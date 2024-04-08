Airtable срещу Asana: Сблъсъкът на титаните в управлението на проекти

Планиране на проекти от начало до край, съчетаване на задачи, поддържане на единството на екипа, управление на времето и бюджета, решаване на проблеми в движение, провеждане на срещи, наблюдение на напредъка, осигуряване на удовлетвореността на заинтересованите страни – звучи като много, нали? Повярвайте или не, това са само някои от многото роли, които изпълняват проектните мениджъри!

За щастие, има решения, които могат да оптимизират или напълно да поемат тези отговорности: инструменти за управление на проекти. Двете опции, които се открояват сред останалите от този вид, са Airtable и Asana.

Макар че Asana и Airtable са проектирани да улесняват управлението на задачи и проекти, те имат свои уникални предимства и недостатъци.

В тази статия ще се фокусираме върху дилемата Airtable срещу Asana, ще обсъдим функциите на инструментите и ще ви помогнем да намерите перфектното решение за увеличаване на производителността ви! 💪

Какво е Airtable?

Airtable е платформа за създаване, управление и споделяне на релационни бази данни. Това е хибрид между електронна таблица и база данни, който ви позволява да централизирате и свържете данни, да създавате персонализирани работни процеси и да си сътрудничите безпроблемно с екипа си.

Когато чуете „електронна таблица“, вероятно си мислите за Excel. Защо да се учите да работите с друга платформа от нулата, когато можете да използвате стария добър Excel за нуждите си в управлението на проекти? Защото Airtable е много повече от електронни таблици!

Той предлага разширени опции за управление на проекти, като например множество изгледи на проекти, автоматизации, функции за отчитане и създаване на приложения без кодиране. Това е уникално решение, което може да оптимизира вашите работни процеси и да премахне препятствията по пътя ви към реализиране на висококачествени проекти с ефективни решения за управление на задачите.

Функции на Airtable

Нека разгледаме основните функции, които правят Airtable изключителен софтуер за управление на задачи и проекти.

1. Създаване на приложения

Чрез Airtable

С Airtable можете да създавате персонализирани приложения въз основа на вашите данни, без да имате никакви познания по програмиране! 🧑‍💻

Благодарение на персонализираните приложения можете да преосмислите работните си процеси и да гарантирате, че всеки член на екипа работи в среда, която отговаря на неговите предпочитания.

Airtable предлага опция, наречена Interface Designer, която ви позволява да персонализирате интерфейса на вашите приложения. Функцията има дизайн с плъзгане и пускане и е лесна за използване. Настройте нивата на разрешения, за да гарантирате, че подходящите членове на екипа имат достъп до конкретни приложения и интерфейси.

2. Свързани данни

чрез Airtable

Airtable ви позволява да създадете единен източник на информация за вашата организация, което го превръща в първокласна платформа за релационни бази данни. Внесете важните данни в Airtable и ги използвайте като основа за вашата работа.

Когато актуализирате данните, те автоматично се синхронизират в реално време, така че не трябва да се притеснявате от объркване или недоразумения между членовете на екипа.

Но чакайте, това не е всичко! Airtable може да „приеме“ данни от други приложения като Jira, Box и Salesforce, което ви позволява да съхранявате всички работни процеси на едно място и да ги актуализирате с лекота.

3. Автоматизация

Чрез Airtable

Забравете за повтарящите се задачи, които отнемат ценното ви време. С Airtable можете да създавате автоматизации, използвайки логика на тригери и действия, като по този начин увеличавате производителността си и пренасочвате фокуса си към задачи, които добавят повече стойност.

Airtable Automations може да бъде толкова прост или сложен, колкото искате. Можете да създавате единични известия или многопоследователни работни процеси, в зависимост от нуждите ви за управление на проекти, или да възлагате задачи на отделни членове на екипа, дори и при най-сложните проекти.

Настройването на тригери и действия изисква само няколко кликвания, а процесът не изисква кодиране. Ако имате умения в Javascript, можете да използвате знанията си и да разширите функционалността на усъвършенстваните функции на автоматизацията, като разширите логиката, за да отключите данните от проекта си. 🥰

Тъй като Airtable се интегрира с приложения като Slack, Facebook и Google Workspace, можете да ги добавите към вашите автоматизации и да оптимизирате работните си процеси още повече.

Цени на Airtable

Безплатно (за индивидуални потребители или много малки екипи)

Екип : 20 $/месец на работно място

Бизнес : 45 $/месец на работно място

Мащаб на предприятието: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Какво е Asana?

Asana е добре познат софтуер за управление на работни проекти, който ви позволява да управлявате задачи и проекти, като същевременно поддържате вашите мултифункционални екипи да работят като добре смазана машина. ⚙️

Платформата ви позволява да задавате и проследявате цели и задачи за всеки проект, да премахвате бариерите, за да насърчите безпроблемното сътрудничество, да откривате области за подобрение и да съберете всеки аспект от вашите проекти в интуитивна и функционална среда.

Използвайте основните им функции, за да автоматизирате работните процеси, да управлявате ресурсите, да активирате табла за подробни отчети и да проследявате времето – всичко това под един покрив.

Най-хубавото е, че въпреки че предлага множество разширени опции, Asana е изненадващо лесна за използване, дори и за тези, които не са ползвали платформа за управление на проекти или задачи преди.

Функции на Asana

В битката между Airtable и Asana този инструмент се отличава от другите платформи благодарение на някои от следните ключови функции за управление на проекти:

1. Персонализирани полета

Потребителски полета в Asana (чрез Asana)

Проектните мениджъри често се занимават с много задачи и самото им изброяване не е достатъчно за ефективно наблюдение. Asana ви позволява да намалите този проблем, като използвате персонализирани полета, които ви позволяват да предоставите повече информация за вашите задачи.

Просто казано, персонализираните полета описват задачата ви по-подробно, улесняват организацията и филтрирането и ви помагат да следите работната си натовареност и сроковете. Asana предлага два типа персонализирани полета – локални (специфични за проекта) или глобални (добавени към вашата библиотека, могат да се използват повторно в рамките на вашата организация).

Използвайте персонализирани полета в Asana, за да определите етапа, приоритета, екипа, бюджета или аудиторията на дадена задача и да поддържате работата си организирана и лесна за проследяване.

2. Шаблони

Asana предлага над 80 шаблона за управление на проекти, с които можете да стандартизирате оперативните си стратегии, да държите екипа в течение с последните промени и да осигурите последователност. Шаблоните се предлагат с предварително създадени секции, но винаги можете да ги персонализирате, за да отговарят на нуждите на вашата организация.

Освен че можете да вземете шаблони от библиотеката, можете да създадете свои собствени с няколко кликвания! Това е отлична новина за тези, които искат да създадат персонализирани работни процеси и да ги използват отново за бъдещи проекти. Можете също така да превърнете цели проекти и задачи в уникални шаблони. ✨

3. Цели

Чрез Asana

Всяка организация има обща цел, а всеки екип и проект в нея се върти около тази цел. Asana ви предоставя средствата да свържете целите на вашата организация с ежедневните задачи и да проследявате тяхното взаимодействие във времето.

По този начин можете да бъдете сигурни, че вашият екип се движи в правилната посока във всеки един момент по отношение на неограничен брой проекти. 🧭

Използвайте Asana Goals, за да зададете цели за себе си, екипа си и цялата организация, да ги свържете с проектите си, да следите различни нива и да се уверите, че работата ви е перфектно съгласувана.

Очертаването на целите ви помага да определите приоритетите и да поддържате екипа си на една вълна. Веднага щом постигнете напредък, Asana Goals автоматично се актуализира, предоставяйки ви подробна информация за това, което работи и какво не.

Използвайте тези ключови функции за управление на проекти, за да зададете цели, да определите екипа си, да създадете графици и да видите цялостната картина и детайлите с еднаква яснота.

Цени на Asana

Основен : 0 долара

Премиум : 10,99 $/месец на потребител

Бизнес : 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Airtable срещу Asana: сравнение на функциите

И Airtable, и Asana разполагат с впечатляващи инструменти за управление на проекти и задачи. Въпросът обаче е как се представят двата инструмента един срещу друг? Каним ви на три кръга от състезанието Asana срещу Airtable, където ще видим как се представят двата инструмента в критични аспекти – изгледи на проекти, интеграции и отчети.

1. Изгледи на проекта

Множествените изгледи на проектите ви позволяват да видите данните и задачите си от различни перспективи и да откриете области за подобрение. Освен това те осигуряват гъвкавост и дават възможност на членовете на екипа да персонализират своята работна среда.

И Airtable, и Asana се отличават в тази област. Airtable предлага осем изгледа (списък, времева линия, Гант, Канбан, календар, формуляр, таблица и галерия). Можете да превключвате между тях, да ги дублирате, да ги изтегляте като CSV файлове и да персонализирате разрешенията на потребителите.

Asana има пет изгледа – Списък, Времева линия, Канбан, Календар и Гант. Работата с тях е лесна, а преминаването между изгледите отнема само едно кликване.

Въз основа на големия брой налични изгледи, Airtable печели този кръг.

2. Интеграции

Интеграцията с други приложения ви дава повече възможности и намалява необходимостта да преминавате от една платформа на друга, за да изпълните задачите си.

Airtable и Asana предлагат множество интеграции с други инструменти за управление на задачи, проследяване на времето, организация и сътрудничество, което ви позволява да централизирате работата си и да оптимизирате работните процеси.

Asana предлага над 200 вградени интеграции с приложения като Slack, Google Calendar, Microsoft Teams, Canva и HubSpot. Освен интеграциите, можете да се възползвате от AsanaAPI, за да създадете персонализирани приложения и да увеличите производителността и ефективността си. 😎

Списъкът с вградени интеграции на Airtable е много по-къс – има по-малко от 40 опции. За щастие, инструментът разполага и с API за създаване на персонализирани интеграции.

Съдейки по броя на вградените интеграции, Asana е ясен победител в тази категория. Но ако не ви пречи да направите няколко допълнителни стъпки чрез API, и двата инструмента предлагат много възможности за разширяване на функционалността си.

3. Опции за отчитане

Отчитането е ключов аспект от управлението на проекти – трябва да можете да проследявате напредъка, да вземате информирани решения, да информирате заинтересованите страни и да управлявате рисковете с лекота.

Asana и Airtable предлагат впечатляващи функции за отчитане. Няма да се чудите дали дадена задача или проект върви в правилната посока.

Asana разполага с първокласни табла за отчети. Създайте ги с няколко кликвания и визуализирайте данните си, за да откриете потенциални проблеми и да измерите успеха на екипа си. Можете да използвате шаблоните за отчети на Asana или да създадете свои собствени диаграми и графики, за да представите информацията. 📊

Airtable не изостава по отношение на опциите за отчитане. Той ви позволява също да организирате данните си и да създавате персонализирани табла за проследяване на напредъка. Airtable прави още една крачка напред – ако знаете код, можете да създадете своя собствена система за отчитане, използвайки SDK за разработване на специализирани API.

Този кръг от битката между Asana и Airtable завърши с равенство. Ако търсите по-разширени опции за отчитане, може би ще предпочетете Airtable.

Airtable срещу Asana в Reddit

Какво казват потребителите на Reddit за съревнованието между Airtable и Asana? Да видим!

Един потребител сподели, че харесва Asana, но колегите му често се затрудняват с нея по отношение на комуникацията и организацията:

„Харесвам Asana, но хората, с които работя, понякога се затрудняват. Те искат да бъде по-скоро списък със задачи, отколкото обзор на целия цикъл на проекта и карта на това, което правят всички. Те се затрудняват с начина, по който се скриват подзадачите/искат всичко да е на едно ниво на дълбочина, което не е начинът, по който е проектиран инструментът. Те се затрудняват с използването на Asana за комуникация и прехвърляне на файлове. Аз се затруднявам, когато членовете на екипа очакват от мен да въвеждам съдържание (подзадачи и задачи), което те самите са способни да правят и трябва да правят, за да мога да следя къде се намира всеки в проекта.”

Друг потребител на Reddit смята, че Airtable е брилянтен, но има ограничения по отношение на сигурността поради поддръжката на достъп за много потребители:

„Нека добавя, че за да оцените напълно предимствата на Airtable, трябва или (а) да се примирите с многото му ограничения, или (б) да потърсите помощ за преодоляването им. Много от тези ограничения са свързани с поддръжката на Airtable за достъп на много потребители.

Първото голямо ограничение е това, което считам за основен проблем: ако сте създател на приложение за Airtable и го споделяте с други потребители, не можете да попречите на тези други потребители да го споделят с хора, които не познавате и които може да не искате да виждат приложението. Все още не разбирам как хората живеят с това ограничение, когато създават бизнес приложения. Мога само да заключа, че повечето потребители на Airtable не осъзнават това. ”

Този потребител на Reddit премина от Asana към ClickUp, защото инструментът е по-достъпен и предлага повече функции:

„През последните няколко месеца прехвърлих работата си от Asana към Clickup. Харесва ми, че Clickup предлага много повече функции (особено в областта на автоматизацията) на по-разумна цена.“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Asana и Airtable

Не можете да се решите между Asana и Airtable, защото не искате да правите компромиси? Ами ако ви кажем, че не е нужно? Запознайте се с ClickUp, фантастичен инструмент за управление на задачи и проекти, който може да революционизира работата ви и да отвори врати към безпрецедентна продуктивност!

Тази алтернатива на Asana и Airtable е спечелила отлична репутация благодарение на внимателно проектиран набор от функции за лесно създаване, управление, споделяне и проследяване на проекти. Тя поддържа екипната работа и максимална прозрачност, като гарантира, че всички са информирани за най-новите промени, независимо колко големи или малки са те.

Брайнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество в ClickUp Whiteboards

От цифрови бели дъски за сесии за мозъчна атака до персонализирани полета и опции за управление на документи, ClickUp предлага всичко, от което проектните мениджъри се нуждаят, за да се представят отлично в работата си. 💯

Все още не сте убедени? Нека хвърлим малко светлина върху основните функции на ClickUp и бързо ще разберете защо трябва да започнете да го използвате ВЕДНАГА!

1. Управление на проекти с ClickUp

Софтуер за управление на проекти ClickUp: поглед към потребителския му интерфейс

ClickUp предлага цял набор от опции, които правят управлението на проекти лесно като детска игра — ClickUp Project Management. ⛵

С тези функции можете да планирате, организирате и управлявате проекти от всякакъв вид и размер, да поддържате съгласуваност в екипа си и да следите напредъка.

По отношение на планирането, можете да използвате ClickUp AI, надеждния асистент за писане на платформата, за да създавате планове, графици и резюмета за проекти. Тази функция може да ви бъде полезна и за изготвяне и обобщаване на документи, мозъчна атака и създаване на дневен ред за срещи.

Използвайте ClickUp AI, за да създадете шаблони в различни изгледи, специфични за вашия екип или отдел.

ClickUp предлага над 15 изгледа, което ви позволява да разгледате проекта си от всеки ъгъл. Освен класическите изгледи като „Списък“ и „Канбан“, платформата разполага с изглед „Чат“ (отличен за комуникация и сътрудничество), изглед „Документ“ (за създаване на уикита и документи) и изглед „Бяла дъска“ (идеален за мозъчна атака).

Проследявайте напредъка на вашите проекти чрез интерактивни табла с над 50 джаджи, възползвайте се от шаблоните за управление на проекти, за да спестите време и стандартизирате процесите, и свържете ClickUp с над 1000 инструмента за максимална функционалност.

2. ClickUp Table View

Организирайте, сортирайте и филтрирайте задачите в изгледа на таблицата в ClickUp 3.0, за да получите по-бързо информация за цялата си работа.

Изгледът на таблицата в ClickUp е идеалното място за всички данни, свързани с проекта. Той ви позволява да съхранявате и организирате вашите бази данни като електронни таблици, да изчертавате връзки между задачите и да използвате разширени опции за форматиране.

Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да предоставите повече подробности за задачите си и да улесните филтрирането и организирането им. Изберете от падащи списъци, отметки, дати, файлове, формули и полета за пари, за да форматирате данните си и да осигурите последователност във всички области.

Изгледът на таблицата в ClickUp предлага изключителна функционалност, защото можете да създавате уникални връзки между данните си. Например, ако продавате офис консумативи, можете да свържете клиентите с техните поръчки и да създадете подробен и централизиран преглед.

Споделете таблицата си със заинтересованите страни, персонализирайте нивата на разрешения и експортирайте информация, за да оптимизирате работата си и да насърчите сътрудничеството.

3. ClickUp Kanban Boards

Използвайте Kanban таблата на ClickUp, за да покажете задачите си като карти и да ги премествате с плъзгане и пускане.

Kanban таблата ви дават по-добра видимост върху задачите ви и напредъка им, като ви позволяват да приоритизирате и разпределяте работната натовареност справедливо. ClickUp Kanban таблата издигат тази гъвкавост на ново ниво – можете да изберете критерия за групиране на задачите само с няколко кликвания.

Когато има актуализация, просто преместете задачата в подходящата категория на таблото и поддържайте работните си процеси оптимизирани.

С Kanban таблата на ClickUp можете да правите промени в няколко задачи едновременно. Всичко, което трябва да направите, е да изберете желаните задачи и панелът с инструменти за масови действия ще се появи в горната част на екрана. Променяйте статуси, изтривайте задачи или добавяйте изпълнители директно в Kanban таблата си.

ClickUp ви предоставя панорамен поглед върху неограничен брой проекти в рамките на един Kanban борд благодарение на Everything view. Той ви позволява да виждате едновременно няколко работни потока, да разберете в какъв етап са вашите проекти и, ако е необходимо, да актуализирате плана си за действие съответно.

ClickUp: Магьосникът на управлението на проекти

ClickUp е платформа „всичко в едно”, която ви помага да се съсредоточите върху важните неща и да премахнете стреса от работната среда. Възможността за персонализиране, гъвкавостта, лекотата на използване и множеството опции за планиране, организиране и управление на проекти я поставят начело в списъка на всеки, който търси първокласен инструмент за управление на проекти.

Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp още днес, изпробвайте неговите функции и разберете защо той може да бъде перфектният отговор на дилемата Asana срещу Airtable. 😜