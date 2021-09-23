Ръководство за управление на проекти с Infinity (предимства, ограничения)

Независимо дали става въпрос за сладолед или софтуер за управление на проекти, вземането на решение какво искате може да бъде трудно, особено когато има толкова много фантастични опции, от които да избирате. 🍦

За щастие, имате предчувствие, че управлението на проекти с Infinity може би е подходящото решение за вашия бизнес.

Но искате да се уверите, че Infinity отговаря на вашите вкусове и нуждите на вашата компания. Не искате да хапнете и да ви замръзне мозъкът, нали? 🥶

За да ви помогнем да се запознаете с него, създадохме изчерпателен наръчник за управлението на проекти с Infinity, който обхваща основните му функции, предимства и пет основни ограничения (с решения).

Да започнем!

Какво е Infinity?

Infinity е софтуерно решение за управление на проекти и инструмент за сътрудничество, който може да ви помогне да си сътрудничите с екипа си и да съхранявате информация, свързана с проектите, на едно място.

Повечето екипи и индивидуални потребители използват Infinity, защото предлага функции като диаграма на Гант, изглед на формуляри и мащабиране според нуждите на вашия екип.

Но ето как стоят нещата: може да имате най-добрите обувки за бягане в света, но ако не знаете как да бягате, няма да стигнете далеч. 🏃

По същия начин, може да се наложи да преминете подходящо обучение, преди да можете да използвате инструмента за управление на проекти в пълния му потенциал.

За ваша радост, Infinity предлага програма за запознаване с няколко урока и ръководства. По този начин можете да започнете да използвате инструмента, дори ако нямате богат опит с приложения за управление на проекти.

3 основни характеристики на Infinity

Ето три солидни причини, поради които Infinity е полезен инструмент за управление на проекти:

1. Множество изгледи на проектите

Отличният софтуер за управление на проекти ви предлага многобройни начини за визуализиране на данните, свързани с проекта. По този начин можете да преглеждате и управлявате задачите по начина, по който желаете.

Ето шестте различни изгледа, които Infinity ви предлага:

A. Изглед на таблицата

Понякога се налага да работите с множество елементи от данни и вероятно ще ви бъдат необходими електронни таблици.

За щастие, с Infinity няма да се налага да разчитате на софтуер за електронни таблици като Google Sheets.

Infinity ви позволява да импортирате CSV файлове или да създадете електронна таблица от нулата. С функцията за формули ще разполагате с доста приличен вграден софтуер за електронни таблици.

Б. Изглед на колони

Ръчното управление на работните процеси може да се окаже сложно.

Проектите имат няколко етапа с множество различни задачи, принадлежащи към всеки етап.

Освен това ще трябва да следите напредъка, а ръчното изпълнение на тази задача може да се проточи до безкрай. 😫

Но не се притеснявайте, изгледът на колони на Infinity ( канбан табло ) може да ви помогне в това.

Тази функция може да ви помогне да управлявате данните с лекота, особено защото работата с визуални блокове е интуитивна. С функцията „плъзгане и пускане” организирането на задачите става лесно.

C. Изглед на списък

Списъците със задачи са доста лесни за използване.

Да не говорим, че може да бъде изключително удовлетворяващо да отмятате задачи от дълъг списък с неща за вършене. 📝

Infinity разполага с функция за преглед на списък , която ви дава бърз обзор на вашите задачи. Можете да филтрирате задачите въз основа на тяхното завършване и дори да ги групирате въз основа на етикети, дати, членове и др.

Г. Календарно представяне

С календарния изглед на Infinity можете да задавате крайни срокове, да управлявате лични задачи и да създавате графици на работния процес, за да помогнете на членовете на екипа си да останат в крак с работата.

Той е особено полезен за скрам и гъвкави екипи, които работят в цикли с ограничено време. Те се нуждаят от ясни срокове за проекта, за да спазват крайните срокове навреме.

E. Гледната точка на Гант

Гант-изгледът на Infinity е чудесен инструмент за планиране на проекти.

Можете да задавате срокове и да създавате пътни карти, които могат да бъдат полезни при работа по дългосрочен проект с няколко цели. Можете също така лесно да задавате начални и крайни дати и да преглеждате графиците си за деня, седмицата, месеца и годината.

F. Изглед на формуляра

Какво е по-скучно от попълването на формуляри? Създаването им. 😴

Ето защо повечето приложения за управление на проекти имат интеграции с инструменти за създаване на формуляри от трети страни.

Но с Infinity не е необходимо да разчитате на интеграции, за да създавате формуляри.

Вграденият му прозорец за форми ви позволява да създавате форми и да ги споделяте с екипа си. Можете също да вградите линка в уебсайта си и да го споделите с контактите си.

2. Персонализирани атрибути

Infinity ви предоставя множество персонализирани атрибути, с които можете да добавите повече подробности към различни проекти, за да ги управлявате ефективно.

Дати, етикети, отметки, текстове, формули... има атрибут за всичко, от което се нуждаете!

По този начин получавате гъвкавост да направите подробна персонализация според уникалните нужди на вашия проект.

3. Разпределяйте задачи на няколко потребители

Infinity разполага с атрибут за членове, който позволява да се възлагат конкретни задачи на няколко потребители за по-добра съвместна работа и екипна работа.

За да бъде вашият проектен екип суперпродуктивен, всеки член на екипа трябва да е наясно със своите отговорности. Ето защо Infinity ви позволява да присвоявате конкретни роли на членовете на екипа с различни нива на разрешения.

2 основни предимства на използването на Infinity за управление на проекти

Ето два основни начина, по които ще се възползвате от използването на Infinity за управление на вашите проекти:

1. Поддържа различни шаблони за всички ваши нужди

Създаването на проекти от нулата може да бъде кошмар за повечето от нас.

За щастие, Infinity ви предлага множество шаблони в различни области, които ще ви дадат преднина.

Независимо дали се нуждаете от канбан табло за проекти или система за поддръжка на билети, можете да намерите подходящ шаблон.

А ако сте #fitnessaddict, можете да използвате шаблона за планиране на тренировки на Infinity, за да следите своите тренировъчни програми и цели.

2. Съхранявайте и структурирайте проектните данни без ограничения

Големите проекти се занимават с много данни, които могат да бъдат трудни за организиране и работа.

Едно от решенията е да разделите проекта на малки единици и да ги организирате в йерархия.

Infinity може да ви помогне в това.

Софтуерът ви позволява да организирате сложни проекти в йерархии, състоящи се от работни пространства, табла, папки, подпапки, раздели, списъци и елементи.

По този начин можете да разширявате проектите си почти безкрайно, което прави организацията им изключително лесна.

5 основни ограничения на управлението на проекти с Infinity (с решения)

Множество изгледи на проекти, шаблони, йерархии, персонализации... Infinity изглежда като истинска сделка.

Въпреки това, Infinity не е само слънце и дъга.

Нещата ще станат бурни, когато осъзнаете, че има няколко ограничения в управлението на проекти с Infinity. ☔

Е, този път може би ще се получи!

Ето пет основни причини, поради които не трябва да използвате Infinity:

1. Няма наличен безплатен план

Не искате да се хвърлите с главата напред и да инвестирате в приложение за управление на проекти, преди да го изпробвате, нали?

Това важи особено за стартиращи или малки предприятия, които може би дори не се нуждаят от половината от функциите, които се предлагат.

За съжаление, Infinity не предлага безплатен план или безплатен пробен период.

Ценовите планове започват от 9 долара на месец на потребител. И макар да има 30-дневна гаранция за връщане на парите, това може да не е достатъчно време, за да разгледате всичко, което приложението може да ви предложи.

Ето защо се нуждаете от алтернативно решение, като ClickUp. Подходящ както за стартиращи компании, така и за големи организации, ClickUp предлага безплатен план с богат набор от функции, който можете да използвате за неограничен период от време.

Чакайте... какво е ClickUp?

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за продуктивност и управление на проекти в света, използван от екипи в малки и големи компании.

От проследяване на цели до вградена функция за запис на екрана, ClickUp е универсално решение за всички ваши нужди в областта на управлението на проекти и сътрудничеството.

ClickUp предлага безплатен план завинаги.

Да, прочетохте правилно!

За разлика от други инструменти за управление на проекти, можете да използвате безплатния план на ClickUp колкото дълго пожелаете.

По този начин можете да решите дали ClickUp е подходящият инструмент за вашия екип, а когато сте готови да се разширите, можете да изберете платен план, който отговаря на вашите нужди.

Ето какво предлага безплатният план на ClickUp:

2. Ограничени настройки за разрешения

Настройките за разрешения на Infinity имат два основни недостатъка:

Има ограничен брой роли на потребители, от които да избирате (ограничен член, пълноправен член и администратор).

Само собственикът на акаунта може да задава и променя правата на другите потребители.

Неправилните настройки за разрешения могат да доведат до неоторизиран достъп до вашите данни. Например, новите служители могат просто да се заемат с редактирането на всеки документ, до който имат достъп (дори финансови документи). 😫

За щастие, с ClickUp можете да избегнете тези бедствия!

Решение ClickUp: ефективно управление на разрешенията

Нека видим как ClickUp решава тези два проблема с лекота:

A. Различни роли на потребителите за ефективно разпределение на натоварването между членовете на екипа

ClickUp предлага четири различни роли на потребители: гост, член, администратор и собственик.

Освен това, наличието на четири роли в сравнение с трите в Infinity означава, че можете да зададете подробни нива на разрешения, които са подходящи за вашия бизнес.

Ето кратко описание на всяка роля на потребителя:

Освен това, ClickUp предлага персонализирани роли, които ви позволяват да създавате нови роли въз основа на вашите уникални изисквания!

Б. Администраторите и собствениците могат да задават и променят разрешенията на другите потребители

За разлика от Infinity, ClickUp предоставя тази възможност както на администраторите, така и на собственика на акаунта.

По този начин задачата се разпределя ефективно между определени членове на екипа.

Ще избегнете затруднения в работните процеси, тъй като администраторът няма да трябва да чака собственикът да се върне, за да промени настройките за разрешения.

3. Липса на функция за напомняне

Без напомняния за проектите, може да се окажете в ситуация, в която чакате до последния момент, за да изпълните важни задачи като подготовка за срещи с клиенти, актуализиране на отчети за проекти и много други.

Да чакате до последния момент не означава, че ще ви отнеме само минута!

Във всеки случай, приложението Infinity не ви предоставя никакви напомняния за проекти.

Решение на ClickUp: персонализирани напомняния

Напомнянията имат няколко суперсили.

Ето как той може да ви помогне да спазите плана си за проекта:

Добавете прикачени файлове към вашите Напомняния

Персонализирайте вашите напомняния

Задайте напомняния на конкретен член на екипа

Задайте напомняния да се повтарят

Създайте повтарящ се график за напомняния в ClickUp

Създайте повтарящ се график за напомняния в ClickUp

4. Липса на лично мнение

Понякога се нуждаете от лично, частно пространство, където да публикувате линкове и друга информация, свързана с вашата задача или проект. Това ви помага да работите по-добре и по-бързо.

Решение ClickUp: личен изглед

С персоналния изглед на ClickUp можете да създадете отделно пространство за себе си , до което само вие имате достъп.

Можете дори да дублирате публичен изглед и да го промените на Личен изглед. По този начин можете да работите по начина, по който искате, без да променяте оригиналния изглед за членовете на екипа си.

5. Ограничени интеграции

С Infinity вероятно ще се наложи да превключвате между няколко приложения, само за да изпълните една задача.

Въпреки това, Infinity се интегрира само с няколко приложения.

Например, той не се интегрира с популярни инструменти като Zoom, Twilio и Dropbox. Това сериозно ограничава общата функционалност на приложението.

Решение ClickUp: множество интеграции

ClickUp предлага множество интеграции , вариращи от Slack до Zoom.

Вижте нашите фаворити в тази статия!

Това ви помага да прехвърляте данни между любимите си приложения на работното място, без да се налага да отваряте безброй раздели и прозорци.

Освен Интеграции, ClickUp предлага и функция за автоматичен импорт, която ви позволява да импортирате данните си от друг софтуер за управление на проекти, като Basecamp и Jira.

По този начин можете лесно да преминете към ClickUp без никакви проблеми!

Ето още няколко причини, поради които ClickUp е по-добър от Infinity:

Към безкрайното и отвъд с ClickUp

Макар Infinity да впечатлява с разнообразните си шаблони и изгледи, му липсват някои основни функции, което го прави по-малко привлекателен. 🥊

Функции като напомняния и лични изгледи, които са често срещани в повечето надеждни приложения за управление на задачи, не се срещат в Infinity.

Гъвкав инструмент за управление на проекти като ClickUp разполага с вграден бележник, оценки за времето и функция за съвместно редактиране, които ви помагат да управлявате и работите по проектите ефективно.

Разбира се, изборът на един вкус сладолед е труден, но с ClickUp изборът на подходящия софтуер за управление на проекти е лесен. Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да изпитате всичко, което бихте могли да поискате от платформа за управление на проекти! 🍨