10-те най-добри Discord интеграции през 2025 г. (ревюта и цени)

Discord е мощно средство за комуникация, което свързва геймъри, общности и екипи чрез текстови, гласови и видео чатове. Интеграциите на Discord издигат и без това популярното приложение до нови висоти, разширявайки неговата функционалност, за да ви помогне да поддържате връзка с всичко (и всички).

Интеграцията с Discord е идеална за потребители, които искат да подобрят комуникацията, сътрудничеството и производителността. Важно е да намерите подходяща интеграция за най-често използваните от вас приложения.

Събрахме 10-те най-добри Discord интеграции на пазара, за да ви помогнем да издигнете Discord сървъра си на ново ниво, заедно с рецензии и информация за цените.

Ако сте готови да се свържете с любимите си инструменти по нови начини, нека се запознаем с 10 от най-популярните Discord интеграции днес.

Какво трябва да търсите в Discord интеграциите?

Качествените интеграции са тайната за успеха на вашия Discord сървър. ✨

Ето някои от ключовите фактори, които взехме предвид при изготвянето на този списък:

Достъпност: Най-добрите Discord интеграции се вписват в съществуващия ви бюджет.

Актуализации: Редовните актуализации правят всичко по-надеждно и стабилно.

Сигурност: Намерете нещо, което пази всичко в тайна

Персонализиране: Потърсете интеграция, която можете да персонализирате според вашите нужди.

Достъпност: Изберете опция без кодиране, която всеки може да конфигурира, освен ако вашият екип не разполага с технически познания.

Функционалност: Изберете Discord интеграция, която има функционалността, от която се нуждаете, независимо дали става въпрос за управление на проекти, анализи, музикални ботове или нещо друго.

Често е полезно да обмислите други аспекти, от които членовете на вашия сървър биха могли да се възползват, като например възможността да изпращате RSS емисии към Discord, да публикувате съобщения в каналите на Discord или лесен начин за създаване на богати на съдържание вградени елементи. Всичко, от което се нуждаете за гладка работа в екип!

10-те най-добри Discord интеграции за използване през 2024 г.

Без да губим повече време, нека се запознаем с 10-те най-добри Discord интеграции. Време е да изведете сътрудничеството на вашия екип в реално време на ново ниво.

Разгледайте наличните приложения и интеграции в ClickUp, за да свършите работата си на една централизирана платформа.

Интеграцията на Discord с ClickUp е лесна.

Наистина, ClickUp оглави класацията на G2 за най-добрия софтуер за управление на проекти през 2024 г., защото прави всичко по-лесно!

Можете автоматично да изпращате персонализиран набор от известия от ClickUp към канала си в Discord, като по този начин цялото ви екип ще бъде в крак с новостите.

Освен това е и достъпно. Интеграцията с вашия Discord акаунт е налична във всеки план на ClickUp, включително и в опцията Free Forever.

Ние сме ви подготвили и ако търсите алтернативи на Discord. ?

ClickUp Chat view позволява на вашия екип да комуникира в реално време, обединявайки всичко под един покрив. Ето някои от най-добрите му функции:

Споделяйте линкове и актуализации

Превърнете коментарите в действия

Уведомявайте членовете на екипа с @ споменавания

Вграждайте уеб страници, видеоклипове и електронни таблици

Включете списъци с точки, банери и блокове с код.

Създайте отделни изгледи на чата за конкретни проекти

ClickUp Clip също е страхотен. Използвайте го, за да изпращате съобщения с прецизност и контекст, като споделяте записи на екрана и гласови клипове с всеки, на когото е дадено разрешение.

Подобно на Chat view, ClickUp Clip ви позволява да създавате задачи от вашите записи, за да оптимизирате работния си процес.

И накрая, но не на последно място, имаме ClickUp Comments.

Коментарите са едно от най-мощните инструменти за сътрудничество в ClickUp и са част от причината, поради която имаме едно от най-добрите приложения за бизнес съобщения.

ClickUp Comments ви позволява да правите коментари върху документи, задачи и прикачени файлове, за да направите следното:

Задавайте въпроси

Изпратете отговори

Получете обратна връзка

Одобрявайте подадените заявки

Проследявайте победите

Независимо дали интегрирате Discord с ClickUp или използвате нашите функции за вътрешна комуникация, знаем, че ще ви хареса.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Discord Bot може да автоматизира създаването и актуализирането на задачи, за да ви спести време и да оптимизира работния ви процес.

Опциите за персонализиране ви позволяват да изберете кои известия вашият чатбот ще изпраща автоматично на вашия Discord канал.

Настройките за разрешения ви позволяват да изберете към кои канали и съдържание имат достъп собствениците, администраторите и гостите.

Над 1000 готови интеграции с инструменти като GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack и WordPress, както и възможност за създаване на персонализирани интеграции за други приложения с ClickUp API, правят живота по-лесен.

Библиотека с над 1000 готови шаблона, включително шаблони за управление на проекти и комуникационни планове , които улесняват всички аспекти на управлението на проекти.

Мобилното приложение ClickUp е съвместимо с Android и iOS; приложението за настолни компютри работи с Microsoft, Mac и Linux; а разширението за браузър работи с Chrome, Firefox и Edge.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители се сблъскват с трудности при опознаването на всички функции за управление на проекти на ClickUp (решени с безплатни уроци и изчерпателни често задавани въпроси).

Можете да интегрирате ClickUp само с един Discord сървър едновременно.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

ClickUp оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)

2. Google Calendar

чрез Google Calendar

Искали ли сте някога да можете да изпращате информация между Google Calendar и Discord? Добра новина! Интеграцията между Google Calendar и Discord е решение без кодиране, което ви позволява да правите точно това.

Zapier прави магията възможна, като отваря приложението Discord за безкрайни възможности за всеки, който използва Google Calendar. Това означава, че работи и с Google Sheets, Gmail и други приложения на Google с вградена интеграция с Google Calendar. ?

Най-добрите функции на Google Calendar

Функциите за известия и планиране улесняват планирането на събития, срещи и напомняния с помощта на Google Calendar; ще получавате известия в реално време за тези задачи в Discord.

Google Calendar автоматично синхронизира промените с Discord, за да поддържа всички в синхрон и да улесни работния процес.

Функциите за съобщения, чат, глас и видео в Discord подобряват сътрудничеството между членовете на екипа и заинтересованите страни.

Всеки потребител на Discord може да персонализира известията според часа на деня, типа събитие, деня от седмицата и др.

Ограничения на Google Calendar

Функциите не ви позволяват да редактирате събития или да променяте календара си директно от Discord – за това ще използвате Google Calendar.

Интеграцията включва Zapier, Google Calendar и Discord и може да изисква подходяща конфигурация, за да се гарантира сигурността.

Google Calendar цени

Безплатно

Google Workspace Business Starter: 6 $/месец

Google Workspace Business Standard: 12 $/месец

Google Workspace Business Plus: 18 $/месец

Google Workspace Enterprise: Свържете се с нас за цени

Google Calendar оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: 4. 8/5 (над 3000 рецензии)

3. YouTube

чрез Discord

Ако сте партньор на YouTube с активирани членства, можете да интегрирате канала си в YouTube със сървъра си Discord. Това ви позволява да свържете нов или съществуващ канал в YouTube с нов или съществуващ Discord само за вашите членове.

Оттук вашите членове могат да използват Discord като чат, видео плейър и общност около вашето съдържание.

Най-добрите функции на YouTube

Интегрирането на YouTube с Discord не изисква Zapier или друг външен инструмент – ако желаете, можете да използвате Zapier, за да добавите функционалност.

Можете да зададете разрешения за различни канали, да създадете нови Discord канали за избрани членове и да управлявате кой има достъп до общия ви Discord чат, като използвате настройките на сървъра в Discord.

Автоматичната синхронизация и персонализираните известия на Discord ви дават повече време да създавате съдържанието, което вашата аудитория иска да види.

Настройките за гратисен период ви позволяват да изберете какво да се случи, когато потребителите нямат активни членства във вашия YouTube канал.

Ограничения на YouTube

Интеграцията с YouTube може да не работи с всички Discord ботове.

За да използвате тази интеграция, е необходимо партньорство с YouTube; ако нямате такова, може да се интегрирате чрез Zapier.

YouTube цени

Безплатно

Оценки и рецензии в YouTube

G2: Н/Д

Capterra: 4,8/5 (над 600 отзива)

4. BitBucket

чрез BitBucket

BitBucket позволява контрол на версиите за софтуерни проекти, които използват Git и Mercurial. Той разполага с инструменти, които подобряват сътрудничеството на работното място, управляват кода и проследяват промените.

Pipedream прави тази интеграция лесна. Когато комбинирате BitBucket с Discord, получавате известия и актуализации в реално време за вашите екипи, така че всички да могат да работят заедно.

Най-добрите функции на BitBucket

Актуализациите в реално време улесняват оптимизирането на вашата комуникационна стратегия и процеса на разработване на софтуер.

Водете ясен отчет за дейностите и напредъка на вашия екип по всеки проект, за да подобрите отчетността и прозрачността.

Комуникацията и известията в приложението могат да помогнат на вашия екип да намали превключването между платформи и инструменти.

Създавайте персонализирани известия в каналите на Discord, за да държите екипа си в течение с pull заявките, потвържденията и други важни събития.

Ограничения на BitBucket

Интеграцията с Discord е достъпна само чрез BitBucket Cloud; за безпроблемна интеграция може да са необходими някои технически познания.

Трябва да използвате инструмент на трета страна като Pipedream, за да активирате интеграцията на Discord с BitBucket.

BitBucket цени

Безплатно

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Премиум: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за BitBucket

G2: 4. 4/5 (900+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1300 рецензии)

5. X (Twitter)

чрез IFTTT

X, по-рано известен като Twitter, улеснява свързването на вашия екип за поддръжка с аудиторията ви и оптимизирането на вашите маркетингови стратегии. Можете да използвате IFTTT, за да улесните интеграцията с Discord, като ви дава достъп до функции за автоматизация, като публикуване на туитове, изпращане на съобщения до канали в Discord и получаване на конкретни известия за споменавания в Twitter.

X (Twitter) най-добри функции

Интеграцията с Discord позволява на вашите последователи да виждат най-новите ви актуализации, без да превключват приложения, което ви спестява време и намалява разсейването.

Услуги на трети страни като Hootsuite и Tweetdeck ви позволяват да създавате и споделяте персонализирани Twitter емисии.

Интеграциите на Twitter и Discord поддържат вашата общност актуална и ангажирана в реално време от любимото им приложение.

Интеграцията ви позволява автоматично да публикувате и проследявате вашите туитове като нови съобщения в канал на Discord, за да държите вътрешните екипи в течение.

Ограничения на X (Twitter)

Няма вградена интеграция между Discord и Twitter; ще трябва да използвате бот като IFTTT или Zapier, за да свържете Discord с вашия Twitter акаунт.

Някои потребители съобщават, че автоматизираните туитове не винаги се показват правилно в Discord.

X (Twitter) цени

Безплатно

Основен: 3 $/месец

Премиум: 8 $/месец

Premium+: 16 $/месец на потребител

X (Twitter) оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (200+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

6. Facebook

чрез Integrately

Facebook може да улесни бързата свързаност, комуникация и сътрудничество. Когато добавите Discord интеграция, вие го превръщате в по-мощно приложение за комуникация в екип от всякога.

За да го постигнете, ще използвате инструмент като Integrately. Integrately ви дава достъп до няколко автоматизации, които ще ви помогнат да оптимизирате работата си и да съгласувате целите на екипа си.

Най-добрите функции на Facebook

Автоматизацията ви позволява да получавате Discord съобщения при всяка нова публикация на вашата Facebook страница.

Персонализираните автоматизации ви позволяват да избирате измежду няколко условия и действия, така че вашата Discord интеграция да прави всичко, от което се нуждаете.

Не се изисква кодиране за интегриране на Discord и Facebook.

Настройте Discord известия за вашия екип за поддръжка, за да могат да поддържат връзка с вашите клиенти, без да превключват между приложения.

Ограничения на Facebook

Публикациите във Facebook може да не се показват правилно в Discord и може да не включват всички видеоклипове или изображения.

Честите публикации във Facebook могат да доведат до това някои публикации да не се показват в Discord.

Facebook цени

Безплатно

Рейтинги и отзиви във Facebook

G2: 4. 2/5 (над 600 рецензии)

Capterra: Н/Д

7. Spotify

чрез Spotify

Интеграцията на Spotify с Discord ви позволява да виждате и слушате какво слушат вашите приятели. Можете дори да слушате Spotify заедно, докато играете, чатите и се забавлявате, използвайки Discord като своя база. ??

Това е чудесно за лична употреба, но също така е полезно за поддържане на връзка между екипите, работещи с съдържание.

Най-добрите функции на Spotify

Нативната Discord интеграция е достъпна чрез Spotify, което улеснява свързването на двете ви любими приложения без инструменти или плъгини на трети страни.

Това съчетание може да бъде разширено, като го комбинирате с други опции, като Discord интеграции с PlayStation или Xbox.

Интеграцията ви позволява да управлявате своя Spotify акаунт и Discord акаунт от един единствен табло.

Интеграцията е по-сигурна, защото е родна между Discord и Spotify, осигурявайки подобрена поверителност.

Ограничения на Spotify

Функцията „Listen Along“ не ви позволява да се настройвате на Spotify на вашия приятел, докато разговаряте по гласовия чат.

Ако един потребител има безплатната версия на Spotify, а вие имате Premium версията, вие ще чувате тишина, докато той чува реклами.

Spotify цени

Безплатно

Премиум: 10,99 $/месец

Premium Duo: 14,99 $/месец

Premium Family: 16,99 $/месец

Оценки и рецензии в Spotify

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Google Groups

чрез Google Groups

Google Groups е популярно средство за управление на екипи, което позволява на членовете на вашия екип да си сътрудничат чрез групи, базирани на електронна поща, онлайн форуми и споделени пощенски кутии.

Zapier ви позволява да свържете Google Groups с Discord, така че всички да могат да останат свързани, без да превключват между приложенията. Можете да създавате персонализирани известия и автоматизации, както и да свържете приложенията си с другите си любими инструменти за единна работна станция.

Най-добрите функции на Google Groups

Той се интегрира безпроблемно с други услуги на Google, както и с всякакви други платформи, които бихте искали да свържете чрез Zapier.

Позволете на екипа си да комуникира чрез Discord или Google Groups, за да спести време и да насърчи сътрудничеството в реално време.

Готовите тригери ви позволяват да избирате прости автоматизации, като например известия, когато се публикуват нови съобщения във вашия Discord канал.

Разрешенията и ролите улесняват определянето на това кой има достъп до какво.

Ограничения на Google Groups

Някои функции на Google Groups може да не се възпроизвеждат лесно в Discord; имейлите и споделените пощенски кутии може да се показват неправилно.

Може да е необходима допълнителна конфигурация за гладка интеграция между Google Groups и Discord.

Google Groups цени

Безплатно

Google Workspace Business Starter: 6 $/месец

Google Workspace Business Standard: 12 $/месец

Google Workspace Business Plus: 18 $/месец

Google Workspace Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Groups

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. SoundCloud

чрез SoundCloud

Интеграцията с Discord е отлично решение, за да държите вашия екип или приятели в течение с това, което слушате и публикувате в SoundCloud. Това е още една интеграция, която е възможна благодарение на Zapier, което означава, че ще можете да създавате персонализирани задачи и автоматизации, за да имате функционалността, от която се нуждаете.

Най-добрите функции на SoundCloud

Лесно споделяйте аудио записи и музика между членовете на екипа на вашия Discord сървър.

Създателите на съдържание и музикантите могат да оптимизират сътрудничеството и да получават по-бърза обратна връзка, без да напускат Discord.

Интеграцията ви позволява да слушате висококачествени SoundCloud песни, докато работите с екипа си или играете игри с приятели в Discord.

Можете да свържете SoundCloud и Discord само с няколко кликвания.

Ограничения на SoundCloud

Членовете на големи сървъри могат да получават прекалено много известия; може да е необходима разширена конфигурация.

Тази Discord интеграция не ви позволява да пропускате звуци, да превъртате напред песни или да контролирате силата на звука, без да превключвате към SoundCloud.

SoundCloud цени

SoundCloud Go: 4,99 $/месец на потребител

SoundCloud Go+: 9,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SoundCloud

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)

10. Twitch

чрез Discord

Интеграцията на Twitch с Discord може да подобри преживяването както за зрителите, така и за стриймърите, като увеличи ангажираността и създаде по-интерактивно преживяване. Това може да ви помогне да укрепите и разширите вашата Twitch общност. ?

Най-добрите функции на Twitch

Зрителите могат да получават известия в Discord, когато стриймърът започне да излъчва на живо, което увеличава вероятността да се включат.

Персонализирането на Discord ви позволява да създадете уникално преживяване за вашите зрители, като увеличите стойността на вашето стрийминг съдържание.

Каналите на Discord улесняват поддържането на връзка с зрителите и изграждането на силна общност.

Стриймърите могат да използват Discord, за да си сътрудничат по проекти и да комуникират в реално време с лекота.

Ограничения на Twitch

Някои потребители съобщават, че интеграцията с Discord може да разсейва стриймърите и зрителите, като намалява фокуса върху стрийминг съдържанието.

Забавяния и проблеми с производителността могат да повлияят на стриймовете на живо в Twitch.

Twitch цени

Безплатно

Twitch оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (50+ отзива)

Capterra: Н/Д

Discord стана още по-добър

Горните Discord интеграции представляват възможности за подобрено сътрудничество и комуникация. Винаги, когато Discord е включен, можете да създавате канали за предаване на конкретна информация, като етикет за виртуални срещи или указания за проекти, което поддържа всички на една и съща страница.

Независимо дали искате да използвате Discord интеграция, за да оптимизирате работния си процес, или да намерите опция, която използва една единствена платформа, време е да започнете. ☀️?

Какво чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно е!