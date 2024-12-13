Най-добър софтуер за бизнес комуникация за ефективна комуникация през 2025 г.

Термините „сътрудничество“ и „ангажираност“ претърпяха промяна, след като дистанционната и хибридната работа станаха норма. Хората вече не се срещат физически, за да постигат бизнес целите си, а го правят в дигиталните пространства.

Нуждаете се от инструменти за комуникация и сътрудничество, за да насърчите отворената комуникация и да създадете силно чувство за екипна работа. Софтуерът за бизнес комуникация е централизирано пространство за сътрудничество с достъп до цифрови инструменти за видеоконференции, усъвършенстване на споделянето на файлове на едно място или позволяване на 1:1 взаимодействия чрез лични и частни канали.

Изборът на подходящ софтуер за бизнес комуникация е предизвикателство, но е от решаващо значение. В тази публикация ще сравним водещите платформи и инструменти за бизнес комуникация и ще оценим отличителните им характеристики, ограниченията и общите предимства.

Готови ли сте? Да започваме.

Какво трябва да търсите в платформите за бизнес комуникация?

Видеоразговори и споделяне на екран: Освен обичайните текстови съобщения (чат), потърсете платформа за комуникация в екип, която предлага видеоконферентна връзка и споделяне на екран. За отдалечени екипи, като например маркетинг и продажби, които се нуждаят от преглед на доклади по време на виртуални срещи, тези функции спомагат за ефективната комуникация.

Управление на проекти: Инструментите за управление на проекти, интегрирани с инструменти за комуникация, гарантират, че нищо не се пропуска, че всички знаят задачите, целите и графиците на екипа и позволяват на мениджърите да следят напредъка от един единствен табло.

Сигурно споделяне на файлове: Намерете инструмент за сътрудничество в екип, който поддържа споделяне на файлове, за да улесни работата с отдалечени и хибридни екипи. Всеки има достъп до едни и същи документи, SOP и политики в централизирана библиотека, което им спестява времето за търсене на съответните папки, когато е необходимо. За индустрии, които изискват сигурност на корпоративно ниво, сигурно споделяне на файлове на комуникационната платформа е от решаващо значение.

Аудиоконференции: Най-добрите инструменти за бизнес комуникация предлагат аудиоконференции чрез директни гласови и аудио разговори. Когато членовете на вашия екип имат нужда да изяснят нещо или бързо да продължат разговор, те могат да поканят членовете на екипа на аудиоразговор директно от своя десктоп или мобилно приложение, без да се налага да създават външна линия за комуникация.

Интранет на компанията: Социалният интранет е централен портал, където всички могат да комуникират помежду си. От споделяне на новини за цялата компания до поддържане на екипа ви в движение по индивидуални проекти, той оптимизира комуникацията в екипа.

Интеграции: Един отличен софтуер за бизнес комуникация се интегрира с приложенията на трети страни, които вашите отдели използват, включително продажби, маркетинг, CRM и счетоводни технологии.

Удобен интерфейс: Изберете комуникационна платформа с интуитивен и лесен за използване интерфейс, с който всички членове на екипа могат лесно да се ориентират, като по този начин се насърчава цялостното му приемане.

Топ 12 софтуера за бизнес комуникация за ефективност

1. ClickUp

Обединете разговорите и проектите безпроблемно с ClickUp Chat

Ако сте уморени да се занимавате с множество платформи за управление на проекти и комуникация, използвайте ClickUp за работа в екип. Инструментите и функциите за сътрудничество на ClickUp обединяват вътрешната и външната комуникация на екипа под един покрив.

Например, функциите за сътрудничество в реално време и асинхронно сътрудничество, като ClickUp Chat, позволяват на всички да бъдат в синхрон чрез незабавни съобщения, както и аудио и видео разговори. В същото време Clip by ClickUp ви позволява да записвате кратки видео съобщения в рамките на платформата.

Използвайте ClickUp Clips, за да записвате екрана си и да споделяте информация лесно с екипа си.

Унифицираната комуникация избягва изолираността и помага на екипите бързо да намерят решения на своите проблеми. Интегрираният изкуствен интелект бързо предоставя обобщения, транскрипции и преводи и определя следващите стъпки за вас.

Таблото на ClickUp предоставя обща представа за актуализациите в работния процес, промените в статуса на проектите и възложените задачи. Независимо дали използвате инструменти за сътрудничество за вътрешна употреба или за комуникация с клиенти, ClickUp ви позволява да създавате линкове за споделяне и да управлявате разрешенията.

ClickUp е платформа за бизнес комуникация, която комбинира чат с управление на задачи и сътрудничество. Това ви позволява да създадете среда за сътрудничество на работното място, което води до повишена продуктивност, морал, креативност и отборен дух.

Ключови характеристики на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции и опции на ClickUp може да бъде прекалено голям за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Unlimited: 7 долара на месец за член

Бизнес: 12 долара на член на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Microsoft Teams

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е всеобхватен софтуер за бизнес комуникация, създаден за работа на място, дистанционно, хибридно или за бизнес пътувания. Независимо къде се намирате, можете да останете свързани и в течение с вашите проекти чрез уеб и мобилни приложения.

Интерфейсът без излишни екстри не се представя добре по отношение на дизайна и персонализацията, но лесната употреба компенсира това. Microsoft Teams е ефективен софтуер за екипна комуникация, ако вече използвате продуктите на Microsoft Workspace.

Основни функции на Microsoft Teams

с други инструменти на Microsoft, като Planner и To Do. Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи директно в платформата, улеснявайки комуникацията и сътрудничеството. Повишете производителността с вградено управление на задачите с други инструменти на Microsoft, като Planner и To Do. Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи директно в платформата, улеснявайки комуникацията и сътрудничеството.

Споделяйте документи и календари, за да подобрите междуотделната работа в екип и да изградите свързана работна сила за вашите отдалечени екипи.

Разграничавайте груповите от индивидуалните съобщения с уникални маркери за уведомления, които незабавно разкриват за кого е предназначено съобщението, като по този начин ви позволяват да сте в течение с най-важните неща.

Ограничения на Microsoft Teams

Има ограничение на броя канали и групи, към които можете да се присъедините.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 14 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

3. Chanty

чрез Chanty

Chanty предлага интуитивен потребителски интерфейс, който улеснява изучаването и пълноценното използване на широката гама от функции, включително незабавни съобщения, споделяне на файлове и управление на задачи.

Chanty се интегрира с основните приложения на трети страни, използвани от бизнеса, като Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack и др. С безплатен план Chanty е добър инструмент за бизнес комуникация за малки екипи и стартиращи компании с ограничен бюджет.

Основни характеристики на Chanty

„Teambook“ на Chanty е център за търсене, който централизира вашите разговори, закачени съобщения и файлове.

Насърчавайте динамични сесии за обмен на идеи и стимулирайте съгласуваността в екипа с групови разговори

Споделяйте екрани с бележки в реално време за онлайн срещи с видеоконферентната система на Chanty.

Създавайте задачи от съобщения

Ограничения на Chanty

Изисква интеграция с приложения на трети страни за разширени функции за видео чат и управление на проекти.

Потребителите са съобщили, че видеоразговорите могат да бъдат нестабилни.

Цени на Chanty

Безплатен план

Бизнес план: 4 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

4. ProofHub

чрез ProofHub

ProofHub е инструмент за управление на проекти, който позволява на екипите да разпределят задачи, да управляват ролите в екипа, да централизират дискусиите за продуктите, да управляват проектите на компанията и да си сътрудничат с мултифункционални екипи.

Въпреки че основно позволява сътрудничество в реално време, няколко маркетингови и софтуерни агенции използват ProofHub като платформа за двупосочна комуникация между вътрешните си екипи и клиентите си.

Основни характеристики на ProofHub

Създавайте задачи и списъци със задачи, възлагайте ги на членовете на екипа и добавяйте начални и крайни срокове, за да се уверите, че задачите ще бъдат изпълнени навреме.

Опростете комуникацията с чат и съобщения в приложението

Поддържайте проектите си в правилната посока с подробни отчети, които разкриват пречките, идентифицират областите за подобрение и разработват ефективни стратегии за работа с максимална ефективност.

Сътрудничество по творчески проекти в реално време или асинхронно с помощта на функцията за чат

Ограничения на ProofHub

Ограничените възможности за интеграция ограничават използването на множество инструменти от едно унифицирано работно пространство.

Някои потребители може първоначално да имат затруднения с разбирането и използването на широките функции и възможности на ProofHub.

Цени на ProofHub

Essential: 50 $/месец

Пълна контрол: 99 $/месец

Оценки и рецензии за ProofHub

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 110 рецензии)

5. Filestage

чрез Filestage

Filestage е платформа за управление на проекти в облака, предназначена за креативни агенции и проекти, обслужващи клиенти. Разширеният списък с поддържани файлови формати елиминира проблемите с конфигурацията за агенции, работещи по множество проекти.

Ако сте проектен мениджър в маркетингова агенция, платформи за сътрудничество като Filestage ви позволяват да споделяте обратна връзка между всички отдели и да реализирате кампании по-бързо с по-малко кръгове на преглед.

Централизираното работно пространство автоматизира работния процес по одобряване и помага на междуотделните екипи при споделянето на файлове, проследяването на обратна връзка и съвместната работа по документи.

С този комуникационен инструмент можете да работите по всички проекти от една платформа и да каните съответните заинтересовани страни да преглеждат промените чрез персонализиран достъп.

Основни характеристики на Filestage

Оптимизирайте процеса на преглед, като качвате файлове, споделяте ги с вътрешни и външни заинтересовани страни, задавате крайни срокове и получавате обратна връзка директно върху файла.

Автоматизираните работни процеси за преглед опростяват процеса на сътрудничество и водят до значително намаляване на времето за преглед и размяната на имейли за одобрение.

Лесно сравняване на различни версии на файлове и творчески проекти

Автоматизирайте прости ежедневни задачи като изпращане на напомняния за крайни срокове

Ограничения на Filestage

Ограничени възможности за персонализиране

Липсват важни функции като онлайн видеоконферентна връзка и телефонни разговори в приложението.

Качването на големи видеофайлове може бързо да достигне лимита на данните ви, което може да наложи ъпгрейд.

Цени на Filestage

Безплатен план

Basic: 129 $/месец

Професионален: 369 $/месец

Enterprise: персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Filestage

G2: 4,6/5 (над 240 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

6. Troop Messenger

чрез TroopMessenger

Използвайте софтуера за бизнес комуникация Troop Messenger за сътрудничество в екип чрез неговия SaaS модел на доставка, локални сървъри, чат API или персонализирано приложение.

С достъпност на различни платформи (за Windows, Mac, Linux, Android, iOS и уеб), Troop Messenger се използва от отбраната, правителството и федералните агенции, които изискват сигурност на корпоративно ниво за своя инструмент за бизнес комуникация.

Интуитивният интерфейс и функции като масово изпращане на съобщения, аудио/видеоконферентни разговори, споделяне на екран от разстояние, споделяне на файлове и управление на задачи гарантират сигурността на данните по време на виртуалната комуникация.

Основни функции на Troop Messenger

Започнете поверителни, индивидуални чатове с колеги, които се самоунищожават, с „Burnout”.

С Forkout на Troop Messenger можете да изпратите едно съобщение или прикачен файл на много потребители и групи едновременно.

Записвайте актуализациите на работата си в аудио съобщенията на Troop Messenger и ги изпращайте в групови чатове или 1:1.

Ограничения на Troop Messenger

Неинтуитивни и отнемащи време работни процеси, тъй като масовото изтриване или актуализиране на съдържание е многоетапен процес.

Цени на Troop Messenger

Премиум: 2,5 $/месец на потребител

Enterprise: 5 долара на месец на потребител

Superior: 9 долара на месец на потребител

TM Monitor: Наличен срещу допълнителна такса

Оценки и рецензии за Troop Messenger

G2 : 4,6/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (10+ рецензии)

7. Dropbox

чрез Dropbox

Сътрудничеството по документи е в основата на съвременните работни места, където екипите си сътрудничат в реално време, споделят идеи и ускоряват реализацията на проектите, независимо дали се намират на едно и също място или са разпръснати географски.

Dropbox е платформа за съвместна работа с документи и съхранение в облак, която позволява на бизнеса да защищава, съхранява, споделя и работи съвместно върху файлове в облака.

Основни функции на Dropbox

Съхранявайте, редактирайте, споделяйте, подписвайте, записвайте екрани, коментирайте и проследявайте ангажираността от едно единно място.

Намалете недоразуменията и гарантирайте, че всеки има достъп до най-новите версии с проследими връзки.

Използвайте Dropbox Capture, за да давате и получавате обратна връзка и да предоставяте контекст по сложни теми, като използвате екранни записи, гласови коментари и екранни снимки.

Синхронизирайте файловете си между различни устройства и се възползвайте от автоматичните резервни копия

Ограничения на Dropbox

Липсва мигновено съобщаване в реално време между различни платформи

Когато квотата ви за съхранение изтече, Dropbox спира синхронизирането

Ограничено пространство за съхранение за безплатните потребители

Цени на Dropbox

Основни: Безплатни

Плюс: 11,99 $/месец

Essentials: 19,99 $/месец

Бизнес: 18 долара на месец на потребител

Business Plus: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Dropbox

G2: 4. 4/5 (над 28 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 21 600 рецензии)

8. RingEx (по-рано RingCentral MVP)

чрез RingCentral

RingEx, по-рано известен като RingCentral MVP, е облачна комуникационна услуга, която помага на бизнеса от всякакъв мащаб да консолидира и оптимизира каналите за комуникация на екипа си в една централизирана платформа.

Този софтуер за бизнес комуникация включва гласови повиквания, видеоконференции, съобщения и факс, като помага на екипите да останат свързани и продуктивни отвсякъде. Той включва AI асистент, който може да транскрибира разговори и да превежда чатове.

RingEx е добър избор за компании, които искат да обединят своите услуги за обслужване на клиенти и софтуера за бизнес комуникация в един и същ интерфейс, базиран на изкуствен интелект.

Основни характеристики на RingEx

Обединете комуникацията чрез множество канали, включително бизнес разговори, SMS, факс и съобщения в екип, на едно място.

Интегрирайте множество инструменти за комуникация и сътрудничество, като управление на проекти, инструменти за видеоконферентна връзка и приложения за незабавни съобщения, в една единствена платформа за комуникация в облака.

Вземайте информирани решения относно инфраструктурата за комуникация на вашия екип и разпределението на ресурсите с помощта на изчерпателни визуални отчети.

Спестете време с AI поддръжка за бележки от срещи и преводи

Ограничения на RingEx

Потребителите не могат да персонализират поздравителното съобщение за конферентния разговор.

Няма начин да комбинирате и съчетавате планове за услуги въз основа на нуждите на различни екипи, служители или местоположения.

Няма инструменти за модератор за видеоразговори и чатове

Цени на RingEx

Core: 30 $/месец на потребител (до 100 потребители)

Разширена версия: 35 $/месец на потребител (до 100 потребители)

Ultra: 45 $/месец на потребител (до 100 потребители)

Персонализирани цени за над 100 потребители за всеки план

Оценки и рецензии за RingEx

G2: 4/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 1100 отзива)

9. Basecamp

чрез Basecamp

Basecamp е платформа за съобщения, която насърчава качествената работа в екип. Тя е известна със своите прости и лесни за употреба инструменти.

Софтуерът помага на бизнеса да комуникира ефективно чрез тематични страници, форум за асинхронни дискусии и „Pings“ или директни съобщения. Можете да персонализирате типовете публикации, да включвате файлове и да избирате с кого да ги споделяте.

Списъците със задачи и подсписъците с коментари и известия държат всички информирани за приоритетите. Проследяването на напредъка по задачите с Hill Charts гарантира, че всички заинтересовани страни имат пълна видимост върху напредъка и пречките.

Основни характеристики на Basecamp

Дръжте всички информирани и синхронизирани в реално време с помощта на специални табла за съобщения за всеки проект.

Създавайте ясни списъци със задачи, възлагайте задачи с крайни срокове и проследявайте визуално напредъка с Hill Charts.

Организирайте, съхранявайте и споделяйте файлове, изображения и документи за частни и публични канали

Създавайте групови чатове със звуци, видео, емотикони и @споменавания с функцията Campfire.

Ограничения на Basecamp

Липсват основни функции за управление на проекти, като например статуса на задачите.

Твърде основни, за да се справят със сложността и всеобхватните системи за пътна карта и работни потоци в случая на средни предприятия.

Няма безплатен план

Цени на Basecamp

30-дневен безплатен пробен период

Basecamp: 15 долара на месец на потребител

Basecamp Pro Unlimited: 349 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5300+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 400 рецензии)

10. Workvivo

чрез Workvivo

Без вътрешна платформа за комуникация между служителите, екипите нямат видимост към други бизнес операции и инициативи. Комуникацията с екипа е възможна само по време на месечните срещи и чрез имейли.

Ето защо платформа за служителско преживяване като Workvivo by Zoom позволява на всички да взаимодействат лесно. Тя ще даде възможност на екипите да си сътрудничат, да споделят и да насърчават ангажираността в цялата компания, премахвайки зависимостта от електронната поща.

Ключови характеристики на Workvivo

Частните пространства за предварително определени членове на екипа служат като сигурен и безопасен начин за екипа да се събира дистанционно.

Маркирайте подходящите хора, отпразнувайте постиженията и покажете приноса на служителите чрез Workvivo TV.

Ангажирайте целия си персонал с чат и известия

Ограничения на Workvivo

Потребителите не могат да персонализират известията, което води до неподходящи изскачащи прозорци и претоварване с информация.

Висококачественото възпроизвеждане на видео в мобилното приложение има проблеми и забива

Цени на Workvivo

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Workvivo

G2: 4,8/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

11. Skype

чрез Skype

Skype е облачна комуникационна платформа на Microsoft. Skype е един от пионерите в онлайн комуникацията, предлагащ надеждни функции за видеоразговори, съобщения и споделяне на файлове. Той се използва широко от частни лица и фирми както за неформална, така и за професионална комуникация.

С Skype екипите могат да споделят съобщения и да провеждат видео и аудио разговори с споделяне на екрана. Той позволява също така разговори към стационарни и мобилни телефони, както и платени международни разговори.

Интегрирането на чатбота Bing в Skype ви предоставя AI чатбот в рамките на вашата платформа за съобщения. Той може да обобщава и превежда вашите гласови обаждания, видео обаждания и незабавни съобщения в реално време.

Основни функции на Skype

Осъществявайте сигурни аудио и видео разговори от всяко устройство

Записвайте Skype разговори с живи надписи

Провеждайте конферентни разговори с до 100 души

Изберете подходящия тон на съобщенията си с функцията „Избор на тон“ в чата

Направете екипните разговори забавни с AR (разширена реалност) лещи, задвижвани от Snap

Ограничения на Skype

Потребителите не могат да персонализират известията, което води до неподходящи изскачащи прозорци и претоварване с информация.

Висококачественото възпроизвеждане на видео в мобилното приложение има проблеми и забива

Цени на Skype

Skye-to-Skype: Безплатен

Цените за абонамент за международни разговори варират в зависимост от дестинацията.

Оценки и рецензии за Skype

G2: 4,3/5 (над 23 400 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (490+ отзива)

12. Zoom Workplace

Zoom Workplace е мощен инструмент за видеоконферентна връзка, който обединява срещи, чат на екипа и планиране в едно приложение. Той е особено подходящ за хибридни и отдалечени работни екипи, като позволява безпроблемна комуникация и сътрудничество между екипи от всякакъв размер.

Инструменти като Zoom AI Companion повишават производителността, като предлагат обобщения на срещите, транскрипции и задачи за действие от вашите Zoom срещи. Над 2500 интеграции на приложения, включително Microsoft Teams, ClickUp и Salesforce, оптимизират работните процеси и намаляват превключването между приложенията.

Основни функции на Zoom Workplace

Провеждайте ефективни аудио и видео срещи с HD аудио, шумопотискане, фонове, споделяне на екран и чат за екипа.

Записвайте срещи и споделяйте записи и транскрипти с защитени линкове

Използвайте вградената облачна VoIP телефонна система за разговори, гласова поща и SMS съобщения.

Сътрудничество чрез използване на бели дъски, бележки и чат канали

Обобщавайте срещите и изводите с AI Companion

Ограничения на Zoom Workplace

Базовият план позволява срещи с продължителност до 40 минути.

AI Companion е достъпен само в платените планове.

Транскриптите на записите са достъпни само в бизнес плана.

Цени на Zoom Workplace

Basic: Безплатен

Pro: 15,99 $/месец на потребител

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom Workplace

G2: 4,5/5 (над 55 900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 рецензии)

Повишете ефективността с подходящия софтуер за бизнес комуникация

Изборът на софтуер за бизнес комуникация, който отговаря на нуждите на вашия бизнес, ще повиши ангажираността на служителите и заинтересованите страни, производителността и общото настроение. Започнете с анализ на състоянието на вашия бизнес и инструментите за сътрудничество.

Например, ако искате унифицирана платформа за управление на проекти, комуникация и управление на задачи, инструмент за управление на проекти като ClickUp би отговорил най-добре на вашите нужди.

С интегрирания изкуствен интелект, ClickUp ще бъде вашата универсална приложение за работа. Опитайте го безплатно.

Регистрирайте се в ClickUp още днес.