10-те най-добри софтуера за управление на проекти в здравеопазването през 2025 г.

Engineering Team
27 януари 2025 г.

Като проектен мениджър сте свикнали да координирате много хора и да правите чудеса. Но проектните мениджъри в здравеопазването трябва да действат внимателно, за да гарантират безопасността и съответствието с изискванията. Допълнителната отговорност за грижата за пациентите и техните данни не е нещо, което може да се подценява.

Независимо дали сте пряко отговорни за грижите за пациентите или работите в спомагателен отдел, трябва да следите всички задачи в работния си процес. Проектите в здравеопазването имат много подвижни части – и строги глоби за грешки – ето защо проектните мениджъри използват софтуер за управление на проекти в здравеопазването. ?

Но какъв софтуер да използвате? Не всички решения са подходящи за специалистите в областта на здравеопазването, затова ви е необходим софтуер за управление на проекти в здравеопазването.

Не се притеснявайте: ние направихме цялата работа за вас. Този наръчник очертава какво да търсите, както и нашите 10 любими софтуерни опции за управление на проекти в областта на здравеопазването.

Какво трябва да търсите в софтуера за стратегическо управление на проекти в здравеопазването?

Управлението на задачите е приоритет номер едно за всеки софтуер за управление на проекти или проектни мениджъри. Но професионалистите в областта на здравеопазването трябва да имат предвид и други въпроси, като например сигурността. Препоръчваме да търсите следните ключови функции:

  • Съответствие с HIPAA: Знаете, че едно PM решение, съвместимо с HIPAA, няма автоматично да ви направи съвместими, но намалява риска. Платформата трябва да защитава данните на пациентите. Тя трябва да разполага и с контрол на достъпа и разрешения, криптиране (задължително за HIPAA) и многофакторна автентификация (MFA). Още по-добре е, ако доставчикът е готов да подпише споразумение за бизнес партньорство (BAA).
  • Управление на задачите: Потърсете инструмент, който следи сроковете и етапите на проекта. Използвайте го, за да проследявате напредъка дори и на най-сложните проекти.
  • Удобен за ползване интерфейс: Защо да затруднявате управлението на проекти? Изберете интуитивен софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването – бонус точки, ако е облачно решение, достъпно на настолни и мобилни приложения.
  • Управление на членовете на екипа: От доставчици на здравни услуги до административен персонал, вие работите с няколко заинтересовани страни. Потърсете софтуер, подходящ за предприятия, с опции за управление на членовете на екипа, като инструменти за проследяване на времето и сътрудничество.
  • Автоматизация: Проектите в областта на здравеопазването могат да бъдат много натоварени. Изберете решение за управление на проекти в областта на здравеопазването, което ще ви освободи от част от задачите, като автоматизира работния ви процес.

10-те най-добри софтуера за управление на проекти в здравеопазването, които да използвате

Здравните организации поддържат света в движение, но вие сте този, който поддържа вашата компания в движение. Подарете си здрав разум, като изберете солиден софтуер за управление на проекти в здравеопазването, който да върши тежките задачи.

Ако търсите софтуер за управление на проекти в здравеопазването, ето 10-те най-добри варианта за 2024 г.

1. ClickUp

Софтуер за управление на проекти в здравеопазването: ClickUp
Шаблонът за управление на пациенти на ClickUp проследява състоянието на пациентите, лекарствата, назначеният лекар, застраховката и др.

Точно така: най-популярната платформа за управление на задачи, шаблони и производителност на планетата може да се справи и с нуждите на здравния сектор. Екипите в здравеопазването използват ClickUp, за да си сътрудничат по всичко – от протоколи за грижа за пациенти и документация до управление на запасите.

Използвайте ClickUp, за да автоматизирате планирането на срещи и договорните процеси. Можете също да го използвате, за да създадете междуотделни работни потоци, за да приемате и изписвате пациенти от вашата структура по-ефективно.

Силозите правят здравеопазването предизвикателство, но не и с ClickUp. Нашата платформа свързва вашите документи и задачи, за да получите повече контекст за всеки пациент, задача или акаунт. Използвайте нашите канали за комуникация между отделите, за да свържете доставчиците с добрите хора от ИТ, правния отдел, отдел „Човешки ресурси“ и др. ?

Софтуер за управление на проекти в здравеопазването: Kanban Board
Използвайте персонализирани изгледи като Kanban Board, за да планирате, организирате и проследявате проекти в този шаблон.

О, ние също така улесняваме управлението на ресурсите. Създайте инвентарен Kanban Board в ClickUp, за да разпределяте ефективно запасите между отделите. Удобно, нали?

И да, ClickUp е сигурен. Ние сме в съответствие със SOC 2, а планът ClickUp Enterprise е в съответствие с HIPAA. Нивото Enterprise включва и разширени разрешения и контрол на достъпа.

Най-добрите функции на ClickUp:

  • ClickUp разполага с богата библиотека от шаблони. Използвайте шаблона за управление на пациенти на ClickUp, за да персонализирате плановете за грижи с едно кликване.
  • Съхранявайте безопасно данни за графиците на персонала, медицинските консумативи и информацията за пациентите в ClickUp.
  • Използвайте календара или изгледа на натоварването в ClickUp, за да балансирате натоварването на вашите доставчици.
  • ClickUp се интегрира с много приложения на трети страни, включително RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote и други.
  • Разширените функции за сигурност на ClickUp ще ви помогнат да останете в безопасност и да спазвате изискванията.
  • Създайте формуляри за приемане, за да внесете електронните здравни досиета (EHR) директно в ClickUp.
  • Организирайте изследователски документи и данни в ClickUp – ние улесняваме и сътрудничеството с вашите съавтори.

Ограничения на ClickUp:

  • Трябва да преминете към план Enterprise, за да отговаряте на изискванията на HIPAA.
  • Новите потребители на ClickUp понякога намират функциите на платформата за прекалено сложни.

Цени на ClickUp:

  • Безплатен завинаги
  • Неограничен: 7 $/месец на потребител, плаща се годишно; 10 $/месец на потребител, плаща се месечно
  • Бизнес: 12 USD/месец на потребител, фактурирано годишно; 19 USD/месец на потребител, плащано месечно
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

  • G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

Бонус: Разгледайте топ 10 на софтуерните системи за управление на пациенти

2. Работна зона

Софтуер за управление на проекти в здравеопазването: Workzone
чрез Workzone

Workzone е решение за управление на проекти с полезни добавки за сектора на здравеопазването. Има над 20 години опит в подкрепата на организации в областта на здравеопазването, така че сте в добри ръце.

Workzone предлага допълнителни инструменти като маркиране на изображения, за да оптимизира работния ви процес. Получавате също така изглед на проектите и личен списък със задачи, така че виждате само най-важните задачи.

Най-добрите функции на Workzone:

  • Workzone предлага неограничено безплатно обучение.
  • Получете персонализирано преживяване – просто попитайте Workzone за персонализирани функции и те ще направят всичко възможно, за да ви ги предоставят.
  • Таблото за всички проекти ви дава бърз преглед на състоянието на всички проекти.

Ограничения на работната зона:

  • Workzone ви моли да не съхранявате чувствителна или лична здравна информация (PHI) на пациенти в платформата.

Цени на Workzone:

  • Екип: 24 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Професионален: 34 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Enterprise: 43 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Workzone:

  • G2: 4. 2/5 (50+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

3. Redbooth

Софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването: Redbooth
чрез Redbooth

Някои от софтуерните опции за управление на проекти в нашия списък са специализирани в здравеопазването, но Redbooth предлага решение, което работи за почти всяка индустрия.

В Redbooth членовете на екипа организират проекти и задачи, комуникират чрез коментари или видео срещи и визуализират задачите в диаграми на Гант или табла Канбан. Можете свободно да персонализирате таблата за най-важните проекти, което е чудесно за онези изключително важни проекти, които се нуждаят от допълнителна видимост.

Най-добрите функции на Redbooth:

  • Redbooth Predict е AI двигател, който подобрява управлението на задачите и проектите.
  • Изтеглете мобилното приложение Redbooth за iOS или Android за управление в движение.
  • Преминете към изглед „Времева линия“ или табла „Канбан“, за да видите статуса на вашите проекти.
  • Провеждайте Zoom срещи от Redbooth само с две кликвания

Ограничения на Redbooth:

  • Redbooth не е създаден с мисъл за организациите в областта на здравеопазването, така че му липсват специфични за здравеопазването функции.
  • Някои потребители казват, че платформата на Redbooth не е много интуитивна.

Цени на Redbooth:

  • Pro: 9 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Бизнес: 15 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Redbooth:

  • G2: 4. 4/5 (99+ отзива)
  • Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

4. MocDoc

Софтуер за управление на проекти в здравеопазването MocDoc
Чрез MocDoc

MocDoc е софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването, базиран в Индия, който е съвместим с HIPAA и отговаря на стандартите HL7. Той обаче не е предназначен само за управление на проекти: MocDoc създава софтуер за управление на болници, клиники, аптеки и лаборатории. ?

Използвайте интегрираната система за управление на здравеопазването (HMS) на MocDoc, за да съхранявате данни за пациенти от всички отделения. Тя също така се занимава с отчитане на времето, планиране на срещи, отчитане и електронни медицински записи.

Най-добрите функции на MocDoc:

  • MocDoc предлага приложения за iOS и Android.
  • Управлявайте графиците на всички лекари на едно място
  • Проследявайте запасите и изчислявайте автоматично маржовете на продуктите

Ограничения на MocDoc:

  • Няколко потребители казват, че процесът на внедряване е труден.
  • Други потребители казват, че сървърите на MocDoc често са изключени.

Цени на MocDoc:

  • Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MocDoc:

  • G2: 4,8/5 (11+ отзива)
  • Capterra: 4,8/5 (13+ отзива)

5. ClearPoint

ClearPoint
чрез ClearPoint

ClearPoint не е просто софтуер за управление на проекти. Това е цялостен инструмент за автоматизация на данни, анализи, отчети и сътрудничество с правителството, банките, висшето образование, предприятията и (естествено) решенията в областта на здравеопазването.

ClearPoint проследява напредъка на проекта, включително бюджета, процента на завършеност и показателите за качество. Управлявайте графиците на екипа, визуализирайте задачите, създавайте персонализирани отчети и делегирайте задачи на екипа си в ClearPoint.

Най-добрите функции на ClearPoint:

  • Използвайте методологиите Agile, Waterfall или Hybrid.
  • ClearPoint е сертифициран по SOC 2 Type II, отговаря на CCPA и GDPR.
  • Използвайте ClearPoint AI, за да създадете цели и ключови резултати (OKR) чрез бърз чат, подобен на ChatGPT.

Ограничения на ClearPoint:

  • ClearPoint има сертификати за сигурност, но не отговаря на изискванията на HIPAA.
  • Някои потребители казват, че искат повече опции за персонализиране.

Цени на ClearPoint:

  • Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClearPoint:

  • G2: 4,7/5 (над 110 отзива)
  • Capterra: 4,9/5 (38+ отзива)

6. Birdview PSA

Birdview PSA
чрез Birdview PSA

Birdview PSA е платформа за бизнеса, базиран на услуги, и солидно софтуерно решение за управление на проекти в областта на здравеопазването. Birdview ви дава поглед от птичи поглед (разбрахте ли?) върху вашите проекти, разпределението на ресурсите и финансите.

Birdview използва изкуствен интелект, за да ви помогне да идентифицирате ограниченията на ресурсите и да планирате графика си, така че ако не можете да бъдете на две места едновременно, този инструмент за управление на проекти ще ви бъде от голяма помощ.

Най-добрите функции на Birdview PSA:

  • Birdview се интегрира с Outlook, Jira, Adobe и други
  • Проследявайте времето и бюджетите на членовете на екипа си в един ясен табло
  • Ускорете работния си процес с автоматизирани одобрения, обратна връзка в реално време и възлагане на задачи.

Ограничения на Birdview PSA:

  • Birdview не отговаря на изискванията на HIPAA.
  • Някои потребители казват, че Birdview е труден за навигация.

Цени на Birdview PSA:

  • Lite: 27 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Екип: 41 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Birdview PSA:

  • G2: 4. 2/5 (350+ отзива)
  • Capterra: 4. 4/5 (280+ отзива)

7. OpenProject

OpenProject
чрез OpenProject

Той не е проектиран за здравеопазването, но можете да модифицирате OpenProject, за да го превърнете в софтуер за управление на проекти в здравеопазването. Ако предпочитате елегантен дизайн без много екстри, това може да е платформата за вас.

Създайте портфолио с проекти, опростете сътрудничеството в екипа и проектирайте работни процеси въз основа на плана за лечение на пациентите. Вижте ежедневните задачи на екипа си, определете приоритетите и получите яснота относно работния процес.

Най-добрите функции на OpenProject:

  • Тъй като OpenProject е безплатен и с отворен код, можете да го модифицирате както сметнете за добре.
  • OpenProject използва криптиране, двуфакторна автентификация и други усъвършенствани функции за сигурност.
  • Използвайте настройките за известия, за да персонализирате начина, по който получавате известия за проектите.

Ограничения на OpenProject:

  • OpenProject не е съвместим с HIPAA, въпреки че можете да го модифицирате значително.
  • Някои потребители казват, че функциите за планиране и управление на ресурсите оставят много да се желае.

Цени на OpenProject:

  • Общност: Безплатно
  • Основен: 7,25 $/месец на потребител, минимум пет потребители
  • Професионален: 13/50 долара на месец на потребител, минимум 25 потребители
  • Премиум: 19,50 $/месец на потребител, минимум 100 потребители
  • Корпоративно: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за OpenProject:

  • G2: 3,7/5 (над 20 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 110 отзива)

8. nTask

Снимка на безплатния софтуер за управление на проекти nTask
чрез nTask

Имате малка клиника? Чудесно! nTask е софтуер за управление на проекти в здравеопазването, създаден за малки и средни предприятия (МСП).

Той управлява проекти, задачи, време и сътрудничество. nTask ви предоставя и инструменти за управление на риска на корпоративно ниво, с които можете да идентифицирате и намалите рисковете по проектите, преди да възникне проблем. ?

Създаден ли е за здравеопазването? Не, не от самото начало, но е сигурна платформа за оптимизиране на работния ви ден.

Най-добрите функции на nTask:

  • Записвайте работните часове на екипа си на едно място
  • Проследявайте проблеми и известни бъгове с функцията за проследяване на проблеми.
  • Управлявайте срещите и графика си на едно място с nTask.

Ограничения на nTask:

  • nTask не е проектиран за здравеопазването и не отговаря на изискванията на HIPAA.
  • Някои потребители казват, че nTask е труден за навигация.

Цени на nTask:

  • Премиум: 3 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Бизнес: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за nTask:

  • G2: 4. 4/5 (17+ отзива)
  • Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

9. Upland PSA

Upland PSA
чрез Upland PSA

Upland предлага няколко софтуерни опции, а PSA е идеален за управление на проекти в областта на здравеопазването. Проследявайте разходите и маржовете, управлявайте персонала и запасите и откривайте възможности за спестяване на пари с Upland PSA.

Ако някога се нуждаете от повече функционалности, Upland PSA е част от огромна софтуерна екосистема. Има добавки за мобилни съобщения, имейл маркетинг, обработка на данни и управление на знания.

Най-добрите функции на Upland PSA:

  • Управлението на ресурсите ви помага да разпределяте хората към подходящите проекти въз основа на техните умения.
  • Планирайте ефективно графика на вашите служители въз основа на исторически данни.
  • Upland PSA се интегрира с SAP, Sage, Oracle, Jira и други.

Ограничения на Upland PSA:

  • Някои потребители казват, че функциите за отчитане на Upland са недостатъчни.
  • Upland не е проектиран за здравеопазване и не отговаря на HIPAA.
  • Други потребители споделят, че са имали негативни преживявания с обслужването на клиенти.

Цени на Upland PSA:

  • Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Upland PSA:

  • G2: 3,9/5 (над 100 отзива)
  • Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

10. Suvarna HIMS

Suvarna HIMS
чрез Suvarna HIMS

Suvarna е компания, базирана в Индия, която предлага софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването. За разлика от някои други решения в този списък, той е специално създаден за сектора на здравеопазването.

Той е чудесен за управление на задачи, проекти и документи, съхранение на радиологична информация и генериране на бизнес аналитични отчети. Използвайте неговата система за управление на болнична информация (HIMS), за да създавате работни потоци за стационарни и амбулаторни пациенти, да записвате часове за прегледи и да управлявате пациентите от приемането до изписването.

Най-добрите характеристики на Suvarna HIMS:

  • Suvarna отговаря на HL7, ICD-10 и други стандарти в здравеопазването.
  • Създайте гъвкави правила за фактуриране на пациенти
  • Автоматизирайте закупуването на запаси
  • Suvarna се предлага с отделни приложения за пациенти, лекари и продажби.

Ограничения на Suvarna HIMS:

  • Suvarna е компания, базирана в Индия, така че не е задължително да отговаря на HIPAA.
  • Suvarna няма много отзиви

Цени на Suvarna HIMS:

  • Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Suvarna HIMS:

  • G2: Н/Д
  • Capterra: 5/5 (2 отзива)

Опростете планирането на проекти с ClickUp

Независимо дали работите с пациенти или не, управлението на проекти в здравеопазването е задължително. Добрите умения за управление на проекти ще ви помогнат да стигнете далеч, но когато сте в окопите, ви е необходим солиден софтуер за управление на проекти в здравеопазването.

Спрете да преминавате от една платформа на друга и изберете ClickUp. Ние предлагаме шаблони, управление на задачи, управление на екипи и много други функции на едно място, за да спестите време и да предоставите на пациентите по-добро преживяване. ✨

Но знаем, че трябва да се види, за да се повярва. Създайте си акаунт в ClickUp сега – той е безплатен завинаги.

