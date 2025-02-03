Топ 10 алтернативи на Google Chat за подобряване на комуникацията в екипа

Вероятно сте чували мантрата „комуникацията е ключът“ милион пъти досега, но с възхода на дистанционната работа тази фраза стана още по-актуална. ☎️

Отдалечените екипи разчитат в голяма степен на безпроблемна комуникация, за да преодолеят физическата раздяла и да позволят работата в екип. За щастие, приложенията за онлайн сътрудничество и инструментите за бизнес съобщения правят възможно екипите да останат свързани и да следят важни актуализации, независимо от физическото им местоположение и часова зона.

Откакто замени Hangouts през 2020 г., Google Chat се доказа като ефективен инструмент за комуникация – особено за потребителите на Google Workspace, благодарение на безпроблемната си интеграция с приложенията на Workspace.

Въпреки че предоставя сигурен и лесен начин за сътрудничество и споделяне на файлове в екосистемата на Google, Google Chat определено не е най-добрият вариант на пазара. В най-добрия случай това е приличен инструмент; други инструменти се представят също толкова добре, а дори и по-добре.

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Google Chat, като ще разгледаме техните отличителни характеристики и ще посочим няколко недостатъка, за да ви помогнем да изберете следващия си инструмент за сътрудничество в екип.

Какво е Google Chat?

Обичан от много потребители на Google Workspace, Google Chat е мощен инструмент, който помага на екипа ви да сътрудничи ефективно и да бъде в крак с общите задачи.

Комуникацията се основава на индивидуални съобщения или канали като Spaces и групови разговори.

Като цяло интерфейсът е прост и интуитивен, което го прави лесен за навигация и използване. Когато става въпрос за Spaces, комуникацията е организирана в низове, така че потребителите могат лесно да следят и да отговарят на конкретни съобщения.

Основното предимство на Google Chat е, че се интегрира безпроблемно с съществуващата мрежа от приложения на Google. Можете да провеждате виртуални срещи в Meet, лесно да споделяте файлове от Drive или да добавяте задачи и събития директно в Google Calendar.

Освен това, той включва доста оптимизирана функция за търсене. Така че, независимо дали ровите в историята на чата си за важна информация или търсите документи в море от текст, можете да използвате филтри, за да ги намерите веднага!

Наскоро Google внедри AI функции в своите приложения, а Chat не прави изключение. Можете да се възползвате от помощните функции на Duet AI, за да сте в течение и да получавате полезна информация от разговорите в работната си среда в Chat. ?

Как да изберете най-добрата алтернатива на Google Hangouts

Като се има предвид, че Google Chat има ограничен брой интеграции с трети страни и пропуска някои разширени функции поради прекалено опростения си дизайн, той оставя много да се желае. В резултат на това може да искате да разгледате по-комплексни инструменти за комуникация в екипа.

Ето някои важни качества, които трябва да имате предвид, когато търсите алтернатива на Google Chat:

Леснота на използване: Трябва да е лесно достъпна за всеки член на екипа ви, с интуитивни и лесни за навигация функции. Сигурност: Инструментът трябва да дава приоритет на безопасността и да предпазва от нарушения на сигурността на данните. Интеграции: Алтернативният инструмент трябва да разполага с широк спектър от интеграции, за да подобри работния процес и производителността на вашия екип. Автоматизация: Тя трябва да ви позволява да създавате персонализирани работни процеси, които оптимизират задачите и спестяват време. Персонализиране: Персонализирани функции за адаптиране към специфичните комуникационни нужди на екипа

10 най-добри алтернативи на Google Hangouts, които да опитате

Имайки предвид горните фактори, нека се запознаем с 10-те най-добри алтернативи на Google Chat, които можете да използвате, за да подобрите сътрудничеството и комуникацията в екипа.

Chat view съхранява всички ваши коментари в ClickUp, за да можете бързо да намерите всяка разговор.

ClickUp е водеща платформа за продуктивност и екипно сътрудничество, която предлага широка гама от функции за управление на проекти и екипна комуникация. Тя осигурява безпроблемен начин за визуализиране на споделените задачи и ефективното им управление до завършването им.

Чатът на ClickUp е основният канал за комуникация на платформата. Тук можете да започвате разговори, да споделяте файлове и ресурси и да добавяте коментари. С опцията „Споменаване“ можете да маркирате конкретни членове на екипа в разговорите, за да сте сигурни, че те са информирани за актуализациите и промените, когато те се появят.

Търсите лесен начин да покажете на членовете на екипа си точно за какво говорите? ClickUp Clip е правилният избор. Това е функцията за запис на екрана на платформата – тя ви позволява да записвате и споделяте работното си пространство с членовете на екипа си, за да могат те да следят и лесно да разрешават проблеми.

Коментарите в ClickUp са един от най-ефективните начини за комуникация в реално време и предоставяне на обратна връзка за свършената работа. Присвоявайте коментари на членовете на екипа, вместо да създавате нови задачи. По този начин можете да съкратите времето за комуникация и да създадете по-малки точки за действие в рамките на по-големи задачи. ?

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа си в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

ClickUp Docs е още едно ефективно средство за сътрудничество, идеално за създаване, редактиране и споделяне на документи с екипа ви. Независимо дали обсъждате идеи за проект или създавате бележки от срещи, тази функция ви позволява да сътрудничите с членовете на екипа, за да спестите време и да елиминирате ненужните разменени съобщения. ?

Можете да използвате ClickUp AI директно в Docs, за да обобщавате актуализации на задачи и бележки от срещи, да генерирате задачи за действие и да редактирате съдържанието си.

Най-добрите функции на ClickUp

Централизиран канал за комуникация, чрез който можете да започвате разговори, да споделяте файлове и да задавате коментари като задачи.

Функция за коментиране за асинхронно сътрудничество

Опция за запис на екрана, за да споделяте работното си пространство с екипа

Силно персонализирано работно пространство с функции като персонализирани полета , статуси на задачите и управление на работния процес.

Съвместен, задвижван от изкуствен интелект център за документи, където можете да споделяте и обсъждате идеи в реално време.

Над 1000 интеграции с популярни приложения за работа

Сигурна платформа

Ограничения на ClickUp

Може да е малко объркващо да се ориентирате в многото функции на платформата.

Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото уеб версията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с отдела по продажбите за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на работно място

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 рецензии)

2. Slack

Slack е чудесна алтернатива на Google Chat, която предлага възможности за изпращане на съобщения и споделяне на файлове, за да помогне на екипите да сътрудничат по-ефективно. Освен обичайните опции за комуникация, инструментът предлага и разширени функции като видео и аудио разговори и съвместни платна.

Каналите са централните пространства за разговори в екипа, с дискусионни низове за конкретни съобщения. Междувременно индивидуалните съобщения са организирани в директни чатове. ?

С опцията Huddles на Slack можете лесно да се свържете с колегите си, без да планирате конференция. Huddles ви позволява да споделяте екрани, емоджи реакции, файлове, линкове и документи, като по този начин ви предлага чудесен начин да поддържате връзка с екипа си.

Slack предлага и разширени филтри за търсене – използвайте ги, за да стесните резултатите от търсенето и да намерите конкретни съобщения или файлове за нула време! ?

Освен всичко друго, Slack ви позволява да интегрирате различни инструменти и услуги, за да централизирате работата си и да сведете до минимум разсейващото превключване между приложенията.

Най-добрите функции на Slack

Организирани съобщения и чатове с филтри за търсене

Широк спектър от интеграции

Сътрудничество с видео в реално време чрез Huddles

Настройки за известия за конкретни канали и ключови думи

Персонализирани теми за работното пространство и емоджита

Ограничения на Slack

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Системата за управление на известията не е интуитивна

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 7,25 $/месец на потребител

Business+ : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 30 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 000 отзива)

3. Discord

Discord е унифицирана комуникационна платформа, която позволява на потребителите да чатят чрез текстови, гласови и аудио канали. Първоначално създадена за геймъри, тя стана популярна в различни онлайн общности. ?️

Потребителите могат да създават и да се присъединяват към частни или публични сървъри , изградени около различни интереси и тематични групи, за да се свързват с членовете на екипа. Той предлага и функции като споделяне на екран и файлове.

Discord се гордее с широка гама от интеграции, които разширяват неговата функционалност. Можете да го свържете с ботове, за да автоматизирате задачи и работни процеси, или да го свържете с игрови платформи и популярни стрийминг услуги като YouTube и Twitch.

Въпреки това, тъй като Discord не е проектиран и не е напълно оптимизиран за бизнес комуникация, някои алтернативи на Discord може да са по-подходящи за тази конкретна цел.

Най-добрите функции на Discord

Комуникация в реално време чрез гласови и видео разговори

Споделяне на екран и файлове

Персонализирани известия

Поддръжка за автоматизация на ботове

Интеграции с приложения за социални медии

Ограничения на Discord

Не е оптимизирано за бизнес/екипна комуникация

Загриженост за поверителността и сигурността

Цени на Discord

Безплатно

Nitro basic : 2,99 $/месец

Nitro: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Discord

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

TrustRadius: 8,7/10 (над 150 отзива)

4. Telegram

Telegram е облачна платформа за съобщения , идеално подходяща за дискретни лични разговори и широкомащабни общностни излъчвания.

Той позволява на екипите да изпращат текстови съобщения, видеоклипове и файлове, както и да създават групи и канали за комуникация в по-голям мащаб. С Telegram можете също да сътрудничите в реално време чрез видеоразговори.

Чрез Channels Telegram ви позволява да комуникирате с по-голяма аудитория. Можете да поддържате голям брой последователи (поддържа неограничен брой абонати), да споделяте файлове, да публикувате анкети и да излъчвате на живо и много други!

Подобренията и функциите за сигурност на Telegram заслужават специално внимание. Например, функцията Secret Chat ви позволява да провеждате частни разговори, до които има достъп само в чата. Тъй като потребителите не могат да ги препращат или да правят екранни снимки, те са защитени от трети страни. ?

Най-добрите функции на Telegram

Подобрения в сигурността и криптиране от край до край

Поддръжка за споделяне на големи файлове

Големи групови чатове с до 20 000 членове

Организиране на чата в папки

Синхронизира се между мобилни и настолни платформи

Ограничения на Telegram

Ограничени възможности за видеоконферентна връзка

Ограничени интеграции на приложения

Цени на Telegram

Безплатно

Премиум: 4,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Telegram

Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)

TrustRadius: 9,2/10 (над 70 отзива)

5. Microsoft Teams

Microsoft Teams е отлично решение за управление на задачи и сътрудничество, предназначено, както подсказва името, за екипи. С помощта на богати инструменти за онлайн срещи можете да сътрудничите ефективно, да споделяте файлове и да комуникирате в реално време чрез Teams и Channels.

Платформата се интегрира безпроблемно с други инструменти от екосистемата на Microsoft 365, което ви позволява да планирате срещи и да сътрудничите по документи директно в интерфейса на Teams.

Едно от най-големите предимства на инструмента са неговите висококачествени възможности за уеб конференции. С до 300 участници, членовете могат да се присъединят чрез уеб или аудио, да записват разговори и да настройват предавания на живо. Има и допълнителни функции за сътрудничество, като виртуални фонове, споделяне на екран, чатове и надписи.

Междувременно Whiteboards на Microsoft Teams предлагат ефективен начин за екипите да обменят идеи и да визуализират информация. Членовете могат да пишат, рисуват и правят скици и диаграми на този виртуален платно. А най-хубавото? Промените се синхронизират автоматично, така че можете да ги виждате в момента, в който се случват. ?

Въпреки че някои алтернативи на Microsoft Teams предлагат сходно ниво на функционалност, този инструмент остава надежден избор за комуникация в екип.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Поддръжка на големи уеб конференции

Интеграция с други инструменти на Microsoft 365

Цифрова бяла дъска за сътрудничество

Стаи за почивка по време на срещи

Ограничения на Microsoft Teams

Системата за организиране на файлове може да се стори сложна за някои потребители.

Понякога бавен

Цени на Microsoft Teams

Безплатен план

Необходими елементи за екипи: 4 $/месец на потребител

Business Basic: 6 $/месец на потребител

Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (над 14 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

6. Workplace

Workplace е комуникационен инструмент, разработен от Meta, който помага на екипите да си сътрудничат безопасно чрез чатове, гласови съобщения и групи. Той е изграден върху интерфейса на Facebook и позволява на екипите да поддържат връзка и да споделят файлове и актуализации ефективно.

Подобно на Facebook, Workplace предоставя новинарски поток, който информира членовете за актуализации, съобщения и публикации в цялата организация. Членовете могат също да взаимодействат с тези публикации и да ги адаптират според своите предпочитания.

Можете да организирате видео излъчвания на живо в рамките на екипа си с интерактивни функции като коментари, въпроси и реакции. Зрителите могат също да запазват видеоклиповете, за да ги гледат по-късно.

Освен това Workplace предоставя информация и анализи, които помагат на екипите да измерват ангажираността. ?

Най-добрите функции на Workplace

Групови срещи

Видео на живо

Новини, подобни на тези във Facebook

Анализи на екипа

Широка гама от интеграции, включително приложенията Google Workspace и Microsoft 365

Ограничения на работното място

Потребителите може да сметнат, че фийдът, подобен на този във Facebook, отвлича вниманието им.

Загриженост за поверителността на данните

Цени за работното място

Основен план : 4 $/месец на човек

Разширено допълнение за администратори и поддръжка : 2 USD/месец на човек

Допълнение за предприятия: 2 $/месец на човек

Оценки и рецензии за работното място

G2: 4,0/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

7. Flock

С Flock можете да провеждате индивидуални разговори с директни съобщения или да създавате канали за екипи и групи.

Тази платформа улеснява сътрудничеството в екипа, като позволява на членовете да споделят задачи и да разпределят задачи. Освен това включва функция за анкетиране, която ви помага да събирате обратна връзка и мнения от колеги без усилие. ?

Освен това, потребителите могат да сътрудничат, да споделят файлове и да комуникират чрез видео и аудио разговори. Flock се интегрира безпроблемно с приложения на трети страни като Google Drive и Trello, което позволява на потребителите да управляват и проследяват задачите и файловете си с лекота.

Най-добрите функции на Flock

Споделяйте и създавайте списъци със задачи

Провеждане на анкети

Интеграции на трети страни

Канали за комуникация в екипа

Видео и аудио разговори

Ограничения на Flock

Ограничения при споделянето на файлове

Ограничени интеграции в сравнение с конкурентите

Цени на Flock

Безплатни

Pro : 4,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Flock

G2: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

8. Skype

Повече от две десетилетия след стартирането си, Skype се утвърди като една от най-популярните платформи за комуникация и видеоконферентна връзка. Въпреки че може да му липсват някои от напредналите функции, които се срещат в много други алтернативи на Google Chat от нашия списък, Skype остава просто и надеждно решение, което поддържа екипите свързани и съгласувани в ежедневната им работа.

За разговори Skype позволява безплатни аудио и видео разговори между Skype потребители по целия свят. Той включва и функция за записване на разговори, така че потребителите да могат да се върнат към тях по-късно.

Едно от най-добрите неща в Skype е опцията за превод на езици, която е полезна за разнообразни, географски разпръснати екипи, които комуникират на различни езици.

Най-добрите функции на Skype

Безплатни аудио и видео разговори

Мгновенни съобщения

Превод на реч

Групови разговори

Цитати от съобщения

Ограничения на Skype

Проблеми с качеството на аудио/видео

Съдържа реклами и промоции, които могат да ви разсейват.

Цени на Skype

САЩ: започва от 2,54 $/месец

Оценки и рецензии за Skype

G2: 4. 3/5 (над 20 000 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 400 отзива)

9. Jitsi

Jitsi е многофункционален отворен софтуер за видеоконферентни разговори, който осигурява сигурни и персонализирани виртуални срещи. Освен стандартните аудио и видео разговори, Jitsi предлага защитени с парола зали за срещи и уникални функции като персонализирани URL адреси за срещи.

С инструменти като Etherpad за споделяне на текстови документи и опция за аудио чрез телефонно свързване, Jitsi е просто и без излишни екстри решение за комуникационните нужди на вашия екип.

Най-добрите функции на Jitsi

Групови разговори

Защитени с парола стаи за срещи

Уеб чат/съобщения

Etherpad за споделяне на текст

Ограничения на Jitsi

Ограничени функции за сътрудничество и интеграция

Бавна връзка по време на разговори

Цени на Jitsi

Безплатно

Оценки и рецензии за Jitsi

G2: 4. 3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)

10. Signal

Signal е софтуерна услуга, която предоставя на потребителите сигурни функции за незабавни съобщения и разговори. Тя е безплатна, което я прави икономична алтернатива на Google Chat за екипи, които търсят прост, но ефективен начин за сътрудничество и поддържане на връзка.

Известен със силния си фокус върху поверителността, Signal предлага функции като Sealed Sender и изчезващи съобщения, за да поддържа разговорите и чат обмена криптирани от край до край и защитени от нарушения. ?

Най-добрите функции на Signal

Криптиране от край до край

Мгновенни съобщения

Таймери за съобщения

Видео и гласови разговори

Ограничения на Signal

Ограничени функции поради съображения за поверителност

Потребителското преживяване не е оптимизирано

Цени на Signal

Безплатно

Оценки и рецензии за Signal

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Повишете продуктивността на екипа с най-добрата алтернатива на Google Chat

Предвид широкия си набор от функции за продуктивност и управление на проекти, ClickUp се откроява като една от най-добрите алтернативи на Google Chat.

С изгледа си Chat за лесна комуникация, Docs за сътрудничество в реално време по документи и Clip за лесно споделяне на екранни снимки и видеоклипове, ClickUp ви предоставя всички инструменти, от които се нуждаете, за да постигнете безпрецедентни нива на производителност. Освен това получавате множество готови шаблони, които ще революционизират комуникацията по проектите.

Така че, ако искате да се възползвате от всички предимства на безпроблемната комуникация в екипа в рамките на една система, регистрирайте се в ClickUp още днес и сътрудничеството ви ще бъде по-добро от всякога! ?