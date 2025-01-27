10-те най-добри софтуера за управление на проекти в здравеопазването през 2025 г.

Като проектен мениджър сте свикнали да координирате много хора и да правите чудеса. Но проектните мениджъри в здравеопазването трябва да действат внимателно, за да гарантират безопасността и съответствието с изискванията. Допълнителната отговорност за грижата за пациентите и техните данни не е нещо, което може да се подценява.
Независимо дали сте пряко отговорни за грижите за пациентите или работите в спомагателен отдел, трябва да следите всички задачи в работния си процес. Проектите в здравеопазването имат много подвижни части – и строги глоби за грешки – ето защо проектните мениджъри използват софтуер за управление на проекти в здравеопазването. ?
Но какъв софтуер да използвате? Не всички решения са подходящи за специалистите в областта на здравеопазването, затова ви е необходим софтуер за управление на проекти в здравеопазването.
Не се притеснявайте: ние направихме цялата работа за вас. Този наръчник очертава какво да търсите, както и нашите 10 любими софтуерни опции за управление на проекти в областта на здравеопазването.
Какво трябва да търсите в софтуера за стратегическо управление на проекти в здравеопазването?
Управлението на задачите е приоритет номер едно за всеки софтуер за управление на проекти или проектни мениджъри. Но професионалистите в областта на здравеопазването трябва да имат предвид и други въпроси, като например сигурността. Препоръчваме да търсите следните ключови функции:
- Съответствие с HIPAA: Знаете, че едно PM решение, съвместимо с HIPAA, няма автоматично да ви направи съвместими, но намалява риска. Платформата трябва да защитава данните на пациентите. Тя трябва да разполага и с контрол на достъпа и разрешения, криптиране (задължително за HIPAA) и многофакторна автентификация (MFA). Още по-добре е, ако доставчикът е готов да подпише споразумение за бизнес партньорство (BAA).
- Управление на задачите: Потърсете инструмент, който следи сроковете и етапите на проекта. Използвайте го, за да проследявате напредъка дори и на най-сложните проекти.
- Удобен за ползване интерфейс: Защо да затруднявате управлението на проекти? Изберете интуитивен софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването – бонус точки, ако е облачно решение, достъпно на настолни и мобилни приложения.
- Управление на членовете на екипа: От доставчици на здравни услуги до административен персонал, вие работите с няколко заинтересовани страни. Потърсете софтуер, подходящ за предприятия, с опции за управление на членовете на екипа, като инструменти за проследяване на времето и сътрудничество.
- Автоматизация: Проектите в областта на здравеопазването могат да бъдат много натоварени. Изберете решение за управление на проекти в областта на здравеопазването, което ще ви освободи от част от задачите, като автоматизира работния ви процес.
10-те най-добри софтуера за управление на проекти в здравеопазването, които да използвате
Здравните организации поддържат света в движение, но вие сте този, който поддържа вашата компания в движение. Подарете си здрав разум, като изберете солиден софтуер за управление на проекти в здравеопазването, който да върши тежките задачи.
Ако търсите софтуер за управление на проекти в здравеопазването, ето 10-те най-добри варианта за 2024 г.
1. ClickUp
Точно така: най-популярната платформа за управление на задачи, шаблони и производителност на планетата може да се справи и с нуждите на здравния сектор. Екипите в здравеопазването използват ClickUp, за да си сътрудничат по всичко – от протоколи за грижа за пациенти и документация до управление на запасите.
Използвайте ClickUp, за да автоматизирате планирането на срещи и договорните процеси. Можете също да го използвате, за да създадете междуотделни работни потоци, за да приемате и изписвате пациенти от вашата структура по-ефективно.
Силозите правят здравеопазването предизвикателство, но не и с ClickUp. Нашата платформа свързва вашите документи и задачи, за да получите повече контекст за всеки пациент, задача или акаунт. Използвайте нашите канали за комуникация между отделите, за да свържете доставчиците с добрите хора от ИТ, правния отдел, отдел „Човешки ресурси“ и др. ?
О, ние също така улесняваме управлението на ресурсите. Създайте инвентарен Kanban Board в ClickUp, за да разпределяте ефективно запасите между отделите. Удобно, нали?
И да, ClickUp е сигурен. Ние сме в съответствие със SOC 2, а планът ClickUp Enterprise е в съответствие с HIPAA. Нивото Enterprise включва и разширени разрешения и контрол на достъпа.
Най-добрите функции на ClickUp:
- ClickUp разполага с богата библиотека от шаблони. Използвайте шаблона за управление на пациенти на ClickUp, за да персонализирате плановете за грижи с едно кликване.
- Съхранявайте безопасно данни за графиците на персонала, медицинските консумативи и информацията за пациентите в ClickUp.
- Използвайте календара или изгледа на натоварването в ClickUp, за да балансирате натоварването на вашите доставчици.
- ClickUp се интегрира с много приложения на трети страни, включително RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote и други.
- Разширените функции за сигурност на ClickUp ще ви помогнат да останете в безопасност и да спазвате изискванията.
- Създайте формуляри за приемане, за да внесете електронните здравни досиета (EHR) директно в ClickUp.
- Организирайте изследователски документи и данни в ClickUp – ние улесняваме и сътрудничеството с вашите съавтори.
Ограничения на ClickUp:
- Трябва да преминете към план Enterprise, за да отговаряте на изискванията на HIPAA.
- Новите потребители на ClickUp понякога намират функциите на платформата за прекалено сложни.
Цени на ClickUp:
- Безплатен завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител, плаща се годишно; 10 $/месец на потребител, плаща се месечно
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител, фактурирано годишно; 19 USD/месец на потребител, плащано месечно
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp:
- G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)
2. Работна зона
Workzone е решение за управление на проекти с полезни добавки за сектора на здравеопазването. Има над 20 години опит в подкрепата на организации в областта на здравеопазването, така че сте в добри ръце.
Workzone предлага допълнителни инструменти като маркиране на изображения, за да оптимизира работния ви процес. Получавате също така изглед на проектите и личен списък със задачи, така че виждате само най-важните задачи.
Най-добрите функции на Workzone:
- Workzone предлага неограничено безплатно обучение.
- Получете персонализирано преживяване – просто попитайте Workzone за персонализирани функции и те ще направят всичко възможно, за да ви ги предоставят.
- Таблото за всички проекти ви дава бърз преглед на състоянието на всички проекти.
Ограничения на работната зона:
- Workzone ви моли да не съхранявате чувствителна или лична здравна информация (PHI) на пациенти в платформата.
Цени на Workzone:
- Екип: 24 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Професионален: 34 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Enterprise: 43 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за Workzone:
- G2: 4. 2/5 (50+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)
3. Redbooth
Някои от софтуерните опции за управление на проекти в нашия списък са специализирани в здравеопазването, но Redbooth предлага решение, което работи за почти всяка индустрия.
В Redbooth членовете на екипа организират проекти и задачи, комуникират чрез коментари или видео срещи и визуализират задачите в диаграми на Гант или табла Канбан. Можете свободно да персонализирате таблата за най-важните проекти, което е чудесно за онези изключително важни проекти, които се нуждаят от допълнителна видимост.
Най-добрите функции на Redbooth:
- Redbooth Predict е AI двигател, който подобрява управлението на задачите и проектите.
- Изтеглете мобилното приложение Redbooth за iOS или Android за управление в движение.
- Преминете към изглед „Времева линия“ или табла „Канбан“, за да видите статуса на вашите проекти.
- Провеждайте Zoom срещи от Redbooth само с две кликвания
Ограничения на Redbooth:
- Redbooth не е създаден с мисъл за организациите в областта на здравеопазването, така че му липсват специфични за здравеопазването функции.
- Някои потребители казват, че платформата на Redbooth не е много интуитивна.
Цени на Redbooth:
- Pro: 9 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Бизнес: 15 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Redbooth:
- G2: 4. 4/5 (99+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)
4. MocDoc
MocDoc е софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването, базиран в Индия, който е съвместим с HIPAA и отговаря на стандартите HL7. Той обаче не е предназначен само за управление на проекти: MocDoc създава софтуер за управление на болници, клиники, аптеки и лаборатории. ?
Използвайте интегрираната система за управление на здравеопазването (HMS) на MocDoc, за да съхранявате данни за пациенти от всички отделения. Тя също така се занимава с отчитане на времето, планиране на срещи, отчитане и електронни медицински записи.
Най-добрите функции на MocDoc:
- MocDoc предлага приложения за iOS и Android.
- Управлявайте графиците на всички лекари на едно място
- Проследявайте запасите и изчислявайте автоматично маржовете на продуктите
Ограничения на MocDoc:
- Няколко потребители казват, че процесът на внедряване е труден.
- Други потребители казват, че сървърите на MocDoc често са изключени.
Цени на MocDoc:
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за MocDoc:
- G2: 4,8/5 (11+ отзива)
- Capterra: 4,8/5 (13+ отзива)
5. ClearPoint
ClearPoint не е просто софтуер за управление на проекти. Това е цялостен инструмент за автоматизация на данни, анализи, отчети и сътрудничество с правителството, банките, висшето образование, предприятията и (естествено) решенията в областта на здравеопазването.
ClearPoint проследява напредъка на проекта, включително бюджета, процента на завършеност и показателите за качество. Управлявайте графиците на екипа, визуализирайте задачите, създавайте персонализирани отчети и делегирайте задачи на екипа си в ClearPoint.
Най-добрите функции на ClearPoint:
- Използвайте методологиите Agile, Waterfall или Hybrid.
- ClearPoint е сертифициран по SOC 2 Type II, отговаря на CCPA и GDPR.
- Използвайте ClearPoint AI, за да създадете цели и ключови резултати (OKR) чрез бърз чат, подобен на ChatGPT.
Ограничения на ClearPoint:
- ClearPoint има сертификати за сигурност, но не отговаря на изискванията на HIPAA.
- Някои потребители казват, че искат повече опции за персонализиране.
Цени на ClearPoint:
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClearPoint:
- G2: 4,7/5 (над 110 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (38+ отзива)
6. Birdview PSA
Birdview PSA е платформа за бизнеса, базиран на услуги, и солидно софтуерно решение за управление на проекти в областта на здравеопазването. Birdview ви дава поглед от птичи поглед (разбрахте ли?) върху вашите проекти, разпределението на ресурсите и финансите.
Birdview използва изкуствен интелект, за да ви помогне да идентифицирате ограниченията на ресурсите и да планирате графика си, така че ако не можете да бъдете на две места едновременно, този инструмент за управление на проекти ще ви бъде от голяма помощ.
Най-добрите функции на Birdview PSA:
- Birdview се интегрира с Outlook, Jira, Adobe и други
- Проследявайте времето и бюджетите на членовете на екипа си в един ясен табло
- Ускорете работния си процес с автоматизирани одобрения, обратна връзка в реално време и възлагане на задачи.
Ограничения на Birdview PSA:
- Birdview не отговаря на изискванията на HIPAA.
- Някои потребители казват, че Birdview е труден за навигация.
Цени на Birdview PSA:
- Lite: 27 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Екип: 41 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Рейтинги и отзиви за Birdview PSA:
- G2: 4. 2/5 (350+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (280+ отзива)
7. OpenProject
Той не е проектиран за здравеопазването, но можете да модифицирате OpenProject, за да го превърнете в софтуер за управление на проекти в здравеопазването. Ако предпочитате елегантен дизайн без много екстри, това може да е платформата за вас.
Създайте портфолио с проекти, опростете сътрудничеството в екипа и проектирайте работни процеси въз основа на плана за лечение на пациентите. Вижте ежедневните задачи на екипа си, определете приоритетите и получите яснота относно работния процес.
Най-добрите функции на OpenProject:
- Тъй като OpenProject е безплатен и с отворен код, можете да го модифицирате както сметнете за добре.
- OpenProject използва криптиране, двуфакторна автентификация и други усъвършенствани функции за сигурност.
- Използвайте настройките за известия, за да персонализирате начина, по който получавате известия за проектите.
Ограничения на OpenProject:
- OpenProject не е съвместим с HIPAA, въпреки че можете да го модифицирате значително.
- Някои потребители казват, че функциите за планиране и управление на ресурсите оставят много да се желае.
Цени на OpenProject:
- Общност: Безплатно
- Основен: 7,25 $/месец на потребител, минимум пет потребители
- Професионален: 13/50 долара на месец на потребител, минимум 25 потребители
- Премиум: 19,50 $/месец на потребител, минимум 100 потребители
- Корпоративно: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за OpenProject:
- G2: 3,7/5 (над 20 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 110 отзива)
8. nTask
Имате малка клиника? Чудесно! nTask е софтуер за управление на проекти в здравеопазването, създаден за малки и средни предприятия (МСП).
Той управлява проекти, задачи, време и сътрудничество. nTask ви предоставя и инструменти за управление на риска на корпоративно ниво, с които можете да идентифицирате и намалите рисковете по проектите, преди да възникне проблем. ?
Създаден ли е за здравеопазването? Не, не от самото начало, но е сигурна платформа за оптимизиране на работния ви ден.
Най-добрите функции на nTask:
- Записвайте работните часове на екипа си на едно място
- Проследявайте проблеми и известни бъгове с функцията за проследяване на проблеми.
- Управлявайте срещите и графика си на едно място с nTask.
Ограничения на nTask:
- nTask не е проектиран за здравеопазването и не отговаря на изискванията на HIPAA.
- Някои потребители казват, че nTask е труден за навигация.
Цени на nTask:
- Премиум: 3 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Бизнес: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за nTask:
- G2: 4. 4/5 (17+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)
9. Upland PSA
Upland предлага няколко софтуерни опции, а PSA е идеален за управление на проекти в областта на здравеопазването. Проследявайте разходите и маржовете, управлявайте персонала и запасите и откривайте възможности за спестяване на пари с Upland PSA.
Ако някога се нуждаете от повече функционалности, Upland PSA е част от огромна софтуерна екосистема. Има добавки за мобилни съобщения, имейл маркетинг, обработка на данни и управление на знания.
Най-добрите функции на Upland PSA:
- Управлението на ресурсите ви помага да разпределяте хората към подходящите проекти въз основа на техните умения.
- Планирайте ефективно графика на вашите служители въз основа на исторически данни.
- Upland PSA се интегрира с SAP, Sage, Oracle, Jira и други.
Ограничения на Upland PSA:
- Някои потребители казват, че функциите за отчитане на Upland са недостатъчни.
- Upland не е проектиран за здравеопазване и не отговаря на HIPAA.
- Други потребители споделят, че са имали негативни преживявания с обслужването на клиенти.
Цени на Upland PSA:
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Upland PSA:
- G2: 3,9/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)
10. Suvarna HIMS
Suvarna е компания, базирана в Индия, която предлага софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването. За разлика от някои други решения в този списък, той е специално създаден за сектора на здравеопазването.
Той е чудесен за управление на задачи, проекти и документи, съхранение на радиологична информация и генериране на бизнес аналитични отчети. Използвайте неговата система за управление на болнична информация (HIMS), за да създавате работни потоци за стационарни и амбулаторни пациенти, да записвате часове за прегледи и да управлявате пациентите от приемането до изписването.
Най-добрите характеристики на Suvarna HIMS:
- Suvarna отговаря на HL7, ICD-10 и други стандарти в здравеопазването.
- Създайте гъвкави правила за фактуриране на пациенти
- Автоматизирайте закупуването на запаси
- Suvarna се предлага с отделни приложения за пациенти, лекари и продажби.
Ограничения на Suvarna HIMS:
- Suvarna е компания, базирана в Индия, така че не е задължително да отговаря на HIPAA.
- Suvarna няма много отзиви
Цени на Suvarna HIMS:
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Suvarna HIMS:
- G2: Н/Д
- Capterra: 5/5 (2 отзива)
Опростете планирането на проекти с ClickUp
Независимо дали работите с пациенти или не, управлението на проекти в здравеопазването е задължително. Добрите умения за управление на проекти ще ви помогнат да стигнете далеч, но когато сте в окопите, ви е необходим солиден софтуер за управление на проекти в здравеопазването.
Спрете да преминавате от една платформа на друга и изберете ClickUp. Ние предлагаме шаблони, управление на задачи, управление на екипи и много други функции на едно място, за да спестите време и да предоставите на пациентите по-добро преживяване. ✨
Но знаем, че трябва да се види, за да се повярва. Създайте си акаунт в ClickUp сега – той е безплатен завинаги.