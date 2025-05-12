10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Microsoft Whiteboard, които трябва да познавате в момента

Microsoft е голямо име в технологичната индустрия. Като такъв, Microsoft Whiteboards е успешен продукт с много доволни потребители. Напоследък компанията се фокусира върху софтуера си за бизнес класа и създаването на безпроблемно преживяване за потребителите.
Но това прави ли го идеалния софтуер за бяла дъска за екипи, които искат да постигнат максимална продуктивност?
Не е задължително.
Интеграциите на Microsoft Whiteboard са ограничени до голяма степен до другите продукти на компанията, а самата интерактивна Whiteboard предлага малко функции извън специфичните за бялата дъска.
В тази статия ще разгледаме най-добрите алтернативи на Microsoft Whiteboard, които са налични в момента, и ще подчертаем различните функции, ограничения, цени и оценки на продуктите, за да намерите най-подходящия за вас вариант.
Да започнем!
Какво трябва да търсите в алтернативите на Microsoft Whiteboard?
Когато обмисляте алтернативи на Microsoft Whiteboard, има няколко фактора, които трябва да имате предвид. Докато оценявате възможностите, вземете предвид следните точки.
- Функции за сътрудничество между много потребители: Сътрудничеството в реално време е важен аспект на софтуера за бяла дъска. Избраната от вас алтернатива трябва да предлага тази функционалност.
- Кръстосана платформена съвместимост: Членовете на екипа използват различни устройства. Уверете се, че избраната от вас алтернатива работи на възможно най-много от тези устройства.
- Интеграция и споделяне на файлове: Модерният технологичен стек се състои от много функции за сътрудничество в екип, които позволяват съвместна работа върху виртуална бяла дъска. Той трябва да разполага и с интеграции за свързване с други уеб приложения.
- Поверителност и сигурност: Киберсигурността е важен фактор. Обърнете внимание на криптирането, защитата на данните, контрола на достъпа и спазването на правилата за поверителност.
- Опции за експортиране и импортиране: Вкарването и изкарването на данни от софтуера трябва да бъде възможно най-лесно – особено когато искате да споделяте идеи. За да улесните това, потърсете софтуер, който поддържа широк набор от файлови формати.
- Видеоконферентни разговори: Онлайн срещите са от решаващо значение за успешното сътрудничество на работното място – независимо дали вашият екип работи дистанционно или в една и съща стая.
- Цени и лицензиране: Оценете ценовата структура и опциите за лицензиране на алтернативата на Microsoft Whiteboard. Избраното от вас решение трябва да съответства на бюджета ви, но и да предоставя необходимите ви функции.
10-те най-добри алтернативи на Microsoft Whiteboard, които можете да използвате
Изборът на най-добрия софтуер за бяла дъска не е лесна задача. Парите, които харчите, са важна инвестиция в успеха на вашия екип, затова е разумно да проучите всички възможности. Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на Microsoft Whiteboard, за да получите добра представа за наличните възможности.
1. ClickUp
ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.
Тази алтернатива на Microsoft Whiteboard предлага над 10 персонализирани изгледа, като изглед „Табло“ и изглед „Списък“, което позволява гъвкаво управление на задачите и лесно картографиране на процесите.
Използвайте го, за да превърнете идеите си в действия и да ги възложите на членовете на екипа директно от бялата дъска. За разлика от ClickUp, Microsoft Whiteboard се фокусира предимно върху функциите за съвместна работа с бяла дъска, а не върху обширни инструменти за управление на задачи и производителност, които да свързват всички екипи.
Функцията Whiteboard на ClickUp е тясно интегрирана с други мощни функции за сътрудничество, като ClickUp Chat и ClickUp Project Management. Този динамичен инструмент за бяла дъска подобрява комуникацията, като свързва точките в работното ви пространство, предоставяйки на екипа ви бърз поглед върху цялостната картина.
Той разполага с интуитивен сензорен интерфейс за прецизност и вграден AI генератор на изображения, за да придадете по-голяма яснота на вашите идеи. А най-хубавото? Можете да стартирате цял проект от вашата бяла дъска, да проследявате напредъка и да чатите с колегите си, всичко това в рамките на вашата работна среда ClickUp.
Няма повече преминаване от един инструмент към друг!
Функцията Mind Maps на ClickUp позволява на екипите да създават пътни карти и работни потоци, като свързват обектите помежду си. Сътрудничеството в екип в реално време и споделянето на публични връзки улесняват съвместната работа както на членовете на екипа, така и на външните заинтересовани страни.
Таблата предлагат персонализирани шаблони, богато форматиране на текст и възможност за преобразуване на съдържанието на таблата в задачи, което прави управлението на проекти по-ефективно.
Шаблони като Concept Map Template от ClickUp позволяват на потребителите да започнат бързо. ClickUp поддържа множество платформи, включително Windows, macOS, iOS, Android и уеб браузъри, като осигурява достъпност и сътрудничество от различни устройства.
Най-добрите функции на ClickUp
- Сътрудничество в реално време: ClickUp Whiteboards позволява на няколко потребители да сътрудничат в реално време.
- Mind Maps: Те позволяват на екипите да организират и свързват визуално идеи, пътни карти и работни процеси.
- Разпределяне на задачи: Потребителите могат да разпределят задачи директно от онлайн Whiteboard, което улеснява делегирането на работа и проследяването на напредъка.
- Възможности за вграждане: Различни елементи, като уеб съдържание, документи и други, могат лесно да бъдат вградени във виртуалната Whiteboard, за да се улесни сътрудничеството в екипа и споделянето на задачи.
- Персонализирани шаблони: ClickUp предлага стотици персонализирани шаблони за бели дъски, които покриват широка гама от нужди.
- AI възможности: Можете да опишете идеите си и да ги визуализирате с помощта на вградения AI генератор на изображения.
- Интегриран чат: ClickUp Chat ви позволява да централизирате и проследявате разговорите в цялото си работно пространство (от бели дъски до задачи и табла).
- Споменавания и коментари: Няколко потребители могат да споменават други и да коментират директно на бялата дъска, което улеснява търсенето на мнения и предоставянето на обратна връзка.
- Публично споделяне: Таблата, създадени в ClickUp, могат да се споделят с клиенти или външни заинтересовани страни чрез генериране на публични връзки.
- Достъпност на различни платформи: Белите дъски на ClickUp са достъпни на различни платформи, включително Windows, macOS, iOS, Android и браузъри.
Ограничения на ClickUp
- Ограничени функции в мобилното приложение
- В сравнение с други онлайн опции за бяла дъска, кривата на обучение може да бъде стръмна.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
Разгледайте пълното ни ръководство за ClickUp Whiteboards, за да научите всичко, което ви е необходимо, за да започнете да сътрудничите!
2. Miro
Miro е популярна онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, която позволява на екипите да генерират идеи, да провеждат мозъчни бури и да работят заедно във визуално и интерактивно работно пространство. Тя предлага набор от функции, предназначени да улеснят дистанционното сътрудничество и творческото мислене, за да могат множество потребители да споделят идеи и да работят заедно.
Най-добрите функции на Miro
- Разширени инструменти за сътрудничество: Предлага функции за сътрудничество, така че потребителите да могат да оставят коментари, да споменават членове на екипа и да водят дискусии във виртуалната бяла дъска.
- Гъвкави платна и шаблони: Голямото, гъвкаво платно позволява на потребителите да създават и организират съдържание в различни формати. Miro предлага широка гама от предварително създадени шаблони за различни случаи на употреба.
- Огромна библиотека с интерактивни елементи: Miro включва богата библиотека с фигури, икони, лепящи се бележки и други елементи, които могат лесно да се добавят към бялата дъска.
Ограничения на Miro
- Някои потребители смятат, че Miro е по-труден за използване в сравнение с други алтернативи на Microsoft Whiteboard.
- Потребителите са съобщили за проблеми с производителността при работа с големи и сложни дъски.
- Miro е предимно онлайн платформа, което означава, че се изисква интернет връзка, за да имате достъп и да работите на бели дъски.
Цени на Miro
- Безплатно завинаги
- Starter – 8 $/месец на потребител
- Бизнес – 16 $/месец на потребител
- Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и рецензии за Miro
- G2: 4. 8/5 (4725 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (1211 отзива)
Сравнете Miro и Jamboard!
3. Рисувайте. Чатете
Draw. Chat е онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, която позволява на потребителите да рисуват, скицират и си сътрудничат в реално време. Този инструмент за съвместна работа има прост, интуитивен интерфейс за визуална комуникация и мозъчна атака.
Draw. Най-добрите функции на Chat
- Функции за сътрудничество: Потребителите могат да виждат рисунките и редакциите на другите в реално време, което улеснява работата в екип и обмена на идеи.
- Инструменти за рисуване: Платформата предлага набор от персонализирани инструменти за рисуване, включително четки, фигури, текст и цветове.
- Безкраен платно: Таблото предлага безкрайно платно, което осигурява достатъчно място за записване на идеи.
Рисуване. Ограничения на чата
- Draw. Chat предлага сравнително основен набор от функции в сравнение с по-комплексните инструменти.
- След като сесията Draw. Chat бъде затворена или обновена, съдържанието на бялата дъска се губи.
- Няма разширени контроли за сътрудничество, като например разрешения за потребители, история на версиите или възможност за проследяване на промените.
Draw. Chat цени
- Безплатно завинаги
- Свържете се с доставчика за цени за ъпгрейд
Draw. Chat оценки и рецензии
- Capterra: 4,7/5 (6 рецензии)
4. OneNote
OneNote е инструмент за водене на бележки и цифрово организиране, разработен от Microsoft. Той позволява на потребителите да записват и организират своите идеи, бележки и информация в цифров бележник.
Най-добрите функции на OneNote
- Синхронизация между устройства: Бележките могат да се синхронизират безпроблемно между устройствата, което позволява на потребителите да имат достъп до бележките си отвсякъде.
- Сътрудничество и споделяне: Потребителите могат да сътрудничат по бележки и бележници в реално време, като ги споделят с другите.
- Функции за търсене и организиране: Мощните възможности за търсене позволяват на потребителите бързо да намират конкретни бележки.
- Шаблони: Полезни шаблони на OneNote улесняват инструмента за генериране на нови идеи.
Ограничения на OneNote
- Софтуерът може да бъде прекалено сложен за нови потребители поради комплексния си набор от функции.
- Интеграциите на OneNote се фокусират главно върху други продукти на Microsoft, като оставят малко или никаква поддръжка за интеграции на трети страни.
Цени на OneNote
Този продукт е част от абонаментната услуга Microsoft 365.
- Безплатно завинаги
- Личен – 6,99 $/месец
- Семейство – 9,99 $/месец
- Business Basic – 7,20 $/месец
- Приложения за бизнес – 9,90 $/месец
- Business Standard – 15,00 $/месец
- Business Premium – 26,40 $/месец
Оценки и рецензии за OneNote
- G2: 4,5/5 (1811+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (1356 отзива)
5. Conceptboard
Conceptboard е онлайн платформа за бяла дъска, която позволява на екипите да визуализират, обменят идеи и сътрудничат по проекти на виртуален платно.
Най-добрите функции на Conceptboard
- Софтуер за визуално сътрудничество: Потребителите могат да споделят идеи, да рисуват скици и да добавят коментари в реално време по интерактивен начин.
- Безкраен платно: Безкрайното работно пространство се разширява, докато потребителите добавят съдържание, като предоставя достатъчно място за документиране на всички идеи.
- Управление на проекти: Conceptboard разполага с функции за управление на проекти, като възлагане на задачи и проследяване на напредъка.
Ограничения на Conceptboard
- Conceptboard може да бъде малко по-труден за научаване в сравнение с по-основните виртуални бели дъски.
- Някои разширени функции, като интеграции и възможности за управление на проекти, са достъпни само в плановете от по-висок клас.
Цени на Conceptboard
- Безплатно завинаги
- Премиум – 6 $/месец на потребител
- Бизнес – 9,50 $/месец на потребител
- Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени
- Data Center Edition – Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и рецензии за Conceptboard
- G2: 4. 6/5 (91 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (40 отзива)
6. Lucidspark
Lucidspark е платформа за съвместна работа онлайн, предназначена за визуално мислене, мозъчна атака и решаване на проблеми.
Най-добрите функции на Lucidspark
- Шаблони и рамки: Предлага набор от шаблони, предназначени да поддържат различни нужди на работния процес.
- Интеграции с инструменти за продуктивност: Интеграциите с често използвани инструменти позволяват на потребителите да разширят функционалността на Lucidspark.
- Функции за гласуване и обратна връзка: Предоставя функции за гласуване, оценяване и обратна връзка по идеи.
Ограничения на Lucidspark
- Може да отнеме известно време, докато се научите да използвате всички налични функции.
- Потребителското изживяване на мобилни устройства може да не е толкова оптимизирано, колкото на настолни или преносими компютри.
Цени на Lucidspark
- Безплатно завинаги
- Индивидуален – 7,85 $/месец на потребител
- Team – 9,00 $/месец на потребител
- Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и рецензии за Lucidspark
- G2: 4,5/5 (2142 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (351 отзива)
7. Mural
Mural е онлайн платформа за визуална бяла дъска, която позволява на екипите да работят заедно и да обменят идеи или да скицират идеи във виртуална среда с бяла дъска.
Най-добрите функции на Mural
- Гъвкаво платно: Голямото и гъвкаво платно позволява на потребителите да създават и подреждат съдържание по свободен начин, за да общуват безпроблемно и да споделят нови идеи.
- Богата библиотека с шаблони: Разполага с голяма колекция от предварително проектирани шаблони, пригодени за различни случаи на употреба.
- Богат набор от елементи: Може да се използва голям набор от визуални елементи, включително лепящи се бележки, фигури, изображения и инструменти за рисуване.
Ограничения на Mural
- Разширените функции на Mural могат да се окажат предизвикателство за някои нови потребители.
- Цената е относително висока в сравнение с някои от другите опции.
- Mural разчита в голяма степен на интернет връзката и може да работи зле при по-бавни връзки.
Цени на Mural
- Безплатно завинаги
- Team – 9,99 $/месец на потребител
- Бизнес – 17,99 $/месец на потребител
- Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и рецензии за Mural
- G2: 4. 6/5 (1324 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (110 отзива)
8. Milanote
Milanote е инструмент за визуално сътрудничество за организиране на идеи, планиране на проекти и създаване на визуални табла за различни цели.
Най-добрите функции на Milanote
- Функционалност „плъзгане и пускане“: Milanote опростява процеса на организиране на съдържанието с лесен за използване интерфейс „плъзгане и пускане“.
- Интеграция с други инструменти: Интеграцията с инструменти на трети страни помага за консолидиране на различни ресурси в едно работно пространство.
- Мудбордове и дизайнерски функции: Мудбордовете, галериите с изображения и дизайнерските шаблони помагат на творческите професионалисти да работят по-ефективно.
Ограничения на Milanote
- Milanote има относително ограничени опции за форматиране на текст и визуални елементи.
- Сложните проекти може да изискват известни усилия за поддържане на организация за тези, които не са запознати с функциите.
Цени на Milanote
- Безплатно завинаги
- Person – 9,99 $/месец на потребител
- Team – 49 $/месец за 10 потребители
- Team – 99 $/месец за 50 потребители
Оценки и рецензии за Milanote
- G2: 4,5/5 (41 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (53 отзива)
9. Jamboard
Jamboard е интерактивна цифрова бяла дъска от Google, вградена в голям сензорен екран с висока разделителна способност. Тя е проектирана да улеснява мозъчната атака както във физическа, така и в цифрова среда.
Най-добрите функции на Jamboard
- Лепящи се бележки и разпознаване на ръчен текст: Виртуални лепящи се бележки могат да се добавят към дъската и да се създават от физически бележки с разпознаване на ръчен текст.
- Интеграция с Google Workspace: Интегрира се с други приложения на Google Workspace, като Google Drive, Docs, Sheets и Google Slides.
- Разпознаване на изображения и форми: Изображенията, вмъкнати в Jamboard, могат да бъдат автоматично разпознавани като форми, което позволява бързото създаване на диаграми.
Ограничения на Jamboard
- Jamboard е физическо устройство, така че за пълноценното използване на функциите му е необходим физически достъп до хардуера.
- Инструментът се интегрира добре с приложенията на Google Workspace, но има ограничена интеграция с инструменти на трети страни.
Цени на Jambaord
- 4999 долара за хардуер, плюс годишна такса за поддръжка от 600 долара.
Оценки и рецензии за Jamboard
- G2: 4. 2/5 (18 отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (96 отзива)
10. Freehand
Freehand е цифрова бяла дъска, разработена от InVision. Тя предлага проста и интуитивна платформа за скициране, рисуване и споделяне на идеи в реално време.
Най-добрите функции на Freehand
- Инструменти за писане и рисуване: Хубав набор от инструменти, включително писалки, маркери и флумастери, позволяващи прецизно рисуване.
- Лепящи се бележки и коментари: Потребителите могат да добавят цифрови лепящи се бележки и коментари към дъската за лесна организация и обратна връзка.
- Интеграция със софтуера InVision: Други продукти на InVision, като Boards и Studio, се интегрират лесно с Freehand.
Ограничения на Freehand
- Freehand е насочен предимно към проста и опростена работа с бяла дъска, така че му липсват много от напредналите функции.
- Безплатната версия е ограничена по отношение на броя на дъските и наличното пространство за съхранение.
Цени на Freehand
- Безплатно завинаги
- Pro – 4,00 $/месец на потребител
- Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и рецензии на Freehand
- G2: 4. 3/5 (278 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (3 рецензии)
Най-добрата алтернатива на Whiteboard за вашия бизнес
Независимо от това, върху какво работите, ClickUp разполага с инструментите, от които се нуждаете, за да сътрудничите, организирате и напредвате уверено. Благодарение на лесните за използване функции и широката гама от налични шаблони, сте подготвени за следващия си проект.
Интересувате ли се?