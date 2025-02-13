10-те най-добри книги за продуктов маркетинг за всеки продуктов маркетинг специалист

Продуктовият маркетинг е всепроникващ, тъй като е функция, която балансира продукта, маркетинга и продажбите.

Отговорностите на продуктовия маркетинг мениджър надхвърлят разработването на продукти и включват поведението на клиентите, позиционирането на продуктите, обратната връзка от клиентите и маркетинговата стратегия.

Като мениджър по продуктов маркетинг, вие сте разказвач, който познава целевите клиенти, създава план за пускане на пазара на нови продукти и намира начини за взаимодействие с тях.

Освен това успешните маркетинг специалисти споделят някои основни умения – те знаят как да създават продукти, които формират навици в нишови и пренаселени пазари, като използват бърза обратна връзка от клиентите, ръст, основан на продуктите, анализ на данни и конкурентна информация.

Ето списък с 10-те най-добри книги за продуктов маркетинг с практични съвети, реални примери за създаване на продукти, които потребителите обичат, и нови методи за ангажиране на клиенти.

Този списък включва всичко – от научната реклама до отговорностите на продуктовия маркетинг мениджър и концепции като уеб използваемост и концепции за бранд история до данни за клиенти.

10-те най-добри книги за продуктов маркетинг, които да добавите към списъка си

1. Влиятелният продуктов мениджър: Как да ръководите и пускате на пазара успешни технологични продукти

В „Влиятелният продуктов мениджър“ Кен Санди ви учи как да се държите на всеки етап от жизнения цикъл на продукта, съчетавайки 20-годишния си опит и познания за етапите на растеж.

Авторът разделя уроците по продуктов маркетинг на лесни за прилагане шаблони и принципи.

В началото на процеса на разработване на продукта се съсредоточете върху подобряване на разбирането си за проблема и разкрийте всички възможни резултати. Преди да предприемете един подход, създайте макети за всички алтернативи и ги тествайте с клиенти и вътрешни заинтересовани страни.

Най-практичният съвет на автора е да се тества непрекъснато през фазата на проектиране, разработване и внедряване – дори и да е само на няколко целеви клиента.

Той предлага всички шаблони за управление на продукти да съдържат пет основни елемента:

Писмена хипотеза: Напишете или формулирайте целта си за основния пазар.

Измерим резултат: Оптимизирайте позиционирането на продуктите, като определите показатели за определяне на критериите за успех.

Яснота относно ограниченията: първо решете малък проблем, а след това приложете решението си в по-широк мащаб.

Яснота относно ролите: Бъдете ясни относно задачите, които трябва да бъдат изпълнени, и историите на потребителите за целевите клиенти.

Сътрудничество за потенциални решения: Насърчавайте екипа си да сътрудничи за намиране на решения.

„Продуктовите мениджъри отговарят за проблемите („защо” и „какво”), а инженерите – за решенията („как” и „кога”), но само чрез сътрудничество можете да разработите и реализирате най-добрите идеи.” – Кен Санди

За книгата

Автор(и): Кен Санди

Брой страници: 394

Година на издаване: 2020

Приблизително време за четене: 13 часа

Ниво на препоръка: читатели с основни, средни и експертни познания

Оценки: (4,6/5) Amazon

Ключови изводи

Книгата се основава на концепцията на Адам Наш за функционалните пакети в продуктовия мениджмънт. Санди предлага, че едно добро пускане на функционалност трябва да притежава някои от следните фактори:

Metric Movers: За подобряване на показателите на продуктите

Искания на клиенти: Да се отстранят бъгове или да се подобрят функциите

Delighters: Иновации, измислени от екипа

Стратегии: Характеристики, свързани с дългосрочните цели

Подобрители: Подобрения или усъвършенствания на продукти

Какво казват читателите:

„The Influential Product Manager е подробно ръководство, което е идеално както за начинаещи в продуктовия мениджмънт, така и за тези, които искат да имат още по-голямо влияние върху продуктите в своята компания. Това е моят нов източник на информация за това как да бъда ефективен стратегически партньор през целия цикъл на разработване на продукта. ”

2. Продуктов маркетинг, опростен: подход, ориентиран към клиента, за пускане на продукт на пазара

Една от най-високо оценените книги за продуктов маркетинг, „Product Marketing, Simplified“, е практическо ръководство за продуктов маркетинг.

Срини Секаран представя солидни рамки за сегментиране на клиентите и изграждане на персони в продуктовия маркетинг. Книгата дефинира пътя на клиента и показва на продуктовите маркетолози как да създават правилни персони.

Авторът съчетава реални примери за продукти, които създават навици, поведението на клиентите на всеки етап от жизнения цикъл, позиционирането на продуктите, ценообразуването и опаковането.

Независимо дали сте маркетинг специалист в предприятие или в потребителски сектор, тази книга предоставя основни познания за решенията за покупка на клиентите. Целта на този практически наръчник за амбициозни маркетинг специалисти е да покаже как да се свържат различните задачи в рамките на продуктовия маркетинг.

Интересен подход тук е да се насърчи по фин начин поведението на клиентите, като им се улесни да следват инстинктивните си импулси.

Апелирайте към инстинкта на клиента, предлагайте гъвкави условия на плащане и улеснете запознаването с вашия продукт.

Освен това, той споделя шаблони за процеса на разработване на продукти, които можете да използвате според вашия план за пускане на пазара.

„Изкуството и творчеството се въртят около способността да се свързваш ефективно с другите. Маркетингът на продукти също обхваща тази идея.“ – Срини Секаран

За книгата

Автор(и): Срини Секаран

Брой страници: 204

Година на издаване: 2020

Приблизително време за четене: 10 часа

Ниво на препоръка: Средно

Оценки: (4,3/5) Amazon

Ключови изводи

Когато хората купуват продукти, те прилагат трите аспекта на душата, както са формулирани от Платон: главата, сърцето и интуицията.

Разберете степента на ангажираност на клиента при закупуването на вашия продукт.

Апелирайте към логиката, емоциите и инстинктите на вашите клиенти. Позиционирайте продуктите си и ги категоризирайте в определена област от съзнанието на вашите клиенти.

Какво казват читателите:

„Купих тази книга, за да се подготвя за нова работа, и веднага останах впечатлен от това колко лесно се чете. Книгата е добре обмислена, информативна и добре написана и предоставя солидна основа в продуктовия маркетинг.“

3. Мениджърът по продуктов маркетинг: отговорности и най-добри практики в технологична компания

Когато Лукас Вебер беше мениджър по продуктов маркетинг, той търсеше в интернет информация за маркетингови стратегии за продажба на високотехнологични продукти. По това време книгите за продуктов маркетинг и научните списания не бяха от голяма полза.

Уебър написа книгата „Мениджърът по продуктов маркетинг: отговорности и най-добри практики в технологична компания“, за да сподели опита си, придобит чрез опити и грешки в работата, и примери от реалния живот.

Книгата обяснява предизвикателствата, пред които са изправени другите екипи, които работят с продуктов маркетинг мениджър. Какво включват тези роли? Разглеждайки уникалните проблеми на продуктовия маркетинг екип в забавна книга, Уебър комбинира анекдоти и интервюта с колегите си и експерти от бранша.

Той преподава основните умения, необходими за да станете мениджър по продуктов маркетинг, както и нови идеи и вдъхновение за опитни маркетинг специалисти. Авторът предупреждава, че без подходяща стратегия за продажби всичко останало е обречено на провал.

„Трябва да откриваме ценности там, където изглежда, че няма такива.“ – Лукас Уебър

За книгата

Автор(и): Лукас Уебър

Брой страници: 123

Година на издаване: 2017

Приблизително време за четене: 10 часа

Ниво на препоръка: от основно до средно

Оценки: (4,4/5) Amazon

Ключови изводи

Слушайте с отворено съзнание онези, които работят в компанията или индустрията по-дълго от вас.

Вземете предвид емоциите, процесите на вземане на решения и интелектуалното ниво на хората, докато разговаряте с тях.

Като маркетинг специалист, бъдете готови да вземете подробна техническа информация за продукта и да я превърнете в ключови маркетингови и продажбени послания.

Какво казват читателите:

„Практическият опит на автора в продуктовия маркетинг прави книгата много поучителна. В нея се споменават както успехи, така и неуспехи, което може да помогне на амбициозните продуктови маркетолози. Дори ако не сте продуктов маркетолог, а заемате друга длъжност, като например маркетинг на съдържание или маркетинг на растеж, в книгата ще намерите много добри практики, от които да се поучите. Тя е особено полезна за маркетолози, които се занимават с много задачи и в организацията им няма официална длъжност „продуктов маркетолог”.

4. Очевидно страхотно

Ейприл Дънфорд започва с „Obviously Awesome“ и разказва как е позиционирала продуктите в технологичната си компания – формуляр, който маркетинговият екип попълва при пускането на нов продукт.

Това би отговорило на въпросите защо, как и какво на продукта. Тази стратегия обаче беше скучна и неефективна.

Тогава тя започна да изгражда рамки за позициониране на продукти, така че клиентите ви да обичат вашия продукт.

Използвайки структура от осем стъпки за продажбени презентации, тя демонстрира вълнуващи примери за това как продуктите, които създават навици, пробиват в пренаселения пазар.

Тя очертава още две капани на контекстуалното позициониране. Повечето маркетинг специалисти се фокусират върху това, което е създал екипът за разработка, но не обръщат внимание на това как продуктът се трансформира или променя на целевия пазар.

Успешните компании постоянно развиват своите продукти в съответствие с променящите се пазарни и потребителски тенденции.

Това е една от най-добрите книги за продуктов маркетинг, защото Дънфорд е работил с някои от най-добрите стартиращи компании в продължение на над 25 години, помагайки им да позиционират продуктите си по-добре (или правилно).

Мениджърите по продуктов маркетинг, които искат да спечелят повече клиенти, трябва да прочетат тази книга.

„Въпреки че разбираме, че контекстът е важен, обикновено не избираме съзнателно контекст, защото смятаме, че контекстът за нашия продукт е очевиден.“ – Април Дънфорд

За книгата

Автор(и): Ейприл Дънфорд

Брой страници: 202

Година на издаване: 2019

Приблизително време за четене: 15 часа

Ниво на препоръка: от основно до напреднало

Оценки: (4,5/5) Amazon

Ключови изводи

Дънфорд изброява петте компонента на ефективното позициониране:

Конкурентни алтернативи: Визуализиране на опциите за целевата аудитория, ако вашият продукт не съществуваше

Уникални характеристики: Конкурентното предимство на вашия продукт пред другите

Стойност (и доказателство): Ползите от характеристиките на вашия продукт за вашата целева аудитория

Характеристики на целевия пазар: качества на купувачите, които ги карат да се интересуват от стойността на продукта

Пазарна категория: Позиционирайте продукта си в съществуваща пазарна категория или се опитайте да създадете нова категория. Тези потребители, които ще намерят вашия продукт за подходящ за пазара.

Какво казват читателите:

„Добре написана и лесна за четене книга за позиционирането. Задължителна за четене, особено ако се занимавате с маркетинг на технологични продукти. Отива отвъд теоретичните конструкции и предлага практична рамка за постигане на идеалното позициониране.“

5. Вдъхновени: Как да създадете технологични продукти, които клиентите обичат

Най-продаваният бестселър в областта на бизнес проучванията и развитието, книгата „Inspired“ на Марти Каган обяснява как ефективното управление на продукти допринася за проектирането, създаването и мащабирането на успешни технологични продукти.

Авторът дава ценни съвети за това как най-добрите технологични и успешни компании, като Apple, Tesla и Facebook, провеждат представяния на продукти и как да структурирате успешни продуктови организации.

Въпреки че тази книга за продуктов маркетинг е написана през 2008 г., когато все още не е съществувала отделна длъжност „продуктов маркетинг специалист“, тя е ценен източник за разбиране на психологията на технологичните продукти.

Подходящото позициониране на продукта на пазара, независимо от етапа, на който се намира компанията, изисква подходяща структура на продуктовите екипи, подходяща маркетингова кампания и стратегическа стойност по отношение на бизнес контекста и посоката.

„Продукт мениджърът работи неуморно, като ръководи продуктовия екип да комбинира технологии и дизайн, за да реши реални проблеми на клиентите по начин, който отговаря на бизнес нуждите.“ – Марти Кейган

За книгата

Автор(и): Марти Каган

Брой страници: 386

Година на издаване: 2008

Приблизително време за четене: 20 часа

Ниво на препоръка: от основно до напреднало

Оценки: (4,6/5) Amazon

Ключови изводи

Според Каган най-добрите продуктови екипи работят, защото:

Те се занимават с рисковете (стойност, използваемост, осъществимост, бизнес жизнеспособност), преди да изградят своите решения.

Те дефинират продукта в сътрудничество с всички екипи (т.е. дизайнерите, инженерите и продуктовите мениджъри работят рамо до рамо).

Те предлагат решения, които по същество разрешават основните проблеми.

Какво казват читателите:

„Марти е обхванала всяка област, която оказва влияние върху продуктовата организация, от гледна точка на различни хора: продуктов мениджър, дизайнер, заинтересовани страни, ръководители и мениджър по доставките, което прави тази книга подходяща за всеки в продуктова компания.“

6. Hooked: Как да създадете продукти, които формират навици

Ако вашият екип се е сблъсквал с неуспешни продукти, книгата „Hooked“ на Нир Еял ви предоставя четиристепенен процес (наречен „Hooked Model“), с който да създадете продукти, които формират навици и които вашите клиенти ще обичат.

Най-хубавото е, че книгата описва подробно поведенческите техники, които социалните медии използват, за да задържат интереса на потребителите и да ги накарат да се връщат.

И така, какво правят тези компании по различен начин? Те предлагат решения, които са първи в съзнанието на потребителите. Те се асоциират с даден проблем или нужда толкова силно, че целевата им аудитория автоматично се обръща към тях.

Например, днес „търсенето“ се асоциира органично с Google, а нуждата да се „чувстваме добре“ незабавно отвежда хората в Instagram. Еял показва на читателите как да изграждат такива асоциации и да прилагат „модела Hooked“.

„Много иновации се провалят, защото потребителите ирационално надценяват старото, а компаниите ирационално надценяват новото.“ – Нир Еял

За книгата

Автор(и): Нир Еял

Брой страници: 243

Година на издаване: 2014

Приблизително време за четене: 13 часа

Ниво на препоръка: от основно до напреднало

Оценки: (4,6/5) Amazon

Ключови изводи

„Hooked Model“ (Моделът „Закачен“) представлява четиристепенен процес, вграден в цикъл, включващ тригера, действието, инвестицията и променливата награда.

Има два вида тригери. Външните тригери са директни, платени, спечелени, свързани с взаимоотношенията или собствени призиви за действие. Вътрешните тригери са асоциациите, които хората правят с техните болезнени точки.

Вашият продукт трябва да решава даден проблем многократно и последователно (помислете за Facebook или Instagram – когато ви е скучно, посещавате тези сайтове без външно подтикване), за да се формира навик.

Какво казват читателите:

„Това е чудесна книга за тези, които искат да научат какво прави един продукт велик. Тя помага да се изведат на преден план много от концепциите, които виждаме в реалния живот, но не можем да назовем, например тригери, действия, награди, инвестиции. Тя е чудесен спътник за всеки, който иска да създаде продукт, и ще ви послужи като списък за проверка, за да видите дали сте обхванат най-важните аспекти на вашия продукт.“

7. Наръчник за оцеляване на продуктовия мениджър

Стив Хейнс, основател на The Product Management Executive Board, призовава професионалистите в областта на продуктовия маркетинг да мислят стратегически, за да напредват в кариерата си.

В „Наръчник за оцеляване на продуктовия мениджър“ авторът споделя стъпка по стъпка план за успех като маркетинг специалист и как да се създадат минимално жизнеспособни продукти (MVP) чрез практични инструменти и техники.

Книгата съдържа техники за придобиване на правомощия, внедряване и пускане на продукти, както и показатели за оценка на производителността на продуктите.

Като продуктов мениджър ще научите да надхвърляте рамките на характеристиките и функциите и да станете експерт по продуктите и защитник на интересите на клиентите. Независимо дали сте начинаещ, търсещ полезни съвети за продуктовия маркетинг, или опитен лидер, тази книга съдържа всичко необходимо, за да допринесете за постигането на постоянни положителни резултати за вашия бизнес.

Запознайте се в дълбочина с творческите аспекти на продуктовия мениджмънт, докато планирате пътя на клиента.

„Когато управлението на продуктите не е добре организирано, съгласувано или обхванато, хората трябва да работят по-усилено, за да постигнат същите цели и да изградят успешни стратегии.“ – Стивън Хейнс

За книгата

Автор(и): Стив Хейнс

Брой страници: 223

Година на издаване: 2013

Приблизително време за четене: 11 часа

Ниво на препоръка: Средно до напреднало

Оценки: (4,1/5) Amazon

Ключови изводи

Продуктът не винаги е единичен артикул, но в рамките на една компания съществува йерархия на услугите и продуктовите линии.

Управлението на продукти е модел, който включва откриване, иновации, стратегическо планиране, експериментиране, планиране, разработване и маркетинг на продукти.

Продуктовият маркетинг има четири аспекта: определете посоката, бъдете експерт в областта, насочете всички да се фокусират върху целите на компанията и продължавайте да вървите напред.

Какво казват читателите:

„Направих скок от кариера в армията към продажби, а наскоро и към продуктов мениджмънт. Тази книга трябва да бъде задължително четиво за всеки в света на продуктовия мениджмънт! Стивън прави отлична работа, като подробно описва примери от първа ръка от кариерата си и ги подкрепя с тактики и насоки, които читателят може да използва веднага. Той също така предоставя много полезни шаблони и инструменти, които планирам да внедря възможно най-скоро. Единственото, за което съжалявам, е, че не я прочетох по-рано!“

8. Продуктово ориентиран растеж: Как да създадете продукт, който се продава сам

Уес Буш се вдъхнови да напише тази книга, когато похарчи 300 долара за написването на бяла книга за SaaS продукт. Когато помогна за пускането на безплатен премиум продукт от 0 до 100 000 потребители, той осъзнава една изненадваща истина: повечето хора грешат по отношение на продажбата на софтуер.

В „Product-Led Growth“ Буш предлага стратегия, ориентирана към продукта, и дава практични съвети за спестяване на разходи за разработка и следване на подходяща стратегия за пускане на SaaS продукт на пазара.

Той разбива сложните концепции за маркетинг на технологични продукти на интересни диаграми и таблици.

Например, продуктите за допълване са като кола, сервирана с пържени картофи. Основните клиенти винаги ще проверяват големите продукти за допълване, така че пакетът помага за постигане на по-висок среден приход на потребител (ARPU).

„Дългът за способности е цената, която плащате всеки път, когато потребителят ви не успее да постигне ключовия резултат от вашия продукт.“ – Уес Буш

За книгата

Автор(и): Уес Буш

Брой страници: 278

Година на издаване: 2019

Приблизително време за четене: 15 часа

Ниво на препоръка: Средно до напреднало

Оценки: (4,5/5) Amazon

Ключови изводи

Разлика в стойността се създава, когато има разлика между възприеманата стойност и реалната стойност; колкото по-голяма е разликата в стойността, толкова по-пропусклив е вашият фуния.

Има три причини, поради които разликите в стойността са толкова големи в SaaS индустрията, а именно: недостатъчна продуктова способност, липса на осведоменост за нуждите на клиентите и прекалено обещаващи решения.

За да създадете технологични продукти, за които клиентите са готови да платят, трябва да премахнете разликата в стойността и триенето, което води до ниско приемане на продукта.

Какво казват читателите:

„Бих посъветвал всеки основател на Saas да прочете тази книга, преди да започне своето начинание ~ много части може да изглеждат теоретични. А след две години от пускането на продукта прочетете я отново ~ ще откриете, че всяка дума има абсолютен смисъл. Прекалено добра е.“

9. Дизайнът на ежедневните неща

Първоначално публикувана през 1988 г. под заглавието „Психологията на ежедневните неща“, книгата на Доналд Норман описва психологията зад добрия и лошия дизайн, като предлага принципи за дизайн.

Въпреки че „Дизайнът на ежедневните неща“ засяга дисциплини като ергономика, дизайнерска практика и поведенческа психология, тази книга заема твърдо място сред книгите за продуктов маркетинг.

Разбирането на когнитивната психология е един от многото аспекти на продуктовия маркетинг.

Изхождайки от очакванията и нуждите на клиентите, авторът представя убедителни аргументи за това как дизайнът на продуктите спомага за комуникацията между обекта и потребителя.

Докато иноваторите обвиняват себе си за провала на продуктите, изненадващата истина, както подсказва книгата, е, че продуктите се провалят, когато дизайнът им не предлага интуитивни указания.

Авторът призовава дизайнерите, маркетолозите и мениджърите по продуктов маркетинг да се възползват от силата на ограниченията и да проектират с оглед на грешките. Най-важното послание на един добър дизайн е, че той не се нуждае от обяснение.

„Добрият дизайн всъщност е много по-труден за забелязване от лошия дизайн, отчасти защото добрите дизайни отговарят толкова добре на нашите нужди, че дизайнът е невидим.“ – Доналд Норман

За книгата

Автор(и): Дон Норман

Брой страници: 368

Година на издаване: 2013

Приблизително време за четене: 20 часа

Ниво на препоръка: Напреднали

Оценки: (4,4/5) Amazon

Ключови изводи

Добрият дизайн използва ограниченията на продукта, за да помогне на потребителя да разбере продукта.

Добрите идеи за продукти оцеляват, когато в процеса на проектиране се взема предвид човешката психология.

Човешко-ориентираният дизайн сближава технологиите и хората

Какво казват читателите:

„Ако сте UI и UX дизайнер, трябва да имате тази книга, защото тя е вашата БИБЛИЯ... Тя наистина ни помага да разберем простите принципи на дизайна, които иначе бихме пропуснали в името на дизайна или простотата.“

10. Строеж за всички: разширете пазара си с дизайнерски практики от екипа за включване на продукти на Google

Това е първата книга в списъка, която разглежда важността на разнообразието и включването в дизайна на продуктите.

В „Building for Everyone“ Ани Жан-Баптист представя убедителни аргументи за бизнес лидерите да възприемат инклузивен подход при създаването на продукти за жени, хора с различен цвят на кожата и други недостатъчно представени групи.

Авторът подхожда стъпка по стъпка към въпросите, които маркетинг специалистите, изследователите на потребители и мениджърите по продуктов маркетинг трябва да задават, за да включат повече групи потребители в процеса на проектиране.

Като ръководител на продуктовото включване в Google, Жан-Батист посочва, че продуктовото включване разширява демографската група на потребителите от „средностатистическия“ човек до разнообразна и динамична популация от различни раси, етноси, полове и способности.

„Когато дадете приоритет на инклузивния дизайн, започвате да се фокусирате върху дълбоките притеснения на потребителите, за да ги разрешите.“ – Ани Жан-Баптист

За книгата

Автор(и): Ани Жан-Баптист

Брой страници: 272

Година на издаване: 2020

Приблизително време за четене: 14 часа

Ниво на препоръка: Напреднали

Оценки: (4,6/5) Amazon

Ключови изводи

Златното правило за инклузивен продуктов маркетинг не е „отнасяй се с другите така, както би искал да се отнасят с теб“, а „отнасяй се с другите така, както те биха искали да се отнасят с тях“.

Недостатъчно представените хора съставляват значителна част от населението и следователно са двигатели на растежа.

Необслужените клиенти трябва да бъдат в центъра на вашите практики и процеси.

Какво казват читателите:

„Тази книга ме вдъхнови да започна разговор за включването на продукти и да стана шампион във всяка организация, в която съм работил оттогава. На всеки, който работи като продуктов лидер от какъвто и да е вид, тази книга ще стане ясно, че създаването на продукти за всички е добро както за хората, така и за бизнеса. ”

Други почетни споменавания в книгите за продуктов маркетинг

