10 безплатни шаблона за продуктов дизайн

Създаването на страхотно приложение, уебсайт или друг вид дигитален продукт без wireframing е почти невъзможно. Както всеки продуктов дизайнер знае, най-подходящият wireframe ще ви помогне – на вас и на вашия клиент – да си представите какво можете да очаквате преди основната част от разработката.

Разбира се, това не означава, че създаването на wireframe трябва да отнема много време. В крайна сметка, wireframing трябва да спестява време, а не да добавя главоболия към разработката.

Ето къде шаблоните за wireframe могат да ви помогнат.

Какво е шаблон за wireframe?

Шаблонът за wireframe е предварително създаден план, който ви помага да начертаете дизайна на вашия дигитален продукт. Вместо да започвате от нулата, попълвате предварително попълнени формуляри и бели дъски, които опростяват процеса.

Шаблоните за wireframe са готови за представяне. Те служат като вътрешни документи за планиране и могат да помогнат на заинтересованите страни и лицата, вземащи решения, да разберат напълно посоката на продукта, преди да инвестират значителни ресурси в неговото разработване.

Целта на шаблона за wireframe е да оптимизира процеса, независимо дали искате да проектирате един или няколко продукта. Започвайки с информацията и параметрите, които вече са в шаблона, ще прекарвате по-малко време в логистика и повече време в изграждането на wireframe, който най-добре отговаря на вашите нужди и аудитория.

Точният вид ще зависи от шаблона, вашия продукт и функционалността, която търсите. Опциите за шаблони за wireframe по-долу ще се различават значително по вид, функционалност и резултат.

Все пак, всеки шаблон за wireframe ще се интегрира директно с процеса на разработване на вашия продукт.

Какво прави един шаблон за wireframe добър?

Макар че точната същност на шаблоните за wireframe може да варира от проект до проект, най-добрите варианти имат някои общи характеристики, които е важно да се търсят:

Леснота на употреба : Вашият шаблон трябва да е интуитивен, за да можете да отделяте по-малко време за неговото създаване и повече за идеите, които стоят зад него

Съгласуване на целите на продукта : Различните шаблони отговарят на различни нужди на продукти и проекти. Намерете такъв, който съответства на вашия съществуващ процес на разработка

Интеграция : Вашият шаблон трябва да се интегрира с : Вашият шаблон трябва да се интегрира с инструменти за управление на проекти и други работни приложения и да има възможност за вграждане на ресурси от софтуер като Envato Elements.

Споделяемост : Колкото по-лесно е да споделите шаблона си с членовете на проектния екип и външни заинтересовани страни, толкова по-полезен ще бъде той.

Редактиране в реално време : Схемите трябва да се променят с добавянето на допълнителна информация или данни и не трябва да са статични. Редактирането в реално време ви позволява да правите промени бързо и ефективно.

Безплатни или на ниска цена: Ако целта на wireframing е да се оптимизира процеса на дизайн и разработка на продукти, потърсете безплатни шаблони за wireframe. Тези шаблони са най-полезни.

10 шаблона за wireframe

Имайки предвид тези параметри, нека разгледаме шаблоните, които можете да използвате в дизайна на вашия продукт. Тези 10 шаблона са нашите фаворити, като съчетават горните характеристики, за да помогнат на вашия продуктов екип да успее.

1. Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за wireframe на ClickUp

Шаблонът ClickUp Wireframing Whiteboard позволява на потребителите да скицират дизайна на своя уебсайт или приложение с лекота и прецизност. Този всеобхватен шаблон предоставя цифрова бяла дъска, която ви позволява да визуализирате и планирате потребителския интерфейс, оформлението на страниците, разположението на съдържанието и навигационните системи на вашия проект в реално време.

Интуитивният и интерактивен интерфейс гарантира забавен, съвместен и безпроблемен процес на създаване на wireframe, съчетаващ творческа свобода с дисциплина в дизайна.

Този шаблон за wireframe поддържа сътрудничество в реално време, позволявайки на няколко членове на екипа едновременно да изготвят, преработват, коментират и одобряват wireframes. Това улеснява по-добрата комуникация, по-бързото вземане на решения и по-силно съгласуване между заинтересованите страни, проектните мениджъри, дизайнерите и разработчиците.

Освен това, шаблонът се интегрира безпроблемно с други функции и инструменти на ClickUp, което ви позволява да свържете wireframes с подходящи задачи, да създавате зависимости и да проследявате напредъка. Това гарантира съгласуван и ефективен процес на дизайн и разработка на продукти от начало до край.

2. Шаблон „Потребителски поток“ на ClickUp

Този шаблон за потребителски поток ви позволява да превърнете сложни системи във визуализации на потребителски потоци

Шаблонът за потребителски поток на ClickUp може да идентифицира проблемните точки в потребителското пътуване, да проектира по-ефективни пътища за изпълнение на задачите и да разработи по-интуитивно и по-гладко потребителско преживяване (UX). Като такъв, той може да се превърне в безценен инструмент за UX дизайн за целия ви екип.

Това не е обикновен шаблон за разработка на софтуер. Този шаблон използва уебсайт или мобилно приложение, за да поддържа проекта ви за дизайн на продукти в правилната посока и, което е по-важно, да се фокусира върху нуждите и опита на потребителите.

Шаблонът „Потребителски поток“ се основава на основна бяла дъска, което ви позволява да създадете диаграма, която отговаря на вашите потребители. Това е идеалният шаблон за wireframe, дори и да не сте дизайнер!

Най-хубавото е, че се интегрира естествено в интерфейса на ClickUp. Интеграцията ще свърже отделните задачи в шаблона, така че екипът ви винаги да знае следващата стъпка и проектът ви да може да се фокусира върху целите си.

3. Шаблон „ClickUp UX Project Plan“

Когато се нуждаете от помощта на всички, този шаблон за проектен план ще ви спаси деня

Всеки добър wireframe трябва да бъде част от още по-добър проектен план. Шаблонът за проектен план на ClickUp UX може да се превърне във вашия близък спътник през целия процес на планиране.

Целта на този шаблон е UX. Неговият дизайн позволява на всички членове на екипа да знаят какви стъпки да предприемат и кога да ги предприемат, за да създадат уебсайт или приложение, което отговаря и надхвърля основните нужди на потребителите.

Освен определението на обхвата и елементите за разработване на потребителски профили, той включва и wireframes и прототипи за продуктов дизайн. Тези прототипи помагат на вас и другите заинтересовани страни в проекта да разберете как ще функционира крайният продукт, преди да бъде създаден.

Шаблонът включва списък с категоризация на различните етапи, като управление на обхвата и създаване на wireframe. Алтернативните изгледи предоставят информация за това кой отговаря за всяка задача и как задачите взаимодействат помежду си.

Този шаблон може лесно да се свърже с другите елементи за управление на проекти, тъй като е част от по-голямата екосистема ClickUp.

4. Шаблон за план на проект за уебсайт дизайн на ClickUp

Отделете по-малко време за организиране и повече време за дизайнерски елементи с този шаблон за уебсайт с wireframe изглед на табло

Създайте уеб страница с лекота, използвайки шаблона за проектен план за уеб дизайн на ClickUp.

Шаблонът оптимизира плановете за уебсайтове, като използва предварително създадени задачи и полета, включително начални срещи, етапи на дизайна, копирайтинг и, разбира се, wireframing. Задачите и зависимите задачи гарантират, че всеки знае какво прави, като същевременно не губи предвид цялостната картина.

Това не е строго шаблон за wireframe. Въпреки това, той осигурява необходимата организация за вашите wireframe елементи, гарантирайки, че можете да ги изградите възможно най-ефективно.

5. Шаблон „ClickUp Sitemap Whiteboard“

Визуализирайте картата на сайта си с този прост шаблон

Шаблонът за карта на сайта на ClickUp се отличава с лекотата си на употреба. Не е чудно, че това е един от най-популярните шаблони за бяла дъска и шаблони за карта на сайта в базата данни на ClickUp.

Wireframes се нуждаят от sitemaps, за да бъдат поставени в по-широк контекст. Ако създавате wireframe за една уеб страница или страница на приложение, ще ви е необходимо задълбочено разбиране за това как предходните страници водят до нея и къде препращащите линкове отвеждат потребителя.

Това е, което прави тази бяла дъска за карта на сайта толкова ценна.

Можете да визуализирате цялата структура на продукта си на едно място чрез проста система за плъзгане и пускане. Тази система помага да се гарантира, че навигацията и йерархията са лесни и интуитивни, което означава, че потребителите могат да се движат бързо.

Но това е само началото. Шаблонът предлага и изгледи под формата на списък и табло за по-функционален подход към картата на сайта ви. По-логистичните опции за преглед могат бързо да се окажат безценни за сложни дизайни на продукти, които изискват множество секции и вход от други лица.

6. Шаблон за уеб дизайн план на ClickUp

Контролирайте всеки аспект от уеб дизайна, от основния макет до доставката на ресурсите, с този всеобхватен шаблон

Шаблонът за уеб дизайн на ClickUp е точно това, което обещава името му: лесен начин да поддържате проекта си за уеб дизайн в рамките на задачата и в срок. Стандартният преглед включва основни раздели, за да не губите предвид цялостната картина, включително:

Неща, които трябва да направите за комплект за wireframe

Артикули, които в момента са в процес на дизайн

Елементи, изискващи въвеждане на данни или обратна връзка

Артикули, които в момента са в очакване

Елементи, които в момента са в процес на преглед от клиента

Елементи, които в момента се преразглеждат

Одобрени елементи, готови за внедряване

Членовете на проектния екип могат да виждат напредъка на текущите и бъдещите си задачи и цели по всяко време. Основната функционалност остава същата, като опростява процеса чрез своята простота за дизайни, като интранет и сайтове за електронна търговия.

Разбира се, това не е единственият възможен изглед. Спецификациите на елементите, като сложност, капацитет на дизайнера, нови заявки за дизайн и други, могат да улеснят сортирането. Проектният мениджър може също да използва функциите за проследяване на времето, етикети и зависимости между задачите през целия процес.

7. Шаблон за RFP за уеб разработка на ClickUp

Този шаблон съхранява цялата необходима информация на едно място

Преди да започнете с дизайна на продукта, ще ви е необходима заявка за оферта (RFP). Ако не разработвате уебсайта си вътрешно, ще трябва да публикувате подходяща заявка, за да намерите подходящите доставчици.

Шаблонът за RFP за уеб разработка на ClickUp може да ви помогне в тази ситуация.

Този шаблон бързо става безценен, ако сте нови в процеса на RFP. Предварително зададените секции ви позволяват да попълните информацията, включително обща информация за компанията, подробности за проекта, бюджети, изисквания за предложенията и др. Можете да използвате тези секции, за да увеличите шансовете си да съобразите предложенията си с вашите нужди.

Това също така гарантира стандартизация на процеса. Колкото по-ясни са указанията в документа с искането за оферта, толкова по-лесно можете да оцените всички оферти за уеб дизайн, използвайки едни и същи критерии.

Разбира се, този процес включва и очертаване на вашите нужди от wireframe за разработката на уебсайта. Ако го определите като ключова нужда в RFP, шансовете ви да работите с необходимите wireframes значително се увеличават.

8. Диаграма на потока от данни на ClickUp

Създайте визуални представяния на това как данните се движат през вашия бизнес от начало до край

С шаблона за диаграма на потока на данни на ClickUp вече не е нужно да се притеснявате, че сложните информационни потоци ще повлияят на процеса на дизайн на вашия продукт. Вместо това можете ясно и кратко да очертаете тези потоци, за да може екипът ви да ги прегледа и управлява.

Диаграмите на потока от данни са от решаващо значение за подпомагане на екипите да разберат сложните процеси на данни. Когато очертаете потоците от данни, можете по-добре да разберете текущата среда и как потенциалните подобрения могат да повлияят на движението на вашите данни. Визуализацията е от решаващо значение за откриването на тези потенциални пречки и слаби места.

Шаблонът ClickUp е създаден на бяла дъска, което опростява процеса на визуализация дори и за най-сложните потоци. Добавянето към предварително създадения поток е лесно с ясна легенда и може да се свърже директно с вашия wireframe, превръщайки данните в страница с фокус върху UX.

9. Шаблон за уебсайт от Moqups

Чрез Moqups

Ако искате само да създадете бърз wireframe, шаблонът за wireframe на началната страница на Moqups е чудесен вариант. Началните страници стават все по-важен инструмент за маркетингови кампании, а този шаблон ви помага лесно да създадете контури на привлекателни и практични страници за вашата аудитория.

Ефективните целеви страници трябва да привличат вниманието, да ангажират посетителите ви и да ги подтикват към взаимодействие. Шаблонът за wireframe на Moqups е предварително създаден, за да ангажира посетителите, като се нуждае само от минимална персонализация, за да отговаря на вашите уникални нужди.

Създаването на целеви страници не трябва да е сложно или отнемащо много време. Въпреки това, те трябва да отговарят на вашите нужди. Този шаблон за wireframe постига перфектен баланс между скорост и качество за бизнеса от всякакъв мащаб.

10. Шаблон Wireframe Globe Word от PoweredTemplate

Чрез PoweredTemplate

Ще запазим нещата прости, за да приключим. Дизайнът на шаблона Wireframe Globe Word Template на PoweredTemplate не е предназначен за уебсайт или приложение. Вместо това, той е прост, предварително създаден шаблон за създаване на многостранични доклади, които представят вас, вашия бизнес и темата на вашата презентация в най-добрата възможна светлина.

Той включва корица, която използва пространството за дълбочина и много визуални елементи. Съдържанието е интересно и лесно за четене благодарение на двуколонното оформление, а долната част на страницата запазва основната информация на преден план.

Шаблонът е създаден за Microsoft Word, което гарантира съвместимост с всички основни инструменти за обработка на текст. Той може да бъде изтеглен безплатно, което означава, че можете да започнете да работите върху wireframe за вашия подробен доклад без забавяне.

Подобрете създаването на wireframe и разработката на продуктите си с ClickUp

Намирането на подходящия шаблон за wireframe е само началото. В крайна сметка, това е само една от съставките на процеса на разработка, в който са необходими променливи и входни данни от членовете на вашия вътрешен екип и външни заинтересовани страни.

Като безплатен софтуер за управление на проекти, ClickUp е идеалният избор за екипи за продуктов дизайн и разработка. Ние предлагаме горните шаблони, цялостни решения за сътрудничество и управление на работата, които бързо ще станат безценни за вашия екип.

Защо чакате? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес. Разгледайте нашите шаблони, поканете екипа си и започнете да ускорявате разработването на вашите цифрови продукти!