10-те най-добри софтуера за управление на проекти в здравеопазването през 2025 г.

Като проектен мениджър сте свикнали да координирате много хора и да правите чудеса. Но проектните мениджъри в здравеопазването трябва да действат внимателно, за да гарантират безопасността и съответствието с изискванията. Допълнителната отговорност за грижата за пациентите и техните данни не е нещо, което може да се подценява.

Независимо дали сте пряко отговорни за грижите за пациентите или работите в спомагателен отдел, трябва да следите всички задачи в работния си процес. Проектите в здравеопазването имат много подвижни части – и строги глоби за грешки – ето защо проектните мениджъри използват софтуер за управление на проекти в здравеопазването. ?

Но какъв софтуер да използвате? Не всички решения са подходящи за специалистите в областта на здравеопазването, затова ви е необходим софтуер за управление на проекти в здравеопазването.

Не се притеснявайте: ние направихме цялата работа за вас. Този наръчник очертава какво да търсите, както и нашите 10 любими софтуерни опции за управление на проекти в областта на здравеопазването.

Какво трябва да търсите в софтуера за стратегическо управление на проекти в здравеопазването?

Управлението на задачите е приоритет номер едно за всеки софтуер за управление на проекти или проектни мениджъри. Но професионалистите в областта на здравеопазването трябва да имат предвид и други въпроси, като например сигурността. Препоръчваме да търсите следните ключови функции:

Съответствие с HIPAA : Знаете, че едно PM решение, съвместимо с HIPAA, няма автоматично да ви направи съвместими, но намалява риска. Платформата трябва да защитава данните на пациентите. Тя трябва да разполага и с контрол на достъпа и разрешения, криптиране (задължително за HIPAA) и многофакторна автентификация (MFA). Още по-добре е, ако доставчикът е готов да подпише споразумение за бизнес партньорство (BAA).

Управление на задачите : Потърсете инструмент, който следи Потърсете инструмент, който следи сроковете и етапите на проекта . Използвайте го, за да проследявате напредъка дори и на най-сложните проекти.

Удобен за ползване интерфейс: Защо да затруднявате управлението на проекти? Изберете интуитивен софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването – бонус точки, ако е облачно решение, достъпно на настолни и мобилни приложения.

Управление на членовете на екипа: От доставчици на здравни услуги до административен персонал, вие работите с няколко заинтересовани страни. Потърсете софтуер, подходящ за предприятия, с опции От доставчици на здравни услуги до административен персонал, вие работите с няколко заинтересовани страни. Потърсете софтуер, подходящ за предприятия, с опции за управление на членовете на екипа , като инструменти за проследяване на времето и сътрудничество.

Автоматизация: Проектите в областта на здравеопазването могат да бъдат много натоварени. Изберете решение за управление на проекти в областта на здравеопазването, което ще ви освободи от част от задачите, като Проектите в областта на здравеопазването могат да бъдат много натоварени. Изберете решение за управление на проекти в областта на здравеопазването, което ще ви освободи от част от задачите, като автоматизира работния ви процес

10-те най-добри софтуера за управление на проекти в здравеопазването, които да използвате

Здравните организации поддържат света в движение, но вие сте този, който поддържа вашата компания в движение. Подарете си здрав разум, като изберете солиден софтуер за управление на проекти в здравеопазването, който да върши тежките задачи.

Ако търсите софтуер за управление на проекти в здравеопазването, ето 10-те най-добри варианта за 2024 г.

Шаблонът за управление на пациенти на ClickUp проследява състоянието на пациентите, лекарствата, назначеният лекар, застраховката и др.

Точно така: най-популярната платформа за управление на задачи, шаблони и производителност на планетата може да се справи и с нуждите на здравния сектор. Екипите в здравеопазването използват ClickUp, за да си сътрудничат по всичко – от протоколи за грижа за пациенти и документация до управление на запасите.

Използвайте ClickUp, за да автоматизирате планирането на срещи и договорните процеси. Можете също да го използвате, за да създадете междуотделни работни потоци, за да приемате и изписвате пациенти от вашата структура по-ефективно.

Силозите правят здравеопазването предизвикателство, но не и с ClickUp. Нашата платформа свързва вашите документи и задачи, за да получите повече контекст за всеки пациент, задача или акаунт. Използвайте нашите канали за комуникация между отделите, за да свържете доставчиците с добрите хора от ИТ, правния отдел, отдел „Човешки ресурси“ и др. ?

Използвайте персонализирани изгледи като Kanban Board, за да планирате, организирате и проследявате проекти в този шаблон.

О, ние също така улесняваме управлението на ресурсите. Създайте инвентарен Kanban Board в ClickUp, за да разпределяте ефективно запасите между отделите. Удобно, нали?

И да, ClickUp е сигурен. Ние сме в съответствие със SOC 2, а планът ClickUp Enterprise е в съответствие с HIPAA. Нивото Enterprise включва и разширени разрешения и контрол на достъпа.

Най-добрите функции на ClickUp:

ClickUp разполага с богата библиотека от шаблони. Използвайте шаблона за управление на пациенти на ClickUp , за да персонализирате плановете за грижи с едно кликване.

Съхранявайте безопасно данни за графиците на персонала, медицинските консумативи и информацията за пациентите в ClickUp.

Използвайте календара или изгледа на натоварването в ClickUp , за да балансирате натоварването на вашите доставчици.

ClickUp се интегрира с много приложения на трети страни , включително RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote и други.

Разширените функции за сигурност на ClickUp ще ви помогнат да останете в безопасност и да спазвате изискванията.

Създайте формуляри за приемане, за да внесете електронните здравни досиета (EHR) директно в ClickUp.

Организирайте изследователски документи и данни в ClickUp – ние улесняваме и сътрудничеството с вашите съавтори.

Ограничения на ClickUp:

Трябва да преминете към план Enterprise, за да отговаряте на изискванията на HIPAA.

Новите потребители на ClickUp понякога намират функциите на платформата за прекалено сложни.

Цени на ClickUp:

Безплатен завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител, плаща се годишно; 10 $/месец на потребител, плаща се месечно

Бизнес: 12 USD/месец на потребител, фактурирано годишно; 19 USD/месец на потребител, плащано месечно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

Бонус: Разгледайте топ 10 на софтуерните системи за управление на пациенти

2. Работна зона

чрез Workzone

Workzone е решение за управление на проекти с полезни добавки за сектора на здравеопазването. Има над 20 години опит в подкрепата на организации в областта на здравеопазването, така че сте в добри ръце.

Workzone предлага допълнителни инструменти като маркиране на изображения, за да оптимизира работния ви процес. Получавате също така изглед на проектите и личен списък със задачи, така че виждате само най-важните задачи.

Най-добрите функции на Workzone:

Workzone предлага неограничено безплатно обучение.

Получете персонализирано преживяване – просто попитайте Workzone за персонализирани функции и те ще направят всичко възможно, за да ви ги предоставят.

Таблото за всички проекти ви дава бърз преглед на състоянието на всички проекти.

Ограничения на работната зона:

Workzone ви моли да не съхранявате чувствителна или лична здравна информация (PHI) на пациенти в платформата.

Цени на Workzone:

Екип: 24 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Професионален: 34 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: 43 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Workzone:

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

3. Redbooth

чрез Redbooth

Някои от софтуерните опции за управление на проекти в нашия списък са специализирани в здравеопазването, но Redbooth предлага решение, което работи за почти всяка индустрия.

В Redbooth членовете на екипа организират проекти и задачи, комуникират чрез коментари или видео срещи и визуализират задачите в диаграми на Гант или табла Канбан. Можете свободно да персонализирате таблата за най-важните проекти, което е чудесно за онези изключително важни проекти, които се нуждаят от допълнителна видимост.

Най-добрите функции на Redbooth:

Redbooth Predict е AI двигател, който подобрява управлението на задачите и проектите.

Изтеглете мобилното приложение Redbooth за iOS или Android за управление в движение.

Преминете към изглед „Времева линия“ или табла „Канбан“, за да видите статуса на вашите проекти.

Провеждайте Zoom срещи от Redbooth само с две кликвания

Ограничения на Redbooth:

Redbooth не е създаден с мисъл за организациите в областта на здравеопазването, така че му липсват специфични за здравеопазването функции.

Някои потребители казват, че платформата на Redbooth не е много интуитивна.

Цени на Redbooth:

Pro : 9 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 15 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Redbooth:

G2: 4. 4/5 (99+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

4. MocDoc

Чрез MocDoc

MocDoc е софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването, базиран в Индия, който е съвместим с HIPAA и отговаря на стандартите HL7. Той обаче не е предназначен само за управление на проекти: MocDoc създава софтуер за управление на болници, клиники, аптеки и лаборатории. ?

Използвайте интегрираната система за управление на здравеопазването (HMS) на MocDoc, за да съхранявате данни за пациенти от всички отделения. Тя също така се занимава с отчитане на времето, планиране на срещи, отчитане и електронни медицински записи.

Най-добрите функции на MocDoc:

MocDoc предлага приложения за iOS и Android.

Управлявайте графиците на всички лекари на едно място

Проследявайте запасите и изчислявайте автоматично маржовете на продуктите

Ограничения на MocDoc:

Няколко потребители казват, че процесът на внедряване е труден.

Други потребители казват, че сървърите на MocDoc често са изключени.

Цени на MocDoc:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MocDoc:

G2: 4,8/5 (11+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (13+ отзива)

5. ClearPoint

чрез ClearPoint

ClearPoint не е просто софтуер за управление на проекти. Това е цялостен инструмент за автоматизация на данни, анализи, отчети и сътрудничество с правителството, банките, висшето образование, предприятията и (естествено) решенията в областта на здравеопазването.

ClearPoint проследява напредъка на проекта, включително бюджета, процента на завършеност и показателите за качество. Управлявайте графиците на екипа, визуализирайте задачите, създавайте персонализирани отчети и делегирайте задачи на екипа си в ClearPoint.

Най-добрите функции на ClearPoint:

Използвайте методологиите Agile, Waterfall или Hybrid.

ClearPoint е сертифициран по SOC 2 Type II, отговаря на CCPA и GDPR.

Използвайте ClearPoint AI, за да създадете цели и ключови резултати (OKR) чрез бърз чат, подобен на ChatGPT.

Ограничения на ClearPoint:

ClearPoint има сертификати за сигурност, но не отговаря на изискванията на HIPAA.

Някои потребители казват, че искат повече опции за персонализиране.

Цени на ClearPoint:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClearPoint:

G2: 4,7/5 (над 110 отзива)

Capterra: 4,9/5 (38+ отзива)

6. Birdview PSA

чрез Birdview PSA

Birdview PSA е платформа за бизнеса, базиран на услуги, и солидно софтуерно решение за управление на проекти в областта на здравеопазването. Birdview ви дава поглед от птичи поглед (разбрахте ли?) върху вашите проекти, разпределението на ресурсите и финансите.

Birdview използва изкуствен интелект, за да ви помогне да идентифицирате ограниченията на ресурсите и да планирате графика си, така че ако не можете да бъдете на две места едновременно, този инструмент за управление на проекти ще ви бъде от голяма помощ.

Най-добрите функции на Birdview PSA:

Birdview се интегрира с Outlook, Jira, Adobe и други

Проследявайте времето и бюджетите на членовете на екипа си в един ясен табло

Ускорете работния си процес с автоматизирани одобрения, обратна връзка в реално време и възлагане на задачи.

Ограничения на Birdview PSA:

Birdview не отговаря на изискванията на HIPAA.

Някои потребители казват, че Birdview е труден за навигация.

Цени на Birdview PSA:

Lite: 27 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Екип: 41 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Birdview PSA:

G2: 4. 2/5 (350+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (280+ отзива)

7. OpenProject

чрез OpenProject

Той не е проектиран за здравеопазването, но можете да модифицирате OpenProject, за да го превърнете в софтуер за управление на проекти в здравеопазването. Ако предпочитате елегантен дизайн без много екстри, това може да е платформата за вас.

Създайте портфолио с проекти, опростете сътрудничеството в екипа и проектирайте работни процеси въз основа на плана за лечение на пациентите. Вижте ежедневните задачи на екипа си, определете приоритетите и получите яснота относно работния процес.

Най-добрите функции на OpenProject:

Тъй като OpenProject е безплатен и с отворен код, можете да го модифицирате както сметнете за добре.

OpenProject използва криптиране, двуфакторна автентификация и други усъвършенствани функции за сигурност.

Използвайте настройките за известия, за да персонализирате начина, по който получавате известия за проектите.

Ограничения на OpenProject:

OpenProject не е съвместим с HIPAA, въпреки че можете да го модифицирате значително.

Някои потребители казват, че функциите за планиране и управление на ресурсите оставят много да се желае.

Цени на OpenProject:

Общност: Безплатно

Основен: 7,25 $/месец на потребител, минимум пет потребители

Професионален: 13/50 долара на месец на потребител, минимум 25 потребители

Премиум: 19,50 $/месец на потребител, минимум 100 потребители

Корпоративно: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за OpenProject:

G2: 3,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 110 отзива)

8. nTask

чрез nTask

Имате малка клиника? Чудесно! nTask е софтуер за управление на проекти в здравеопазването, създаден за малки и средни предприятия (МСП).

Той управлява проекти, задачи, време и сътрудничество. nTask ви предоставя и инструменти за управление на риска на корпоративно ниво, с които можете да идентифицирате и намалите рисковете по проектите, преди да възникне проблем. ?

Създаден ли е за здравеопазването? Не, не от самото начало, но е сигурна платформа за оптимизиране на работния ви ден.

Най-добрите функции на nTask:

Записвайте работните часове на екипа си на едно място

Проследявайте проблеми и известни бъгове с функцията за проследяване на проблеми.

Управлявайте срещите и графика си на едно място с nTask.

Ограничения на nTask:

nTask не е проектиран за здравеопазването и не отговаря на изискванията на HIPAA.

Някои потребители казват, че nTask е труден за навигация.

Цени на nTask:

Премиум: 3 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за nTask:

G2: 4. 4/5 (17+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

9. Upland PSA

чрез Upland PSA

Upland предлага няколко софтуерни опции, а PSA е идеален за управление на проекти в областта на здравеопазването. Проследявайте разходите и маржовете, управлявайте персонала и запасите и откривайте възможности за спестяване на пари с Upland PSA.

Ако някога се нуждаете от повече функционалности, Upland PSA е част от огромна софтуерна екосистема. Има добавки за мобилни съобщения, имейл маркетинг, обработка на данни и управление на знания.

Най-добрите функции на Upland PSA:

Управлението на ресурсите ви помага да разпределяте хората към подходящите проекти въз основа на техните умения.

Планирайте ефективно графика на вашите служители въз основа на исторически данни.

Upland PSA се интегрира с SAP, Sage, Oracle, Jira и други.

Ограничения на Upland PSA:

Някои потребители казват, че функциите за отчитане на Upland са недостатъчни.

Upland не е проектиран за здравеопазване и не отговаря на HIPAA.

Други потребители споделят, че са имали негативни преживявания с обслужването на клиенти.

Цени на Upland PSA:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Upland PSA:

G2: 3,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

10. Suvarna HIMS

чрез Suvarna HIMS

Suvarna е компания, базирана в Индия, която предлага софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването. За разлика от някои други решения в този списък, той е специално създаден за сектора на здравеопазването.

Той е чудесен за управление на задачи, проекти и документи, съхранение на радиологична информация и генериране на бизнес аналитични отчети. Използвайте неговата система за управление на болнична информация (HIMS), за да създавате работни потоци за стационарни и амбулаторни пациенти, да записвате часове за прегледи и да управлявате пациентите от приемането до изписването.

Най-добрите характеристики на Suvarna HIMS:

Suvarna отговаря на HL7, ICD-10 и други стандарти в здравеопазването.

Създайте гъвкави правила за фактуриране на пациенти

Автоматизирайте закупуването на запаси

Suvarna се предлага с отделни приложения за пациенти, лекари и продажби.

Ограничения на Suvarna HIMS:

Suvarna е компания, базирана в Индия, така че не е задължително да отговаря на HIPAA.

Suvarna няма много отзиви

Цени на Suvarna HIMS:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Suvarna HIMS:

G2: Н/Д

Capterra: 5/5 (2 отзива)

Опростете планирането на проекти с ClickUp

Независимо дали работите с пациенти или не, управлението на проекти в здравеопазването е задължително. Добрите умения за управление на проекти ще ви помогнат да стигнете далеч, но когато сте в окопите, ви е необходим солиден софтуер за управление на проекти в здравеопазването.

Спрете да преминавате от една платформа на друга и изберете ClickUp. Ние предлагаме шаблони, управление на задачи, управление на екипи и много други функции на едно място, за да спестите време и да предоставите на пациентите по-добро преживяване. ✨

Но знаем, че трябва да се види, за да се повярва. Създайте си акаунт в ClickUp сега – той е безплатен завинаги.