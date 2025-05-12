10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Microsoft Whiteboard, които трябва да познавате в момента

Microsoft е голямо име в технологичната индустрия. Като такъв, Microsoft Whiteboards е успешен продукт с много доволни потребители. Напоследък компанията се фокусира върху софтуера си за бизнес класа и създаването на безпроблемно преживяване за потребителите.

Но това прави ли го идеалния софтуер за бяла дъска за екипи, които искат да постигнат максимална продуктивност?

Не е задължително.

Интеграциите на Microsoft Whiteboard са ограничени до голяма степен до другите продукти на компанията, а самата интерактивна Whiteboard предлага малко функции извън специфичните за бялата дъска.

В тази статия ще разгледаме най-добрите алтернативи на Microsoft Whiteboard, които са налични в момента, и ще подчертаем различните функции, ограничения, цени и оценки на продуктите, за да намерите най-подходящия за вас вариант.

Да започнем!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Microsoft Whiteboard?

Когато обмисляте алтернативи на Microsoft Whiteboard, има няколко фактора, които трябва да имате предвид. Докато оценявате възможностите, вземете предвид следните точки.

Функции за сътрудничество между много потребители : Сътрудничеството в реално време е важен аспект на софтуера за бяла дъска. Избраната от вас алтернатива трябва да предлага тази функционалност.

Кръстосана платформена съвместимост : Членовете на екипа използват различни устройства. Уверете се, че избраната от вас алтернатива работи на възможно най-много от тези устройства.

Интеграция и споделяне на файлове : Модерният технологичен стек се състои от много функции за сътрудничество в екип, които позволяват съвместна работа върху виртуална бяла дъска. Той трябва да разполага и с интеграции за свързване с други уеб приложения.

Поверителност и сигурност : Киберсигурността е важен фактор. Обърнете внимание на криптирането, защитата на данните, контрола на достъпа и спазването на правилата за поверителност.

Опции за експортиране и импортиране : Вкарването и изкарването на данни от софтуера трябва да бъде възможно най-лесно – особено когато искате да споделяте идеи. За да улесните това, потърсете софтуер, който поддържа широк набор от файлови формати.

Видеоконферентни разговори : Онлайн срещите са от решаващо значение за успешното : Онлайн срещите са от решаващо значение за успешното сътрудничество на работното място – независимо дали вашият екип работи дистанционно или в една и съща стая.

Цени и лицензиране: Оценете ценовата структура и опциите за лицензиране на алтернативата на Microsoft Whiteboard. Избраното от вас решение трябва да съответства на бюджета ви, но и да предоставя необходимите ви функции.

10-те най-добри алтернативи на Microsoft Whiteboard, които можете да използвате

Изборът на най-добрия софтуер за бяла дъска не е лесна задача. Парите, които харчите, са важна инвестиция в успеха на вашия екип, затова е разумно да проучите всички възможности. Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на Microsoft Whiteboard, за да получите добра представа за наличните възможности.

Започнете безплатно Вижте дейността на всички и работете в тясно сътрудничество като екип, дори и когато работите дистанционно. Провеждайте мозъчни бури, добавяйте бележки и събирайте най-добрите си идеи на творческо платно с ClickUp Whiteboards.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Тази алтернатива на Microsoft Whiteboard предлага над 10 персонализирани изгледа, като изглед „Табло“ и изглед „Списък“, което позволява гъвкаво управление на задачите и лесно картографиране на процесите.

Използвайте го, за да превърнете идеите си в действия и да ги възложите на членовете на екипа директно от бялата дъска. За разлика от ClickUp, Microsoft Whiteboard се фокусира предимно върху функциите за съвместна работа с бяла дъска, а не върху обширни инструменти за управление на задачи и производителност, които да свързват всички екипи.

Функцията Whiteboard на ClickUp е тясно интегрирана с други мощни функции за сътрудничество, като ClickUp Chat и ClickUp Project Management. Този динамичен инструмент за бяла дъска подобрява комуникацията, като свързва точките в работното ви пространство, предоставяйки на екипа ви бърз поглед върху цялостната картина.

Той разполага с интуитивен сензорен интерфейс за прецизност и вграден AI генератор на изображения, за да придадете по-голяма яснота на вашите идеи. А най-хубавото? Можете да стартирате цял проект от вашата бяла дъска, да проследявате напредъка и да чатите с колегите си, всичко това в рамките на вашата работна среда ClickUp.

Няма повече преминаване от един инструмент към друг!

Развивайте идеи с екипа, като ги изчертавате в свободна форма на Mind Map с Blank Mode в ClickUp.

Функцията Mind Maps на ClickUp позволява на екипите да създават пътни карти и работни потоци, като свързват обектите помежду си. Сътрудничеството в екип в реално време и споделянето на публични връзки улесняват съвместната работа както на членовете на екипа, така и на външните заинтересовани страни.

Таблата предлагат персонализирани шаблони, богато форматиране на текст и възможност за преобразуване на съдържанието на таблата в задачи, което прави управлението на проекти по-ефективно.

Шаблони като Concept Map Template от ClickUp позволяват на потребителите да започнат бързо. ClickUp поддържа множество платформи, включително Windows, macOS, iOS, Android и уеб браузъри, като осигурява достъпност и сътрудничество от различни устройства.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време : ClickUp Whiteboards позволява на няколко потребители да сътрудничат в реално време.

Mind Maps : Те позволяват на екипите да организират и свързват визуално идеи, пътни карти и работни процеси.

Разпределяне на задачи : Потребителите могат да разпределят задачи директно от онлайн Whiteboard, което улеснява : Потребителите могат да разпределят задачи директно от онлайн Whiteboard, което улеснява делегирането на работа и проследяването на напредъка.

Възможности за вграждане : Различни елементи, като уеб съдържание, документи и други, могат лесно да бъдат вградени във виртуалната Whiteboard, за да се улесни сътрудничеството в екипа и споделянето на задачи.

Персонализирани шаблони : ClickUp предлага стотици персонализирани шаблони за бели дъски, които покриват широка гама от нужди.

AI възможности: Можете да опишете идеите си и да ги визуализирате с помощта на вградения AI генератор на изображения.

Интегриран чат: ClickUp Chat ви позволява да централизирате и проследявате разговорите в цялото си работно пространство (от бели дъски до задачи и табла).

Споменавания и коментари : Няколко потребители могат да споменават други и да коментират директно на бялата дъска, което улеснява търсенето на мнения и предоставянето на обратна връзка.

Публично споделяне : Таблата, създадени в ClickUp, могат да се споделят с клиенти или външни заинтересовани страни чрез генериране на публични връзки.

Достъпност на различни платформи: Белите дъски на ClickUp са достъпни на различни платформи, включително Windows, macOS, iOS, Android и браузъри.

Ограничения на ClickUp

Ограничени функции в мобилното приложение

В сравнение с други онлайн опции за бяла дъска, кривата на обучение може да бъде стръмна.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Разгледайте пълното ни ръководство за ClickUp Whiteboards, за да научите всичко, което ви е необходимо, за да започнете да сътрудничите!

2. Miro

чрез Miro

Miro е популярна онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, която позволява на екипите да генерират идеи, да провеждат мозъчни бури и да работят заедно във визуално и интерактивно работно пространство. Тя предлага набор от функции, предназначени да улеснят дистанционното сътрудничество и творческото мислене, за да могат множество потребители да споделят идеи и да работят заедно.

Най-добрите функции на Miro

Разширени инструменти за сътрудничество : Предлага функции за сътрудничество, така че потребителите да могат да оставят коментари, да споменават членове на екипа и да водят дискусии във виртуалната бяла дъска.

Гъвкави платна и шаблони : Голямото, гъвкаво платно позволява на потребителите да създават и организират съдържание в различни формати. Miro предлага широка гама от предварително създадени шаблони за различни случаи на употреба.

Огромна библиотека с интерактивни елементи: Miro включва богата библиотека с фигури, икони, лепящи се бележки и други елементи, които могат лесно да се добавят към бялата дъска.

Ограничения на Miro

Някои потребители смятат, че Miro е по-труден за използване в сравнение с други алтернативи на Microsoft Whiteboard.

Потребителите са съобщили за проблеми с производителността при работа с големи и сложни дъски.

Miro е предимно онлайн платформа, което означава, че се изисква интернет връзка, за да имате достъп и да работите на бели дъски.

Цени на Miro

Безплатно завинаги

Starter – 8 $/месец на потребител

Бизнес – 16 $/месец на потребител

Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4. 8/5 (4725 отзива)

Capterra: 4,7/5 (1211 отзива)

Сравнете Miro и Jamboard!

3. Рисувайте. Чатете

Draw. Chat е онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, която позволява на потребителите да рисуват, скицират и си сътрудничат в реално време. Този инструмент за съвместна работа има прост, интуитивен интерфейс за визуална комуникация и мозъчна атака.

Draw. Най-добрите функции на Chat

Функции за сътрудничество: Потребителите могат да виждат рисунките и редакциите на другите в реално време, което улеснява работата в екип и обмена на идеи.

Инструменти за рисуване : Платформата предлага набор от персонализирани инструменти за рисуване, включително четки, фигури, текст и цветове.

Безкраен платно: Таблото предлага безкрайно платно, което осигурява достатъчно място за записване на идеи.

Рисуване. Ограничения на чата

Draw. Chat предлага сравнително основен набор от функции в сравнение с по-комплексните инструменти.

След като сесията Draw. Chat бъде затворена или обновена, съдържанието на бялата дъска се губи.

Няма разширени контроли за сътрудничество, като например разрешения за потребители, история на версиите или възможност за проследяване на промените.

Draw. Chat цени

Безплатно завинаги

Свържете се с доставчика за цени за ъпгрейд

Draw. Chat оценки и рецензии

Capterra: 4,7/5 (6 рецензии)

4. OneNote

чрез OneNote

OneNote е инструмент за водене на бележки и цифрово организиране, разработен от Microsoft. Той позволява на потребителите да записват и организират своите идеи, бележки и информация в цифров бележник.

Най-добрите функции на OneNote

Синхронизация между устройства : Бележките могат да се синхронизират безпроблемно между устройствата, което позволява на потребителите да имат достъп до бележките си отвсякъде.

Сътрудничество и споделяне : Потребителите могат да сътрудничат по бележки и бележници в реално време, като ги споделят с другите.

Функции за търсене и организиране : Мощните възможности за търсене позволяват на потребителите бързо да намират конкретни бележки.

Шаблони: Полезни : Полезни шаблони на OneNote улесняват инструмента за генериране на нови идеи.

Ограничения на OneNote

Софтуерът може да бъде прекалено сложен за нови потребители поради комплексния си набор от функции.

Интеграциите на OneNote се фокусират главно върху други продукти на Microsoft, като оставят малко или никаква поддръжка за интеграции на трети страни.

Цени на OneNote

Този продукт е част от абонаментната услуга Microsoft 365.

Безплатно завинаги

Личен – 6,99 $/месец

Семейство – 9,99 $/месец

Business Basic – 7,20 $/месец

Приложения за бизнес – 9,90 $/месец

Business Standard – 15,00 $/месец

Business Premium – 26,40 $/месец

Оценки и рецензии за OneNote

G2: 4,5/5 (1811+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (1356 отзива)

5. Conceptboard

чрез Conceptboard

Conceptboard е онлайн платформа за бяла дъска, която позволява на екипите да визуализират, обменят идеи и сътрудничат по проекти на виртуален платно.

Най-добрите функции на Conceptboard

Софтуер за визуално сътрудничество : Потребителите могат да споделят идеи, да рисуват скици и да добавят коментари в реално време по интерактивен начин.

Безкраен платно : Безкрайното работно пространство се разширява, докато потребителите добавят съдържание, като предоставя достатъчно място за документиране на всички идеи.

Управление на проекти: Conceptboard разполага с функции за управление на проекти, като възлагане на задачи и проследяване на напредъка.

Ограничения на Conceptboard

Conceptboard може да бъде малко по-труден за научаване в сравнение с по-основните виртуални бели дъски.

Някои разширени функции, като интеграции и възможности за управление на проекти, са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Conceptboard

Безплатно завинаги

Премиум – 6 $/месец на потребител

Бизнес – 9,50 $/месец на потребител

Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Data Center Edition – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Conceptboard

G2: 4. 6/5 (91 отзива)

Capterra: 4,6/5 (40 отзива)

6. Lucidspark

чрез Lucidspark

Lucidspark е платформа за съвместна работа онлайн, предназначена за визуално мислене, мозъчна атака и решаване на проблеми.

Най-добрите функции на Lucidspark

Шаблони и рамки : Предлага набор от шаблони, предназначени да поддържат различни нужди на работния процес.

Интеграции с инструменти за продуктивност : Интеграциите с често използвани инструменти позволяват на потребителите да разширят функционалността на Lucidspark.

Функции за гласуване и обратна връзка: Предоставя функции за гласуване, оценяване и обратна връзка по идеи.

Ограничения на Lucidspark

Може да отнеме известно време, докато се научите да използвате всички налични функции.

Потребителското изживяване на мобилни устройства може да не е толкова оптимизирано, колкото на настолни или преносими компютри.

Цени на Lucidspark

Безплатно завинаги

Индивидуален – 7,85 $/месец на потребител

Team – 9,00 $/месец на потребител

Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Lucidspark

G2: 4,5/5 (2142 отзива)

Capterra: 4,7/5 (351 отзива)

7. Mural

чрез Mural

Mural е онлайн платформа за визуална бяла дъска, която позволява на екипите да работят заедно и да обменят идеи или да скицират идеи във виртуална среда с бяла дъска.

Най-добрите функции на Mural

Гъвкаво платно : Голямото и гъвкаво платно позволява на потребителите да създават и подреждат съдържание по свободен начин, за да общуват безпроблемно и да споделят нови идеи.

Богата библиотека с шаблони : Разполага с голяма колекция от предварително проектирани шаблони, пригодени за различни случаи на употреба.

Богат набор от елементи: Може да се използва голям набор от визуални елементи, включително лепящи се бележки, фигури, изображения и инструменти за рисуване.

Ограничения на Mural

Разширените функции на Mural могат да се окажат предизвикателство за някои нови потребители.

Цената е относително висока в сравнение с някои от другите опции.

Mural разчита в голяма степен на интернет връзката и може да работи зле при по-бавни връзки.

Цени на Mural

Безплатно завинаги

Team – 9,99 $/месец на потребител

Бизнес – 17,99 $/месец на потребител

Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Mural

G2: 4. 6/5 (1324 отзива)

Capterra: 4,6/5 (110 отзива)

8. Milanote

чрез Milanote

Milanote е инструмент за визуално сътрудничество за организиране на идеи, планиране на проекти и създаване на визуални табла за различни цели.

Най-добрите функции на Milanote

Функционалност „плъзгане и пускане“ : Milanote опростява процеса на организиране на съдържанието с лесен за използване интерфейс „плъзгане и пускане“.

Интеграция с други инструменти : Интеграцията с инструменти на трети страни помага за консолидиране на различни ресурси в едно работно пространство.

Мудбордове и дизайнерски функции: Мудбордовете, галериите с изображения и дизайнерските шаблони помагат на творческите професионалисти да работят по-ефективно.

Ограничения на Milanote

Milanote има относително ограничени опции за форматиране на текст и визуални елементи.

Сложните проекти може да изискват известни усилия за поддържане на организация за тези, които не са запознати с функциите.

Цени на Milanote

Безплатно завинаги

Person – 9,99 $/месец на потребител

Team – 49 $/месец за 10 потребители

Team – 99 $/месец за 50 потребители

Оценки и рецензии за Milanote

G2: 4,5/5 (41 отзива)

Capterra: 4,7/5 (53 отзива)

9. Jamboard

чрез Google Jamboard

Jamboard е интерактивна цифрова бяла дъска от Google, вградена в голям сензорен екран с висока разделителна способност. Тя е проектирана да улеснява мозъчната атака както във физическа, така и в цифрова среда.

Най-добрите функции на Jamboard

Лепящи се бележки и разпознаване на ръчен текст : Виртуални лепящи се бележки могат да се добавят към дъската и да се създават от физически бележки с разпознаване на ръчен текст.

Интеграция с Google Workspace : Интегрира се с други приложения на Google Workspace, като Google Drive, Docs, Sheets и Google Slides.

Разпознаване на изображения и форми: Изображенията, вмъкнати в Jamboard, могат да бъдат автоматично разпознавани като форми, което позволява бързото създаване на диаграми.

Ограничения на Jamboard

Jamboard е физическо устройство, така че за пълноценното използване на функциите му е необходим физически достъп до хардуера.

Инструментът се интегрира добре с приложенията на Google Workspace, но има ограничена интеграция с инструменти на трети страни.

Цени на Jambaord

4999 долара за хардуер, плюс годишна такса за поддръжка от 600 долара.

Оценки и рецензии за Jamboard

G2: 4. 2/5 (18 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (96 отзива)

10. Freehand

чрез Freehand

Freehand е цифрова бяла дъска, разработена от InVision. Тя предлага проста и интуитивна платформа за скициране, рисуване и споделяне на идеи в реално време.

Най-добрите функции на Freehand

Инструменти за писане и рисуване : Хубав набор от инструменти, включително писалки, маркери и флумастери, позволяващи прецизно рисуване.

Лепящи се бележки и коментари : Потребителите могат да добавят цифрови лепящи се бележки и коментари към дъската за лесна организация и обратна връзка.

Интеграция със софтуера InVision: Други продукти на InVision, като Boards и Studio, се интегрират лесно с Freehand.

Ограничения на Freehand

Freehand е насочен предимно към проста и опростена работа с бяла дъска, така че му липсват много от напредналите функции.

Безплатната версия е ограничена по отношение на броя на дъските и наличното пространство за съхранение.

Цени на Freehand

Безплатно завинаги

Pro – 4,00 $/месец на потребител

Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Freehand

G2: 4. 3/5 (278 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3 рецензии)

Най-добрата алтернатива на Whiteboard за вашия бизнес

Независимо от това, върху какво работите, ClickUp разполага с инструментите, от които се нуждаете, за да сътрудничите, организирате и напредвате уверено. Благодарение на лесните за използване функции и широката гама от налични шаблони, сте подготвени за следващия си проект.

Интересувате ли се?

Регистрирайте се в ClickUp още днес!