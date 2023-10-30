За какво се използва ClickUp и как работи?

Когато приятел ви попита с какво се занимавате в работата си, можете ли да отговорите без да се отклонявате от темата, без да рисувате диаграми на салфетки и без да жестикулирате с ръце?

Ако работният ви процес прилича на лабиринт, а технологичният ви стак – на списък за пазаруване, е време да подобрите ежедневните си процеси.

Въпреки най-новите тенденции за връщане на работа в офиса, дистанционната работа няма да изчезне. Независимо дали работят на място или от дома, екипите винаги ще се стремят да поддържат връзка, да спестяват време, да оптимизират процесите и да насърчават прозрачността в цялата организация.

И макар че днес има инструмент за почти всичко, това не означава, че трябва да инвестирате във всеки един от тях. Особено когато има един-единствен софтуер, който може да направи всичко – ClickUp. 🏆

Използвайте тази статия като ваш личен интензивен курс за всичко, свързано с ClickUp. Разгледайте подробно какво представлява ClickUp и как да го използвате, за да персонализирате работното си пространство за максимална продуктивност. Независимо дали управлявате клиенти, проекти, кампании или проследявате софтуерни бъгове, ClickUp има всичко необходимо, за да преобразувате работните си процеси от начало до край.

Какво е ClickUp?

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която работи като идеално място за екипите да се събират, да обменят идеи, да планират и да си сътрудничат по всичко – от документи за процеси до дизайн на продукти. Макар да разчитате на един-единствен инструмент за толкова много случаи на употреба да звучи като преувеличение, ClickUp е създаден точно за това.

ClickUp е основана с мисията да спести повече време на света и оттогава постоянно е в авангарда на производителността. Богатите й функции за управление на работата са напълно персонализируеми, а с пускането на собствения й AI инструмент, има много малко неща, които ClickUp не може да направи.

От планиране на кампании до гъвкави работни процеси, има безброй начини да персонализирате работното си пространство. Красотата му се крие в способността на ClickUp да се приспособи към нуждите на практически всяка методология на проект, отдел или индустрия и да се разраства заедно с вас, докато бизнесът ви расте.

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително Списък, Табло и Календар.

Сътрудничеството е в основата на всяка функция, което прави възможно да се свържете с колеги от всяка точка на платформата за максимална ефективност – независимо дали работите с пет или 500 други членове.

Освен това, не е необходимо да влизате в платформата с ясна стратегия, за да се възползвате максимално от възможностите на ClickUp. Чрез онлайн курсове, обширен център за помощ, уебинари и други, ClickUp е готов да ви подкрепи във всяка фаза от вашето пътуване към продуктивност.

Да не говорим, че обширната му библиотека с шаблони има нещо за всеки в организацията ви. С хиляди предварително създадени рамки, които да дадат старт на вашите процеси, никога повече няма да се налага да започвате от нулата. ✅

Изберете от многото предварително създадени шаблони, създадени от ClickUp, за да стартирате всеки процес.

ClickUp се интегрира и с повече от 1000 други работни инструмента, за да централизира данните от вашия технологичен стек в едно единствено сигурно работно пространство. Това, в комбинация с вградения редактор на документи, софтуер за бяла дъска, гъвкаво проследяване на цели, чат в приложението и други функции, помага на ClickUp да оптимизира всеки процес, като елиминира необходимостта да отваряте още един раздел.

Как водещите екипи използват ClickUp

От планирането на ремонта на кухнята до въвеждането на цяла компания, ние искрено вярваме, че всеки може да се възползва от малко повече ClickUp в живота си. Казано това, някои екипи естествено извеждат характеристиките, функционалността и гъвкавостта на ClickUp на следващо ниво.

Докато се впускаме в подробностите за това как екипи от различни дисциплини извличат максимума от своите работни пространства, имайте предвид, че все още само докосваме повърхността. Пълните възможности за персонализиране на ClickUp позволяват на екипите да адаптират платформата си по наистина безкрайно много начини.

И ако следните примери за употреба вдъхновят вашия екип за нови начини да остане ефективен и да увеличи производителността си – чудесно! Тази статия е само началото.

Прочетете подробности за това как екипите за софтуер, услуги, маркетинг и управление на проекти постигат успех с ClickUp.

Как екипите за разработка на софтуер използват ClickUp

ClickUp е спасител за софтуерните екипи, които търсят гъвкаво решение за укрепване на стратегиите си, опростяване на цикъла на разработка и подкрепа на междуфункционалната работа в екип.

Тези екипи ежедневно се справят с нуждите на продуктовите мениджъри, инженерите и дизайнерите, като същевременно превключват между множество приложения, за да спазят сроковете преди следващата спринт среща. Те се нуждаят от софтуерно решение с богат набор от функции, което да обедини техните технологии и членовете на екипа, с възможност за достъп до Kanban табла, анализи в реално време, пътни карти, проследяване на проблеми и др.

По принцип, всички функции, с които ClickUp е най-известен.

Пример за структура на разпределение на работата в изглед на табло в ClickUp

Има над 15 настройваеми начина за визуализиране на работната ви натовареност от всеки ъгъл, включително изглед на списък, Гант, времева линия и табло, подобно на Kanban. За да имате поглед отвисоко върху цялостния си напредък, Agile Dashboards в ClickUp може да ви даде по-задълбочена представа за вашите проекти в реално време.

Таблото в ClickUp е напълно персонализирано, което позволява на екипите да се фокусират върху показателите и KPI, които са най-важни за техния успех. От диаграми за изразходване и изчерпване до проследяване на времето за реализация и цикъла, има повече от 100 начина да следите проектите си в таблото.

Още един отличен пример за използване на таблата?

Бързо проследяване на проблеми и грешки. С функции като детайлно разглеждане на карти с линейни, лентови, кръгови и батерийни диаграми, можете да кликнете върху данните си, за да идентифицирате конкретни задачи и да получите бързи отговори.

Разгледайте подробно данните си с помощта на функциите за детайлно проучване в таблата за управление.

За да съхранявате всичките си доклади за грешки на едно място, формулярите в ClickUp са задължителни. Споделете линк към анкетата си с клиентите, съберете отговорите им и автоматично превърнете техните заявки в задачи, които могат да бъдат изпълнени, за незабавно разрешаване.

Макар че прозрачността и отчетите в реално време са ключови за успеха на софтуерните екипи, те не са единствените приоритети, с които се занимават. Възможностите за планиране на продукти, автоматизацията на работните процеси и множеството интеграции също играят важна роля в ежедневната работа на екипа.

С помощта на ClickUp Whiteboards екипите могат да си сътрудничат, за да изградят пътни карти за продуктите от нулата или с помощта на готови шаблони, за да ускорят процеса и да се заемат по-бързо с работата. Препоръчваме да започнете с шаблона Product Roadmap Whiteboard Template в ClickUp.

Готови ли сте да научите повече за това как ClickUp помага на софтуерните екипи да подобрят видимостта, да останат гъвкави и да се съобразят със стратегията? Прочетете как Talent Plus увеличи капацитета на екипа с 10% с ClickUp.

Как маркетинговите екипи използват ClickUp

Вградената функция за цели, редакторът на документи, инструментите за сътрудничество и лекотата на използване на ClickUp го правят незаменима част от различни маркетингови дейности. Високо визуалните му функции са от полза както за творческите, така и за базирани на данни аспекти на солидна маркетингова стратегия, като реализират идеите ви още по-бързо от един централен център за кампании.

Използвайте функцията за проследяване на цели на ClickUp, за да останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматизирано проследяване на напредъка.

Когато сте готови да реализирате идеите си, ClickUp се превръща в най-добрият ресурс за ефективно управление и проследяване на кампании. Освен висококачествената информация от таблото ви, ClickUp улеснява контрола върху маркетинговите ви OKR с вградена в приложението функция „Цели“, свързана с ключови задачи или по-големи цели.

На ниво задачи ClickUp поддържа ежедневните усилия за управление на кампании с множество начини за връзка с вашия екип, заинтересовани страни, клиенти, доставчици и други. С коментари в низове, които поддържат разговорите заедно, и @споменавания за делегиране на действия, е лесно да провеждате проверки, да споделяте актуализации и да си сътрудничите в рамките на всяка задача.

Докато вашите екипи за генериране на търсене и маркетинг на резултатите може да прекарват по-голямата част от времето си в задачи, вашият екип за маркетинг на съдържание ще бъде зает с ClickUp Docs или Calendar view, за да се справи с редакционните стратегии. Освен това, вашият маркетинг екип ще бъде възхитен от най-новата революционна функция за продуктивност на ClickUp – ClickUp AI.

ClickUp AI може да генерира безкраен брой типове документи, като проектни резюмета, планове за уроци и други документи, за да ускори работния ви процес.

ClickUp AI е единственият софтуер, базиран на изкуствен интелект и подкрепен от научни изследвания, специално разработен за вашите конкретни нужди. Можете да обобщавате задачи, коментари и дълги документи или да генерирате изцяло нови задачи и персонализирани текстове за секунди.

Все пак, ClickUp може да направи много повече за маркетингови екипи като този на Finastra. Като заложи изцяло на ClickUp, Finastra консолидира и разшири маркетинговите си усилия, за да увеличи значително ефективността и ефикасността си във всички области.

Как базирани на услугите бизнеси използват ClickUp

Бизнесите и агенциите, базирани на услуги, се нуждаят от гъвкав инструмент с функции, които са толкова разнообразни, колкото и услугите, които предлагат. За щастие, ClickUp отговаря на тези изисквания (и дори повече).

Една от най-големите трудности, с които се сблъскват тези екипи, е просто да поддържат връзка. Не само с екипа, но и с клиентите и другите заинтересовани страни. Поради нарастващия натиск да се съкрати продължителността на проектите, без да се жертва качеството, агенциите, предлагащи пълна гама от услуги, постоянно търсят решения за опростяване на процесите с клиентите си от приемането до приключването.

Управление на клиенти, продажбени канали, задачи за действие и други с простия CRM шаблон на ClickUp в изглед „Списък“

Бонус: Научете как Hawke Media намали забавянията по проектите и създаде прозрачност в цялата компания с ClickUp.

Това е още един пример, в който ClickUp Forms се оказва полезен. Чрез пренасочването на всички отговори от формулярите към определен списък с нови клиенти или CRM, агенциите могат да започнат да оптимизират процеса на привличане на нови клиенти още от първия контакт. Оттам нататък е лесно да се информират всички ключови участници с персонализирани разрешения и гости в работната среда в ClickUp.

Съвместните бели дъски в ClickUp правят концепциите за мозъчна атака, утвърждаването на обхвата на проекта и определянето на ресурсите по-ефективни – и, смеем да кажем, забавни. Чрез вграждането на медии, ClickUp Docs, живи уебсайтове и задачи за действие във вашата дъска, тя бързо се превръща в творчески епицентър за най-новите актуализации на клиенти и най-добрите нови идеи на вашия екип.

Най-хубавото е, че Whiteboards в ClickUp е единственият софтуер за дигитални бели дъски, който има способността да преобразува всеки обект директно в изпълнима задача в ClickUp. Това означава, че можете да действате според творческите си идеи в момента, в който ви хрумват. 🎨

Вградете ClickUp Docs на живо директно в Whiteboards, за да имате достъп до важни документи, проучвания и контекст, без да напускате таблото си.

За да се поддържа интереса на клиентите през целия процес на разработка, папките, списъците и изгледите на клиентите могат да бъдат направени частни и да се споделят само с необходимите членове. Това позволява на конкретни участници да участват в коментари по задачите, да имат достъп до актуализации на проектите и да предлагат редакции, когато наближават циклите на преглед.

Привличането на вашите клиенти в платформата, където се реализира техният проект, насърчава прозрачността през целия процес на проекта и дава на вашите клиенти увереността, че крайният продукт ще бъде доставен навреме.

Що се отнася до вътрешните нужди, вграденото проследяване на времето и отчитаните часове в ClickUp гарантират, че творците получават точното възнаграждение за работата си. За да се избегне преумората, уникалният изглед „Работна натовареност“ на ClickUp помага на ръководителите на екипи да управляват капацитета на екипа си и да разпределят задачите равномерно.

Намерете разходите за цялата кампания, фактурираните часове и още много други с помощта на разширени формули в персонализираните полета на ClickUp.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТВъзстановете производителността на операционните системи на вашата агенция с „The Big Book for Agency Project Management“ (Голямата книга за управление на проекти в агенции). Изтеглете този безплатен ресурс, за да получите достъп до доказани стратегии за ефективно привличане на клиенти, определяне на обхвата на проектите, доставка и др.

Как PMO и оперативните екипи използват ClickUp

Управлението на проекти е основната дейност на ClickUp – то е и обща нишка между практически всеки екип, независимо от размера или отрасъла.

Подобрете управлението на времето си с помощта на изгледа „Работна натовареност“ на ClickUp и вижте как прогнозираното време за всяка задача се съотнася с общото време за седмицата.

Често начело на вашите ИТ и оперативни отдели, лидерите на PMO са изправени пред предизвикателството да подобряват непрекъснато ефективността в цялата организация. Те ще използват всички функции, описани в тази статия, включително:

Табла за бърз преглед на процесите и сравняване на напредъка на работата спрямо отпуснатите ресурси.

Документи за сътрудничество с екипа по стратегии за стартиране на проекти и записване на документацията за процесите в достъпна база от знания.

Бели дъски за разбиване на сложни работни процеси и подобряване на процесите

Цели, които да си поставите, да постигнете и да отпразнувате всякакви успехи

И много, много други. За PMO и оперативните екипи, проектните изгледи и задачите са лепилото, което държи всичко заедно.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачите на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Персонализираните изгледи в ClickUp помагат на екипите да организират цели проекти в динамичен списък, таблица, мисловна карта, табло или времева линия. Тези изгледи могат да бъдат прецизно адаптирани до най-малкия детайл с филтри и групиране, за да отразяват всеки процес.

Изгледите могат да бъдат адаптирани, за да отговарят на предпочитанията на всеки член на екипа, за по-инклузивно работно преживяване в целия екип.

Плъзгайте и пускайте задачи в табличния изглед на ClickUp за лесна организация.

TL;DR: ClickUp ви дава възможност да работите по начина, по който искате.

За да получите най-точна информация за цялостното състояние, всички задачи, списъци и приоритети трябва да се актуализират ежедневно. Само това изисква много надзор, особено при по-сложни проекти. В такива ситуации персонализираните статуси на задачите са от голяма полза.

С няколко кликвания членовете могат визуално да покажат къде се намират с конкретни действия и да наблюдават как тези актуализации се отразяват незабавно в техните табла в реално време. Точно както има безкраен брой начини да персонализирате работното си пространство, така и има безкрайни примери за употреба на ClickUp.

Тези четири примера за употреба са капка в морето в сравнение с постоянно нарастващия брой екипи, които революционизират работните си процеси и спестяват време, използвайки ClickUp.

Готови ли сте да научите повече за ClickUp?

Не видяхте вашия отдел в нашите примери за употреба? Няма проблем – практически всеки екип може да се възползва от обширния списък с функции на ClickUp.

Разгледайте многото начини, по които можете да адаптирате ClickUp към вашия екип, независимо от типа на вашата компания, отдел или нужди. Или, за да видите ClickUp в действие, разгледайте платформата с помощта на самоуправляема обиколка.

Независимо от размера на екипа ви, бюджета или обстоятелствата, ClickUp е готов да ви подкрепи с рентабилно и персонализирано решение.