10-те най-добри платформи и приложения за виртуални срещи онлайн през 2025 г.

Знаете ли онова чувство, когато сте в разгара на виртуална среща и всичко върви супер гладко?

Връзката е отлична, инструментът за видеоконференции е интуитивен (и записва и транскрибира срещата), никой не трябва да пита многократно „Чувате ли ме?“ и можете да се концентрирате върху разговора, вместо да се борите с технически проблеми или да си водите бележки/протокол от срещата.

След като изпробвах безброй платформи за виртуални срещи, най-накрая разбрах кои инструменти за срещи могат да предложат такова преживяване. Приоритетите ми са прости: екипът ми и аз трябва да можем да споделяме идеи, да управляваме задачи и да държим всички на една вълна без проблеми.

Въз основа на нашето проучване, съставих списък с 10-те най-добри софтуера за виртуални срещи. Ако търсите перфектната платформа за подобряване на вашите виртуални взаимодействия, тези препоръки ще ви помогнат да вземете информирано решение.

⏰ 60-секундно резюме Ето списък с 10-те най-добри платформи за виртуални срещи, който ще ви помогне да изберете подходящия инструмент за нуждите на вашия екип: ClickUp: Най-добър като цяло за управление на целия цикъл на срещите, от дневен ред, през автоматизирани протоколи от срещите, до последващи действия. Най-добър като цяло за управление на целия цикъл на срещите, от дневен ред, през автоматизирани протоколи от срещите, до последващи действия.

Google Meet: Най-подходящ за сътрудничество по време на срещи с функции като виртуално вдигане на ръка и стаи за почивка

Microsoft Teams: Най-подходяща за потребители на екосистемата на Microsoft, с интегрирана бяла дъска и редактиране на документи в реално време.

Zoom: Най-подходящ за безпроблемна интеграция с популярни инструменти като ClickUp, Salesforce и други.

Skype: Най-добър по отношение на гъвкавост, подходящ както за официални, така и за неофициални срещи.

Slack: Най-подходящ за неформални срещи на екипа, с лесни за използване Huddles за бързи дискусии.

Cisco WebEx: Най-добър за приобщаване, с превод в реално време и технология за премахване на шума

GoTo Meeting: Най-доброто решение за поверителност и сигурност, с защита с парола и функции за заключване на срещите

TeamViewer: Най-добър за отдалечен достъп до устройства, позволява на ИТ поддръжката да отстранява проблеми от разстояние.

Zoho Meeting: Най-подходяща за уеб конференции на отделно ниво, с лесно управление на екипа и сигурен хостинг.

Какво трябва да търсите във виртуалните платформи за срещи?

Когато избирам платформа за виртуални срещи, имам предвид следните характеристики – и вие също трябва да ги имате предвид!

Леснота на използване : Не искам да губя ценно време от срещите за разрешаване на технически проблеми или за разясняване на сложни интерфейси на другите. Ето защо търся платформа, която е интуитивна и лесна за използване .

Надеждност : Няма нищо по-лошо от среща, прекъсната от технически проблеми или проблеми с връзката. Имам нужда от софтуер с доказана надеждност и минимални/никакви прекъсвания , за да може всичко да върви гладко.

Интеграция : Искам софтуерът да се синхронизира добре с други инструменти, които използвам ежедневно, като календара ми, приложението за управление на проекти, електронната поща и др.

Функции за сътрудничество : Функциите, които подпомагат работата в екип, са задължителни. Независимо дали става дума за споделяне на екран, споделяне на файлове, чат в реално време или виртуални бели дъски, инструментът трябва да поддържа членовете на моят отдалечен екип на една и съща страница.

Автоматизирани протоколи от срещи : Намирам за трудно да се концентрирам върху срещата, ако едновременно с това си водя бележки. Би било чудесно, ако софтуерът може автоматично да обобщава ключовите точки и задачите за изпълнение. Това спестява време и гарантира, че всеки има ясен запис от срещата.

Напомняния за срещи: Аз ценя платформите, които изпращат автоматични напомняния преди началото на екипните срещи, така че аз (и другите участници) да бъдем подканени да се подготвим и да се включим навреме. Това намалява риска от пропуснати срещи и бързане в последния момент.

10-те най-добри платформи и приложения за онлайн виртуални срещи

Въз основа на тези критерии, ето най-добрите платформи за виртуални срещи:

1. ClickUp (Най-добър инструмент за виртуални срещи и комуникация)

Започнете с ClickUp AI Note Taker Автоматизирайте бележките и резюметата от срещите с ClickUp AI Notetaker

ClickUp е известен със своите мощни инструменти за управление на проекти, но предлага и много други функции. С подходящите интеграции той се превръща в безпроблемна платформа за виртуални срещи, която ви помага да управлявате всичко – от дневен ред до последващи действия – на едно място.

Като част от отдалечен, мултифункционален екип, ClickUp е буквално приложението за всичко, свързано с работата, като комбинира управление на проекти, управление на знания и екипна комуникация, всичко това в една унифицирана платформа, задвижвана от изкуствен интелект.

Срещите не са пълни без моя удобен ClickUp AI Notetaker. Той генерира перфектен препис (и аудио запис) на срещата ми, обобщава я в кратки точки и, най-хубавото, ми помага да превърна обсъдените действия в задачи, които мога да възложа, да определя срокове за изпълнение и да завърша!

Ето как работи:

С ClickUp AI Notetaker вашите екипи могат:

Обобщаване на дълги бележки от срещи : Изкуственият интелект обобщава дългите дискусии в кратки резюмета, като подчертава ключовите изводи.

Създайте структуриран документ с протокол от срещата : Той генерира добре организиран документ с протокол, който лесно може да се сподели с членовете на екипа и заинтересованите страни за последващи действия.

Подчертаване на крайни срокове и задачи за изпълнение: Изкуственият интелект идентифицира задачите, крайните срокове и действията, обсъдени по време на срещата, което улеснява справянето с тях.

Чрез автоматизиране на процеса на транскрипция, AI Notetaker помага на екипите да останат съгласувани и гарантира, че резултатите от срещите са ясно документирани и приложими.

ClickUp Meetings е моят предпочитан инструмент за организиране на различните аспекти, свързани с видеоконференциите. От обсъждане на теми за дискусия преди среща до оптимизиране на асинхронната комуникация и създаване на безпроблемно видеосъбрание с помощта на Zoom – ClickUp ми помага на всеки етап.

Нека ви разкажа как моят екип и аз използваме ClickUp за нашите виртуални сесии:

Определете дневния ред на срещата

Преди всяка среща използваме ClickUp Docs (съвместен виртуален документ), за да документираме нашите намерения и цели. Изброяваме действията, които ще обсъдим по време на срещата, кои лица ще участват, времето на срещата и всякаква друга relevantна информация.

ClickUp Docs ни помага:

Работете в реално време с членове на отдалечени екипи, за да създадете дневен ред за срещата.

Създайте бързи списъци с точки за обсъждане и ги отбелязвайте, докато разглеждаме всяка тема.

Форматирайте дневния ред на срещата с богати функции за редактиране, като цветово кодиране, заглавия, удебелен шрифт, курсив, зачеркване, банер и др.

Комуникирайте с участниците в срещата или други членове на екипа, като използвате зададени коментари.

Когато нямаме време да изготвим дневен ред за среща от нулата, шаблонът за дневен ред на ClickUp е много полезен.

Бонус: Готови ли сте да пренесете срещите си на по-високо ниво? Разгледайте тези примери за дневен ред на срещи и безплатни шаблони, за да започнете!

Шаблон за дневен ред на ClickUp

Шаблонът предлага структурирана рамка за отбелязване на ключовите елементи – тип среща, обхват, място, линк към срещата, дата, час, имена на участниците и техните роли, както и списък на присъстващите.

Изтеглете този шаблон Поддържайте организация при планирането на срещите си с шаблона за дневен ред на ClickUp.

Шаблонът за дневен ред на ClickUp ни позволява да:

Обсъдете всички теми по време на срещата

Помогнете на участниците да се подготвят, като им предоставите обзор на темите за дискусия.

Създайте ясна структура и поток на срещата

Насърчавайте активното участие на всички участници

А най-хубавото е, че шаблонът е напълно персонализируем. Можем да добавяме персонализирани полета и статуси според нуждите, като ги адаптираме за всякакъв вид срещи – вътрешни, с клиенти, инвеститори или други.

Интегрирайте с приложения за срещи и календар

Благодарение на вградената интеграция на ClickUp с Zoom, мога да стартирам среща в Zoom директно от задача в ClickUp.

Когато започне среща, в коментарите към конкретната задача (откъдето съм започнал срещата) автоматично се публикува линк за присъединяване, който информира членовете на екипа да се включат. Когато срещата приключи, ClickUp добавя още един коментар към задачата. Коментарът включва подробности за срещата, като дата и час, продължителност, участници и др., а също така предоставя опционален линк към записа.

Присъединете се към срещите в Zoom директно от задачите в ClickUp

Вградената интеграция на ClickUp с Google Calendar позволява на мен и моя екип да управляваме по-добре графиците си за срещи.

Мога да видя предстоящите си срещи и крайни срокове на едно място. Всяка промяна в Google Calendar се отразява незабавно в задачите ми в ClickUp (и обратно), така че мога да избегна конфликти в графика и да бъда организиран.

Комуникирайте асинхронно чрез усъвършенствани записи на екрана

Ако член на екипа има съмнения относно даден проект и аз трябва да изясня нещо, вече не е необходимо да се впускам в бързи разговори или срещи (освен ако не е абсолютно необходимо).

Използвам ClickUp Clips, за да записвам екрана си заедно с аудио, в което обяснявам или изяснявам това, което искам да кажа. То е бързо, ефективно и елиминира кратките срещи, които ненужно нарушават графика ми.

Изпращайте незабавни записи на екрана с аудио бележки, като използвате ClickUp Clips, и елиминирайте ненужните срещи.

Обобщете бележките от срещите с ClickUp Brain и спестете време

Най-добрите функции на ClickUp

Задайте напомняния и известия за последващи задачи, споменати по време на срещата, за да не пропуснете нищо.

Създайте автоматизирани задачи за повтарящи се срещи, като осигурите автоматично планиране и проследяване.

Интегрирайте ClickUp с други инструменти за комуникация и планиране , като Calendly, Slack и Gmail.

Създавайте нови задачи въз основа на дискусиите по време на срещите, възлагайте ги на членовете на екипа и определяйте крайни срокове, за да проследявате изпълнението им.

Ограничения на ClickUp

Има лека крива на обучение поради големия брой функции и опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Google Meet (най-подходящ за сътрудничество по време на срещи)

чрез Google Meet

Използването на Google Meet като платформа за онлайн срещи е страхотно преживяване. Обичам функциите за сътрудничество по време на срещите, като например виртуално вдигане на ръка, за да говоря или задавам въпроси, без да прекъсвам текущия говорител. Това симулира реалното преживяване в заседателната зала.

Докато провеждам срещи, мога да представям слайдове и да определя съдомакин, който да участва в презентацията заедно с мен.

За сесиите за мозъчна атака инструментът ми позволи да започна джем сесия с Google Jamboard директно по време на срещата и да сътруднича на виртуална бяла дъска. Като модератор можех да създавам стаи за почивка по време на срещата, да избирам участници и да улеснявам целенасочени дискусии в по-малки групи.

Най-добрите функции на Google Meet

Събирайте обратна връзка в реално време чрез анкети

Използвайте отчети за присъствие, за да следите кой е присъствал на срещата и за колко време.

Променете фона, за да създадете професионална среда по време на срещите

Добавяне на участници накуп или премахване на участници (част от функциите за управление на домакините в Google Meet)

Ограничения на Google Meet

Няма възможност за организиране на чат разговори по време на дълги срещи.

Цени на Google Meet

Достъпът до функциите на Google Meet зависи от вашата версия на Google Workspace.

Business Starter : 2 $/месец на потребител

Business Standard : 9 USD/месец на потребител

Business Plus : 17 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Meet

G2 : 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 11 000 отзива)

💡Съвет от професионалист: Искате да подобрите екипната работа в организацията си? Открийте 10 ключови предимства на сътрудничеството на работното място, заедно с примери от експерти, които да вдъхновят екипа ви!

3. Microsoft Teams (най-подходяща за потребители на екосистемата на Microsoft)

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е надежден инструмент за виртуални срещи, особено за тези, които са потънали в екосистемата на Microsoft.

Докато тествах инструмента, ми хареса как той улеснява творческото сътрудничество. Това се дължи на Microsoft Whiteboards, който ви позволява да обсъждате и развивате идеи визуално, докато провеждате срещи.

Друга полезна функция е незабавното редактиране на работни книги по време на срещи с Excel Live. Тя помага за сътрудничеството по електронни таблици и анализирането на данни в реално време.

Когато член на екипа говори или прави презентация, останалите могат да изпращат бързи реакции, като емотикони с палец нагоре или аплодисменти, което помага на говорителя да прецени настроенията на останалите.

Ограничения на Microsoft Teams

Потребителският интерфейс може да бъде по-опростен и интуитивен.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 1 $/потребител на месец

Microsoft 365 Business Basic: 2 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Standard: 10 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (над 15 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

4. Zoom (Най-добър за безпроблемна интеграция)

чрез Zoom

Zoom е от години фаворит сред онлайн платформите за срещи. Харесвам изгледа с няколко говорители, който ми позволява да се концентрирам върху тези, които активно участват в разговора. Цветовите опции и персонализираните виртуални фонове, подпомагани от изкуствен интелект, добавят забавен, личен щрих, който прави нашите срещи по-приятни.

Една функция, която наистина се откроява, е централизираният изглед. Мога лесно да получа достъп до записите от срещите и да използвам AI Companion, за да намеря бързо важни подробности в бележките от срещите.

За да направи нещата по-удобни, Zoom се интегрира безпроблемно с Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce и HubSpot. Можете да свържете всеки инструмент от ежедневния си технологичен набор с Zoom, като по този начин гарантирате гладко и ефективно виртуално сътрудничество.

Най-добрите функции на Zoom

Управлявайте графиците ефективно с интегриран чат, телефон, имейл, календар и планировчик.

Прикачете предварителни материали към поканата за срещата и обсъдете ги с участниците предварително.

Сътрудничество по предварително споделени ресурси по време на срещата

Продължете оттам, откъдето сте спрели, с чат канали, които остават активни преди, по време и след срещите.

Ограничения на Zoom

Висококачествените аудио и видео срещи могат да използват голяма част от честотната лента, което може да забави други онлайн дейности.

Цени на Zoom

Основно : Безплатно

Pro : 14,99 $/месец на потребител

Бизнес : 21,99 $/месец на потребител

Business Plus : 26,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2 : 4,6/5 (над 55 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)

5. Skype (най-добър по отношение на гъвкавост)

чрез Skype

Skype се оказва полезен за дистанционно сътрудничество, било то официално или неофициално.

Независимо дали става дума за индивидуална среща, седмична среща на екипа, онлайн обучение или месечен неформален чат, Skype е доста гъвкав. Намерих за лесно да представям PowerPoint презентации, да записвам видео съобщения и да споделям екрана си по време на срещи.

Една функция, която ми хареса особено, беше възможността да изпращам покани за чат чрез уникална връзка. Това ми позволи да каня всеки да се присъедини към разговора, дори и да не използва Skype.

Най-добрите функции на Skype

Останете напълно погълнати от разговора с режим на цял екран

Участвайте в екипни срещи от мобилно устройство или настолен компютър

Замъглете фона, за да поддържате фокуса върху говорителя

Свържете се с до 100 души едновременно

Ограничения на Skype

Случайно забавяне и прекъсване на разговорите

Цени на Skype

Skype е безплатен за всякакви взаимодействия между SkypeSkype към телефон плановете ви позволяват да провеждате международни разговори директно от телефонен номер, дори ако другият човек няма Skype.

Абонаментни планове за Skype към телефон:

Съединени щати: 3 $/месец

Северна Америка: 7 $/месец

Оценки и рецензии за Skype

G2 : 4,3/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 400 отзива)

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за последващи действия или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

6. Slack (най-подходящ за неформални срещи на екипа)

чрез Slack

Slack е чудесен за асинхронна комуникация, но също така позволява видео чат в реално време чрез функцията „Huddles”. Huddles започват като разговори само с аудио, което улеснява бързите, неформални дискусии. Ако имате нужда от по-задълбочено сътрудничество, просто включете видеото и/или споделете екрана си.

Huddles на Slack са подходящи за импровизирани, неформални взаимодействия в екипа, вместо за официални срещи, планирани предварително в календара.

Харесах и цветните фонове, които придават забавна и весела атмосфера на срещите. Slack също така оптимизира управлението на документи. Всички линкове, документи и съобщения, споделени по време на събранието, се запазват автоматично след края на сесията, така че е лесно да ги прегледате отново и да се позовавате на важни детайли по-късно.

Най-добрите функции на Slack

Комуникирайте с помощта на реакции, ефекти и GIF файлове по време на екипни срещи.

Споделяйте бележки, връзки и файлове, свързани с дискусията, в специален форум за съобщения.

Започнете аудио и видео срещи в канал Slack или чрез директни съобщения

Активирайте субтитри на живо (налични на английски език)

Ограничения на Slack

Липсват формални елементи на срещите, като дневен ред и правила за участниците.

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 8,75 $/потребител на месец

Business+ : 15 USD/потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 35 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

7. Cisco WebEx (Най-добър за приобщаване)

чрез Cisco

Функцията за превод в реално време на Cisco Webex, която поддържа над 100 езика, прави срещите много по-инклузивни за вашия многоезичен екип.

Друга функция, която ми направи впечатление, беше вградената технология за премахване на шума. Независимо колко шумна беше обстановката, това не пречеше на срещата. Можех да съм на летището или в оживено кафене, а качеството на звука да остава чисто и професионално.

Най-добрите функции на Cisco WebEx

Създавайте интерактивни анкети и въпроси и отговори, за да направите екипните срещи по-интересни.

Преминавайте от настолен компютър към телефон и кола с функцията „Move to Mobile QR code“ и интеграцията с Apple CarPlay.

Изпращайте реакции по време на срещата само с жестове с пръсти

Създавайте и маркирайте бележки автоматично с Webex Assistant

Ограничения на Cisco WebEx

Няма възможност за директно влизане от уеб браузър без да се изтегля приложението за настолен компютър.

Цени на Cisco WebEx

Webex Free

Webex Meet : 12 USD/потребител на месец

Webex Suite : 22 USD/потребител на месец

Webex Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cisco WebEx

G2 : 4,3/5 (над 19 000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 7000 отзива)

8. GoTo Meeting (Най-доброто за функции за поверителност и сигурност)

чрез GoTo Meeting

Докато пробвах GoTo Meeting, бях впечатлен от способността на инструмента да защитава поверителните срещи с парола. Контролът на поверителността е отличен – разговорите остават частни, а функцията „Meeting Lock“ е особено полезна. Тя поставя гостите в чакалня, докато не съм готов да ги допусна, което ми дава пълен контрол над това кой се присъединява към срещата.

Много ми хареса и гъвкавостта на напълно функционалното мобилно приложение, с което можеш да се включваш и да провеждаш екипни срещи, докато си в движение. Още по-хубаво е, че можеш лесно да се включваш в срещите, без да изтегляш приложението GoTo.

Най-добрите функции на GoTo Meeting

Комуникирайте с членовете на екипа/клиентите чрез интегриран чат

Създавайте автоматизирани записи и транскрипти на срещите

Персонализирайте заседателните зали, за да придадете личен характер на виртуалните срещи.

Тествайте и прегледайте уеб камерата, преди да се присъедините към среща

Ограничения на GoTo Meeting

Случайни забавяния в качеството на аудиото и видеото

Цени на GoTo Meeting

Професионална : 12 $/организатор на месец (годишно фактуриране)

Бизнес : 16 USD/организатор на месец (годишно фактуриране)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за GoTo Meeting

G2 : 4. 2/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 11 000 отзива)

9. TeamViewer (Най-добър за отдалечен достъп до устройства)

чрез TeamViewer

TeamViewer Remote е платформа за виртуални срещи, която ви позволява да отстранявате технически проблеми от разстояние. С сигурен отдалечен достъп вашият ИТ екип или доверен колега може да отстрани и разреши системни грешки и софтуерни проблеми, без да е необходимо да бъде на място. Благодарение на безпроблемното функциониране, което предлага, можете да сведете до минимум прекъсванията и да се върнете бързо към работата си.

TeamViewer разполага и с инструмент за видеоконферентна връзка: TeamViewer Meeting. Въпреки че функцията за отдалечен достъп е чудесно допълнение към работния процес, не смятам, че функцията за срещи е толкова мощна.

Най-добрите функции на TeamViewer

Работи на различни устройства и операционни системи

Прехвърляйте файлове с всякакъв размер между отдалечени устройства

Получете достъп до поддръжка на няколко монитора с 4K резолюция

Осигурете поддръжка на устройства без надзор

Ограничения на TeamViewer

Прехвърлянето на файлове е бавно, особено при големи документи.

Цени на TeamViewer

Премиум : 37 $/месец (фактурира се ежегодно)

Корпоративна: 79 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за TeamViewer

G2 : 4. 4/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 11 000 отзива)

10. Zoho Meeting (Най-подходяща за уеб конференции на отделно ниво)

чрез Zoho Meeting

Изпробвах Zoho Meeting за управление на няколко екипа в различни отдели и то се оказа доста ефективно.

Инструментът ми позволи лесно да организирам сигурни уеб конференции. Можех без усилие да добавям членове към съответните им отдели, да им възлагам конкретни роли и да планирам срещи, предназначени изключително за всеки отдел.

Освен заснемане, преиграване и споделяне на записи от виртуални срещи, можех да изтеглям срещите за офлайн употреба. Намерих тази функция за удобна за преглеждане на дискусиите по-късно или за споделяне с членове на екипа, които не са могли да присъстват на сесията на живо.

Най-добрите функции на Zoho Meeting

Взаимодействайте с до 250 участници в срещата

Насладете се на опростени контроли за домакина, като смяна на роли и управление на влизането и излизането на участниците.

Сътрудничество по време на срещи с бели дъски и безпроблемно споделяне на файлове

Излъчвайте виртуални събития на живо в YouTube и отговаряйте на коментари в реално време.

Ограничения на Zoho Meeting

Случайни проблеми при споделянето на екрана

Функцията за запис е достъпна само в платените планове.

Цени на Zoho Meeting

Стандарт за срещи : 1 $/месец

Meeting Professional : 2 $/месец

Webinar Standard : 5 $/месец

Webinar Professional: 10 $/месец

Webinar Enterprise: 47 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Meeting

G2 : 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 800 отзива)

Оптимизирайте виртуалните срещи с ClickUp

Софтуерът за виртуални срещи е в основата на комуникацията и сътрудничеството за хибридни и отдалечени екипи като нашия. Ние разчитаме в голяма степен на платформите за виртуални срещи за провеждане на срещи на живо, споделяне на файлове и актуализиране на проекти, като по този начин всички остават в синхрон, независимо от мястото, от което работят.

Изпробвал съм много от тези инструменти. Макар че повечето от тях помагат на екипите да се свързват по-гладко, само няколко предлагат пълен пакет. Не говоря само за срещите, а за всичко останало – подготовка, последващи действия и др.

Това е мястото, където ClickUp наистина блести. Той опростява целия процес на срещите – помага ми да изготвям подробни дневен ред, да се интегрирам безпроблемно с любимия си видео инструмент и лесно да записвам и обобщавам протоколите от срещите.

Освен това, ClickUp автоматизира повтарящите се срещи и ми позволява да превръщам бележките в задачи с едно кликване, което поддържа работния ми процес организиран и екипа ни продуктивен.

Започнете с ClickUp още днес!