10-те най-добри AI комуникационни инструмента през 2025 г.

Популярната поговорка „комуникацията е ключът“ днес е по-вярна от всякога. Светът се променя бързо, а ние се мъчим да поддържаме темпото и да сплотяваме екипите си.

Днес е жизненоважно да разполагате със системи, които информират членовете на екипа, клиентите и заинтересованите страни за всичко важно в подходящия момент. Ето защо намирам AI инструментите за толкова полезни.

Мнозина от нас са се научили да използват изкуствения интелект за ежедневни задачи, за да повишат производителността си и да опростят рутинните си дейности. Но какво да кажем за комуникацията на работното място?

Изкуственият интелект на работното място може да доведе до безпрецедентна ефективност при планирането на срещи, споделянето на новини, обобщаването на разговори, отговарянето на въпроси и събирането на обратна връзка. В същото време ви предоставя ценна информация за това как да оптимизирате комуникациите си и да подобрите ангажираността на служителите.

Съставих списък с някои от най-добрите AI комуникационни инструменти, които са налични днес, за да можете да изберете от тях. Съставих този списък с помощта на екипа на ClickUp и се надявам да ви бъде полезен.

Всяка организация има свои собствени нужди и вие искате да сте сигурни, че избраният от вас инструмент се интегрира безпроблемно в съществуващия ви работен процес. Ето някои функции, на които да обърнете внимание, когато сравнявате различните варианти:

Леснота на употреба: Колко лесно е да настроите инструмента, да го конфигурирате според нуждите си и да започнете да го използвате? Идеалният комуникационен инструмент, базиран на изкуствен интелект, трябва да бъде проектиран по такъв начин, че всеки член на екипа ви да може да го разбере без специално обучение.

Мащабируемост: С разрастването на вашите екипи и включването на все повече отдели, вашият С разрастването на вашите екипи и включването на все повече отдели, вашият софтуер за вътрешна комуникация с изкуствен интелект трябва да може да расте заедно с вас, като продължава да предоставя отлични резултати.

Подкрепа за обучение: Искате да сте сигурни, че има учебни ресурси за тези, които все още се нуждаят от тях; потърсете AI комуникационни инструменти, които предлагат бази от знания и поддръжка чрез чат/телефон за съвети как да извлечете максимална полза от функциите.

Опции за интеграция: Целта е да се изгради единен работен процес, в който всички компоненти могат да комуникират помежду си; изберете опция, която включва API или плъгини за синхронизиране с вашата система за електронна поща, платформи за управление на проекти/CRM, табло за управление на човешките ресурси и т.н.

Сигурност и поверителност: Обмислете инструмент, който разполага с надеждни функции за криптиране, за да защитите вашите данни, и който отговаря на всички специфични за бранша стандарти, като HIPAA или GDPR.

Взаимодействия в реално време и/или на няколко езика: Ако предлагате чат поддръжка в реално време или ако общувате с клиенти от различни места, е добре да изберете AI комуникационен инструмент, който може да премахне езиковите бариери.

1. ClickUp (най-добър за комуникация, базирана на изкуствен интелект)

ClickUp е стабилна платформа за продуктивност и екипно сътрудничество, която предлага широки възможности за управление на проекти и комуникация. ClickUp Chat View, например, предоставя на екипите безпроблемен начин за комуникация и управление на споделени задачи от начало до край.

Мога да вграждам линкове, таблици, видеоклипове и други елементи в чата, за да може екипът ми да има достъп до тях за бърза справка. С опцията @mention мога да маркирам конкретни членове на екипа в разговорите, като по този начин се уверя, че те са информирани за актуализациите и промените, когато те се появят.

Опростена комуникация в екипа с ClickUp Chat Views Обединете комуникацията в екипа в едно място с ClickUp Chat и споделяйте актуализации, свързвайте ресурси и сътрудничете без усилие.

ClickUp също позволява форматиране на всяко съобщение с богати възможности за редактиране. Това включва използване на кодови блокове, списъци с булети и банери, за да се съобщават ясно подробностите за работата.

Ако ми е нужен лесен начин да покажа на членовете на екипа си точно за какво говоря, ClickUp Clips е идеалното решение. Тази функция за запис на екрана ми позволява да записвам екрана си и да споделям видеото с членовете на екипа си като публичен линк, а дори и да изтегля видеофайла.

Независимо дали става дума за изясняване на съмнения или актуализиране на статуса на проекти или задачи – бизнес комуникацията никога не е била по-лесна.

В рамките на задача в ClickUp лесно споделяйте екрана си и го записвайте, за да комуникирате по-бързо с други потребители, без да преминавате към други инструменти за запис на екрана.

Освен това, ClickUp Brain може да транскрибира всеки клип, включително времеви отметки и откъси. Транскрипциите могат да бъдат превърнати в резюмета или списъци със задачи за изпълнение.

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

📮ClickUp Insight: Почти 20% от участниците в нашето проучване изпращат над 50 незабавни съобщения дневно. Този голям обем може да е признак за екип, който постоянно общува с бързи размени – чудесно за скоростта, но и подходящо за претоварване с комуникация. С интегрираните инструменти за сътрудничество на ClickUp, като ClickUp Chat и ClickUp Assigned Comments, вашите разговори винаги са свързани с правилните задачи, което подобрява видимостта и намалява необходимостта от ненужни последващи действия.

Най-добрите функции на ClickUp

Насърчавайте сътрудничеството и поддържайте отговорността на всички, като разпределяте задачи, определяте крайни срокове и споделяте файлове в ClickUp Tasks.

Уверете се, че всички са на една и съща страница и предприемете действия с @mentions и коментари към задачите; маркирайте членовете на екипа директно в задачите и коментарите, споделяйте актуализации и подканяйте към действие.

Използвайте ClickUp Whiteboards за сесии за мозъчна атака, а ClickUp Docs може да се използва за съхранение на идеи и SOP, създаване на комуникационни планове чрез персонализирани шаблони и много други.

Оптимизирайте работата си с имейли, като интегрирате Google Workspace, Outlook и Google Calendar с ClickUp, за да изпращате и получавате имейли директно от задачите си, без да се налага да превключвате между приложенията.

Автоматизирайте изготвянето на имейли, обобщаването на бележки от срещи и разговори, изготвянето на дневен ред за срещи и създаването на подробни продуктови брифинги с ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

ClickUp Brain не е включен в плана Free Forever, но скоро ще бъде достъпен ограничен безплатен пробен достъп.

Тъй като ClickUp има много функции, хората, които за първи път използват софтуер за продуктивност, може да се сблъскат с трудности при усвояването му.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4100 отзива)

2. Otter. ai (Най-добър за точно транскрибиране на изговорени думи и интегриране на срещи)

чрез Otter

Otter. ai е усъвършенствана услуга за транскрипция, която използва изкуствен интелект, за да преобразува точно изговорените думи в текст. Независимо дали става дума за екипна среща, лекция или интервю, тя записва всичко в реално време.

Една от любимите ми функции на Otter.ai е възможността му да се присъединява автоматично към срещи в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Това означава, че може да записва подробни транскрипти без никакви допълнителни усилия от ваша страна, да разпознава различни говорители и да ги маркира съответно, за да се избегне объркване.

Ще можете да експортирате транскрипции в различни формати, включително текстови файлове, PDF файлове и SRT (за субтитри).

Най-добрите функции на Otter. ai

Обобщете и транскрибирайте 1-часови виртуални срещи в 30-секундно резюме

Споделяйте транскрипции с членовете на екипа, добавяйте коментари и подчертавайте важни части от самата платформа.

Автоматично записвайте и разпределяйте задачи от срещи, включително контекста на дискусиите, като по този начин елиминирате необходимостта да пишете имейли.

Ограничения на Otter. ai

Безплатният план предлага ограничен брой минути за транскрипция, което може да бъде ограничаващо за екипи, които планират интензивно използване на AI комуникационни инструменти.

Приложението е малко чувствително и може да се срине, особено когато се опитвате да използвате функцията за автоматично коригиране.

Цени на Otter. ai

Основни: Безплатни

Pro: 16,99 $ на потребител

Бизнес: 30 долара на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)

3. Jasper. ai (Най-добър за създаване на висококачествено писмено съдържание с AI)

чрез Jasper AI

Jasper. ai е AI-базиран асистент за писане, който помага за генерирането на висококачествен текст въз основа на предоставените данни и подсказки.

Това, което ми се стори особено ценно в Jasper.ai, е, че той може да предлага ключови думи, заглавия и други елементи за подобряване на SEO ефективността на генерираното съдържание.

Инструментът е интуитивен и лесен за използване, предлага над 50 шаблона за комуникационни планове и опции за персонализиране, подходящи за различни задачи, свързани с писане. Можете да използвате Jasper за изготвяне на имейл кампании, разработване на описания на продукти и създаване на креативни истории.

Най-добрите функции на Jasper

Качете краткото описание на предстоящата си маркетингова кампания и ще получите пълен набор от ресурси (блог, текстове за социални медии, съдържание за целева страница), с които да започнете.

Превърнете всичко, което можете да си представите, в уникални AI снимки и изображения за секунди

Организирайте съдържанието, тона на изразяване и хранилището с информация, за да може екипът ви да остане верен на бранда; защитете го с разрешения на корпоративно ниво.

Ограничения на Jasper

Установихме, че той се затруднява с комплексни команди, а резултатът може да съдържа значителни неточности и несъответствия.

Потребителите са споделили, че се чувстват разочаровани, когато се опитват да се свържат с поддръжката на Jasper, тъй като първоначалният отговор идва от бот, а съобщенията за отписване или възстановяване на суми не получават бърз отговор.

Цени на Jasper

Създател: 49 долара на месец на работно място

Pro: 69 долара на месец на работно място

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4. 7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 отзива)

4. Synthesia. io (Най-доброто за създаване на видеоклипове с професионално качество с AI аватари)

чрез Synthesia

Synthesia. io е платформа, базирана на изкуствен интелект, която ви позволява да създавате видеоклипове с професионално качество в голям мащаб, без да имате никакви познания за видеопродукцията.

Можех просто да въведа или кача сценария си, да избера аватар, глас и цветове на марката, и Synthesia.io генерираше изпипано видео, което изглеждаше като създадено от професионално студио.

Предвид нарастващата популярност на видео маркетинга в последно време, AI видео платформата Synthesia.io опростява процеса и ви спестява време и пари.

Най-добрите функции на Synthesia

Привлечете зрителите си с над 160 AI аватара и направете вашите видеоклипове по-инклузивни и разнообразни.

Създавайте видеоклипове на над 130 езика, без да се налага да наемате носители на езика или дубльори; можете дори да клонирате своя глас.

Вградете създадените видеоклипове в инструмент за създаване на съдържание, LMS, LXP и др.; споделете ги с екипа си, за да получите незабавна обратна връзка.

Ограничения на Synthesia

Клиентите смятат, че обслужването на клиенти е безполезно и пренебрежително Ценовият модел е непосилен, като се заплащат 89 долара за само 30 минути видео, а цените се увеличават до над 2000 долара за корпоративен план

Цени на Synthesia

Безплатно: 0 долара

Стартово ниво: 29 долара на месец

Създател: 89 долара на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

5. ChatGPT (най-добър за гъвкава обработка на естествен език и разговор)

чрез ChatGPT

ChatGPT е вероятно един от най-обсъжданите AI комуникационни инструменти. Разработен от OpenAI, той е AI-задвижван разговорен агент, способен да генерира текст, подобен на човешкия, въз основа на получените команди.

Това, което ми се стори най-забележително в ChatGPT, е, че може да помага при различни задачи – от отговаряне на въпроси и даване на обяснения на концепции до създаване на творческо съдържание, като текстове за начални страници, корпоративни писма и имейли до клиенти.

Това може значително да намали времето и енергията, които иначе бихте похарчили за проучвания и копирайтинг. Платената версия на ChatGPT предлага и допълнителни инструменти като DALL-E и Sora AI за създаване на изображения и производство на видеоклипове.

Най-добрите функции на ChatGPT

Генерирайте идеи, пишете поезия, създавайте истории или разработвайте сценарии за видеоклипове за ефективна и персонализирана комуникация.

Персонализирайте взаимодействията, тъй като инструментът се адаптира към вашите предпочитания, предоставяйки отговори, които съответстват на вашия стил и контекст.

Ролеви игри като обслужване на клиенти, интервюта за работа или преговори, подготовка за реални събития с практика и обратна връзка в безопасна среда.

Ограничения на ChatGPT

Понякога ChatGPT се затруднява да отговори на въпросите, което води до отговори, които не отговарят напълно на очакванията на потребителите.

Нюансите в човешките емоции и тънкостите на личния опит понякога могат да бъдат изгубени или погрешно разбрани.

Цени на ChatGPT

Безплатни

Плюс: 20 долара на месец

Екип: 30 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4. 7/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (40+ отзива)

6. Grammarly (Най-добър за подобряване на качеството на писането с предложения за граматика и стил)

чрез Grammarly

Grammarly е AI-базиран асистент за писане, който помага за подобряване на писането, като предоставя предложения за граматика, правопис, пунктуация, стил и тон – всички те могат да бъдат приети или отхвърлени с едно кликване.

Когато го използвах, открих, че Grammarly предлага алтернативни думи и изрази, за да обогати речника и да избегне повторенията, което прави писането ми по-разнообразно и интересно.

В премиум версията ще имате достъп до по-разширени функции, като откриване на плагиатство и проверка на стила на писане според жанра.

Най-добрите функции на Grammarly

Създавайте съдържание без грешки с незабавна проверка на правописа и граматиката

Прилагайте общи насоки, за да помогнете на екипите да звучат последователно, като насърчавате езика и тона, характерни за вашата марка (необходим бизнес план).

Пишете с вашия глас, използвайки генеративен AI с персонализирани опции за профил за тон, формалност и професионална релевантност.

Създавайте текст бързо с помощта на предварително създадени AI подсказки

Ограничения на Grammarly

Неговите предложения често не улавят същността на стила или значението при копирайтинг или използване на сленг.

Той има тенденция да вмъква препоръчани думи или заместители между разпознатите думи, което може да бъде досадно.

Цени на Grammarly

Безплатно: 0 долара на месец

Премиум: 29,85 долара на месец

Бизнес: 25 долара на месец на член

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 отзива)

7. TryEllie (Най-доброто решение за автоматизиране на отговорите по имейл с отговори, генерирани от изкуствен интелект)

чрез TryEllie

TryEllie, известен също просто като Ellie, е AI-базиран асистент за електронна поща, който използва GPT-4 технология, за да генерира интелигентни и контекстуално подходящи отговори по електронна поща, имитирайки стила на писане на потребителя. Това е добър инструмент, за да научите как да използвате AI в електронната поща.

Въпреки че не пише студени имейли, той може да бъде полезен за автоматизиране на повтарящи се задачи, свързани с имейли, като управление на запитвания за поддръжка на клиенти, планиране на срещи и проследяване на текущи разговори.

Ellie се интегрира с Gmail и Fastmail чрез разширения за Chrome и Firefox. Без съмнение това е прост инструмент, но той дава приоритет на поверителността на потребителите и не съхранява или споделя потребителски данни.

Най-добрите функции на TryEllie

Автоматично изготвяне на отговори на имейли въз основа на контекста на разговора и вашите предишни имейл модели

Присвойте конкретни роли на инструмента (например проектен мениджър, представител на обслужване на клиенти или координатор по човешки ресурси), за да се адаптира към различни сценарии за електронна поща.

Създавайте отговори на различни езици и отговаряйте на разнообразните нужди на потребителите

Ограничения на TryEllie

Не поддържа други имейл услуги освен Gmail и Fastmail.

Броят на отговорите, които Ellie може да генерира на ден, е ограничен в зависимост от абонаментния план, което може да бъде ограничаващо за потребители с голям обем на имейл трафик.

Цени на TryEllie

Основно: 0 долара

Casual: 19 долара на месец

Бизнес: 39 долара на месец на работно място

Професионална версия: 79 долара на месец за работно място

Оценки и рецензии за TryEllie

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Yatter AI (Най-доброто за подобряване на комуникацията в WhatsApp и Telegram с AI в реално време)

чрез Yatter

Yatter AI е иновативен чатбот, който подобрява комуникацията и производителността в WhatsApp и Telegram. Той използва частично стрийминг, за да доставя съобщения в реално време на сегменти, подобни на параграфи. Това означаваше, че можех да виждам части от текста, докато се генерираха, вместо да чакам цялото съобщение да бъде доставено наведнъж.

Освен това, Yatter AI ви позволява да създавате шаблони за повтарящи се задачи, което ви спестява много време в дългосрочен план.

Асистентът поддържа няколко езика, което го прави достъпен и приложим за потребители от цял свят. Можете да разгледате и Yatter AI, ако търсите алтернативи на Pumble.

Най-добрите функции на Yatter AI

Позволете на Yatter да преобразува гласовите бележки в текст, като предоставя бързи и точни отговори на вашите гласови запитвания.

Извличайте информация от PDF файлове с PDF четеца

Използвайте възможностите на ChatGPT-4o, Google Gemini и Groq Llama 3 за по-бързи отговори и по-интелигентни взаимодействия.

Бъдете в крак с промените във времето с метеорологични прогнози в реално време, включващи облачност, влажност, видимост и UV индекс.

Ограничения на Yatter AI

Потребителите са съобщили, че получават забавени отговори от екипа за обслужване на клиенти дори за най-простите запитвания.

Функциите за персонализация и контекстуално разбиране са достъпни само в платения план.

Цени на Yatter AI

Yatter Basic: Индивидуални цени

Yatter Plus: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Yatter AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Notta (най-подходящ за създаване на резюмета от срещи и задачи за изпълнение от аудио записи)

Notta е услуга за транскрипция, базирана на изкуствен интелект, която преобразува записана реч в текст с впечатляваща точност. Тя улеснява прегледа, редактирането и споделянето на информация от срещи, лекции и интервюта.

Независимо дали исках да наваксам с записан уебинар или ми трябваше стенограма от среща на екипа, той предоставяше висококачествен текст бързо и надеждно. Средно отнемаше 5 минути да се транскрибира едночасов запис.

Една от отличителните характеристики на Notta е поддръжката на множество диалекти и езици, като японски, английски, китайски и виетнамски, което го прави отличен инструмент за работа с глобални екипи и управление на многоезични проекти.

Най-добрите функции на Notta

Позволете на Notta да се присъединява автоматично към насрочените срещи, като по този начин ще избегнете необходимостта да търсите линкове или да се присъединявате ръчно.

Създавайте точни резюмета от срещи с само няколко кликвания; получавайте ценна информация и вземайте бързи решения.

Експортирайте транскрипти във формати TXT, PDF, DOCX или SRT и ги споделяйте чрез имейл, линк или приложения като Salesforce, Notion и Zapier.

Няма ограничения

Компонентът за водене на бележки не винаги записва подробностите с същата дълбочина като някои конкурентни приложения за комуникация в екип , което налага воденето на допълнителни бележки, за да се гарантира, че нищо не е пропуснато.

Макар че потребителите могат да групират записите в категории, те не могат да управляват съдържанието на подпапките или да организират по-подробно категориите, което изисква допълнителни усилия при работа с голяма аудио библиотека.

Цени на Notta

Безплатно: 0 долара

Pro: 14,99 $ на месец

Бизнес: 27,99 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notta

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Drift (най-добър за чатбот, задвижван от изкуствен интелект)

чрез Drift

Последният в списъка ни с AI комуникационни инструменти е Drift. AI-задвижваният чатбот на Drift помага на екипите по продажби и маркетинг да генерират потенциални клиенти, да ангажират посетителите на уебсайта и да предлагат на клиентите персонализирано преживяване. Чатботът може да се справя както с маркетинг, така и с запитвания за поддръжка на клиенти и може да бъде обучен на базата на вашите данни да разпознава повтарящи се посетители.

Той може да предлага персонализирана поддръжка на клиенти, да отговаря на запитвания за продажби и да доставя целеви съобщения. Чатботът дава на посетителите на вашия уебсайт отговори в реално време и помага да ги насочи към съответния човешки агент, когато е необходимо.

Най-добрите функции на Drift

Привлечете клиентите с чат, задвижван от изкуствен интелект, в реално време и отговаряйте на често задаваните въпроси.

Разширете обслужването на клиенти чрез персонализирана поддръжка чрез чат, без да натоварвате екипа за поддръжка.

Генерирайте потенциални клиенти и резервирайте срещи за екипите по продажбите с персонализирани взаимодействия

Подобрявайте персонализацията с течение на времето, тъй като изкуственият интелект се учи от всяко взаимодействие с клиент.

Ограничения на Drift

Цената може да бъде пречка за много организации

Необходими са технически познания, за да конфигурирате чатбота и да го интегрирате с другите си инструменти.

Цени на Drift

Премиум: от 2500 долара на месец, фактурира се ежегодно

Планове „Advanced“ и „Enterprise“: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Drift

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 190 отзива)

Появата на инструменти, базирани на изкуствен интелект, промени начина, по който се планира и осъществява външната и вътрешната комуникация. Организациите могат да установяват връзки по-бързо и с повече хора от всякога, което им помага да постигат бизнес целите си по-бързо.

Когато избирате от нашия списък с AI комуникационни инструменти, имайте предвид какво предлага всяка опция и как тя може да се интегрира най-добре с вашите технологии и процеси.

А ако сте убедени, че искате нещо гъвкаво, но лесно за използване, тогава се насочете към ClickUp. Поддържайте интереса на вашите клиенти и заинтересовани страни с подходящите функции на една ръка разстояние.

ClickUp ви предлага платформа за комуникация и сътрудничество, базирана на изкуствен интелект, и инструмент за управление на задачи, всичко това в едно лесно за използване решение.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.