15-те най-добри софтуерни инструмента за обслужване на клиенти за ИТ поддръжка през 2025 г.

Управлението на бизнес означава и справяне с запитвания и проблеми на клиенти. Да, поддръжката по имейл и споделените пощенски кутии са чудесни за това! Те държат всички в течение и улесняват комуникацията.

Но ето как стоят нещата: с разрастването на вашия бизнес тези методи може да не са достатъчни. Може да започнете да пропускате имейли, да се мъчите да следите задачите и дори да разочаровате клиентите си.

Ако тези предизвикателства ви звучат познато, вероятно вашият бизнес е надраснал настоящата си система за поддръжка по имейл и трябва да започнете да търсите софтуер за обслужване на клиенти.

За да сме на една и съща страница, софтуерът за обслужване на клиенти е централизиран център за управление и разрешаване на заявки за поддръжка на клиенти. На пазара има много видове софтуер за обслужване на клиенти, от прости инструменти, които предлагат основни функции за издаване на заявки, до инструменти с разширени функции като автоматизация и анализи на отчети. ?

В тази статия ще ви представим 15-те най-добри софтуера за обслужване на клиенти за ИТ поддръжка. Ние внимателно проучихме и подбрахме тези инструменти въз основа на техните функции, клиентски отзиви и цени.

Какво трябва да търсите в софтуера за обслужване на клиенти?

Докато търсите подходящия софтуер за обслужване на клиенти за вашия бизнес, обмислете да зададете следните ключови въпроси за всяка опция:

Софтуерът лесен ли е за настройка и употреба?

Мога ли да го персонализирам според специфичните нужди на моя бизнес?

Софтуерът предлага ли автоматизация на рутинните задачи?

Предоставя ли подробни анализи и отчети?

Може ли софтуерът да се интегрира с други инструменти, които вече използвам?

Достъпен ли е чрез уеб, както и чрез настолни и мобилни приложения?

Може ли софтуерът да се справи с управлението на задачи като разпределяне, проследяване и приоритизиране на билети?

Предоставя ли той канали за комуникация и функции за сътрудничество за незабавно споделяне на информация?

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да възлагате задачи, да маркирате изпълнители и всичко необходимо, за да започнете следващото си сътрудничество.

15-те най-добри софтуера за обслужване на клиенти, които можете да използвате

Ето нашите 15 най-добри софтуера за обслужване на клиенти, които могат да преобразят вашите ИТ операции, да повишат производителността на вашия екип и да увеличат удовлетвореността на вашите клиенти.

Създавайте по-умни формуляри в ClickUp с условна логика, за да оптимизирате процеса – независимо колко е сложен.

ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти и производителност, която може да служи и като гъвкаво и ефективно решение за обслужване и помощ. Мощните й функции предлагат широка гама от гъвкавост за управление на процесите на обслужване на клиенти, като гарантират, че вашите ИТ и екипи за поддръжка са на върха на задачите си.

Формулярите на ClickUp са основата на вашия ИТ работен процес. Използвайте ги, за да събирате запитвания, проблеми и обратна връзка от вашите клиенти. Информацията, събрана в тези формуляри, се преобразува безпроблемно в билети в интерфейса за управление на проекти на ClickUp, което улеснява приоритизирането, проследяването и разрешаването на проблеми. ✨

С над 15 различни опции за преглед, включително изгледи „Списък“ и „Канбан“, ClickUp ви позволява да визуализирате задачите си по начин, който най-добре отговаря на вашия работен процес. Изгледът „Списък“ предоставя ясен и подробен преглед на задачите, докато изгледът „Канбан“ позволява визуален работен процес, при който задачите се преместват между колоните в зависимост от напредъка им.

А ако не искате да изграждате тези системи от нулата, ClickUp предлага повече от 50 готови шаблона, като шаблона за билети за помощния център на ClickUp, проектиран специално като решение за управление на ИТ услуги в подкрепа на работните процеси. Те могат да помогнат на вашия екип бързо да настрои процеси за управление на инциденти, управление на проблеми, управление на промени и др. ?

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за билети за помощния център на ClickUp, за да събирате, приоритизирате и проследявате всички постъпващи заявки.

Най-добрите функции на ClickUp

Отключете ключови функции с безплатния план

Създавайте динамични и интерактивни формуляри с условна логика в ClickUp Forms.

Използвайте персонализирани полета, за да записвате подробности за билетите, като тип инцидент, описание и сериозност, и дори да включвате файлове като екранни снимки за допълнителен контекст.

Създайте персонализирани статуси, за да оптимизирате и проследявате напредъка на билетите от начало до край.

Използвайте таблата на ClickUp с персонализирани джаджи, за да следите текущите заявки, натоварването на екипа и показателите за бизнес целите.

Получете подробна информация за работата на екипа с помощта на функцията за изчерпателни отчети.

С около 100 интеграции, включително Zapier и API достъп, ClickUp лесно се вписва в почти всеки технологичен стек.

Сътрудничество с екипа ви чрез коментари към задачите, чат и ClickUp Docs

Използвайте системата за известия на ClickUp, за да уведомявате потребителите за актуализации, крайни срокове, коментари и др., като по този начин всички са в течение по всяко време.

Използвайте автоматизация, за да елиминирате повтарящи се задачи като присвояване на билети, определяне на крайни срокове, актуализиране на статуса на билетите и добавяне на наблюдатели към билет.

Обобщавайте разговорите и генерирайте отговори с ClickUp AI

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се наложи да използват видео уроците на ClickUp, за да се запознаят с всички негови функции.

В мобилното приложение може да липсват някои функции в сравнение с уеб и десктоп версиите.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Freshservice

чрез Freshworks

Freshservice (разработен от Freshworks) е облачно решение за управление на ИТ услуги (ITSM), което предлага функции за управление на инциденти, проблеми и промени, за да помогне на бизнеса бързо да управлява и разрешава проблеми, свързани с ИТ и управлението на инциденти.

С функцията за автоматизация на работния процес можете автоматично да присвоявате билети на подходящи членове на екипа въз основа на предварително определени критерии, като по този начин подобрявате ефективността и времето за реакция при обслужването на клиенти и заявките за услуги.

Най-добрите функции на Freshservice

Разполага с лесен за използване интерфейс и система за управление на билети, която работи добре с мобилни приложения за Android и iOS.

Включва портал за самообслужване, където потребителите могат да намерят решения на често срещани проблеми, да проследяват статуса на своите заявки или да подават нови.

Позволява ви да създадете организирана, търсеща база данни с полезни статии и решения на често срещани проблеми, достъпна за потребителите.

Предоставя подробни анализи и отчети, които помагат на екипите да разберат производителността на сервизния център и да проследяват цялостното представяне на ИТ отдела.

Ограничения на Freshservice

Няма безплатен план

Понякога бавен и с грешки

Ограничена функционалност за управление на проекти

Цени на Freshservice

Стартово ниво: 29 $/месец на агент

Растеж: 59 $/месец на агент

Pro: 115 $/месец на агент

Enterprise: 145 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Freshservice

G2: 4,6/5 (над 950 отзива)

Capterra: 4,5/5 (530+ отзива)

3. Vision Helpdesk

чрез Vision Helpdesk

Vision Helpdesk е софтуер за обслужване на клиенти и система за управление на билети за малки предприятия, които искат да организират дейности, свързани с поддръжката. Можете да следите запитвания, оплаквания и заявки за поддръжка от клиенти, които постъпват от различни канали, включително телефонни обаждания, съобщения в социалните медии и чат на живо в отдела за обслужване на клиенти.

Vision Helpdesk създава „билети“ за всяко запитване на клиент, което позволява на екипа за поддръжка да проследява и решава проблемите систематично.

Най-добрите функции на Vision Helpdesk

Управлявайте всички запитвания на клиенти от едно централно място

Използвайте инструмента за чат на живо за комуникация в реално време с клиентите.

Позволете на клиентите да подават и проследяват статуса на своите заявки, както и да търсят статии в базата от знания с помощта на функцията за самообслужване на клиентския портал.

Насладете се на многоезична поддръжка за шаблони за имейли, портал и управление на знания

Използвайте функцията за автоматизация, за да разпределяте автоматично билетите на членовете на екипа и да затваряте билетите.

Ограничения на Vision Helpdesk

Няма безплатен план.

Някои потребители са споделили, че мобилното приложение е нестабилно.

Трябва да заплатите такса от 500 долара, за да премахнете логото на Vision Helpdesk в долната част на портала за клиенти (дори ако сте на най-скъпия план).

Цени на Vision Helpdesk

Starter Help Desk: 15 $/месец на агент

Pro Help Desk: 25 долара на месец за всеки агент

Satellite Help Desk: 30 долара на месец за всеки агент

Pro Service Desk : 40 $/месец на агент

Ent Service Desk: 60 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Vision Helpdesk

G2: 4,7/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

4. ServiceNow

чрез ServiceNow

ServiceNow е решение за ИТ помощна служба, предназначено за големи предприятия. То предлага всеобхватни функции като управление на инциденти, проактивно управление на проблеми, съгласуване на ИТ услугите с бизнес целите. Софтуерът за помощна служба включва и функции за управление на обслужването на клиенти за оптимизиране на взаимодействията между клиенти и агенти.

Най-добрите функции на ServiceNow

Системата за управление на проблеми и инциденти ви позволява бързо да разпределяте задачи и да проследявате напредъка в реално време.

Модулът за управление на ИТ активи ви позволява да проследявате инвентара, да автоматизирате заявките за активи и да извършвате одити на активите.

Напълно персонализирани формуляри, работни процеси, табла и отчети ви помагат да адаптирате платформата към конкретните нужди на вашия бизнес.

Интегрираната изкуствена интелигентност поддържа функции като търсене, виртуален чатбот, предсказуема аналитика и автоматизация на рутинни задачи.

Софтуерът за помощна служба се интегрира лесно с външни приложения.

Ограничения на ServiceNow

Няма безплатен план или пробна версия

Скрити ценови планове

Стръмна крива на обучение за софтуера за помощна служба

Понякога бавна скорост на зареждане

Цени на ServiceNow

Свържете се с екипа на ServiceNow за цени.

Оценки и рецензии за ServiceNow

G2: 4. 4/5 (360+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 190 отзива)

5. Rezo

чрез Rezo

Rezo е решение за клиентско преживяване, базирано на изкуствен интелект, предназначено за големи предприятия. То използва разпознаване и анализ на реч, намерения и настроения, за да автоматизира взаимодействията с клиентите във всички ваши гласови и негласови канали за поддръжка. Това улеснява по-бързото разрешаване на проблеми и подобрява клиентското преживяване.

Най-добрите функции на Rezo

Поддържа гласови и цифрови канали като имейл и социални медии.

Осъществява взаимодействия с клиенти на над 30 езика

Събира оценки за удовлетвореността на клиентите и обратна връзка от всички ваши канали за поддръжка, за да получите информация, която да ви помогне да се подобрите.

Събира информация за ефективността на агентите, за да можете да идентифицирате възможности за обучение.

Използва интелигентна функция за маршрутизиране, за да анализира проблемите, свързани с поддръжката, и да ги препраща към съответния отдел.

Ограничения на Rezo

Няма безплатен план или пробна версия

Скрити ценови планове

Ограничени интеграции и разширени функции за обслужване на клиенти

Цени на Rezo

Свържете се с екипа на Rezo за персонализирана оферта.

Оценки и рецензии за Rezo

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Exalate

чрез Exalate

Exalate е платформа за синхронизация, която се използва често за проследяване на проблеми и управление на проекти. Основната й цел е да улесни безпроблемната и сигурна синхронизация на данни между различни системи като Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub и Salesforce.

Това е много полезно за мултифункционални екипи, които се нуждаят от обмен на данни в реално време между различни платформи и системи. ?

Най-добрите функции на Exalate

Предоставя визуален режим (интерфейс с плъзгане и пускане) или режим на скриптове за конфигуриране на вашите интеграции.

Позволява двупосочна (двупосочна) или еднопосочна (еднопосочна) синхронизация, в зависимост от конкретните нужди на вашия работен процес.

Предоставя ви пълен контрол над това кои данни трябва да бъдат синхронизирани, как и кога.

Споделя само необходимите данни, като поддържа високо ниво на поверителност и сигурност.

Преодолейте ограниченията

Сложен за настройка, особено за потребители, които не са технически подготвени.

Понякога се случват прекъсвания

Цени на Exalate

Безплатен план

Exalate за Jira: 6 долара на месец

Exalate за GitHub: 115 $/месец

Exalate за Zendesk : 115 $/месец

Exalate за Salesforce : 335 $/месец

Exalate за Azure DevOps: 335 $/месец

Exalate за ServiceNow: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Exalate

G2: 4,7/5 (60 отзива)

Capterra: Н/Д

7. Slack

чрез Slack

Slack е облачен инструмент за комуникация и сътрудничество в предприятията, който може да се използва от екипите за поддръжка за управление на вътрешния информационен поток. Той използва чат стаи, наречени „канали“, за комуникация в реално време и споделяне на файлове. Каналите могат да се организират въз основа на екипи, проекти, клиенти или други подходящи критерии.

За частни разговори или разговори в малки групи Slack предлага и директни съобщения.

Най-добрите функции на Slack

Екипите за поддръжка могат да си сътрудничат в реално време, използвайки уеб, настолни и мобилни устройства.

Каналите могат да се използват за обединяване на хора от различни отдели, когато е необходимо междуфункционално сътрудничество за разрешаване на даден проблем.

Широките възможности за интеграция улесняват свързването с други програми във вашия технологичен стек.

Функцията Huddle ви позволява да провеждате видеоразговори и да споделяте екрана си с екипа си.

Независимо дали член на екипа е на среща, на обяд или на почивка, той може да актуализира своя статус, за да държи всички в течение.

Slack автоматично открива и показва местното време за всеки член на екипа в профила му, което улеснява работата с глобални екипи в различни часови зони.

Ограничения на Slack

Функцията за търсене е ограничена за по-стари разговори и файлове.

Цената може да е висока за малки екипи с ограничен бюджет.

Huddle няма разширени функции като виртуални фонове и стаи за почивка, които се намират в специализираните инструменти за видеоконферентна връзка.

Цени на Slack

Безплатен план

Pro: 7,25 $/месец на потребител

Business+: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 31 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

8. Jira Service Management

чрез Jira Service Management от Atlassian

Въз основа на успеха на Jira Software, Atlassian разработи Jira Service Management (по-рано Jira Service Desk) като специализиран инструмент за ИТ екипи. Той им позволява ефективно да се справят със задачи като инциденти, заявки за услуги и промени.

Най-добрите функции на Jira Service Management

Разполага с персонализиран портал за самообслужване, където клиентите могат да намерят отговори на често задавани въпроси или да поискат помощ от екипа за поддръжка.

Позволява ви да създавате и управлявате споразумения за ниво на обслужване (SLA) с проследяване в реално време, като гарантирате, че те се спазват последователно.

Интегрира се безпроблемно с Confluence, за да създаде база от знания, която позволява на потребителите да намират самостоятелно решения на често срещани проблеми ?‍?

Предлага ITIL-сертифицирани процеси за обслужване, което гарантира, че ИТ практиките са в съответствие с международните стандарти за управление на ИТ услуги.

Ограничения на Jira Service Management

Прекалено сложен и труден за навигация за нови потребители

Понякога бавен и с грешки

Претрупано потребителско интерфейс

Цени на Jira Service Management

Безплатен план

Стандартен: Цена от 21 $/месец на агент

Премиум: Започва от 47 $/месец на агент

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jira Service Management

G2: 4. 3/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

9. Help Scout

чрез Help Scout

Help Scout е система за обслужване на клиенти, предназначена за малки и средни предприятия. Тя предлага функции за управление на документацията за поддръжка, взаимодействията с клиенти и системите за издаване на билети.

Софтуерът за помощна служба има интуитивен интерфейс, който позволява на екипите бързо да делегират билети и да следят напредъка, за да гарантират навременното разрешаване на запитванията на клиентите. ⏰

Най-добрите функции на Help Scout

Позволява ви да предоставяте поддръжка на клиенти чрез имейл, чат на живо и база от знания.

Насърчава сътрудничеството в екипите за поддръжка чрез функцията за съвместна пощенска кутия ?

Предлага автоматизация за обработка на повтарящи се задачи като разпределяне на билети и изпращане на масови отговори.

Има над 50 интеграции с SaaS инструменти като Slack, Trello и Salesforce.

Ограничения на Help Scout

Не можете да назначите няколко членове на екипа за един билет

Има само основни функции на мобилно приложение

Има ограничена езикова поддръжка

Цени на Help Scout

Стандартен: 25 $/месец на потребител

Плюс: 50 $/месец на потребител

Pro: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Help Scout

G2: 4. 4/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

10. GoTo Resolve

чрез GoTo Resolve

GoTo Resolve (по-рано GoToAssist) е специализиран софтуер за управление на ИТ, който позволява на екипите за поддръжка да отстраняват дистанционно проблеми на потребителите, да инсталират нов софтуер или да обясняват как се използва дадено приложение. Силните, надеждни и сигурни връзки го правят безценен инструмент, особено за дистанционни екипи, които работят с чувствителни данни.

Най-добрите функции на GoTo Resolve

Предоставя отдалечена поддръжка на клиентите чрез имейл или линк, без да се налага да изтеглят допълнителен софтуер.

Позволява на други ИТ специалисти да се присъединят към отдалечени сесии, когато е необходимо, за да предоставят допълнителна поддръжка.

Записва сесиите за дистанционна поддръжка за бъдеща справка

Интегрира се с популярни инструменти като Slack, Microsoft Teams и Zendesk.

Ограничения на GoTo Resolve

Понякога се наблюдават технически проблеми

Ограничени възможности за отчитане и анализи

Липса на широка интеграция

Цени на GoTo Resolve

Безплатен план

Дистанционна поддръжка: Започва от 50 $/месец

Стандартен: Започва от 70 $/месец

Премиум: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за GoTo Resolve

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (190+ отзива)

11. Zoho Desk

чрез Zoho Desk

Zoho Desk е софтуер за обслужване на клиенти, който поставя на първо място удовлетворението на потребителите. Той опростява процеса на обслужване на клиенти, улеснявайки агентите по обслужване да предоставят помощ и клиентите да намерят решения на своите проблеми.

Най-добрите функции на Zoho Desk

Многоканалната система за издаване на билети означава, че клиентите могат да се свързват с вас чрез имейл, телефон, чат, социални медии и портали за самообслужване.

Функциите за продуктивност на агентите включват споделяне на билети, откриване на конфликти и автоматизация за оптимизиране на процесите на поддръжка.

Цялостни анализи и отчети за наблюдение на работата на екипа за поддръжка и идентифициране на области за подобрение

Интеграцията с други продукти на Zoho и приложения на трети страни подобрява комуникацията и работния процес.

Ограничения на Zoho Desk

Стръмна крива на обучение при първото използване на софтуера

Ограниченията на броя на прегледите на билетите в безплатния план могат да ограничат полезността на софтуера.

Цени на Zoho Desk

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 $/месец на потребител Корпоративна версия: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (над 4700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

12. Spiceworks

чрез Spiceworks

Spiceworks е софтуерно решение за обслужване, специално разработено за ИТ специалисти. Това е ИТ система за издаване на билети, която помага за управлението и отговарянето на заявките на потребителите.

Най-добрите функции на Spiceworks

Софтуерът за помощно бюро предлага система за издаване на билети, инвентаризация и потребителски портал, за да покрие всички ваши нужди от ИТ поддръжка.

Инструментите за мониторинг на мрежата следят вашите сървъри, принтери, превключватели и др.

Център за обучение с инструкции помага на ИТ специалистите да бъдат в крак с най-новите тенденции и технологии.

Динамичен форум за потребители, където ИТ специалистите могат да споделят съвети, да решават проблеми и да обсъждат най-новите тенденции в ИТ областта.

Ограничения на Spiceworks

Липсва цялостна система за отчитане за подробен анализ на ИТ проблеми

Случайни проблеми с производителността на софтуера

Цени на Spiceworks

Безплатен за всички потребители

Оценки и рецензии за Spiceworks

G2: 4,3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (540+ отзива)

13. LiveAgent

чрез LiveAgent

LiveAgent е мощна платформа за обслужване на клиенти „всичко в едно“, която служи като решение за помощна служба за фирми от всякакъв мащаб. Тя обединява много канали в една платформа, което прави комуникацията с клиентите по-ефективна.

Най-добрите функции на LiveAgent

Предоставя универсална пощенска кутия за всички запитвания на клиенти от различни канали, като имейл, социални медии, чат и телефонни обаждания.

Усъвършенствани инструменти за автоматизация, които помагат за оптимизиране на процесите по поддръжката

Цялостна система за поддръжка с вграден CRM

Разполага с портал за самопомощ за клиенти, включващ база от знания, форуми и система за обратна връзка.

Ограничения на LiveAgent

Интерфейсът на софтуера, макар и да е много функционален, понякога не изглежда съвременен. Някои потребители също така съобщават за затруднения с мобилната отзивчивост на софтуера.

Цени на LiveAgent

Малък: 9 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Medium: 29 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Голям: 49 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 69 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за LiveAgent

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

14. Salesforce Service Cloud

Чрез Salesforce

Salesforce Service Cloud е софтуер за обслужване на клиенти, оборудван с решения за обслужване на клиенти, които подобряват взаимоотношенията с клиентите, като обединяват всички запитвания на клиенти от различни канали в един интуитивен интерфейс. Той е известен с широкия си набор от функции, като интелигентно пренасочване на случаи, многоканални взаимодействия и портали за самообслужване.

Най-добрите функции на Salesforce Service Cloud

Разширени CRM функционалности с картографиране на пътя на клиента, проследяване на комуникацията и история на контактите

Омниканална комуникация с клиенти, интегриране на социални медии, имейли, съобщения или обаждания

Разширено управление на случаите с интелигентно пренасочване, приоритизиране и автоматично разпределяне на случаите въз основа на данните за случая и уменията на агентите.

Интеграция с цялостната софтуерна екосистема на Salesforce за безпроблемна работа във всички бизнес отдели.

Ограничения на Salesforce Service Cloud

Потребителите са отбелязали, че софтуерът е труден за усвояване и има сложен потребителски интерфейс.

Липса на яснота в ценообразуването, като много функции изискват допълнителни разходи

Цени на Salesforce Service Cloud

Стартово ниво: 25 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 75 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 150 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 300 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce Service Cloud

G2: 4. 2/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (700+ отзива)

15. SuuportBee

чрез SupportBee

SupportBee е опростен софтуер за помощна служба, базиран в облака, който позволява на екипите да управляват имейли, билети и коментари за поддръжка на клиенти от една единствена платформа. Той има за цел да оптимизира работните процеси на обслужването на клиенти, като действа като обединена пощенска кутия, доставяща всяко взаимодействие с клиенти директно до екипите.

Най-добрите функции на SupportBee

Несложна система за издаване на билети, която преобразува всички входящи имейли от клиенти в билети.

Съвместна пощенска кутия, позволяваща на членовете на екипа да коментират и да сътрудничат по решенията за клиентите.

Възможност за интеграция с популярни инструменти като Slack, Asana и Trello

Мобилни приложения за проследяване на запитвания от клиенти в движение

Ограничения на SupportBee

Ограничена функционалност в сравнение с други софтуери за помощна служба

Няма вградени функции за чат на живо или поддръжка по телефона

Цени на SupportBee

Стартиране: 13 $/месец на потребител

Enterprise: 17 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SupportBee

G2: 4. 1/5 (5+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (25+)

Подобрете клиентското преживяване с най-добрия софтуер за обслужване на клиенти

Изборът на подходящия софтуер за обслужване или помощна служба за вашия бизнес може значително да повиши производителността на екипа и да подобри обслужването на клиентите.

И когато става въпрос за постигането на тези цели, ClickUp се отличава от останалите. Интуитивният му интерфейс и всеобхватните функции улесняват проследяването на проблеми, управлението на билети и сътрудничеството в екипа. ⚡️

Регистрирайте се в ClickUp още днес и го изпробвайте сами!