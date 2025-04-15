Топ 10 софтуера за бизнес анализи (BI) през 2025 г.

Данните са неразделна част от всеки бизнес, като ви помагат да разберете какво се случва зад кулисите и ви предоставят информация за ценни показатели. Но управлението на данни може да бъде прекалено сложно, особено ако вашият екип не разполага с процеси, базирани на данни.

Всъщност проучвания показват, че 74% от анкетираните служители се чувстват нещастни, когато работят с данни. Тук на помощ идват инструментите за бизнес анализи.

Те са мозъкът на операцията. ?

Софтуерът за бизнес анализи (BI) взема факти и цифри за компанията, ги анализира в дълбочина и създава визуални отчети с данни, които можете да използвате, за да вземете бизнес решения. Същото проучване от по-горе показва, че компаниите, които използват BI софтуер, отбелязват петкратно увеличение на вероятността да вземат по-бързи решения.

Готови ли сте да вземате по-бързи и по-информирани решения, използвайки подходящи данни за компанията? Ето 10-те най-добри софтуера за бизнес анализи, с които ще постигнете целта си.

Освен това ще ви представим и други инструменти, като най-добрия софтуер за управление на проекти, и ще ви покажем какво да търсите, когато избирате подходящата платформа. ?

Защо софтуерът за бизнес анализи е важен?

Софтуерът за бизнес анализи е инструмент, който събира и анализира данните на компанията и ги представя в лесни за разбиране графики, отчети и диаграми. Този софтуер използва извличане на данни, за да събира информация, използва анализи на данни, за да оцени подробностите, и създава визуализации на данни, за да направи заключенията ясни.

С тези инструменти за бизнес анализи всеки може да събира информация на базата на данни, а не само висококвалифицирани анализатори. Този тип софтуер не само събира данни, но и съхранява всичките ви данни на едно удобно място.

Това означава, че разполагате с цялата необходима информация на едно място, без да се налага да превключвате между различни продукти, което значително улеснява визуализацията на данните и достъпа до множество източници на данни.

Повечето BI инструменти ви позволяват да персонализирате източниците на данни, за да създадете полезна информация в областите, които са най-важни за вашия бизнес. Извличайте персонализирани отчети и се запознайте по-подробно с показателите, които могат да повлияят на успеха на вашия бизнес, като използвате тези интелигентни инструменти. ?

Какво трябва да търсите в софтуера за бизнес анализи?

Когато става въпрос за инструменти за бизнес анализи, на пазара има много опции, но не всички са еднакви. ?

Ето какво да търсите в BI инструментите:

Интуитивни и интерактивни табла: Опростете сложните данни и улеснете получаването на одобрение от ключовите заинтересовани страни с персонализирани табла и визуализация на данни. Вграден AI: Инструментите за изкуствен интелект предлагат по-задълбочени прозрения и оценяват данните от различни ъгли, което ги прави по-изчерпателни. Интеграции: Най-добрите инструменти за бизнес анализи работят с други платформи за данни и приложения за Най-добрите инструменти за бизнес анализи работят с други платформи за данни и приложения за оптимизирани работни процеси. Инструменти за извличане на данни: Потърсете софтуер, който е в състояние да анализира широк спектър от набори от данни, използвайки разнообразни и усъвършенствани аналитични инструменти. Интелигентни известия за данни: Активирайте известия за добри и лоши данни, за да не бъдат докладите ви изкривени от неточни показатели.

10-те най-добри софтуера за бизнес анализи, които да използвате през 2025 г.

Започнете да взимате решения, основани на данни, с тези 10 най-добри софтуерни опции за бизнес анализи. От ETL двигатели и хранилища за данни до инструменти за визуализация на данни, те предлагат голям набор от предимства за бизнеса, който анализира данните на своята компания.

За всеки от тях сме подчертали ключовите характеристики, потенциалните недостатъци, цените и рейтингите, за да можете да изберете този, който най-добре отговаря на нуждите на вашия бизнес. ✨

1. SAP BusinessObjects Business Intelligence

чрез SAP BusinessObjects

SAP BusinessObjects е BI пакет, който предлага мащабируема платформа и контрол над данните в едно удобно пространство. Гъвкавият дизайн ви позволява да събирате данни, независимо дали сте малка фирма с няколко служители или голяма компания с хиляди членове на екипа. ?‍♀️

Неговите възможности за бизнес анализи се ползват с доверието на някои от най-големите компании и индустрии по целия свят, което го прави един от най-добрите BI инструменти за корпоративни бизнес потребители.

Най-добрите функции на SAP BusinessObjects Business Intelligence

Данните в реално време предоставят актуална информация и разширени анализи на показателите, които са най-важни за вашия бизнес.

Отчитането надхвърля функциите за работа с цифри, за да оцени основните причини и да отговори на вашите въпроси, за да получите бързо нужните отговори (дори от различни източници на данни).

Функциите за самообслужване в областта на бизнес анализа и инструментите за визуализация на данни ви дават контрол над данните и начина, по който искате да ги виждате.

Разрешенията за споделяне ви позволяват да си сътрудничите с различни отдели или в рамките на собствения си екип за по-добри процеси на вземане на решения.

Ограничения на SAP BusinessObjects Business Intelligence

Цените са персонализирани, но като цяло са в по-високия ценови диапазон.

Някои потребители биха желали интеграциите да бъдат по-гладки и безпроблемни.

Цени на SAP BusinessObjects Business Intelligence

Свържете се с нас за персонализирана цена

SAP BusinessObjects Business Intelligence – оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: 4. 3/5 (над 200 отзива)

2. Microsoft Power BI

чрез Power BI

Предлаган от Microsoft, Power BI е инструмент за анализ на данни, който ви позволява да визуализирате показатели, за да вземете решения, които ще изведат вашия бизнес на ново ниво. Извършвайте анализ на данни, като свържете източници на показатели и ги добавите към центъра за данни OneLake с неговите инструменти за бизнес анализи.

Оттам можете да персонализирате таблата, за да видите данните си и да генерирате информация.

Най-добрите функции на Microsoft PowerBI

Вградените AI функции отговарят на въпроси, генерират незабавно отчети и подчертават модели в данните за по-бърз анализ.

Споделяйте и вграждайте отчети в пакета инструменти на Microsoft, включително Excel Spreadsheets, PowerPoint и Teams

Функциите за управление, сигурност и съответствие на Microsoft защитават вашите данни и предлагат цялостна прозрачност.

Безплатните ресурси за обучение означават, че всеки член на екипа може да се научи как да използва инструмента и да се потопи в аналитиката.

Ограничения на Microsoft PowerBI

Някои потребители смятат, че инструментът се затруднява с комплексни или изключително големи набори от данни.

Това не е локално решение, тъй като е инструмент, базиран в облака.

Цени на Microsoft PowerBI

Power BI в Microsoft Fabric: Безплатно

Power BI Pro: 10 USD/месец на потребител

Power BI Premium: 20 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft PowerBI

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 рецензии)

3. Zoho Analytics

чрез Zoho

Zoho е надеждна софтуерна компания, която предлага софтуерен пакет, включващ CRM, инструменти за автоматизация на процесите и ИТ продукти. Техният инструмент за данни, известен като Zoho Analytics, открива скрити прозрения от свързани данни.

Анализирайте резултатите и създавайте отчети благодарение на персонализирани инструменти за визуализация, които лесно могат да се споделят с целия екип. ?

Най-добрите функции на Zoho Analytics

Свържете необработените данни, използвайки голям избор от интеграции, бизнес приложения и различни файлове и източници на данни с инструментите за бизнес анализи.

Използвайте инструментите за самообслужване за подготовка на данни, за да персонализирате отчети, да почистите данни и да каталогизирате информация.

Допълнете данните с информация, получена чрез инструменти за машинно обучение, които предсказват бъдещи тенденции и предлагат анализ на данни от типа „ако...“.

Вградете анализи без нужда от SQL поддръжка, благодарение на моделите без код и с малко код.

Ограничения на Zoho Analytics

Някои потребители установиха, че синхронизирането на данните отнема няколко часа.

Не всички отчети включват регистри на дейностите, което може да бъде ограничение за целите на одита.

Цени на Zoho Analytics

Основен: 24 $/месец, фактурира се ежегодно

Стандартен: 48 $/месец, фактурира се ежегодно

Премиум: 115 $/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 455 $/месец, фактурира се ежегодно

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Zoho Analytics

G2: 4. 2/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

4. Tableau

чрез Tableau

Tableau от Salesforce ви позволява да визуализирате анализи с интегрирани инструменти за отчитане и продукти, подкрепени от изкуствен интелект. Що се отнася до инструментите за бизнес анализи, Tableau се отличава, защото взема големи данни и KPI, превръща ги в отчети и създава полезна информация.

Предлагаме десетки продукти, изберете от управление на данни, вградени анализи и CRM анализи, за да генерирате информацията, от която се нуждаете, за да вземете бизнес решения.

Най-добрите функции на Tableau

Визуализацията на данни е по-мощна от други инструменти с висока степен на персонализация.

Функцията „плъзгане и пускане” ви позволява да извлечете точно данните, които искате да видите, а вградените предпазни мерки предотвратяват грешки при визуализацията на данните, които противоречат на най-добрите практики.

По-малката крива на обучение улеснява запознаването и използването на платформата за бизнес анализи.

Tableau се отличава в събирането и анализирането на големи масиви от данни, дори ако вашият бизнес работи с комплексни показатели.

Ограничения на Tableau

Някои потребители биха искали да има повече възможности за персонализиране по отношение на форматирането.

Цените могат да бъдат в по-високия край на спектъра и трябва да плащате за зрителите.

Цени на Tableau

Създател: 75 $/месец на потребител

Explorer: 42 $/месец на потребител

Viewer: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tableau

G2: 4. 4/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

5. Oracle Business Intelligence

чрез Oracle

Тази платформа за бизнес анализи предлага централизирано управление на данни, както и широка гама от BI услуги, включително специални заявки, табла и финансови отчети. Наборът от инструменти улеснява анализа на данни, споделянето им в отчети и генерирането на полезни прозрения и следващи стъпки за по-бързи бизнес процеси.

Най-добрите функции на Oracle BI

Връзката с уеб-базирани приложения като J2EE и .NET предлага богата интеграция на данни и достъп до големи масиви от данни.

Oracle BI Answers улеснява създаването на диаграми, пивотни таблици и табла за моделиране на данни и интерактивни визуални анализи.

BI Delivers е специална функция, която незабавно изпраща уведомления и сигнали на базата на данни за оптимизиране на работния процес.

Инструментът Publisher улеснява споделянето на бизнес данни със заинтересовани страни, инвеститори, клиенти и вътрешния екип.

Ограничения на Oracle BI

Системните изисквания, включително паметта и дисковото пространство, могат да бъдат ограничаващи.

Ограничени възможности за персонализиране на таблото в сравнение с други инструменти за бизнес анализи

Цени на Oracle BI

Свържете се с отдела по продажбите за цени.

Оценки и рецензии за Oracle BI

G2: 3. 3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (80+ отзива)

6. Qlik Sense

чрез Qlik Sense

Създаден за бизнес потребители с различни нива на умения, този инструмент за облачни анализи предлага информация, базирана на изкуствен интелект, и генерира отчети въз основа на данните на вашата компания. Инструментите за машинно обучение и изкуствен интелект предлагат подготовка на данни, взаимодействия на естествен език и предсказуеми анализи. ✅

Най-добрите функции на Qlik Sense

Различни SAP конектори ви позволяват да интегрирате OLAP, BEx, ETL и инструменти за заявки за по-задълбочен анализ на данните.

Автоматизацията на хранилището за данни непрекъснато събира бизнес данни, усъвършенства моделите и създава надежден каталог с данни.

Автоматизираните сигнали и действия ви позволяват да изпращате известия и да създавате задачи въз основа на информация от данните.

Единната SaaS платформа предлага хибриден облачен интерфейс, осигуряващ по-голям контрол върху сигурността, споделянето и съхранението на данни.

Ограничения на Qlik Sense

Анализът на големи масиви от данни и набори от данни може да забави работата на инструмента.

Някои добавки и плъгини струват допълнително, а цените на плановете са високи, което е предизвикателство за по-малките бюджети.

Цени на Qlik Sense

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Премиум: 2700 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Qlik Sense

G2: 4,5/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

7. Yellowfin BI

чрез Yellowfin BI

Визуализирайте и разберете данните благодарение на впечатляващите табла и опцията за самообслужване или анализи, подкрепени от изкуствен интелект, с Yellowfin BI. Проектиран за всички потребители, не е необходимо да сте технически подготвен, за да започнете да използвате този инструмент.

Най-добрите функции на Yellowfin BI

Вградените оперативни работни потоци улесняват генерирането на действия въз основа на бизнес данни и отчети.

Настройте сигнали въз основа на прагове или използвайте AI прозрения, за да наблюдавате бизнеса си и да автоматизирате известията, когато се задействат критични сигнали.

Визуализациите на данни с функция „плъзгане и пускане” намаляват времето, необходимо за създаване на атрактивни отчети.

Изберете от различни инструменти за създаване на отчети и диаграми, за да улесните всички членове на екипа при създаването на табла и визуализации.

Ограничения на Yellowfin BI

Извличането на данни може да отнеме време, особено при по-големи масиви от данни.

Някои интеграции биха могли да бъдат по-гладки

Цени на Yellowfin BI

Свържете се с нас за персонализирани цени и планове

Оценки и рецензии за Yellowfin BI

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (10+ рецензии)

8. Dundas BI

чрез Insightsoftware

Dundas BI надхвърля визуалните табла с интеграции и инструменти за структуриране на данни, които предлагат по-добра видимост и подобрени аналитични възможности.

Премиум инструментът се фокусира върху потребителското преживяване, като гарантира, че информацията от данните е лесна за споделяне с членовете на екипа и в инструмента, който използвате всеки ден.

Най-добрите функции на Dundas BI

Поддръжката на свързаност и интеграция на данни намалява времето, прекарано в превключване между инструменти, така че да получавате информация за данните по-бързо.

Интерактивните инструменти за визуализация ви позволяват да контролирате как виждате и реагирате на данните.

Удобният за ползване интерфейс предлага персонализиране и самообслужване, за да можете да стигнете до данните, които са най-важни за вас.

Гъвкавото съхранение на данни позволява по-голям контрол върху съхранението, извличането и индексирането на информация.

Ограничения на Dundas BI

Някои потребители искат повече филтри за анализ на данни при сегментирането

Големите масиви от данни могат да забавят работата и да причинят проблеми

Цени на Dundas BI

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Dundas BI

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Datapine

чрез Datapine

Тази модерна платформа за бизнес анализи предлага сигурност на данните, като улеснява създаването на отчети, табла и информация въз основа на показателите на компанията. Проектирана с удобен за ползване интерфейс, тя е лесна за използване от целия екип. Това означава, че всеки знае как да събира данни, да ги анализира и да изготвя отчети, които да подпомагат вземането на решения на всички нива в бизнеса. ?️

Най-добрите функции на Datapine

Изберете от шаблони за табла за управление въз основа на функция, индустрия и платформа, за да създадете по-целенасочени визуализации.

Лесните конектори за данни улесняват събирането на данни на едно място, без да се налага да превключвате между различни инструменти.

Инструментите за предсказуема аналитика превръщат данните в реални сценарии, за да можете да планирате предварително.

Алармите за данни, базирани на изкуствен интелект, ви държат в течение с промените, които могат да повлияят на вашия бизнес.

Ограничения на Datapine

Дизайнът на мобилното табло не е толкова интерактивен, колкото версията за настолни компютри.

Има крива на обучение, за да проучите пълния набор от функции.

Цени на Datapine

Безплатен пробен период : 14 дни

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии за Datapine

G2: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)

10. Sisense

чрез Sisense

Sisense е инструмент за анализ на данни, предназначен за разработчици, които създават продукти на базата на данни, използвайки API и SDK. Вградените инструменти за изкуствен интелект и машинно обучение анализират подробно показателите, за да предложат информация, базирана на данни. Използвайте персонализирани табла и визуализации, за да споделяте действия и ключови изводи, базирани на конкретни цифри.

Най-добрите функции на Sisense

Визуализирайте данните с интерактивни диаграми, които са свързани с KPI и други важни показатели за потребители и клиенти.

Информацията, генерирана от изкуствен интелект, подчертава тенденциите, идентифицира проблемните области и изтъква ключовите успехи.

Сигналите и прогнозите ви позволяват да предвидите потенциални проблеми и да сте готови за иновации.

Коннекторите за данни ви позволяват да контролирате кои типове източници на данни се използват за съставянето на отчети.

Ограничения на Sisense

Някои потребители са имали проблеми при използването на джаджи и конектори.

Има няколко плана, от които да избирате, но цените могат да бъдат ограничаващи за малки екипи.

Цени на Sisense

Свържете се с нас за персонализирани решения

Оценки и рецензии за Sisense

G2: 4. 3/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Докато тези инструменти предлагат поддръжка за бизнес анализи, софтуер като ClickUp предлага по-изчерпателни функции, които улесняват сътрудничеството, оптимизират работните процеси и предлагат по-голям контрол върху управлението на проекти.

Автоматично актуализирайте и коригирайте времевите диапазони на входящите заявки или билети с Rolling Time Period в ClickUp Dashboards.

ClickUp е визуален инструмент за управление на проекти, който ви позволява да контролирате как споделяте информация за данните и да създавате работни процеси въз основа на действия. Използвайте таблата на ClickUp, за да създавате диаграми и отчети, които отразяват данните на вашата компания. С тези визуализации можете да проследявате в реално време напредъка по целите, да управлявате ресурсите и да анализирате таблици за вземане на решения въз основа на данни. ??‍?

След това направете още една стъпка напред с ClickUp Views, който ви позволява да надхвърлите границите на анализа на данни. Автоматизирайте задачите си незабавно въз основа на информация от данните и създайте интуитивни работни процеси.

Използвайте изгледа „Списък“, за да получите разбивка на задачите и информация за това кой върху какво работи. Преминете към изгледа „Табло“, за да видите визуализация на задачите по метода Канбан, или превключете към изгледа „Календар“, за да видите времевата линия на работата, базирана на данни.

Свържете всичките си любими инструменти на едно място с ClickUp Integrations. Синхронизирайте любимите си инструменти за анализ на данни, за да вземате по-добри бизнес решения, и свържете приложенията за комуникация, за да държите екипа в течение с промените.

Най-добрите функции на ClickUp

Удобният за ползване интерфейс улеснява използването на възможностите за организация.

Сътрудничеството в реално време ви позволява да работите с екипа незабавно, когато имате нови данни или искате да прегледате диаграми и отчети.

Над 1000 шаблона, включително шаблони за вземане на решения , спестяват време и усилия при споделянето на данни.

Интеграциите ви позволяват да свържете инструментите, които използвате всеки ден, за безпроблемна работна среда.

ClickUp AI предлага предложения и идеи за внедряване на данни в работните процеси.

Ограничения на ClickUp

Огромният брой функции означава, че е необходимо малко време, за да се възползвате напълно от инструмента.

ClickUp AI е достъпен само с платени планове.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

Вземайте решения и създавайте работни процеси, базирани на данни, с ClickUp

С тези инструменти за бизнес анализи е по-лесно от всякога да вземате решения, основани на данни, и да генерирате ценна информация, която да помогне на вашия бизнес да се развива. Но повечето от тях се ограничават до предоставянето на информация, така че ще ви е необходим друг инструмент, с който да планирате задачите и да създавате работни процеси, за да свършите работата си.

Ето тук на помощ идват инструменти за управление на проекти като ClickUp. Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да превърнете информацията от данните си в практически задачи за всеки член на екипа ви. Вградените табла и визуални инструменти улесняват задълбоченото анализиране и създаването на план за разрастване на бизнеса ви. ?