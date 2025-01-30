10 най-добри софтуера за управление на SaaS за операции

Оперативните мениджъри са изправени пред огромно предизвикателство: да се справят с множество SaaS приложения в цялата организация.

Представете си централна командна станция, където всички ваши софтуерни инструменти са достъпни от едно място. Вместо постоянно да превключвате между различни платформи, да се борите с проблеми с интеграцията или да се занимавате с разпръснати данни, какво ще кажете за единен контролен панел? Място, където всеки инструмент, задача и график съжителстват хармонично?

В този наръчник ще разгледаме 10-те най-добри платформи за управление на SaaS, пригодени за операции. Независимо дали преразглеждате настоящия си набор от инструменти или изграждате от нулата, имаме подбрана списък за вас!

Търсите перфектната платформа за управление на SaaS. Но какво трябва да включва вашият списък? Нека го разгледаме по-подробно:

Интеграционни възможности: Дайте приоритет на SaaS платформа за управление, която се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи приложения. Търсете инструменти, които могат лесно да си сътрудничат с вашата настояща софтуерна екосистема.

Удобен за ползване интерфейс : Изберете SaaS платформа за управление, която не изисква значително усилие за усвояване. Идеалната платформа трябва да има интуитивен интерфейс, плавна навигация и да се усвоява бързо.

Мащабируемост: Независимо дали днес сте стартиращ бизнес, а утре ще бъдете голяма компания, най-добрата платформа за управление на SaaS трябва да може да се адаптира към вашите променящи се изисквания.

Първокласна поддръжка: Подгответе се за непредвидени предизвикателства, като изберете платформа с отлична поддръжка. Проучете рецензиите, потърсете съвети от колеги и дори тествайте техните услуги за поддръжка, за да прецените тяхната ефективност.

Персонализиране: Имайте предвид, че универсалното решение може да не отговаря на вашите специфични нужди. Вашият инструмент за управление на SaaS трябва да бъде гъвкав и персонализируем, за да се приспособи към вашите конкретни оперативни методи.

Подходящият инструмент не само управлява вашите операции, но и ги подобрява. Затова не бързайте, бъдете взискателни и нека намерим идеалния вариант за вас!

10-те най-добри платформи за управление на SaaS, които можете да използвате

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

ClickUp е софтуер за управление на корпоративни проекти „всичко в едно“, специално разработен за съвременните екипи. Една от многото му отличителни характеристики е способността му да се адаптира към вашите уникални процеси с персонализирани работни потоци, така че екипът да остава на път във всяка фаза. Гъвкавите изгледи на задачите на платформата, вариращи от оптимизирани списъци до сложни диаграми на Гант, отговарят както на нуждите на планиращите, така и на изпълнителите.

За екипи, които подкрепят гъвкавите методологии, спринт точките на ClickUp блестят, улеснявайки ефективното управление на забавените задачи и анализа на спринт представянето. Сътрудничеството е безпроблемно вплетено в рамката на ClickUp. С вграден чат, споделени календари, документи за съвместна работа и още много други за всеки случай на употреба.

А какво да кажем за непредвидените бъгове или важната обратна връзка от потребителите? ClickUp ви предлага решение. Можете бързо да докладвате бъгове, да проследявате проблеми и да събирате обратна връзка, всичко това в едно унифицирано пространство. А за тези, които гледат по-далеч в бъдещето, инструментите за планиране и цели на ClickUp ви позволяват да изразите визията си за продукта и да я превърнете в практически стъпки за вашите екипи.

За решения за управление на SaaS, ClickUp се откроява не само като инструмент, но и като мощен партньор за вашите нужди от софтуер и продукти.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

Стръмна крива на обучение поради голям брой функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Basaas

чрез Basaas

В постоянно развиващата се сфера на платформите за управление на SaaS, Basaas се откроява като отличителен играч. Проектиран да обединява, управлява и оптимизира всички ваши SaaS абонаменти в едно унифицирано работно пространство, Basaas предлага на потребителите иновативен начин за достъп, наблюдение и контрол на безбройните им SaaS решения.

Ако търсите консолидиран табло, което повишава ефективността и разчиства вашето цифрово пространство, Basaas може да е точно вашата платформа.

Най-добрите функции на Basaas

Управлявайте ежедневните бизнес задачи и преглеждайте известията на едно централно място.

Интегрирайте с инструменти като Microsoft To Do, Planner, Asana и MeisterTask за унифицирано управление на задачите.

Консолидирайте OneDrive акаунтите за едно цялостно решение за документи, което ще намали до минимум ненужното време за търсене.

Използвайте превъзходни възможности за търсене, които сканират приложения като Outlook, OneDrive и Sharepoint.

Ограничения на Basaas

Според потребителите, разширението за браузъра понякога влиза в конфликт с елементи на уебсайта, което води до проблеми с видимостта.

Потребителите съобщават за периодично високо използване на процесора.

Цени на Basaas

Безплатно

Smart: 6,50 $/потребител на месец

Професионална версия: 9,50 $/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и ревюта на Basaas

G2: 4,7/5 (25 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (9 рецензии)

3. ActivTrak

чрез ActivTrak

Аналитиката в сърцевината на управлението е областта, в която ActivTrak блести. Като платформа за производителност и аналитика на работната сила, ActivTrak предоставя на бизнеса информация, която помага да се разбере и оптимизира най-ефективният начин на работа на екипите.

В свят, препълнен с SaaS инструменти, той се отличава с фокуса си върху поведенческите данни, така че да можете да управлявате приложенията си, като същевременно постигате оптимално използване на ресурсите.

Най-добрите функции на ActivTrak

Предлага персонализирани отчети за бърз анализ на поведението на служителите.

Удобен за ползване контролен панел за лесно наблюдение на важни показатели

Отзивчива поддръжка на клиенти, достъпна чрез чат

Осигурява обучение на служителите въз основа на поведенчески анализи.

Мониторинг на екипа в реално време с Team Pulse

Ограничения на ActivTrak

Трудна крива на обучение поради богатите му функции

Липсва стабилно мобилно приложение

Процесът на инсталиране може да бъде сложен за някои потребители.

Цени на ActivTrak

Безплатно

Essentials: 10 $/месец на потребител годишно

Професионална версия: 17 USD/месец на потребител на годишна база

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ActivTrak

G2: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 500 рецензии)

4. Torii

чрез Torii

Запознайте се с Torii, вашият нов съюзник в управлението на SaaS. Той използва автоматизация на бизнес процесите, за да управлява жизнения цикъл на софтуерните лицензи и приложения в рамките на дадена организация.

От доставките до напускането, Torii предлага цялостен поглед върху вашата SaaS екосистема, помагайки ви да оптимизирате операциите, да намалите разходите и да се уверите, че нито един инструмент не остава незабелязан.

Най-добрите функции на Torii

Картографира, проследява и оптимизира разходите за SaaS чрез свързване с различни бизнес системи.

Управлява и рационализира както одобрените, така и неразрешените софтуерни приложения

Разполага с високо автоматизирани и персонализирани работни процеси, подходящи за потребители с всякакъв технически опит.

Ограничения на Torii

По-малко интеграции в сравнение с конкурентите

По-високото ниво на персонализация в работните процеси би подобрило управлението на активите на инструмента.

Цени на Torii

Налични при поискване с възможност за безплатен пробен период.

Оценки и ревюта на Torii

G2: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 5/5 (25 рецензии)

5. Zluri

чрез Zluri

С влизането си в областта на управлението на SaaS операциите, Zluri застъпва холистичен подход. Става въпрос не само за управление на софтуер, а за създаване на среда, в която всеки инструмент е оптимизиран за максимална ефективност.

С възможността си да открива, управлява и защитава SaaS приложения, Zluri обещава на оперативните мениджъри оптимизирано, сигурно и опростено управление на абонаментите.

Най-добрите функции на Zluri

Цялостна видимост с над 800 интеграции, SSO, агенти и обширно покритие на приложения

Оптимизира използването на софтуера, за да намали разходите и да елиминира излишните приложения.

Използва дълбоко обучение и изкуствен интелект за прогнозиране на нуждите от лицензи

Лесно категоризирайте и проследявайте всеки лиценз и договор

Централизирана платформа за управление на приложения, потребители, разходи и за вземане на решения въз основа на данни

Ограничения на Zluri

Някои интеграции може да имат проблеми със съвместимостта.

Тъй като това е една от по-новите платформи за управление на SaaS, понякога могат да възникнат пропуски в покритието или проблеми.

Цени на Zluri

Свържете се с отдела по продажбите за цени.

Оценки и ревюта на Zluri

G2: 4,8/5 (99 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (24 рецензии)

6. SailPoint

чрез SailPoint

Навигирате в сложните води на управлението на идентичността? SailPoint ви подкрепя. В среда, в която сигурността и съответствието са от първостепенно значение, SailPoint се фокусира върху предоставянето на предприятията на SaaS решение за управление, което набляга на управлението на идентичността.

Най-добрите функции на SailPoint

Удобен интерфейс с интуитивна навигация

Предлага автоматизирано отчитане на съответствието, което намалява грешките и спестява време.

Предлага широки възможности за интеграция с други инструменти и софтуер.

Ограничения на SailPoint

По-подходящи за големи предприятия и може да се окажат прекалено сложни за по-малките МСП.

Цени на SailPoint

Налични при поискване

Оценки и рецензии за SailPoint

G2: 4,4/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (10+ рецензии)

7. Productiv

чрез Productiv

Productiv използва динамичен подход към управлението на SaaS. Вместо просто да предлага надзор, той се впуска в дълбочина в анализа на ангажираността в реално време.

Като предоставя на оперативните мениджъри подробна информация за използването на софтуера, Productiv гарантира, че всеки инструмент се използва в пълния си потенциал, като по този начин се повишава ефективността и възвръщаемостта на инвестициите.

Най-добрите функции на Productiv

Уведомява потребителите, когато бъдат открити нови приложения, като предоставя информация за използването и разходите за SaaS.

Предоставя подробна информация за използването на приложенията на различни нива.

Предоставя цялостен поглед върху разходите за SaaS в цялото портфолио.

Управлява метаданните на приложенията, жизнения им цикъл, политиките за управление и собствеността в един изглед.

Ограничения на Productiv

Каталогът с приложения все още е в процес на разработка и е възможно да липсват някои функции.

Подобрените възможности за отчитане биха били от полза за настоящите потребители.

Цени на Productiv

При поискване се предлагат персонализирани демонстрации.

Оценки и рецензии на Productiv

G2: 4,7/5 (49 рецензии)

Capterra: Н/Д

8. BetterCloud

чрез BetterCloud

Запознайте се с BetterCloud, платформа за управление на SaaS, фокусирана изцяло върху ИТ операциите. От операции по сигурността до управление на потребителите, BetterCloud е проектирана да предлага централизирано място за наблюдение, управление и защита на всички ваши SaaS приложения. Ако имате нужда от хармонизирана ИТ организация с най-високо ниво на сигурност, BetterCloud е точно за вас.

Най-добрите функции на BetterCloud

Открийте всички санкционирани и несанкционирани SaaS приложения във вашата среда

Разполага с автоматизирани работни процеси за точно и навременно предоставяне на акаунти от HR източници.

Осигурява централизирана видимост на достъпа на потребителите до приложения и потенциално чувствителни данни.

Ограничения на BetterCloud

Проблеми с създаването на големи групи потребители или неправилно присвояване на групи

Начална крива на обучение за запознаване с платформата за управление на SaaS

Ограничена персонализация на работния процес в някои сценарии

Цени на BetterCloud

Налични при поискване

Оценки и рецензии за BetterCloud

G2: 4. 4/5 (340+ рецензии)

Capterra: 4/5 (27 рецензии)

9. Zylo

чрез Zylo

Зило се появява в спектъра на SaaS управлението и носи нова перспектива. Основната му сила се крие в способността му да предоставя информация за разходите, използването и обратната връзка от потребителите.

Като предоставя на компаниите 360-градусова визия за техния SaaS стек, Zylo гарантира, че всяка инвестиция, решение и операция са базирани на данни и имат значителен ефект.

Най-добрите функции на Zylo

Използва AI, за да поддържа актуален архив на всички SaaS в организацията.

Преобразува огромни количества данни в полезни идеи за оптимизиране на SaaS

Осигурява управление, като подчертава сенчевото ИТ и поддържа каталог с одобрени приложения.

Ограничения на Zylo

Потребителите съобщават за предизвикателства при филтрирането на данни

Ограничени възможности за персонализиране

Проблеми с хигиената на данните поради обработката на огромни количества информация

Цени на Zylo

Налични при поискване

Оценки и ревюта за Zylo

G2: 4,8/5 (50 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (5 рецензии)

10. CoreSuite

чрез CoreSuite

CoreSuite е мощна платформа в света на SaaS управлението за предприятия. Проектирана с оглед на мащабни операции, CoreSuite предлага ключови функции за SaaS управление, които обхващат всички аспекти на SaaS управлението, от мониторинг на съответствието до управление на данни.

За организации, които търсят стабилна и всеобхватна платформа, CoreSuite обещава несравнима дълбочина и широта.

Най-добрите функции на CoreSuite

Designer предлага ефективни шаблони за документи, които оптимизират маркетинговите документи.

Счетоводството лесно проследява финансовите данни, включително банкови извлечения и бюджетни отчети.

Функциите за детайлно проучване позволяват по-задълбочен финансов анализ.

Удобни за ползване персонализации за SAP Business One; подходящи както за прости, така и за сложни нужди.

Ограничения на CoreSuite

Няма налични отзиви от потребители

Цени на CoreSuite

Налични при поискване

Оценки и ревюта за CoreSuite

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Използвайте силата на най-доброто: защо ClickUp е вашият най-добър избор

Навигирането сред безбройните опции за управление на софтуерни активи може да бъде объркващо. Всяка от тях обещава безброй функции, но в крайна сметка това, което наистина има значение, е надеждността, интеграцията и лекотата на използване.

След като проучихме най-добрите конкуренти в бранша, ClickUp безспорно се откроява. ClickUp не е просто инструмент, а цялостно решение. Той без усилие преодолява различията между задачите, екипите и инструментите, създавайки безпроблемен оперативен поток.

С интуитивния си интерфейс, мощни интеграции и ангажимент към непрекъснати иновации, ClickUp се позиционира не само като софтуер, но и като безценен партньор в оперативната ви дейност.

Опитайте потенциала на платформата от първа ръка и наблюдавайте как тя оптимизира вашия подход към управлението на SaaS. Защото когато става въпрос за оперативна ефективност, да се задоволявате с доброто не е достатъчно.