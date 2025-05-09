10-те най-добри автоматизирани инструмента за отчитане пред клиенти за маркетингови агенции през 2025 г.

#AgencyLife е като каране на влакче в увеселителен парк. Като професионалист в областта на дигиталния маркетинг, вие знаете колко е важно да изградите добри отношения с клиентите си, за да преодолеете трудностите и да се радвате на успехите.

Независимо дали работите за B2B или B2C клиенти, важно е редовно да доказвате стойността на вашата маркетингова агенция. Последното, което искате, е клиентите да кажат: „За какво ви плащам, всъщност?“

Отчетите за клиенти показват количествените и качествените резултати, които постигате за клиентите си. Редовното представяне на отчети демонстрира вашата стойност и дори убеждава и най-взискателните клиенти да останат с вас.

Създаването на отчети за клиенти отнема много време, но подходящият софтуер ще ви спести много време. В този наръчник ще обясним как работи софтуерът за отчитане на клиенти, какво трябва да търсите в автоматизиран инструмент за отчитане на клиенти и нашите 10 любими инструмента за отчитане на клиенти за 2025 г. ?

Какво е отчитане пред клиенти?

Отчитането пред клиенти е практика, при която на клиентите се предоставят редовни актуализации за ефективността и показателите на маркетинговите кампании. Отчетите помагат на клиентите да разберат ползата, която получават от агенциите за дигитален маркетинг. Можете да използвате отчетите и като инструмент за обяснение на промените в маркетинговите си стратегии и напредъка си по отношение на целите на клиента.

Като професионалист в агенцията, трябва да сте майстор както в маркетинга, така и в управлението на отношенията между агенцията и клиентите. Управлението на клиентите е сложно, но редовното отчитане ще изгради доверие и ще ви помогне да спечелите подкрепата на клиентите. ?

Ако клиентите ви засипват с въпроси или са склонни да забравят всички постигнати от вас резултати, редовните отчети ще успокоят техните притеснения. Може дори да успеете да оправдаете увеличението на цените, ако имате доказани резултати за стабилна работа, както показва вашият отличен отчет за клиентите.

Отчетите за клиенти са най-добрият приятел на агенцията. Ако търсите най-добрия инструмент за отчитане пред клиенти за вашата работа, потърсете софтуер с следните функции:

Удобни възможности за въвеждане: Първото впечатление е важно. Изберете софтуер за отчитане пред клиенти, който улеснява Първото впечатление е важно. Изберете софтуер за отчитане пред клиенти, който улеснява въвеждането на клиенти чрез силата на автоматизацията. Това осигурява на всички клиенти еднакво въвеждане и гарантира, че никаква информация няма да бъде пропусната. Шаблони с функция „плъзгане и пускане“: Вие сте маркетинг специалист, а не разработчик. Изберете инструменти за отчитане пред клиенти, които ви позволяват да персонализирате шаблони без кодиране. Независимо дали става дума за Вие сте маркетинг специалист, а не разработчик. Изберете инструменти за отчитане пред клиенти, които ви позволяват да персонализирате шаблони без кодиране. Независимо дали става дума за отчети за напредъка или отчети за продажбите , шаблоните за отчитане спестяват много време. Визуализация на данни: Вашите клиенти са бизнесмени, а не маркетинг специалисти. Те може да не разбират техническите термини, затова си набавете автоматизиран инструмент за отчитане пред клиенти, който предлага визуализация. Просто въведете данните на клиента си и генерирайте лесни за разбиране графики, които вашите заинтересовани страни ще харесат. Показатели и отчети: Ключовите показатели за ефективност (KPI) и целите и ключовите резултати (OKR) са задължителни за всеки отчет за клиенти. Независимо дали става въпрос за SEO класиране, процент на конверсия, CTR или други важни показатели, вашите отчети трябва да се основават в голяма степен на количествената ефективност. Някои софтуери за отчети предлагат интерактивни джаджи в реално време, за да дадат на клиентите по-добра представа за текущата ефективност. Отчети с бял етикет: Разбира се, използвате инструмент на трета страна, за да генерирате този отчет, но искате вашето име да фигурира в отчета, нали? Изберете софтуер за отчитане пред клиенти, който позволява персонализирани отчети.

Знаете какво да търсите в един инструмент за отчитане пред клиенти, но кой има време да рови в интернет за надеждни варианти?

Не се притеснявайте – ние направихме проучването за вас. Тези 10 инструмента ще оптимизират процеса на отчитане пред клиенти, ще спестят време и ще повишат лоялността на клиентите.

Започнете Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате всички нужди и напредъка на вашите клиенти в реално време. Мислете за тях като за 100% персонализиран център за контрол на всички ваши маркетингови усилия.

Но ние знаем, че работата на агенцията не се състои само в постигането на резултати – вие трябва да поддържате и истински отношения с клиентите си. ClickUp CRM е отличен инструмент за отчитане пред клиенти, с който можете да управлявате и развивате отношенията с клиентите си, както и задачите, показателите и комуникацията с тях. Проследявайте удовлетвореността на клиентите, историческите данни и други в изглед „Списък“, „Таблица“ и „Канбан табло“, за да видите точно в какво състояние е всеки акаунт. ?

Ако фактурирате клиентите си на базата на отработените часове, използвайте проследяването на времето по проекти в ClickUp, за да проследявате лесно времето на всички членове на екипа по проекти и задачи. Можете дори да използвате данните от проследяването на времето, за да създавате прогнози и да проследявате бюджетите на проектите си.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте шаблона за отчет за състоянието на проекта на ClickUp , за да спестите време при създаването и форматирането на отчети.

Задавайте цели, идентифицирайте пречки и разпределяйте ресурси в таблата на ClickUp.

Споделете линк към работната среда на всеки клиент, за да покажете резултатите им в реално време.

Използвайте ClickUp CRM, за да регистрирате всички взаимодействия с клиенти , показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и др.

Интегрирайте имейли и задачи с ClickUp CRM, за да получите бързо контекст за всеки клиент.

Ограничения на ClickUp

ClickUp има толкова много функции, че понякога начинаещите намират платформата за плашеща.

Някои функции, като ClickUp AI , са достъпни само за платени акаунти.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Klipfolio

Чрез Klipfolio

Klipfolio е инструмент за табло, който се свързва с множество източници на данни. Ако вашите клиенти искат да виждат статистики в реално време, това е инструментът, който ви трябва.

Харесва ни, че Klipfolio предлага надеждни разрешения за достъп, така че можете да персонализирате кои потребители, екипи и отдели имат достъп и могат да редактират данните.

Най-добрите функции на Klipfolio

Свържете Klipfolio с SQL база данни, JSON файлове и др.

Изберете готови показатели или създайте персонализирани KPI с PowerMetrics.

Споделяйте табла чрез имейл, PDF или чрез интернет.

Ограничения на Klipfolio

Някои потребители казват, че базата от знания е остаряла.

Други потребители казват, че за персонализиране на конекторите са необходими технически познания.

Цени на Klipfolio

Безплатно

Go: 125 долара на месец

Pro : 300 $/месец

Бизнес: 800 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Klipfolio

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 180 отзива)

3. Databox

Чрез Databox

Databox е инструмент за мобилни устройства, който ви позволява да създавате персонализирани табла без никакви познания по програмиране. Харесваме надеждните правила за известия, които ви уведомяват, ако показателите на даден клиент паднат под определена граница – нещо, което е абсолютно необходимо за всеки, който се занимава с десетки клиенти едновременно. ??

Използвайте функцията Databox Scorecard, за да генерирате автоматизирани клиентски отчети на дневна, седмична или месечна база. Можете да изпращате автоматично отчети на клиентите си по имейл или Slack, което спестява много време.

Най-добрите функции на Databox

Създайте референтни групи, за да сравните представянето на клиентите с това на конкурентите им.

Проследявайте и визуализирайте хиляди показатели едновременно

Използвайте Dashboard Designer, за да извличате показатели, да ги визуализирате и да персонализирате външния вид на отчета без никакво кодиране.

Ограничения на Databox

Databox няма много директни интеграции, което означава, че потребителите често трябва да разчитат на инструменти като Zapier.

Някои потребители казват, че връзките с източниците на данни на Databox не са интуитивни.

Цени на Databox

Безплатно за трима потребители

Стартово ниво: 47 $/месец за пет потребители

Професионална версия: 135 $/месец за 15 потребители

Растеж: 319 $/месец за неограничен брой потребители

Премиум: 799 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии на Databox

G2: 4. 4/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4,7/5 (190 отзива)

4. Работна зона

Чрез Workzone

Workzone е инструмент за клиентски портал, който ви предоставя уеб достъп не само до показатели, но и до всички файлове и проекти за всеки клиент. Споделяйте документи с клиенти, сътрудничете си с екипа си и записвайте одобренията на клиентите в портала Workzone.

Workzone включва и инструменти за управление на проекти, които допълват отчетите за клиентите, така че е много по-лесно да управлявате задачите си, докато следите показателите на клиентите.

Най-добрите функции на Workzone

Workzone ви позволява да създавате клиентски портали с бял етикет.

Създайте групов календар за всеки клиент, за да опростите планирането.

Лесно споделяйте обратна връзка с инструмента за визуално маркиране

Шаблони за клиентски портал , с които да започнете

Ограничения на работната зона

Някои потребители смятат, че интерфейсът е остарял и не е интуитивен.

Други потребители споделят, че понякога има закъснения и технически проблеми.

Цени на Workzone

Екип: 24 $/месец на потребител

Професионална версия: 34 $/месец на потребител

Enterprise: 43 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Workzone

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

5. TapClicks

Чрез TapClicks

TapClicks е софтуерен пакет, състоящ се от множество инструменти, но е и доста надежден инструмент за отчитане пред клиенти. Автоматично генерирайте отчети за клиенти за множество канали за данни, като търсене, социални мрежи, дисплей и дори телевизия.

Абонаментът за TapClicks ви дава достъп и до други решения от пакета, включително анализи, канали за данни, автоматизация на работния процес и автоматизация на въвеждането на поръчки.

Най-добрите функции на TapClicks

TapClicks се интегрира с Google Sheets, Looker Studio, Google Analytics и други.

Създавайте уеб-базирани табла за клиенти в реално време

Създавайте персонализирани шаблони за отчети в Report Studio

Ограничения на TapClicks

Някои потребители съобщават за несъответствия в данните при прехвърлянето им от други платформи в TapClicks.

Други потребители казват, че интеграциите на платформата са бъгати.

Цени на TapClicks

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на TapClicks

G2: 4. 3/5 (310+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (170+ отзива)

6. Domo

Via Domo

Domo може да изглежда като обикновен инструмент за отчитане пред клиенти, но всъщност е мощно средство за анализ на данни. Тази платформа оптимизира процеса на отчитане пред клиенти с бизнес разузнаване, анализи, интеграция на данни и строги протоколи за сигурност.

Domo прави самообслужващите анализи възможни. Просто създайте табло за вашите клиенти и Domo ще покаже техните показатели в реално време. ?

Най-добрите функции на Domo

Имате нужда да създадете приложение? Използвайте инструмента за създаване на приложения с малко код на Domo, за да впечатлите клиентите си.

Преобразувайте Excel таблици във визуализирани табла

Създайте персонализиран график за отчитане, за да изпращате автоматично отчети на клиентите си.

Ограничения на Domo

Някои потребители имат проблеми с разбирането на графичните инструменти на Domo.

Други потребители казват, че ресурсите на Domo University са доста технически и трудни за следване.

Цени на Domo

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Domo

G2: 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (270+ отзива)

Чрез Raven Tools

Raven Tools е инструмент за отчитане пред клиенти с функция „плъзгане и пускане”, който автоматизира отчетите за SEO, платени реклами, социални медии, имейли и дори кампании за проследяване на обаждания. Всички отчети са с бяла етикета, така че клиентите ще си помислят, че вашата компания е създала тези прекрасни отчети вътрешно.

Той не разполага с най-много интеграции, но Raven Tools се интегрира с над 30 други платформи. Ако вашите клиенти използват ограничен набор от MarTech, това е прост и достъпен инструмент за тази работа.

Проследявайте автоматично SEO класиранията, обратните връзки, органичния трафик и др.

Използвайте Raven Tools, за да извършвате SEO одити за клиенти.

Извличайте данни от аналитични инструменти, платформи за социални медии и PPC инструменти.

Потребителите казват, че някои функции, като отчети за класиране и проучване на ключови думи, са трудни за използване.

Други потребители споделят, че данните понякога не са синхронизирани.

Малък бизнес: 39 $/месец за двама потребители

Начало: 79 $/месец за четирима потребители

Grow: 139 $/месец за осем потребители

Thrive: 249 $/месец за 20 потребители

Lead: 399 $/месец за 40 потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

G2: 4. 2/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 120 отзива)

8. FreshLime

Чрез FreshLime

FreshLime се представя като инструмент за отчитане пред клиенти за малки местни фирми. Технически е проектиран за използване от самите собственици на фирми, но агенциите, които управляват маркетинга на малките фирми, също могат да извлекат полза от този софтуер.

Използвайте FreshLime, за да управлявате онлайн репутацията на вашите клиенти, да увеличите тяхната онлайн видимост и да следите показателите за тяхното представяне във времето.

Най-добрите функции на FreshLime

Повишете видимостта си в интернет чрез списъци, генериране на рецензии и инструменти за повторно ангажиране на клиентите.

FreshLime включва полезни инструменти като чатбот и управление на продажбите.

FreshLime изчислява репутационните резултати на вашите клиенти и представянето на членовете на екипа.

Ограничения на FreshLime

Възможностите за отчитане на FreshLime не са толкова мощни, колкото тези на другите софтуери в този списък.

Някои потребители смятат платформата за скъпа и трудна за използване.

Цени на FreshLime

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за FreshLime

G2: 4,6/5 (14 отзива)

Capterra: 3. 2/4 (4 отзива)

9. Работа в екип

Чрез Teamwork

Teamwork е популярен инструмент за управление на проекти и задачи за отчитане пред клиенти. Маркетинговите агенции използват Teamwork, за да разделят големите проекти на изпълними задачи, да намалят повтарящата се работа и лесно да регистрират цялото отчитано време.

Използвайте Teamwork, за да създадете табла за отчети за вашите клиенти и вашата агенция. С течение на времето ще разберете по-добре състоянието на всички проекти в портфолиото си.

Най-добрите функции на Teamwork

Оптимизирайте процеса на привличане на нови клиенти с инструмента за автоматизация на Teamwork.

Проследявайте капацитета и задачите на екипа си, за да минимизирате затрудненията.

Управлявайте доказателствата и документите на клиентите на едно място

Ограничения на работата в екип

Някои потребители казват, че е трудно да се следят задачите в Teamwork.

Други потребители казват, че интерфейсът понякога е бавен.

Цени за екипна работа

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 8,99 $/месец на потребител

Доставка: 13,99 $/месец на потребител

Grow: 25,99 $/месец на потребител

Мащаб: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за работата в екип

G2: 4. 4/5 (1040+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (810+ отзива)

10. Whatagraph

Чрез Whatagraph

Whatagraph генерира прости отчети за крос-каналния маркетинг само с няколко кликвания. Този инструмент за отчитане пред клиенти комбинира множество източници на данни, за да визуализира данните в елегантни отчети, които привличат вниманието.

Вместо да разчитате на конектори, Whatagraph ви позволява да извличате данни директно от маркетинговите източници на всеки клиент. Благодарение на редактируемите си джаджи, можете свободно да персонализирате всеки шаблон за отчет според желанието си.

Най-добрите функции на Whatagraph

Свържете и редактирайте стотици отчети едновременно за секунди

Вижте всички показатели за клиентите в раздела „Общ преглед“

Всички табла на Whatagraph са интерактивни и в реално време.

Ограничения на Whatagraph

Няколко потребители споделят, че са имали проблеми с обслужването на клиенти на Whatagraph.

Други потребители казват, че е трудно да създадете свои собствени модули.

Цени на Whatagraph

Професионална версия: 223 долара на месец за пет потребители

Премиум: 335 $/месец за 10 потребители

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии в Whatagraph

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80 отзива)

