10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Microsoft Whiteboard, които трябва да познавате в момента

Erica Golightly
Erica Golightly
12 май 2025 г.

Microsoft е голямо име в технологичната индустрия. Като такъв, Microsoft Whiteboards е успешен продукт с много доволни потребители. Напоследък компанията се фокусира върху софтуера си за бизнес класа и създаването на безпроблемно преживяване за потребителите.

Но това прави ли го идеалния софтуер за бяла дъска за екипи, които искат да постигнат максимална продуктивност?

Не е задължително.

Интеграциите на Microsoft Whiteboard са ограничени до голяма степен до другите продукти на компанията, а самата интерактивна Whiteboard предлага малко функции извън специфичните за бялата дъска.

В тази статия ще разгледаме най-добрите алтернативи на Microsoft Whiteboard, които са налични в момента, и ще подчертаем различните функции, ограничения, цени и оценки на продуктите, за да намерите най-подходящия за вас вариант.

Да започнем!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Microsoft Whiteboard?

Когато обмисляте алтернативи на Microsoft Whiteboard, има няколко фактора, които трябва да имате предвид. Докато оценявате възможностите, вземете предвид следните точки.

  • Функции за сътрудничество между много потребители: Сътрудничеството в реално време е важен аспект на софтуера за бяла дъска. Избраната от вас алтернатива трябва да предлага тази функционалност.
  • Кръстосана платформена съвместимост: Членовете на екипа използват различни устройства. Уверете се, че избраната от вас алтернатива работи на възможно най-много от тези устройства.
  • Интеграция и споделяне на файлове: Модерният технологичен стек се състои от много функции за сътрудничество в екип, които позволяват съвместна работа върху виртуална бяла дъска. Той трябва да разполага и с интеграции за свързване с други уеб приложения.
  • Поверителност и сигурност: Киберсигурността е важен фактор. Обърнете внимание на криптирането, защитата на данните, контрола на достъпа и спазването на правилата за поверителност.
  • Опции за експортиране и импортиране: Вкарването и изкарването на данни от софтуера трябва да бъде възможно най-лесно – особено когато искате да споделяте идеи. За да улесните това, потърсете софтуер, който поддържа широк набор от файлови формати.
  • Видеоконферентни разговори: Онлайн срещите са от решаващо значение за успешното сътрудничество на работното място – независимо дали вашият екип работи дистанционно или в една и съща стая.
  • Цени и лицензиране: Оценете ценовата структура и опциите за лицензиране на алтернативата на Microsoft Whiteboard. Избраното от вас решение трябва да съответства на бюджета ви, но и да предоставя необходимите ви функции.

10-те най-добри алтернативи на Microsoft Whiteboard, които можете да използвате

Изборът на най-добрия софтуер за бяла дъска не е лесна задача. Парите, които харчите, са важна инвестиция в успеха на вашия екип, затова е разумно да проучите всички възможности. Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на Microsoft Whiteboard, за да получите добра представа за наличните възможности.

1. ClickUp

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да сътрудничите и да обменяте идеи с вашите екипи в реално време.
Вижте дейността на всички и работете в тясно сътрудничество като екип, дори и когато работите дистанционно. Провеждайте мозъчни бури, добавяйте бележки и събирайте най-добрите си идеи на творческо платно с ClickUp Whiteboards.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Тази алтернатива на Microsoft Whiteboard предлага над 10 персонализирани изгледа, като изглед „Табло“ и изглед „Списък“, което позволява гъвкаво управление на задачите и лесно картографиране на процесите.

Използвайте го, за да превърнете идеите си в действия и да ги възложите на членовете на екипа директно от бялата дъска. За разлика от ClickUp, Microsoft Whiteboard се фокусира предимно върху функциите за съвместна работа с бяла дъска, а не върху обширни инструменти за управление на задачи и производителност, които да свързват всички екипи.

Функцията Whiteboard на ClickUp е тясно интегрирана с други мощни функции за сътрудничество, като ClickUp Chat и ClickUp Project Management. Този динамичен инструмент за бяла дъска подобрява комуникацията, като свързва точките в работното ви пространство, предоставяйки на екипа ви бърз поглед върху цялостната картина.

Той разполага с интуитивен сензорен интерфейс за прецизност и вграден AI генератор на изображения, за да придадете по-голяма яснота на вашите идеи. А най-хубавото? Можете да стартирате цял проект от вашата бяла дъска, да проследявате напредъка и да чатите с колегите си, всичко това в рамките на вашата работна среда ClickUp.

Няма повече преминаване от един инструмент към друг!

Мисловни карти в празен режим в ClickUp
Развивайте идеи с екипа, като ги изчертавате в свободна форма на Mind Map с Blank Mode в ClickUp.

Функцията Mind Maps на ClickUp позволява на екипите да създават пътни карти и работни потоци, като свързват обектите помежду си. Сътрудничеството в екип в реално време и споделянето на публични връзки улесняват съвместната работа както на членовете на екипа, така и на външните заинтересовани страни.

Таблата предлагат персонализирани шаблони, богато форматиране на текст и възможност за преобразуване на съдържанието на таблата в задачи, което прави управлението на проекти по-ефективно.

Шаблони като Concept Map Template от ClickUp позволяват на потребителите да започнат бързо. ClickUp поддържа множество платформи, включително Windows, macOS, iOS, Android и уеб браузъри, като осигурява достъпност и сътрудничество от различни устройства.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Сътрудничество в реално време: ClickUp Whiteboards позволява на няколко потребители да сътрудничат в реално време.
  • Mind Maps: Те позволяват на екипите да организират и свързват визуално идеи, пътни карти и работни процеси.
  • Разпределяне на задачи: Потребителите могат да разпределят задачи директно от онлайн Whiteboard, което улеснява делегирането на работа и проследяването на напредъка.
  • Възможности за вграждане: Различни елементи, като уеб съдържание, документи и други, могат лесно да бъдат вградени във виртуалната Whiteboard, за да се улесни сътрудничеството в екипа и споделянето на задачи.
  • Персонализирани шаблони: ClickUp предлага стотици персонализирани шаблони за бели дъски, които покриват широка гама от нужди.
  • AI възможности: Можете да опишете идеите си и да ги визуализирате с помощта на вградения AI генератор на изображения.
  • Интегриран чат: ClickUp Chat ви позволява да централизирате и проследявате разговорите в цялото си работно пространство (от бели дъски до задачи и табла).
  • Споменавания и коментари: Няколко потребители могат да споменават други и да коментират директно на бялата дъска, което улеснява търсенето на мнения и предоставянето на обратна връзка.
  • Публично споделяне: Таблата, създадени в ClickUp, могат да се споделят с клиенти или външни заинтересовани страни чрез генериране на публични връзки.
  • Достъпност на различни платформи: Белите дъски на ClickUp са достъпни на различни платформи, включително Windows, macOS, iOS, Android и браузъри.

Ограничения на ClickUp

  • Ограничени функции в мобилното приложение
  • В сравнение с други онлайн опции за бяла дъска, кривата на обучение може да бъде стръмна.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Miro

Снимка на цифровата бяла дъска Miro
чрез Miro

Miro е популярна онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, която позволява на екипите да генерират идеи, да провеждат мозъчни бури и да работят заедно във визуално и интерактивно работно пространство. Тя предлага набор от функции, предназначени да улеснят дистанционното сътрудничество и творческото мислене, за да могат множество потребители да споделят идеи и да работят заедно.

Най-добрите функции на Miro

  • Разширени инструменти за сътрудничество: Предлага функции за сътрудничество, така че потребителите да могат да оставят коментари, да споменават членове на екипа и да водят дискусии във виртуалната бяла дъска.
  • Гъвкави платна и шаблони: Голямото, гъвкаво платно позволява на потребителите да създават и организират съдържание в различни формати. Miro предлага широка гама от предварително създадени шаблони за различни случаи на употреба.
  • Огромна библиотека с интерактивни елементи: Miro включва богата библиотека с фигури, икони, лепящи се бележки и други елементи, които могат лесно да се добавят към бялата дъска.

Ограничения на Miro

  • Някои потребители смятат, че Miro е по-труден за използване в сравнение с други алтернативи на Microsoft Whiteboard.
  • Потребителите са съобщили за проблеми с производителността при работа с големи и сложни дъски.
  • Miro е предимно онлайн платформа, което означава, че се изисква интернет връзка, за да имате достъп и да работите на бели дъски.

Цени на Miro

  • Безплатно завинаги
  • Starter – 8 $/месец на потребител
  • Бизнес – 16 $/месец на потребител
  • Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Miro

  • G2: 4. 8/5 (4725 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (1211 отзива)

Сравнете Miro и Jamboard!

3. Рисувайте. Чатете

Снимка на началната страница на Draw.Chat
чрез Draw.Chat

Draw. Chat е онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, която позволява на потребителите да рисуват, скицират и си сътрудничат в реално време. Този инструмент за съвместна работа има прост, интуитивен интерфейс за визуална комуникация и мозъчна атака.

Draw. Най-добрите функции на Chat

  • Функции за сътрудничество: Потребителите могат да виждат рисунките и редакциите на другите в реално време, което улеснява работата в екип и обмена на идеи.
  • Инструменти за рисуване: Платформата предлага набор от персонализирани инструменти за рисуване, включително четки, фигури, текст и цветове.
  • Безкраен платно: Таблото предлага безкрайно платно, което осигурява достатъчно място за записване на идеи.

Рисуване. Ограничения на чата

  • Draw. Chat предлага сравнително основен набор от функции в сравнение с по-комплексните инструменти.
  • След като сесията Draw. Chat бъде затворена или обновена, съдържанието на бялата дъска се губи.
  • Няма разширени контроли за сътрудничество, като например разрешения за потребители, история на версиите или възможност за проследяване на промените.

Draw. Chat цени

  • Безплатно завинаги
  • Свържете се с доставчика за цени за ъпгрейд

Draw. Chat оценки и рецензии

  • Capterra: 4,7/5 (6 рецензии)

4. OneNote

Снимка на екрана на функцията OneNote Build List
чрез OneNote

OneNote е инструмент за водене на бележки и цифрово организиране, разработен от Microsoft. Той позволява на потребителите да записват и организират своите идеи, бележки и информация в цифров бележник.

Най-добрите функции на OneNote

  • Синхронизация между устройства: Бележките могат да се синхронизират безпроблемно между устройствата, което позволява на потребителите да имат достъп до бележките си отвсякъде.
  • Сътрудничество и споделяне: Потребителите могат да сътрудничат по бележки и бележници в реално време, като ги споделят с другите.
  • Функции за търсене и организиране: Мощните възможности за търсене позволяват на потребителите бързо да намират конкретни бележки.
  • Шаблони: Полезни шаблони на OneNote улесняват инструмента за генериране на нови идеи.

Ограничения на OneNote

  • Софтуерът може да бъде прекалено сложен за нови потребители поради комплексния си набор от функции.
  • Интеграциите на OneNote се фокусират главно върху други продукти на Microsoft, като оставят малко или никаква поддръжка за интеграции на трети страни.

Цени на OneNote

Този продукт е част от абонаментната услуга Microsoft 365.

  • Безплатно завинаги
  • Личен – 6,99 $/месец
  • Семейство – 9,99 $/месец
  • Business Basic – 7,20 $/месец
  • Приложения за бизнес – 9,90 $/месец
  • Business Standard – 15,00 $/месец
  • Business Premium – 26,40 $/месец

Оценки и рецензии за OneNote

  • G2: 4,5/5 (1811+ отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (1356 отзива)

5. Conceptboard

Пример за продукт Conceptboard
чрез Conceptboard

Conceptboard е онлайн платформа за бяла дъска, която позволява на екипите да визуализират, обменят идеи и сътрудничат по проекти на виртуален платно.

Най-добрите функции на Conceptboard

  • Софтуер за визуално сътрудничество: Потребителите могат да споделят идеи, да рисуват скици и да добавят коментари в реално време по интерактивен начин.
  • Безкраен платно: Безкрайното работно пространство се разширява, докато потребителите добавят съдържание, като предоставя достатъчно място за документиране на всички идеи.
  • Управление на проекти: Conceptboard разполага с функции за управление на проекти, като възлагане на задачи и проследяване на напредъка.

Ограничения на Conceptboard

  • Conceptboard може да бъде малко по-труден за научаване в сравнение с по-основните виртуални бели дъски.
  • Някои разширени функции, като интеграции и възможности за управление на проекти, са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Conceptboard

  • Безплатно завинаги
  • Премиум – 6 $/месец на потребител
  • Бизнес – 9,50 $/месец на потребител
  • Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени
  • Data Center Edition – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Conceptboard

  • G2: 4. 6/5 (91 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (40 отзива)

6. Lucidspark

Управление на идеи на бяла дъска в Lucidspark
чрез Lucidspark

Lucidspark е платформа за съвместна работа онлайн, предназначена за визуално мислене, мозъчна атака и решаване на проблеми.

Най-добрите функции на Lucidspark

  • Шаблони и рамки: Предлага набор от шаблони, предназначени да поддържат различни нужди на работния процес.
  • Интеграции с инструменти за продуктивност: Интеграциите с често използвани инструменти позволяват на потребителите да разширят функционалността на Lucidspark.
  • Функции за гласуване и обратна връзка: Предоставя функции за гласуване, оценяване и обратна връзка по идеи.

Ограничения на Lucidspark

  • Може да отнеме известно време, докато се научите да използвате всички налични функции.
  • Потребителското изживяване на мобилни устройства може да не е толкова оптимизирано, колкото на настолни или преносими компютри.

Цени на Lucidspark

  • Безплатно завинаги
  • Индивидуален – 7,85 $/месец на потребител
  • Team – 9,00 $/месец на потребител
  • Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Lucidspark

  • G2: 4,5/5 (2142 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (351 отзива)

7. Mural

Пример за обзор на Mural whiteboard
чрез Mural

Mural е онлайн платформа за визуална бяла дъска, която позволява на екипите да работят заедно и да обменят идеи или да скицират идеи във виртуална среда с бяла дъска.

Най-добрите функции на Mural

  • Гъвкаво платно: Голямото и гъвкаво платно позволява на потребителите да създават и подреждат съдържание по свободен начин, за да общуват безпроблемно и да споделят нови идеи.
  • Богата библиотека с шаблони: Разполага с голяма колекция от предварително проектирани шаблони, пригодени за различни случаи на употреба.
  • Богат набор от елементи: Може да се използва голям набор от визуални елементи, включително лепящи се бележки, фигури, изображения и инструменти за рисуване.

Ограничения на Mural

  • Разширените функции на Mural могат да се окажат предизвикателство за някои нови потребители.
  • Цената е относително висока в сравнение с някои от другите опции.
  • Mural разчита в голяма степен на интернет връзката и може да работи зле при по-бавни връзки.

Цени на Mural

  • Безплатно завинаги
  • Team – 9,99 $/месец на потребител
  • Бизнес – 17,99 $/месец на потребител
  • Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Mural

  • G2: 4. 6/5 (1324 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (110 отзива)

8. Milanote

Снимка на началната страница на Milanote
чрез Milanote

Milanote е инструмент за визуално сътрудничество за организиране на идеи, планиране на проекти и създаване на визуални табла за различни цели.

Най-добрите функции на Milanote

  • Функционалност „плъзгане и пускане“: Milanote опростява процеса на организиране на съдържанието с лесен за използване интерфейс „плъзгане и пускане“.
  • Интеграция с други инструменти: Интеграцията с инструменти на трети страни помага за консолидиране на различни ресурси в едно работно пространство.
  • Мудбордове и дизайнерски функции: Мудбордовете, галериите с изображения и дизайнерските шаблони помагат на творческите професионалисти да работят по-ефективно.

Ограничения на Milanote

  • Milanote има относително ограничени опции за форматиране на текст и визуални елементи.
  • Сложните проекти може да изискват известни усилия за поддържане на организация за тези, които не са запознати с функциите.

Цени на Milanote

  • Безплатно завинаги
  • Person – 9,99 $/месец на потребител
  • Team – 49 $/месец за 10 потребители
  • Team – 99 $/месец за 50 потребители

Оценки и рецензии за Milanote

  • G2: 4,5/5 (41 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (53 отзива)

9. Jamboard

Пример за продукт на Google Jamboard
чрез Google Jamboard

Jamboard е интерактивна цифрова бяла дъска от Google, вградена в голям сензорен екран с висока разделителна способност. Тя е проектирана да улеснява мозъчната атака както във физическа, така и в цифрова среда.

Най-добрите функции на Jamboard

  • Лепящи се бележки и разпознаване на ръчен текст: Виртуални лепящи се бележки могат да се добавят към дъската и да се създават от физически бележки с разпознаване на ръчен текст.
  • Интеграция с Google Workspace: Интегрира се с други приложения на Google Workspace, като Google Drive, Docs, Sheets и Google Slides.
  • Разпознаване на изображения и форми: Изображенията, вмъкнати в Jamboard, могат да бъдат автоматично разпознавани като форми, което позволява бързото създаване на диаграми.

Ограничения на Jamboard

  • Jamboard е физическо устройство, така че за пълноценното използване на функциите му е необходим физически достъп до хардуера.
  • Инструментът се интегрира добре с приложенията на Google Workspace, но има ограничена интеграция с инструменти на трети страни.

Цени на Jambaord

  • 4999 долара за хардуер, плюс годишна такса за поддръжка от 600 долара.

Оценки и рецензии за Jamboard

  • G2: 4. 2/5 (18 отзива)
  • Capterra: 4. 3/5 (96 отзива)

10. Freehand

Снимка на началната страница на Freehand
чрез Freehand

Freehand е цифрова бяла дъска, разработена от InVision. Тя предлага проста и интуитивна платформа за скициране, рисуване и споделяне на идеи в реално време.

Най-добрите функции на Freehand

  • Инструменти за писане и рисуване: Хубав набор от инструменти, включително писалки, маркери и флумастери, позволяващи прецизно рисуване.
  • Лепящи се бележки и коментари: Потребителите могат да добавят цифрови лепящи се бележки и коментари към дъската за лесна организация и обратна връзка.
  • Интеграция със софтуера InVision: Други продукти на InVision, като Boards и Studio, се интегрират лесно с Freehand.

Ограничения на Freehand

  • Freehand е насочен предимно към проста и опростена работа с бяла дъска, така че му липсват много от напредналите функции.
  • Безплатната версия е ограничена по отношение на броя на дъските и наличното пространство за съхранение.

Цени на Freehand

  • Безплатно завинаги
  • Pro – 4,00 $/месец на потребител
  • Enterprise – Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Freehand

  • G2: 4. 3/5 (278 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (3 рецензии)

Най-добрата алтернатива на Whiteboard за вашия бизнес

Независимо от това, върху какво работите, ClickUp разполага с инструментите, от които се нуждаете, за да сътрудничите, организирате и напредвате уверено. Благодарение на лесните за използване функции и широката гама от налични шаблони, сте подготвени за следващия си проект.

