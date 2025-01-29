Топ 10 софтуерни инструменти PLM за управление на жизнения цикъл на продуктите през 2025 г.

Всеки продукт започва с идея, преминава през повтарящи се цикли на проектиране, разработване, обратна връзка и актуализации и в крайна сметка се заменя с нещо по-добро.

Продуктовите мениджъри и софтуерните разработчици познават това като жизнен цикъл на продукта. ✨

С нарастващата сложност и сложност на продуктите, данните и документацията, които те генерират, нарастват пропорционално. Софтуерът за управление на жизнения цикъл на продуктите (PLM) е решение, което управлява продукта от началото до края, като същевременно представя (и съхранява) ключова информация и критични данни в реално време.

В тази статия ще разгледаме 10 от най-добрите софтуерни решения за PLM за вашия екип.

Какво е PLM софтуер?

PLM или софтуерът за управление на жизнения цикъл на продукта са облачни инструменти, които помагат на екипите за разработка на продукти да документират и управляват информацията за софтуерния продукт на всеки етап от неговото разработване.

Софтуерът PLM управлява документацията и процесите на разработка на жизнения цикъл на даден продукт, така че дизайнерите, инженерите, нетехническите сътрудници и други важни заинтересовани страни да са на една и съща страница.

С PLM система екипите по продуктите могат да създадат стандартизиран работен процес и да подобрят сътрудничеството чрез консолидиране и управление на данни, които са от критично значение за жизнения цикъл на продукта. ?

С подходящия PLM софтуер продуктовите екипи могат да си сътрудничат асинхронно по сигурен начин, което е особено полезно за екипи, разположени в различни географски райони. Освен това, благодарение на възможностите за управление на данните и проследяемост, продуктовите екипи могат да намалят разходите в дългосрочен план и да доставят висококачествени продукти.

PLM системите събират данни за проектирането, регистрират промените, документират сътрудничеството и съхраняват информация за осигуряване на качеството, така че екипите, работещи по продуктите, да могат да оптимизират работните процеси, да минимизират грешките и да сътрудничат ефективно.

Ако разработвате софтуер, трябва да се сдобиете с PLM софтуер още в ранната фаза на планиране. Това ще помогне на вашия екип да намали риска, да отчита напредъка през SDLC и да прави промени, когато е необходимо.

Какво трябва да търсите в софтуера за PLM?

Много PLM инструменти са достъпни на различни цени, така че как да изберете най-добрия?

Преди да изберете един, трябва да вземете предвид настоящите си нужди и тези, които могат да възникнат в бъдеще. Опитайте се да намерите гъвкаво решение, което разполага с инструменти, отговарящи на специфичните нужди на вашия екип.

Ето няколко неща, на които да обърнете внимание при избора на софтуер за управление на жизнения цикъл на продуктите:

Опции за интеграция: Изборът на всеобхватна платформа, която интегрира Изборът на всеобхватна платформа, която интегрира инструменти за прототипиране и CAD , е по-добър за максимизиране на работния процес по разработване на продукти . Интеграцията с маркетингов софтуер, ERP и инструменти за управление на проекти също са чудесни функции.

Възможности за сътрудничество: Софтуерът за PLM трябва да помага на различни екипи да работят заедно и да виждат актуална информация. Затова търсете функции като редактиране в реално време, коментиране и възлагане на задачи.

Удобен за ползване интерфейс: PLM ще се използва от целия ви PLM ще се използва от целия ви екип за разработка на продукти , както и от други заинтересовани страни. Затова се уверете, че интерфейсът е интуитивен и лесен за ползване.

Гъвкав, но мащабируем : Софтуерът трябва да отговаря на променящите се нужди на вашето продуктово портфолио. Функции като персонализирани характеристики, интеграции и автоматизация ще ви бъдат от голяма полза.

Силни възможности за управление на данни : Това е от основно значение за PLM инструмента. Софтуерът, който избирате, трябва да разполага с централизирано хранилище за цялата информация, свързана с продукта. Освен това, той трябва да предлага контрол на версиите, проследяване на ревизиите, регистриране на грешки и др.

Автоматизирани работни процеси и известия: Потърсете функции за автоматизация, които рационализират повтарящите се задачи и работни процеси, държат екипите в течение и осигуряват бързо вземане на решения.

Анализи и отчети: Функциите за анализи и отчети в PLM ще ви позволят да оценявате напредъка, да премахвате пречките и да вземате решения въз основа на данни.

Актуализации и поддръжка: Вероятно ще използвате избрания PLM софтуер, докато съществува вашият продукт. Затова редовните актуализации на софтуера и отзивчивият екип за поддръжка трябва да бъдат в списъка ви с желания.

10-те най-добри софтуера за PLM, които можете да използвате

Няма нужда да преглеждате стотици PLM инструменти, за да намерите този, който най-добре отговаря на вашите нужди. Изберете един от 10-те, които сме изброили. ?

1. ClickUp

Настройте вашите PLM работни процеси на платформата ClickUp

ClickUp предоставя на продуктовите екипи мощни инструменти за управление на продукти. С него можете да създавате продуктови пътни карти, да автоматизирате работните процеси, да сътрудничите с отдалечени екипи в реално време, да обменяте обратна връзка и да получавате актуализации чрез автоматизирани известия. Можете също да споделяте актуализации с ръководството и да публикувате бележки за версиите.

Освен това можете да проследявате напредъка на работата с ClickUp Tasks, да създавате документация за процесите с ClickUp Docs и да я споделяте с множество потребители, както и да управлявате ефективно целия жизнен цикъл на вашите продукти.

Освен това можете да обсъждате идеи за продукти с екипа си, използвайки Whiteboards в ClickUp, да създавате и проследявате целите на екипа с ClickUp Goals и да анализирате всичките си данни с помощта на интерактивните Dashboards на ClickUp.

Вместо да се занимавате с безброй приложения, можете да имате една единствена платформа, която да се грижи за голяма част от задачите, свързани с жизнения цикъл на вашите продукти. ?

Пътните карти на продуктите в ClickUp подобряват работата в екип

Можете също да персонализирате ClickUp според нуждите си за управление на продукти с ClickApps, което в крайна сметка ви помага да постигнете вашите KPI за управление на продукти.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Няколко потребители са споделили, че ClickUp има стръмна крива на обучение.

Новите потребители може да срещнат затруднения при навигирането в потребителския интерфейс.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на работно място.

Оценка и отзиви на клиенти за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3900+ отзива)

2. Arena PLM & QMS

чрез Arena

Arena е облачен PLM инструмент, полезен за различни функции, например разработване на продукти, контрол на продуктовите записи, управление на качеството, обучение и спазване на нормативните изисквания.

Arena обединява информация за продуктите, хората и процесите в една единствена платформа, базирана в облака, и по този начин ускорява разработването на продукти.

Най-добрите функции на Arena

Осигурете сигурността на вашите данни с лесен за внедряване PLM софтуер, базиран в облака.

Защитете вашите ресурси и IP адреси с достъп на базата на роли

Спестете разходи във времето с по-ниски общи разходи за собственост

Ограничения на Arena

Потребителите са съобщили, че срещат затруднения при навигацията и промяната на проекти

Някои клиенти са сметнали поддръжката за недостатъчна.

Цени на Arena

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти на Arena

G2: 4. 2/5 (300+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (70+ отзива)

3. Propel

чрез Propel

Propel предлага облачно базирани бизнес PLM, QMS (система за управление на качеството), PIM (управление на продуктова информация) и система за управление на доставчици на една платформа.

Propel свързва продуктовите екипи с техните колеги от отдела за бизнес развитие или търговския отдел в глобални организации.

С този подход на сътрудничество всички заинтересовани екипи помагат за оформянето на продукта, създавайки по този начин отлично преживяване за клиентите.

Най-добрите функции на Propel

Лесно сътрудничество с управление на BOM (списък с материали), управление на доставчици и анализи в реално време

Интегрирайте софтуера на Microsoft и CAD за ефективна система за управление

Ограничение на Propel

Повечето инструменти изискват интензивно обучение.

Трудно за конфигуриране в началото

Цени на Propel

Свържете се с нас за цени

Промотирайте оценките и отзивите на клиентите

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Odoo

чрез Odoo

Odoo е софтуерен инструмент с отворен код за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) с няколко софтуерни решения за управление на бизнеса.

Odoo PLM ви помага да тествате и усъвършенствате систематично продукта през целия му жизнен цикъл.

Той проследява промените на различни нива на разработката на продукта с централизирани дискусии в реално време по документи. Това намалява вероятното въздействие на тези промени върху процеса на производство на продукта или неговата спецификация.

Друга интересна функция са инженерните поръчки за промени, които служат като централен информационен център за всички, свързани с продукта.

Най-добрите функции на Odoo

Съгласувайте всички отдели по един и същ документ и проследявайте ефективно промените в различни версии.

Предотвратявайте грешки в текущото производство с инженерни промени (ECO).

Ограничения на Odoo

Някои потребители считат процеса на настройка на Odoo за малко сложен.

Odoo има стръмна крива на обучение

Цени на Odoo

Безплатно завинаги

Стандартен план: 9,14 долара на месец на потребител

Персонализиран план: 13,71 долара на месец на потребител

Оценки и отзиви на клиенти за Odoo

G2: 4. 1/5 (200+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (780+ отзива)

5. Siemens Teamcenter

чрез Siemens Teamcenter

Софтуерът PLM на Siemens Teamcenter, базиран в облака, предоставя сигурна платформа за планиране, разработване и доставка на продукти.

Членовете на екипа по целия свят могат да участват в целия процес на проектиране, разработване и производство на продукта и да следят жизнения цикъл на продукта чрез неговия потребителски интерфейс.

Тази стабилна PLM система разполага с някои отлични функции, като например цифрови двойници, които могат значително да подобрят функционалността и дизайна на вашия продукт, ако се използват правилно.

Siemens Teamcenter Най-добри характеристики

Използвайте цифрови близнаци, за да свържете и оптимизирате процесите на проектиране и визуализация за бързо решаване на проблеми.

Извършвайте проектиране на документация с CAD интеграция

Ограничения на Siemens Teamcenter

Актуализациите често са скъпи

Някои потребители са съобщили за проблеми с използваемостта

Цени на Siemens Teamcenter

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти на Siemens

G2: 4. 3/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (80+ отзива)

6. Jira Align

чрез Jira Align

Jira е гъвкав и мощен софтуер за управление на проекти, който ви помага да визуализирате, управлявате и решавате проблемите, свързани с разработването на продукти, по проактивен начин.

Той разполага с различни функции, които помагат при планирането, проследяването на подробностите за продукта и управлението на ефективността на продукта.

Тъй като ефективната комуникация е от решаващо значение за успешното пускане на продукти на пазара, Jira гарантира, че всички канали за комуникация са правилно установени.

Най-добрите функции на Jira

Интегрирайте множество полезни приложения на трети страни чрез Jira

Бързо стартирайте проект или процес на разработване на проект с готови шаблони

Използвайте едновременно методологиите Scrum и Kanban през целия жизнен цикъл на вашия продукт.

Ограничения на Jira

Богатите функции и възможности за персонализиране на Jira могат да представляват предизвикателство при настройката.

Тъй като е специално създаден за екипи за разработка на софтуер, той може да не е толкова ефективен за други индустрии.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 8,15 $/потребител на месец

Премиум: 16 $/потребител на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти за Jira

G2: 4. 3/5 (5600+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 13 000 рецензии)

7. Productboard

чрез ProductBoard

Productboard е софтуер за управление на продукти, който помага на вашата организация да доставя конкурентоспособни продукти, като насърчава по-добро сътрудничество и преодолява препятствия.

Обратната връзка от клиентите е интегрирана в Productboard, така че можете да създавате продукти съвместно с вашите клиенти. По този начин ще разработвате заедно иновативни продукти, които съответстват на вашата визия и тази на вашите клиенти.

Productboard помага на вашия продуктов екип да отговори на нуждите на клиентите. Можете да използвате този софтуер и за подобряване и приоритизиране на работните процеси по разработване на функции.

Най-добрата функция на Productboard

Достъп до обратна връзка от клиенти и създаване на продукти, които отговарят на нуждите на потребителите

Приоритизирайте функциите според тяхната спешност с помощта на интуитивен табло.

Ограниченията на Productboard

Няма мобилно приложение за бета потребители и крайни потребители.

Трудно се интегрира с други системи

Цени на Productboard

Essentials: 20 $/месец на потребител

Предимства: 80 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти на Productboard

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

8. OpenBOM

чрез OpenBOM

OpenBOM е платформа за сътрудничество SaaS, която свързва производителите и техните вериги за доставки и управлява данните за продуктите.

OpenBOM ви предлага гъвкав и мащабируем начин за организиране на продуктовите данни. Използвайте го за управление на CAD, части, документи, спецификации, доставчици, запаси и покупки.

Най-добрите функции на Open BOM

Актуализирайте проектите от всяка CAD система

Използвайте го безплатно за некомерсиални, лични проекти.

Ограничения на OpenBOM

Потребителите често се оплакват от забавяния

Тъй като това е SaaS решение, базирано на облак, то не е достъпно офлайн.

Цени на OpenBOM

Безплатен план

Екип: 78 $/потребител на месец

Компания: 108 $/потребител на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти за OpenBOM

G2: 4. 3/5 (450+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Aras Innovator

чрез Aras

Aras Innovator е уеб-базиран софтуер за управление на процесите на разработване на продукти, производствени процеси на няколко места и операции по веригата на доставки.

Той предоставя няколко инженерни решения като PLM, PDM, BOM, управление на конфигурацията, управление на промените, AVL/AML и др.

Aras разполага и с инструменти за управление на промените, които уведомяват клиентите при извършване на корекции, което гарантира последователност през целия жизнен цикъл на продукта.

Организациите могат да изтеглят, модифицират и използват безплатно отворено разпространяваното решение.

Най-добрите функции на Aras

Създавайте лесно многостепенни спецификации с Aras Innovator

Интегрирайте съществуващите ALM среди с няколко прости стъпки

Ограничения на Aras

Потребителите намират етикетите и термините за объркващи

Процедурата за персонализиране все още не е оптимизирана.

Цени на Aras

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти на Aras

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. SAP PLM

чрез SAP

Софтуерът SAP PLM може да бъде отличен спътник за процес на управление на жизнения цикъл на продуктите, който е устойчив на рискове и е устойчив.

От етапа на мозъчната атака до пускането на продукта на пазара, решението SAP PLM предоставя платформа за анализ на бизнес процесите и обратната връзка от клиентите, оценка на идеите, а след това и съвместно разработване на продукта и предоставяне на услугата.

SAP PLM поддържа всички системи и процеси, свързани с продуктите, от началото на жизнения цикъл с идеята за продукта до производството и обслужването.

Най-добрите функции на SAP PLM

Интегрирайте други SAP продукти, за да създадете пълен набор от продукти за разработване на продукти.

Оценете разходите по проекта с вградения калкулатор на разходите преди внедряването.

Ограничения на SAP PLM

Може да се окаже сложно за малки екипи за разработка на проекти

Често се изисква SAP експерт, за да се използва пълният му потенциал.

Получил сравнително ниска оценка на популярни платформи за оценяване

Цени на SAP PLM

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти за SAP PLM

G2: 3,7/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Избор на най-добрия PLM за жизнения цикъл на вашия продукт

PLM инструментите не служат само за записване на данни, свързани с продуктите, и получаване на информация. Предизвикателства могат да възникнат във всеки момент от жизнения цикъл на един продукт и вие трябва да се въоръжите с подходящите инструменти за отстраняване на проблеми.

PLM решението, за което ще се спрете, може да определи успеха или провала на процеса на разработване на вашия продукт.

Топ 10 PLM платформи могат да ви помогнат да създадете и пуснете на пазара продукти с по-високо качество и да ви подкрепят през целия жизнен цикъл на продукта – от първоначалната идея до пускането на продукта на пазара.

Независимо дали създавате един или няколко продукта, в производството или други индустрии, изборът на подходящия PLM софтуер за вашите специфични нужди и бъдещо развитие е от решаващо значение. Той може да бъде основата за вашата дигитална трансформация и да направи жизнения цикъл на вашите продукти възможно най-ефективен.

ClickUp е един от тези PLM инструменти, който съчетава най-доброто от двата свята – ефективен PLM стек, както и платформа, която поддържа тясно сътрудничество, подобрена комуникация и ефективно управление на проекти. Опитайте ClickUp още днес!