Aha! срещу Productboard: Кой инструмент за управление на продукти е най-добър?

Като продуктов мениджър, вашите ежедневни дейности вероятно включват изготвяне на продуктови пътни карти, дефиниране на функции, създаване на PRD, приоритизиране на задачи или сътрудничество с мултифункционални екипи, за да реализирате даден продукт.

Но за да изпълните тези задачи ефективно, ще ви са необходими подходящите инструменти за управление на продукти, които да опростят работните ви процеси и да ви помогнат да следите напредъка на проекта си.

И докато вашите колеги и екипи обсъждат наличните им опции, две имена продължават да се появяват в дискусиите им – Productboard и Aha!

Нека да разгледаме какво представляват тези инструменти. Ще разгледаме Aha! и Productboard по отношение на функции, цени, поддръжка и други, за да сте сигурни, че разполагате с цялата информация, необходима за информиран избор.

Ще говорим и за една мощна нова алтернатива. В края на това сравнение ще имате ясна представа коя софтуерна платформа за разработка на продукти е подходяща за вас и ще можете да се заемете с това, в което сте най-добри – създаването на невероятни продукти!

Какво е Productboard?

чрез Productboard

Productboard е инструмент за управление на проекти, който предоставя централизирано пространство за събиране на обратна връзка и организиране на идеи за продукти и заявки за функции.

Това е цялостно решение, което помага на продуктовите екипи да разберат нуждите на потребителите чрез обратна връзка, да определят приоритетите за разработване на продуктови функции и да съгласуват действията на всички, за да бъдат на една и съща вълна.

С Productboard проектните мениджъри могат да създават пътна карта за продукта и да си сътрудничат с други екипи в процеса на разработване. Това е и специализирана система за записване на задачи, роли и резултати по проектите.

Функции на Productboard

Productboard предлага разнообразни функции, които обогатяват процеса на разработване на продуктите ви от идеята до доставката. Ето някои от най-добрите:

1. Портал за обратна връзка от потребители

чрез Productboard

Порталът за обратна връзка е място, където се събират всички отзиви на клиентите. Продуктовите екипи могат систематично да събират, анализират и действат въз основа на мненията на потребителите. Порталът събира коментари от различни източници, като Zendesk, Teams и Slack.

Тази функция помага да се идентифицират проблемите, нуждите и областите за подобрение на клиентите. Тя гарантира, че вашият продукт е фокусиран върху реалните нужди на клиентите.

2. Планиране на пътна карта и сътрудничество

чрез Productboard

Полезността на Productboard обаче не се ограничава само до продуктовите екипи. Този инструмент ви позволява да си сътрудничите лесно с инженерните и разработващите екипи, използвайки визуална продуктова пътна карта.

Платформата ви позволява да персонализирате изгледите на пътната карта въз основа на избраните от вас параметри. Сега можете да съобщавате плановете за продукти, етапите и графиците на всички заинтересовани страни по проекта, като по този начин гарантирате, че всички са на една и съща страница и могат да се фокусират заедно върху общите цели на компанията.

3. Приоритизиране на функциите и карти за оценка

чрез Productboard

Рамката за приоритизиране с претеглена оценка на Productboard ви позволява също да класифицирате и приоритизирате функциите и да зададете графици за разработване на функции, използвайки персонализирани карти за оценка. Просто се съобразете с вашата продуктова стратегия и идентифицирайте елементите с голямо влияние, за да оптимизирате вземането на решения за продуктовите екипи.

Процесът на претегляне на точките е изключително интуитивен, с визуален интерфейс за задаване и дефиниране на тежестта. Можете също да филтрирате функциите въз основа на тяхната оценка за приоритет.

Цени на Productboard

Необходимото за индивидуални потребители : 25 $/месец на потребител

Pro за малки екипи: 75 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Какво е Aha!?

Aha! е всеобхватна и персонализирана платформа за разработка на софтуер. Тя помага при изработването на планове за продукти, създаването и управлението на пътни карти и изпълнението на продуктовата стратегия.

Подобно на Productboard, Aha! предоставя централизирано пространство за сътрудничество на продуктовите екипи, съгласуване на целите и оптимизиране на жизнения цикъл на разработката на продукти.

Професионалистите в управлението на продукти го използват широко поради неговата гъвкавост, интеграция и опции за персонализиране.

Функции на Aha!

Aha! е един от най-търсените софтуери за управление на продукти на пазара и това не е случайно. Той разполага с широк набор от функции за създаване на продукти и безпроблемно оценяване на тяхната успешност. Нека разгледаме някои от най-големите му предимства:

1. Стратегическо планиране

Aha! ви позволява да създадете и комуникирате ясна продуктова стратегия, използвайки визуални пътни карти. Можете да съгласувате екипа си по отношение на ключовите цели, инициативи и планове за пускане на пазара – всичко това чрез пътната карта – като насърчавате общо разбиране за посоката на продукта.

2. Генериране и управление на идеи

С функцията „Идеи“ на Aha! можете лесно да създавате, записвате и усъвършенствате идеи за продукти. Това ви позволява да приоритизирате концепции и да превърнете обещаващите идеи в практически приложими елементи.

3. Планиране на пускането на пазара и зависимости

С Aha! можете да планирате пускането на нови версии и да управлявате зависимостите между множество функции. Това гарантира координиран и добре организиран подход, като минимизира пречките и оптимизира графиците.

4. Интеграции и персонализиране

Aha! може да се интегрира с много други инструменти за вашата работа. Това дава възможност на продуктовите екипи да работят с познати инструменти, като същевременно поддържат централизирана платформа за сътрудничество в екипа.

Цени на Aha!

Aha! Roadmaps: Започва от 59 $/месец на потребител

Aha! Ideas : Започва от 39 $/месец на потребител

Aha! Notebooks : Започва от 9 $/месец на потребител

Aha! Develop: Започва от 9 $/месец на потребител

Прочетете също: Най-добрите алтернативи на Aha!

Aha! срещу Productboard: Сравнение на функциите

Сега да видим как се развива сравнението между Aha! и Productboard.

И Productboard, и Aha! ви позволяват да си сътрудничите с екипи по продуктовата пътна карта, да събирате и управлявате обратна връзка от клиенти и да приоритизирате задачи и заявки за функции.

И двете платформи предлагат на клиентите си обширни ресурси за поддръжка, като документация, уроци и уебинари. Освен това, те осигуряват поддръжка на клиентите чрез имейл, телефон и чат на живо.

Aha! се отличава със стратегическото си планиране, управление на идеи, гъвкавост на интеграцията и опции за персонализиране. Въпреки това, неговият обширен набор от функции може да се окаже твърде сложен за малки екипи. Високото ниво на персонализиране, което се изисква, може да доведе до умора при вземането на решения, което може да повлияе на вашето решение между Aha! и Productboard.

От друга страна, Productboard се отличава в съвместното разработване на продукти с приоритезирането на резултатите и порталите за обратна връзка от потребителите. Той е похвален за своя лесен за използване и ориентиран към клиента подход към разработването на продукти.

1. Цени

И Aha!, и Productboard предлагат месечни и годишни ценови планове. Но винаги съществува риск да платите много повече, отколкото сте се записали, за да използвате всичките им основни функции.

Aha!

Ценовият план на Aha! разделя процеса на разработване на софтуер на няколко етапа. Той предлага начална такса за използване на Aha! Ideas. След като приключите с идеите, трябва да заплатите допълнителна такса, за да преминете към създаването на пътни карти.

Ще трябва да платите повече, за да използвате платформата на Aha! за разработване на продукти. Така че общата ви сметка може да достигне до 100 долара на месец, за да създадете своя продукт от начало до край.

Productboard

Ценовият план на Productboard е по-традиционен. Въпреки това, с плана Essentials имате достъп само до основните функции за генериране на идеи и изготвяне на пътна карта. За да използвате портала за обратна връзка от клиенти, трябва да закупите плана Pro или Enterprise.

2. Идеи и обратна връзка

И Aha!, и Productboard предлагат солидни възможности за управление на идеи. Те ви позволяват да създавате, присвоявате, приоритизирате и проследявате идеи, но има някои разлики в начина, по който всеки от тях ви позволява да правите това.

Aha!

Aha! ви позволява да събирате идеи и обратна връзка от различни заинтересовани страни чрез персонализирани портали, интеграции с електронна поща и директни подавания. Можете да категоризирате, оценявате и приоритизирате задачи и функции, използвайки техните персонализирани критерии и механизми за оценяване.

Productboard

Productboard ви позволява да събирате информация от различни източници, включително обратна връзка от клиенти, истории на потребители, вътрешни дискусии в екипа и проучвания на пазара.

Чрез своите функции Productboard подчертава важността на разбирането на нуждите на потребителите и приоритизирането на функциите въз основа на обратната връзка от потребителите и стратегическите цели. Можете да консолидирате и събирате обратна връзка от клиенти, да идентифицирате тенденции и да свържете обратната връзка с конкретни функции или инициативи.

Така че, ако вашата организация цени мнението на потребителите още от етапа на идеята, Productboard е ясен победител в сравнението между Aha и Productboard.

3. Визуализация на пътната карта

Докато Aha! предлага пространство за създаване на високо персонализирани и интерактивни продуктови пътни карти, функцията за визуализация на пътни карти на ProductBoard е много по-опростена и интуитивна.

Aha!

С помощта на мощната функция за визуализация на пътната карта на Aha! продуктовите мениджъри могат да създават и споделят визуални пътни карти, за да комуникират стратегическите планове и посоката на продукта.

Потребителите могат да създават множество изгледи на пътната карта, включително пътни карти, базирани на времева линия и списъци. Можете дори да персонализирате пътните карти в Aha!, за да ги съобразите с различните нужди на заинтересованите страни и да включите различни елементи, като функции, инициативи и цели.

Productboard

Productboard също така предоставя динамични възможности за визуализация на пътната карта. Въпреки това, той подчертава важността на създаването на пътни карти въз основа на обратната връзка от потребителите и стратегическите цели.

Пътните карти в Productboard са проектирани да бъдат гъвкави и адаптивни, което позволява на екипите да коригират плановете си в зависимост от променящите се приоритети и динамиката на пазара.

И двата инструмента разполагат с функции, които могат да бъдат привлекателни за различни хора в зависимост от техния стил на работа или нужди. Затова е трудно да се определи победител в това отношение.

Aha! срещу Productboard в Reddit

И така, кой софтуер за разработка на продукти е по-добър?

Потърсихме отговори в Reddit на въпроса Aha! срещу Productboard. Като цяло, и двата инструмента са много ценени от потребителите си заради разнообразните си функции и възможности.

Ето какво каза един потребител на Reddit, когато беше попитан за използването на Productboard като инструмент за управление на продукти:

„Productboard е доста изчерпателен за разумна цена. За по-малки организации, които се нуждаят от обратна връзка и имат само 1-15 членове в продуктовия екип (които се нуждаят от контрол върху управлението на пътната карта и гледните точки), това е най-доброто съотношение цена-качество, което можете да намерите.“

Когато бяха попитани за конкурентите на Productboard, те отговориха:

„Aha е вероятно най-добрият инструмент за по-големи организации + стойност за продуктовите мениджъри. Той разполага с по-изчерпателни функции, които ви позволяват да навлезете в същината на приоритизирането и множество рамки (RICE, стойност срещу усилие и др.).”

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Aha! срещу Productboard

Получете цялостен поглед, за да предвиждате и организирате по-добре ежедневната си работа, напомнянията и събитията в календара с ClickUp Home

Productboard и Aha! имат свои предимства и недостатъци. В идеалния случай ще ви е необходим инструмент, който съчетава всичките им най-добри функции под един покрив.

Запознайте се с ClickUp!

Тази всеобхватна платформа за продуктивност и сътрудничество консолидира вашия технологичен стек и предоставя всички функции, интеграции и персонализации, от които се нуждаете, за да управлявате целия жизнен цикъл на вашия продукт.

Но как ClickUp може да помогне в управлението на продукти?

Първо, можете да обсъждате и да генерирате идеи с екипа си в ClickUp Whiteboards. Това ви помага да планирате стратегически и да изготвите пътни карти за продуктите си, както и да проследявате актуализациите и датите на пускане на пазара с всички заинтересовани страни в реално време.

След това ClickUp Docs може да ви помогне да документирате плановете си и да определите целта на продукта си. Можете да персонализирате плановете за продукти, списъците за проверка и бележките с интуитивни опции за стилизиране и форматиране. Можете дори да добавяте изображения, диаграми и други елементи, всичко на едно място, достъпно за целия екип.

Можете също да обменяте обратна връзка в реално време с Chat View на ClickUp. Това е лесен начин да съгласувате целите на екипа си, да подавате идеи, да проследявате проблеми и да ги решавате на една платформа.

Прегледайте натоварването на екипа с помощта на изгледа „Времева линия“ в ClickUp, за да проследявате напредъка и да коригирате крайните срокове на задачите

Но дали ClickUp е най-добрата алтернатива на Aha! и Productboard? Ето някои функции, които отличават ClickUp:

1. Управление на продукти

ClickUp обединява управлението на проекти и разработката на продукти в един инструмент. Софтуерът за управление на продукти ClickUp ви помага да планирате, приоритизирате, проектирате, отчитате и пускате продукти ефективно и навреме.

Създайте диаграми на Гант в ClickUp, за да дефинирате визуално пътната карта на вашия продукт. Събирайте и управлявайте обратна връзка, епични истории и спринтове в споделената пътна карта на продукта: проследявайте представянето, напредъка по целите и други в реално време. Освен това, получите обща представа за вашата работа и я споделете с екипа си с помощта на таблата на ClickUp.

Уникалните възможности за интеграция на ClickUp ви позволяват да създавате цикли за обратна връзка с клиентите чрез Zendesk, Intercom и Zapier. Можете също да проследявате напредъка с интеграции на native приложения за GitHub, GitLab и Bitbucket.

Таблото в ClickUp 3. 0 предоставя на гъвкавите проектни мениджъри бърз преглед на оставащите задачи и приоритети на екипа за седмицата, както и подробни диаграми за изразходване и изчерпване на ресурсите

2. Управление на проекти на софтуерни екипи

Платформата за управление на проекти на ClickUp позволява на софтуерните екипи лесно да управляват идеи за продукти, да работят ефективно и да поддържат връзка с всички заинтересовани страни в проекта.

Тъй като позволява на софтуерните разработчици да визуализират напредъка, зависимостите и препятствията, става по-лесно да се приоритизират задачите и целите.

Въпреки това, изпъкващото предимство на ClickUp е в способността му да оптимизира отстраняването на бъгове. Можете да събирате заявки за отстраняване на бъгове с помощта на формуляри за приемане и лесно да ги преобразувате в проследими задачи, които вашият екип да приоритизира и отстрани.

Можете също да свържете свързани проблеми, да добавите етикети и да управлявате вашите забавени задачи с персонализирани полета, статуси и обобщения.

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед и без усилие премествайте задачите, сортирайте и филтрирайте с напълно персонализирана Kanban Board визуализация в ClickUp

3. Спринтове

В сравнение с най-популярните инструменти за планиране на спринтове, налични на пазара, ClickUp Sprints значително опростява управлението на спринтовете, като ви позволява да задавате дати за спринтове, да присвоявате точки и да маркирате приоритети.

Тази всеобхватна платформа за продуктивност е проектирана като работно пространство, където продуктовите екипи могат безпроблемно да разработват стратегии, разпределят задачи и ги изпълняват.

Но това не е всичко! ClickUp предлага и много шаблони за планиране на спринтове, с които можете бързо да планирате и изпълните плановете си за разработване на продукти.

Добавете спринт точки в задачата в ClickUp, за да поддържате напредъка на проектите

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Безплатно

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Business Plus: 19 $/потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Ускорете пътуването си в управлението на продукти с ClickUp

Aha! и Productboard са широко признати за управление на продукти и изготвяне на пътни карти, което прави избора между Aha! и Productboard труден. Въпреки това, и двата инструмента имат своите недостатъци. Те могат да бъдат скъпи за по-малките предприятия и трудни за научаване поради тяхната сложност и необходимостта от персонализиране.

Това е мястото, където ClickUp се откроява. Богатият на функции план Free Forever съчетава най-доброто от управлението на задачи, разработката на продукти и функциите за сътрудничество, без да ви струва скъпо!

Освен това, с ClickUp AI можете да ускорите плановете и документацията за вашите продукти, да оптимизирате обратната връзка от потребителите и много други с помощта на експертно разработени AI инструменти от платформата.

Защо да не опитате? Регистрирайте се за услугата Forever Free на ClickUp още днес, за да започнете!