Пълно ръководство за управление на проекти в областта на здравеопазването

В чакалнята има опашка от пациенти.

Днес лекарят закъснява.

Служителите на аптеката казват, че се нуждаят от някои попълнения, тъй като са изчерпани.

За една индустрия, отговорна за грижата за живота на хората, здравният сектор може да бъде доста труден за мениджърите, които го управляват.

Как успяват да се концентрират при всичко, което се случва?

Отлични умения за управление на проекти в областта на здравеопазването.

Както д-р Лиса Къди , главен администратор на болницата в телевизионния сериал „Д-р Хаус“.

Със сигурност никой в болницата „Принстън Плейнсборо“ не би искал да остави управлението на проекти в ръцете на хора като д-р Грегъри Хаус. ?

В края на краищата, здравеопазването е сектор с висока степен на риск.

Тук буквално е заложен животът на хората.

Не можете да си позволите никакви грешки. Абсолютно никакви.

И така, какво можете да направите?

Наемете проектен мениджър, който да поддържа нещата организирани, живи и действащи.

Но ако страдате от лошо управление на проекти симптоми и искате да постигнете целите на проекта си, не се притеснявайте.

Ние сме зад вас. Буквално

В тази статия ще разгледаме какво е управлението на проекти в здравеопазването, защо е толкова важно и какво е необходимо, за да бъдете добър проектен мениджър в здравеопазването.

Бонус: Ще научите и как да възстановите вашите проекти с помощта на отличен инструмент за управление на проекти в областта на здравеопазването.

Всичко готово?

Нека ви дадем доза управление на проекти в здравеопазването.

Какво е управление на проекти в областта на здравеопазването?

За да се справят с все по-строгите изисквания на здравноосигурителните компании, огромния мащаб на здравната система и важния въпрос за безопасността, съвременните здравни организации се нуждаят от много планиране, за да създадат ефективен процес.

Тук на сцената се появява управлението на проекти в областта на здравеопазването.

Това е планирането, изпълнението и поддържането на всеки проект в областта на здравеопазването с цел подобряване на функционирането на организацията.

Той помага за оптимизиране на проекта, което може да доведе до спестяване на средства и в същото време да подобри грижата за пациентите, което в крайна сметка е от полза за здравната организация.

Да приемем например, че д-р Къди е отегчена от д-р Хаус и иска да открие нов диагностичен отдел в своята организация.

Първо тя трябваше да създаде конкретен план за откриването и управлението на това ново здравно заведение. Тя можеше да направи планирането сама или да наеме проектен мениджър.

Нещо, в което тя е майстор.

Но наистина ли се нуждаем от управление на проекти в здравеопазването?

Нека разберем.

Защо се нуждаете от управление на проекти в областта на здравеопазването?

Здравеопазването е сектор, който се развива непрекъснато.

Нови технологии се появяват постоянно и организациите в областта на здравеопазването трябва да се адаптират към тях.

В резултат на това върху здравния сектор се оказва огромен натиск да се адаптира към промените и да предоставя качествени грижи за пациентите.

Здравните компании също трябва да спазват различни правителствени разпоредби като HIPAA (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване) и GDPR (Общ регламент за защита на данните) за фактуриране и други процеси.

Тук на помощ идва управлението на проекти в здравеопазването.

С помощта на основните принципи на управлението на проекти ръководители като д-р Къди могат да внесат структура и дисциплина в организацията.

Ефективното управление на проекти може да ви помогне и в следните области:

По-добро обслужване и опит за пациентите

Подобрено бюджетиране

По-добро управление

По-гладка комуникация

По-добри отношения със заинтересованите страни

А как всъщност се управляват проекти в областта на здравеопазването?

3 популярни методологии за управление на проекти в областта на здравеопазването

Освен медицинската наука, специалистите в областта на здравеопазването трябва да изучават и науката за управлението на проекти.

Нека разгледаме популярните методологии за управление на проекти, които можете да използвате в сектора на здравеопазването:

1. Агилно управление на проекти

Агилното управление на проекти е като противоотрова срещу слабите места на традиционното управление на проекти.

Той следва итеративен подход и разделя проекта на по-малки цикли на развитие (2-4 седмици), наречени спринтове. Мениджърът може да определи списък със задачи за спринта, който очертава върху какво трябва да се фокусира екипът по време на този цикъл.

Това улеснява адаптирането към промените, особено в сектор като здравеопазването, където променливите фактори са в постоянна динамика. Agile има и няколко ключови предимства и работи за повечето сектори, защото осигурява гъвкавост, адаптивност, работа в екип и по-бърза възвръщаемост на инвестициите.

А когато става въпрос за здравеопазване, един гъвкав инструмент за управление на проекти може да ви помогне да завършите бързо даден проект в областта на здравеопазването, за да сте в крак с нещата.

Търсите адаптивен инструмент за управление на проекти в областта на здравеопазването?

Разгледайте тези 12 най-добри адаптивни инструмента за управление на проекти .

Да предположим, че д-р Къди иска да въведе ново приложение за записване на часове в болницата си.

Тя може да използва гъвкавата методология и първо да пусне тестово приложение. По този начин тя може да получи обратна връзка от пациентите относно потребителския интерфейс и лекотата на запазване на часове, за да включи бързо промените в дизайна на приложението си.

По този начин тя няма да се налага да губи време и ресурси, за да създаде ново приложение от нулата, ако първото не е удобно за пациентите й.

Бонус: Разгледайте 10-те най-добри софтуерни системи за управление на пациенти

2. Водопад

Waterfall е традиционен процес за управление на проекти от старото поколение.

Той следва линеен подход, при който всеки проектен план се разделя на фази, а всяка фаза преминава в следващата, като истински водопад.

Обикновено този процес на управление на проекти включва пет етапа: изисквания, проектиране, внедряване, тестване и доставка.

Как се различава водопадният модел от гъвкавия?

При метода „водопад“ екипът трябва първо да завърши един етап, за да може да премине към следващия.

Въпреки че това е една от най-често използваните техники за управление на проекти в големи индустрии като строителството, тя има и своите недостатъци.

Това може да забави резултатите и проектът да стане излишен. Това може да бъде вредно за здравна организация, която се опитва да предостави незабавна помощ на пациентите.

Въпреки това, подходът „водопад“ може да работи добре, ако д-р Къди иска да отвори ново здравно заведение. Тя може да се заеме с проекта на етапи.

Първо, тя трябва да определи зависимостите и изискванията за откриване на отдела, като например бюджетиране, персонал, разрешение от правителството и т.н. Едва след като има план за изискванията, тя може да премине към етапа на изпълнение.

Не сте сигурни как подходът „водопад“ може да ви помогне?

Нашето подробно ръководство за управление на проекти по метода „водопад” може да ви покаже как.

3. Хибриден

Тъй като здравеопазването е бързо променящ се сектор, възприемането на хибриден подход към управлението може да бъде точно това, което е предписал лекарят.

Можете да реализирате проектите бързо с гъвкава методология и все пак да имате пътна карта за борда на директорите и инвеститорите с подход за управление на проекти по метода „водопад“.

По този начин можете да ангажирате крайните потребители на различните етапи, да гарантирате правилните резултати от проекта и да задоволите заинтересованите страни. Виждате ли, всички печелят.

Но да знаете какво да правите не е достатъчно.

Трябва да знаете и как да го направите.

Готови ли сте да научите какво е необходимо, за да станете мениджър на проекти в областта на здравеопазването? Да започваме.

Какво е необходимо, за да бъдете добър мениджър на проекти в областта на здравеопазването?

Мениджърите на проекти в областта на здравеопазването са гръбнакът на всеки проект. без да се прави игра на думи

Те ръководят и контролират здравните проекти от приемането до изписването.

Програмен мениджър гарантира, че проектът се изпълнява в срок и в рамките на бюджета.

Те могат също така бързо да идентифицират дали проектът е „в лошо състояние“ и да предложат правдоподобни решения. ?

Здравните организации абсолютно се нуждаят от професионалист в управлението на проекти, за да гарантират, че проектите отговарят на нормативните изисквания.

Управлението на проекти обаче не е за слабонервни.

Професията в областта на здравеопазването изисква специфични управленски умения. Сертификат за управление на проекти също е идеален.

Ето какво е необходимо, за да бъдете успешен проектен мениджър.

Бонус: Най-добрите инструменти за управление на програми

1. Умения на проектния мениджър

Ако искате да бъдете добър мениджър, трябва да притежавате здрави умения за управление на проекти, за да ръководите екип, проекта и да се справяте с предизвикателствата в сектора на здравеопазването.

Ето някои основни умения, които трябва да притежава един мениджър на проекти в областта на здравеопазването:

Гъвкавост: трябва да реагирате бързо и да модифицирате проекта, за да поддържате нещата в правилната посока.

Комуникация: здравният сектор се основава изцяло на хората. Трябва да сте активен слушател и ефективен преговарящ, за да сключвате сделки.

Лидерство: трябва да можете да мотивирате и вдъхновявате другите. Вашият екип трябва да вярва в вас и да има доверие в проекта.

Решаване на конфликти: здравеопазването е необичаен пазар с присъщи рискове. Като умение за управление на проекти, трябва да можете да действате бързо и да разредите ситуации с високо напрежение.

Делегиране: трябва да можете да разпределяте задачи на различни членове на екипа. Това ще ви помогне да използвате ефективно : трябва да можете да разпределяте задачи на различни членове на екипа. Това ще ви помогне да използвате ефективно разпределените ресурси и да спазите бюджета на проекта.

2. Сертификати за управление на проекти в областта на здравеопазването

Д-р Хаус може да е експерт в диагностиката, но разбира ли от науката на управлението? Вероятно не.

Много специалисти в областта на здравеопазването търсят официално обучение по управление на проекти, за да могат по-добре да управляват сложни проекти и хора.

Поне ръководителите на отдели като д-р Хаус трябва да го правят.

В идеалния случай, за да бъдете добър мениджър в областта на здравеопазването, трябва да имате диплома за висше образование в областта на здравната администрация, бизнес администрацията, общественото здравеопазване или сестринските грижи.

Но сертификацията по управление на проекти също няма да ви навреди.

Няколко институти предлагат курсове по управление на проекти, като например:

Професионалист по управление на проекти (PMP)

Сертифициран сътрудник по управление на проекти (CAPM)

Професионалист по управление на програми (PgMP)

Някои университети предлагат и специалност „Управление на проекти в областта на здравеопазването“.

Например, Харвардският университет Т. Х. Чан за обществено здраве предлага онлайн сертифициране по управление на проекти в областта на здравеопазването.

Клинични и неклинични специалисти са добре дошли да се запишат в курса на Харвард. Можете дори да спечелите кредити за продължаващо образование, които се зачитат за вашата степен.

Програма като тази обхваща както умения за управление на проекти, така и умения за управление на хора. Научавате за етапите на управлението на проекти и как да се адаптирате към различни нюанси, като същевременно постигате ключови показатели.

Те обхващат инструменти и стратегии за поддържане на по-добра междуличностна динамика със заинтересованите страни.

Това може дори да ви превърне в експерт по ефективна комуникация и успешни преговори.

3. Съответствие с HIPAA

Болниците и здравните работници разчитат на здравната информатика, за да имат постоянен достъп до чувствителни данни. Ако такава информация бъде разкрита, това може да представлява сериозна заплаха за личния живот на пациентите.

Законът за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA) е нормативният акт, който гарантира защитата на чувствителните данни на пациентите.

Ако използвате софтуер за управление на проекти, който има достъп до данни на пациенти, той трябва да гарантира:

Злонамерени атаки срещу информацията за пациентите

Достъп и споделяне на информация за пациенти

Като мениджър, ваша отговорност е да следите всички технически и нетехнически програми и процеси да отговарят на стандартите на HIPAA, за да се гарантира сигурността на информацията в здравеопазването.

Сега, след като разгледахме основните принципи, нека преминем към някои съвети за управление на здравеопазването. ?

9 полезни съвета за управление на проекти в сектора на здравеопазването

Ако искате да влезете в ролята на мениджър на проекти в областта на здравеопазването, добре е да имате под ръка няколко полезни съвета за управление.

Първо, ще се обърнем към Алберт Хо, проектен мениджър на William Osler Health System и основател на Healthcare Heroes, за да получим някои експертни съвети:

Разделете резултатите на по-малки и по-лесно управляеми части. Идеалният времеви период е резултат, който може да бъде постигнат в рамките на 3 до 12 месеца.

Ако проектът е многогодишен и има голям обхват на работа, всяка фаза трябва да има своя собствена харта на проекта , в която да се определят задачите, които трябва да бъдат изпълнени.

Хо спомена, че спонсорите на проекти лесно губят интерес към многогодишни проекти, затова разбиването на резултатите на по-малки части ще помогне да се поддържа темпото.

Други важни съвети за управлението на проекти в областта на здравеопазването включват:

Диагностицирайте изискванията и целите на проекта, като задавате правилните въпроси на ръководството.

Ако имате няколко проекта, дайте приоритет на тези, които спомагат за оптимизиране на процеса.

Осигурете отворена комуникация, за да бъде проектният ви екип на една вълна.

Създайте разнообразен екип. Привлечете служители от различни отдели, които да ви помогнат да подобрите процеса.

Бъдете готови за непредвидени ситуации. Ако нещо избухне, проверете някои тестове, адаптирайте се и продължете напред.

Следвайте проектната харта, която определя вашите стратегически цели, ресурси, график и ключови показатели.

Бъдете в синхрон с регулациите и управлението в областта на здравеопазването, които могат да повлияят на вашата програма или проект.

Сега разполагате с няколко сигурно работещи съвета.

Какво следва?

Научете най-добрия начин да управлявате вашите проекти в областта на здравеопазването!

Най-добрият начин за управление на проекти в областта на здравеопазването

Ако д-р Хаус иска да запази контрола си върху диагностиката и да стане умен мениджър, той трябва да се запознае с термини като планиране на спринтове, agile и scrum, автоматизирани работни процеси и други.

Той трябва да се научи да използва диаграма на Гант и канбан табла, за да визуализира проектите и да подобри опита си в управлението на проекти.

И по-важното, той ще трябва да се научи да използва софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването, за да приложи всички термини от бранша, които току-що споменахме.

Като ClickUp!

Чакайте, какво е това?

ClickUp е високо оценен софтуер за управление на проекти, използван от мениджъри на проекти в областта на здравеопазването и други продуктивни екипи по целия свят.

Един гъвкав инструмент като ClickUp може да ви даде възможност на вас и вашия проектен екип да постигнете по-бързи резултати по ефективен начин.

Използвайте го за управление на вашата организация, от лекарите до ИТ отдела, медицинските сестри и чистачите. Използвайте над 1000 интеграции, за да визуализирате проекта си по начина, по който искате.

Това, което прави ClickUp наистина подходящ за вашия отдел за здравеопазване, е, че той е съвместим с HIPAA (Закон за преносимост и отчетност на здравните застраховки).

ClickUp отговаря на изискванията на Privacy Shield Framework и GDPR (Общия регламент за защита на данните).

Това означава, че гарантираме най-високите стандарти за сигурност за всички наши клиенти.

Освен това, ClickUp предлага широка гама от функции за управление на проекти напълно безплатно!

Ето как можете да използвате ClickUp, за да направите вашия проект в областта на здравеопазването успешен:

А ако тези функции не са достатъчни, за да ви убедят да използвате ClickUp, разгледайте защо това е софтуерът №1 за управление на проекти в областта на здравеопазването за вашия екип.

Искате ли проектът ви да бъде в отлично състояние?

Здравната организация никога не спи, и вашите операции по управление на здравеопазването също не трябва да спират.

Единственият начин да поддържате нещата в ред и да работят (без усилие) е с софтуер за управление на проекти – като ClickUp!

Този инструмент ще поддържа сърцето на вашия проект в областта на здравеопазването. ❤️

От достъп до контролния център на вашата болница, дори когато сте полузаспали (благодарение на дългите часове на дежурство), до проследяване на натоварването на вашия екип в реално време, ClickUp може да ви спаси живота. *

Създавайте персонализирани формуляри за попълване на данните за застраховката на пациента, предоставяйте по-бърза грижа с автоматизации и създавайте последователни процеси с шаблони.

ClickUp е наистина панацея за всички проблеми, свързани с управлението на проекти.

Какво ви спира?

Изпробвайте безплатно ClickUp, за да предпазите вашия проект в областта на здравеопазването от рискове и да помогнете на вашите пациенти по-добре!