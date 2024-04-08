Pipedrive срещу Trello: кой инструмент за табла е най-добър?

Управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е област, която е важно да овладеете, ако искате да постигнете цялостен растеж на бизнеса си. Според проучване на Stella Connect, 50% от потребителите дават приоритет на обслужването на клиентите, когато избират между различни марки.

Повечето мениджъри биха се съгласили, че Kanban таблата са тайната за визуализиране и управление на CRM работните процеси, клиентите и потенциалните клиенти в различните етапи на продажбения процес. Pipedrive и Trello са два от най-високо оценените инструменти в стил Kanban, но дали единият е по-добър от другия?

На пръв поглед те са доста сходни – дизайнът с функция „плъзгане и пускане“, стотиците интеграции и надеждните опции за управление на задачите могат да повишат ефективността на вашия екип. Но ако се вгледате по-внимателно, ще видите, че и двата инструмента служат за уникални цели на маркетинговите и търговските екипи.

Ще си сложим безпристрастните детективски шапки и ще ви отведем на пътешествие Pipedrive срещу Trello. Разгледайте нашето подробно сравнение на функциите и определете победителя в софтуера за управление на проекти.

И кой знае, може би ще откриете суперзвездата, която ще задоволи всичките ви нужди от CRM и софтуер за управление на проекти. ⭐

Какво е Pipedrive?

Pipedrive е популярен облачен CRM инструмент, фокусиран върху продажбите. Той предлага мощни функции за визуализиране, персонализиране и управление на продажбените процеси, подобряване на клиентското преживяване и стимулиране на екипната работа. 😍

Pipedrive обича Kanban таблата – те ви позволяват да създавате персонализирани табла за процесите и да представяте всеки етап като карти (или сделки), които могат да се преместват с прости действия за плъзгане и пускане. Използвайте ги, за да очертаете стъпките към продажбите и да проследявате пътя на клиентите през различните статуси.

CRM магьосникът разполага с отлични опции за филтриране и сегментиране на потенциални клиенти, а един поглед върху таблото ви ще ви покаже къде се намирате с различните потенциални клиенти в продажбения процес. Лесно проследявайте проектите в календарния изглед, който също така позволява на потребителите да използват Pipedrive като истински инструмент за сътрудничество.

С този мощен инструмент можете да създадете персонализирани преживявания за вашите клиенти. Автоматизиране на задачите, AI-задвижван асистент по продажбите, функции за генериране на лийдове, имейл маркетинг и чатботове са само някои от опциите, които правят вашите работни процеси по-ефективни и ви спестяват време.

Функции на Pipedrive

Какво прави Pipedrive толкова популярен? Нека разгледаме най-забележителните му характеристики.

1. Автоматизация на продажбите

Ако попитате търговците защо обичат Pipedrive, сме сигурни, че мнозина ще започнат да хвалят опциите му за автоматизация на продажбите. Инструментът разпознава предизвикателствата, пред които са изправени търговците, като досадна администрация, управление на потенциални клиенти и прогнозиране на продажбите. Но този инструмент помага да ги преодолеете с надеждни функции за автоматизация (налични в плановете Advanced и по-високите).

Чрез Pipedrive

Можете да автоматизирате практически всяка част от процеса на продажбите. Изпращайте персонализирани имейли на потенциални клиенти, проследявайте неактивни сделки, премествайте сделките през тръбопровода и прогнозирайте приходите само с няколко кликвания. Pipedrive ви позволява да персонализирате собствените си автоматизации с тригери и събития за действие. Можете дори да получите достъп до предварително създадени шаблони за автоматизация на работния процес, за да улесните процеса!

2. Разширени опции за отчитане

Всяка CRM платформа има опции за отчитане, така че защо това е отличителна черта на Pipedrive? Платформата прави още една крачка напред и ви позволява да разберете и поддържате отношенията с вашите клиенти, както и да използвате информацията, за да развивате бизнеса си.

Чрез Pipedrive

Инструментът разполага с уникален Insights dashboard (табло за анализи), който ви помага да идентифицирате тенденциите при клиентите чрез редица визуално богати отчети. С помощта на наличните показатели и диаграми можете да разпознаете пречките и да идентифицирате печелившите модели за маркетингови кампании.

Опциите за отчитане на инструмента са особено полезни при планирането на продажби и CRM стратегии. С бизнес интелигентни данни за скоростта на сключване на сделки и целите за приходи, можете да правите точни прогнози и информирани решения за това как да продължите напред. 💯

3. Допълнения за CRM

Pipedrive ви позволява да оборудвате компанията си със суперсили в областта на CRM благодарение на добавки, предназначени да повишат производителността, сътрудничеството и управлението на работния процес.

Популярно допълнение е LeadBooster — то ви позволява да привличате и ангажирате потенциални клиенти с помощта на чатбот, чат на живо и уеб формуляри.

Ако искате да видите как посетителите взаимодействат с вашия уебсайт, използвайте добавката Web Visitors. Тя показва кой посещава вашия уебсайт, колко време прекарва на него и с какво се занимава най-много.

Друго ценно допълнение е Smart Docs, централизиран хъб за управление на документи като предложения, оферти и договори.

Цени на Pipedrive

Essential : 9,90 $/месец на потребител

Разширено : 19,90 $/месец на потребител

Професионална версия : 39,90 $/месец на потребител

Мощност : 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Какво е Trello?

Trello се фокусира върху изгледа на таблото. Тази платформа за управление на проекти използва табла Kanban като основен интерфейс за управление на картите Trello. Платформата ви помага да създавате и управлявате работни потоци, да координирате екипи и да гарантирате, че всеки проект ще бъде завършен навреме с минимални затруднения.

Най-доброто нещо в Trello е неговата гъвкавост – с малки корекции инструменти за управление на проекти като този могат да се превърнат в мощен CRM център. Освен това Trello е подходящ за различни сектори, като финансите, здравеопазването и благосъстоянието, както и нестопанските организации.

Платформата е насочена изцяло към спестяване на време. С Butler, вградения инструмент за автоматизация на Trello, можете да зададете правила и да се уверите, че нито една задача няма да бъде пропусната. Задайте тригери и желани действия и наблюдавайте как Trello върши тежка работа за вас, докато вие се концентрирате върху нещо друго. Butler може дори да открива повтарящи се процеси и да предлага налични автоматизации.

Дизайнът на платформата с функция „плъзгане и пускане” осигурява гладко преминаване през Kanban таблата и прави управлението на задачите изключително лесно.

Функции на Trello

Trello предлага няколко CRM-съвместими функции. Нека разгледаме някои от най-забележителните им характеристики.

1. Табла, списъци и карти

Трите магически думи, по които Trello живее, са табла, списъци и карти. Те ви помагат да получите ясен преглед на вашите проекти и да проследявате натоварването и напредъка на екипа.

Таблата на Trello служат като дом за всеки активен проект. Тук можете да добавяте и сортирате задачи и да премествате елементи, за да поддържате пространството си актуално и подредено.

Чрез Trello

Всяка табло в Trello съдържа списъци, представляващи различни етапи от вашите задачи, като „Завърши“, „В процес“, „В процес на преглед“ и „Завършено“, за да управлявате по-добре проектите си. Списъците ви дават бърз преглед на напредъка на проекта, като ви помагат да приоритизирате и персонализирате работните процеси.

Картите представляват единични задачи, които разширяват подробности като изпълнител, краен срок, описание и прикачени файлове. Сортирайте картите си чрез списъци, като ги плъзгате и пускате, и се уверете, че организацията е безупречна.

2. Множество изгледи на проекти

Промяната в перспективата може да ви помогне да откриете рисковете и неефективността на задачите и да измислите начини за оптимизиране на процесите по управление на проекти.

Trello прави това възможно с множество изгледи на проектите – седем, за да бъдем точни. Инструментът е известен с изгледа „Board“ (Табло), изглед в стил Kanban, който показва всички задачи, свързани с проекта, под формата на карти, но потребителите на Trello могат да се възползват и от други оформления.

Чрез Trello

Например, имате изгледи Календар и Времева линия, за да визуализирате крайни срокове, графици и натоварване. Работете с различни точки данни в изгледа Табло и анализирайте картичките по краен срок, член на екипа, списък или етикет.

3. Шаблони

Trello предлага стотици готови шаблони, които ще помогнат на вас и вашия екип да постигнете успех! За ваше удобство платформата сортира шаблоните в няколко категории.

Използвайте шаблони за управление на проекти, за да създавате работни процеси, да следите срещите, да организирате задачите в процес на изпълнение и да маркирате задачите като „Изпълнени“ за максимално усещане за успех! 😌

Разгледайте набора от шаблони за продажби на Trello, за да намерите опции, фокусирани върху CRM. Например, използвайте шаблона CRM Pipeline, за да сортирате потенциални клиенти, да управлявате контактна информация и да централизирате ресурсите, за да позволите на потребителите да навигират в тръбопроводите. Customer Success Board е друг солиден шаблон с подробни изгледи на всеки клиентски акаунт.

Цени на Trello

Безплатна версия

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Pipedrive срещу Trello: сравнение на функциите

И Pipedrive, и Trello са удобни инструменти, които използват Kanban табла, за да подобрят ефективността на вашите работни процеси, да организират процесите и да улеснят сътрудничеството. Въпреки това, двата инструмента се различават по много важни аспекти, предимно по основното си предназначение. Pipedrive е експерт в CRM с Kanban табла, фокусиран върху продажбите, докато Trello е инструмент за управление на проекти, който позволява на потребителите да плъзгат и пускат карти за по-бързи работни процеси.

Все пак тяхното приложение до известна степен се припокрива – Pipedrive има някои PM възможности, а Trello може да се използва като CRM платформа. Нека да проведем три кръга на мач между Pipedrive и Trello и да видим кой инструмент ще излезе победител! 🥇

1. Автоматизация

И двамата съперници се представят добре в тази област с впечатляващи функции за автоматизация за сценарии от типа „ако-тогава“. Pipedrive е фокусиран върху продажбите, така че повечето опции за автоматизация се въртят около генерирането и присвояването на потенциални клиенти и ускоряването на административната работа, като съхранението на контакти. В момента предлага 36 готови шаблона за автоматизация.

Trello предлага по-общи опции за автоматизация, за да поддържате вашите Kanban табла подредени. Функцията Butler може да му даде предимство пред Pipedrive. Butler поддържа автоматизация без код с удобни команди и богато меню, като дори предлага автоматизация за бързо добавяне за повтарящи се задачи.

Това е изключително удобно за начинаещи, които се мъчат да определят какво да автоматизират и как.

Като цяло и двата инструмента са първокласни в областта на автоматизацията, но Trello може да има предимство тук благодарение на специалния си инструмент Butler.

2. Сътрудничество и комуникация

Екипната работа и прозрачната комуникация са от жизненоважно значение за всяка компания, и разработчиците на Pipedrive и Trello са добре запознати с това. Имайки това предвид, тези платформи ви позволяват да оставяте коментари, да задавате въпроси и да работите в реално време с вашите колеги, независимо от местоположението им.

Разликата? Pipedrive предлага по-стабилни външни, CRM-ориентирани опции за комуникация. Pipedrive ви позволява да проверявате клиентите си и да проследявате потенциалните си клиенти с няколко кликвания.

Като инструмент за управление на проекти, Trello се фокусира повече върху вътрешната комуникация — можете да оставяте коментари на картичките със задачи, да използвате споменавания и да си водите бележки. Платформата дори разполага с шаблони, които улесняват сътрудничеството. Например, таблото за сътрудничество ви помага да приоритизирате и обсъждате проекти с колегите си в по-неформална обстановка в Pipedrive.

Макар и двата продукта да поддържат отдалечени екипи, Pipedrive може да ви допадне повече по отношение на инструментите за комуникация, подпомагащи продажбите, като имейл маркетинг и проследяване. 📧

3. Интеграции

Интеграцията с други работни инструменти може да разшири функционалността на всяка платформа, така че не е изненада, че и Pipedrive, и Trello предлагат много опции.

По отношение на броя на интеграциите, Pipedrive печели – предлага над 400 интеграции, докато Trello изостава с над 190.

Тъй като Pipedrive е по-ориентиран към продажбите, той предлага интеграции с платформи за имейл маркетинг, генериране на лийдове, предложения и договори, счетоводство и фактуриране.

Trello разполага с по-обща палитра от интеграции за случаи на употреба като:

Управление на файлове

Човешки ресурси и операции

Продукт и дизайн

Продажби и поддръжка (включва опции като noCRM.io и Salesforce)

Макар че Pipedrive има предимство по отношение на броя на интеграциите, бихме казали, че резултатът е равен. Причината е, че Trello е дъщерно дружество на софтуерния гигант Atlassian и се интегрира безпроблемно с продукти от същата група, като Jira и Confluence.

Pipedrive срещу Trello в Reddit

Технологично подготвената общност в Reddit се радва на голяма надеждност, когато става въпрос за дискусии за софтуер. Проверихме някои теми, за да видим какво мислят потребителите на Reddit за Pipedrive и Trello като CRM инструменти.

Като цяло, потребителите смятат, че Pipedrive е подходящ CRM инструмент за малки предприятия. Ето извадка от един коментар:

„Работи доста добре за малки и средни B2B компании, но според мен не позволява толкова голям мащабен растеж. Ограничен е по отношение на настройките за разрешения и броя на функциите, които можете да автоматизирате.“

Някои потребители смятат, че Trello е добър вариант за CRM, въпреки че това не е основната му цел:

„Trello никога не се препоръчва като CRM и това е разбираемо, тъй като не се рекламира за тази цел. Все пак мисля, че работи чудесно като CRM, като се използва премиум версията, където могат да се добавят персонализирани полета, а след това да се поддържа прост канбан изглед на Нови потенциални клиенти > контактирани потенциални клиенти > горещи потенциални клиенти > затворени/загубени. ”

Друга тема гласи:

„Бих искал Trello да може по някакъв начин лесно да се превърне в CRM. Би било чудесно. Но засега не виждам такава възможност.“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Pipedrive срещу Trello

Разгледайте над 15 изгледа, включително обширни Kanban табла, в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Когато избирате между Pipedrive и Trello, всъщност правите компромис. Единият е идеален за CRM, ориентиран към продажбите, но няма разширени опции за управление на проекти, докато другият е мощен инструмент за управление на проекти, но не е най-добрият вариант за управление на клиенти.

Ами ако ви кажем, че не е нужно да правите компромиси? Можете да получите най-доброто от двата свята с ClickUp, инструмент „всичко в едно“, който помага на вашата компания да просперира с висококачествени PM и CRM функционалности.

От управлението на потенциални клиенти и поддържането на връзки с настоящи клиенти до обработката на вътрешна комуникация и проекти от всякакъв вид и размер, ClickUp може да трансформира вашите процеси.

Ето един кратък поглед върху забележителните функции, които правят ClickUp отлична алтернатива на Pipedrive и Trello.

1. Визуализирайте и управлявайте процесите си с богати Kanban табла

Добавете спринт точки, няколко изпълнители, прикачени файлове, етикети и други към вашата Kanban табло с няколко кликвания в изгледа на таблото на ClickUp.

ClickUp предлага над 15 изгледа на проекти, единият от които е изцяло посветен на картите в стил Kanban. С таблата Kanban на ClickUp можете да управлявате продажбените канали и да сортирате потенциалните и съществуващите клиенти в персонализирани категории. Разделете изтощителните проекти на управляеми карти с задачи и ги представяйте въз основа на техния статус, краен срок или друг критерий по ваш избор.

Kanban таблата на ClickUp са лесни за използване благодарение на интерфейса с функция „плъзгане и пускане” за преместване на картички по списъците. Създайте множество персонализирани пипалини с етапи като Контакт, Интерес, Преговори и Сключена сделка. Добавете лица, на които са възложени задачи, задайте приоритети и крайни срокове, сортирайте и филтрирайте работните си процеси.

Работите с няколко табла? Използвайте изгледа „Всичко“, за да получите централизиран обзор на всичките си Kanban табла.

Редактирането на множество задачи може да бъде досадно, затова ClickUp създаде панела за масови действия. Използвайте го, за да актуализирате няколко задачи едновременно, без да напускате таблото си. С ClickUp Automations можете да автоматизирате всички видове рутинни задачи, включително възлагане на задачи въз основа на позицията на потенциалните клиенти, актуализиране на статуса и изпращане на имейли до потенциални клиенти. Изберете от над 100 рутинни опции или създайте свои собствени.

Kanban таблата са подходящи за сътрудничество и се поддържат и в мобилното приложение ClickUp. Просто добавете екипа си към таблата и сътрудничеството ще протече гладко, като използвате споменавания, коментари, цифрови бели дъски и проверка, както и други инструменти.

2. Поддържайте отношенията с клиентите с ClickUp CRM

Управлявайте данни за клиенти, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство

ClickUp е като хамелеон – адаптира се към различни бизнес изисквания. Искате да го използвате заради неговите надеждни функции за управление на проекти? Няма проблем! Но ако търсите цялостен CRM пакет, ClickUp определено ще ви задоволи. ✌️

ClickUp CRM се фокусира върху ускоряване на растежа и удовлетвореността на клиентите чрез персонализирано управление на процесите и акаунтите. Неговите пакетни функции са подходящи както за стартиращи компании, така и за големи предприятия.

Можете да разгледате няколко гъвкави изгледа, за да следите горещите лийдове, акаунтите, поръчките, фактурите и пътуванията на клиентите. Записвайте данните на клиентите с помощта на персонализирани формуляри ClickUp и използвайте персонализирани полета, за да управлявате информацията за контактите.

Разделете целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на проектите в силно персонализирания ClickUp 3. 0 Dashboard.

Използвайте табла с над 50 джаджи и инструменти за отчитане, за да анализирате данните за клиентите и да получите ценна информация за процесите, които работят добре, и тези, които могат да бъдат подобрени.

Изпробвайте впечатляващите опции за управление на имейли на ClickUp, за да проследявате потенциални клиенти, да изпращате информация за проекти на клиенти и да си сътрудничите с лекота. Интегрирайте с над 1000 работни инструмента, за да оптимизирате ежедневните процеси.

3. Спестете време и увеличете производителността си с шаблона ClickUp CRM

Управление на клиенти, продажбени канали, задачи за действие и др. с простия CRM шаблон на ClickUp в изглед „Списък“

ClickUp предлага над 1000 шаблона за различни цели. Изберете от селекция от шаблони за Kanban табла и управление на клиенти, за да поддържате екипа си в движение. За всеобхватно управление на процесите, има един шаблон, който не бива да пропускате: ClickUp CRM Template.

Този шаблон е централизиран център за всичко, свързано с тръбопроводите и взаимоотношенията с клиентите. Той предлага множество експертно проектирани изгледи за организиране на информацията.

Например, изгледът „Подробности за акаунта“ ви позволява да създадете списък с вашите акаунти и възможности и да ги сортирате по статус: Затворен, Предложение, Демо и Квалифициран потенциален клиент. Предоставяйте информация за вашите записи, като използвате пет потребителски полета:

Контакт Брой на служителите Сегмент Индустрия Приходи на компанията

Ще харесате изгледа „График“ – той показва календар с ангажименти, задачи и събития, свързани с CRM.

Използвайте изгледа „Sales Playbook“, за да обобщите политиките на компанията и правилата за управление на продажбите и клиентите. Той е особено ценен при обучението на нови служители. 🥰

Не всички платформи са еднакви – защо да се задоволявате с „достатъчно добро“, когато можете да имате „най-доброто“? ClickUp е солидно софтуерно решение както за проектни мениджъри, така и за екипи по продажбите, а най-хубавото е, че предлага щедър безплатен план! Независимо дали става дума за големи или малки екипи, ClickUp е най-добрият инструмент за сътрудничество за всички екипи.

Той поддържа неограничен брой задачи и членове, предлага документи за съвместна работа и дори разполага с вграден AI асистент. Опитайте безплатната му версия още днес и вижте как подобрява взаимоотношенията ви с клиентите! 🌞