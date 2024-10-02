10-те най-добри софтуера за сигурно споделяне на файлове за бизнес

Споделянето на файлове в бизнес света често може да бъде деликатен баланс – управление на необходимостта от бързина, като същевременно се гарантира сигурността на чувствителните данни.

Рисковете от нарушения или неправилно боравене са реални, като ежедневно се обменят поверителни данни на клиенти, договори и вътрешни документи.

След като прекарах няколко години в областта на ИТ, видях колко трудно може да бъде да се намери баланс между сигурността и лекотата на използване. Чрез опит и проучвания научих какво работи и какво не, когато става въпрос за сигурно и надеждно споделяне на файлове.

Въз основа на тези прозрения и обширните проучвания на екипа на ClickUp, съставих списък с платформи за най-безопасно споделяне на файлове за бизнес нужди. Прочетете нататък, за да разгледате инструментите, които могат да защитят вашите данни, без да жертват ефективността.

Какво трябва да търсите в едно сигурно споделяне на файлове?

Изборът на решения за сигурно споделяне на файлове не се свежда само до цената или ограниченията за съхранение – става въпрос за намиране на решение, което предлага сигурно споделяне на файлове за бизнес данни, като същевременно е лесно за използване.

Ето основните характеристики, които трябва да имате предвид при избора на платформа:

Криптиране: Основата на всяка платформа за сигурно споделяне на файлове е силно криптиране както при съхранение, така и при пренос. Търсете услуги, които предлагат криптиране от край до край, за да сведете до минимум риска от прихващане на данни.

Съответствие : В зависимост от вашата индустрия, съответствието с регулации като GDPR, HIPAA или SOX е от решаващо значение. Потърсете платформа, която балансира сигурно споделяне на файлове за бизнес, като същевременно отговаря на всички необходими изисквания за съответствие.

Детайлен контрол на достъпа: Възможността да задавате подробни разрешения за потребителите е от съществено значение за контролиране на това кой може да преглежда, споделя или редактира файлове. Тази функция помага за намаляване на вътрешните заплахи чрез строго управление на достъпа на базата на необходимостта от знание.

Аудиторски следи: Наблюдението на кой е имал достъп до какво и кога добавя допълнително ниво на сигурност и отчетност. Тази функция е от жизненоважно значение за проследяване на всички проблеми, които могат да възникнат, и за гарантиране, че чувствителната информация не е била компрометирана.

Леснота на използване: Въпреки надеждните функции за сигурност, избраната от вас платформа трябва да е лесна за използване. Това ще гарантира, че всички служители могат да я използват ефективно, без да се налага да преминават през продължително обучение.

Възможности за интеграция: Сигурната услуга за споделяне на файлове трябва да се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи инструменти и работни процеси, за да повиши производителността, без да нарушава установените процеси.

Когато избирате решение за сигурно споделяне на файлове за бизнеса, търсете мащабируемост, която да расте заедно с вашите нужди, и лесни за употреба материали за обучение. Тези фактори гарантират, че решението защитава вашите данни, като същевременно поддържа ефективността на вашия бизнес.

10-те най-добри инструмента за сигурно споделяне на файлове за бизнеса

С подходящата платформа можете да защитите вашата чувствителна информация, като същевременно споделянето на файлове става лесно.

Ето моят подбрани списък с десетте най-добри услуги за сигурно споделяне на файлове, които съчетават висока сигурност с удобни за ползване функции:

1. Google Drive (най-добър за съвместно управление на файлове)

чрез Google

Google Drive е популярен избор за фирми, които се нуждаят от удобно споделяне на файлове. Неговата безпроблемна интеграция с приложенията на Google Workspace като Docs, Sheets и Slides създава среда за сътрудничество, в която аз и моят екип можем да работим заедно, независимо от местоположението.

Това, което отличава Google Drive за мен, са неговите надеждни функции за сигурност, включително двуфакторна автентификация и усъвършенствано криптиране на данни. Тези предпазни мерки за сигурност на данните гарантират, че нашата информация остава защитена, и ни дават спокойствие, че нашите чувствителни данни са защитени от неоторизиран достъп.

Най-добрите функции на Google Drive

Сътрудничество по документи, електронни таблици и презентации с вашите колеги

Достъп до файлове от всяко устройство с интернет връзка

Автоматично запазвайте и архивирайте файлове в облака, за да предотвратите загуба на данни.

Споделяйте и организирайте файлове и папки незабавно с екипи или външни партньори.

Ограничения на Google Drive

Потребителската поверителност може да бъде проблем, тъй като сканирането на данни се използва за персонализиране на рекламите.

В сравнение с други решения, насочени към предприятията, то има ограничени възможности за персонализиране на настройките за достъп.

Цени на Google Drive

Стартър за бизнес: 6 $/месец

Бизнес стандарт: 12 $/месец

Business Plus: 18 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Google Drive

G2: 4,6/5 (42 544+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (27 486 отзива)

💡Съвет от професионалист: Получете най-доброто от двата свята – интегрирайте Google Drive с ClickUp.

2. Box (Най-доброто за управление на корпоративно съдържание)

чрез Box

Ако обмисляте пълна реорганизация на системите си за управление на документи, Box е отличен избор. Неговата платформа за споделяне на файлове, базирана на изкуствен интелект, Intelligent Content Cloud, значително подобрява сигурното сътрудничество в цялата ви организация.

По моя опит, Box е безценен за сигурно споделяне на файлове за бизнес екипи на всяко място. Неговата цялостна защита на данните и набор от инструменти повишават производителността и оптимизират работните процеси. Той е незаменим актив за всяко модерно предприятие, което се нуждае от сигурно бизнес съхранение в облака.

Най-добрите функции на Box

Управлявайте съдържанието си безопасно с цялостна защита на данните

Автоматизирайте работните процеси и процедури, за да спестите време и да намалите ръчния труд.

Сътрудничество по файловете по сигурен начин между екипите с редактиране и споделяне в реално време

Използвайте инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да подобрите управлението на съдържанието и вземането на решения.

Ограничения на Box

Проблемите при прехода от Box Sync към Box Drive могат да доведат до непълно прехвърляне на файлове, което налага на потребителите да проверяват ръчно миграцията на всеки файл.

Потребителският интерфейс на Box Drive понякога не отразява точно текущото състояние на файловете, което води до объркване дали файловете са актуализирани в облака или са съхранени само локално.

Цени на Box

Бизнес: 20 $/месец

Business Plus: 33 $/месец

Enterprise: 47 $/месец

Enterprise Plus: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Box

G2: 4. 2/5 (4954 отзива)

Capterra: 4,4/5 (5432 отзива)

3. Dropbox (най-добър за оптимизирано управление на файлове)

via Dropbox

Dropbox обединява съхранение, споделяне и сътрудничество в една платформа за съхранение в облака, подобрявайки нашата работа. Това е сигурен инструмент за сътрудничество, който поддържа редактирането и управлението на документи и видеоклипове директно в платформата.

Освен това Dropbox Paper позволява лесно съхранение на документи и достъп до тях отвсякъде, а Dropbox annotations дава възможност на потребителите да маркират и коментират изображения за ефективна обратна връзка.

Функциите му, като редактиране на PDF файлове в платформата, записване на видео и подписване на документи, оптимизират значително работните ми процеси. Благодарение на интуитивния му интерфейс и надеждна сигурност, мога ефективно да управлявам задачите и да сътруднича с екипа си, като същевременно гарантирам, че данните ми остават защитени и достъпни.

Най-добрите функции на Dropbox

Съхранявайте и споделяйте файлове ефективно в една интегрирана платформа

Редактирайте PDF файлове, подписвайте документи и проследявайте ангажираността, без да напускате Dropbox.

Достъпвайте и управлявайте файлове офлайн с лекота чрез настолните и мобилните приложения.

Сътрудничество без усилие с вашия екип и бързо изпълнение на задачите от всяко място

Ограничения на Dropbox

Синхронизацията може понякога да забавя, което може да забави достъпа до файлове в критични моменти.

Въпреки че като цяло са сигурни, някои потребители са изразили опасения относно надеждността на мерките за сигурност в сравнение със специализираните решения за сигурно съхранение.

Цени на Dropbox

Плюс: 11,99 $/месец

Essentials : 19,99 $/месец

Бизнес: 18 $/месец

Business Plus: 30 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dropbox

G2: 4. 4/5 (над 27 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 21 000 рецензии)

4. Microsoft OneDrive (най-добър за цялостна интеграция в облака)

чрез Microsoft

Ако се нуждаете от сигурно решение за споделяне на файлове за вашия бизнес, което се интегрира безпроблемно с Microsoft 365, обмислете Microsoft OneDrive. Като софтуер за управление на документи, той ви позволява да запазвате, достъпвате и управлявате файлове надеждно на различни устройства.

По моя опит, възможностите за сигурно споделяне и инструментите за продуктивност на OneDrive – като възстановяване на файлове и синхронизация в реално време – са от съществено значение за поддържането на екипните проекти в правилната посока и гарантирането на целостта на данните.

Най-добрите функции на Microsoft OneDrive

Синхронизирайте файловете си на всички устройства, за да сте сигурни, че винаги разполагате с най-новата версия.

Сътрудничество по документи с колеги, като виждате актуализациите веднага

Възстановете загубени данни, като лесно възстановите предишни версии на файловете.

Работете ефективно в цялата екосистема на Microsoft 365

Ограничения на Microsoft OneDrive

Синхронизацията изисква стабилна интернет връзка, а производителността може да се влоши при ниска скорост на интернет връзката, което създава риск от загуба на данни.

Първоначалната синхронизация на големи файлове или папки може да отнеме много време.

Цени на Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (План 1): 5 USD/месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (9574 отзива)

Capterra: 4,5/5 (12 002 отзива)

💡Съвет от професионалист: Свържете OneDrive с ClickUp

5. WeTransfer (най-подходящ за прехвърляне на големи файлове)

чрез WeTransfer

WeTransfer улеснява изпращането на големи файлове онлайн, като ви позволява да качвате и споделяте файлове до 2 GB безплатно, с възможност за разширяване на капацитета до 200 GB на прехвърляне.

Препоръчвам този софтуер за споделяне на файлове на творчески професионалисти, които често се налага да обменят големи проектни файлове и предпочитат да избегнат неудобствата, свързани с използването на електронна поща или физически методи за съхранение. Това е просто и ефективно решение за управление на прехвърлянето на големи файлове.

Най-добрите функции на WeTransfer

Изпращайте безплатно големи файлове до 2 GB и още повече с платени планове.

Управлявайте и съхранявайте проектите си с до 1 TB лично пространство за съхранение

Подобрете сътрудничеството с неограничени портали и ревюта за обратна връзка.

Ограничения на WeTransfer

Качването и изтеглянето могат да бъдат бавни, особено при много големи файлове, което може да повлияе на графиците на проектите.

Безплатната версия ограничава споделянето на файлове до само трима получатели, което може да бъде ограничаващо за съвместни проекти.

Цени на WeTransfer

Безплатни завинаги

Pro: 15 $/месец (фактурира се ежегодно)

Премиум: 25 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за WeTransfer

G2: 4,6/5 (501 отзива)

Capterra: 4,8/5 (2944 отзива)

6. GoAnywhere MFT (Най-доброто решение за сигурно съхранение и прехвърляне на големи обеми файлове)

чрез GoAnywhere MFT

GoAnywhere MFT е надежден софтуер за управление на файлове, създаден за организации, които се нуждаят от надежден, автоматизиран обмен на данни. Той поддържа основни протоколи като HTTPS, SFTP и FTPS, които са от решаващо значение за защитата на данните както по време на пренос, така и при съхранение.

Тази платформа е особено ценна за всяка организация като нашата, която обработва големи обеми данни и трябва да отговаря на строги регулации като HIPAA, PCI DSS и GDPR. Това е надежден инструмент за сигурно прехвърляне на вашите поверителни данни и гарантиране на съответствие при всички транзакции.

Най-добрите функции на GoAnywhere MFT

Защитете данните по време на прехвърляне с помощта на сигурни протоколи

Автоматизирайте прехвърлянията с тригери и планиране, за да оптимизирате процесите.

Гарантирайте съответствие с HIPAA, PCI DSS и GDPR чрез силно криптиране и удостоверяване на автентичността.

Ограничения на GoAnywhere MFT

Високите разходи могат да бъдат пречка за малките и средните предприятия.

Сложната настройка изисква значителни ИТ познания, което може да бъде предизвикателство за организации без специализирани ИТ ресурси.

Цени на GoAnywhere MFT

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GoAnywhere MFT

G2: 4,7/5 (215 отзива)

Capterra: 4,8/5 (125 гласа)

7. FileCloud (Най-доброто за сигурно и персонализирано споделяне на файлове)

via FileCloud

FileCloud предлага високо персонализирано и сигурно споделяне на файлове за бизнес нужди. Подходящ е за предприятия, които се нуждаят от надеждна защита на данните и функции за съответствие. Интегрира се безпроблемно със съществуващите ИТ системи и поддържа както облачни, така и локални разгръщания, което го прави универсален за различни бизнес нужди.

Това, което наистина отличава FileCloud за мен, са неговите усъвършенствани функции за сигурност, като надеждно криптиране и управление на цифровите права. Тези мерки гарантират, че вашите чувствителни данни остават постоянно защитени от неоторизиран достъп.

Най-добрите функции на FileCloud

Разгърнете ги гъвкаво в облачни, локални или хибридни среди.

Персонализирайте ги изцяло, за да отразят вашата марка и да контролирате потребителското преживяване.

Гарантирайте сигурността с всеобхватни инструменти за защита на данните и съответствие с нормативните изисквания.

Управлявайте файловете ефективно с мощни възможности за администриране и управление.

Ограничения на FileCloud

Сложните му функции може да изискват допълнително обучение, което потенциално да забави приемането му от потребителите и да намали ефективността.

По-високата цена в сравнение с някои конкуренти може да натовари бюджета, особено за по-малките организации.

Цени на FileCloud

Essentials: 12,50 $/месец

Разширено: 18,75 $/месец

GovCloud: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FileCloud

G2: 4,5/5 (144 отзива)

Capterra: 4,6/5 (224 отзива)

8. Progress MOVEit (Най-доброто решение за сигурен трансфер на файлове, съобразен с нормативните изисквания)

чрез Progress

MOVEit предлага цялостно решение за управляем трансфер на файлове (MFT), което позволява на организациите да управляват и контролират трансфера на критични за бизнеса данни по сигурен начин. То поддържа съответствие с различни стандарти като PCI-DSS, HIPAA, GDPR и други, като гарантира, че чувствителните файлове се прехвърлят по сигурен и надежден начин.

MOVEit е от решаващо значение за поддържането на сигурността и целостта на данните. Той надеждно управлява преноса на данни и ви помага да отговорите на нормативните изисквания, което го прави ключова част от вашата стратегия за защита на данните.

Най-добрите функции на MOVEit

Гарантирайте съответствие със стандарти като PCI, HIPAA и GDPR.

Автоматизирайте прехвърлянето на файлове, за да намалите човешките грешки и да подобрите ефективността.

Сигурен трансфер на данни с надеждни протоколи за криптиране

Наблюдавайте и регистрирайте дейностите за пълни одитни следи и управление.

Ограничения на MOVEit

Управлението на имейл известия за множество задачи може да бъде досадно поради липсата на централизирано управление.

Първоначалната настройка и конфигурация могат да бъдат сложни, особено за организации с комплексни изисквания или ограничени технически познания.

Цени на MOVEit

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MOVEit

G2: 4. 4/5 (439 отзива)

Capterra: 4,7/5 (93 отзива)

9. Axway MFT Cloud Services (Най-доброто решение за мащабируемо управление на файлове в облака)

чрез Axway MFT Cloud Services

Услугата за съхранение в облак Axway MFT предлага висока достъпност, сигурна среда и експертно управление. Тя е идеална за организации, които търсят предимствата на операциите по прехвърляне на файлове в облака, без сложностите на вътрешното управление.

За работа с поверителни данни Axway MFT осигурява сигурно споделяне на данни и съответствие с ключови стандарти, като се интегрира безпроблемно с нашите съществуващи облачни услуги. То подпомага организациите в повишаването на оперативната ефективност и подобряването на сигурността на данните.

Най-добрите функции на Axway MFT

Гарантирайте висока наличност с до 99,99% работно време при внедряване в облака.

Поддържайте строги контроли за сигурност в частна, управлявана от един наемател облачна среда.

Автоматизирайте мониторинга и предупрежденията за денонощна защита срещу заплахи

Външно възлагане на поддръжката на инфраструктурата, софтуера и сигурността

Ограничения на Axway MFT

Опциите за персонализиране могат да бъдат ограничени поради управлявания характер на облачната услуга.

Преходът към управлявана облачна услуга може да изисква промени в ИТ работните процеси и процедури.

Зависимостта от споразуменията за ниво на обслужване може да варира, което изисква внимателен подбор, за да отговарят на нуждите на организацията.

Цени на Axway MFT

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Axway MFT

G2: 4,5/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Sharefile от Citrix (най-доброто решение за сигурни клиентски портали)

чрез ShareFile

ShareFile опростява сигурно споделяне на файлове за бизнес нужди, като същевременно подобрява производителността и сътрудничеството между екипите. То оптимизира рутинните задачи и се интегрира безпроблемно с популярни инструменти на работното място, за да гарантира гладък работен процес.

С функции като сигурно споделяне и сътрудничество, интуитивни клиентски портали и бързи възможности за електронно подписване, ShareFile е проектиран да подобри клиентското преживяване. Освен това, с готови за употреба персонализирани данъчни шаблони, той оптимизира финансовите процеси и помага на потребителите да отговорят ефективно на изискванията за съответствие.

Най-добрите функции на ShareFile

Споделяйте документи по сигурен начин с усъвършенствано криптиране

Получете цялостна поддръжка за съответствие с изискванията за отрасли като здравеопазването и финансите.

Автоматизирайте рутинните задачи, за да подобрите ефективността и обслужването на клиентите.

Ограничения на ShareFile

Потребителите, които не са запознати с облачната технология, може да се нуждаят от време, за да се приспособят към функциите на ShareFile.

Едновременното редактиране на един и същ документ може да доведе до конфликти, които да причинят загуба на данни или объркване.

Цени на ShareFile

Разширено: 17,60 $/месец

Премиум: 27,50 $/месец

Предимства за счетоводството : 45,83 $/месец

Виртуална стая за данни: 75 $/месец

Оценки и рецензии за ShareFile

G2: 4. 2/5 (1422 отзива)

Capterra: 4,5/5 (398 отзива)

Друг софтуер за управление на файлове и сътрудничество

Макар да има много инструменти за управление на файлове и сътрудничество, ClickUp се отличава с многофункционалните си характеристики, създадени за подобряване на работния процес и производителността.

Използвайте сигурно споделяне на файлове за бизнес нужди с ClickUp

ClickUp предлага надеждни функции за сътрудничество, с които можете да редактирате в реално време, да коментирате и да преобразувате текст в проследими задачи. Това подобрява комуникацията и управлението на проектите в екипа ви. ClickUp централизира комуникацията и управлението на файлове с допълнителна гаранция за сигурността на данните.

Например, с ClickUp Docs можете да създавате, управлявате и споделяте документи и уикита по сигурен начин , като ги свързвате директно с вашите работни процеси. Тази интеграция помага на вашия екип да реализира идеите си ефективно, като прави пътните карти и базите от знания лесно достъпни и използваеми.

Персонализирайте достъпа за членовете на екипа в ClickUp Docs, за да защитите чувствителните данни

Освен това, Connected Search на ClickUp улеснява намирането на файлове в ClickUp и всички свързани приложения. Мощната му функция за търсене намалява времето, прекарано в навигация между различни платформи, което улеснява намирането и споделянето на необходимата ви информация.

Намирайте бързо файлове във всички приложения с помощта на ClickUp

С помощта на документацията за съвместна работа на ClickUp можете да:

Сътрудничество в реално време чрез едновременно редактиране на документи и маркиране на членове на екипа за ефективна комуникация.

Защитете данните си с разширени настройки за разрешения и функции за сигурност, готови за съответствие, за да защитите чувствителната информация.

Свържете документи директно с конкретни задачи или проекти, като се уверите, че всички релевантни файлове са достъпни в контекста на работния процес.

Освен това, функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp подобрява споделянето на файлове, като ви позволява да виждате дали вашите колеги едновременно разглеждат или редактират дадена задача, добавят коментари или правят промени в реално време. Това осигурява безпроблемно сътрудничество и ви държи информирани за едновременните дейности.

Добавете фигури към платното си, свържете ги с работния си процес и лесно ги споделяйте с екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards

Освен това, с ClickUp Whiteboards вие и вашият екип можете да си сътрудничите в реално време, да обменяте идеи и да планирате проекти заедно. Това е особено полезно за визуалните ученици, които се възползват от визуализирането на идеите, а не само от четенето им.

Той предлага динамични функции за незабавно записване и разработване на идеи. Можете да рисувате макети, да създавате диаграми и да превръщате концепции в изпълними задачи или работни процеси директно от таблото. Благодарение на автоматичното запазване можете да се върнете към работата си по всяко време, без да губите напредъка си.

ClickUp предлага разширени функции за сигурност с възможностите си за споделяне на файлове в облака.

Най-добрите функции на ClickUp

Споделяйте файлове лесно с вашия екип и ги проследявайте, използвайки различни изгледи и инструменти.

Създавайте и управлявайте документи и уикита, интегрирайте ги с работни потоци за по-добро изпълнение на проектите.

Сътрудничество в реално време чрез съвместно редактиране на документи и маркиране на членове на екипа

Гарантирайте сигурността на данните с разширени настройки за разрешения и функции за съответствие

Свържете документи с задачи за лесен достъп и контекст в рамките на вашите проекти.

Проследявайте актуализациите и промените, направени от членовете на екипа, с известия в реално време.

Проектирайте и споделяйте визуално съдържание за мозъчна атака и планиране

Запазвайте работата си автоматично, за да предотвратите загуба на данни и лесно да възобновите задачите си.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от усъвършенствани функции за сътрудничество може да бъде труден за овладяване от някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4200 отзива)

Оптимизирайте процеса на споделяне на файлове с ClickUp

Изборът на подходяща система за управление на документи е от съществено значение за сигурно споделяне и създаване на документи.

ClickUp се отличава като сигурна платформа, която опростява работния ви процес, като комбинира управление на документи, проследяване на проекти и сътрудничество в екип в една платформа. Благодарение на възможностите си за сигурно споделяне на файлове, екипите, които дават приоритет на сигурността на данните, могат да работят без стрес.

С широка гама от персонализирани и готови за употреба функции и шаблони, той ви помага да оптимизирате процесите, да автоматизирате задачите и да поддържате екипа си организиран, като същевременно гарантирате сигурността на вашите данни. Готови ли сте да подобрите производителността си и да защитите информацията си? Регистрирайте се в ClickUp и се възползвайте от предимствата още днес!