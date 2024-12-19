10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Figma през 2025 г.

Figma е перлата в короната на света на дизайна – възможностите й за съвместно проектиране, реалистично прототипиране и векторна графика я правят предпочитан избор за много професионалисти. От онлайн бели дъски до предварително заредени рамки, Figma опростява процеса на съвместно създаване и спестява време.

Макар Figma да е безспорно една от най-добрите платформи за съвместно проектиране и създаване на прототипи на пазара, тя не е единствената – освен това има и своите недостатъци. Някои потребители я намират за твърде сложна, а други смятат, че е твърде скъпа за това, което предлага.

Каквато и да е причината да търсите алтернатива на Figma, има много опции, които могат да ви помогнат да станете майстор в дизайна. В тази статия ще ви представим 10-те най-добри алтернативи на Figma, ще обсъдим техните предимства и недостатъци и ще ви помогнем да намерите най-доброто решение за вашите дизайнерски работни процеси.

⏰ 60-секундно резюме Ето 10-те най-добри алтернативи на Figma, които ще ви помогнат да проектирате, сътрудничите и създавате с лекота: ClickUp – (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от универсален инструмент за управление на проекти и сътрудничество в областта на дизайна. ) Freehand by InVision – (Най-подходящ за екипи, които търсят дигитална бяла дъска за мозъчна атака и сътрудничество. ) Framer – (Най-добър за създаване на висококачествени прототипи с интерактивни анимации. ) UXPin – (Най-подходящ за дизайнери, които се нуждаят от прототипиране на базата на код и интерактивни компоненти. ) Sketch – (Най-подходящ за потребители на macOS, които се нуждаят от професионален инструмент за дизайн на потребителски интерфейс на векторна основа. ) Siter – (Най-подходящ за екипи, които искат платформа за дизайн на уебсайтове без кодиране. ) Moqups – (Най-доброто решение за създаване на wireframes и макети в лесен за използване интерфейс. ) Penpot – (Най-подходящ за екипи, които търсят отворен код, мултиплатформен инструмент за дизайн. ) Corel Vector (Gravit Designer Pro) – (Най-доброто решение за лек векторен графичен дизайн, базиран на браузър. ) Lunacy – (Най-подходящ за потребители на Windows, които се нуждаят от безплатен инструмент за дизайн с възможности за работа офлайн. )

Какво е Figma и как работи съвместното проектиране?

Figma е популярна платформа за дизайн, която ви позволява да създавате ярки дизайни, прототипи и векторни рисунки за различни цели. Тя разполага с автоматични оформления, опции за персонализиране, функции за автоматизация и интеграции, които оптимизират творческите процеси.

чрез Figma

Екипите често избират Figma заради функциите за сътрудничество, които подпомагат членовете на екипа, работещи дистанционно. Процесът работи благодарение на FigJam, цифровата бяла дъска на Figma за мозъчна атака, изготвяне на диаграми, обсъждане на идеи, разработване на дизайнерски стратегии и провеждане на срещи.

Всеки получава свой курсор, което предотвратява объркване и гарантира, че всяко действие се отчита. Оставяйте коментари, реагирайте на идеи, канете хора от други екипи да се включат и персонализирайте вашите бели дъски, за да ги съобразите с вашите проекти. ✨

Какви функции да търсите в алтернативите на Figma?

Пазарът е препълнен с приложения и платформи, които се представят като отлични алтернативи на Figma. За да направите правилния избор, търсете следните характеристики:

Опции за сътрудничество : Платформата трябва да позволява използването на цифрови бели дъски, водене на бележки, оставяне на коментари и редактиране в реално време, което поддържа екипа ви обединен и информиран за най-малките промени в дизайна. Шаблони: Трябва да предлага готови шаблони за : Трябва да предлага готови шаблони за графичен дизайн , създаване на портфолиа, създаване на указания за бранда , преглед на дизайни, персонализиране на лога и др. Управление на дизайнерски проекти: Инструментът трябва да ви позволява да разделяте проектите си на задачи, да добавяте отговорни лица и крайни срокове, да определяте приоритети, да проследявате напредъка и да гарантирате навременното изпълнение. Мащабируемост: Трябва да може да поддържа нарастващите нужди на вашата компания в областта на дизайна и да разполага с необходимите ключови функции за създаване на прототипи и работа по сложни проекти. Персонализиране: Платформата трябва да предлага функции, които ви позволяват да създавате уникални дизайни, съобразени с целите на компанията и изискванията на клиентите. Потребителски интерфейси, фокусирани върху инструменти за дизайн: Алтернативата на Figma трябва да има функция за плъзгане и пускане, за да добавяте бързо към дизайните, дизайнер за афинитет и инструменти за сътрудничество, за да свързвате екипи от различни области.

10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Figma през 2025 г.

След като анализирахме десетки инструменти за съвместно проектиране, избрахме 10-те най-добри и описахме основните им характеристики, предимства и недостатъци. Разгледайте списъка, за да намерите подходящото решение и да дадете възможност на екипа си да изрази своята креативност без ограничения. 🖌️

Опитайте белите дъски на ClickUp Превърнете идеите в действие с ClickUp Whiteboards 3. 0

ClickUp е платформа за управление на задачи и проекти, така че не всички са запознати с функциите, които я правят една от най-добрите алтернативи на Figma. Някои от тях включват сътрудничество, планиране на проекти, организиране и проследяване, което й спечели място в списъка.

Платформата е изцяло насочена към работата в екип и включва любимото на дизайнерите приложение – ClickUp Whiteboards. Това цифрово платно ви позволява да дадете свобода на артистичната си страна и да се обедините с колегите си, за да разработите най-добрите дизайнерски решения. Провеждайте мозъчни бури, обсъждайте, оставяйте коментари и свързвайте идеи с богатата лента с инструменти за редактиране. Сътрудничество с колегите си в реално време и уверете се, че не пропускате нито една актуализация.

Имате нужда от прекрасен дизайн, но не искате да започвате от нулата? Шаблоните на ClickUp ви помагат да постигнете целите си по-бързо с готови (но персонализирани) секции. Препоръчваме да използвате шаблони за бяла дъска за максимална творческа свобода, но можете да разгледате библиотеката с шаблони на ClickUp с над 1000 други опции. Започнете с шаблона за бяла дъска „Design Brief“ на ClickUp!

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за дизайн на ClickUp, за да очертаете целите на проекта, да визуализирате процеса на дизайн и да идентифицирате възможностите за оптимизация на дизайна.

Управлението на дизайнерски проекти също може да бъде предизвикателство, но ClickUp го прави лесно – разделите проектите на задачи, възложете ги на вашите сътрудници и наблюдавайте как вашите дизайни се реализират стъпка по стъпка.

Тъй като ClickUp се интегрира с над 1000 платформи ( включително Figma!), можете да подобрите неговата функционалност и да централизирате процесите си без усилие. Той се предлага както с безплатен план (с няколко ключови функции), така и с полезен ценови модел, зависещ от размера и нуждите на екипа.

Най-добрите функции на ClickUp

Whiteboards com с вграден AI генератор на изображения, задвижван от ClickUp Brain

Безкрайни бели дъски за лесно сътрудничество и мозъчна атака

ClickUp Forms за събиране на заявки за дизайн и обратна връзка

Чат изглед за незабавни дискусии

Шаблони, подходящи за дизайн

ClickUp Dashboards за преглед на работните процеси при проектирането

Налични за мобилни и настолни устройства

Високо мащабируема

Над 1000 интеграции

Функция за проверка за бързо одобрение на проекти

Ограничения на ClickUp

Персонализирането според нуждите на вашия екип може да отнеме известно време.

Мобилното приложение има ограничени функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. Freehand от InVision

Повишете своите дизайнерски умения с Freehand by InVision – първокласна платформа за визуално сътрудничество , която поддържа екипа ви в синхрон.

Freehand е интелигентен канвас, подходящ за мозъчна атака, обсъждане на идеи и работа по дизайни. Канвасът има три компонента, които работят заедно, за да оптимизират вашите процеси:

Интелигентни обекти: Обекти, съдържащи данни, с възможност за взаимодействие с други обекти на платното. Коннектори: Те свързват обекти и ви позволяват да автоматизирате работните процеси. Двупосочни интеграции: Те ви позволяват да свържете Freehand и да сте сигурни, че нито една промяна на платното няма да бъде пропусната.

Freehand предлага и разширени опции за управление на проекти – премествайте картичките на хората с плъзгане и пускане, за да разпределяте задачи, използвайте конектори за управление на капацитета и се възползвайте от множество изгледи, за да наблюдавате проектите си от различни перспективи.

Ключови функции като Leaderboard, Buzzers and Spinners и Flip Cards стимулират сътрудничеството в екипа и правят работата забавна. 🥰

Най-добрите функции на Freehand by InVision

Интелигентно платно

Дизайн с плъзгане и пускане

Множество изгледи

Инструменти за ангажиране на екипа

Ограничения на Freehand by InVision

Работата върху големи платна може да бъде бавна.

Липса на разширени опции за редактиране

Цени на Freehand by InVision

Безплатно

Pro : 4 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Freehand от InVision – оценки и рецензии

G2 : 4,3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (по-малко от 5 рецензии)

3. Framer

Искате да проектирате визуално привлекателни и функционални уебсайтове? Framer е правилният избор! 💪

Една от причините Framer да е толкова популярен са неговите опции за дизайн и оформление. Изберете едно от предварително зададените оформления или изразете своята креативност чрез свободното платно на платформата.

Ако сте работили с Figma, ще се радвате да научите, че можете просто да копирате и поставите вашите дизайни във Framer и да продължите да работите върху тях.

Използвайте прекъсващите точки на Framer, за да се уверите, че вашият уебсайт работи безпроблемно на всяко устройство. Разширените опции за позициониране без код ви позволяват да персонализирате лентите за навигация, значките, страничните ленти и други елементи, за да създадете уебсайт, който отговаря на изискванията на клиентите.

Вдъхнете живот на вашия уебсайт с анимации при появяване и превъртане и персонализирайте всеки компонент, за да привлечете посетители. Тъй като Framer се гордее с мощни SEO и функции за производителност, той е много повече от инструмент за уеб дизайн.

Създавайте метаданни, използвайте семантични тагове и вижте как се класира вашият уебсайт в търсачките с този инструмент за дизайн.

Най-добрите функции на Framer

Създател на уебсайтове без кодиране

Разширени опции за дизайн и оформление

Безпроблемна интеграция с Figma

SEO и функции за производителност

Ограничения на Framer

Без персонализиране на категории

Случайни бъгове

Цени на Framer

Безплатно

Mini : 5 $/месец на потребител

Basic : 15 $/месец на потребител

Pro: 30 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Framer

G2 : 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (15+ отзива)

4. UXPin

С мощните си опции за прототипиране, UX и UI дизайн, wireframing и mockups, UXPin е крем де крем сред дизайнерските приложения. 🎩

Една от най-забележителните му функции е UXPin Merge, с която можете да проектирате, използвайки React, и да гарантирате последователност във всички аспекти. Тази опция ви позволява да използвате едни и същи компоненти за проектиране И разработване – всичко, което трябва да направите, е да изберете източника на UI елементи и да създадете прототипи, които перфектно съответстват на крайния ви продукт.

Подобно на други платформи, UXPin ви позволява да създавате дизайнерски системи от нулата. Но можете също да импортирате шаблони от Material Design или Bootstrap или да синхронизирате съществуваща библиотека с дизайнерски системи, като по този начин увеличите производителността си и оптимизирате процесите.

Тази алтернатива на Figma дава приоритет на сътрудничеството – споделяйте работата си с другите, за да получите обратна връзка или одобрение с няколко кликвания и работете върху проектите си в реално време.

Най-добрите функции на UXPin

Поддържа целия процес на проектиране

UXPin Merge за последователност в разработването на продукти

Усъвършенствани инструменти за дизайн системи

Подходящ за сътрудничество

Ограничения на UXPin

Случайни проблеми с автоматичното запазване в уеб приложението

Ограничена документация за някои проблеми с работния процес

Цени на UXPin

Безплатно

Разширено : 29 $/месец на редактор

Професионална : 69 $/месец на редактор

Компания : 119 $/месец на редактор

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за UXPin

G2 : 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)

5. Sketch

Ако сте потребител на macOS и търсите функционална платформа за дизайн, не търсете по-далеч от Sketch!

Платформата разполага с интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ с персонализирани ленти с инструменти и преки пътища, поддръжка на Touch Bar и вградена проверка на правописа, за да улесни работата ви.

Sketch започна като платформа за векторно редактиране и все още предлага опции като съкратени математически оператори и лесно редактиране на множество граници, което улеснява процеса на дизайн.

Платформата разполага с безкрайно платно, където вашият екип може да обсъжда идеи в реално време. Не можете да намерите вдъхновение? Използвайте шаблони и артбордове като отправни точки!

Респонсивните символи с интелигентно оформление улесняват работата ви – създайте компонент, използвайте го отново по-късно и се уверете, че символите автоматично се преоразмеряват, за да се побират в съдържанието.

Превърнете идеите си в реалност с инструментите за създаване на прототипи на платформата – използвайте Overlays и специален потребителски интерфейс, за да тествате проектите си и да видите как изглеждат на вашия Mac или iPhone с тази алтернатива на Figma.

Най-добрите функции на Sketch

Нативен за macOS

Безкраен платно

Стотици шаблони и артбордове

Разширени инструменти за прототипиране

Ограничения на Sketch

Налично само за macOS

Ограничени опции за плъгини

Цени на Sketch

Стандартен : 10 $/месец на редактор

Бизнес : 20 $/месец на редактор

Лиценз само за Mac: 120 долара на лиценз

Оценки и рецензии за Sketch

G2 : 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (750+ отзива)

6. Siter

Първото нещо, което ще забележите в Siter, е неговият интуитивен интерфейс – лентата с инструменти в лявата част на екрана ви позволява да получите достъп до десетки опции с едно или две кликвания.

С Siter можете да организирате слоевете си в групи за по-лесна навигация. Заключвайте, скривайте и премествайте групите, за да запазите желания облик и да избегнете объркване.

Платформата предлага хиляди готови икони за вашия уебсайт, но също така ви позволява да създадете своя собствена система за дизайн. Можете да:

Персонализирайте връзките и опциите на уебсайта

Добавете атрактивни декорации, за да направите страницата по-атрактивна

Запазвайте и използвайте повторно стиловете на шрифтовете и цветовете на различните страници, за да постигнете последователност.

Благодарение на сътрудничеството в реално време, членовете на вашия екип могат да работят като едно цяло, дори и да не сте в една и съща стая (или държава, или континент!).

Ако вече сте започнали проекта си в Figma, ще се радвате да научите, че Siter разполага с плъгин, който ви позволява да го импортирате без кодиране.

Най-добрите функции на Siter

Познат, лесен за използване интерфейс в сравнение с най-добрите алтернативи на Figma

Сортира слоевете в групи за по-ефективен уеб дизайн или творчески проекти

Поддържа импортиране от Figma

Сътрудничество в реално време между екипите

Ограничения на сайта

Ограничени опции за шаблони

Няма истинска безплатна версия и има по-висока месечна цена в сравнение с подобни платформи.

Цени на Siter

Лично : 12 $/месец за един член на екипа

Професионална : 19 $/месец за до пет съотборници

Агенция: 39 $/месец, неограничен брой сътрудници

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на сайта

Trustpilot : 4,6/5 (над 20 отзива)

AlternativeTo: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

7. Moqups

Преди да представите уебсайта си на света, трябва да създадете wireframes и прототипи, за да се уверите, че всичко изглежда добре. Moqups е платформата, която ви помага да визуализирате и прегледате дизайните на уебсайтове.

Платформата ви позволява да създавате wireframes директно от браузъра си. Използвайте интерфейса с функция „плъзгане и пускане“, за да премествате елементите и да създадете перфектното оформление.

Moqups предлага впечатляваща библиотека с набори от икони, джаджи и интелигентни форми, които можете да използвате на своя уебсайт. Използвайте разширители и свързващи елементи за диаграми, за да създавате диаграми и блок-схеми. Имате избор от стотици шрифтове, а интеграцията с Google Fonts отваря вратата към още много други.

Платформата разполага с онлайн бяла дъска, където вашият екип може да сътрудничи, да добавя файлове, да разработва стратегии, да дава и получава обратна връзка и да визуализира вашите проекти.

Най-добрите функции на Moqups

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Поддържа създаването на диаграми и блок-схеми

Онлайн бяла дъска

Богата библиотека с ресурси

Ограничения на Moqups

Не може да се използва офлайн.

Понякога по-бавно зареждане на страниците

Цени на Moqups

Безплатно

Solo : 9 $/месец на работно място

Екип : 15 $/месец за пет места

Неограничен: 40 $/месец за неограничен брой места

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Moqups

G2 : 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

8. Penpot

Не искате да се притеснявате за съвместимостта на платформите, скъпите ценови планове и инсталирането на тежки софтуери? Разгледайте Penpot, отворен код, уеб-базиран софтуер за прототипиране и дизайн на уебсайтове. 😍

Penpot използва мащабируеми векторни графики (SVG), така че можете да забравите за проблемите с форматирането. С Penpot можете:

Ускорете работните си процеси с компоненти за многократна употреба

Създавайте гъвкави интерфейси, които отговарят на CSS стандартите

Качете желаните шрифтове за максимална персонализация

Дефинирайте тригери и действия, за да вдъхнете живот на вашите дизайни, създайте привлекателни преходи и се възползвайте от предимствата на безкрайното платно, за да дадете свобода на въображението си.

Ако искате да избегнете разсейването, използвайте Focus Mode, за да изберете елементите, върху които искате да работите, и да скриете останалите.

Penpot поддържа сътрудничество в реално време – с опции за споделяне на презентации вътрешно, оставяне на коментари и експортиране на обекти и файлове, за да ги споделите с външни сътрудници.

Най-добрите функции на Penpot

Отворен код и уеб-базирани

Базирани на SVG

Режим на фокус, подпомагащ продуктивността

Удобни опции за споделяне на файлове

Ограничения на Penpot

Интерфейсът понякога може да дава грешки.

Без тъмен режим

Цени на Penpot

Безплатно

Оценки и рецензии за Penpot

G2 : 4,5/5 (10+ отзива)

Product Hunt: 4. 9/5 (80+ рецензии)

9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)

Corel Vector, по-рано известен като Gravit Designer Pro, е уеб-базирано приложение за векторна графика. Можете да го използвате за практически всеки проект, свързан с графика и дизайн, от създаване на лога до маркетингови материали, макети за дизайн и уебсайтове.

Платформата е известна с опциите си за векторно редактиране. Създавайте геометрични фигури без усилие, използвайки интелигентни примитиви с магически контролни точки. Използвайте инструментите Pen, Knife, Bezigon и Lasso, за да манипулирате векторни пътеки. Използвайте живи ъгли и инструменти за свободно рисуване, за да постигнете максимален контрол върху дизайна.

Освен интуитивния интерфейс, заслужава да се спомене, че можете да работите с този инструмент онлайн и офлайн.

С богата цветова палитра, над 35 живи, неразрушителни ефекта и настройки, както и широка поддръжка на файлови формати, Corel Vector може да ви помогне да достигнете нови висоти в дизайна.

Най-добрите функции на Corel Vector

Онлайн и офлайн режим

Интуитивен интерфейс

Над 35 живи, неразрушителни ефекта и настройки

Мощни опции за манипулиране на вектори

Ограничения на Corel Vector

Няма безплатен план

Не на всички харесаха промените след ребрандирането

Цени на Corel Vector

69,99 $/година

Оценки и рецензии за Corel Vector

AlternativeTo: 3. 2/5 (20+ отзива)

10. Lunacy

Ако искате приложение за дизайн, задвижвано от изкуствен интелект, с разширени опции, ще се влюбите (игра на думи) в Lunacy!

Платформата предлага опции, които бихте очаквали от качествено приложение за съвместно проектиране – сътрудничество в реално време, оставяне на коментари, променливи цветове и лесно прототипиране.

Но Lunacy прави още една крачка напред и предлага няколко ексклузивни опции. Получавате богата вградена графична библиотека с над 1 000 000 икони, над 70 000 илюстрации и над 140 000 снимки – със сигурност ще намерите нещо, което ви подхожда.

Можете също да използвате „рутинни убийци“, т.е. опции, които ви спестяват време, като изпълняват повтарящи се задачи вместо вас. Опитайте AI Background Remover, Avatar Generator и AI Upscaler и им поверете рутинната работа.

Използвайте Smart layer tree, за да деактивирате слоевете, които не виждате, да настроите автоматично цветовете на фигурите и да актуализирате автоматично генерираното съдържание!

Най-добрите функции на Lunacy

Обширна вградена библиотека с графики

Убийци на рутината

Интелигентно дърво на слоевете

Автоматично актуализиране на генерираното съдържание

Ограничения на Lunacy

Някои потребители споменават, че понякога се изписват от системата.

Може да се използват повече разширения

Цени на Lunacy

Безплатно

Оценки и рецензии за Lunacy

G2 : 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Подобрете дизайна си с подходящите алтернативи на Figma

Изброените алтернативи на Figma ви позволяват да разгърнете творческия си потенциал с мощни функции за дизайн на уебсайтове, приложения, лога и други творчески продукти.

Ако искате платформа, която поддържа творческо сътрудничество и предлага надеждни опции за управление на дизайнерски проекти, препоръчваме ви да се регистрирате в ClickUp!