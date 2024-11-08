Топ 15 алтернативи на Skype for Business 2025

Някога популярен избор, Skype for Business се бори да се справи с днешните динамични, хибридни и дистанционни работни среди.

За разлика от Skype, много популярни инструменти вече комбинират видеоразговори с усъвършенствани функции за управление на проекти, споделяне на документи и сътрудничество в реално време. Microsoft постепенно премахва Skype for Business в полза на Microsoft Teams, което води до по-малко актуализации и намалена роля на пазара.

Но намирането на подходящата алтернатива на Skype for Business не е лесно.

Екипът ми и аз изпробвахме безброй комуникационни инструменти и определихме най-важните: всяка добра платформа се нуждае от безпроблемна видеоконферентна връзка, споделяне на екран, незабавни съобщения, както и първокласна сигурност и гъвкавост.

Независимо дали управлявате голям екип или малък бизнес, има опции за повишаване на производителността, укрепване на комуникацията и задоволяване на вашите нужди в областта на сигурността.

Прочетете, за да ги откриете!

Какво да търсите в алтернативите на Skype for Business?

Когато избирате алтернатива на Skype for Business, вече не става въпрос само за видеоразговори и незабавни съобщения – това са стандартни функции за приложенията за чат в екип.

Най-важното е да намерите платформа, която поддържа сътрудничеството, се интегрира безпроблемно с други инструменти и осигурява сигурна комуникация на всички нива. Гъвкавостта също е от ключово значение. Екипите на бизнес потребителите могат да бъдат съставени от служители, които работят в офиса, и такива, които работят дистанционно, затова им е необходимо нещо, което работи еднакво добре на различни устройства и места.

Няколко ключови функции, които винаги търся:

Външни възможности за интеграция: Свързване с външни инструменти, като приложения за управление на проекти, за да направя работния си процес по-ефективен и сътруднически.

Функции за синхронизиране на календара: Опростено планиране на срещи и напомняния без ненужни поредици от имейли

Ресурси за управление на срещи: Вградени инструменти за водене на бележки и транскрипция, за да поддържате всички в синхрон по отношение на действията и да подобрите комуникацията.

Защита на данните: Мощни функции за защита на данните, като криптиране от край до край и персонализирани контроли за достъп.

Изборът на най-добрата алтернатива на Skype for Business трябва да подобри, а не да усложни работния процес на вашия екип. Имайте предвид тези фактори и ще сте на прав път.

15-те най-добри алтернативи на Skype for Business, които можете да използвате

Когато обмисляте алтернативи на Skype for Business, е важно да се съсредоточите върху конкретни функции, базирани на вашите комуникационни нужди. Независимо дали търсите подобрени инструменти за сътрудничество, по-добра интеграция с друг софтуер или по-гъвкави ценови модели, поне една от тези 15 алтернативи вероятно ще ви подхожда идеално. Всеки инструмент има уникални предимства и аз открих, че тук има нещо за всеки вид екип.

1. ClickUp (най-доброто за асинхронна комуникация по време на работа)

Провеждайте срещи, сътрудничете без усилие и създавайте работни процеси с помощта на Провеждайте срещи, сътрудничете без усилие и създавайте работни процеси с помощта на ClickUp

ClickUp е най-изчерпателната алтернатива на Skype for Business, която съм открил, особено в сценарии за дистанционна работа. С гладко и безпроблемно сътрудничество като своя raison d'etre, ClickUp улеснява изключително много екипите да провеждат онлайн срещи и да синхронизират работните си процеси.

ClickUp Meetings е идеален за планиране, провеждане и управление на дискусии, независимо дали са виртуални или лични. Чрез ClickUp Meetings можете да:

Създайте си програма под формата на списък за проверка, като отбелязвате всеки изпълнен елемент като „извършен“.

Водете подробни бележки за всяка среща

Задавайте задачи на членовете на екипа директно чрез коментари

Разпределяйте задачи, изискващи действие, на членовете на екипа чрез ClickUp Assigned Comments.

ClickUp предлага и разнообразни шаблони, които правят срещите по-продуктивни.

Изтеглете този шаблон Управлявайте срещите си ефективно с шаблона за срещи на ClickUp.

Например, шаблоните за срещи на ClickUp помагат на екипите да управляват точките от дневния ред, да улесняват дискусиите в реално време и да записват идеи по време и след срещите. Можете да ги използвате, за да имате достъп до предстоящи срещи и задачи в един кохерентен изглед, за да избегнете конфликти в планирането.

Прочетете също: 10 шаблона за индивидуални срещи за мениджъри

Използването на шаблона за протоколи от срещи на ClickUp промени начина, по който документирам и споделям резултатите от срещите.

Изтеглете този шаблон Получете структуриран формат за бележки от срещи с шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Този шаблон ми позволява да записвам важни подробности, решения и задачи в бележките от срещите и да възлагам всяка задача на конкретни членове на екипа с определени срокове.

Освен това, ClickUp Clips е изключително лесен начин за записване и споделяне на видеосъобщения.

Комбинирайте чата и съвместната работа, създавайте задачи от съобщенията и използвайте изкуствен интелект, за да обобщавате и контекстуализирате разговорите – всичко това с ClickUp Chat.

ClickUp Chat предлага безпроблемна комуникация в рамките на задачите и проектите, позволявайки на екипите да си сътрудничат в реално време. Неговите низови разговори, директни съобщения и споделяне на файлове поддържат дискусиите организирани и контекстно ориентирани.

Като бонус, ClickUp може да се интегрира с широка гама от съществуващи видео инструменти, като Slack, Zoom и Microsoft Teams.

Най-добрите функции на ClickUp

Meetings, Clips и Chat директно в ClickUp. Комуникирайте асинхронно с инструменти катоMeetings, Clips и Chat директно в ClickUp.

Интегрирайте със Slack, Zoom, Microsoft Teams и други

Обсъждайте идеи съвместно и реализирайте своите идеи с инструменти като химикалки, лепящи се бележки, фигури и свързващи елементи в ClickUp Whiteboards

Започнете видеоразговори директно от задачи и проекти, използвайки Zoom Integration на ClickUp.

Автоматизирайте задачи като водене на бележки от срещи, транскрибиране на видеозаписи и генериране на резюмета с AI, използвайки ClickUp Brain

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да намерят интерфейса затрудняващ в началото.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Zoom (най-добър за видеоконферентни разговори)

чрез Zoom

Zoom почти се е превърнал в синоним на платформите за видеоконферентна връзка. Той е популярен избор за различни видове срещи – от екипни събрания до големи уебинари.

Функцията за потапяне в Zoom създава виртуална среда, в която участниците могат да се появяват заедно на споделен фон. Това може да бъде особено полезно по време на семинари или обучения.

Лично на мен ми харесва функцията за транскрипция на живо, която предоставя субтитри в реално време, което прави срещите по-достъпни за участниците, които не са носители на езика, и за участниците с увреждания на слуха.

Най-добрите функции на Zoom

Записвайте срещите в HD за лесно преиграване на важни дискусии и решения.

Интегрирайте Zoom с ClickUp и Slack, за да планирате, управлявате и се присъединявате към срещи директно от предпочитаните платформи.

Използвайте виртуални фонове и филтри, за да поддържате професионален вид или да повишите ангажираността по време на срещите.

Ограничения на Zoom

Проблеми, свързани с поверителността и сигурността, повдигнати от някои потребители

Ограничението от 40 минути за груповите срещи може да бъде ограничаващо.

Безплатният план ограничава броя на участниците.

Цени на Zoom

Безплатен базов план

Pro : 14,99 $/месец на потребител

Бизнес : 21,99 $/месец на потребител

Business Plus: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 55 000 отзива)

GetApp: 4. 6/5 (над 13 000 рецензии)

3. Slack (Най-доброто за екипна работа)

чрез Slack

Когато става въпрос за екипна работа, Slack се отличава, защото позволява на потребителите да изпращат незабавни лични и групови съобщения, да се включват в аудио или видео разговори, да споделят екраните си за по-добър контекст и да прикачват файлове, връзки и мултимедийни елементи към разговорите.

Функцията за търсене на Slack позволява бърз достъп до минали разговори и файлове. Функции като емоджи реакции и разговори в низове придават по-организиран и интерактивен подход към комуникацията.

Най-добрите функции на Slack

Персонализирайте известията, за да се фокусирате върху важните актуализации

Споделяйте файлове без усилие в рамките на разговорите, като позволявате на членовете на екипа да работят съвместно върху документи, изображения и презентации, без да преминават към други платформи.

Интегрирайте Slack с ClickUp , Google Drive, Trello и Asana

Автоматизирайте работните процеси с Workflow Builder

Ограничения на Slack

Безплатният план ограничава достъпа до последните 10 000 съобщения.

Без подходящо управление уведомленията могат да станат прекалено много

Новите потребители може да се нуждаят от малко време, за да свикнат с настройките.

Цени на Slack

Безплатна версия

Pro : 7,25 $/месец на потребител

Business+ : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 отзива)

TrustRadius: 9/10 (над 8000 отзива)

4. Hive (Най-доброто за управление на проекти и комуникация)

чрез Hive

Hive ме впечатли с гъвкавото си работно пространство. То ми позволява да персонализирам таблото си, за да подчертая конкретни работни процеси, като графици на кампании или приоритетни задачи, и дори да настроя параметрите, за да показва точно това, от което екипът ми се нуждае.

Той предлага също коментари по теми и задачи. Функциите му за отчитане предоставят ценна информация за работата на екипа и графиците на проектите. Тези отчети ни помагат да се справим много по-добре с пречките и разпределението на ресурсите, като ни помагат да поддържаме проектите в правилната посока с по-малко изненади по пътя.

Най-добрите функции на Hive

Използвайте интегрирани инструменти за управление на проекти, които комбинират задачи, комуникация в екипа и споделяне на файлове, като същевременно се свързват с често използвани инструменти като Slack, Google Drive и Zoom.

Сътрудничество в реално време с екипите чрез споделената пощенска кутия и чат за проекти на Hive.

Персонализирайте работното си пространство с гъвкави оформления, които позволяват на екипите да превключват между Kanban табла, диаграми на Гант и други изгледи, за да се адаптират към различни стилове на управление на проекти.

Проследявайте времето ефективно с вградени таймери и функции за отчитане.

Ограничения на Hive

Интерфейсът може да бъде малко объркващ.

За по-малки екипи цените може да са по-високи.

Цени на Hive

Безплатна версия (ограничени функции)

Стартово ниво : 1 $/месец на потребител

Teams : 3 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии в Hive

Capterra: (над 200 рецензии)

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

5. Microsoft Teams (най-доброто за интеграция с Office 365)

чрез Microsoft

За организации, които вече използват Office 365, Microsoft Teams изглежда като естествен избор. Интеграцията е толкова плътна, че мога да премина от чат към съвместно редактиране на Excel таблица, без да сменям прозорците.

Особено ценя възможността да планирам и да се присъединявам към срещи директно в Teams, без да се налага да превключвам обратно към Outlook. Сътрудничеството по документи е безпроблемно – файловете Word, Excel и PowerPoint се отварят в приложението, а всички актуализации се синхронизират незабавно за всички членове на екипа.

Teams разполага с вградена многофакторна автентификация и усъвършенствано криптиране, което е облекчение при управлението на чувствителни данни.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Създайте специални канали за всеки проект или екип за целенасочени дискусии и лесен достъп до съответните файлове и ресурси.

Провеждайте видеоконференции с до 5000 участници, с HD видео и възможност за споделяне на екрана.

Достъп до вградено споделяне и съхранение на файлове с OneDrive и SharePoint, което позволява безпроблемно сътрудничество, версиониране на документи и сигурен достъп между екипи и устройства.

Ограничения на Microsoft Teams

Случайни проблеми с аудио латентността по време на видеоразговори

Цени на Microsoft Teams

Безплатна версия (ограничени функции)

Microsoft 365 Essentials : 4 $/потребител/месец

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Прочетете също: Топ 8 алтернативи и конкуренти на Microsoft Teams

6. Troop Messenger (Най-добър за сигурни съобщения)

чрез Troop Messenger

За екипи, които търсят високо защитен и лесен за използване инструмент за комуникация, Troop Messenger ме впечатли с добре обмисления си дизайн и фокус върху сигурността. Настройването на канали и групи е лесно. Споделянето на файлове също е безпроблемно; мога да изпращам изображения, PDF файлове и дори големи видео файлове, без да се налага да използвам инструменти на трети страни.

Харесвам самохостните му разгръщания; това дава на организациите пълен контрол над данните им и съответствие с индустриалните регулации.

Платформата включва и функции като проследяване на присъствието и актуализиране на статуса.

Най-добрите функции на Troop Messenger

Защитете всяко съобщение и файл с криптиране от край до край, като гарантирате, че само предназначените получатели имат достъп до вашите комуникации.

Изпращайте самоунищожаващи се съобщения, които изчезват след прочитане, осигурявайки допълнителна защита на личните данни при поверителни разговори.

Създайте временни групи за специфични проекти, което позволява сигурно сътрудничество с членовете на екипа без постоянен достъп.

Ограничения на Troop Messenger

По-малко възможности за интеграция в сравнение с по-големите платформи

Някои аспекти на интерфейса изглеждат по-малко интуитивни.

Забавяния по време на пиковите часове на използване

Цени на Troop Messenger

Безплатна версия (ограничени функции)

Премиум : 2,5 $/месец на потребител

Enterprise : 5 USD/месец на потребител

Superior: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Troop Messenger

Trustpilot : 4,3/5 (10+ отзива)

G2: 4,6/5 (над 70 отзива)

7. Chanty (Най-доброто за проста комуникация в екипа)

чрез Startup Stash

Chanty е изненадващо интуитивен инструмент, който опростява комуникацията в екипа. Неговата фокусираност върху използваемостта наистина се откроява. Още от самото начало функцията „Teambook“ организира всички файлове, връзки и задачи на едно място, така че мога бързо да намеря документи или да прегледам минали разговори, без да се налага да претърсвам безкрайни чат низове.

Той осигурява сътрудничество в реално време, позволявайки на членовете на екипа да редактират документи едновременно. Платформата поддържа и аудио и видео разговори директно в приложението.

Най-добрите функции на Chanty

Извличайте неограничен архив на съобщенията , за да намирате бързо и да преглеждате важни разговори.

Разпределяйте и проследявайте задачите с помощта на вградени инструменти за управление на задачите, които ви позволяват да задавате крайни срокове, приоритети и актуализации на статуса.

Работете с опростен потребителски интерфейс, който минимизира разсейването и максимизира производителността с интуитивна навигация и лесен достъп до функциите.

Споделяйте файлове без усилие с функцията „плъзгане и пускане“, която позволява сътрудничество в реално време по документи и медии в чат низове.

Ограничения на Chanty

За по-сложни проекти вградените функции за управление на задачите може да се окажат недостатъчни.

По-малко ценови планове и опции в сравнение с конкурентите

Ограничени интеграции с трети страни

Цени на Chanty

Безплатна версия (ограничени функции)

Бизнес: 3 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Chanty

GetApp : 4,7/5 (над 30 рецензии)

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

8. GoTo Meeting (Най-доброто за автоматизирани транскрипции на срещи)

чрез GoTo Meeting

GoTo Meeting отдавна е предпочитано решение за видеоконференции от професионалисти, които търсят надеждност и лекота на използване. Инструментът предлага уникални функции като Smart Meeting Assistant, който предоставя достъп до записи от срещи, които записват аудио, споделено съдържание на екрана, уеб камери на участниците и писмен препис чрез уеб връзка. Потребителите могат да търсят записи, за да намерят ключови идеи или действия за лесно проследяване.

Най-добрите функции на GoTo Meeting

Дайте приоритет на сигурността с криптиране от край до край, което гарантира, че поверителните разговори остават защитени.

Работете с лекота с групи от различен размер

Използвайте интерактивни инструменти за рисуване и интуитивно споделяне на екрана, за да направите дискусиите по-интересни.

Дайте възможност на домакините на срещите да заключват срещите, като по този начин предотвратявате участието на неоторизирани участници.

Ограничения на GoTo Meeting

Обикновеният потребителски интерфейс може да изглежда малко скучен.

Достъпът до определени функции може да изисква планове от по-високо ниво, което потенциално ограничава възможностите за по-малки екипи или стартиращи компании.

Цени на GoTo Meeting

Професионална : 12 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GoTo Meeting

GetApp : 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Gartner: 4. 3/5 (над 1000 рецензии)

9. Cisco Webex Teams (Най-доброто за корпоративни решения)

чрез Cisco Webex

Cisco Webex Teams ме впечатли с всеобхватните си функции, пригодени за организации на корпоративно ниво. Едно от основните му предимства е интегрираната цифрова бяла дъска, която позволява на екипите да обменят идеи и да правят бележки по време на срещите. Webex Assistant повишава производителността, като позволява на потребителите да планират срещи и да задават напомняния чрез гласови команди.

Най-добрите функции на Cisco Webex Teams

Интегрирайте с хардуера на Cisco, за да подобрите потребителското преживяване, като осигурите безпроблемна свързаност с устройства като Webex Room Kits и телефони Cisco.

Получете информация за ангажираността и продуктивността на срещите с аналитични инструменти, които предоставят обратна връзка за участието на участниците и ефективността на срещите.

Използвайте богати функции за съобщения, които поддържат верижни разговори, позволяват ясен контекст в дискусиите и улесняват споделянето на файлове.

Използвайте AI-базирани инструменти за сътрудничество, които повишават производителността, като предоставят транскрипции в реално време, интелигентни обобщения на срещите и умно планиране.

Ограничения на Cisco Webex Teams

Първоначалната настройка, особено за функциите за сигурност, може да бъде сложна.

По-скъпи от другите алтернативи на Skype for Business

Някои потребители може да счетат ограниченията за размера на качваните файлове за неудобни.

Цени на Cisco Webex Teams

Безплатна версия (ограничени функции)

Стартово ниво : 14,50 $/месец на потребител

Плюс : 25 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Cisco Webex

Gartner : 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Software Advice: 4. 4/5 (над 7000 отзива)

10. Google Meet (най-доброто решение за безпроблемна интеграция с Google Workspace)

чрез Google Workspace

Google Meet, както и другите инструменти на Google, е надежден избор за бизнес комуникация, особено ако вече използвате Google Workspace. Интеграцията на платформата с Google Calendar и Gmail улеснява планирането и присъединяването към срещи. С фокус върху сигурността и лекотата на използване, тя е подходяща както за неформални срещи, така и за официални дискусии.

Най-добрите функции на Google Meet

Персонализирайте видео фоновете или прилагайте визуални ефекти по време на срещите

Записвайте лесно срещите, за да прегледате отново дискусиите. Записаните сесии се запазват директно в Google Drive.

Вдигнете ръка, за да говорите, като по този начин модераторите могат да управляват въпросите по време на срещите. Това поддържа дискусиите организирани и включващи всички участници.

Насладете се на усъвършенствана технология за отстраняване на шума, която филтрира фоновия шум по време на разговорите.

Ограничения на Google Meet

Срещите са ограничени до 60 минути за всеки безплатен потребител.

В сравнение с някои други платформи, тя предлага по-малко опции за персонализиране.

Цени на Google Meet

Безплатна версия (ограничени функции)

Business Starter : 6 $/месец на потребител

Business Standard : 12 USD/месец на потребител

Business Plus : 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Meet

Gartner : 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Software Advice: 4,5/5 (над 11 000 рецензии)

11. Mattermost (Най-доброто за сътрудничество с отворен код)

чрез Mattermost

Mattermost е платформа, управлявана от общността, която дава приоритет на ангажираността на потребителите и гъвкавостта.

Поддръжката на маркиране в приложението е хубава добавка, която ми позволява да форматирам задачите по-ясно, което помага за поддържането на ясна комуникация в екипа.

За управление на задачите, таблата в стил Kanban на Mattermost са прости, но ефективни, като ми позволяват да възлагам задачи, да проследявам напредъка и да управлявам работните процеси в рамките на едно и също приложение. Фактът, че Mattermost е с отворен код, е друго голямо предимство – дава на екипите пълен контрол над данните и персонализациите, което е чудесно за организации, загрижени за поверителността.

Най-добрите функции на Mattermost

Контролирайте сигурността на данните си с опция за самостоятелно хостинг, която гарантира пълно управление на чувствителната информация.

Подобрете комуникацията с помощта на богати функции за съобщения, които поддържат верижни разговори и споделяне на файлове.

Използвайте интеграции и персонализирани плъгини, за да адаптирате платформата към уникалния работен процес и инструменти на екипа.

Ограничения на Mattermost

Първоначалната настройка може да бъде предизвикателство за потребители без технически познания.

Мобилното приложение може да бъде по-бавно и по-малко отзивчиво от версията за настолни компютри.

Цени на Mattermost

Безплатна версия (ограничени функции)

Професионална : 10 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Mattermost

TrustRadius : 8,5/10 (над 100 отзива)

G2: 4,3/5 (над 300 отзива)

12. Rocket. Chat (Най-доброто за сигурни съобщения и сътрудничество)

Rocket. Chat поддържа многоканална комуникация с публични и частни канали, като поддържа дискусиите добре организирани по проекти или екипи. Вградената функция за превод е полезна за глобални екипи като нашия, като позволява незабавна комуникация на различни езици.

Платформата предлага дори плъгин за чат на живо, който можете да използвате, за да предоставяте поддръжка на клиенти директно през уебсайта си.

Rocket. Най-добрите функции на Chat

Персонализирайте интерфейса на чата, за да го съобразите с предпочитанията на екипа си – от интегриране на вашата марка до конфигуриране на разрешенията.

Бърз достъп до необходимата информация чрез функция за търсене

Персонализирайте ботове и интеграции, за да отговарят на вашите работни процеси.

Rocket. Ограничения на чата

Опцията за самостоятелно хостинг може да бъде трудна за настройка за някои потребители.

Ресурсите за поддръжка може да са по-ограничени.

Опростеният интерфейс може да изглежда остарял за потребители, свикнали с по-модерни потребителски интерфейси.

Rocket. Цени на чата

Starter (ограничени функции)

Pro : 4 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Rocket Chat

Capterra : 4,3/5 (над 150 отзива)

G2: 4. 2/5 (над 300 отзива)

13. Viber (Най-добър за лична комуникация и комуникация в малки фирми)

чрез Viber

Viber се фокусира върху личната комуникация и взаимодействията в малките фирми. Простотата и лекотата на употреба позволяват бързо изпращане на съобщения и провеждане на разговори без сложността на по-големите платформи. Оценявам и лесната функция за споделяне на файлове.

Висококачествените гласови и видео разговори работят безпроблемно дори при връзки с ниска скорост, което е чудесно за членовете на екипа, които работят дистанционно или в движение.

Най-добрите функции на Viber

Насладете се на икономична комуникация чрез безплатни разговори и съобщения.

Сътрудничеството е ефективно с помощта на функцията за групов чат

Синхронизирайте между няколко устройства и превключвайте между мобилни и настолни устройства, за да не пропускате съобщения.

Ограничения на Viber

Липсва интеграция с популярни платформи за продуктивност като Google Workspace, Slack или Trello, което го прави по-малко подходящ за напреднали работни процеси.

Десктоп версията, макар и функционална, не е толкова богата на функции, колкото мобилното приложение.

Цени на Viber

Транзакционни : 0,002 долара на съобщение

Промоционална оферта: 0,002 долара на съобщение

Оценки и рецензии за Viber

G2 : 4. 2/5 (над 4000 отзива)

Software Advice: 4. 4/5 (над 4000 рецензии)

14. Wire (Най-доброто за сигурни и частни съобщения)

чрез Restore Privacy

Wire ме впечатли с ангажимента си към сигурността и поверителността на съобщенията.

Криптирането от край до край осигурява спокойствие, което го прави надежден избор за екипи, които се нуждаят от конфиденциалност.

Намирам потребителския интерфейс за изчистен и интуитивен, което спомага за оптимизиране на комуникацията без отвличане на вниманието.

Най-добрите функции на Wire

Достъп отвсякъде с Wire на различни устройства, включително iOS, Android, macOS, Windows и уеб браузъри.

Оптимизирайте сътрудничеството, като споделяте документи директно в разговорите.

Улеснете сътрудничеството в екипа чрез групови чатове. Функцията за видеоконференции на инструмента позволява участие на до 150 души, като използва Messaging Layer Security (MLS).

Ограничения на кабелната връзка

По-малко интеграции

Може да не е идеално за големи организации

Може би не е толкова широко разпространена като някои от конкурентите си.

Цени на Wire

Безплатна версия (ограничени функции)

Enterprise : 8,29 $/потребител/месец

На място: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Wire

GetApp : 4,5/5 (над 60 отзива)

Software Advice: 2. 9/5 (700+ отзива)

15. Element (Най-добър за децентрализирана комуникация)

чрез Element

Element е добре балансирана комуникационна платформа, предназначена за екипи, които се нуждаят от гъвкавост при сътрудничеството. Платформата предлага еднократно влизане (SSO) чрез SAML и OpenID Connect, което улеснява удостоверяването с съществуващи системи за идентификация. Режимът с ниска скорост на интернет позволява на потребителите с ограничена интернет връзка да се наслаждават на безпроблемна комуникация.

Най-добрите функции на Element

Използвайте децентрализирана архитектура, за да получите пълен контрол над данните и да подобрите поверителността в комуникациите.

Получете достъп до богати интеграции с популярни инструменти за продуктивност като Google Drive, Trello и JIRA.

Персонализирайте потребителските интерфейси , за да адаптирате комуникационното преживяване за вашия екип.

Ограничения на елементите

Някои потребители може първоначално да сметнат платформата за трудна за използване.

Възможно е да липсват някои разширени функции в сравнение с основните инструменти.

Настройването на интеграциите може да бъде сложно

Цени на елементите

Безплатна версия (ограничени функции)

Бизнес : 5 USD/месец на потребител

Enterprise: 10 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на елементите

G2 : 4,3/5 (над 20 рецензии)

Apple: 3. 3/5 (500+ отзива)

Оптимизирайте ангажираността на екипа, като оцените алтернативните платформи

Безпроблемна интеграция, подобрено качество на видеото и лесни за използване интерфейси са най-важните характеристики, които отличават добрите платформи за видеоконферентна връзка от отлични.

Функции като сътрудничество в реално време и усъвършенствани протоколи за сигурност също са важни. Те гарантират плавна и сигурна комуникация по всяко време.

За да извлечете максимална полза от видео сътрудничеството си, платформата ви за сътрудничество трябва да бъде силно интегрирана с всички други софтуери, които използвате. И тук ClickUp печели точки. Той не само предлага богата библиотека от функции и шаблони за всички видове екипи, но и се интегрира с други инструменти, с които вече сте се запознали.

Освен това, той обединява вашите разговори и проекти в един унифициран интерфейс.

Опитайте ClickUp още днес и се насладете на удоволствието от комуникацията без разходите за превключване на контекста!