9 най-добри алтернативи на Intercom за AI обслужване на клиенти през 2025 г.

Нито един бизнес не може да бъде успешен без бързо и ефикасно обслужване на клиентите. И ако търсите софтуер за обслужване на клиенти, вероятно рано или късно ще попаднете на Intercom.

Има причина за това. Intercom е водеща платформа за взаимодействие с клиенти, отчасти благодарение на своите основни и разширени функции, много от които вече се захранват от изкуствен интелект. Но не всичко е розово, като потребителите често се оплакват от стръмната крива на обучение и скъпите – да не говорим за сложните – ценови нива на Intercom.

Ако започвате да търсите алтернативи на Intercom, имаме добра новина: има много опции, с които да подобрите работата си в областта на обслужването на клиенти, стига да знаете къде да търсите. Ще ви помогнем да започнете с този списък с най-добре оценените алтернативи на Intercom. Всяка от тях има свои уникални предимства и всички те ще ви помогнат да създадете впечатляващо преживяване за клиентите, което да стимулира растежа на бизнеса.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Intercom за обслужване на клиенти?

Нека започнем с едно уточнение: няма универсално решение, когато става въпрос за най-добрата алтернатива на Intercom. Вместо това, има множество алтернативи на Intercom, като всички те предлагат свои уникални предимства и функции за управление на клиенти.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текста, да генерирате отговори по имейл и др.

Все пак, най-добрите алтернативи на Intercom обикновено имат няколко общи характеристики:

Удобство за ползване: Всички Всички инструменти за отлично обслужване на клиенти трябва да са лесни за ползване, което позволява на членовете на екипа ви за поддръжка да насочат цялото си внимание към оптимизиране на взаимодействията с клиентите.

Цялостно проследяване на клиентите: Колкото по-добре Колкото по-добре проследявате клиентите си , толкова по-добре информирани могат да бъдат екипите ви за обслужване на клиенти, когато работят с всеки билет и заявка за услуга.

Вътрешни опции за комуникация: Комуникацията в екипа е основно изискване за качествено обслужване на клиентите; колкото по-лесно вашите агенти за обслужване на клиенти могат да си сътрудничат, толкова по-добре.

Опции за издаване на билети: Всяка платформа за обслужване на клиенти трябва да улеснява екипа ви да проследява билетите за поддръжка на клиенти, за да се осигури надеждно и навременно разрешаване на Всяка платформа за обслужване на клиенти трябва да улеснява екипа ви да проследява билетите за поддръжка на клиенти, за да се осигури надеждно и навременно разрешаване на обратната връзка от клиентите.

Интеграция със социални медии: От инструменти за мониторинг на социални медии до От инструменти за мониторинг на социални медии до система за издаване на билети , която обхваща съобщенията в социалните медии, съвременният софтуер за обслужване на клиенти трябва да отчита каналите.

AI възможности: От чат на живо до маршрутизиране на билети, всяка алтернатива на Intercom трябва да помага на агентите за поддръжка от малки фирми до големи екипи да оптимизират работата си чрез AI.

9-те най-добри алтернативи на Intercom, които можете да използвате

Intercom може да е твърде скъп или твърде труден за научаване, или може би просто искате да си оставите отворени възможностите. От софтуер за чат на живо до автоматизация на продажбите и маркетинга, използвайте този списък, за да започнете търсенето на най-добрата алтернатива на Intercom, която отговаря на вашата конкретна ситуация и бизнес нужди.

1. Help Scout

Чрез Help Scout

Често посочван като едно от най-добрите софтуерни решения за помощна служба и алтернатива на софтуера за обслужване на клиенти като Freshdesk, Help Scout дава приоритет на ангажираността на клиентите. Но истинското му място като най-добрата алтернатива на Intercom в този списък се дължи на AI възможностите му, които могат да помогнат с всичко – от съкращаване на дълги имейли до по-динамични отговори и други функции за автоматизация.

Най-добрите функции на Help Scout

Споделената пощенска кутия улеснява сътрудничеството между агентите по поддръжката при отговорите на запитвания и молби от клиенти.

Базата от знания се интегрира директно в функцията за чат на живо, което ускорява отговорите и облекчава натоварването на агентите за чат на живо.

Интеграцията с инструменти за автоматизация на имейл маркетинга като MailChimp и Campaign Monitor може да направи проследяването по-лесно и интуитивно.

Beacon help widget предоставя функции като съобщения в приложението и чат поддръжка.

Ограничения на Help Scout

Няма функционалност за чатбот в неговия уиджет за чат на живо.

Неограничена история на чата и пълна поддръжка на социалните медии са достъпни само в най-скъпия план.

Цени на Help Scout

Стандартен: 20 $/потребител на месец

Плюс: 40 $/потребител на месец

Pro: 60 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Help Scout

G2: 4,4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

2. HubSpot Service Hub

Чрез HubSpot Service Hub

HubSpot, гигант в областта на автоматизацията на имейл маркетинга, е изградил име и в областта на обслужването на клиенти. Особено за съществуващите потребители на HubSpot, които вече са запознати с функции като AI инструментите за CRM, Service Hub може да бъде чудесна алтернатива на Intercom за софтуер за чат на живо, чатботове с AI, система за билети за помощ и др.

Най-добрите функции на HubSpot Service Hub

Цялостна функция за база от знания, с която да създадете библиотека с отговори за вашия чат на живо и агенти за поддръжка.

Вграден VoIP софтуер, за да съхранявате всички продажби и обслужване на клиенти, включително вашия кол център, на едно място.

Подробен табло за отчети, за да преглеждате ефективността от посетителите на уебсайта до чат разговорите.

Омниканален подход към обслужването на клиенти с поддръжка за всички основни канали

Ограничения на HubSpot Service Hub

Пълната функционалност изисква абонаменти за множество други инструменти, включително HubSpot CRM.

Опциите за персонализиране могат да бъдат ограничени за платформата за съобщения и другите канали за комуникация.

Цени на HubSpot Service Hub

Стартово ниво: 20 долара на месец

Професионална: 500 долара на месец

Enterprise: 1200 долара на месец

Оценки и рецензии за HubSpot Service Hub

G2: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (150+ отзива)

3. HelpCrunch

Чрез HelpCrunch

HelpCrunch е друга водеща алтернатива на Intercom, която предлага безплатни услуги за миграция на потребителите на конкурентите си. Системата за билети за помощ, комбинирана с многоканален подход, който я прави една от най-широките платформи за обслужване на клиенти, я превръща в особено популярен избор за максимизиране на удовлетвореността и ангажираността на клиентите.

Най-добрите функции на HelpCrunch

Усъвършенствани, динамично генерирани профили на клиенти, които записват и съхраняват пътя на потребителите, историята на покупките, предишни точки на контакт и др.

Интуитивен чат джаджа, който може да бъде персонализиран, за да съответства на вашата марка и екип за поддръжка.

Интегрирана автоматизация на имейл маркетинга, която може да бъде персонализирана въз основа на поведението на потребителя, местоположението и др.

Споделена пощенска кутия, транскрипти на чатове и табла за управление улесняват сътрудничеството между екипите.

Ограничения на HelpCrunch

AI функционалността все още е в процес на разработка, като някои потребители съобщават за бъгове в платформата за поддръжка.

Няма анализи на посетителите на уебсайта или продуктите, което налага на онлайн бизнеса да се обърне към други източници за тези ценни данни.

Цени на HelpCrunch

Базов пакет: 12 $/месец на агент

Pro: 20 $/месец на агент

Enterprise: 495 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за HelpCrunch

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 180 рецензии)

4. LiveChat

Чрез LiveChat

Името му може да не го подсказва, но LiveChat е всеобхватна платформа за комуникация с клиенти. Да, получавате подробна функция за чат на живо, която включва множество интеграции, от Squarespace до WhatsApp. Но неговите разширени функции включват и възможността да изпращате и получавате целеви съобщения до всички ваши клиенти, от посетители на уебсайта до текстови съобщения.

Най-добрите функции на LiveChat

Разширени AI възможности, които могат да автоматизират обслужването на клиенти, без да се жертва качеството.

Водещ в индустрията уиджет за чат на живо с разширени опции за персонализиране, като профили на агенти, отчети за данни на клиенти и др.

Автоматизирана система за издаване на билети, която проследява запитванията на клиентите и възлага задачи на агентите за обслужване на клиенти за подходящи отговори.

14-дневен пробен период позволява на бизнеса да проучи дори и разширените функции безплатно.

Ограничения на LiveChat

Сравнително скъпа в сравнение с други алтернативи на Intercom, като се има предвид наборът от функции

Системата може да забавя понякога, което води до забавяне на отговорите на съобщенията в чата на живо.

Цени за чат на живо

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител

Екип: 41 $/месец на потребител

Бизнес: 59 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за LiveChat

G2: 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

5. Olark

Чрез Olark

Друг софтуер, фокусиран върху чата на живо, Olark, блести в основната си компетентност. Красив чат джаджа идва с автоматизирани транскрипти на чата и неограничена история на чата за по-късно справка. Включена е и възможността да превърнете тези сурови данни в анализи, които могат да се използват, което допринася значително за оптимизирането на обслужването на клиентите ви.

Най-добрите функции на Olark

Автоматизация на съобщенията чрез AI възможности, оптимизиране на взаимодействията с клиентите

Преводите на чата на живо, задвижвани от изкуствен интелект, могат да превърнат управлението на вашите клиенти в международно бързо и ефективно.

Разширена възможност за търсене по ключови думи в стари транскрипти от чат на живо за бъдеща справка.

Удобен за ползване интерфейс, който улеснява запознаването с продукта благодарение на минималната крива на обучение.

Ограничения на Olark

Липса на специална система за издаване на билети, което ограничава възможностите ѝ като софтуер за помощна служба и истинска алтернатива на Intercom.

Няма мобилно приложение или платформа за мобилни съобщения, която да позволява управление на обслужването на клиенти в движение.

Цени на Olark

Безплатен 14-дневен пробен период

Неограничен: 29 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Olark

G2: 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

6. Tidio

Чрез Tidio

Когато става въпрос за изкуствен интелект, всеки списък с най-добрите алтернативи на Intercom трябва да включва Tidio. Това е инструмент, създаден за удовлетворяване на клиентите, благодарение на усъвършенствани функции за автоматизация, които се комбинират с човешка поддръжка, за да оптимизират вашите многоканални съобщения и съобщения в приложенията.

Най-добрите функции на Tidio

Надежден уиджет за чат на живо, включващ интеграция със социални медии за многоканална поддръжка.

Широка база данни с шаблони за всичко – от стандартни отговори до автоматизирани имейли и други канали за комуникация.

Удобна система за издаване на билети, която може да превърне Tidio в софтуер за помощна служба, използваем от малките предприятия.

Автоматизираните проучвания за удовлетвореността на клиентите помагат на бизнеса да оцени усилията си.

Ограничения на Tidio

Ограничени интеграции с други инструменти за поддръжка на клиенти в сравнение с други алтернативи на Intercom.

Макар че цялостната настройка е проста, настройването на чатбота и създаването на библиотеката с отговори може да бъде объркващо.

Цени на Tidio

Безплатни

Стартово ниво: 29 $/месец

Communicator: 25 $/месец на потребител

Чатботове: 29 $/месец

Tidio+: 394 $/месец

Оценки и рецензии за Tidio

G2: 4,7/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 800 рецензии)

7. Zendesk

Чрез Zendesk

Може би не е най-пряката алтернатива на Intercom, но нито един списък със софтуер за помощна служба не може да бъде пълен, без да споменем поне Zendesk.

Това е преди всичко система за издаване на билети, с функции като автоматизирани отговори, разширени отчети и автоматизация на работния процес, които допринасят за нейната привлекателност като най-добра алтернатива на Intercom.

Най-добрите функции на Zendesk

Автоматизиран бот за отговори, който оптимизира платформата за съобщения и помага на агентите да се съсредоточат върху по-сложни проблеми.

Разширена функция за база от знания за изграждане на система за самопомощ за малки предприятия, за да насочват своите потребители.

Над 1000 интеграции, които превръщат Zendesk в цялостна платформа за подобряване на обслужването на клиентите.

Чатбот с възможност за машинно обучение, който се учи да подобрява отговорите си с течение на времето.

Ограничения на Zendesk

Chatbot е труден за конфигуриране и в началото може да дава нерелевантни отговори.

Функционалността на изкуствения интелект е значителна допълнителна цена в сравнение с други алтернативи на Intercom.

Цени на Zendesk

Suite Team: 55 $/месец на потребител

Suite Growth: 89 $/месец на потребител

Suite Professional: 115 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Разширени AI интеграции: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4,3/5 (над 5700 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 3700 отзива)

8. ClickDesk

Чрез ClickDesk

С ClickDesk чатът на живо е само началото. Тази алтернатива на Intercom позволява на вашите агенти да водят видео и гласови чатове с клиенти, подобрявайки техните възможности за поддръжка на мобилни устройства, настолни компютри и всички други необходими канали.

Най-добрите функции на ClickDesk

Функции за видео и гласов чат в браузъра, включително споделяне на екрана, за да могат агентите да обясняват сложни решения.

Интеграции на лентата с инструменти за социални медии, за да достигнете до клиентите там, където прекарват времето си

Оптимизиран панел на входящата поща, който улеснява прегледа, разпределянето и управлението на отворените запитвания.

Нативно мобилно приложение за агенти за управление на заявки за поддръжка на клиенти и запитвания в чат на живо, докато сте в движение.

Ограничения на ClickDesk

Функциите на центъра за помощ и базата от знания са ограничени в сравнение с другите безплатни алтернативи на Intercom в този списък.

Висока крива на обучение за малките предприятия, които просто търсят бързо въвеждане в избраната от тях алтернатива на Intercom.

Цени на ClickDesk

Безплатен план за до 10 потребители

Lite: 14,99 $/месец

Pro: 24,99 $/месец

Enterprise: 39 $/месец

Оценки и рецензии за ClickDesk

G2: 5/5 (1+ отзива)

Capterra: 3/5 (3+ отзива)

9. Freshdesk

Чрез Freshdesk

Ако търсите поддръжка за кол център, Freshdesk може да е най-добрата алтернатива на Intercome. Тя включва интегрирана система за издаване на билети, както и поддръжка за съобщения и чатбот с изкуствен интелект, заедно с възможността да превърнете данните за клиентите в усъвършенствани, практични отчети, за да подобрите обслужването на клиентите си с течение на времето.

Най-добрите функции на Freshdesk

Разширени функции на кол център, включително възможност за оптимизиране на всички входящи и изходящи сервизни обаждания.

Функциите за AI автоматизация включват динамично пренасочване и ескалиране на билети, поддръжка на чатбот и прогнозни отчети.

Споделеното собственост върху задачите и билетите позволява на големи екипи да си сътрудничат по заявки за обслужване в различни канали.

Истинската омниканална поддръжка прави Freshdesk най-изчерпателната алтернатива на Intercom в този списък.

Ограничения на Freshdesk

Много сложен инструмент, който изисква обширна настройка и въвеждане, за да бъде ефективен.

Нито една централизирана база данни за клиенти или CRM не би предоставила лесен достъп до историята на взаимодействията.

Цени на Freshdesk

Безплатни

Растеж: 15 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshdesk

G2: 4,4/5 (над 2900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Дори и да намерите най-добрата алтернатива на Intercom за вашата ситуация, все пак ще ви трябват и други инструменти, предназначени да ви помогнат да оптимизирате обслужването на клиентите си. Тук инструментите за поддръжка, базирани на изкуствен интелект, като ClickUp, могат да ви дадат определено предимство пред опитите да управлявате цялата си дейност по поддръжка с една единствена платформа.

Управлявайте проекта на вашия малък бизнес на всеки етап с шаблони, функции за сътрудничество и над 15 изгледа на проекта с помощта на ClickUp.

ClickUp е мощна платформа за производителност „всичко в едно“, на която професионалистите в областта на обслужването на клиенти разчитат заради богатия набор от функции, лекотата на използване и вградените инструменти за управление на проекти.

Докато алтернативите на Intercom могат да ви помогнат в управлението на взаимоотношенията с клиентите, ClickUp ви позволява да създадете цялостна CRM стратегия, която в крайна сметка ще определя ежедневните ви решения. Всъщност, можете да използвате функциите на ClickUp CRM, за да създадете практична и изчерпателна база данни за всичките си клиенти.

И това е още преди да започнем да говорим за ClickUp AI, софтуер за виртуален асистент, задвижван от изкуствен интелект и специално създаден, за да оптимизира работата ви. От обобщения на документи до автоматизирано създаване на задачи и динамично редактиране на текстове, ClickUp ви помага да изградите бекенда, от който се нуждаете, за да оптимизирате работата на вашите агенти за поддръжка.

Най-добрите функции на ClickUp

шаблони за обслужване на клиенти. Голяма база данни с шаблони, включваща опции като шаблони за комуникационни планове

Създаване на база от знания чрез ClickUp Docs , която може да се свърже директно с вашите задачи и работни процеси.

Разширени AI функции за автоматизиране и подобряване на работата ви и фокусиране върху по-стратегически задачи.

Неограничен безплатен пробен период в плана Free Forever, за да тествате основните функции колкото дълго е необходимо, преди да се ангажирате.

Ограничения на ClickUp

Не е специална алтернатива на Intercom, създадена специално за обслужване на клиенти.

Комплексният набор от функции може да доведе до по-дълъг процес на обучение за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

Пренесете управлението на взаимоотношенията с клиентите на следващото ниво с ClickUp

Може би не е пряка алтернатива на Intercom, но ClickUp може бързо да се превърне в ключова част от вашата колекция от инструменти за обслужване на клиенти.

Това започва с управлението на взаимоотношенията с клиентите. С подходящите шаблони можете да създадете своя собствена база от знания, да проследявате данните на клиентите и да подобрите обслужването им.

Но преди всичко, ClickUp се отличава като безплатен софтуер за управление на проекти, директно свързан с вашата клиентска поддръжка. Вместо да започнете с безплатен пробен период, който бързо преминава в месечен абонамент, този софтуер за клиентска поддръжка няма да се отрази на бюджета ви, докато не се наложи.

И, разбира се, благодарение на широките си възможности, можете да управлявате продажбите и маркетинговите си кампании успоредно с обслужването на клиентите.

Готови ли сте да започнете? Създайте безплатен акаунт в ClickUp още днес, за да пренесете обслужването на клиентите си на следващото ниво.