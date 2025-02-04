10 безплатни шаблона за набиране на средства за събития и благотворителни организации през 2025 г.

Организирането на дарителска кампания е много повече от просто молене на хората да отворят портфейлите си. Обикновено то включва всички видове промоционални събития и дейности, за да запознаете потенциалните поддръжници с вашата кауза. И това изисква сериозно планиране – ако се втурнете в него, може да изглеждате прекалено нетърпеливи или да представите погрешно мотивите си.

Ето защо трябва да се замислите и да създадете първокласни материали и стратегии, които да накарат хората да кажат: „Аз съм с вас. ” 💳

За щастие, не е нужно да правите това сам, когато имате на разположение шаблони за набиране на средства! Те ви позволяват да планирате всяка стъпка от кампанията си, за да разпространите ефективно информацията и да привлечете щедри дарители.

В тази статия ще ви представим 10-те най-добри шаблона за набиране на средства, с които да ускорите кампанията си и да постигнете целите си.

Какво е шаблон за набиране на средства?

Набирането на средства е действие, което се състои в търсене на финансова подкрепа за благотворителна кауза или бизнес начинание чрез събития, вечери, концерти и кампании. Освен събирането на пари, набирането на средства обикновено включва и повишаване на осведомеността по даден въпрос или идея.

Шаблонът за набиране на средства предоставя основата за организиране на дейности , които да накарат хората да говорят за вашата кауза и в крайна сметка да допринесат за нея. Неговата предварително създадена структура поставя основата за създаване на информативни и лесни за разбиране листовки, плакати, презентации, планове за събития и маркетингови кампании.

Какво прави един шаблон за набиране на средства добър?

Един добър шаблон за набиране на средства трябва да притежава следните характеристики:

Леснота на употреба : Шаблонът трябва да има добре организирани раздели, които всички участници в проекта могат лесно да разберат и следват.

Възможност за персонализиране: Трябва да ви позволява да променяте секциите и елементите, за да създавате персонализирани материали, които предават желаното послание до буквата ✉️

Няколко членове на екипа редактират едновременно един документ в ClickUp Docs

Функции за съвместна работа : Трябва да има опции като редактиране в реално време, лесно споделяне и управление на задачи. Трябва да можете да работите по него с вашите колеги или други хора, участващи в набирането на средства.

Универсалност: Шаблонът трябва да може да се адаптира към различни цели за набиране на средства.

10 шаблона за набиране на средства

Проучихме стотици шаблони за набиране на средства и стеснихме избора си до топ 10 от ClickUp, Template.net, Adobe и Slidesgo. Те постигат перфектния баланс между практичност и естетичен вид, което прави планирането и работата в екип изключително лесни.

Да се заемаме и да насочим кампанията ви към успеха! 💪

1. Шаблон за план за набиране на средства на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за набиране на средства на ClickUp

Шаблонът за план за набиране на средства на ClickUp е важен инструмент за лесно организиране на кампанията ви за набиране на средства. Този иновативен шаблон за документ служи като изчерпателно ръководство за формулиране на отлична стратегия за набиране на средства, като ви помага да определите ясни цели, да опишете подробно събития или дейности за набиране на средства и да проследявате потенциални дарители. Неговите персонализирани аспекти гарантират перфектно съответствие с конкретните нужди на кампанията ви, като ви позволяват да променяте всеки детайл според вашата визия.

Те са разработени според вашите нужди, за да обхващат перфектно информация за вашата целева аудитория, план за промоционални материали и др. – всичко това организирано систематично в удобен за ползване формат.

2. Шаблон за планиране на събития за набиране на средства на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на събития за набиране на средства на ClickUp

Планирате ли събитие за повишаване на осведомеността и набиране на средства за конкретна кауза? Независимо дали организирате мащабен концерт, търг или барбекю в квартала, шаблонът за планиране на събития за набиране на средства на ClickUp може да бъде вашият личен асистент по планирането! ✅

Този шаблон е по същество списък с всички задачи и дейности, които трябва да изпълните, за да гарантирате успеха на вашето събитие за набиране на средства. Преди списъка ще видите обобщение на събитието за набиране на средства, включително неговата цел, целеви приходи, дата и напредък.

По подразбиране шаблонът включва списък от 15 подзадачи, които обхващат всички аспекти на планирането на събития, от събирането на екипа, който ще ви помогне, до създаването на доклад след събитието. Това са само насоки – можете да персонализирате, разширявате, изтривате и добавяте нови подзадачи, за да създадете персонализиран списък със задачи, който съответства на вашите цели.

Очарованието на шаблона се крие в добавянето на взаимоотношения между задачите. Можете да създадете зависимости между задачите и да се уверите, че процесът на планиране и организация протича гладко и нищо не се пропуска.

Можете също да добавите прикачени файлове към шаблона или да свържете конкретни подзадачи с ClickUp Docs, за да централизирате информацията. Делегирайте отговорности и комуникирайте планове, като възлагате задачи на членовете на екипа си. Независимо дали става дума за неправителствена организация или благотворителен търг, можете да поддържате връзка с екипа си.

3. Шаблон за план за действие за набиране на средства на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие за набиране на средства на ClickUp

Без ясен план и прецизна организация процесът на набиране на средства може бързо да се превърне в хаос. За щастие, можете да предотвратите такива сценарии с шаблона за план за действие за набиране на средства на ClickUp!

Шаблонът е като фар, който насочва кораба ви за набиране на средства в правилната посока. Той ви помага да определите целите за набиране на средства, да определите целевата аудитория и бюджета и да създадете планове за изпълнение.

Използването на такъв шаблон прави огромна разлика, когато се опитвате да съгласувате усилията за набиране на средства между членовете на борда или членовете на общността, които искат да се включат.

За да започнете да използвате шаблона, отидете в Action Steps View (Изглед на стъпките за действие) и въведете вашите задачи и дейности. Можете да зададете приоритети и статус, да добавите отговорни лица, да определите начални и крайни дати, да посочите отдели, да оцените сложността на задачите и да оставите коментари. ClickUp автоматично ще сортира задачите според крайната дата, като ви дава ясен преглед на това, с което трябва да се заемете първо.

Изгледът „Цели“ е Kanban табло, което показва задачите ви като карти и ги групира според отдела, отговорен за тях.

Изгледът „Времева линия“ е диаграма на Гант, която показва планираните дейности и задачи в календар, което ви позволява да преглеждате и оптимизирате натоварването и да се уверите, че няма припокривания. Този изглед е отличен и за създаване и преглед на зависимостите между задачите.

Шаблонът включва пример за организиране на програма за даряване на подаръци. Използвайте го като илюстрация за това как да разкриете пълния потенциал на шаблона и да съставите перфектен план за действие за набиране на средства. 🎁

4. Шаблон за план на проект за набиране на средства на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план на проект за набиране на средства на ClickUp

Независимо от мащаба си, проектите за набиране на средства често са свързани с много стрес. Един солиден план може да облекчи напрежението и да ви помогне да се концентрирате върху целта си, като гарантира, че кампанията ви ще протече гладко.

Тук на помощ идва шаблонът за план на проект за набиране на средства на ClickUp. Той ви позволява да:

Шаблонът има няколко изгледа, които ви позволяват да разгледате проекта си за набиране на средства от различни ъгли. Вашата отправна точка е изгледът на шаблона за план на проекта. Тук ще добавите описанието на проекта си за набиране на средства и ще създадете задачите и дейностите, които трябва да изпълните, за да стигнете до финалната линия. 🏁

Освен да въведете имената на задачите, можете (и трябва) да предоставите подробности за тях, включително крайния срок, статуса, секцията, отдела, нивото на въздействие и приложението. Ако работите по проект с екип, можете да им възложите конкретни задачи, които ClickUp ще групира в зависимост от определената секция (ако сте я предоставили).

В тези раздели са посочени дейностите, които вие и вашият екип трябва да изпълните за всяка част от проекта.

Planning Progress View е Kanban табло, където всички задачи от предишния изглед са групирани според статуса им. Можете да кликнете върху дадена карта, за да получите повече информация за конкретна задача, и да премествате картите с помощта на интуитивния редактор с функция „плъзгане и пускане”.

5. Шаблон за план на благотворителен проект на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план на благотворителен проект на ClickUp

Чакайте, това грешка ли е? Този шаблон е същият като предишния! Вярно е, но един шаблон може да има повече от една цел. В този случай можете да го използвате за планиране, организиране и изпълнение на благотворителен проект.

Шаблонът за план на благотворителен проект на ClickUp може да улесни процеса, като раздели проекта ви на по-малки, по-лесни за управление части. Той ви позволява да определите целите на благотворителния проект и да поддържате членовете на екипа си в една и съща посока.

Двата внимателно проектирани изгледа на шаблона ви предоставят всичко необходимо за управление на благотворителни проекти от всякакъв вид и мащаб.

Първата ви стъпка е да разделите проекта на дейности и да ги добавите към изгледа на шаблона за план на проекта. Този изглед на списък включва множество предварително дефинирани полета като статус, краен срок и отговорно лице, което не оставя място за несигурност или „ами ако“.

Изгледът „Планиране на напредъка“ превръща задачите от изгледа „Шаблон на плана на проекта“ в карти и ги сортира според техния статус. По подразбиране имате три статуса – „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“. Все пак можете да ги персонализирате, за да отговарят на спецификите на вашия благотворителен проект.

6. Шаблон за маркетинг на събития на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за маркетинг на събития на ClickUp

Когато организирате събитие за набиране на средства, има безброй детайли, на които трябва да обърнете внимание, от намирането на идеалното място до каненето на гости и организирането на кетъринг услуги. Ситуацията става по-сложна, ако се занимавате с няколко събития едновременно, и може да стане още по-лоша, ако всички те се провеждат по едно и също време.

За щастие, имате тайно оръжие – шаблона за маркетинг на събития на ClickUp. С него можете:

Следете всяка задача и дейност, свързана с дадено събитие Обединете екипа си и работете като едно цяло Спестете време Контролирайте работната натовареност

Шаблонът има две секции: Маркетинг на събития и проследяване на събития. Започнете с предоставяне на информация за вашите събития в раздела „Преглед на събитията“ в секцията „Маркетинг на събития“. Тук ще опишете имената на събитията, важни дати, отговорни лица, типове, фази и места. Прегледът на календара на събитията ви помага да планирате времето си и да избегнете припокривания, докато прегледът на таблото показва вашите събития като карти, групирани според техния статус (отворени, в процес на изпълнение и затворени).

Частта Проследяване на събития от този шаблон ви позволява да се потопите в детайлите на всяко събитие. Използвайте я, за да проследявате напредъка на събитието, да задавате и наблюдавате водещите цели и да планирате бюджета. Можете също да прикачвате сметки и разписки и да създадете централизирана платформа, където вие и членовете на вашия екип можете да намерите всяка информация, свързана с дадено събитие.

7. Шаблон за планиране на събития на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на събития на ClickUp

Независимо дали става дума за малка вечеря с няколко гости или за ексклузивно парти на голям мащаб, планирането на събитие може да отнеме много усилия. 🏘️

Шаблонът за планиране на събития на ClickUp е точно това, от което се нуждаете, за да се движите плавно към целта си – да гарантирате, че гостите са доволни и събитието е успешно. 🚢

Шаблонът е разделен на четири секции:

Обща информация Подробности за настройката Списък с поканени Списък с доставчици

Частта Обща информация се фокусира върху датата, часа и мястото на събитието. Ако желаете, можете да включите и указания как да се стигне до мястото на събитието.

Разделът Подробности за настройките съдържа три подраздела – Настройки за регистрация, Настройки за коктейл и Настройки за прием, като всеки от тях включва списък с нещата, за които трябва да се погрижите. Разбира се, можете да персонализирате подразделите и списъците според вашите нужди.

Например, ако организирате търг за набиране на средства, трябва да решите колко души ще присъстват, колко артикула ще бъдат продадени, да наемете аукционер и да подготвите писмени материали. Можете да разделите тези дейности на подзадачи, за да ги проследявате и управлявате по-лесно.

Разделът „Списък с поканени“ съдържа таблица с всички ваши гости и пощенски адреси. В раздела „Потвърждение за участие“ можете да поставите отметка до имената на тези, които са потвърдили участието си.

В частта Списък с доставчици ще изброите компаниите, които сте наели за кетъринг, декорация и забавление.

8. Шаблон за планиране на нестопански събития на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на нестопански събития на ClickUp

Едно нестопанско събитие не може да бъде успешно, освен ако не планирате всеки аспект до най-малкия детайл. Една грешка и събитието ви може бързо да се превърне в епичен провал. ❌

Шаблонът за планиране на събития за нестопански организации на ClickUp ви помага да разделите задачите и дейностите, свързани със събитието, да следите крайните срокове и да се уверите, че всичко върви според плана.

Основното предимство на този шаблон е неговата простота. На пръв поглед той не е нищо повече от кратко описание на събитието и списък със задачи. Ако обаче се вгледате по-внимателно, ще откриете истинската му прелест.

Той ви позволява да добавяте отговорни лица и крайни срокове към всяка задача от списъка си със задачи, което значително улеснява сътрудничеството и работата в екип. Можете да дадете приоритет на спешни или важни задачи и да следите напредъка им, за да сведете до минимум проблемите и пречките по пътя.

Друга забележителна функция, която този шаблон предлага, е създаването на връзки между задачите. Можете да свържете две или повече задачи и да създадете график, който прави изпълнението на дейностите по-ефективно и поддържа екипа ви на правилния път.

Шаблонът ви позволява да добавяте прикачени файлове, което означава, че можете да съхранявате цялата документация, свързана с събитието, като фактури, разписки и договори с доставчици, на едно място.

9. Шаблон за събиране на средства в Google Docs от Template.net

Използвайте шаблона за набиране на средства на Google Docs от Template.net, за да създадете невероятни покани за вашето събитие.

Не е необходимо да сте дизайнер, за да създадете привлекателни покани за вашето събитие за набиране на средства! Шаблонът Google Docs Fundraising Fest Template от Template.net е всичко, от което се нуждаете, за да представите събитието си в най-добрата светлина, да впечатлите гостите от самото начало и да ги насърчите да присъстват.

Нека изясним едно нещо веднага – въпреки че шаблонът има Google Docs в името си, можете да го запишете в други формати, включително Word, Illustrator и PSD. Можете също да редактирате шаблона онлайн в редактора на Template.net.

Не се обърквайте от думата „Fundraising Fest“ (фестивал за набиране на средства) в името. Да, примерът е покана за фестивал за набиране на средства. Все пак, можете да го адаптирате, за да отразява вашия повод, независимо дали става дума за тиха търг, вечеря или карнавал. 🎎

Най-доброто нещо в този шаблон е неговата адаптивност. Всеки елемент, който виждате, може да бъде преоразмерен, изтрит или редактиран. Можете да променяте цветовете, да добавяте фонове, да вмъквате таблици, да качвате видеоклипове и файлове и да създавате анимации (ако правите цифрово покана). Примерът е само за да ви покаже какво може да направи шаблонът – не се колебайте да отключите творческата си страна и да нарисувате шедьовър на покана.

10. Шаблон за презентация за набиране на средства в социалните медии от Slidesgo

Използвайте шаблона за презентация за набиране на средства в социалните медии от Slidesgo, за да очертаете всеки детайл от кампанията си за набиране на средства.

Набирането на средства чрез интернет ( социални медии ) става все по-популярно с всеки изминал ден. Но как да убедите хората да дарят пари за вашата кауза сред толкова много онлайн кампании за дарения? Трябва да измислите убедителен и ангажиращ начин да представите намеренията си.

Вместо да създавате презентация от нулата, опитайте шаблона за презентация за набиране на средства в социалните медии от Slidesgo.

Този безплатен шаблон за набиране на средства съдържа 56 слайда, които можете да запазите и редактирате във формати Google Slides или PowerPoint. Всеки слайд съдържа подробни инструкции за информацията, която трябва да включите в него. Например, третият слайд се фокусира върху съдържанието и предлага потенциални раздели като „За нас“, „Цели и стратегия“ и „Бюджет“.

В зависимост от целта си, можете да актуализирате раздели, да изтривате слайдове, да добавяте нови и да вмъквате визуални елементи като снимки, графики и диаграми.

Да предположим, че събирате средства за местен приют за животни. Можете да включите снимки на обитателите на приюта и да опишете тяхното поведение и особености, което ще докосне читателите. Можете също да опишете как ще разпределите събраните средства и да покажете на хората, че даряването за вашата кауза е добро решение.

Шаблони за набиране на средства: постигнете целите си с лекота

Независимо дали отговаряте за създаването на покани за събитие, представянето на кампания за набиране на средства или планирането и координирането на целия проект, шаблоните за набиране на средства могат да ви бъдат от полза. 🤝

Те предлагат подкрепата, от която се нуждаете, за да превърнете мечтите си за набиране на средства в реалност, стъпка по стъпка!