сътрудничество в реално време и гъвкавост с ClickUp

Наред с изкуствения интелект, ClickUp предлага на маркетинговите екипи инструменти за улесняване на сътрудничеството:

Персонализирани шаблони за по-бързо създаване на кампании

Персонализирани статуси на задачите, за да се гарантира отчетността между екипите

Гъвкави изгледи (табло, таблица, календар), за да отговорят на предпочитанията на екипа

Можем да действаме бързо и точно, защото всичко, от което се нуждаем, е на едно място. Това е нашият източник на истина.

Можем да действаме бързо и точно, защото всичко, от което се нуждаем, е на едно място. Това е нашият източник на истина.

Изкуствен интелект във финансите: Управление на риска и откриване на измами

Финансовите екипи, които използват онлайн платформи, са открили един свят на удобство, но с голямата сила идва и голямата отговорност.

За съжаление, киберпрестъпността се превърна в скрит проблем в иначе спокойния живот на всеки финансов мениджър, прекаран в работа с електронни таблици.

За щастие, изкуственият интелект може да реши този проблем по много начини:

1. Превъзходна точност на прогнозите

Традиционните регресионни модели не могат да се справят с дивия, нелинеен хаос на днешния макроикономически свят. AI води до трансформационна промяна, като използва машинно обучение и техники за дълбоко обучение, за да идентифицира сложни модели в данните.

Това помага да се постигне по-голяма точност на прогнозите, особено при сценарии за стрес тестове.

2. Оптимизиран избор на променливи

Създаването на ефективни модели за риска отнема време – главно поради извличането и обработката на данни. Алгоритмите на изкуствения интелект, комбинирани с анализи на големи масиви от данни, могат бързо да обработват огромни масиви от данни, да извличат променливи и да предоставят информация, базирана на данни.

3. По-богата сегментация на данните

Разбирането на състава на портфейла изисква сегментиране на данните на гранулярно ниво. AI може да групира данните, използвайки ненадзорни методи, което позволява на финансовите екипи да моделират по-добре рисковете и да предсказват резултатите с по-голяма точност.

С изкуствения интелект, който захранва тези бизнес процеси, финансовите екипи често превключват между различни инструменти, за да проследяват транзакции, откриват измами и генерират отчети.

Интегрирахме инструменти като Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail и ProfitWell. Като събираме всички тези данни в ClickUp, оптимизираме отчитането и финансовото управление, без да се налага да ангажираме всеки отдел.

Интегрирахме инструменти като Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail и ProfitWell. Като събираме всички тези данни в ClickUp, оптимизираме отчитането и финансовото управление, без да ангажираме всеки отдел.

Интеграциите на ClickUp позволяват на финансовите екипи да управляват работните процеси на една платформа. Ето защо финансовите екипи обичат ClickUp:

Повтарящи се задачи за сметки: Автоматизирайте плащанията на сметки, като използвате : Автоматизирайте плащанията на сметки, като използвате повтарящите се задачи в ClickUp , и ги проследявайте в календарния изглед за лесно планиране.

Автоматизирайте плащанията на сметки, визуализирайте крайните срокове и контролирайте финансите си с помощта на функцията „Повтарящи се задачи“ на ClickUp

Поставяне и проследяване на цели : Използвайте : Използвайте ClickUp Goals , за да поставяте и проследявате краткосрочни и дългосрочни финансови цели, като по този начин гарантирате, че екипът ви спазва графика.

Потребителски полета за подробна информация: Добавете данни за плащания, суми и други с потребителските полета, за да подобрите отчетите в таблото и да опростите одитите.

Получете контрол над финансите си с персонализираните табла на ClickUp

Напомняния за важни задачи: Независимо дали става въпрос за преглед на бюджета или краен срок за подаване на данъчна декларация, : Независимо дали става въпрос за преглед на бюджета или краен срок за подаване на данъчна декларация, ClickUp Reminders (налично за мобилни устройства и настолни компютри) държи важните задачи на преден план.

AI в обслужването на клиенти: подобрете удовлетвореността на клиентите

С 72% от потребителите, които се обявяват за лоялни към компаниите, които предоставят по-бързо обслужване, стандартите за обслужване на клиенти са по-високи от всякога.

Макар че досега хората са свършили забележителна работа, техните ограничения стават все по-очевидни с нарастването на очакванията на клиентите.

Компаниите вече се обръщат към изкуствения интелект на работното място, за да подобрят стратегиите си за обслужване на клиенти – и това дава резултати.

Въвеждането на ClickUp подобри нашите процеси и помогна за формирането на отдела за успех на клиентите, което ни позволи да нараснем от 2000 на 8000 клиенти годишно.

Въвеждането на ClickUp подобри нашите процеси и помогна за формирането на отдела за успех на клиентите, което ни позволи да нараснем от 2000 на 8000 клиенти годишно.

Нека разгледаме някои ключови AI инструменти и примери за употреба, които променят обслужването на клиентите.

1. Омниканално обслужване на клиенти

AI осигурява последователна и безпроблемна поддръжка във всички канали, проследява взаимодействията с клиентите, за да поддържа контекста, независимо от мястото, където се провежда разговорът.

Например, чатботът може да ангажира посетителя на уебсайта, да осигури последваща комуникация чрез Messenger и да изпрати персонализирани оферти по имейл, за да сключи сделката.

ClickUp Brain може да централизира тези взаимодействия с клиенти, като гарантира, че екипите за поддръжка разполагат с всички необходими подробности, за да поддържат непрекъснатост и да подобрят отзивчивостта.

Автоматично преобразувайте аудио файлове в бележки чрез ClickUp Brain

2. Създаване на съдържание

Създаването на съдържание с помощта на изкуствен интелект улеснява изготвянето на ръководства, статии за отстраняване на проблеми и често задавани въпроси.

Инструменти като ClickUp Brain могат бързо да сканират вашия архив с помощни материали, за да създадат полезни записи в базата от знания, което спестява време и намалява натоварването на агентите.

Създайте база от знания и статии с помощна информация и отговаряйте на често задавани въпроси с помощта на ClickUp Brain.

3. AI чатботове

От често задавани въпроси до актуализации на поръчки, AI чатботовете се справят самостоятелно с различни задачи, подобрявайки клиентското преживяване. Например, чатботът може да предостави информация за банковия баланс или да насочи потребителите при отстраняване на проблеми, като при необходимост препраща сложните запитвания към човешки агенти.

ClickUp Brain може да опрости тези взаимодействия, като обобщава чатбот сесиите за агентите, осигурявайки гладко предаване на задачите и бързи решения.

Управлявайте и анализирайте ефективно данните за клиентите, включително чат логове, записи на разговори и взаимодействия в социалните медии, чрез ClickUp Brain

4. Разширени съобщения

Съчетаването на човешки агенти с AI асистенти позволява по-бързо разрешаване на запитвания. Докато агентите поддържат човешкия контакт, AI инструментите предоставят информация в реално време, генерират решения и дори изготвят отговори.

С възможностите за обработка на естествен език на ClickUp Brain, агентите могат да получат незабавен достъп до кратки обобщения, подробности за акаунти и подходящи решения, което подобрява ефективността.

5. Анализ на настроенията

AI инструментите могат да оценяват настроенията на клиентите в реално време, като анализират езика, тона и дори емотиконите, за да преценят емоциите.

Това помага на агентите да адаптират отговорите си, като проявяват съчувствие към ядосаните клиенти или предлагат допълнителни продукти на доволните клиенти.

6. Предсказуема аналитика

Чрез анализ на исторически данни AI може да предскаже поведението на клиентите, да предвиди пикове в търсенето и да идентифицира рисковите клиенти.

Например, предсказуемите анализи помагат на бизнеса да оптимизира запасите и да предотврати прекъсвания в обслужването по време на пикови продажби.

7. Ресурси за самообслужване

Почти седем от десет клиенти предпочитат да намират решения самостоятелно. AI създава и организира бази от знания, маркира подходящи статии и позволява на чатботовете да насочват потребителите към решения без намесата на оператор.

Отговаряйте бързо на запитвания на клиенти и ги насочвайте към подходящи ресурси с ClickUp Brain.

Изкуствен интелект в продажбите: прогнозиране, оценяване на потенциални клиенти и проследяване на резултатите

53% от търговците вече използват AI инструменти, за да оценяват потенциални клиенти, да идентифицират модели и да създават точни прогнози, което им помага да се фокусират върху обещаващите потенциални клиенти, като елиминират лошите. Междувременно автоматизирането на персонализираното общуване помага на бизнеса да расте по-бързо от всякога. ColdIQ, например, увеличи приходите си от 0 до 2 милиона долара само за 19 месеца, използвайки изкуствен интелект!

Има няколко основателни причини, поради които тези компании се включват в тенденцията за използване на изкуствен интелект в продажбите:

1. Прогнозиране

AI анализира исторически данни за продажбите и пазарните тенденции, за да предскаже бъдещите приходи с изключителна точност, помагайки на екипите да поставят реалистични цели. Например, Einstein AI на Salesforce предоставя прогнозни данни за оптимизиране на стратегиите за продажби.

2. Оценяване на потенциални клиенти

Инструменти, базирани на изкуствен интелект, като HubSpot, оценяват потенциалните клиенти въз основа на поведението и демографските данни, като им дават оценка за приоритизиране на продажбите, което повишава процента на конверсия.

3. Проследяване на производителността

Платформи като Gong използват изкуствен интелект за анализ на продажбени разговори и имейли, като предлагат полезни информации за ефективността на екипа, за да се усъвършенстват подходите за продажби и да се сключват сделки по-бързо.

Подготовка за работното място, задвижвано от изкуствен интелект

Вече не става въпрос дали изкуственият интелект ще промени работното място, а как ще го направи.

В края на краищата, компаниите ще трябва да вземат един процес, да го опростят, да го автоматизират и да приложат тези решения. А това изисква не само технология, но и компаниите да положат усилия за културна промяна в начина, по който възприемат технологията.

В края на краищата, компаниите ще трябва да вземат един процес, да го опростят, да го автоматизират и да приложат тези решения. А това изисква не само технология, но и компаниите да положат усилия за културна промяна в начина, по който възприемат технологията.

Нека се впуснем в ключовите области, в които подготовката е от съществено значение.

1. Повишаване на квалификацията и преквалификация за ерата на изкуствения интелект

Преходът към процеси, задвижвани от изкуствен интелект, изисква работна сила, която е технически грамотна и се адаптира към нововъзникващите тенденции.

Все пак, идентифицирането на пропуските в уменията и свързването на служителите с обучение, подготвящо ги за бъдещето, не винаги е лесно. И тук отново се намесва изкуственият интелект:

Персонализирани препоръки : AI инструменти като ClickUp Brain могат да предложат персонализирани пътища за обучение въз основа на текущата роля и кариерните цели на служителя, като по този начин гарантират, че обучението е съобразено с нуждите на организацията.

Предсказуема аналитика: AI помага на бизнеса да прогнозира изискванията за умения и да разработва проактивни програми за обучение, като анализира тенденциите в индустрията. Например, предсказуемите модели могат да идентифицират роли, които са изложени на риск от остаряване, и да предложат пътища за повишаване на квалификацията на служителите на тези позиции.

💡 Съвет от професионалист: Проучване на Gallup разкри, че почти половината от служителите в САЩ са готови да подобрят уменията си, но само 2% от ръководителите на човешки ресурси смятат, че техните програми са ефективни. AI преодолява тази разлика, като създава ефективни, целенасочени инициативи за преквалификация, от които се възползват както служителите, така и организациите.

2. Изграждане на организационна култура, готова за изкуствен интелект

Нека си признаем: изкуственият интелект е тук, за да остане.

Добрата новина? Можете да използвате самата изкуствена интелигентност, за да подготвите екипа си за ерата на изкуствената интелигентност.

Ето 10 начина, по които изкуственият интелект може да ускори програмите за повишаване на квалификацията и преквалификация, за да създаде работна сила, готова да посрещне бъдещето:

Оценка на уменията и анализи : AI може непрекъснато да анализира уменията на вашия екип, да идентифицира пропуските и да подчертае бъдещите нужди – нещо като кристална топка, но по-добра.

Персонализирани пътища за обучение : Служителите получават обучение, съобразено с конкретните им роли и кариерни цели, което прави обучението по-ефективно и (смеем да кажем) приятно.

Адаптивни платформи за обучение : AI коригира сложността на съдържанието в зависимост от напредъка на служителите, като ги поддържа ангажирани, без да ги претоварва.

Куриране на съдържание с помощта на изкуствен интелект : Представете си, че имате личен библиотекар за обучително съдържание – изкуственият интелект пресява безкрайни ресурси, за да предостави точно това, от което се нуждае вашият екип.

Виртуални асистенти и чатботове: Тези удобни AI инструменти предлагат мащабируема поддръжка, предоставяйки тестове, наставничество и насърчаване, като същевременно правят обучението интерактивно.

чрез Oracle

Симулация и геймификация : Представете си го като тренировка без напрежение – служителите могат да усъвършенстват уменията си чрез реалистични сценарии и предизвикателства в безопасна, контролирана среда.

Предсказуема аналитика за възвръщаемост на инвестициите в обучение : AI предсказва бъдещи пропуски в уменията и персонализира програмите за обучение, за да ги запълни, като ви гарантира, че инвестирате в правилните области за максимален ефект.

Обработка на естествен език (NLP) : NLP инструментите предоставят персонализирана обратна връзка и наставничество, помагайки на служителите да останат мотивирани и да следват своите цели за обучение.

Добавена реалност (AR) и виртуална реалност (VR) : AR наслагва цифрови елементи върху реалния свят. В същото време VR потапя служителите в изцяло цифрови обучителни среди – защото кой не обича малко технологична магия?

Непрекъснато учене и адаптиране: AI поддържа служителите в крак с новостите, като прогнозира тенденциите в бранша и предлага подходящи умения, които да усвоят.

3. Сътрудничество между хора и AI системи

За да направите изкуствения интелект част от ДНК-то на вашата организация, се нуждаете от ДНК. Става дума за хора.

Разбира се, изкуственият интелект обработва данни с бясна скорост и предоставя информация по-бързо, отколкото можете да кажете „алгоритъм“, но хората добавят контекст, емпатия и добрия стар здрав разум. Заедно те образуват идеалния екип.

Ето как хората допринасят в един свят, задвижван от изкуствен интелект.

Критично мислене и решаване на проблеми : AI може да обработва числа, но не може да се ориентира в сивите зони на вземането на решения. Тук се намесват хората, за да анализират нюансите, да мислят творчески и да правят етични избори.

Надзор и насоки : AI не е съвършен, и това е нормално. Той се нуждае от хора, които да проверяват работата му, да предоставят контекст и да гарантират, че се използва отговорно.

Перфектното партньорство: Когато хората и изкуственият интелект работят заедно, резултатите са по-умни, по-бързи и по-балансирани.

4. Интегриране на ClickUp за безпроблемно сътрудничество между хора и изкуствен интелект

Когато става въпрос за съчетаване на човешката креативност с ефективността на изкуствения интелект, ClickUp Brain прави процеса лесен и ефективен. Ето как можете да създадете работно място, където хората и изкуственият интелект процъфтяват заедно.

i. Ангажирайте се и общувайте с екипа си

За да спечелите подкрепата на всички, започнете с добра комуникация. Споделете защо изкуственият интелект, ориентиран към човека (HCAI), е важен и как може да помогне. Отговорете на притесненията, поощрявайте обратната връзка и превърнете това в колективно усилие.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Mindmaps за мозъчна атака. Това е като дигитална бяла дъска, на която всеки може да споделя идеи и да свързва точките.

Планирайте проектите и задачите ясно

Плъзгайте, пускайте и свързвайте идеи, за да оптимизирате планирането

Поддържайте всички в синхрон и на една вълна

Визуализирайте идеите и задачите си, като използвате изкуствен интелект на работното място с ClickUp Mind Maps

Научете повече за изкуствения интелект на ClickUp: Inside ClickUp Brain for Teams

ii. Обучавайте и тренирайте екипа си

Разбираме, че новите технологии могат да бъдат плашещи.

Помогнете на екипа си да се запознае с инструменти като ClickUp Brain, като им предоставите практическо обучение и им покажете как те улесняват работата им.

iii. Провеждане на проверка на работния процес

Не всяка задача се нуждае от изкуствен интелект. Анализирайте работните си процеси, за да определите кои от тях биха спечелили от автоматизация и кои все още се нуждаят от човешко участие.

Използвайте таблата на ClickUp, за да визуализирате процесите си.

Поставете си цели за внедряване на изкуствен интелект, без да претоварвате човешкия труд.

iv. Изберете подходящия AI инструмент

Когато става въпрос за AI инструменти, вие искате нещо, което да ви се струва като член на екипа, а не просто още една технология. Ето тук се включва ClickUp Brain.

AI Knowledge Manager™ : Отговаря на въпроси директно от задачи и документи, така че вашият екип да прекарва по-малко време в търсене и повече време в работа.

AI Project Manager™ : Автоматизира актуализациите, обобщава напредъка и подчертава ключовите детайли, за да можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение.

AI Writer for Work™: Помага при писането на задачи – например доклади, предложения или имейли – така че вашият екип да може да изложи своите мисли по-бързо.

Автоматизирайте повтарящи се задачи, генерирайте идеи и опростете работния си процес с ClickUp Brain

Бъдещето на изкуствения интелект на работното място

Какво предстои за изкуствения интелект? Ако последните няколко години са някакъв показател, то ние едва сега започваме да разкриваме потенциала му.

Нека разгледаме тенденциите, които проправят пътя за тази еволюция, задвижвана от изкуствен интелект.

1. Киберсигурност

Запознайте се с Twine, стартиращата компания за киберсигурност, която прави фурор с начален капитал от 12 милиона долара. Те представиха „Алекс“ – цифров служител, задвижван от изкуствен интелект, създаден да запълни постоянно нарастващата липса на таланти в областта на киберсигурността.

Той се свързва със системите на компанията, получава инструкции, планира задачи, получава одобрения и след това ги изпълнява с военна прецизност – и всичко това, като осигурява пълна прозрачност за екипа.

Това е особено вълнуващо, тъй като светът на киберсигурността се нуждае от подкрепление.

Според Световния икономически форум, в световен мащаб има недостиг от близо 4 милиона специалисти по киберсигурност. Комбинирайте това с възхода на облачните изчисления, дистанционната работа и все по-сложните киберзаплахи и ще разберете, че се нуждаем от всякаква помощ, която можем да получим.

Но нека не забравяме за рисковете: макар AI да може да бъде спасител, тя може да се превърне и в мишена. Хакерът винаги търсят начини да манипулират системите, включително и самата AI.

Ето защо една от най-големите тенденции, която ще продължи да се наблюдава, е разработването на по-интелигентни AI защити – антивирусен софтуер, предсказващи алгоритми и инструменти, които могат да разпознават и докладват възникващи заплахи, преди те да нанесат щети.

2. Персонализация на следващо ниво

В бъдещето на изкуствения интелект дори преживяването ви в ресторантите за бързо хранене ще бъде подобрено. Yum! Brands, компанията майка на Taco Bell, KFC и Pizza Hut, е пионер в областта на иновативната технология за гласов изкуствен интелект.

Но истинската сила се крие в персонализацията в голям мащаб. С пускането на пазара, което показва увеличение на регистрациите за лоялност и транзакциите, изкуственият интелект предефинира ангажираността и опита на клиентите, без да забавя времето за обслужване.

🧠Интересен факт: Изкуственият интелект за гласови команди на Taco Bell вече е обработил над 2 милиона поръчки в 300 обекта в САЩ, което го прави най-голямата марка за изкуствен интелект за гласови команди в ресторанти за бързо обслужване в света.

3. Автомобили, задвижвани от изкуствен интелект (разбрахте ли?)

Ако сте разглеждали Instagram, вероятно сте забелязали новата мода: самоуправляеми таксита.

Да, шофирането без ръце – законно в някои щати – означава, че можете да ядете сандвич, да си слагате спирала или да превъртате TikTok, докато пътувате в автономен Mercedes от „ниво 3“.

Mercedes може да е първият производител на автомобили в САЩ, който продава автономни превозни средства на обикновените потребители, но определено не е единственият. Гиганти в индустрията като Samsung, Nvidia, Volkswagen, Uber и Waymo на Google залагат на тази технология.

Защо? Защото потенциалът е огромен – по-малко пътнотранспортни произшествия, по-безопасни пътища и несравнимо удобство.

Автономното шофиране се превръща в икономическа и социална революция, а в тази област са инвестирани милиарди долари.

4. Искате ли лицево разпознаване?

В неотдавнашна авантюра холандският журналист Александър Кльопинг ни даде представа за футуристичните възможности на AI очилата, които обещават да сканират и разпознават лица в реално време.

В видео, публикувано в социалната медийна платформа X, Кльопинг сложи тези технологични очила и излезе на улицата, облечен с шлифер (защото, нека си признаем, това е подходящото облекло за експеримент с изкуствен интелект). Журналистът ангажира нищо неподозиращи граждани в непринудени разговори, като се държеше дискретно, докато очилата тихо сканираха и анализираха лицата им.

Видеото показваше интересен страничен прозорец с симулации, докато системата работеше за идентифициране на хора. И това не беше само за показ – по-късно Кльопинг потвърди точността на системата, като съпостави идентичностите с неговите субекти.

Макар това да изглежда като забава и игра, правителствата бързо възприемат тази технология за наблюдение, а бизнеса я използва за персонализиране на взаимодействията с клиентите.

Независимо дали го намирате за готино или плашещо, това е безспорно една от най-горещите тенденции в изкуствения интелект – тя оформя начина, по който взаимодействаме със света.

5. Изкуствен интелект в болниците

В здравеопазването едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени професионалистите, е постоянното изискване за навременна комуникация. Пациентите очакват незабавни отговори на своите въпроси, бърз достъп до назначения и чести актуализации относно грижите за тях.

Въпреки това, това изискване често се сблъсква с ограниченото време и ресурси, с които разполагат здравните работници.

И така, каква помощ предлага изкуственият интелект в този случай?

Запознайте се с MAIRA, гласовия агент на Medsender, задвижван от изкуствен интелект, създаден да запълни тази празнина.

Както казва основателят на Medsender, Заин Каюм: „Намаляваме трудностите, с които се сблъскват пациентите, когато се свързват с доставчиците си на медицински услуги.“

С човекоподобния си глас и денонощна достъпност, MAIRA променя начина, по който здравните практики взаимодействат с пациентите. Независимо дали става дума за насрочване на среща, отговаряне на често задавани въпроси или предоставяне на актуална информация на различни езици, MAIRA предлага нова перспектива за ефективна грижа, фокусирана върху пациента.

🍪 Бонус: MAIRA комуникира на английски, испански и до 15+ персонализирани езика, за да отговори на нуждите на разнообразни групи от хора.

6. Хората и изкуственият интелект

Макар тези изобретения и примери за използване на изкуствен интелект да са впечатляващи, едно нещо става абсолютно ясно: човешката намеса остава дълбоко вплетена в тези приложения.

Да, изкуственият интелект може да извлече незабавно вашите здравни доклади, но му липсват уменията за общуване с хора, за да разбие тези клинични статистики и да ви представи медицинско резюме, което да ви успокои.

AI е изключителен в изпълнението на задачи и следването на инструкции, но когато става въпрос за оригинално мислене или творческо решаване на проблеми, той се сблъсква с препятствия.

И да не забравяме емоциите. AI може да разбере, че сте разочаровани въз основа на вашето съобщение, написано изцяло с главни букви, но не разбира защо. Емоционалната интелигентност, способността да се свързваме и общуваме искрено без помощта на невербални сигнали, остава уникално наша.

И накрая, взаимоотношенията.

Макар AI да се отличава в транзакциите, истинската връзка е друга история. Изграждането на доверие, насърчаването на сътрудничеството и лидерството с емпатия са умения, които правят човешката работа в екип и лидерството незаменими.

AI-nt It Great? Изберете ClickUp AI за вашето работно място

Ето и окончателното решение 🥁

Производителността на работното ви място зависи от това колко добре можете да спестите време и да автоматизирате ръчните задачи. Само тогава ще имате възможност да експериментирате с нови идеи и да се съсредоточите върху важните неща.

Ето къде ClickUp може да направи разликата за вас.

Функции като приоритизиране на задачите с помощта на изкуствен интелект, персонализирани табла и лесни за използване инструменти за сътрудничество правят работата по множество проекти безпроблемна.

Освен това, тя работи безпроблемно с вашите съществуващи работни процеси, интегрира се с над 1000 приложения, за да повиши производителността, без да нарушава ритъма ви.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и позволете на изкуствения интелект и вашия екип да постигнат перфектния резултат.