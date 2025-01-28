10-те най-добри алтернативи на Formstack за автоматизация на работния процес през 2025 г.

Получаването на обратна връзка от потребители, потенциални клиенти или служители е един от най-стандартните начини за подобряване на вашите продукти и бизнес операции. Съвременният софтуер за създаване на формуляри дори позволява автоматизация на работния процес, което улеснява анализа на данните от отговорите.

Formstack е популярен софтуерен продукт за създаване на формуляри с голяма база от потребители. Въпреки това, популярността му не означава, че е подходящият избор за вас.

Съставихме този списък с най-добрите алтернативи на Formstack, за да ви покажем какво друго има на пазара. Ако искате да преминете от Formstack или търсите други опции на пазара, този списък ще ви помогне да стесните избора си.

Какво да търсите в алтернативите на Formstack?

Когато сравнявате алтернативи на Formstack, трябва да сте запознати с функциите, които предлага повечето софтуер за създаване на формуляри. След като разберете какви опции са налични, се съсредоточете върху избора на продуктите, които имат функциите, които искате. Някои фактори, които трябва да имате предвид, включват:

Интеграции с трети страни : Възможността да свържете различни софтуерни продукти за кохерентен работен процес позволява по-голяма : Възможността да свържете различни софтуерни продукти за кохерентен работен процес позволява по-голяма ефективност при подаването на формуляри. Намерете инструмент за създаване на формуляри, който работи с инструментите, които вече използвате, и позволява автоматизация на основни задачи

Разширени функции : Разгледайте уникалните функции на всяка опция. Ако някоя от тези функции е от основно значение за вашите нужди, като например събиране на данни офлайн, това стеснява опциите.

Сигурност и съответствие на данните : Някои компании имат много строги изисквания за съответствие на данните. Ако това важи и за вас, уверете се, че избраният от вас софтуер отговаря на тези изисквания.

Цени: Цените на софтуера могат да бъдат объркващи, като всяка опция има няколко нива и всяко ниво има различни функции. Потърсете продукт, който е в рамките на вашия бюджет, но също така предлага добро съотношение между цена и функции.

10-те най-добри алтернативи на Formstack

Нека разгледаме силните и слабите страни на 10-те най-добри алтернативи на Formstack и да предоставим друга информация за създаването на онлайн формуляри.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с инструмент за създаване на формуляри чрез плъзгане и пускане и условна логика! Известен с широките си възможности за автоматизация, ClickUp улеснява добавянето на формуляри към вашия работен процес. Използвайте компонентите на ClickUp Forms, за да разкриете пълния му потенциал.

Създавайте формуляри, анализирайте отговорите и делегирайте задачи на членовете на екипа – всичко това от едно и също място.

За да помогне на потребителите да се ориентират бързо, ClickUp предлага огромна библиотека с шаблони, включително много за формуляри за обратна връзка. Процесът е прост, безпроблемен и успешен.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Automations за създаване на задача, използвайки събраната информация

Функции за сътрудничество в реално време между членовете на екипа, включително управление на документи

Поддръжка на условна логика за организиране на събраните данни

Интеграция в софтуер на трети страни

Опции за споделяне, експортиране и вграждане на формуляри

Ограничения на ClickUp

Ограничени възможности за персонализиране на дизайна на формулярите

Сложна крива на обучение за създаване на сложни формуляри

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Jotform

Чрез Jotform

Jotform е популярен инструмент за създаване на онлайн формуляри с богат избор от предварително проектирани шаблони. Тази платформа позволява на потребителите да създават формуляри за анкети, регистрация за събития, обратна връзка и др.

Ще създавате формуляри с помощта на широките възможности за персонализиране и лесния за използване интерфейс на Jotform и ще се възползвате от условната логика, усъвършенстваните джаджи и изчисленията, за да отговорите на сложни нужди. Различни задачи за автоматизация са възможни чрез интеграциите на Jotform с няколко приложения на трети страни.

Jotform също поставя силен акцент върху сигурността на данните, което го прави отличен избор за тези, които работят в чувствителни индустрии.

Най-добрите функции на Jotform

Богат избор от полета за създаване на онлайн формуляри

Поддръжка на условна логика за създаване на интерактивни формуляри

Библиотека с шаблони за формуляри, с които да създавате формуляри в разговорна форма

Услуга за приемане на онлайн плащания

Инструменти за управление и анализ на данни

Ограничения на Jotform

Висока цена за някои разширени функции

Случайни грешки при създаването на формуляри

Усъвършенстваната логика на формулярите може да е трудна за овладяване.

Цени на Jotform

Безплатен план

Бронз : 39 $/месец на потребител

Silver : 39 $/месец на потребител

Gold : 129 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4. 7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 1500 отзива)

3. Google Forms

Чрез Google

Google Forms е част от Google Workspace (по-рано известен като G Suite). Продуктът е дълбоко интегриран в екосистемата на Google, което улеснява сътрудничеството и споделянето на работата между потребителите.

Липсват някои от възможностите за персонализиране и разширените функции, които предлагат другите онлайн инструменти за създаване на формуляри, но той предоставя ясен подход за основните нужди. Това го прави идеално решение за бързи анкети и прости проучвания или формуляри за обратна връзка.

Потребителите автоматично събират отговорите на анкетите в Google Sheet за лесен достъп и анализ и настройват известия по имейл за подадените формуляри.

Най-добрите функции на Google Forms

Интуитивен интерфейс за създаване на формуляри за генериране на персонализирани отчети

Интеграция с други продукти на Google Workspace

Автоматично изпращане на отговори и данни към Google Sheets

Споделен или ограничен достъп до формуляри

Основни аналитични функции

Ограничения на Google Forms

Минимални възможности за персонализиране на външния вид на формулярите

Липсват разширени функции за създаване на формуляри в сравнение с алтернативите

Ограничена интеграция с продукти извън екосистемата на Google

Цени на Google Forms

Пакетът Google Workspace включва Google Forms. Цените по-долу са за този набор от продукти.

Безплатни завинаги

Business Starter : 8 $/месец на потребител

Business Standard : 12 $/месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Forms

G2: 4. 6/5 (40 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

4. SurveyMonkey

Чрез SurveyMonkey

Както подсказва името, SurveyMonkey започва като универсална платформа за създаване на анкети. Тази вече утвърдена марка разширява дейността си и в други области, свързани с създаването на формуляри, като запазва същия лесен за ползване интерфейс и мощния набор от аналитични инструменти.

За да помогне на потребителите да започнат, SurveyMonkey предоставя много готови шаблони. Той автоматизира отговорите на анкетите, изпраща напомнящи съобщения и персонализира съобщенията въз основа на отговорите във формулярите. Допълнителна автоматизация е възможна чрез връзката на SurveyMonkey с приложения на трети страни чрез Zapier.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Динамични анкети, създадени с логика на разклоняване

Богат избор от типове въпроси

Анкети, които се разпространяват чрез много популярни канали

Няколко инструмента за анализ на данни и отчитане

Инструменти за насочване към конкретни аудитории

Ограничения на SurveyMonkey

Разширените функции са по-скъпи

Интерфейсът може да бъде прекалено сложен, когато формулярите станат големи или комплексни.

Ограничена интеграция с инструменти на трети страни

Цени на SurveyMonkey

Предимство за екипа : 25 $/месец на потребител

Team Premier : 75 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (над 18 000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 9000 отзива)

5. Microsoft Forms

Чрез Microsoft

Част от пакета Microsoft 365, Microsoft Forms е лесна за използване програма за създаване на формуляри, подобна на Google Forms. Тя е тясно интегрирана с други продукти от пакета 365 и автоматизира събирането и организирането на данни чрез Excel и SharePoint.

Подобно на своя конкурент в Google, Microsoft Forms ограничава възможностите за интеграция извън своята екосистема, а функциите му са основни. Това може да е идеалният вариант за тези, които са напълно инвестирали в платформите на Microsoft и имат основни нужди.

Най-добрите функции на Microsoft Forms

Удобен интерфейс за създаване на формуляри

Интеграция с други продукти на Microsoft 365

Поддръжка за сътрудничество в реално време между членовете на екипа

Поддръжка за тестове с автоматично оценяване

Предложения за въпроси в анкети, базирани на изкуствен интелект (AI)

Ограничения на Microsoft Forms

По-малко предварително дефинирани шаблони в сравнение с някои други конкуренти

Ограничени възможности за персонализиране на външния вид на формуляра

Ограничена поддръжка за интеграция с продукти, които не са част от Microsoft.

Цени на Microsoft Forms

Business Basic : 6,00 $/месец на потребител

Business Standard : 12,50 $/месец на потребител

Business Premium: 22,00 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Forms

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (77 отзива)

6. WPForms

Чрез WPForms

Този популярен инструмент за създаване на формуляри с функция „плъзгане и пускане” се предлага като плъгин за WordPress, една от най-големите платформи за уеб дизайн. Той се интегрира с интерфейса на WordPress, позволявайки на потребителите да създават професионални и сложни формуляри от своите табла. С поддръжка на условна логика, той лесно създава динамични взаимодействия във формулярите.

Въпреки богатите функции, WPForms дава приоритет на скоростта и производителността за гладко потребителско преживяване. Софтуерът разполага с плъгини за популярни платформи за електронна поща, платежни портали и решения за управление на взаимоотношенията с клиенти.

Най-добрите функции на WPForms

Лесно създаване на формуляри с функция „плъзгане и пускане”

Готови шаблони за формуляри за различни случаи на употреба

Формуляри с мобилен дизайн, отзивчив към различните устройства

Условна логика, която показва или скрива полетата във формуляра въз основа на въведените от респондентите данни

Интеграция с популярна платформа за имейл маркетинг

Ограничения на WPForms

Слаба функционалност с определени WordPress теми

Разширени функции за формуляри, които са достъпни само с по-скъпи планове

Ограничена интеграция с софтуер на трети страни

Цени на WPForms

Basic : 49,50 $/година

Плюс : 99,50 $/година

Pro : 199,50 $/година

Elite: 299,50 $/година

Оценки и рецензии за WPForms

G2: 4. 8/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (21 отзива)

7. Typeform

Чрез Typeform

Typeform поставя силен акцент върху външния вид, което води до привлекателен процес на попълване на формуляри за респондентите. Той предлага уникален формат на разговор, който води потребителите през въпросите един по един, за да се сведе до минимум объркването.

Тази алтернатива на Formstack е инструмент за създаване на формуляри, който разполага с отличен набор от шаблони за различни случаи на употреба, за да помогне на потребителите да започнат бързо. Той прави малко от всичко. Формуляри и анкети, регистрационни формуляри, формуляри за контакт, формуляри за плащане – кажете каквото искате и Typeform вероятно може да го направи.

Интегрира се с няколко популярни приложения на трети страни, за да подпомогне автоматизацията и обработката на данни от проучвания. Софтуерът следва философията „мобилното на първо място“, с адаптивни формуляри, които лесно се приспособяват към всеки размер на екран.

Най-добрите функции на Typeform

Подобрена формулировка на формулярите с предложения, базирани на изкуствен интелект

Разнообразие от интерактивни полета във формулярите

Поддръжка на многостранични формуляри и индикатори за напредък

Инструменти за визуализация и анализи

Интеграция с инструменти и приложения на трети страни с Zapier и уебхукове

Ограничения на Typeform

Планове, които са скъпи за функциите, които предлагат

Ограничени възможности за персонализиране при по-ниските ценови нива

Сложни функции за разклоняване и условни формуляри

Цени на Typeform

Безплатни завинаги

Basic : 29 $/месец на потребител

Плюс : 59 $/месец на потребител

Бизнес : 99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4. 5/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

8. SurveySparrow

Чрез SurveySparrow

Подобно на Typeform, SurveySparrow улеснява създаването на онлайн формуляри. Те предлагат формат на формуляра под формата на разговор и разполагат с интерфейс, подобен на чат, за събиране на отговори.

Платформата е решение без кодиране, което позволява на потребителите да създават динамични и визуално привлекателни формуляри с ограничени технически умения. Освен това, с тази платформа е изключително лесно да се създават анкети.

SurveySparrow улеснява включването на персонализирани въпроси и интерактивни елементи във формулярите. Софтуерът използва Zapier, за да осигури интеграция с приложения на трети страни.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Формуляри с интерфейс, подобен на чат

Няколко налични формати на въпроси

Логика на разклоняване и инструменти за персонализация за динамични формуляри

Проследяване на анализи в реално време и генериране на доклади за изтегляне

Планирано изпращане по имейл, незабавно или по график

Ограничения на SurveySparrow

Сложните формуляри могат да предизвикат проблеми с производителността

Интеграции на трети страни, които не винаги са толкова стабилни, колкото биха могли да бъдат

Полезни функции, които са достъпни само в по-скъпите планове

Цени на SurveySparrow

Безплатни завинаги

Basic : 19 $/месец на потребител

Essentials : 49 $/месец на потребител

Бизнес : 99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (81 отзива)

9. Paperform

Чрез Paperform

Paperform използва подход, който е силно фокусиран върху дизайна при създаването на формуляри. Добавете разнообразни медийни елементи като изображения, видеоклипове и персонализирани шрифтове, за да създадете прецизни визуални дизайни. Paperform разполага с много автоматични функции, които го правят лесен за начинаещи, независимо дали искате да създадете основни формуляри или да се развихрите.

Този онлайн инструмент за създаване на формуляри се интегрира с много инструменти на трети страни за автоматизация и събиране на данни. Неконвенционалният интерфейс не разполага с функция за плъзгане и пускане, както много други в списъка, и залага на интуитивен контекстуален подход.

Най-добрите функции на Paperform

Силен акцент върху персонализирането и брандирането на формулярите

Формуляри с вградени видеоклипове и изображения

Интеграция с често използвани системи за обработка на плащания

Поддръжка на условна логика и динамични формуляри

Интеграция с Zapier, позволяваща автоматизация на основни задачи

Ограничения на Paperform

Сложни формуляри с разширени функции, които могат да бъдат трудни за създаване от нови потребители.

Ограничени възможности за персонализиране на външния вид на формулярите в сравнение с други инструменти за създаване на формуляри

Ценни функции, които изискват по-скъпи планове

Цени на Paperform

Essentials : 20 $/месец

Pro : 40 $/месец

Агенция: 135 $/месец

Оценки и рецензии за Paperform

G2: 4. 5/5 (42 отзива)

Capterra: 4,8/5 (86 отзива)

10. 123 Form Builder

Чрез 123 Form Builder

Друга опция с фокус върху сигурността е 123 Form Builder. Освен фокуса върху сигурността, 123 Form Builder се стреми да има лесен за използване интерфейс, който позволява както на нови, така и на опитни потребители да създават мощни формуляри.

Безпроблемната интеграция означава, че няма да имате главоболия (нито вашият екип от разработчици). Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” предлага голям избор от джаджи и редица опции за персонализиране.

Най-добрите функции на 123 Form Builder

Лесен за използване инструмент за създаване на формуляри с добър избор от полета за попълване

Разширени формуляри с условна логика и интелигентни формуляри

Поддръжка на няколко езика

Разширени функции за сигурност

Интеграции с други популярни приложения и платформи

Ограничения на 123 Form Builder

Случайни незначителни грешки при създаването на формуляри

Възможностите за анализи и отчети не са толкова силни, колкото при някои конкуренти.

Интеграцията с трети страни може да бъде трудна за настройка.

Цени на 123 Form Builder

Безплатни завинаги

Gold : 19,99 $/месец

Platinum : 37,99 $/месец

Diamond : 69,99 $/месец

Enterprise: Започва от 199,99 $/месец

123 Form Builder оценки и рецензии

G2: 4. 5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 отзива)

Намерете идеалния формуляр за вас

Събирането на обратна връзка чрез онлайн формуляр не трябва да е трудно. 10-те най-добри алтернативи на Formstack ви предлагат много възможности за избор. Ако търсите идеалния помощник за управление на проекти, не търсете по-далеч от ClickUp. Опитайте го безплатно още днес!