Топ 13 алтернативи и конкуренти на ClickUp през 2025 г.

ClickUp е мощна платформа, която помага на хората да организират работата и живота си, за да оптимизират времето си и да спестят пари.

60,2% от клиентите на ClickUp спестяват над 3 часа седмично, а близо 41% са заменили 3 или повече инструмента, след като са преминали към ClickUp.

Освен това, ClickUp продължава да подобрява функциите си въз основа на обратната връзка от потребителите.

Въпреки това, някои екипи може би все още проучват други опции – може би защото търсят по-малко сложност за по-малки екипи или защото се нуждаят от по-специфично решение за своите уникални нужди.

С оглед на това, това изчерпателно и честно сравнение ще ви предостави обективна перспектива, която ще ви помогне да направите информиран избор относно алтернативите на ClickUp.

Най-добрите алтернативи на ClickUp на един поглед

Име на инструмента Най-подходящо за Най-добри функции Цени Monday. com Малки и средни предприятия 27+ работни изгледа, сътрудничество в реално време, 200+ интеграции Наличен безплатен план; Безплатен пробен период; Персонализирани цени за предприятия Asana Малки и средни предприятия Създател на работни процеси, над 140 шаблона, управление на ресурси Наличен е безплатен план; Налични са и платни планове Trello Средни и големи предприятия Множество изгледи на задачите, над 150 Power-ups, над 200 интеграции Наличен е безплатен план; Налични са и платни планове Wrike Средни и големи предприятия Визуални табла, изгледи Gantt/Kanban/Календар, над 400 интеграции Наличен е безплатен план; Налични са платени планове; Персонализирани цени за предприятия Airtable Малки и големи предприятия Персонализирани табла, достъп до данни в реално време, създаване на приложения без кодиране Наличен безплатен план; Безплатен пробен период; Персонализирани цени за предприятия Nifty Малки и средни предприятия Персонализирани табла, достъп до данни в реално време и създаване на приложения без кодиране Наличен е безплатен план; Безплатен пробен период Smartsheet Средни и големи предприятия Интерфейс, подобен на Excel, множество изгледи, функции за автоматизация Наличен е безплатен план; Налични са платени планове; Персонализирани цени за предприятия Hive Малки и средни предприятия Сътрудничество, задвижвано от изкуствен интелект, проследяване на времето, множество изгледи на проектите Наличен е безплатен план; Налични са и платени планове Teamwork. com Малки и средни предприятия Проследяване на времето, сътрудничество с клиенти, подробни отчети Наличен е безплатен план; Налични са платени планове; Персонализирани цени за предприятия Basecamp Малки екипи и стартиращи компании Опростен интерфейс, сътрудничество в екип, организация на проекти Налична е безплатна пробна версия; Налични са платени планове nTask Индивидуални лица и свободни професионалисти Множество изгледи на проекти, проследяване на задачи, интеграция с над 1000 инструмента Средни и големи предприятия Notion От физически лица до средни предприятия Блок-базирана архитектура, интегрирана документация, управление на знанията Наличен е безплатен план; Налични са платени планове; Персонализирани цени за предприятия Jira Екипи за разработка на софтуер за предприятия Проследяване на проблеми и грешки, Agile табла, интеграция с хранилища на код Наличен е безплатен план; Налични са платени планове; Персонализирани цени за предприятия

Какво трябва да търсите в алтернативата на ClickUp?

ClickUp ви позволява да бъдете стратегически при управлението на проекти, задачи, цели и почти всички бизнес операции. Ето защо, ако търся алтернатива, бих дал приоритет на следните ключови функции:

Сътрудничество в екипа: Инструментът трябва да централизира комуникацията и да предлага обединено работно пространство, което държи всички в екипа ви информирани и в течение.

Персонализиране: Потърсете гъвкави изгледи, персонализирани полета и шаблони. Добрият инструмент за управление на проекти трябва да се адаптира към вашите нужди, а не обратното.

Автоматизация: Аз използвам ClickUp за автоматизиране на повтарящи се задачи и работни процеси, което спестява време и намалява грешките; алтернативата, която изберете, трябва да ви позволява да правите същото (в противен случай, какъв е смисълът?).

Отчети и анализи: Уверете се, че инструментът предоставя актуализации в реално време и отчети, които могат да се споделят, за да измервате успеха на проекта и да информирате заинтересованите страни – не трябва да се налага да събирате и анализирате тези данни ръчно.

Мащабируеми цени: Гъвкавите планове, които растат заедно с нуждите на вашия екип, са от съществено значение, тъй като разходите могат да се натрупат бързо. Потърсете предвидими планове, които отговарят както на вашите текущи нужди, така и на бъдещото ви развитие.

Сигурност на данните: Избраното от вас приложение трябва да разполага с надеждни административни контроли, разрешения за поверителност и нива на достъп, за да гарантира сигурността на вашите данни.

Интеграция със съществуващи инструменти: Трябва да работи с настоящия ви набор от инструменти, опростявайки работните процеси и намалявайки ненужното превключване между приложенията.

Мобилен достъп: Ако вие и вашият екип управлявате задачите си в движение, наличието на удобна мобилна версия ще ви улесни живота.

Лесно въвеждане и настройка: Колкото по-лесно е да започнете да го използвате, толкова по-бързо вашият екип ще може да го използва ефективно. Трябва да търсите прост процес на въвеждане с безплатни пробни версии, уроци и ръководства за бързо усвояване.

Неща, които трябва да имате предвид, преди да потърсите алтернатива на ClickUp

Преди да разгледате алтернативите, си струва да обмислите какво прави ClickUp лидер на пазара и какво ще пропуснете, ако решите да преминете към друга платформа:

Конвергенция: Цялата ви работа, знания и разговори – в една платформа

Като универсалното приложение за работа (и единственото по рода си), ClickUp обединява по уникален начин управлението на проекти, съвместната работа по документи, споделянето на знания и комуникацията в екипа в една платформа. Всички тези функции се захранват и подобряват многократно от вградена, контекстно-ориентирана изкуствена интелигентност.

ClickUp Chat, например, комбинира работата и разговорите ви в една платформа, елиминирайки необходимостта от използване на множество инструменти, намалявайки превключването между контексти и подобрявайки производителността.

Възможностите са безкрайни, но за да ви дадем представа, ето какво предлага тази конвергенция:

Разговорите отразяват вашето работно пространство — чатете директно в ClickUp Spaces и Lists, за да сте сигурни, че чат дискусиите съответстват на съответните задачи или проекти.

Превърнете всяко чат съобщение в задача с едно кликване, като използвате AI възможностите на ClickUp. Тази функция улавя контекста на дискусиите и създава изпълними задачи, елиминирайки необходимостта от ръчно създаване на задачи и гарантирайки, че нито една важна разговор не се губи.

Използвайте AI CatchUp, което обобщава пропуснатите разговори, и AI CleanUp, което идентифицира действията, които трябва да предприемете, от вашите съобщения, за да ви помогне да останете организирани и фокусирани върху най-важното, като намалява претоварването с информация.

Започнете с ClickUp Brain С ClickUp Brain можете да задавате всякакви въпроси и да получавате незабавни отговори.

Сътрудничество в реално време с видеоразговори на живо и споделяне на екрана чрез SyncUps. Освен това можете да планирате срещи и да преглеждате натоварването на членовете на екипа директно в чат интерфейса, което улеснява по-гладката комуникация и по-доброто управление на проектите.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. А какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Всички AI модели, които използвате – в една платформа

Разбира се, ClickUp разполага с мощен вграден AI двигател под формата на ClickUp Brain. И да, той може да ви предостави всяка подробност, отговор, решение и обобщение на дейностите от вашето работно пространство, както и да създава съдържание от нулата. Но това не е единственото, което прави ClickUp революционен за AI работните процеси.

Достъп до Calude 3. 7 и премиум модели ChatGPT, включително GPT-4o, o1 и o3-mini, директно от ClickUp, всички включени в добавката ClickUp Brain. С добавянето на все повече LLM към списъка, винаги имате най-новата AI на разположение – без да са необходими външни (и скъпи) абонаменти.

А най-хубавото? ClickUp Brain струва само 7 долара на месец за потребител (фактурира се годишно), което е много по-ниска цена от 20 долара на месец за Claude и ChatGPT.

И бъдете сигурни, че данните от вашата работна среда никога не се използват за обучение на тези модели, тъй като имаме строги споразумения с всички трети страни, които предотвратяват това.

Всички ваши календари – на една платформа

Ами ако ви кажем, че можете да управлявате Google Calendar от ClickUp? (Да, Microsoft 365/Outlook също ще бъдат достъпни скоро!)

С изцяло новия календар на ClickUp, базиран на изкуствен интелект, можете безпроблемно да управлявате събития, автоматично да разпределяте задачите по време и бързо да се присъедините към следващата си среща от ClickUp. Предотвратете превключването между раздели, запазете контекста и се сбогувайте с претоварването с инструменти.

Приоритизирайте задачите, участвайте в срещи и оптимизирайте графика си с календара на ClickUp, базиран на изкуствен интелект.

Използвайте изкуствен интелект, за да планирате автоматично задачите в календара си, така че никога да не пропускате краен срок. Още по-добре: ако не завършите задачата в рамките на планирания период, изкуственият интелект автоматично ще я препланира за вас! Разбира се, можете да направите това и ръчно, като плъзнете и пуснете задачите в календара си, за да запазите време за тяхното изпълнение.

Бонус? Разгледайте календарите на вашите колеги, намерете свободно време, което да споделите, и насрочете разговор за секунди, без да напускате ClickUp.

И това дори не е върхът на айсберга!

Последни революционни версии на ClickUp, които може да сте пропуснали

Ето кратък преглед на другите най-нови функции, които сме пуснали:

Автоматизирайте бележките си от срещи: ClickUp AI Notetaker автоматично транскрибира, обобщава и създава задачи за срещи, така че да можете да участвате пълноценно, без да пропускате нито един детайл. Свържете бележките с покани в календара, задачи, документи и чат, за да имате винаги под ръка информацията от срещите си.

Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте вашите срещи с ClickUp AI Notetaker.

Използвайте команди за разговор в ClickUp AI: Сега можете да помолите ClickUp AI да изпълнява действия за вас, като създаване на подробни задачи, актуализиране на документи, изпращане на съобщения в чата и много други. Създайте многоетапни команди като „Настройте задача за стартирането на следващия месец, създайте подзадачи и уведомете екипа в чата“ и ClickUp AI ще се погрижи за всяка стъпка вместо вас.

Получавайте информация с по-умни и елегантни формуляри: Не се ограничавайте само със събирането на информация – използвайте я в своя полза. С новия интуитивен интерфейс за създаване на формуляри, създаването Не се ограничавайте само със събирането на информация – използвайте я в своя полза. С новия интуитивен интерфейс за създаване на формуляри, създаването на ClickUp Forms е по-лесно от всякога, което означава, че получавате още по-подробна информация, централизирана обратна връзка и анализ, базиран на изкуствен интелект.

Анализирайте данните от подадените формуляри в реално време и получите AI анализи с ClickUp Brain.

Като разберете тези разлики, ще можете по-добре да прецените дали друг инструмент би отговорил по-добре на вашите специфични нужди или дали ClickUp вече предлага решенията, които търсите.

Използвал съм Trello, Jira, Smartsheet, monday.com и Basecamp и разгледах няколко други, но само ClickUp предлага комбинацията от гъвкавост и структура, която ми позволява да управлявам собствената си работа в същия инструмент, както и няколко екипа, които споделят някои, но не всички задачи.

Използвал съм Trello, Jira, Smartsheet, monday.com и Basecamp и съм разгледал няколко други, но само ClickUp предлага комбинацията от гъвкавост и структура, която ми позволява да управлявам собствената си работа в същия инструмент, както и тази на няколко екипа, които споделят някои, но не всички задачи.

Цени на ClickUp

13-те най-добри алтернативи на ClickUp

Съставихме списък с 13-те най-добри алтернативи на ClickUp, за да ви помогнем да направите правилния избор и да свършите повече работа по-бързо.

1. Monday.com (Най-доброто за визуализация на персонализирани работни процеси)

Monday.com е популярна алтернатива на ClickUp за много хора, особено защото предлага изглед на живо на задачите, които се изпълняват във вашата организация. Това ви помага бързо да идентифицирате пречки, ефекти на верижна реакция и проблеми с капацитета. Приложението Workload Widget предоставя изглед в реално време с цветно кодиране на капацитета на екипа. Междувременно Board Views ви позволява да създавате персонализирани табла, обединяващи графици, бюджети и натоварвания.

Платформата също така автоматизира работните процеси, без да се налага да ги кодирате, като ви позволява да създавате персонализирани работни процеси в Automation Center. Можете също така да използвате персонализираните шаблони за управление на проекти, за да започнете бързо работа при изготвянето на планове за проекти, харти, доклади и др.

Това, което наистина се откроява, е Column Center. Тази функция ви позволява да добавяте колони към таблица, за да проследявате напредъка или да извличате данни от други платформи.

Тези функции правят този инструмент силна алтернатива, когато сравняваме Monday.com с инструменти като ClickUp и Asana.

Най-добрите функции на Monday.com

Управлявайте неограничен брой проекти на визуален интерфейс с над 27 работни изгледа.

Сътрудничество в реално време с актуализации, коментари и споделяне на файлове

Използвайте персонализирани работни формуляри, за да събирате обратна връзка.

Синхронизирайте данни с над 200 интеграции

Достъп чрез мобилно приложение за отдалечени екипи

Ограничения на Monday.com

Оформлението може да бъде объркващо за някои потребители.

Понякога автоматизацията се проваля и известията се забавят.

Цени на Monday.com

Предлага се 14-дневен пробен период, след който можете да изберете един от следните планове:

Безплатно: До двама потребители

Базов план: 12 USD/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Monday.com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

Как ClickUp се сравнява с Monday.com

ClickUp предлага по-комплексно решение от Monday.com, като предоставя не само управление на проекти, но и мощни функции за създаване на документи и управление на знания в една и съща платформа. Докато Monday.com е отличен за визуализация на персонализирани работни процеси, ClickUp предлага това с над 15 изгледа плюс вградена функция за чат, обширни автоматизации и AI помощ чрез ClickUp Brain – всичко това в една единствена екосистема.

За 12 долара на месец на потребител ще получите само основните функции в Monday, докато усъвършенстваните AI, изгледи и автоматизации са достъпни само в по-скъпите опции. За същата цена ClickUp предлага платформа с богат набор от функции, щедри ограничения за автоматизация, неограничено пространство за съхранение и вградена AI помощ – значително по-добра стойност за парите ви!

2. Asana (най-подходяща за управление на задачи)

чрез Asana

Asana се фокусира изцяло върху управлението на проекти и задачи, без допълнителни екстри като документи или бели дъски. Нейната Work Graph свързва задачи, файлове, съобщения и цели, показвайки как промените в една задача могат да повлияят на другите. Въз основа на вашия работен контекст, тя също така предлага следващи стъпки, като например уведомяване на рецензентите, когато дадена задача е маркирана като завършена.

Подобно на Monday.com, този софтуер за управление на задачи е също толкова интелигентен по отношение на планирането на капацитета. Функцията Workload Intelligence предлага по-реалистични графици въз основа на действителната производителност, като осигурява по-добро управление на ресурсите и реалистични срокове за проектите.

Най-добрите функции на Asana

Използвайте различни изгледи на проектите, като табла, списъци и времеви линии.

Прилагайте шаблони за управление на задачите

Сътрудничество от разстояние с родни инструменти

Създавайте работни процеси без кодиране

Получавайте информация в реално време с инструменти за отчитане

Интегрирайте с над 200 приложения, включително ClickUp.

Достъп чрез мобилното приложение за Android и iOS

Ограничения на Asana

Сложната крива на обучение за нови потребители

Големите проекти могат да бъдат трудни за управление

Няма вградено управление на документи и знания (за разлика от ClickUp)

Цени на Asana

Лично: Безплатно (за до 10 потребители)

Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител

Разширена версия: 24,99 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 рецензии)

Как ClickUp се сравнява с Asana

Work Graph на Asana е чудесен за съгласуване на задачите с целите, но ако вашият екип се нуждае от място, където да пише и съхранява документи? Нямате късмет. Asana не предлага вградени документи, така че ще се наложи да преминавате между инструменти като Google Docs или Notion, само за да поддържате организирани бележките и стандартните оперативни процедури.

ClickUp, от друга страна, предлага вградена функция за документи. Можете да създавате, редактирате и свързвате документи директно със задачи и работни процеси, така че екипът ви винаги да разполага с необходимата информация. А с Connected Search в ClickUp можете незабавно да намерите това, което търсите, в документи, задачи, коментари и дори външни, свързани приложения. Това е като втори мозък за вашия екип.

Ето какво каза един потребител на Reddit по този въпрос:

Моето мнение е, че Clickup е Asana на стероиди. Има много повече функционалности. Много от крайните случаи, в които често си мислите „Хм, чудя се дали бих могъл...“, изглеждат невъзможни в Asana, но възможни в Clickup. Най-големият проблем, с който винаги се сблъсквах в Asana, е, че задачите можеха да бъдат само на едно място. Това затрудняваше намирането на нещата, особено когато пространствата бяха матрични – както функционални, така и базирани на проекти. Например: Проект А има пространство, а Маркетингът има пространство. Къде се намира маркетинговата задача за Проект А?… Смятам, че Clickup е на същата цена или по-евтин…

Моето мнение е, че Clickup е Asana на стероиди. Има много повече функционалности. Много от крайните случаи, в които често си мислите „Хм, чудя се дали бих могъл...“, изглежда са „Не“ в Asana и „Да“ в Clickup. Най-големият проблем, с който винаги се сблъсквах в Asana, е, че задачите можеха да бъдат само на едно място. Това затрудняваше намирането на нещата, особено когато пространствата бяха матрични – както функционални, така и базирани на проекти. Пример: Проект А има пространство, а Маркетингът има пространство. Къде се намира маркетинговата задача за Проект А?… Смятам, че Clickup е на същата цена или по-евтин…

Друг потребител се включи в същата дискусия:

Опитах почти всичко – Asana, Notion (използвах го почти две години), Trello, Rock.so, Clickup и др. И накрая реших да използвам Clickup. Както някой друг каза, това е Asana на стероиди... като човек, който е използвал Notion, бих казал, че е Notion на стероиди. Невероятно е колко много неща можете да правите с него. Когато исках да направя нещо по поръчка, Notion и Asana винаги се натъкваха на препятствия, но Clickup успяваше да направи повечето от нещата, които исках за моята агенция за видео маркетинг. Освен това поддръжката е страхотна и те постоянно работят, за да подобряват платформата всеки ден. Никога не съм виждал компания, която да е толкова отдадена на това да пуска толкова много функции толкова бързо. Те също така постоянно слушат исканията на клиентите за функции и ги внедряват с ускорени темпове. Просто става все по-добро и по-добро всеки месец.

Опитах почти всичко – Asana, Notion (използвах го почти две години), Trello, Rock.so, Clickup и др. И накрая реших да използвам Clickup. Както някой друг каза, това е Asana на стероиди... като човек, който е използвал Notion, бих казал, че е Notion на стероиди. Невероятно е колко много неща можете да правите с него. Когато исках да направя нещо по поръчка, Notion и Asana винаги се натъкваха на препятствия, но Clickup успяваше да направи повечето от нещата, които исках за моята агенция за видео маркетинг. Освен това поддръжката е страхотна и те постоянно работят, за да подобряват платформата всеки ден. Никога не съм виждал компания, която да е толкова отдадена на това да пуска толкова много функции толкова бързо. Те също така постоянно слушат исканията на клиентите за функции и ги внедряват с ускорени темпове. Просто става все по-добро и по-добро всеки месец.

3. Trello (най-доброто решение за простота)

чрез Trello

Kanban таблата са истинско благословение за управлението на сложни проекти с много заинтересовани страни, а Trello се превърна в синоним на списъците в стил Kanban. Макар че повечето инструменти за управление на проекти в стил Kanban предлагат сходни функции, аз обожавам цветните, интуитивни Kanban табла в Trello.

Това, което обаче се откроява, е инструментът за автоматизация без кодиране Butler. Той създава персонализирани работни потоци за автоматизиране на повтарящи се задачи с тригери, базирани на правила.

Card Aging е друга интересна функция. Тя подчертава пренебрегнатите задачи, като ги прави визуално избледнели и напукани като стара хартия. Това е дискретно, но ви позволява бързо да забележите забавените задачи с един поглед, без да се налага да ровите в отчети или да задавате напомняния.

Простотата на Trello го прави предпочитан инструмент за управление на задачи за начинаещи и организации, които изпълняват по-малки задачи.

Основни функции на Trello

Изберете различни изгледи на задачите, включително календари, времеви линии, таблици и други.

Използвайте над 150 Power-ups или мини интеграции

Интегрирайте с над 200 инструмента за маркетинг, продуктивност и комуникация.

Ограничения на Trello

Ограничени разширени функции за управление на сложни проекти, докато ClickUp предлага изчерпателни вградени таблици и диаграми на Гант за по-добра визуализация на проектите.

Известията могат да бъдат объркващи, когато се използват няколко табла

Липсва интегрираната система за управление на документи и знания, която ClickUp предоставя директно в същата платформа.

Цени на Trello

Безплатно (позволява до 10 табла)

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

Как ClickUp се сравнява с Trello

Тази сравнителна таблица показва как ClickUp предлага всички функции на Trello и дори още някои:

Функция ClickUp Trello Kanban табла ✅ ✅ Множество изгледи (над 15 вида) ✅ ❌ Потребителски полета ✅ ✅ (Ограничено) Персонализирани статуси на задачите ✅ ❌ Вградена електронна поща ✅ ❌ Обединена „Всичко“ изглед ✅ ❌ Коментари Задачи ✅ ❌ Native Docs & Wiki ✅ ❌ Проследяване на времето и прогнози ✅ ❌ Табла с джаджи ✅ ✅ (Ограничено) Проследяване на цели ✅ ❌ Задачи в няколко списъка ✅ ❌ Условни автоматизации ✅ ✅ (Ограничено) Вградени електронни таблици ✅ ❌ Спринтове и инструменти за гъвкаво управление ✅ ❌ Табло със задачи (бърз достъп) ✅ ❌ Безплатна поддръжка 24/7 ✅ ❌ Интелигентни известия ✅ ❌ Чат в реално време ✅ ❌ Начален екран ✅ ❌

4. Wrike (Най-доброто за напреднало проследяване на производителността и отчитане)

чрез Wrike

Wrike е популярно име в областта на управлението на проекти от повече от две десетилетия и това си личи. То покрива всички стандартни функции, които бихте очаквали, и предлага уникални инструменти като мащабируеми работни процеси, проверка и планиране на проекти в реално време, за да поддържа синхронизацията между екипите.

Wrike AI, който анализира моделите на работа в екип, е впечатляващ. Например, той може да установи, че вашият дизайнерски екип се нуждае от 20% повече време за видео проекти и автоматично коригира графиците.

Отчетите на инструмента също са страхотни. Той създава отпечатъци на производителността, които показват идеалния начин на работа на всеки екип. Динамичните табла са още едно предимство. Те се адаптират към всеки, който ги разглежда: мениджърите виждат общите KPI, а ръководителите на екипи получават подробни ежедневни показатели.

За да научите повече, прочетете този подробен преглед на Wrike.

Най-добрите функции на Wrike

Създавайте визуални табла за проекти с персонализирани отчети

Сътрудничество между екипите с функции, подходящи за обратна връзка

Преглеждайте проекти и задачи във формати Gantt Chart, Kanban или Calendar.

Анализирайте напредъка с подробни отчети за изпълнението на проектите.

Свържете се с над 400 интеграции на трети страни

Ограничения на Wrike

За някои потребители кривата на обучение може да се окаже стръмна.

Разширени функции като бюджетиране са достъпни само в платените планове.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирана цена

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2000 отзива)

Как ClickUp се сравнява с Wrike

Макар и ClickUp, и Wrike да предлагат надеждни функции за диаграми на Гант, последните подобрения на ClickUp осигуряват по-интерактивно и персонализирано преживяване. ClickUp ви позволява да показвате и маркирате със цветове задачите въз основа на персонализирани полета директно в изгледа на Гант. Освен това времевите мащаби на диаграмата на Гант остават постоянни дори при увеличаване и намаляване на мащаба, което прави ClickUp по-гъвкав инструмент за усъвършенствана визуализация на проекти.

Бизнес планът на Wrike на цена 24,80 долара на месец на потребител предлага разширени функции, но няма интуитивния интерфейс и унифицираната екосистема, които предлага ClickUp. Много екипи смятат, че кривата на обучение на Wrike е по-стръмна, отколкото е необходимо за техните нужди. За екипи, които търсят цялостно решение с по-плавна крива на обучение, ClickUp предлага по-добра стойност.

Прочетете също: Как да създадете план за проект в 5 стъпки

5. Airtable (най-подходящ за управление на големи бази данни)

чрез Airtable

Airtable може да бъде идеален за предприятия, които разчитат на сложни бази данни, които са прекалено големи за прости инструменти като Excel и Google Sheets.

Airtable се отличава от алтернативите си, като поддържа интуитивно свързани вашите бази данни. Например, неговият Relationship Engine свързва записите на клиентите с поръчките, запасите и доставчиците в реално време, като поддържа синхронизирана информацията.

Можете да създавате приложения директно от нашите данни, без да пишете нито една реда код. Създавайте инструменти като продуктови планиращи и системи за фактуриране с джаджи за плъзгане и пускане, като диаграми, таблици и изображения.

Това означава, че екипът ми по продажбите може да го използва като CRM, екипът на склада може да го използва за управление на запасите, а екипът по финансите може да го включи в системата си за фактуриране – всичко това от един и същ синхронизиран източник на данни.

Най-добрите функции на Airtable

Персонализирайте табла и шаблони за роли и функции

Навигирайте с интуитивен интерфейс и множество изгледи

Достъп до свързани данни в реално време

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси

Интегрирайте с популярни инструменти на трети страни

Ограничения на Airtable

Ограничени функции за отчитане за сложни бази данни

Трудна крива на обучение за потребители, които преминават от по-прости електронни таблици

Цени на Airtable

Има 14-дневен пробен период за плана Team, освен следните планове:

Безплатно

Екип: 24 $/потребител/месец

Бизнес: 54 $/потребител/месец

Мащаб на предприятието: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Как ClickUp се сравнява с Airtable

Airtable се отличава в управлението на бази данни, но е с по-висока цена, започваща от 24 долара на месец за плана Team, в сравнение с най-достъпния платен план на ClickUp, който е 12 долара на месец.

Персонализираните полета, гъвкавият изглед на таблици и мощните възможности за автоматизация на ClickUp съответстват на предимствата на базата данни на Airtable, като същевременно предоставят цялостна операционна система за работа на по-достъпна цена. Екипите, които използват Airtable, често се нуждаят от допълнителни инструменти за управление на проекти, докато потребителите на ClickUp могат да управляват своите бази данни и проекти в една унифицирана платформа.

6. Nifty (Най-доброто за проследяване на цели и планиране на пътна карта)

чрез Nifty

Nifty се отличава в проследяването на цели и етапи. Функцията му за прогнозиране на цели използва машинно обучение, за да предскаже дали вашият екип ще постигне целите на проекта въз основа на миналите резултати. След това ви предупреждава за потенциални рискове, преди те да повлияят на напредъка. Не много инструменти предоставят толкова напреднало ниво на информация.

Nifty визуално свързва важните етапи, показвайки тяхното влияние върху краткосрочните проекти и по-големите цели, като по същество предоставя вградена пътна карта.

С функции като съвместни диаграми на Гант и презентации на проекти на живо, Nifty се превърна в един от най-умните софтуери за управление на проекти, налични днес.

Най-добрите функции на Nifty

Автоматизирайте отчитането и следете напредъка на проекта

Управлявайте множество портфейли от проекти в едно пространство

Използвайте няколко изгледа, за да следите проектите: Kanban, Списък, Gantt и Swimlane.

Сътрудничество с вградени канали за дискусии и видеоконферентна връзка

Използвайте опростена система за управление на задачите

Удобни ограничения

Ограничени възможности за персонализиране

Липсват повтарящи се напомняния

Изгодни цени

Независимо от плана, получавате 14-дневен безплатен пробен период, за да изпробвате софтуера.

Безплатно

Стартово ниво: 49 $/месец

Pro: 99 $/месец

Бизнес: 149 $/месец

Неограничен: 499 $/месец

Полезни оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

Как ClickUp се сравнява с Nifty

Nifty се справя добре с проследяването на цели, но ClickUp отива още по-далеч. Той дава на екипите много по-голяма гъвкавост да организират работата по начин, който действително отговаря на начина, по който работят. С ClickUp целите са пряко свързани със задачите и могат да се проследяват по различни начини, като се използват целеви показатели, така че не сте ограничени до една универсална настройка.

Освен това получавате вградени инструменти за съвместна работа с документи и комуникация в екипа, което улеснява съхранението на всичко на едно място. А благодарение на широките възможности за персонализиране, вашият екип може да създава работни процеси, които се усещат естествено – без да се налага да се приспособявате към инструмента.

7. Smartsheet (Най-подходящ за предприятия, които обичат Excel и управляват сложни проекти)

чрез Smartsheet

Ако съчетаете Excel и мощни функции за управление на проекти, ще получите Smartsheet. Това е отлична алтернатива на ClickUp за секторите на здравеопазването, строителството и образованието.

Smartsheet се отличава в обработката на повтарящи се задачи в големи екипи и отдели. Вземете например функцията Data Mesh: тя синхронизира актуализациите между екипите, без да прекъсва работните процеси. Например, когато някой от екипа на HR добави нов служител, Smartsheet автоматично актуализира IT листа с информация за лаптопа и софтуера, финансовия лист с подробности за заплатата и създава списък за въвеждане в работата в листа за обучение.

Освен това, усъвършенстваните формули на Smartsheet надхвърлят рамките на изчисленията, като задействат работни процеси, например уведомяване на заинтересованите страни, когато бюджетът на проекта достигне 80%. Тези уникални функции отличават Smartsheet от другите инструменти за управление на проекти. За по-добро разбиране, разгледайте това подробно сравнение между Smartsheet и ClickUp.

Най-добрите функции на Smartsheet

Оптимизирайте работните процеси с интегрирани инструменти за проверка и одобрение.

Комуникирайте с екипите в реално време

Използвайте шаблони за гъвкаво управление на проекти

Свържете се с над 100 интеграции на трети страни

Ограничения на Smartsheet

Ограничени възможности за персонализиране на таблата

Може да ви трябват някои допълнителни шаблони

Цени на Smartsheet

Pro: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 17 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Как ClickUp се сравнява със Smartsheet

Най-голямата сила на Smartsheet е в способността му да поддържа сложни формули и взаимоотношения между данни.

Но с Table View и Formula Fields на ClickUp можете да правите сложни изчисления за повечето типове полета, което улеснява проследяването на данни като броя на уникалните стойности и празните полета. ClickUp съчетава мощно управление на данни с интуитивна визуализация на проекти.

Крайният резултат?

Ако вашият екип работи с електронни таблици и предпочита по-традиционна структура в стил таблица, Smartsheet може да ви се стори познат. Но ако искате по-модерно и гъвкаво работно пространство, което поддържа всичко – от управление на проекти до редактиране на документи в реално време и производителност, задвижвана от изкуствен интелект, ClickUp ви предлага много повече за парите ви.

Функция ClickUp Smartsheet Вградени електронни таблици ✅ ✅ Релационна база данни без код ✅ ❌ Изглед на списъка ✅ ✅ Изглед на таблица Лента с инструменти за масови действия ✅ ✅ Native Docs & Notepad ✅ ❌ Автоматично глобално проследяване на времето ✅ ❌ Вградена електронна поща ✅ ❌ Персонализирани статуси на задачите ✅ ✅ Цели ✅ ❌ Табла за гъвкави екипи ✅ ✅ Автоматизирайте вашите приложения ✅ ❌ Диаграми на Гант ✅ ✅ Динамични повтарящи се задачи ✅ ❌ Записване на видео в приложението ✅ ❌ Присвоени коментари ✅ ❌ Чат в реално време ✅ ❌ Споменавания на потребителски групи ✅ ❌ Мисловни карти ✅ ❌ Спринтове ✅ ❌

8. Hive (Най-доброто за сътрудничество в екип, базирано на изкуствен интелект)

чрез Hive

Hive се отличава повече с функциите си за сътрудничество в екип, отколкото с тези за управление на проекти.

Не ни разбирайте погрешно – управлението на проекти на платформата е почти толкова гладко, колкото и при конкурентите й. Въпреки това, ние открихме, че тя има впечатляваща способност да предсказва поведението на екипа. Често съобщаваше неща като „Дизайнерският екип завършва творческите задачи с 30% по-бързо, когато започне след 11 ч. сутринта“. И беше права!

Team Flow на Hive анализира работните модели на екипа. Той посочи, че нашият екип за съдържание работи по-добре, когато има 2-дневен интервал между писането и редактирането.

Друга функция е Meeting Action Center, която автоматично транскрибира бележки и възлага задачи. Тя също така предлага начини за подобряване на ефективността на срещите.

Най-добрите функции на Hive

Преобразувайте съобщенията в задачи лесно

Сътрудничество, докато си водите бележки и чатите

Организирайте и проследявайте интерактивни срещи

Проследявайте времето и генерирайте отчети за работното време

Използвайте вградения AI асистент (HiveMind)

Автоматизирайте задачите с инструмент без кодиране

Свържете се с над 1000 приложения като Slack и Google Drive.

Ограничения на Hive

Ограничени функции в мобилното приложение в сравнение с версията за настолни компютри

Ограничен брой интеграции

Цени на Hive

Безплатно

Стартово ниво: 5 $/месец на потребител

Екипи: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

(Източник: G2)

Оценки и рецензии за Hive

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Как ClickUp се сравнява с Hive

Анализът на Team Flow на Hive предоставя интересни данни за работните модели, но потребителите често съобщават за ограничения във функционалността на мобилното приложение – критичен недостатък за екипи, които трябва да поддържат връзка, докато са в движение. Meeting Action Center може да предложи полезно управление на срещите, но е отделено от останалата част от базата знания и документацията на вашия екип.

ClickUp Meetings, Calendar и AI Notetaker заедно създават мощна екосистема , която ви позволява:

Създавайте и се присъединявайте към срещи от ClickUp

Записвайте автоматично подробни, търсени и маркирани от говорителя бележки по време на срещи, за да не пропускате важни дискусии или задачи за изпълнение.

Създавайте автоматично задачи и възлагайте действия въз основа на ключови изводи и следващи стъпки от протоколите от срещи.

Свържете задачите и документите с срещи и бележки, за да получите пълна картина на контекста.

9. Teamwork.com (Най-подходящ за агенции и фирми, работещи с клиенти)

Използвате Teamwork.com за първи път? Ще харесате неговата цялостна визия за вашите клиенти и печалби на едно място.

The Profit Engine проследява рентабилността в реално време и показва кои клиенти и проекти са били печеливши.

Системата за персонализирани роли на клиентските потребители ви позволява да дадете на клиентите достъп до релевантна информация, като например важни етапи или почасов напредък.

Информацията от Teamwork.com подпомага и разпределението и планирането на ресурсите. Например, в нашия случай Resource Scheduling Optimizer показва, че възлагането на по-малки задачи на старши дизайнери не е рентабилно. Това ми даде предложения за по-добро съчетаване на клиенти, за да се подобри рентабилността.

Teamwork.com – най-добрите функции

Използвайте инструменти за отчитане на времето за точно фактуриране и проследяване

Създавайте подробни отчети за по-добър поглед върху проектите

Сътрудничество с клиенти с помощта на разширени функции

Подобрете организацията, като категоризирате проектите

Ограничения на Teamwork.com

За новите потребители това може да изглежда прекалено сложно.

Липсва календарна визия

Цени на Teamwork.com

Доставка: 13,99 $/месец на потребител

Grow: 25,99 $/месец на потребител

Мащаб: 69,99 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Teamwork.com

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

Как ClickUp се сравнява с Teamwork

Функция ClickUp (безплатен план) Teamwork (платен план) Табла за управление ✅ Да ❌ Не Цели ✅ Да ❌ Не Kanban табла с персонализирано групиране ✅ Да ❌ Не Персонализирани статуси на задачите ✅ Да ✅ Да Потребителски полета ✅ Да ✅ Да Документи с вложени страници ✅ Да ❌ Не Проследяване на времето ✅ Да ✅ Да Имейл в приложението ✅ Да ❌ Не Коучинг и поддръжка 24/7 ✅ Да ❌ Не Условни автоматизации ✅ Да ❌ Не Профили на натоварването ✅ Да ❌ Не Задачи в няколко списъка ✅ Да ❌ Не Двупосочна синхронизация с Google Calendar ✅ Да ❌ Не Табло със задачи ✅ Да ❌ Не Запис на видео в приложението ✅ Да ❌ Не Вграден изглед ✅ Да ❌ Не Мисловни карти ✅ Да ❌ Не Проверка ✅ Да ❌ Не /Слаш команди ✅ Да ❌ Не

10. Basecamp (Най-подходящ за екипи, които предпочитат силно фокусирано управление на проекти)

чрез Basecamp

Понякога по-малко наистина е повече.

Basecamp прилага подхода на Мари Кондо към управлението на проекти – поддържа нещата прости, като се фокусира върху най-важните инструменти.

Най-забележителната му функция е Hill Charts, която проследява напредъка на проекта, като показва дали дадена задача все още е предизвикателна или е близо до завършване.

Basecamp също организира комуникацията в екипа: бързите въпроси се изпращат като пинг, важните актуализации се публикуват на таблата за съобщения, а неформалните чатове се провеждат в лагера. Тази ясна структура помага на потребителите лесно да намерят това, от което се нуждаят.

Минималната настройка и специализираните функции на Basecamp го правят идеален за нетехнически екипи, които предпочитат простотата пред усъвършенстваните инструменти.

Най-добрите функции на Basecamp

Комуникирайте в реално време чрез чатове, коментари и споделяне на файлове.

Създавайте списъци със задачи, подзадачи и крайни срокове

Автоматизирайте проверките за редовни актуализации на задачите

Управлявайте проектите си с помощта на методологиите Agile и Scrum.

Бъдете в крак с новостите с форуми в реално време

Интегрирайте с над 50 източника на данни

Ограничения на Basecamp

Липсва проследяване на времето и преглед на различни проекти

Някои потребители считат, че е трудно да се ориентират и да използват пълноценно всичките му функции.

Цени на Basecamp

Basecamp предлага 30-дневен безплатен пробен период и два прости плана:

Basecamp: 15 $/потребител на месец

Basecamp Pro Unlimited: 349 $/организация на месец

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 отзива)

Как ClickUp се сравнява с Basecamp

Hill Charts на Basecamp помагат за визуализиране на напредъка, но умишлено минималистичният подход се превръща в ограничение за екипи с комплексни проекти, които изискват преглед на различни проекти или проследяване на времето. За разлика от ограничените опции за визуализация на Basecamp, ClickUp предлага над 15 прегледа, които се адаптират към различни нужди на работния процес.

Вградените в ClickUp функции за проследяване на времето, табла за различни проекти и изчерпателни възможности за отчитане гарантират, че екипите няма да надрастат платформата с развитието на нуждите си, а обединените документи и чат функции поддържат опростената комуникационна среда, която потребителите на Basecamp ценят.

Прочетете също: Най-добрите безплатни и платени алтернативи на Basecamp

11. nTask (Най-подходящ за свободни професионалисти и самостоятелни предприемачи)

чрез nTask

Планиране, управление, сътрудничество и анализ – nTask прави всичко това на достъпни цени, което го прави идеален избор за фрийлансъри и самостоятелни предприемачи.

Можете да получите достъп до неограничени работни пространства, задачи, управление на срещи, проследяване на времето и интеграции дори и с безплатния план.

Преминаването към платени планове отключва разширени функции като Gantt Timeline View, която коригира задачите въз основа на наличността и зависимостите.

Премиум планът включва и инструменти за бюджетиране, които анализират данните по проекта и предлагат резервни фондове. Той включва и генериране на фактури и проследяване на плащанията, като предоставя цялостен поглед върху финансите на проекта.

Най-добрите функции на nTask

Превключвайте между различни изгледи на проектите (табло, таблица, списък и календар)

Следете задачите с подробни инструменти за проследяване

Настройте повтарящи се задачи за ежедневни, седмични или месечни графици.

Интегрирайте с над 1000 инструмента като Apple Calendar, Zoom и Microsoft Teams.

Ограничения на nTask

Прикачването на документи и изображения към задачи може да бъде трудно (за разлика от ClickUp, където това става с едно кликване на бутон).

Потребителският интерфейс може да бъде по-интуитивен.

Цени на nTask

Basic: Безплатно

Премиум: 4 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за nTask

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Как ClickUp се сравнява с nTask

Докато nTask предлага бюджетно управление на задачите, ClickUp предоставя по-комплексно решение с интуитивен интерфейс, който може да се адаптира както за самостоятелни фрийлансъри, така и за екипи в големи предприятия. Управлението на документи в ClickUp е безпроблемно интегрирано с проследяването на задачите, което улеснява прикачването и препращането към файлове директно в работния ви процес.

За фрийлансъри и самостоятелни предприемачи, които се нуждаят от платформа, която може да расте заедно с бизнеса им, ClickUp предлага перфектния баланс между незабавна използваемост и дългосрочна мащабируемост.

12. Notion (Най-доброто за вградена документация и бази от знания)

чрез Notion

Notion не е просто поредният инструмент за водене на бележки. Той удобно размива границата между документацията и управлението на знанията.

Архитектурата на блокове ви позволява да трансформирате документи мигновено, превръщайки параграфи в таблици, Kanban табла или календари, без да губите данни. Всички ваши документи и бази от знания са свързани. По този начин спецификацията на продукта може да включва обратна връзка от клиенти, да се свързва с инженерни задачи и да показва показатели в реално време в един изчистен изглед, като ги актуализира автоматично.

Накратко, Notion предоставя жива система за знания, която се адаптира към нуждите на вашия екип. Това го прави идеален за екипи по маркетинг, разработка на продукти или операции, които се нуждаят от динамична, взаимосвързана информация на един клик разстояние.

Когато сравните Notion с ClickUp, ще видите, че и двата инструмента имат вградени функции за сътрудничество и изкуствен интелект за работа с повтарящи се задачи.

Най-добрите функции на Notion

Водете бележки от срещи, опростявайте задачите и оставайте в крак с плана.

Свържете се с другите в реално време, докато работите върху документи или медийни файлове.

Създавайте и управлявайте съдържание ефективно

Интегрирайте с Trello, Slack, Google Drive и други

Ограничения на Notion

Липсва проследяване на времето и диаграми на Гант

Управлението на множество проекти може да бъде трудоемко

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на място

Бизнес: 18 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Как ClickUp се сравнява с Notion

Notion може да е идеален за индивидуални потребители или малки екипи, които се фокусират върху управлението на знания и документацията. Той е подходящ и за потребители, които предпочитат минималистично и гъвкаво работно пространство за водене на бележки и създаване на съдържание.

ClickUp обаче е по-подходящ за екипи, които се нуждаят от широки възможности за персонализиране и гъвкавост в рамките на едно цялостно решение, което предлага интегрирани документи, цели и разширени отчети.

Ето какво споделя един потребител на Reddit:

Преди няколко месеца преминах от Notion към ClickUp. Досега ClickUp изглежда по-подходящ за моите нужди (база данни с информация, списъци със задачи, управление на лични проекти, планиране на почивки и т.н.). За мен най-забележителната функция е безпроблемната, готова за употреба интеграция на ClickUp с Google Calendar. Намерих няколко начина да постигна това с Notion, но те бяха тромави (опитах да автоматизирам с N8N, но резултатът не беше задоволителен). Освен това предпочитам потребителския интерфейс на ClickUp; той може да се персонализира, за да бъде или много претрупан, или много минималистичен, което наистина ценя. Единственият аспект, в който Notion все още е привлекателен, е студентският план, който предлага неограничено пространство за съхранение. Очаквам обаче скоро да се наложи да премина от безплатния си акаунт в ClickUp към лична лицензия, което съм повече от готов да направя. 😄

Преди няколко месеца преминах от Notion към ClickUp. Досега ClickUp изглежда по-подходящ за моите нужди (база данни с информация, списъци със задачи, управление на лични проекти, планиране на почивки и т.н.). За мен най-забележителната функция е безпроблемната, готова за употреба интеграция на ClickUp с Google Calendar. Намерих няколко начина да постигна това с Notion, но те бяха тромави (опитах да автоматизирам с N8N, но резултатът не беше задоволителен). Освен това предпочитам потребителския интерфейс на ClickUp; той може да се персонализира, за да бъде или много претрупан, или много минималистичен, което наистина ценя. Единственият аспект, в който Notion все още е привлекателен, е студентският план, който предлага неограничено пространство за съхранение. Очаквам обаче скоро да се наложи да премина от безплатния си акаунт в ClickUp към лична лицензия, което съм повече от готов да направя. 😄

Ето кратък преглед на техните възможности:

Функция ClickUp Notion Сътрудничество в реално време с Live Doc ✅ Да ✅ Да Връзки между документи и задачи ✅ Да ✅ Да Документна йерархия ✅ Да ✅ Да Архивируеми документи ✅ Да ✅ Да Личен бележник ✅ Да ❌ Не Присвоени коментари ✅ Да ❌ Не Табла ✅ Да ❌ Не Задачи в няколко списъка ✅ Да ❌ Не Цели и OKR ✅ Да ❌ Не Динамични повтарящи се задачи ✅ Да ❌ Не Имейл в приложението ✅ Да ❌ Не Условни автоматизации ✅ Да ❌ Не Повтарящи се напомняния ✅ Да ❌ Не Проследяване на времето и прогнози ✅ Да ❌ Не Диаграми на Гант ✅ Да ❌ Не Чат в реално време ✅ Да ❌ Не Изгледи на работната натовареност ✅ Да ❌ Не Мисловни карти ✅ Да ❌ Не Проверка ✅ Да ❌ Не Записване на видео в приложението ✅ Да ❌ Не

💡 Професионален съвет: Търсете във всичките си страници и бази данни в Notion директно от ClickUp, като използвате свързаната търсачка! Или направете още една стъпка напред: всички планове на ClickUp включват неограничен импорт от Notion.

13. Jira (Най-подходяща за екипи за разработка на софтуер)

чрез Jira

Jira не е известен с това, че е лесен за използване, но все пак е предпочитан от някои мениджъри на ИТ проекти и специалисти в областта на финансите, маркетинга и човешките ресурси.

Първоначално Jira беше инструмент за проследяване на проблеми за софтуерни разработчици, но сега е мощна платформа за управление на проекти, използвана в редица индустрии. Тя е особено полезна за гъвкаво управление на проекти: създавайте потребителски истории, планирайте спринтове, разпределяйте задачи и проследявайте напредъка с Kanban табла и диаграми на Гант.

Когато нашият екип създаде примерна Agile работна процедура, Jira я раздели на спринтове и организира задачите в два типа проекти:

Проекти, управлявани от компанията: Работни процеси, контролирани от администратора, за по-големи екипи

Проекти, управлявани от екип: Гъвкави работни пространства за по-малки екипи

Jira предлага множество изгледи, актуализации в реално време, автоматизирани работни процеси и персонализирани шаблони, за да подобри производителността и да поддържа проектите в правилната посока.

Най-добрите функции на Jira

Автоматизирайте работните процеси лесно

Получете достъп до шаблони за HR, маркетинг, IT и други

Интегрирайте с Atlassian Work Management и над 2000 популярни приложения

Управлявайте задачите ефективно на Android и iOS

Ограничения на Jira

Сложен интерфейс с трудна крива на обучение

Бавното зареждане може да повлияе на ефективността и производителността

Цени на Jira

Безплатно: до 10 потребители

Стандартен: До 8,60 $/месец на потребител

Премиум: До 17 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 14 000 отзива)

Как ClickUp се сравнява с Jira

Мнозина, включително инженерни екипи, успешно (и отдавна очаквано) преминаха от стария и тромав интерфейс на Jira към модерния начин на работа на ClickUp.

Потребител на TrustRadius казва:

Като професионалист, работя в екипи, които създават дигитални проекти, от около 20 години. Винаги съм се чувствал неудобно с скучните интерфейси, проектирани от инженери, и потребителското преживяване на платформи като Jira и Trello, които съм използвал преди. ClickUp научи индустрията на важността на „човешкия фактор“. Той се превърна в най-добрия пример за използване на конструктивната и полезна сила на дизайна.

Като професионалист, работя в екипи, които създават дигитални проекти, от около 20 години. Винаги съм се чувствал неудобно с скучните интерфейси, проектирани от инженери, и потребителското изживяване на платформи като Jira и Trello, които съм използвал преди. ClickUp научи индустрията на важността на „човешкия фактор“. Той се превърна в най-добрия пример за използване на конструктивната и полезна сила на дизайна.

Друг потребител добавя:

Преди използвахме Jira за управление на някои проекти и различни инструменти на ниво малък екип, но се наложи да намерим нещо, което да е толкова гъвкаво като Jira, без да е толкова сложно за нетехническия персонал. ClickUp беше най-добрата комбинация от лекота на използване, функции и мощност.

Преди използвахме Jira за управление на някои проекти и различни инструменти на ниво малък екип, но се наложи да намерим нещо, което да е толкова гъвкаво като Jira, без да е толкова сложно за нетехническия персонал. ClickUp беше най-добрата комбинация от лекота на използване, функции и мощност.

Ето още доказателства защо:

Функция ClickUp Jira Спринтове и проекти ✅ Да ✅ Да Персонализирани спринтове ✅ Да ✅ Да Пътни карти за различни екипи ✅ Да ❌ Не Диаграми на Гант ✅ Да ❌ Изисква плъгин Персонализирани типове задачи ✅ Да ✅ Да Обобщаване на данни ✅ Да ❌ Не Вложени подзадачи ✅ Да ✅ Да Персонализирани взаимоотношения ✅ Да ❌ Не Агилни отчети ✅ Да ✅ Да Цели и OKR ✅ Да ❌ Платено допълнение Присвоени коментари ✅ Да ❌ Не Интелигентни известия ✅ Да ❌ Не @mentions в цялото работно пространство ✅ Да ❌ Не Проследяване на времето ✅ Да ✅ Да Таблици за отчитане на работното време ✅ Да ❌ Платено допълнение Частни задачи ✅ Да ❌ Не Интуитивни административни контроли ✅ Да ❌ Не Отчети на таблото ✅ Да ❌ Ограничения на броя на отчетите Документи ✅ Да ❌ Платено допълнение Уики ✅ Да ❌ Платено допълнение Бели дъски ✅ Да ❌ Платено допълнение AI потребителски полета ✅ Да ✅ Да Агенти ✅ Да ✅ Да Свързано търсене ✅ Да ✅ Да DM, канали и теми ✅ Да ❌ Не Създавайте задачи от чата ✅ Да ❌ Не Видео и гласови разговори ✅ Да ❌ Не

Защо ClickUp все още е водещият инструмент за управление на проекти

Въпреки че всички тези инструменти предлагат полезни функции, те имат и значителни недостатъци, които не им позволяват да бъдат изключителни.

Потребителите често се оплакват от бавността и сложността на Jira, например, или смятат, че AI на Notion е скъп. Basecamp и Trello са добри в това, което правят, но им липсват разширени функции, без които по-големите екипи не могат да се справят.

Платформата за управление на проекти на ClickUp може да не е перфектна, но не се страхува да даде всичко от себе си – независимо колко малък или голям е вашият екип и колко прост или сложен е вашият работен процес. Не се доверявайте само на моите думи. Ето какво казва един от нашите клиенти:

Управлението на проекти стана много по-лесно между всички отдели в компанията. Когато постъпи нов проект, можем да използваме шаблон, който веднага създава всички билети за нас. Не само това, но на всеки автоматично се възлагат задачи, така че няма объркване кои задачи трябва да изпълни всеки.

Управлението на проекти стана много по-лесно между всички отдели в компанията. Когато постъпи нов проект, можем да използваме шаблон, който веднага създава всички билети за нас. Не само това, но на всеки автоматично се възлагат задачи, така че няма объркване кои задачи трябва да изпълни всеки.

Подобна оценка мотивира екипа на ClickUp да актуализира и подобрява платформата постоянно. На всеки два месеца пускаме нови характеристики и функции!

Ако изберете една от алтернативите от горния списък, може да пропуснете по-нови функции.

Табла за управление на ClickUp

Функции като ClickUp Dashboards наскоро получиха някои интересни актуализации. Тази персонализирана функция вече ви позволява да добавяте карти, за да създавате различни отчети директно от таблото си, което го прави още по-гъвкаво.

Използвайте датите на задачите в таблото за управление на ClickUp, за да получите подробна информация за напредъка на проекта.

Можете да използвате и дати на задачи в отчетите си. Можете да визуализирате стандартни полета с дати на задачите си (като кога са създадени, започнати, актуализирани, завършени или закрити) в кръгови, лентови или линейни графики, за да проследявате напредъка без усилие.

Това ви дава ясен преглед в реално време на KPI, напредъка и ефективността на екипа. Освен това можете да споделяте цели табла с заинтересованите страни, което улеснява всички да бъдат на една и съща страница.

Автоматизации на ClickUp

Опитайте ClickUp Automations Поддържайте автоматично актуализиране на обобщенията на задачите, дори когато променяте задачата многократно.

Дори ClickUp Automations стана по-умно. Сега то може автоматично да актуализира AI обобщенията при промяна на задачите – без да се налага да мръднете и пръст. Просто използвайте тригера „Task Updated“ (Задача актуализирана) за AI Custom Fields (Персонализирани AI полета) и вашите задачи винаги ще отразяват най-новите промени.

Друго полезно допълнение? Вече можете да дублирате автоматизациите, вместо да ги създавате ръчно всеки път. Искате да се появяват и на други места? Можете да автоматизирате и това.

Пълната гама от функции на ClickUp, които допълват вашия набор от инструменти

И това далеч не е всичко. Все още имате на разположение широка гама от функции за повишаване на производителността, които да ви помогнат.

Автоматизирайте задачите: С ClickUp Brain автоматизирайте задачи като писане на описания, обобщаване на документи и създаване на съдържание, спестявайки ценно време на вашия екип.

Опитайте ClickUp Brain Оставете тежките и монотонни задачи на ClickUp Brain, докато вие се концентрирате върху важните цели.

Сътрудничество по документи: Използвайте Използвайте ClickUp Docs , за да създавате, редактирате и управлявате споделени документи, уикита и бази от знания в рамките на платформата.

Започнете с шаблони: Библиотека с готови шаблони ви дава бърз старт за вашите задачи.

Проследявайте и управлявайте задачите: Използвайте Използвайте ClickUp Tasks , за да създавате, възлагате и проследявате задачи, като използвате персонализирани полета, приоритети и зависимости. Можете също да използвате ClickUp Views , което включва List, Board, Calendar, Gantt и Timeline, което ви дава гъвкавост при визуализацията на задачите.

Проследявайте напредъка по желания от вас начин чрез един от многото налични изгледи на ClickUp.

Следете напредъка: Следете етапите на проекта, крайните срокове и общия напредък с интерактивни диаграми и графики с функцията Следете етапите на проекта, крайните срокове и общия напредък с интерактивни диаграми и графики с функцията за проследяване на проекти на ClickUp . Използвайте също така ClickUp Goals , за да създадете измерими цели, като например числа или валута, и да ги свържете с подходящи задачи.

Управлявайте времето по-добре: С вградената функция за проследяване на времето в ClickUp можете да регистрирате часовете директно в задачите и да генерирате подробни отчети за времето.

Управлявайте проектите си, където и да сте: пълнофункционално приложение ClickUp за iOS и Android, създадено, за да ви помогне да бъдете продуктивни по всяко време и навсякъде.

Знаете ли, че можете да получите достъп до повечето от тях само с нашия безплатен план?

Моля, уведомете ни, ако има нещо, което сме пропуснали, или нещо, което не ви харесва в ClickUp.

Ако все още не сте го направили, регистрирайте се в ClickUp още днес!