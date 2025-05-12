10 алтернативи и конкуренти на Draw.io/Diagrams.net за 2025 г.

Представете си, че седите на маса с хиляда парчета пъзел, разпръснати пред вас. Сега си представете, че трябва да решите този пъзел без картинката на кутията, която да ви насочва.

Софтуерът за диаграми като Draw.io работи като визуална парадигма или картинно ръководство за сложния пъзел, който е визуалното управление на проекти. Но какво, ако има друг тип визуално ръководство или инструмент, който по-добре отговаря на вашия стил?

Присъединете се към нас, докато събираме някои от най-добрите алтернативи на Draw.io, всяка от които предлага уникален начин да ви помогне да превърнете хаоса в проекта си в перфектно сглобено шедьовър.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Draw.io?

Като проектен мениджър, може да има някои потенциални слабости на Draw.io, които да ви разочароват. Макар Draw.io да е отлично решение за създаване на диаграми, то може да не е специално пригодено за нуждите на проектния мениджмънт. Обърнете внимание на следните функции на алтернативите на Draw.io:

Изчерпателни инструменти за управление на проекти: Потърсете инструмент за диаграми, който включва функция за онлайн бяла дъска, Потърсете инструмент за диаграми, който включва функция за онлайн бяла дъска, разпределение на ресурси , проследяване на напредъка и възможности за създаване на график или диаграма на Гант.

Интеграция с популярни инструменти: Изберете платформа, която се интегрира с други инструменти за управление на проекти, комуникация и споделяне на файлове, които вашият екип може да използва.

Стабилна съвместна работа в реално време: Уверете се, че софтуерът позволява безпроблемна съвместна работа, включително разширени функции за съвместна работа като съобщения в приложението, споделяне на файлове, бележки, контрол на достъпа и възможност за съвместно създаване Уверете се, че софтуерът позволява безпроблемна съвместна работа, включително разширени функции за съвместна работа като съобщения в приложението, споделяне на файлове, бележки, контрол на достъпа и възможност за съвместно създаване на бели дъски

Контрол на версиите: Изберете инструмент за диаграми, който предлага контрол на версиите, позволяващ ви да проследявате промените и да се връщате към предишни версии, когато е необходимо.

Възможност за персонализиране и мащабируемост: Намерете решение, което може да бъде персонализирано и мащабирано според изискванията на вашия проект и размера на екипа.

Отчети и анализи: Потърсете решение за създаване на диаграми, което предлага вградени функции за отчети и анализи, за да ви помогне да следите напредъка на проекта, да идентифицирате пречките и да вземате решения въз основа на данни.

Сигурност и поверителност на данните: Уверете се, че софтуерът отговаря на стандартите за сигурност и поверителност на данните, за да защитите данните на вашия проект.

10-те най-добри алтернативи на Draw.io

Съставихме списък с най-добрите алтернативи на Draw io, които можете да добавите към вашия набор от технологии за управление на проекти.

Опитайте ClickUp Whiteboards Сътрудничество с вашите служители за взаимно развитие с помощта на ClickUp Whiteboard

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти и производителност, което предлага вградени функции за създаване на диаграми, блок-схеми или диаграми на Гант. Благодарение на гъвкавия и персонализируем интерфейс, проектните мениджъри могат ефективно да създават диаграми или прости блок-схеми и да визуализират сложни изображения чрез инструмента Whiteboard.

Вашето въображение е единственото ограничение за примерите на диаграми, които можете да създадете, за да подобрите работния процес по управление на проекти. ClickUp не само е чудесен инструмент за визуализиране на идеи и една от най-добрите алтернативи в този списък, но и предоставя на екипите централизирано пространство за сътрудничество. Това позволява на екипите да опростят процесите на вземане на решения и да останат на една и съща страница.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Има по-стръмна крива на обучение в сравнение с някои алтернативи на draw.io.

Някои потребители не харесват всички известия

Безплатната версия не включва инструмента Mind Map.

Цени на Clickup

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6670 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3640+ отзива)

2. Lucidchart

Функцията за съвместна работа с курсора на Lucidchart подчертава всички участници в файла в реално време.

Lucidchart е многофункционален онлайн инструмент за създаване на диаграми и платформа за визуализация. Той е в списъка с алтернативи на Draw.io, защото позволява на екипите лесно да създават и споделят завладяващи визуални представяния на своите концепции.

Бързо създавайте сложни диаграми, организационни диаграми, диаграми на Вен или планове за пътна карта, без да се налага да притежавате артистични умения или познания по програмиране. Тази простота е една от отличителните черти на този софтуер за диаграми, тъй като помага на екипите да предават сложна информация в лесно разбираем формат. Възможностите за сътрудничество в реално време позволяват на членовете на екипа да работят едновременно върху един и същ документ, като по този начин се насърчава добре организиран работен процес с по-голяма яснота и целенасоченост.

Lucidchart се интегрира безпроблемно със софтуер като Jira, Confluence и Google Apps, което допълнително опростява неговото използване. Използвайки инструмент като Lucidchart, екипите могат да ускорят създаването на диаграми и сложни проекти.

Най-добрите функции на Lucidchart

Шаблони за диаграми : Категории, вариращи от „Идеи за мозъчна атака“ до „Повишаване на ефективността на продажбите“, за да ви помогнат да се занимавате по-малко с оформлението и повече с диаграмите.

Импортиране на данни : Може да импортира от Gliffy, Draw. io, Microsoft Visio и други софтуерни опции и лесно да експортира диаграми в Excel, PDF, JPG или други типове файлове.

Функции за плъзгане и пускане: Лесно премествайте елементи и избирайте от богата гама от символи като стрелки и линии в инструмента за създаване на диаграми.

Ограничения на Lucidchart

Макар че много потребители го определят като чудесен инструмент, други го намират за малко ограничаващ.

Някои потребители казват, че искат повече редактируеми раздели, по-голямо разнообразие от оформления и по-широки интеграции.

Интерфейсът може да бъде малко тромав на различни нива.

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален план : 7,95 $/потребител

План за екип : 9 $/потребител

План за предприятия: Свържете се с Lucidchart за цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2 : 4,6/5 (над 2150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1890 отзива)

Сравнете Draw.io и Lucidchart!

3. Miro

Шаблон за пътна карта за гъвкава трансформация от Miro

Miro предлага онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, идеална за проектни мениджъри, които искат да създават диаграми и да работят съвместно върху диаграми. Този визуално привлекателен инструмент за рисуване улеснява мозъчната атака, дизайн мисленето и гъвкавото планиране, като насърчава творческа и единна работна среда в екипа.

Miro е една от по-добрите алтернативи на Draw.io, защото може да разбива сложни системи и да насърчава иновативното решаване на проблеми в целия ви екип.

Най-добрите функции на Miro

Принос в реално време : Код блокове, шаблони и диаграми улесняват съотборниците да допринесат за проектите.

Лесно превключване между режими: Преминавайте между режим на презентация и режим на работа, което поддържа срещите интерактивни и оживени – идеално за поддържане на творческата искра.

Ограничения на Miro

Поддържа Windows и Mac, но не и Linux.

Липса на ефективни функции за проследяване на времето

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво : 8 $/потребител

Бизнес : 16 $/потребител

Enterprise: Свържете се с Miro за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4,8/5 (над 4590 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1200 отзива)

4. Mural

Преглед на функцията за бяла дъска на Mural

Mural е цифрово работно пространство, предназначено за визуално сътрудничество, което позволява на проектните мениджъри да създават диаграми и да организират идеите си ефективно. С колекцията си от готови шаблони и интуитивен интерфейс, Mural насърчава творческото мислене и ефективната работа в екип. Mural е чудесен инструмент за стимулиране на иновациите, хармонизиране на визията на вашия екип и оптимизиране на изпълнението на проектите.

Най-добрите функции на Mural

Бели дъски : Позволяват на екипите да рисуват, илюстрират или картографират идеите си по начин, който е подходящ за техния стил на учене.

Функции за чат : текстов и видео чат с вашия екип относно вашите проекти

Таймери : Проследявайте и поддържайте динамиката на сесиите за мозъчна атака

Инструменти за гласуване: Постигнете по-бързо съгласие относно следващите стъпки

Ограничения на Mural

Някои смятат, че той е по-подходящ за планиране, отколкото за изпълнение.

Управлението на файлове, работни пространства и екипи може да бъде объркващо

Ограничени мобилни опции

Цени на Mural

Безплатно

Екип: 9,99 $/потребител

Бизнес: 17,99 $/потребител

Предприятия: Свържете се с Mural за цени

Оценки и рецензии за Mural

G2 : 4,7/5 звезди (над 1320 рецензии)

Capterra: 4,6/5 звезди (над 110 рецензии)

5. Visio

Пример за продукт на Microsoft Visio

Visio, продукт на Microsoft, ви дава възможност лесно да създавате професионални, визуално привлекателни диаграми. Visio улеснява изчертаването на блок-схеми, организационни диаграми, мрежови диаграми и др. Неговата безпроблемна интеграция с Microsoft Office Suite оптимизира сътрудничеството, осигурявайки гладка комуникация и производителност. Visio остава една от по-добрите алтернативи на Draw.io, тъй като инструментът може да повиши визуалната привлекателност и яснота на вашия проект.

Най-добрите функции на Visio

Функции за диаграми на професионално ниво: Лесно създаване на визуални диаграми в инструмента с функции за плъзгане и пускане

Вградени шаблони : Предлагат ценна помощ при създаването на диаграми на потока

Интеграции : Работи добре с други приложения на Microsoft, а функциите му за сътрудничество между много потребители улесняват изпълнението на проектите.

Удобен интерфейс: позволява на хора с ограничен опит в създаването на диаграми да се ориентират лесно

Ограничения на Visio

Някои съобщават за ограничени възможности за персонализиране

Ако искате безплатен софтуер за диаграми или Gantt Charts за Mac , ще трябва да потърсите алтернатива.

Цени на Visio

План 1: 5 $/потребител

План 2: 15 $/потребител

Оценки и рецензии за Visio

G2 : 4. 2/5 (640+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (3010+ отзива)

6. SmartDraw

Пример за PERT диаграма в SmartDraw

SmartDraw е стабилен софтуер за създаване на диаграми, който ускорява създаването на всичко – от прости блок-схеми, социални таблици за събития, мисловни карти до организационни диаграми.

Интелигентното форматиране, богатите шаблони и мощната автоматизация правят SmartDraw идеален избор за проектни мениджъри, които търсят ефективност и прецизност. Използвайте SmartDraw, за да комуникирате идеи, да подобрите сътрудничеството и да постигнете успех в проектите си.

Най-добрите функции на SmartDraw

Отлично обслужване на клиенти : Отлично обслужване на клиенти с фокус върху строителния сектор и дизайна на жилища

Множество опции за шаблони : Започнете от различни диаграми и дизайни

Запазване на файлове: Потребителите могат да запазват файлове локално или да използват интеграции с Dropbox, Google Drive, Box и OneDrive.

Ограничения на SmartDraw

Някои потребители съобщават за проблеми със стабилността

Софтуерът използва много памет и може да се срине неочаквано.

Подсказките не са достатъчно ясни

( алтернативи на SmartDraw ) Няма истинска безплатна опция за инструмента

Цени на SmartDraw

Индивидуален: 9,95 $/потребител

Екип: 9,95 $/потребител

Сайт: 2995 $/година

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (110+ отзива)

7. Jamboard

Пример за продукт на Google Jamboard

Jamboard е интерактивна, базирана в облака бяла дъска, разработена от Google, която предлага динамична платформа за проектни мениджъри за създаване и съвместна работа върху диаграми. С лесния си за използване интерфейс, Jamboard насърчава ефективното обсъждане на идеи, решаване на проблеми и вземане на решения.

Интегрирайте Jamboard в набора от инструменти за управление на проекти, за да насърчите творчеството и да създадете сплотена екипна среда с помощта на софтуер за създаване на диаграми.

Най-добрите функции на Jamboard

Брейнсторминг : Работи като чудесен инструмент за малки екипи, които се нуждаят от бърз брейнсторминг с изчистен интерфейс.

Пълен набор от основни функции : Използвайте писалка, гума, лепящи се бележки, фигури и символи, текстово поле или качване на снимки.

Безплатна опция: Мощен безплатен : Мощен безплатен софтуер за диаграми за Mac , който може да се използва безплатно на индивидуално ниво.

Ограничения на Jamboard

Изключително онлайн изживяване, което ограничава къде и кога можете да го използвате

Липсват някои основни инструменти за администратори

Има ограничения по отношение на размера на дъската и броя на слайдовете на дъската.

Цени на Jamboard

Безплатен инструмент за индивидуални потребители

Свържете се с Google за цени за екипи

Оценки и рецензии за Jamboard

G2 : 4. 2/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 90 рецензии)

Сравнете Miro и Jamboard!

8. Sketch

Чрез Sketch

Sketch се превърна в предпочитан инструмент за дизайнерите благодарение на своята простота, производителност и векторна функционалност. Той използва векторно редактиране, което означава, че дизайните са независими от резолюцията и могат да се мащабират без загуба на качество. Това е особено ценно при дизайна на икони и други графични елементи, които трябва да се показват на екрани с различни размери. Дизайнерите използват Sketch, за да създават красиви макети с висока точност.

Най-добрите функции на Sketch

Мобилни възможности : Мощна алтернатива на Draw.io с фокус върху дизайна на мобилното приложение

Безпроблемно проектиране : Непрекъснати актуализации от разработчиците и множество интеграции с инструменти като Autolayout, Magic Mirror, Git и Sketch.

Удобна за ползване векторна графика: Избирайте измежду множество графики и работете с активна потребителска общност, която предлага ресурси за обучение и отстраняване на проблеми.

Ограничения на Sketch

Без съхранение в облак

Ексклузивност за Mac

Не поддържа едновременно няколко потребители

Няма истинска безплатна версия за създаване на диаграми

Цени на Sketch

Стандартен: 9 $/потребител

Бизнес: 20 $/потребител

Оценки и рецензии за Sketch

G2 : 4,5/5 (над 1180 отзива)

Capterra: 4,6/5 (760+ отзива)

9. Creately

Пример за диаграма на продукта Creately

Creately е интуитивен инструмент за визуална комуникация, който предлага сътрудничество в реално време, което го прави идеален за проектни мениджъри, които искат да обединят своите екипи около обща визия. С огромната си библиотека от шаблони и форми, Creately ви позволява да създавате професионални диаграми без усилие. Изберете Creately, за да подобрите екипната работа, да изясните концепции и да доведете проекта до успех.

Най-добрите функции на Creately

Визуални инструменти : Creately се отличава с предоставянето на инструменти за визуализиране на процеси, идентифициране на силните и слабите страни на екипа и очертаване на етапите на проекта.

Безплатна опция : Софтуерът за диаграми и блок-схеми предлага безплатна версия.

Функции за сътрудничество: Осигурява гладка работа в екип дори в различни часови зони.

Ограничения на Creately

Понякога може да бъде малко бъгав и бавен

Някои потребители съобщават за затруднения при навигацията в приложението.

Цени на Creately

Безплатно

Стартово ниво: 5 $/потребител

Бизнес: 89 $/потребител

Предприятия: Свържете се с Creately за цени

Оценки и рецензии за Creately

G2 : 4,3/5 (520+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

10. Cacoo

Чрез nuLab

Cacoo е уеб-базиран софтуер за създаване на диаграми, който позволява на проектните мениджъри да създават, споделят и сътрудничат по визуални представяния. Неговият лесен за използване интерфейс дава възможност на екипите да работят заедно безпроблемно. Помислете за Cacoo, за да подобрите комуникацията по проекта, да оптимизирате работните процеси и да постигнете целите на проекта си.

Най-добрите функции на Cacoo

Едновременно редактиране : Функции за съвместно редактиране и съвместна работа

Библиотека с икони: Предлага голяма библиотека с икони за гъвкаво създаване на диаграми.

Ограничения на Cacoo

Някои съобщават за проблеми с свързването на обекти, групирането на изображения и търсенето на фигури.

Липсват архитектури за машинно обучение или LATEX интеграции

Няма истинска безплатна версия

Цени на Cacoo

Плюс: 6 $/потребител

Екип: 6 $/потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Cacoo

G2 : 4. 4/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 140 отзива)

ClickUp: Последният елемент от пъзела на управлението на вашите проекти

И ето го – точно като пъзел, всеки инструмент за диаграми се вписва в цялостната картина, за да създаде ясна и последователна представа за траекторията на вашия проект. Намирането на най-добрата алтернатива на Draw.io вече би трябвало да е лесно решение.

От мозъчната буря до производството, те ви водят през всеки етап, гарантирайки, че нищо няма да се изгуби в превода. Но не се задоволявайте само с разбирането как работят тези инструменти – опитайте ги от първа ръка. Пренесете управлението на проектите си на следващото ниво с ClickUp. Използвайте иновативните му инструменти и започнете да работите с ClickUp безплатно.