10-те най-добри приложения за групов чат за екипи в бизнеса през 2025 г.

Незабавната комуникация между членовете на екипа е от съществено значение за напредъка на всеки проект. Някога колегите обменяха имейли, за да комуникират в рамките на екипа. С течение на времето комуникацията по проекти чрез тромави имейл вериги практически остана в миналото.

Днешното дигитално работно място предпочита приложения за съобщения и инструменти за чат за безпроблемно и ефективно сътрудничество в екипа. Разбира се, те са чудесни и за изпращане на снимки на котки на вашите колеги! ?

Екипът ми и аз отделихме много време, за да оценим най-популярните приложения за екипни чатове, налични на пазара. Въз основа на техните функции и потребителски опит, съставихме този списък с десетте най-добри приложения за екипни чатове, от които можете да избирате.

Да започваме! ?

Какво трябва да търсите в приложенията за екипен чат?

Приложенията за екипни чатове са центърът на всички дейности на работното място. Ето някои от параметрите, които можете да използвате, за да оцените приложенията за чат:

Незабавни съобщения: Това е даденост. Приложението за екипен чат е предназначено да позволява директна комуникация в реално време между отделни потребители и групи.

Групов чат: Трябва да можете да създавате групи, за да комуникирате и споделяте файлове с няколко членове на екипа едновременно.

Уведомления: Приложението за екипен чат трябва да уведомява незабавно потребителите за нови съобщения и активност, за да им позволи да отговорят без забавяне.

Споделяне на файлове: Приложението за съобщения или чат платформата за екипи трябва да предоставя бърз и ефективен начин за споделяне на файлове – документи, изображения и други – за да получавате бърза обратна връзка и да поддържате работата в движение.

Специализирани приложения за различни платформи: Потребителите трябва да имат достъп до приложението за съобщения от уеб, настолни и мобилни приложения на Windows/Mac и Android/iOS.

Удобен интерфейс: Потребителският интерфейс на приложението за чат трябва да е достатъчно интуитивен, за да могат потребителите да се ориентират във функциите на приложението без да се налага да преминават обучение.

Интеграции: Приложението за чат на вашия екип трябва да се интегрира добре с инструментите, които използвате в ежедневната си работа, като CRM, календар, решение за видеоконферентна връзка и др.

Сега, когато вече знаете какво да търсите в приложението за съобщения за екипа на вашата компания, нека преминем към нашите десет най-добри препоръки.

10-те най-добри приложения за екипни чатове

1. ClickUp (Най-добър инструмент за сътрудничество и управление на проекти)

Обединете комуникацията в екипа в едно място с приложението за екипен чат на ClickUp и споделяйте актуализации, свързвайте ресурси и сътрудничете без усилие.

ClickUp е универсален инструмент за комуникация, сътрудничество и управление на проекти в екип.

Макар че много приложения за екипни чатове предлагат основни функции за изпращане на съобщения, те не са достатъчни в области като управление на проекти и проследяване на задачи. За да разберат съобщението в контекста на проекта, екипите са принудени да използват няколко инструмента, което води до фрагментирани разговори и намалена продуктивност.

С инструмент „всичко в едно“ като ClickUp обаче вашият екип може да оптимизира комуникацията, сътрудничеството и управлението на проекти в една единствена платформа, като по този начин спестява време и повишава ефективността.

С помощта на ClickUp Chat можете да централизирате и контекстуализирате дискусиите, свързани с екипа и проектите, което го прави цялостно решение за комуникация и сътрудничество. Можете да добавяте файлове, задачи, видеоклипове, изображения, аудиоклипове и други към чат прозореца и да сте сигурни, че вашето съобщение ще бъде чуто ясно и отчетливо.

По този начин ще намалите превключването между контексти, ще повишите производителността и ще оптимизирате работата.

В рамките на задача в ClickUp лесно създавайте и организирайте подробни списъци с групи от задачи, които могат да бъдат възложени дори на други потребители.

ClickUp Brain, вграденият AI-асистент на ClickUp, превръща работното ви пространство в база от знания, в която можете да търсите. Получавайте бързи отговори за задачи, документи и друга информация, свързана с проекти, без да напускате чата. Спестява време, като автоматизира повтарящи се задачи като създаване на обобщения на проекти, актуализации на напредъка и отчети за състоянието, така че да можете да се съсредоточите върху работата, която наистина има значение.

Най-добрите функции на ClickUp

Канали за чат, специфични за проекти: Участвайте в дискусии в реално време с вашия екип относно задачи и актуализации на проекти, като създадете специални канали за всеки проект с помощта на ClickUp Chat View.

Контекстуална комуникация: Споменавайте задачи или прикачвайте документи директно в чата, за да предоставите контекст на разговорите си. Тази функция гарантира, че всички са на една и съща страница, без да напускат чата за повече информация.

Съобщения в реално време: Поддържайте разговора, без да напускате ClickUp. Чат прозорецът ви позволява да провеждате незабавни дискусии за задачи и актуализации.

Управление на задачите: Разделете по-големите цели на проекта на управляеми задачи и подзадачи, разпределете ги между членовете на екипа, определете крайни срокове, добавете аудио и видео файлове и актуализирайте статуса на задачите, за да поддържате видимост на напредъка на проекта с помощта на Разделете по-големите цели на проекта на управляеми задачи и подзадачи, разпределете ги между членовете на екипа, определете крайни срокове, добавете аудио и видео файлове и актуализирайте статуса на задачите, за да поддържате видимост на напредъка на проекта с помощта на ClickUp Tasks

Създаване на задачи в чата: Превърнете бързо идеите от чата в задачи с само няколко кликвания.

Създавайте проекти с йерархични задачи, подзадачи и списъци за проверка, за да проследявате напредъка на проекта и да наблюдавате натоварването на екипа чрез ClickUp Tasks.

Управление на документи: Създавайте и споделяйте добре структурирани документи с Създавайте и споделяйте добре структурирани документи с ClickUp Docs , за да записвате и организирате идеите на вашия екип за лесен достъп.

Сътрудничество в ClickUp Docs в реално време или асинхронно с индикации за въвеждане на текст и коментари

Цифрови бели дъски: Поканете членовете на екипа чрез чат за сесии за мозъчна атака и визуално сътрудничество с Поканете членовете на екипа чрез чат за сесии за мозъчна атака и визуално сътрудничество с ClickUp Whiteboards . Започнете да сътрудничите с екипа си върху празно платно, създавайте мисловни карти и работни потоци, добавяйте бележки и коментари, за да развивате идеите си.

Сътрудничество и обмен на идеи с помощта на ClickUp Whiteboards

Запис на екрана: Записвайте кратки видеоклипове с инструкции или споделяйте идеите и указанията си с екипа си чрез видеоклипове с помощта на Записвайте кратки видеоклипове с инструкции или споделяйте идеите и указанията си с екипа си чрез видеоклипове с помощта на ClickUp Clips . Споделяйте тези клипове в чата.

Провеждайте асинхронни видеоразговори с ClickUp Clips за безпроблемен екипен чат

Оптимизирани известия: Персонализирайте Персонализирайте известията , за да сте в течение с най-важните неща. ClickUp ви позволява да настроите известията, които получавате, за да не се претоварвате с чат, докато сте в течение с нещата.

Ограничения на ClickUp

Не всички разширени функции на ClickUp са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за подробности относно цените

ClickUp Brain: Достъпно като добавка към всеки платен план за 7 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Slack (Най-доброто средство за незабавни съобщения и сътрудничество)

чрез Slack

Slack е широко използвано приложение за чат, което се интегрира с над 2000 инструмента и се вписва безпроблемно в технологичния стак на всяка организация.

Удобното за ползване мобилно приложение Slack предлага разширени функционалности, така че вие и вашият екип можете да продължите работните разговори отвсякъде и по всяко време. Можете да оптимизирате комуникацията в екипа, като създадете специални канали (започващи с „#“) за конкретни теми, дискусии или цели.

Най-добрите функции на Slack

Създавайте публични или частни канали. Можете да добавите избрани колеги към канал, за да проведете целенасочени дискусии по даден проект или инициатива.

Добавете нови членове към дискусията, като ги споменете с „@“ в отговор, и всеки потребител, който участва в темата, ще бъде уведомен за нови отговори или активност.

Споделяйте изображения, видеоклипове, документи и прегледи на файлове в директно съобщение или канал чрез бързо качване и изтегляне.

Започнете незабавни видеоконференции или събрания или изпращайте гласови бележки директно от приложението.

Ограничения на Slack

Ценовата структура на Slack може да го направи недостъпен за малки екипи. Безплатната версия предлага ограничена история на съобщенията и поддържа по-малко интеграции.

Липсват разширени функции за видеоконферентна връзка, като планиране на срещи и бележки по време на срещата.

Цени на Slack

Безплатно завинаги

Предимства: 8,75 $/месец на потребител

Business+: 15 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Slack AI: Добавете към всеки платен план срещу доплащане от 10 долара на потребител.

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 32 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

3. Microsoft Teams (Най-добрата платформа за сътрудничество и видеоконферентни разговори за корпоративни екипи)

чрез Microsoft

Макар Microsoft Teams да разполага с интерфейс за съобщения, той е създаден като инструмент, фокусиран предимно върху видеоконферентни разговори за големи екипи. Можете да планирате видеоконференции и да се присъединявате към онлайн срещи и видеочатове от уеб браузър, настолна програма или мобилно приложение. Microsoft Teams предоставя и коментари и надписи на живо за видеоконферентни срещи.

Създаден за корпоративния пазар, Teams се предлага в пакет с Office365 и работи безпроблемно с тази екосистема от приложения.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Обменяйте съобщения с колегите си чрез частни разговори или групов чат.

Споделяйте файлове и връзки с потребители или групи. Специалният раздел „Файлове“, закачен в горната част на разговора, улеснява намирането на вашите файлове.

Започнете аудио и видео разговори от частен чат, създавайте видеоконференции в групов чат с до 300 участници или планирайте онлайн среща с помощта на интеграциите с Calendar или Outlook.

Ограничения на Microsoft Teams

Някои потребители може да имат затруднения при интегрирането на Teams в техните технологии, ако тяхната организация не използва Office365.

Не поддържа разширено управление на задачи и проекти.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9400 отзива)

4. Google Chat (най-подходящо за потребители на Google Workspace)

чрез Google Workspace

Google Chat е просто, но функционално приложение за чат, подходящо за екипи, които се нуждаят от функции за незабавни съобщения и видеоконференции в реално време. Както повечето други приложения за чат, можете да добавяте аудио и видео файлове и да създавате „пространства“ за дискусии, свързани с екипа, темата или проекта.

То позволява индивидуални разговори и групови чатове с до 50 000 участници.

Най-добрите функции на Google Chat

Работи безпроблемно с останалите приложения на Google Workspace: Gmail, Google Calendar, Google Drive и др.

Улеснява дискусиите в редица

Помага за намиране на информация в чат разговорите с помощта на инструмента за търсене.

Обобщава разговорите с Google Assistant

Ограничения на Google Chat

Липсват разширени функции за чат, като например възможността да копирате линкове към конкретни съобщения.

Капацитетът за съхранение е ограничен в по-ниските тарифни планове.

Цени на Google Chat

Google Workspace Essentials : Безплатно завинаги

Google Workspace Business Starter : 7,20 $/месец на потребител

Google Workspace Business Standard : 14,40 $/месец на потребител

Google Workspace Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Google Workspace Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Chat

G2: 4,6/5 (над 42 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2300 отзива)

Прочетете още: Топ 10 алтернативи на Google Chat за подобряване на комуникацията в екипа

5. Pumble (Най-добрата безплатна алтернатива на Slack за малки и средни предприятия)

чрез Pumble

Pumble организира комуникацията в екипа в канали за конкретни екипи, проекти или теми. Можете да провеждате гласови или видео срещи 1:1 с потребители или големи групи. С неограничен архив на съобщенията, достъпът до съобщения и файлове е лесен.

Дизайнът, характеристиките и функционалностите на потребителския интерфейс на Pumble много наподобяват тези на Slack. Така че, ако вашият екип се нуждае от алтернатива на Slack, която ви помага да избегнете високите потребителски такси, без да правите компромис с комуникационните функции, не търсете по-далеч от Pumble.

Най-добрите функции на Pumble:

Получете неограничен брой потребители и история на съобщенията с плана „Free Forever“ (Безплатно завинаги).

Улеснете плавното внедряване за екипите с лесен за използване интерфейс, подобен на Slack.

Изпращайте незабавни съобщения на частно или на групи, създавайте вериги от съобщения и споделяйте файлове.

Ограничения на Pumble

Поддръжката за интеграции е ограничена при по-ниските ценови нива.

Споделянето на екрана при видеоразговори се поддържа само в платените планове.

Цени на Pumble

Безплатно завинаги

Предимства: 2,99 $/месец на потребител

Бизнес: 4,99 $/месец на потребител

Enterprise: 7,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pumble

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

6. Chanty (Най-добър инструмент за съобщения и управление на задачи)

чрез Chanty

Chanty е платформа за екипни чатове и комуникация с вградени функции за управление на задачи и проекти, които я отличават от повечето други инструменти в този списък. Тя може да се използва за обяви в цялата компания и за частни съобщения с планирани и изчезващи съобщения.

Най-добрите функции на Chanty

Създавайте и възлагайте задачи от съобщения, организирайте ги на Kanban табла, задавайте крайни срокове и получавайте напомняния за крайни срокове.

Обсъждайте актуалните новини с екипа си чрез текстови и гласови съобщения.

Правете аудио и видео разговори и споделяйте екрана си за по-бързо сътрудничество.

Ограничения на Chantly

Няма календар, в който да се визуализират задачите по времева линия, така че потребителите трябва ръчно да преглеждат крайните срокове на задачите.

Има ограничен брой вградени интеграции.

Цени на Chanty

Безплатно завинаги

Бизнес: 4 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Twist (Най-добрият инструмент за асинхронна комуникация за отдалечени екипи)

чрез Twist

Twist е приложение за комуникация в екип, създадено да направи отдалечените екипи по-продуктивни чрез асинхронни разговори. Вместо да публикуват съобщения директно в каналите, потребителите създават или допринасят за теми в канала, както биха участвали във форум. Интерфейсът е проектиран да минимизира хаоса, така че нито един разговор да не се изгуби.

Най-добрите функции на Twist

Поддържайте разговорите фокусирани и организирани с асинхронни низове

Форматирайте текстовите си отговори с помощта на редактора на съобщения и реагирайте на съобщенията с емотикони.

Изпращайте директни съобщения на колегите си и водете частни разговори 1:1.

Намерете бързо информация в различните теми с помощта на мощната функция за търсене.

Ограничения на Twist

Липса на комуникация в реално време

Ако вашият екип е свикнал с незабавните съобщения, адаптирането към асинхронни разговори може да бъде по-трудно.

Ограничени вградени интеграции с софтуер на трети страни

Цени на Twist

Безплатно

Неограничен: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Twist

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Flock (Най-добрият център за сътрудничество за организации)

чрез Flock

Flock Team Messenger предлага всички основни функции, които бихте очаквали от приложение за екипен чат – канали за разговори, видеоконферентни разговори, споделяне на файлове и др.

Той помага и за проследяване на задачите с бележки, напомняния и списъци със задачи. Поради няколко прилики в интерфейса и навигацията, той може да бъде чудесна алтернатива на Microsoft Teams.

Най-добрите функции на Flock

Оптимизирайте разговорите с целия си екип, като използвате канали, и създавайте дискусионни теми, като отговаряте на публикации в канал.

Провеждайте аудио и видео разговори в частни разговори или канал за групови разговори

Споделяйте файлове по сигурен начин с потребители или екипи и бързо получавайте достъп до всички файлове, споделени в работното ви пространство.

Ограничения на Flock

Някои потребители съобщиха, че лошото качество на изображението е повлияло на комуникацията по време на важни срещи.

Възможно е да не се интегрира с всички специфични инструменти или приложения, на които разчита вашият екип, което изисква ръчни решения или допълнителни стъпки.

Цени на Flock

Безплатно

Предимства: 6 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Flock

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

9. Troop Messenger (Най-доброто приложение за комуникация за отдалечени екипи)

чрез TroopMessenger

Troop Messenger е инструмент за сътрудничество и незабавни съобщения, създаден за екипи, които търсят сигурна платформа за бизнес комуникация и управление на задачи. Той улеснява комуникацията в екипа чрез чат, гласови и видео разговори с споделяне на екрана. Уникалната характеристика на Troop е сигурността, така че можете дори да изпращате поверителни съобщения в частен чат прозорец, който се самоунищожава и не оставя история на чата.

Най-добрите функции на Troop

Осигурете сигурността на вашите работни разговори с криптиране от край до край

Изпращайте съобщения и файлове едновременно до няколко потребители, без да създавате допълнителни канали.

Споделяйте файлове в разговори 1:1 или групови чатове и вижте прегледи на споделените файлове.

Ограничения на Troop

Мобилната версия може да е по-бавна от приложението за настолни компютри.

Няма безплатен план; Troop предлага само седемдневен безплатен пробен период.

Цени на Troop

Премиум: 2,50 $/месец на потребител

Enterprise: 5 $/месец на потребител

Superior: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Troop

G2: 4,6/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Zoho Cliq (Най-доброто приложение за комуникация в екип за организации в екосистемата на Zoho)

чрез Zoho

Cliq е приложението за бизнес съобщения от пакета приложения Zoho. Това е лек и бърз софтуер за екипни чатове, който се интегрира безпроблемно с пакета бизнес приложения Zoho. Можете да превърнете важни разговори от канал в частни директни съобщения и да организирате видео стрийминг, за да правите важни съобщения или да провеждате общи събрания.

Най-добрите функции на Zoho Cliq

Преглеждайте няколко разговора в един прозорец

Провеждайте неограничен брой аудио и видео разговори с опции за споделяне на екрана

Споделяйте файлове с канали и провеждайте дискусии чрез коментари

Ограничения на Zoho Cliq

Липса на опции за персонализиране на известията или оформлението на прозореца за чат

Няма поддръжка за маркиране или добавяне на бележки към PDF файлове и изображения

Цени на Zoho Cliq

Безплатно

Стандартен : 18 $/месец на потребител

Професионална версия: 2 $/месец на потребител

Enterprise: 4 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Cliq

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 рецензии)

Използвайте ClickUp за ефективна комуникация в екипа

Приложенията за екипни чатове предлагат много функции, които могат да оптимизират комуникацията във вашата организация: незабавни съобщения, аудио и видео разговори, споделяне на файлове и др. Въпреки това, комуникацията на работното място често се върти около задачи и проекти. Ако приложението за екипни чатове не поддържа управление на задачи, разговорите на вашия екип ще бъдат разпръснати в различни инструменти.

Знаем, че превключването между няколко приложения може значително да понижи производителността. И тук ClickUp помага като цялостно решение. То комбинира управление на задачи и проекти, сътрудничество в екип и чат в екип в една платформа.

Вашият екип може да започне да използва ClickUp още днес. Задачи, спринтове, Kanban табла, документи, бели дъски и чат в реално време са достъпни във всички планове, включително и в плана Free Forever.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.