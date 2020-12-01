20 очевидни причини да изберете ClickUp пред Asana

Търсите ли някои страхотни алтернативи на Asana?

Разбира се, Asana има някои страхотни функции и е приличен инструмент за управление на проекти за организиране на основни задачи.

Но има ограничени възможности за управление на задачи, което е малко проблем за повечето екипи, които се нуждаят от сътрудничество. Просто казано, ние вярваме, че Asana не разполага с достатъчно ключови функции, които да ви помогнат да управлявате проект от начало до край.

Ето защо много екипи търсят алтернатива, точно като вас!

Но когато става въпрос за най-добрия, не търсете по-далеч от ClickUp.

ClickUp е инструмент за управление на проекти, който има няколко удобни за ползване функции, които превъзхождат Asana в няколко аспекта.

Не сте убедени?

Не се притеснявайте, ние не само говорим, но и действаме!

В тази статия ще разгледаме 20 причини, поради които трябва да преминете от Asana към ClickUp.

Да започваме!

20 очевидни причини да изберете ClickUp като алтернатива на Asana

1. Безплатна алтернатива завинаги

Asana е безплатен инструмент за управление на проекти, но има голям улов.

Ограничения на Asana

Повечето от наистина полезните функции в Asana са част от премиум плана. Освен това, безплатният план позволява само до 15 потребители в екип. Така че, ако наистина искате да използвате Asana ефективно, ще трябва да платите... много.

Цената започва от 10,99 долара на потребител на месец, което го прави един от най-скъпите инструменти за управление на проекти.

Ако в екипа ви има 20 души, трябва да плащате повече от 200 долара на месец само за управление на проекти!

Защото е така, Хомер.

Предимства на ClickUp

ClickUp предлага по-добър безплатен план.

Защо?

ClickUp е софтуер за управление на проекти с план Forever Free с неограничен брой проекти и неограничен брой потребители. А безплатната версия предлага всички функции, от които се нуждаят повечето малки предприятия!

И дори ако искате да надстроите и да получите повече място за съхранение, достъп до отчети и неограничено използване на персонализирани полета, цената започва от само 5 долара на потребител.

Спестявате 50% от цената, която бихте платили за Asana.

Вижте цените в ClickUp!

2. Една компания, един инструмент за по-добра йерархия

Повечето инструменти за управление на проекти пропускат един прост факт: хората имат различни стилове на продуктивност.

Ако сте като повечето компании, вашите продуктови специалисти използват Jira, докато вашите маркетинг и продажби специалисти използват нещо съвсем друго; Asana, Trello, Basecamp, каквото и да е.

Сравнете Asana и JIRA с ClickUp !

Това може да бъде много объркващо, когато два или повече екипа работят заедно по един проект, като например пускането на нова функция.

Не бихме искали вашият екип да се превърне в група луди шапкарчета, нали?

Екипите по продукти, продажби и маркетинг ще трябва да си сътрудничат, и ето какво ще се случи:

Различните екипи биха загубили много време, като ръчно пресъздават определени проекти и задачи в собствения си инструмент.

Няма да има единна обща картина на целия проект, която вашите CXO да могат да проследяват.

В резултат на това ще възникнат още въпроси: срещи, размяна на имейли и всички онези комуникационни пропуски , които просто мразите! 😠

Предизвикателства на индивидуално ниво

Не забравяйте да вземете предвид различните подходи към производителността, които членовете на екипа възприемат.

Например, да предположим, че вашият проектен мениджър е влюбен в инструментите за управление на проекти Agile, но подходът Agile не е точно по вашия вкус.

А ако сте принудени да следвате подход за управление на проекти, който не ви харесва, това ще доведе до две неща...

Ще започнете да използвате друг прост инструмент за управление на проекти. По същество ще копирате ръчно всяка задача от един инструмент в друг и ще губите време.

Или ще пропуснете да използвате „официалния“ инструмент за управление. Статусите на проектите няма да се актуализират редовно и комуникацията в екипа ще пострада.

Ограничения на Asana

С ограничен избор от изгледи, Asana не ви предлага пълна гъвкавост за всякакъв вид работа, както прави ClickUp.

Йерархията на Asana включва екипи, проекти, задачи, подзадачи, портфолиа и вложени портфолиа. Макар това да изглежда като много слоеве, не е лесно да се видят визуални представяния отвъд първото ниво на вложеност.

Заместителят на Asana трябва да ви предостави високо визуални нива на организация. Защо? Може да се наложи да създадете бизнес единици и отдели, които да са свързани, но да се нуждаят от известно разделение, както прави ClickUp.

Предимства на ClickUp

Друга причина, поради която ClickUp е най-добрата алтернатива на Asana, е функцията за преглед на множество проекти в ClickUp. Тя ви позволява да превключвате между прегледите само с едно кликване.

С над 10 изгледа, от които да избирате, винаги можете да разглеждате проектите си по начина, по който искате!

ClickUp Hierarchy е лидер с най-изчерпателни възможности:

Ето йерархията на ClickUp: Екипи > Пространства > Проекти > Списъци > Задачи > Подзадачи

Виждате ли колко е страхотно?

Можете дори да сравните как са настроени всички водещи системи за управление на проекти.

Слабостта на Asana в това отношение беше огромно ограничение за нашите основатели преди създаването на ClickUp и е един от основните фактори за съществуването на нашата компания.

Срещнахме проблеми с мащабирането, както и липса на последователност в начина, по който трябваше да работим с тяхната структура. Имахме проекти за функции, хора, забавяния и т.н. без последователни контейнери.

Йерархията на ClickUp предоставя на екипите подобрено управление на работния процес, тъй като цялата ви работа ще има свое място, което ви позволява да бъдете толкова подробни, колкото е необходимо.

Множествените изгледи на ClickUp го правят и фантастична система за проследяване на проблеми.

С персонализираните изгледи и специфични за ролята табла на ClickUp, екипите могат да откриват пречки в проектите, преди те да се превърнат в реални проблеми.

Нека да разгледаме:

Множество изгледи

Швейцарските Алпи, преместете се, ClickUp също има прекрасни гледки!

Колко често ви се случва да пропуснете някаква задача?

Може да оставите коментар, че нещо трябва да се направи, и да очаквате определен колега да го направи.

Но този потребител може да не е забелязал коментара, може да не е осъзнал, че трябва да предприеме действие по нещо, или може да има объркване относно това кой точно трябва да направи какво.

Накрая, най-честият сценарий е, че просто забравят да го включат. В края на краищата, ако не е в списъка с задачи на някого, то е в земята на изгубените задачи...

Ограничения на Asana

Присвоените коментари са важен елемент, който трябва да се търси, тъй като простите @ споменавания в Asana означават, че има вероятност важни коментари или действия да бъдат изгубени или забравени.

Предимства на ClickUp

За разлика от Asana и Proofhub, функцията „Assigned Comments“ (Присвоени коментари) на ClickUp ви позволява да преобразувате коментарите в задачи.

Когато даден коментар изисква действие, можете да го възложите на други или дори на себе си. Можете също да видите всички възложени коментари на едно място. Когато приключите със задачата, просто кликнете „Реши“.

Можете също да централизирате обратната връзка, като използвате функцията Proofing на ClickUp.

Чрез добавяне на коментари директно към прикачените файлове към задачите, процесите на одобрение се ускоряват!

4. Персонализирани статуси на задачите

Проектът завършен ли е или не?

Зависи.

Може би е WIP (работа в процес), в процес на преглед или се нуждае от ревизия.

Кой знае?

Но вие знаете, че отговорът не винаги е черно-бял, така че защо да използвате инструмент за управление на задачи, който има фиксирани статуси на проектите?

Ограничения на Asana

В стандартния формат за управление на проекти в Asana (изглед на списък) задачите са отворени или затворени.

Не можете да зададете персонализиран статус за задача.

За да обяснят точно какъв е статуса на задачата, хората ще трябва да прибегнат до коментари.

Но защо да си правим толкова труда?

Предимства на ClickUp

ClickUp ви позволява да задавате персонализирани статуси на задачите, така че екипите да могат лесно да проследяват напредъка на проекта.

Добавете колкото искате: „идеи“, „планиране на проекти“, „в процес на изпълнение“, „преглед“, „ревизия“, „завършено“, „доставено на клиента“ и т.н.!

В края на краищата, вие трябва да можете да дефинирате работния процес на вашия проект, а не вашият инструмент!

Научете повече за персонализираните статуси в ClickUp .

5. Няколко изпълнители

Понякога дадена задача изисква много екипна работа и не е необходимо мениджърът да решава кой член на екипа какво да прави.

Може да има различни подзадачи, които двама или трима души си разпределят помежду си, но всички са еднакво отговорни за крайния резултат.

Това е доста често срещано, ако всички лица, на които са възложени задачи, са колеги.

При необходимост няколко изпълнители могат да разделят проекта на по-малки подзадачи.

В края на краищата, екипната работа прави мечтите реалност! 🤩

Ограничения на Asana

Asana, както и почти всеки друг инструмент за управление на проекти, ви позволява да възложите една задача само на един член на екипа. Въпреки това, можете да създадете няколко копия на една задача и да ги възложите индивидуално на всеки член на екипа.

Това работи за малък екип, но какво се случва, когато бизнесът ви се разрасне?

В крайна сметка ще се окажете с купчина копия на задачи, които ще бъдат почти невъзможни за управление. Успех в търсенето на истинската!

Предимства на ClickUp

ClickUp ви позволява да имате няколко изпълнители. Това значително улеснява управлението на задачите и вашият екип може да управлява няколко проекта едновременно.

Възможността да възлагате задачи на много членове на екипа ви позволява да спрете да микроуправлявате екипа си, така че членовете на екипа да могат да поемат повече инициатива!

Вижте как няколко изпълнители могат да работят за вас!

6. Управление на многозадачност

Колко често се налага да правите една и съща промяна в редица задачи?

Обикновено ще трябва да:

Прехвърляте няколко проекта на друг член на екипа

Актуализирайте статуса на множество проекти и задачи

Премествате задачите в друго пространство

Добавете още едно лице като наблюдател (последовател) към няколко задачи

Ограничения на Asana

В Asana понастоящем можете да избирате и редактирате масово статуси, крайни срокове, отговорни лица, полета за редактиране и сътрудници. Можете да правите основни промени с масовото избиране на Asana, но това е всичко.

Но защо да се задоволявате с основните функции, когато можете да направите толкова много повече с лентата с инструменти за многозадачност на ClickUp?

Предимства на ClickUp

В ClickUp можете да направите всички тези промени с едно кликване.

Просто изберете няколко задачи или групи задачи с помощта на лентата с инструменти за многозадачност и направете всички промени, които искате, едновременно:

Тагове

Отговорни лица

Статус

Преобразуване в подзадачи

Преместете задачите в друг списък

Дубликат

Задайте етапи

Задайте приоритети

Задаване на зависимости

Обединяване на задачи

Свържете задачите

Задайте персонализирани полета

…и още много други!

ClickUp може дори да ви помогне с автоматизацията на задачите.

Как?

Използвайте функцията „Повтарящи се задачи“, за да автоматизирате процеса на създаване на задачи. Задачите се рестартират автоматично, след като бъдат завършени, а крайните срокове и статуса на задачите могат да бъдат актуализирани.

Започнете да използвате лентата с инструменти за многозадачност в ClickUp.

7. Елиминирайте разсейващите фактори

Повечето инструменти за управление на проекти имат една огромна празнина: те са ориентирани към екипно сътрудничество и управление на задачи.

Но какво ще кажете за личната продуктивност? Не би ли трябвало тя да бъде също толкова важна?

В края на краищата, именно индивидът е този, който трябва да свърши нещо, нали?

Ограничения на Asana

Asana и други инструменти като Clarizen и Freedcamp са фокусирани предимно върху екипа. Индивидуалната продуктивност е на второ място.

Само да разберете кои задачи са ваши може да бъде истинско изпитание.

Много хора просто намират за по-лесно да си записват задачите в бележник и да отварят приложението за управление на проекти колкото се може по-рядко!

Предимства на ClickUp

ClickUp е един от най-добрите инструменти за управление на проекти, защото знаем, че вашата лична продуктивност е от жизненоважно значение.

Ето защо създадохме режим „Аз“, който съдържа само вашите задачи и задания.

Това е наистина лесен начин да блокирате всички разсейващи фактори и да се фокусирате върху най-важното.

И това не е всичко!

Можете да разглеждате задачите си в предпочитания от вас стил, например с изглед „Списък“, „Табло“ или „Кутия “.

8. Супер богато редактиране

Колко често нещо в един проект се обърква поради недоразумения?

Нека си признаем. Всъщност вече не общувате с колегите си толкова често, колкото преди.

Софтуерът за управление на проекти ви позволява да запишете всичко: описания на проекти, описания на задачи и т.н.

Но не винаги е лесно да изразите мнението си с обикновен текст. Много задачи и проекти изискват дълги и сложни описания.

Как да минимизирате тези комуникационни пропуски и да максимизирате ефективното сътрудничество в екипа?

Структурирайте текста си възможно най-ясно. Използвайте абзаци, точки, подчертавания и понякога изображения, за да направите нещата наистина ясни за читателите си.

Колкото по-богати са възможностите за редактиране на вашия инструмент за управление на проекти, толкова по-ясни ще бъдат вашите съобщения.

Неотдавнашно проучване установи, че 42% от американските работници смятат, че работодателят им не им предлага технологичните инструменти или приложения, от които се нуждаят, за да успеят, докато работят дистанционно. А в този свят на дистанционни екипи е наистина важно да можеш да комуникираш добре само с текст.

Ограничения на Asana

Макар Asana да предлага някои богати опции за редактиране, тя не разполага с някои от основните възможности, които могат да бъдат намерени в ClickUp.

Те включват цветове на шрифта, цветни подчертавания, блокове с код, цитати, подравняване на текста и много други!

Предимства на ClickUp

ClickUp има прекрасен интерфейс за богато форматиране, който е далеч пред Asana.

В допълнение към основното форматиране, можете също да създавате йерархии на заглавията, да избирате цветове и размери на шрифтовете, да вграждате изображения, URL адреси и да добавяте емотикони към съдържанието на вашите 💗.

Независимо дали е в описанието на задачата или в документ, можете да бъдете толкова креативни, колкото искате.

Обясняването на задачите никога не е било по-лесно. И между другото, богатото редактиране е и много по-забавно от опцията за обикновен текст!

Опитайте богатата функционалност за редактиране на текст на ClickUp!

9. Запазени филтри

Уморени сте да търсите едно и също задачи или статуси на проекти?

Ако само можехте да играете Марко Поло с вашите задачи!

Не се притеснявайте, има нещо още по-добро! 😉

Филтрирайте списъка си със задачи по приоритет, краен срок, персонализирано поле и др., а след това запазете този изглед, за да се връщате към него отново и отново.

Ограничения на Asana

С Asana можете да запазвате филтри за изгледи „Списък“, „Табло“, „Времева линия“ и „Календар“. С ClickUp можете да запазвате филтрите си за всеки изглед!

Предимства на ClickUp

В ClickUp можете да приложите същите запазени филтри към всичките си изгледи, от списък до карта и отвъд! Можете да запазите всеки филтър като шаблон и да го приложите към всеки изглед по ваш избор.

Вижте как работят запазените филтри в ClickUp!

10. Проследяване на времето

Ако следите времето, прекарано по задачите си за мениджър или клиент, ще трябва да използвате допълнителна интеграция в Asana.

Може би имате любим инструмент като Harvest или Everhour (който можете да използвате и в ClickUp!), който да използвате в Asana, но те не разполагат с вградена функция за проследяване на времето.

Ограничения на Asana

Без вградена функция за проследяване на времето, трябва да качите и инсталирате друг плъгин, което означава, че екипът ви ще трябва да използва още един инструмент. Възможно е целият ви екип да не използва един и същ инструмент.

В резултат на това вашият екип ще се чувства така:

Предимства на ClickUp

С вградения Global Timer на ClickUp можете да започнете и да спрете отчитането на времето от всеки компютър, в който сте влезли.

Изберете да имате таймера си в мини режим, за да не забравите да натиснете стоп, когато приключите. Ако искате да тествате уменията си за многозадачност, можете да преминавате между задачите, като кликнете върху предишна задача.

А ако искате да бъдете наистина изтънчени, потребителите на Business + могат да проследяват времето, без да избират задача.

Производителността е на първо място, подробностите – после!👋

Научете повече за това как работи проследяването на времето в ClickUp .

11. Прозрачна пътна карта

Оценявате софтуер и забелязвате, че той не разполага с функция, която искате.

И така, какво правите?

Погледнете продуктовата пътна карта.

Това ви дава точна представа за функциите, които ще бъдат пуснати през следващите няколко месеца.

Ограничения на Asana

Опа! Asana няма публично достъпна продуктова пътна карта. Досега са предложили само видео, в което се говори за предстоящите им функции, но не се споменава кога ще бъдат достъпни.

А ако разгледате форумите им, ще получите общ отговор като „Ще го вземем под внимание“.

Това едва ли отговаря на въпроса ви, нали?

Предимства на ClickUp

Има ли ClickUp пътна карта? Разбира се!

Искаме да бъдем напълно прозрачни относно това, което можем да ви предложим през следващите няколко месеца. Можете също да разгледате някои от иновациите, върху които работим, в нашата пътна карта.

Вижте нашата пътна карта тук .

А ако търсите функция, която не виждате, можете да гласувате за функциите, които искате да видите.

12. Споделяне и поверителност

Споделянето и поверителността са по-важни от всякога.

Компаниите трябва да гарантират, че съответните лица разполагат с необходимите данни, за да се предотврати забавяне или изтичане на поверителна информация.

Представете си споделянето и поверителността като супергерои, които са там, за да защитят вашата компания от всичко останало!

Ограничения на Asana

Asana не ви позволява да скриете частни задачи в рамките на публичен проект. Това е много важно, ако искате да контролирате точно кой може да вижда какво в споделените ви изгледи!

Предимства на ClickUp

ClickUp ви позволява да направите всяка задача частна, независимо от списъка или проекта, в който се намира.

Имате цял списък със задачи, които трябва да останат поверителни?

Няма проблем.

С ClickUp можете да работите в малък или голям мащаб, според желанието си, от частни задачи до частни пространства.

13. Офлайн режим

Ако вие или вашият екип пътувате много, софтуерът за управление на проекти, който изберете, трябва да има някаква офлайн функционалност.

Ограничения на Asana

Хюстън, имаме проблем!

Офлайн режимът на Asana е достъпен само чрез приложенията на Asana за Android и iOS. Ограничаването до мобилното ви устройство за офлайн работа не е идеално за повечето екипи.

Предимства на ClickUp

С ClickUp можете да работите офлайн отвсякъде и на всяко устройство (да, дори на лаптопа си по време на пътуване с Uber!). Вашите задачи остават синхронизирани, веднага щом се свържете с интернет.

Офлайн режимът е достъпен за:

Уеб

Настолен компютър

iOS

Android

Можете дори да създавате и преглеждате задачи, докато сте офлайн. Щом се върнете онлайн, тези задачи ще бъдат изпратени незабавно на вашия екип. Всички задачи, които са били заредени, докато сте били офлайн, също са видими.

Ако изведнъж ви хрумне фантастична идея или трябва да си припомните нещо, докато пътувате, ClickUp ви позволява да създавате напомняния и да зареждате пощенската си кутия, докато сте офлайн!

Не се притеснявайте, те автоматично ще се синхронизират, когато отново сте онлайн.

14. Съвместно редактиране на документи

Сътрудничеството в реално време е задължително за всеки силен екип. Функциите за съвместна работа с документи помагат на екипите да работят заедно в реално време, дори и да не са на едно и също място.

Ограничения на Asana

Asana не предлага функции за редактиране в реално време, което е малко неудобно за отдалечени екипи, които искат да работят съвместно. Или за вътрешни екипи, които искат да избегнат да виждат Microsoft Excel файл с име „Reports Final V5. 0. ” 🙄

Предимства на ClickUp

ClickUp е най-добрият инструмент за сътрудничество, който можете да си пожелаете!

Защо?

Функцията Docs на ClickUp не само позволява на вашия екип да работи заедно по неограничен брой задачи в реално време, но също така разполага с функции за откриване на сътрудничество, редактиране в реално време и коментиране .

Освен това можете да качвате и съхранявате всичките си външни файлове в ClickUp Docs и да преобразувате документите си в PDF, HTML и Markdown файлове.

Или, ако предпочитате облачното съхранение, можете да свържете ClickUp с Google Drive и Dropbox.

А ако искате да споделите вашия чудесен документ с целия свят, използвайте функцията за споделяне на файлове на ClickUp, за да споделите вашите документи с Google, така че те да могат да бъдат индексирани от търсачките.

Харесвате вашите документи? Просто ги запазете като шаблони, за да започнете да ги редактирате веднага!

А ако искате нещо ново и готово за употреба, използвайте красиво проектираните шаблони за проекти на ClickUp!

15. Вградени мисловни карти

Мисловите карти са съществен компонент на всеки инструмент за управление на проекти.

Защо?

Защото не може да има управление на проекти без мозъчна атака!

Мисловите карти също помагат на екипите да визуализират проектите, идеите и методологиите за работа в екип в изцяло ново измерение.

Ограничения на Asana

Asana няма вградена функция за мисловни карти, но можете да получите достъп до такава функция, като изтеглите разширението на Asana за Chrome, Asana2Go.

Предполагам, че ще трябва да кажете на екипа си да отложи творческите си идеи, докато инсталирате разширение за мисловно картографиране!

Предимства на ClickUp

Персонализирането е идеалното решение за съвременните екипи, които се нуждаят от творческа и продуктивна работа.

Ето защо вградената функция Mind Maps на ClickUp ви предоставя напълно персонализирани диаграми за мозъчна атака, които помагат на екипа ви да визуализира задачите си и да развива всяка фантастична идея.

Има два режима:

Режимът „Задачи“ ви позволява да визуализирате съществуващите задачи в ClickUp, за да ви помогне да планирате работния процес за сложен проект. Можете също да създавате, редактирате и изтривате задачи (и подзадачи) директно от екрана си.

Режимът „Празен“ ви позволява да създадете своя собствена мисловна карта от нулата. Добавете колкото възли искате и ги превърнете в задачи, когато сте готови!

16. Приоритети

Приоритетите помагат на екипите да планират следващите си стъпки според различните нива на спешност на проектите.

Ограничения на Asana

Asana не предлага пълна функция за приоритети.

Можете да работите само според крайните срокове и завършените и незавършени задачи. Въпреки това, можете да получите достъп до подобна функция, като използвате функцията за персонализирани полета в платения план или таговете в безплатния план.

Но защо да се задоволявате с подобна функция, когато можете да имате истинската?

Предимства на ClickUp

ClickUp има проста функция „Приоритети“, която помага на екипите да подобрят управлението на работата си.

Функцията се основава на четири флага: спешно, високо, нормално и ниско.

Екипите могат да използват и функцията „Зависимости между задачите“ на ClickUp за още по-структурирано управление на задачите.

Освен това, използвайте диаграмата на Гант, за да организирате задачите си и да видите кои важни задачи предстоят.

Комбинирайте функцията за приоритети с функцията за оценка на времето на ClickUp, за да видите най-важните задачи във вашия работен процес.

Вижте как изгледът на Гант може да комбинира тези невероятни функции на ClickUp

Забележка: Искате да сравните ClickUp с други алтернативи на Asana? Вижте как се сравняваме с Podio, Wrike, Monday.com и Airtable или прочетете нашето ревю за Bitrix24.

17. Изглед „Всичко“

Едно от най-големите главоболия в днешните инструменти за управление на проекти е, че те правят изключително трудно намирането на това, което търсите.

Ограничения на Asana

Asana има няколко изгледа, но няма единен изглед, в който да намерите всичко на едно място, независимо къде се намира. Ще трябва да превключвате между няколко изгледа и да използвате функцията за търсене, за да намерите всичко, което търсите.

Предимства на ClickUp

Изгледът „Всичко“ на ClickUp улеснява виждането на цялостната картина, без да се пропускат подробностите. Тази функция ви дава истинска панорамна гледка върху всички задачи на всяко ниво от йерархията. Вижте вашите задачи, тези на екипа ви или на всички в едно – без значение къде се намират!

18. Имейл

Уморени сте да превключвате между работата и пощенската си кутия?

Ограничения на Asana

Asana, подобно на други инструменти за управление на проекти, промотира функционалност за електронна поща. Тя предлага възможност да създавате и управлявате задачи от пощенската си кутия, като изпращате имейли в Asana. Страхотно, нали? Да, и ние заспахме. 😴

Предлага ли иновативен начин за управление на вашите имейли, успоредно с работата ви, за да намалите най-големия убиец на време (вашата пощенска кутия)?

Не. Може ли да ги вините? Това е невероятно трудна интеграция.

Освен ако вашият продуктов екип не е този на ClickUp.

Предимства на ClickUp

С новата Email ClickApp на ClickUp най-накрая можете да управлявате имейлите си и да работите на едно и също място!

Да, това означава, че можете да изпращате и получавате имейли директно от ClickUp толкова лесно, колкото да публикувате коментар в отговор на член на екипа!

Това помага на екипа ви да спести време от проверка на имейли извън ClickUp, да поддържа разговорите организирани заедно с съответната работа и да създаде прозрачност в споделената комуникация с екипа ви.

Ето как работи:

Изпращайте и получавайте имейли директно в задачите на ClickUp

Организирайте и включвайте имейл вериги в коментари или коментари във вериги

Добавяйте прикачени файлове, формуляри, шаблони за отговори, подписи, автоматизации и др.

Можете да използвате тази функция, за да присвоявате имейли на членове на екипа, да сътрудничите при изпращане и отговаряне, и дори да задействате автоматизации въз основа на персонализирани полета!

С ClickUp можете да интегрирате всеки имейл акаунт от Gmail, Outlook, Office 365 или IMAP.

19. Списъци със задачи

Друга съществена функция за всяко цялостно решение за управление на проекти е наличието на функционалност за списък с задачи.

Ограничения на Asana

Може да ви се стори странно, но Asana няма истински списъци с задачи. Можете ли да създавате списъци в списъчен изглед? Разбира се.

Но има ли действителни списъци за оптимизиране на процесите в рамките на дадена задача или подзадача? Не!

Предимства на ClickUp

Списъците със задачи на ClickUp ви помагат да очертаете стъпките и процесите за завършване на по-големи проекти и могат да бъдат създадени или вградени почти навсякъде, от задачи и документи до коментари и др.

Освен това можете да добавяте списъци със задачи към всяко поле за редактиране на богат текст, от коментари до ClickUp Docs!

Списъците със задачи на ClickUp също са напълно персонализируеми.

Можете да:

Добавете вложени елементи под елементите от списъка, за да създадете поделементи.

Плъзгане и пускане на елементи между различни редове

Присвойте елементи от списъка за проверка на вашия екип

Добавяйте линкове към задачи директно

Запазете шаблони с контролни списъци за повторна употреба

…и много други!

20. Спринтове

Преди използвани единствено от инженерни екипи, предимствата на Agile управлението на проекти сега се прилагат в много други случаи и дори в нетехнически екипи, като например маркетинг. В основата на тази методология са Sprints, уникален подход към управлението на ресурси и екипи, доказал, че повишава производителността във всеки екип, където итеративните процеси са важни.

Ограничения на Asana

Asana, подобно на много други инструменти за управление на проекти, няма специална функция за спринтове. Имат ли шаблон за спринтове? Да. Но това е просто шаблон на съществуващ изглед, в който трябва да създавате временни решения от функции, които не са предназначени за Agile случаи на употреба като временни решения.

Предимства на ClickUp

Ако вашият екип използва някоя от Agile методологиите, за да завърши работата и да итерира по-ефективно, тогава ще се радвате да научите, че ClickUp идва с напълно вградена функция Sprints!

С приложението Sprints ClickApp можете да създадете перфектна система за точки за спринтове, за да оптимизирате ресурсите на екипа си, без да се налага да извършвате ръчна работа.

Ето какво можете да направите с приложението Sprints ClickApp:

Задайте дати и точки за спринтове за вашия екип

Отбележете приоритетите за всеки спринт

Автоматизирайте незавършената работа в следващия спринт цикъл

Събирайте спринт точки от подзадачи

Разпределете спринт точките между няколко изпълнители на задачи

Сортирайте спринтовете по възложител, за да проследявате лесно кой какво прави.

ClickUp предлага и специални Sprint Dashboards, които автоматично проследяват и помагат на екипа ви да визуализира напредъка по спринтовете!

Можете да добавите и персонализирате четири различни Sprint джаджи към таблото си, което ви дава различен ъгъл на работа за всякакви нужди:

Графика на изразходването

Диаграма на изразходваните ресурси

Кумулативна диаграма на потока

Диаграма на скоростта

Функцията Sprints на ClickUp може да се интегрира и с проектите GitHub, Bitbucket и GitLab — така че ако вашият екип използва спринтове за разработка, можете да следите всичко автоматично в ClickUp!

Заключение

Макар че можете да опитате Basecamp, Todoist, Jira, Trello или Monday като алтернативи на Asana, те не ви предоставят всички функции за управление на проекти, от които се нуждаете, за да управлявате екипа си ефективно.

Сравнете Todoist и Asana с ClickUp !

Това не е случаят с ClickUp.

ClickUp е *най-бързо развиващият се конкурент на Asana, защото интуитивният му потребителски интерфейс е проектиран от хора, които наистина разбират нюансите на екипната работа и продуктивността.

Убедени сте, но все още се налага да използвате Asana?

Можете да интегрирате ClickUp с Asana и да създавате задачи, когато те бъдат добавени или редактирани в Asana. Това ще ви помогне да работите с отдели в цялата организация, които все още използват Asana.

А когато най-накрая решите да преминете към решението за управление на проекти на ClickUp, просто импортирайте всичките си данни от Asana в ClickUp.

Вземете ClickUp безплатно и спрете да търсите заместител на Asana още днес.