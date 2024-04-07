Miro срещу Jamboard: Кой софтуер за бяла дъска е по-добър през 2025 г.?

Пригответе се, приятели, за най-вълнуващото събитие на 2023 г. – Miro срещу Jamboard: дуелът на цифровите бели дъски! В единия ъгъл имаме Miro, богат на функции маестро, който танцува в кръг около сътрудничеството. А в другия ъгъл е Jamboard, опростеният чудодеен продукт на Google Workspace, който се отличава с простота и лекота.

Ясно е, че и двата инструмента са платформи за бяла дъска, които доминират на пазара. Ние ще ги разгледаме, за да ви помогнем да решите дали си заслужават инвестицията.

Заедно ще разгледаме пазара на софтуер за бяла дъска, като сравним всичките им предимства и недостатъци, за да коронясаме крайния победител за 2023 г. Ще включим подробен анализ на всичко, което тези два инструмента предлагат по отношение на функции и цени. Затова, дръжте се и нека великата битка на бялата дъска да започне!

Какво е Miro?

Miro е многофункционален онлайн инструмент за бяла дъска, който улеснява сътрудничеството в реално време, мозъчната атака и визуалното управление на проекти за отдалечени екипи. С богатия си набор от функции и инструменти, платформата има за цел да оптимизира творческия процес, улеснявайки съвместната работа на разпръснатите екипи.

Този инструмент позволява на членовете на екипа да споделят предложения и да разработват иновативни решения, независимо от физическото им местоположение. Miro предоставя интуитивен интерфейс за крайните си потребители.

Софтуерът им разполага с онлайн бели дъски, които могат да се използват за планиране на спринтове, дизайн мислене, гъвкави работни процеси и други. Те предлагат широка гама от предварително създадени шаблони, персонализирани обекти и мощни интеграции с популярни инструменти за продуктивност като ClickUp.

Като цяло, Miro помага на екипите да си сътрудничат ефективно по проекти, да споделят обратна връзка и да визуализират сложни концепции, всичко това в рамките на една платформа.

Характеристики на Miro

В тази секция ще разгледаме по-отблизо функциите на Miro, за да разберем по-добре неговите възможности.

1. Безкраен платно

Единственото ограничение за създаването на вашата бяла дъска е вашето въображение, благодарение на безкрайното платно на Miro.

Разгледайте практически неограничено работно пространство, където можете да създавате, организирате и визуализирате своите планове, идеи и концепции, без да сте ограничени от физическото пространство на дъската. Потребителите могат да увеличават и намаляват мащаба на платното, за да се фокусират върху конкретни детайли или да получат поглед от птичи поглед върху цялата редактируема дъска, което позволява безпроблемно сътрудничество и обмен на идеи.

2. Готови шаблони

Miro предлага разнообразна колекция от готови шаблони, пригодени за различни бизнес случаи. Тези шаблони обхващат широк спектър от сценарии, включително планиране на проекти, картографиране на истории на клиенти, SWOT анализ и други. Използвайки тези шаблони, екипите могат бързо да стартират своите проекти и да се възползват от най-добрите практики и доказани рамки.

С функцията за сътрудничество в реално време на Miro, няколко потребители могат да работят заедно на една дъска едновременно. Промените, направени от един член на екипа, се отразяват незабавно от всички останали, което гарантира, че всички са винаги в крак с новостите. Това създава силно интерактивна и продуктивна среда, в която идеите могат да се споделят, усъвършенстват и обсъждат в реално време, независимо от местоположението или устройствата на членовете на екипа.

Потребителите могат да оставят коментари към конкретни елементи в таблото, да споменават или маркират членове на екипа, за да привлекат вниманието им към даден момент, и да създават вериги от разговори, за да поддържат дискусиите организирани. Тази функция насърчава ефективната комуникация, сътрудничеството и гарантира, че важни идеи или предложения не се губят сред съдържанието на таблото.

Miro предлага цялостен набор от инструменти за рисуване и писане, които дават възможност на потребителите да изразят идеите си визуално. Тези инструменти включват различни химикалки, моливи, форми и опции за текст, което осигурява гъвкавост в представянето на информацията. Независимо дали става дума за скициране на концепции, добавяне на бележки към изображения или създаване на диаграми, тези инструменти позволяват на потребителите да разгърнат творчеството си и ефективно да комуникират мислите си.

6. Персонализирани обекти

Добавяйте и персонализирайте обекти като лепящи се бележки, изображения и икони, за да подобрите визуалната привлекателност на дъските си и да предадете ефективно целите си. Тази възможност за персонализиране позволява по-персонализирано и ангажиращо преживяване при работа по съвместни проекти.

Интеграцията на Miro с популярни инструменти за продуктивност и сътрудничество, включително ClickUp, Slack и Google Workspace, подобрява цялостния работен процес и свързаността между различни платформи. Тези интеграции позволяват безпроблемен обмен на информация, синхронизация на данни и управление на задачи между Miro и други инструменти. Чрез консолидиране на работните си процеси екипите оптимизират работните си потоци, елиминират излишните задачи и насърчават по-сплотена и продуктивна работна среда.

8. Режим на презентация

Представете вашите табла в формат, подобен на слайд. Потребителите могат да навигират систематично през съдържанието на таблото, подчертавайки ключовите моменти и осигурявайки последователна и визуално привлекателна презентация, която ефективно комуникира техните идеи.

Miro предоставя на администраторите детайлни настройки за контрол на достъпа и разрешения, което им позволява да определят различни нива на достъп за членовете на екипа. Тази функция гарантира, че чувствителната или поверителна информация остава защитена и достъпна само за оторизирани лица.

10. Офлайн режим

Насладете се на детайлни настройки за контрол на достъпа и разрешения, така че да можете да дефинирате различни нива на достъп за членовете на екипа. Тази функция гарантира, че чувствителната или поверителна информация остава защитена и достъпна само за упълномощени лица. Чрез присвояване на подходящи разрешения администраторите могат да поддържат поверителността на данните, да предотвратяват неразрешени промени и да регулират цялостната среда за сътрудничество.

11. Функция за ускорен запис

Проследявайте еволюцията на вашите дъски във времето. Чрез визуализиране на промените, направени на дъската, и на напредъка по отношение на целите, екипите могат да получат ценна информация за процесите на генериране на идеи и вземане на решения. Тази функция улеснява размисъла, анализа и непрекъснатото усъвършенстване, като предоставя историческа перспектива за развитието на дъската.

Запазете вашите табла в различни формати, като PDF, изображение или CSV. Тази гъвкавост при експортирането позволява безпроблемно споделяне на завършени проекти със заинтересовани страни, архивиране за бъдеща справка или интегриране с други инструменти и платформи. Потребителите могат да изберат формата за експортиране, която най-добре отговаря на техните нужди, като по този начин гарантират, че тяхната работа може да бъде достъпна и използвана извън средата на Miro.

Цени на Miro

Безплатно : 0 $/месец на потребител

Стартово ниво: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с Miro за цени

Какво е Google Jamboard?

Jamboard е безплатен софтуер за цифрова бяла дъска, разработен от Google, който предлага безпроблемна интеграция с приложенията от екосистемата Google Workspace. Така екипите могат лесно да имат достъп и да оптимизират работата си с инструменти като Google Drive, Docs и Sheets.

Основната цел на тази алтернатива на Miro е да улесни ефективните и ангажиращи визуални сесии за сътрудничество. Проектиран да подобри сътрудничеството и креативността в реално време, Jamboard предоставя интерактивно платно за отдалечени и лични екипи, на което да споделят и обменят идеи.

Характеристики на Jamboard

Функциите на Jamboard ви позволяват да изразите и визуализирате плановете си ефективно. Нека се запознаем с някои от най-важните му аспекти.

Jamboard предлага на екипите интерактивно и интуитивно платно, което е изчистено, просто и лесно за използване. Това платно служи като пространство за сътрудничество, където членовете на екипа могат да се събират, да създават и да споделят идеи в реално време, като по този начин се насърчава безпроблемно и ангажиращо сътрудничество.

С инструментите за рисуване и писане на Jamboard потребителите могат да дадат свобода на творчеството си и да изразят ефективно целите си. Независимо дали използват химикалки, маркери или флумастери, членовете на екипа могат визуално да комуникират намеренията си, да създават скици и да илюстрират концепции, като подобряват яснотата и въздействието на идеите си на цифровото платно.

Лепящи се бележки

Всичко забавно от сесията за мозъчна атака на живо, без да се налага да почиствате, благодарение на функцията „Лепящи се бележки“ на Google Jamboard.

Функцията за виртуални лепящи се бележки на Jamboard позволява на потребителите лесно да записват мисли, да оставят коментари или да дават обратна връзка на дъската. Тези лепящи се бележки служат като цифрови заместители за бърза и кратка информация, насърчавайки сътрудничеството и записвайки важни идеи, без да претрупват платното.

Включете визуални елементи, за да подобрите разбирането и да предадете намеренията си. Тази функция позволява на екипите да представят по-ясно своите идеи, като безпроблемно интегрират подходящи изображения в своето съвместно работно пространство.

Интеграция с Google Workspace

Jamboard се интегрира безпроблемно с Google Drive, Docs и Sheets, което позволява на екипите да оптимизират работните процеси и ефективно да споделят файлове. Тази интеграция осигурява съгласувано и унифицирано работно пространство, което позволява безпроблемен достъп до съответните документи, данни и инструменти за сътрудничество в екосистемата на Google Workspace.

Няколко потребители могат да работят едновременно на една дъска. Промените, направени от всеки участник, са незабавно видими за всички останали, което насърчава активното участие и продуктивната работа в екип. Тази функция за сътрудничество в реално време позволява на членовете на екипа да работят заедно, да споделят идеи и да обсъждат концепции в динамична и синхронизирана среда.

Контрол на достъпа

За да гарантира сигурността и поверителността на данните, Jamboard предлага опции за контрол на достъпа. Потребителите могат да задават разрешения за достъп, като определят кой може да разглежда или редактира частни табла. Тази функция дава възможност на екипите да контролират достъпа до своето пространство за съвместна работа, да защитават чувствителна информация и да поддържат поверителност в съответствие с конкретните си изисквания.

Софтуерът Jamboard е съвместим с различни устройства, включително таблети, смартфони и специален хардуер Jamboard. Тази съвместимост отговаря на различни потребителски предпочитания и наличност на устройства, което позволява на екипите да си сътрудничат безпроблемно, независимо от устройството, което избират да използват.

Автоматично запазване

Екипите могат да работят уверено върху своите идеи, знаейки, че напредъкът им се запазва непрекъснато и лесно се възстановява, което осигурява спокойствие и елиминира риска от случайна загуба на данни.

Опции за експортиране

Jamboard ви позволява да експортирате вашите творения като PDF или изображения, което улеснява споделянето на завършени проекти или архивирането им за бъдеща употреба.

Цени на Jamboard

Уеб-базираният десктоп и приложението Jamboard са безплатни с акаунт в Google.

Изпробвайте тези алтернативи на Jamboard!

Jamboard срещу Miro: кой печели битката за цифровата бяла дъска?

Макар и двете платформи да разполагат с много инструменти и функционалности за подпомагане на екипното мозъчно буряне, те отговарят на различни нужди и предпочитания.

Разликата между Miro и Jamboard е в тяхната насоченост и възможности за интеграция. Miro предлага по-изчерпателни функции и повече интеграции с различни инструменти за продуктивност. Това го прави универсално решение за екипи, които търсят платформа за сътрудничество „всичко в едно“.

От друга страна, основната сила на Jamboard се крие в безпроблемната му интеграция с екосистемата на Google Workspace. За организации, които разчитат в голяма степен на G Suite, това е идеалният избор.

В крайна сметка, победителят между Miro и Jamboard зависи от уникалните нужди и предпочитания на вашия екип. И двете платформи предлагат ценни функции за насърчаване на сътрудничеството и креативността, а изборът на подходящата ще зависи от специфичните изисквания и работни процеси на вашата организация.

Нека да сравним общите им характеристики.

Интерактивно платно

И Miro, и Jamboard предлагат интерактивно платно, на което членовете на екипа могат да се свързват и да намират решения на най-належащите си проблеми. Платното на Miro е безкрайно, което ви позволява да работите без ограничения в пространството, докато платното на Jamboard се състои от фиксиран брой рамки.

И Miro, и Jamboard предлагат различни инструменти за рисуване и писане. В сравнение с Jamboard обаче Miro предлага повече опции за персонализиране по отношение на цветовете и размерите на инструментите.

Вмъкване на изображение

Miro и Jamboard ви позволяват да вмъквате изображения в техните дъски. Miro предлага повече опции за манипулиране и промяна на размера на изображенията, докато Jamboard се фокусира върху простотата и лекотата на използване.

Интеграции

Miro предлага много интеграции с популярни приложения за продуктивност и инструменти за сътрудничество като Slack. Основната сила на Jamboard в областта на интеграцията се крие в безпроблемната му съвместимост с екосистемата на Google Workspace.

Сътрудничество в реално време

Miro и Jamboard поддържат чат и сътрудничество в реално време, което позволява на членовете да работят едновременно на една дъска с чат на живо и актуализации.

Контрол на достъпа и разрешения

Miro предлага по-подробни настройки за контрол на достъпа и разрешения в сравнение с Jamboard. Това позволява на администраторите на Miro да управляват по-добре достъпа на членовете на екипа и да гарантират поверителността на данните.

Съвместимост с устройства

И двете платформи са съвместими с множество устройства, включително уеб-базирани настолни компютри, таблети, iOS, iPhone мобилни устройства, Android мобилни устройства, Windows настолни компютри, Linux настолни компютри, Linux мобилни устройства, мобилни устройства, Mac настолни компютри и специализиран хардуер. Jamboard обаче е специално проектиран да работи с хардуера на Google.

Опции за автоматично запазване и експортиране

И Miro, и Jamboard предлагат функция за автоматично запазване и възможност за експортиране на табла като PDF или изображения за лесно споделяне и архивиране.

Трудно е да се обяви окончателен победител между Jamboard и Miro, тъй като правилният избор зависи от уникалните изисквания и предпочитания на всеки екип.

Въпреки това, ако вземем предвид гъвкавостта и богатството на функции, Miro се очертава като по-силният съперник. С обширния си набор от нови функции, персонализирани шаблони и широка гама от интеграции, Miro отговаря на различни случаи на употреба и се адаптира към екипи с различни размери и сложност.

Все пак Jamboard остава отличен избор за тези, които дават предимство на простотата, лекотата на употреба и безпроблемната интеграция с Google Workspace.

Jamboard срещу Miro в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората за Jamboard и Miro. На въпроса какви са впечатленията им от Jamboard и Miro като инструменти за съвместна работа, един потребител на Reddit отговори:

„Доволен съм. Доста [прилича] на други подобни продукти като mural, но [има] повече функции от google jamboard. ”

Въпреки това, не всичко е похвала за Miro. Други потребители на Reddit отбелязват, че Miro все още няма някои функции, които биха искали да има. Ето някои истории на потребители:

„Имам няколко автоматизации, настроени в Zapier, които създават табла, когато е изпълнено условие (а). Бих искал да мога или а) да изтривам табла, когато е изпълнено условието, или б) да архивирам табла, когато е изпълнено условието […] Една автоматизация създава ново табло за всеки проект. Имам десетки в екипа си, всеки от които има десетки проекти, и след известно време съм натрупал хиляди табла.“

„Не знам за другите, но първото, което правя за почти всяка дъска, е да добавя огромен квадрат, да променя цвета на сиво/черно, да го заключа, да го изпратя назад и след това да рисувам върху него. Всъщност отмених първото си членство поради липсата на тъмен режим и се върнах само заради разширяемостта на Miro. Ако се появи друга алтернатива с тъмен режим, незабавно и без колебание ще преместя целия си екип към нея. ”

От друга страна, потребителите имаха както положителни, така и отрицателни мнения за Google Jamboard. Един потребител хареса простотата на Jamboard:

„Често използвам Google Jamboard. Няма нищо особено, но е безплатен, подходящ за съвместна работа, лесен за научаване и многофункционален. Можете да рисувате, да качвате изображения, да премествате фигури, текст и лепящи се бележки, подредени в три слоя.“

Докато някои се оплакват, че характерният за Google софтуер за бяла дъска изостава от конкурентите си:

„Подобно на много продукти на Google, настоящият Jamboard изглежда като изоставена идея, която съществува само за да се отметне в списъка с функции. Това трябва да е отличителната функция и мисля, че това е посоката, в която се развиват всички продукти за работното място.“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Miro и Jamboard

Докато Miro и Google Jamboard имат своите моменти на слава, може би вие се нуждаете от по-гъвкав и богат набор от функции за продуктивност. Запознайте се с ClickUp – швейцарският армейски нож на инструментите за управление на проекти и сътрудничество на бяла дъска, който ще накара вашия екип да се чуди как е живял без него досега.

Разкрийте вътрешния си Пикасо с Whiteboards

Лесно премествайте задачи, свързвайте работни процеси и визуализирайте проекта си с ClickUp Whiteboard.

Канализирайте креативността на екипа си с ClickUp Whiteboards – място за мозъчна атака, планиране и реализиране на най-смелите ви идеи. Точно като Miro и Jamboard, ClickUp Whiteboards предлага пълна гама от инструменти за рисуване и писане, лепящи се бележки и възможности за вмъкване на изображения.

А черешката на тортата? Свържете вашите бели дъски директно със задачите и наблюдавайте как шедьовърът на вашия екип се превръща в осезаеми резултати.

Шаблони: Вашата стартова платформа за продуктивност

Автоматизирайте повтарящите се задачи с няколко кликвания с един от стотиците шаблони за автоматизация на работния процес на ClickUp.

Защо да изобретявате колелото, когато ClickUp разполага с богат набор от шаблони, които ще ускорят производителността на вашия екип? Разполагаме с шаблона ClickUp Eisenhower Matrix, който ще ви помогне да приоритизирате задачите като професионалист. Или шаблона ClickUp Creative and Design, който поддържа дизайнерските проекти и активи в отлично състояние.

Например, ClickUp е отлично средство за обслужване на клиенти или дори за разговори на живо с представители, за да актуализирате картите на пътуването на клиентите, докато разговаряте с тях. Използвайте нашите персонализирани шаблони за пътуването на клиентите като ваше тайно оръжие за спестяване на време и оптимизиране на работните процеси.

Мисловни карти: Разплетете заплетената мрежа от идеи

Развивайте идеи заедно с екипа, като ги начертаете в свободна форма на Mind Map с Blank Mode в ClickUp.

Разплетете мислите си и дайте свобода на идеите си с ClickUp Mind Maps. Тези визуално впечатляващи творения се интегрират безпроблемно с функциите за управление на задачите на ClickUp. Помагат да превърнете умствената гимнастика на екипа ви в добре организирана симфония на продуктивността.

С мисловни карти можете да разгърнете творческите си способности, да решавате проблеми и да планирате проекти с несравнима финес.

Тъмният кон в битката за бяла дъска: ClickUp

Накратко, ClickUp е супергероят сред алтернативите за продуктивност, който се втурва да спаси деня с всеобхватната си платформа за управление на задачи, сътрудничество и изпълнение на задачи.

С широката си гама от функции, включително бели дъски, шаблони и мисловни карти, ClickUp дава възможност на екипите да работят ефективно и да поддържат организация, което го прави достоен конкурент в света на инструментите за дигитално сътрудничество.

