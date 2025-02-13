10-те най-добри инструмента за проучване на клиентите, за да ги разберете през 2025 г.

Учените не разчитат на очилата си за четене, за да изучават микроорганизмите; те използват микроскоп. 🔬

По същия начин инструментите за проучване на потребителите са микроскопи, с които компаниите могат да анализират и разберат сложното поведение на потребителите онлайн.

Конкретен пример: Кога за последен път сте купили продукт онлайн, без да го проучите предварително? Не си спомняте, нали?

Преди да направите покупката, вероятно сте прекарали време в разглеждане на уебсайта на компанията, четене на онлайн рецензии, преглеждане на социалните медии и публикациите на марката, както и в разговори с приятели.

Това многоканално потребителско пътуване затруднява компаниите да разгадаят какво искат клиентите им.

Инструментите за проучване на потребителите събират данни от различни източници и дават възможност на компаниите да анализират психологията на клиентите, социалните разговори, поведението на потребителите и поведението при онлайн покупки, за да гарантират максимална удовлетвореност на клиентите.

Освен това данните за клиентите са както качествени, така и количествени. Те са комбинация от вътрешни и външни данни, събрани от:

Отзиви

Онлайн проучвания

Данни за посетителите на уебсайта

Потребителски тенденции и пазарни тенденции

Активност при покупки

Интервюта

Социални медии

Списъкът е безкраен, точно като списъка с най-добрите софтуери за проучване на потребителите.

За да ви помогнем да разшифровате поведението на вашите клиенти и да събирате полезна информация от тези данни, сме изброили основните функции, които трябва да търсите в софтуера за проучване на потребителите, както и 10-те най-добри софтуера за проучване на потребителите с техните функции, недостатъци и предимства.

Бонус съвет: Има ясен победител.

Какво трябва да търсите в един инструмент за проучване на потребителите?

Персонализирани анкети: Платформата за ускоряване на потребителската интелигентност трябва да ви позволява да добавяте условна логика и да персонализирате анкетата въз основа на конкретни въпроси, за да получите отговори по време на цялото пътуване на клиента.

Удобен за ползване интерфейс: Обърнете внимание на потребителския интерфейс на софтуерните решения за проучване на потребителите. Изберете инструмент, който разполага с интуитивни табла с лесни опции за навигация.

Визуална обратна връзка: Най-добрите Най-добрите инструменти за проучване на потребителите предоставят механизъм за визуална обратна връзка, който позволява да се видят отговорите в лесен за разбиране формат.

Персонализация и гъвкавост: Ако не можете да персонализирате инструмента за проучване на потребителите според вашата индустрия, продукт, клиентски сегменти и KPI, ще ви е трудно да получите цялостно разбиране за предпочитанията на клиентите.

Мащабируемост: С разрастването на вашия бизнес ще се увеличават и данните за клиентите. Ако софтуерът забави работата си или достигне границите си при обработката на данните, това ще забави и вашия бизнес. Фокусирайте се върху мащабируемостта на софтуера, за да не се затрудняват бизнес операциите ви в бъдеще.

Сигурност: Изберете платформа за потребителска информация, която спазва стандартите за сигурност, използва криптиране на данни и контрол на достъпа и е в съответствие с отрасловите и географските разпоредби за защита на данните.

Интеграции с трети страни: Платформата за потребителски проучвания трябва да се интегрира с вашите съществуващи технологии, включително CRM, : Платформата за потребителски проучвания трябва да се интегрира с вашите съществуващи технологии, включително CRM, софтуер за успех на клиентите инструменти за обслужване на клиенти и платформа за управление на проекти.

1. ClickUp

Разгледайте ClickUp, за да управлявате информацията за клиентите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

ClickUp е лесен за начинаещи софтуер за управление на проекти, с който можете да създавате уикита, да проследявате задачи, да създавате табла, да управлявате клиенти и да проектирате формуляри за събиране на отговори.

Ако искате да получите информация за нуждите на вашите клиенти, но нямате достатъчно време, ClickUp Forms ви позволява да събирате обратна връзка и да я превръщате в проследими задачи.

Приложете условна логика към отговорите, за да сортирате данните или да сегментирате аудиторията според конкретен критерий. Това опростява процеса на събиране на данни и предоставя на вашия екип само релевантна информация.

Научете от вашите клиенти и подобрете бизнеса си с обратна връзка за продуктите от този подробен шаблон и оптимизирайте офертите си, привлечете нови клиенти и увеличете приходите си.

ClickUp предлага готови шаблони за формуляри, като например шаблони за обратна връзка за продукти, шаблони за анкети и шаблони за творчески заявки, така че не е необходимо да създавате тези формуляри от нулата.

Ако не сте готови да инвестирате в усъвършенствана платформа за потребителска информация, ClickUp е най-доброто решение.

Като човек, който току-що започва да се занимава със стратегия за проучване на потребителите, ClickUp ви дава чудесно предимство. Ето как.

Най-добрите функции на ClickUp

Събирайте и подобрявайте обратната връзка от клиентите с нашия персонализируем шаблон за обратна връзка, за да организирате обратната връзка на едно място за по-добри прозрения.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение за начинаещи потребители

ClickUp AI е достъпен само за платени планове.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива) 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra : 4,7/5 (3800+ отзива) 4,7/5 (3800+ отзива)

2. Meltwater

чрез Meltwater

Meltwater е инструмент за проучване на потребителите, базиран на изкуствен интелект, и платформа за наблюдение на социалните медии, която следи и анализира онлайн медийното отразяване, пазарните тенденции, разговорите в социалните медии и друго съдържание в дигиталните медии.

Освен проследяване на социалните медии, Meltwater използва предсказуема аналитика, за да помогне на компаниите да подобрят клиентското си преживяване и да изградят стратегия за потребителски проучвания, базирана на данни. Той проследява ключови думи, социални данни и онлайн разговори и представя всички данни в лесен за разбиране формат.

Продуктовите екипи използват тези данни, за да подобрят своите предложения, маркетингови планове и позициониране, да анализират конкурентите и да оценят настроенията на потребителите.

Най-добрите функции на Meltwater

Наблюдава широк спектър от медийни източници, включително новинарски статии, социални данни в реално време, блогове и форуми, за да проследява споменавания на марки, конкуренти и индустрия.

Разкрива полезни прозрения за целия жизнен цикъл на марката чрез проучвания на аудиторията, проследяване на стойността на марката, анализ на потребителското преживяване, сегментиране на аудиторията и прогнозиране на тенденциите.

Сентименталният анализ категоризира споменаванията като положителни, отрицателни или неутрални, като дава бърз преглед на това как се възприема дадена марка в интернет.

Ограничения на Meltwater

Скъпи за по-малките предприятия

Кривата на обучение е доста стръмна, особено за тези, които не са запознати с инструментите за наблюдение на социалните медии.

Цени на Meltwater

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Meltwater

G2 : 4/5 (1544 отзива)

Capterra: 4/5 (88 отзива)

3. Google Analytics

чрез Google Analytics

Google Analytics ви дава по-задълбочено разбиране за пътя на клиента, настроенията на аудиторията в търсачките и Google Trends, както и за това как се държат на различни платформи и устройства.

Независимо дали използвате безплатната платформа за потребителска информация или нейната платена версия, лесният за употреба контролен панел е лесен за навигация, дори и за начинаещи потребители.

GA предлага опции за детайлно проучване, така че да разполагате с данни на ниво страница, като процент на отпадане или време, прекарано на страницата.

Най-добрите функции на Google Analytics

Проследява броя на посетителите на вашия уебсайт, включително новите и повтарящите се посетители.

Позволява проектиране на персонализирани табла за проследяване на най-релевантните показатели.

Наблюдава трафика, поведението на потребителите и производителността с помощта на отчети в реално време.

Ограничения на Google Analytics

Трудно е да се свържете с екипа за поддръжка на клиенти, ако се затрудните.

Филтрирането на бот трафика е предизвикателство, тъй като Google Analytics понякога ги идентифицира като реален потребителски трафик.

Цени на Google Analytics

Безплатно

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за Google Analytics

G2: 4,5/5 (6235 отзива)

Capterra: 4,7/5 (7703 отзива)

4. Euromonitor

чрез Euromonitor

Euromonitor използва проучвания на място и машинно обучение, за да предостави стратегическа информация за компании, икономики и потребители по целия свят. Тази платформа за потребителска информация предоставя данни на ниво SKU (ниво на отделния продукт), за да превърне информацията в приходи.

Euromonitor проследява 1500 онлайн търговци на дребно в 40 страни, за да предоставя ежедневни актуализации относно цените и отстъпките, асортимента от продукти и размери, както и важни характеристики, които ви дават конкурентно предимство.

Най-добрите функции на Euromonitor

Подробните отраслови доклади разкриват потенциални възможности и заплахи в различни отрасли.

Ежедневни потребителски проучвания и анализ на тенденциите в електронната търговия

Статистическите табла дават смисъл на събраните данни.

Ограничения на Euromonitor

Ограничен обхват на отраслите, които обхваща, и липса на информация за малките компании.

Докладите могат да бъдат неясни

Цени на Euromonitor

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Euromonitor

G2: 4/5 (14 отзива)

5. Brandwatch

чрез Brandwatch

Brandwatch е платформа за анализ на потребителското поведение, която предоставя исторически и актуални данни за потребителите, които вашата компания може да използва.

Използвайки прогнозните анализи на платформата за потребителска информация, компаниите получават информация от неструктурирани данни, за да разберат и предвидят нуждите на потребителите.

Докато традиционните проучвания на пазара имат ограничения, анализите на аудиторията на Brandwatch разкриват качествени прозрения в голям мащаб и откриват тенденциите на потребителите и пазара, така че да можете да се адаптирате бързо към промените.

Най-добрите функции на Brandwatch

Изберете от над 50 визуализации, за да анализирате огромни масиви от данни.

Машинното обучение автоматично сегментира данните, за да отговарят на вашите нужди.

Споделяйте ценна информация чрез Brandwatch API, Excel или PDF и настройте имейл известия за ключовите заинтересовани страни.

Ограничения на Brandwatch

Информацията и отчетите са опростени; по-добре е да извличате данни в CSV формат.

Цената е висока за малките предприятия.

Цени на Brandwatch

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Brandwatch

G2: 4. 4/5 (572 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (223 отзива)

6. GlobalData

чрез GlobalData

Платформата за потребителски проучвания Globaldata използва колективната сила на надеждни данни, експертни знания и технологии, за да получи подробна информация за индустрии като плащания, банкиране, минно дело, застраховане и здравеопазване.

Информацията обхваща цялата верига на стойността за клиента от начало до край, от доставчици, производители и дистрибуторски канали до потребителски проучвания и глобални тенденции.

Освен това, Глобалният доклад за риска предоставя информация за ключовите рискове на глобално, регионално и национално ниво с помощта на собствен индекс на риска.

Тези данни се използват за определяне на стратегията ви за проучване на потребителите и вземане на решения въз основа на данни за развитие на бизнеса, сливания и придобивания, както и за пазарна и конкурентна информация.

Най-добрите функции на Globaldata

Обширна база данни с над 60 000 марки от различни сектори на потребителските стоки и проследяване на над 24 000 компании в световен мащаб.

Тримесечните анкетни панели събират мненията на над 5000 висши служители относно тенденциите в индустрията.

Макроикономически данни за 200 държави с подробен анализ на 60 държави

Ограничения на Globaldata

Потребителите изпитват известно забавяне в таблото, особено при работа с големи масиви от данни.

Таксите за услуги са скъпи за малките предприятия

Цени на Globaldata

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Globaldata

G2: 4. 6/5 (13 отзива)

7. Talkwalker

чрез Talkwalker

Talkwalker е всеобхватен инструмент за проучване на потребителите, който позволява на корпоративните организации да използват информация в реално време за ангажираността, настроенията и тенденциите на аудиторията, за да подобрят своите предложения и маркетингови кампании.

Независимо дали работите в областта на PR и комуникациите, дигиталния маркетинг или маркетинга в социалните медии, проследяването на настроенията, обхвата и ангажираността е от решаващо значение за оптимизиране на бъдещите ви усилия.

Възможностите на платформата за проследяване на социалните медии включват цялостен поглед върху онлайн и социалните разговори за вашата марка, конкурентите и индустрията в 30 социални медийни платформи и 150 милиона уебсайта.

Най-добрите функции на Talkwalker

Вградени библиотеки с аудитория, за да откриете сегменти, които са релевантни за вашите цели и индустрия.

Сравнение на аудиториите, за да се идентифицират разликите и приликите с цел създаване на персонализирани кампании за всяка целева група.

Интеграция с усъвършенствани платформи за сегментиране на аудиторията като Audiense и Affinio за цялостно разбиране на моделите на покупки, поведението и интересите на аудиторията.

Ограничения на Talkwalker

Няма анализ на профили, които споменават вашите продукти

Понякога извлича и нерелевантни споменавания, което може да доведе до допълнителна работа за вашия екип, тъй като той трябва да отдели време за филтриране на релевантните споменавания.

Цени на Talkwalker

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Talkwater

G2: 4. 3/5 (130 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (23 отзива)

8. Uxcam

чрез UXcam

UXCam е една от малкото платформи за проучване на потребителското поведение, която следи поведението на потребителите на мобилни приложения. Анализът на мобилни приложения ви помага да разберете защо потребителите не се превръщат в клиенти, как възприемат вашето приложение и пътуването в него, и да откриете причините за ниското ниво на използване на функциите.

Продуктовите екипи ги използват, за да разберат причините за неудовлетвореността на потребителите на приложения, да идентифицират и подобрят пътищата към конверсиите и да съкратят циклите на обратна връзка, като помагат на екипа ви да разрешава проблемите по-бързо.

Най-добрите функции на UXCam

Проследявайте и анализирайте KPI на едно място и ги подреждайте в таблото на екипа без ръчно кодиране.

Анализирайте готови сегменти и открийте скрити модели за конверсия, фактори за отлив и ангажираност.

Потоците на екрана идентифицират необичайни пътувания в приложението и откриват пречки, като филтрират често срещаните екрани за изход.

Ограничения на UXCam

Тъй като клиентите се таксуват ежегодно, това може да се окаже скъпо за стартиращи компании в ранен етап.

Ограничен брой влизания в портала

Създаването на персонализирани събития изисква участието на вашия инженерен екип.

Цени на UXCam

Безплатно

Растеж: Персонализирани цени

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на UXCam

G2: 4,7/5 (149 отзива)

Capterra: 4,7/5 (22 отзива)

9. Mixpanel

Чрез Mixpanel

Mixpanel е платформа за анализ на продукти за мобилни и уеб потребители. Екипите по продукти, маркетинг, инженеринг и данни могат да разбиват показателите по поведение, демографски характеристики или тип акаунт и да анализират данните, за да получат многоизмерна информация за клиентите.

За потребителите на вашето приложение, продуктовите екипи могат да забележат регресиите на ранен етап, да разберат причините за тях, да оценят потенциала на нова функция и да видят въздействието на промените в продукта в реално време. Тестването на всеки вариант, за да определите какво работи, ви позволява да пускате на пазара висококачествени версии.

Най-добрите функции на Mixpanel

Анализирайте къде са се оттеглили вашите потребители, като използвате отчети за потока.

Наблюдавайте и анализирайте растежа, ангажираността, задържането и колко клиенти се превръщат във всяка стъпка от пътуването на потребителя.

Сегментирайте клиентите си и създайте кохорти, за да идентифицирате поведението на конкретни групи.

Ограничения на Mixpanel

Ограничен обхват на данните от 2 седмици за потребителските потоци

Форматирането на таблата не е удобно за потребителите

Интеграциите на приложенията не са добре разработени

Цени на Mixpanel

Безплатно

Растеж : 20 $/месец

Enterprise: Започва от 833 $/месец

Оценки и рецензии за Mixpanel

10. Hotjar

Чрез Hotjar

Hotjar, инструмент за топлинни карти на уебсайтове и анализ на поведението, предоставя цялостен поглед върху посетителите на вашия уебсайт, за да откриете възможности за оптимизация, да забележите проблеми в потребителското преживяване и да създадете убедителни аргументи за следващата си голяма идея.

Компаниите получават ценна информация за интересите и предизвикателствата на своите клиенти, като използват топлинни карти, записи на сесии, A/B тестове и многовариантен анализ.

Получавайте обратна връзка от потребителите чрез формуляри и анкети за подобряване на уебсайта или за необходимите промени в продукта.

Hotjar елиминира догадките за това, което хората искат; вместо това събира информация за клиентите от вашия уебсайт, за да определи приоритетите на промените, които имат значение.

Най-добрите функции на Hotjar

Топлинните карти показват къде се движат и кликат потребителите, така че можете да премахнете точките на триене и да подобрите конверсиите.

Автоматизирайте процеса на проучване на продуктите от хостинга до записването на обратна връзка.

Създавайте анкети за секунди с помощта на AI генератора за анкети на Hotjar и генерирайте автоматично обобщаващи отчети.

Ограничения на Hotjar

Отделни абонаменти за различни функции

Hotjar съхранява данните за ограничен период от време в зависимост от вашия план.

Цени на Hotjar

Observe Basic: Безплатен

Observe Plus: 32 долара

Engage Basic: Безплатен

Engage Plus: 280 долара

Engage Business: 440 долара

Hotjar оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (298 отзива)

Capterra: 4,6/5 (500 отзива)

Готови ли сте да се потопите по-дълбоко в познанията за клиентите?

Невъзможно е да се предскаже поведението на клиентите.

Различните клиенти имат различни очаквания, интереси и мотивации. Без инструмент за проучване на потребителите, събирането и анализирането на голямо количество данни, генерирани от всички източници на данни в различните платформи, е трудна задача.

В зависимост от това колко основни или напреднали са вашите нужди, изберете софтуер, който работи за вас и се съчетава добре с вашите съществуващи източници на данни, така че да извлечете максимална полза от данните за вашите клиенти.

Независимо от източниците на данни, ClickUp е лесен за използване софтуер за проучване на потребителите, който ви позволява да събирате всичките си данни, да си сътрудничите и да ги прехвърляте като задачи за действие, за да сте сигурни, че най-важните ви проучвания се прилагат на практика.

Алтернативно, събирайте обратна връзка с помощта на ClickUp Forms, маркирайте често срещаните проблеми, проследявайте съвместните цели на екипите, анализирайте отговорите и предприемайте действия въз основа на тях.

Опитайте ClickUp безплатно , за да започнете.