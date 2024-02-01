15+ трика за Discord: Повишете ангажираността на общността отвъд игрите

Това, което започна като общностно преживяване за геймъри, днес е една от най-популярните платформи за чат с десетки милиони потребители дневно.

И това е естествено развитие.

Геймърите все още съставляват мнозинството. Но с обмена на глас, видео и текст в общности, достъпни само с покана, Discord е завладял въображението на практически всеки тип онлайн общност – артисти, фен клубове, влиятелни лица, ентусиасти, инвеститори, пътешественици – списъкът продължава.

Бизнесът не изостава. Discord се превръща в конкурент на изпитаните приложения за вътрешна комуникация. Има много какво да откриете с тази платформа, а с помощта на списък с трикове за Discord можете да използвате функции, които служат за различни приложения.

Discord за начинаещи

Макар Discord да е започнал като платформа за взаимодействие и обединяване на геймъри, той се е превърнал в гъвкава чат платформа, която се използва и от професионалисти извън геймърските общности. Множеството му функции са разширили потребителската му база, включително и с бизнеса и брандовете.

Discord може да изглежда лесен за използване, но пълният му набор от възможности се крие в скритите му функции. Нека разгледаме някои съвети и техники за Discord, с които да повишите продуктивността и ангажираността в общността си.

Нашите 15 най-добри съвета и трикове за Discord, за да направите вашата общност по-продуктивна

Discord бързо се превърна в предпочитана социална мрежа за геймърите и постепенно се разшири в други индустрии като изкуството, спорта и Web3. Discord предлага повече функции за разработчици, които искат да създадат група, отколкото алтернативите на Discord.

Как обаче трябва да изглежда вашата Discord група? Как да създадете и поддържате активна общност?

Всичко се свежда до 15 прости съвета за Discord, с които да създадете ангажирана и продуктивна общност в Discord.

1. Интегриране на Discord с ClickUp

Можете лесно да интегрирате ClickUp с Discord и любимите си приложения само с няколко кликвания.

Създавайте и автоматизирайте работните процеси безпроблемно чрез интегриране на тези платформи, което ви позволява да проектирате задачите за вашата работа визуално.

Ето стъпка по стъпка ръководство за интегриране на Discord с ClickUp.

1. Достъп до App Center

За ClickUp 2. 0: Кликнете върху аватара на профила си в долния ляв ъгъл, след което изберете „App Center“ (Център за приложения).

За ClickUp 3. 0: Кликнете върху менюто „Бързи действия“ в горния десен ъгъл, след което изберете „App Center“ (Център за приложения).

Съберете всичките си инструменти на едно централно място с ClickUp

2. Изберете Discord

В страничната лента на App Center потърсете „Комуникация“ и изберете „Discord“.

3. Управление на интеграцията:

Кликнете върху „Управление“ и след това върху „Добави към Discord“

Прегледайте разрешенията, необходими за ефективното функциониране на интеграцията

Изберете Discord сървъра от падащото меню и кликнете „Продължи“

4. Разрешете достъп

Предоставете достъп на ClickUp, като кликнете върху „Оторизирай“

След като получите разрешение, можете да активирате конкретни известия в Discord, като използвате ClickUp 2. 0 или ClickUp 3. 0

За ClickUp 2. 0:

Отидете в аватара на профила си > Интеграции > Discord

Свържете Discord с ClickUp с бързи и лесни стъпки

Добавете известия за конкретни пространства, папки или списъци Изберете канала Discord за известия и запазете настройките си

За ClickUp 3. 0

Достъп до менюто за бързи действия > App Center > Discord Добавете известия за конкретни пространства, папки или списъци

Свържете Discord с ClickUp, за да получавате съобщения на едно място

Изберете канала Discord за известия и запазете настройките си Не забравяйте, че само собствениците и администраторите на работната среда могат да деактивират интеграцията. За да премахнете интеграцията с Discord:

За ClickUp 2. 0/3. 0

Отидете в Интеграции > Discord и следвайте стъпките, за да премахнете интеграцията Тази интеграция на Clickup с Discord позволява безпроблемна комуникация и споделяне на известия между ClickUp и Discord, подобрявайки сътрудничеството и управлението на работния процес.

Достъп до хиляди съществуващи приложения или използване на нашия набор от инструменти за свързване с приложения, които все още не са в нашата библиотека, без да се налага да пишете код.

2. Персонализиране на ролите на сървъра

Персонализираните икони за роли са забавен начин да персонализирате и категоризирате ролите в сървъра си. Те могат да обозначават йерархията на ролите, да отразяват лични интереси или да съответстват на темата на сървъра ви за по-съгласуван вид.

Тези икони за роли ще се появяват в списъка с членове до името на ролята и до името на всеки потребител в чата. Освен това, в рамките на сървъра можете да видите всички роли и свързаните с тях икони в профила на потребителя.

Искате ли да настроите персонализирани икони за роли?

Първо, уверете се, че имате разрешение за „Управление на роли“ на вашия сървър. Само членове с това разрешение могат да създават, променят или изтриват икони.

Ако имате необходимите разрешения, следвайте тези стъпки:

Отворете Настройки на сървъра > Роли

Изберете всякаква роля от списъка

В раздела „Дисплей“ намерете полето „Икона на ролята“

Изберете емотикон. Използвайте персонализиран емотикон от вашия сървър или качите изображение

Забележка: Иконите могат да бъдат избрани от стандартни емоджита, персонализирани емоджита на сървъра или качени изображения.

Не забравяйте, че изискванията за изображенията са 64×64 пиксела, а максималният разрешен размер е 256 kb.

3. Максимизиране на функционалността на ботовете

Ботовете в Discord са най-добрата част от приложенията за комуникация в екип. Маркетолозите и собствениците на фирми ги използват, за да автоматизират различни задачи на своите сървъри.

Създаването на група в Discord ви дава уникалната възможност да създадете персонализирана и ангажираща общност, използвайки съществуващата си аудитория.

Ефективният маркетинг в Discord използва висококачествени ботове, за да поддържа интереса и забавлението на групата. Ето десетте най-полезни бота в Discord:

MEE6: Комплексен бот, който ви позволява да създавате персонализирани команди за автоматично присвояване на роли и изпращане на съобщения въз основа на конкретни събития.

ProBot: Приветства новите членове с персонализирани поздрави, показвайки уникалния стил на вашия сървър.

Dank Memer: Макар да не изглеждат от решаващо значение за маркетинга, мемите могат да укрепят сплотеността на групата.

Voicy: С библиотека от над 50 000 забавни звукови клипа, Voicy ангажира вашите потребители за потапящо преживяване.

Център за общност: Този бот има за цел да трансформира комуникацията между сървъри и платформи, като свързва каналите на Discord с Hub rooms, улеснявайки споделянето на информация между различни области.

4. Създаване на интерактивни анкети

VotaBot улеснява създаването на анкети в Discord. Напишете „!poll help“, за да разгледате наличните команди. Ботът може да се използва само от администратори или хора с ролята „Poll Creator“. Разгледайте примерите в „!poll“, за да видите някои образци.

Функции на VotaBot:

До 10 опции в анкета

Анкети, които продължават до една седмица

Предоставя резултати от анкети в проценти

Позволява достъп до бота само на определени потребители

Работа с бота – хостинг

Създайте файл в папката на бота с име „botconfig.json“ или променете „botconfig-sample.json“, за да го хоствате.

Включете токена на бота с префикса (!poll е обичайният префикс) и добавете линк за покана, ако желаете.

Повишете ангажираността в общностите, като използвате функцията за анкетиране на Discord.

5. Ефективно използване на гласовите канали

Оптимизирането на гласовите канали може значително да повиши ангажираността на вашия Discord сървър. Ето няколко съвета за по-ефективно използване на гласовите канали за различни цели:

Организирайте каналите по тема или дейност

Канали по конкретни теми: Създайте гласови канали, посветени на конкретни теми или интереси (например игри, музика, дискусии). Това помага на потребителите лесно да намерят хора със сходни интереси.

Канали за събития: Определете канали за специални събития, събирания или планирани дейности, за да насърчите участието

Използвайте подходящи имена и описания

Описателни имена: Използвайте ясни и кратки имена за гласовите канали, които посочват тяхната цел или тема.

Описания на каналите: Добавете кратки описания или указания, за да помогнете на потребителите да разберат правилата на канала.

Контролирайте достъпа и разрешенията

Достъп въз основа на роли: Ограничете достъпа до определени гласови канали въз основа на ролите на потребителите, за да поддържате реда и поверителността.

Инструменти за модерация: Назначете модератори, които да управляват гласовите канали, контролират разрешенията и поддържат приятна атмосфера

Активирайте допълнителни функции на бота

Музикални ботове: Интегрирайте музикални ботове, за да позволите на потребителите да слушат музика заедно или да организират партита за слушане на музика.

Ботове за активност: Включете ботове, които улесняват игри, викторини или интерактивни дейности в гласовите канали, за да ангажирате активно потребителите.

Насърчавайте ангажираността и участието

Планирани дейности: Организирайте редовни събития с гласови разговори, дискусии или игри, за да насърчите потребителите да се присъединят към гласовите канали в определени часове.

Съобщения в гласовите канали: Използвайте текстовите канали, за да обявявате текущи дейности или събития, които се случват в гласовите канали, за да привлечете повече участници.

Оптимизирайте качеството на звука и настройките

Настройки на гласовия канал: Настройте гласовия канал, за да оптимизирате качеството на гласа, задайте подходящи битрейти и осигурете ясна комуникация

Предоставяйте насоки: Предлагайте на потребителите съвети за подобряване на качеството на микрофона или настройките, за да подобрите преживяването в гласовите канали.

6. Организиране на събития с интеграция на календар

Изберете надежден календар бот като „CalendarBot” или „ReminderBot” и го интегрирайте безпроблемно в сървъра си.

Създайте специален канал за обяви за събития и известия от ботове, за да осигурите ясна комуникация. Използвайте командите на бота, за да създавате и управлявате събития без усилие, като посочвате важни подробности като дата, час и инструкции за потвърждение на участие.

Можете да активирате автоматични напомняния, за да напомняте на членовете за събития, като поддържате информативни известия, без да претоварвате сървъра. Освен това можете да управлявате ефективно подробностите за събитията, като позволявате на организаторите да редактират, отменят или пренасрочват събития незабавно.

След това използвайте инструменти за комуникация на работното място, като публикации с реакции, коментари и предложения за бъдещи дейности. Разгледайте интегрираните функции, като синхронизиране на събития с външни календари за допълнително удобство.

Ето кратък списък с стъпки за оптимизиране на интеграцията на календара на Discord за организиране на събития.

Изберете надежден календар бот за безпроблемна интеграция

Създайте специален канал за обяви и известия за събития

Използвайте команди за ботове, за да създавате и управлявате събития с конкретни подробности

Настройте автоматични напомняния, за да насърчите участието на членовете

Позволете на организаторите да управляват ефективно подробностите и промените в събитията

Насърчавайте участието на общността в публикации за събития чрез реакции и коментари

Разгледайте допълнителни функции като синхронизиране на събития с външни календари за по-голямо удобство

7. Етикет за емоджита и реакциите

Емоджитата и реакциите могат да добавят забавен елемент към разговорите в Discord. Използвайте емоджита, за да съответстват на тона на съобщението, като поддържате разговора ясен.

Подобно на другите алтернативи на Google Chat, спазвайте правилата на общността Discord относно използването на емоджита, като избягвате прекомерната им употреба, за да поддържате приятелска атмосфера в чата. Използвайте разнообразни емоджита, които изразяват различни чувства, култури и нагласи, за да подкрепите разнообразието и толерантността.

Най-добри практики Креативни идеи за ангажираност Яснота и контекст Анкети, базирани на реакции Модерация Интерактивни игри с емоджи (разпознаване на серии от емоджи) Спазвайте нормите на общността Разказване на истории с емоджи Разнообразете представянията си Обратна връзка чрез емоджита Останете актуални Готови ли сте да отключите съдържанието? Празнични реакции Персонализирани емоджита Емоджи реакции за емоции

Изберете реакции, които са подходящи за разговора, и подкрепете или допълнете казаното.

По отношение на модерацията, мениджърите на общността трябва да поддържат положителна атмосфера в групата в Discord. Използвайте ботове за мониторинг като Dyno или MEE6, за да управлявате потребителите и автоматично да филтрирате съдържанието.

Създайте и редовно актуализирайте ясни насоки и правила, в които се посочват очакваното поведение и тон на съдържанието.

Съществена част от поддържането на здравословна атмосфера е активното наблюдение на каналите и бързото реагиране на сигнализирани материали или конфликти.

Доброто управление на група включва използването на инструменти като логове за модерация, умения за разрешаване на конфликти и обратна връзка.

Осигуряването на обучение, ресурси и стабилна система за поддръжка на модераторите гарантира, че те могат да се справят добре с различни ситуации, което помага на общността на Discord да расте и да се чувства приветлива.

9. Управление на известията

Персонализирането на известията е като избор на новини, които искате да чуете, и кога. Независимо дали става въпрос за актуализации на телефона или компютъра ви, можете да ги настроите според вашите предпочитания.

Освен това, това е начин да запазите Discord приятен и не прекалено шумно място. Персонализирането на настройките гарантира, че всички се забавляват, без да се чувстват бомбардирани от прекалено много известия.

Съвети за ефективно управление на известията

Персонализирайте настройките за известия: Активирайте известия избирателно за конкретни канали или изберете известия само за споменавания

Уведомления въз основа на роли: Насърчавайте споменаването на роли за важни актуализации или позволете на потребителите да се абонират за специфични за ролята им известия

Планирани тихи часове: Установете тихи часове, за да сведете до минимум известията през определени периоди от време.

Агрегирани известия: Получавайте пакетни известия или редовни обобщения вместо индивидуални сигнали

Настройки за конкретни устройства: Персонализирайте настройките за известия отделно за мобилни и настолни устройства

Насърчавайте персонализирането от страна на потребителите: Обучавайте потребителите за опциите за персонализиране и периодично им напомняйте за наличните настройки.

Събиране на обратна връзка: Събирайте обратна връзка от потребителите, за да разберете техните предпочитания и да адаптирате настройките за известия съответно.

10. Създайте персонализирани команди

Когато създавате персонализирани команди в Discord, това помага за автоматизиране на повтарящи се задачи. С ботове или специфични функции тези команди действат като преки пътища, изпълнявайки конкретни действия с проста команда.

Команди Функционалност !уебсайт Споделяйте незабавно линка към уебсайта на вашата общност !правила Предоставя кратък преглед или линк към правилата на сървъра !event Настройва напомняния за предстоящи събития, включително дата, час и подробности !role @user RoleName Бързо присвоява конкретна роля на потребител при активиране на командата !greet Задейства приветствено съобщение за нови членове, които се присъединяват към сървъра

Тези команди ще ви помогнат да опростите повтарящите се задачи и да създадете персонализирани команди, използвайки ботове и други функции.

11. Разбиране на аналитиката на сървъра

Аналитичните инструменти на Discord променят правилата на играта. Те проследяват показатели като броя на хората на сървъра, честотата на съобщенията и най-активните канали.

Тези инструменти помагат на администраторите да разберат пиковите моменти на активност на сървъра, предпочитаните теми или канали и дали общността се разраства. Те също така разкриват задържането на потребителите и влиянието на събитията и обявленията.

Брой членове: Предоставя информация за общия брой членове на сървъра

Честота на съобщенията: Проследява колко често се изпращат съобщения в различни канали

Активни потребители: Показва броя на потребителите, които активно участват или са онлайн

Активност на каналите: Показва кои канали са най-активни и ангажиращи

Показатели за задържане на потребители: Анализира тенденциите в задържането и растежа на потребителите в рамките на сървъра

Анализ на въздействието на събитията: Измерва въздействието на събитията или съобщенията върху ангажираността на потребителите

Анализирайки тази информация, администраторите могат да планират събития, да организират бързи срещи с онлайн инструменти за срещи, да създават забавно съдържание и да коригират настройките на сървъра въз основа на популярността. Използването на тези анализи повишава ангажираността на всички в сървъра или канала.

12. Подобряване на мерките за сигурност

Създаването на сигурна среда в общността ви в Discord е от жизненоважно значение за безопасността на всички членове. Напомняйте редовно на членовете да използват силни, уникални пароли (2FA) за своите акаунти в Discord.

Ето няколко допълнителни съвета за повишаване на сигурността:

Редовни проверки за сигурност: Помолете членовете да проверяват периодично свързаните си приложения и да премахват тези, които вече не използват или на които не се доверяват, за да минимизират уязвимостите.

Безопасни линкове: Посъветвайте потребителите да избягват да кликат върху подозрителни или непознати линкове в съобщенията в Discord, за да предотвратят опити за фишинг или заразяване с злонамерен софтуер.

Внимавайте с директните съобщения: Напомнете на членовете да бъдат предпазливи, когато общуват с непознати потребители чрез директни съобщения, особено ако това включва споделяне на лична информация или кликване върху линкове.

13. Включване на мултимедия в Discord

Добавянето на мултимедия в Discord подобрява дискусиите. Използвайте изображения или видеоклипове в подходящи канали, като например откъси от игри или тийзъри, за да предизвикате интересни разговори. Интерактивни събития като творчески конкурси насърчават споделянето на разнообразно съдържание и оживяват атмосферата в общността.

Поддържани мултимедийни формати в Discord

Изображения : Поддържат се широко разпространените формати на изображения като JPEG, PNG, GIF и BMP.

Видеоклипове: Discord позволява споделянето на видеофайлове във формати като MP4 и WebM

GIF файлове: Анимирани GIF файлове могат да се споделят за допълнително визуално ангажиране

Връзки: Discord позволява споделянето на връзки към външно мултимедийно съдържание, включително видеоклипове от платформи като YouTube или Twitch.

14. Организация на сървъра и структура на каналите

Организирането на вашия Discord сървър включва подреждане на каналите за лесна употреба. Започнете с групиране на каналите в категории като игри, хобита или съобщения.

След това наименувайте всеки канал според неговото предназначение с имена като „Общ чат“ или „Зона за игри“, за да помогнете на хората да знаят къде да отидат.

Поддържайте последователност и ред, като редовно преглеждате настройките на канала си. По този начин всеки може лесно да намери това, което търси, което прави чата и споделянето на вашия сървър по-лесни и по-приятни.

15. Използване на Discord за образователни цели

Учителите са проучили различни начини за интегриране на Discord в своите класни стаи. Но преди да се включите, е важно да изясните целите си, тъй като сървърът Discord предлага много възможности за използване.

Независимо дали целта ви е да улесните дискусиите в клас, да организирате помощ за домашните задачи или да предоставите инструменти и функции за онлайн сътрудничество на студентските екипи, Discord има всичко, от което се нуждаете.

Създайте текстови канали за уроци, домашни задачи или групи за учене. Създайте канали, където учениците могат да обсъждат задачи или да задават въпроси.

Използвайте гласови канали за индивидуални или групови разговори, или дори за допълнителни сесии за помощ

Опитайте Go Live за преподаване на живо на до 50 души едновременно

Помислете за различни роли и разрешения за учениците във всеки канал. Можете да създадете канали само за съобщения, като ограничите учениците да публикуват

Играйте с Discord и ClickUp

Discord се превърна в динамична платформа, предлагаща инструменти за екипно сътрудничество, и се разшири извън сферата на игрите. Този наръчник ви дава напреднали съвети за повишаване на ангажираността и резултатите във всеки бизнес.

Има много начини да работите заедно в Discord, от използването на ботове и комбинирането на инструменти като ClickUp до максималното използване на мултимедията.

Защо да не започнете с първия от списъка? Регистрирайте се безплатно в Clickup и използвайте Discord в пълна степен.