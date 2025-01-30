10-те най-добри софтуерни инструмента за продуктово ориентиран растеж (PLG) през 2025 г.

Всяка компания се интересува от разходите си за привличане на клиенти (CAC) – разходите за привличане на един клиент. Често това са смесени разходи, които включват разходите за персонал в отделите по продажби и маркетинг, разходите за реклама и др.

Съответно, всяка компания се интересува от възвръщаемостта на CAC (CAC Payback) – времето, необходимо за възстановяване на CAC от клиентите ви под формата на приходи.

В традиционната стратегия за навлизане на пазара (GTM) компаниите разчитат в голяма степен на изходящ маркетинг и продажби. Това означаваше високи разходи за привличане на клиенти (CAC), подхранвани от разходите за персонал, плюс бюджета за провеждане на рекламни кампании в подкрепа на тази стратегия.

След това се появи по-ефективен модел: стратегията за инбаунд маркетинг, подкрепяна от компании като Hubspot. Инвестициите се насочиха към създаването на марка и лидерство в мисленето чрез съдържание, а клиентите ви откриваха органично чрез търсачките. Това доведе до намаляване на разходите за CAC.

Следващият етап от тази еволюция е растежът, воден от продукта, при който вашият продукт е в центъра на стратегията ви за растеж, което намалява CAC и времето за възвръщаемост и стимулира мащабируемостта и рентабилността.

Какво е ръст, основан на продукти?

Продуктово ориентираният растеж (PLG) е бизнес стратегия, при която вашият продукт е основният двигател за привличане, задържане и разширяване на клиентската база. Тя се фокусира върху създаването на привлекателно потребителско преживяване, което позволява на клиентите да откриват, приемат и извличат полза от вашия продукт с минимални усилия.

Стратегията PLG включва използването на вашия продукт за привличане, ангажиране и задържане на потребители. Вместо да разчитате единствено на традиционните продажби и маркетингови усилия, PLG подчертава присъщата стойност на вашия продукт, като целта е да стимулира растежа чрез удовлетвореността на потребителите.

Какво е софтуер за продуктово ориентиран растеж?

Софтуерът за продуктово ориентиран растеж ви помага да приложите продуктово ориентирана стратегия за растеж, фокусирайки се върху функции, насочени към потребителя, анализи и AI автоматизация, за да стимулирате растежа през целия жизнен цикъл на клиента – привличане, монетизация, задържане, разширяване и подкрепа.

Целта е да превърнете потребителите в платени абонати или купувачи, като продуктът е основният двигател на растежа и приходите.

Инструментите за ръст, базиран на продукти, ви помагат да:

Доставяйте на потребителите моменти на прозрение и бизнес стойност

Покажете най-доброто приложение на вашия продукт

Събирайте ценни данни за използването на продуктите,

Събирайте обратна връзка от клиентите,

Разберете поведението на потребителите,

Подобрете потребителското преживяване и

Увеличете процента на задържане на клиентите

Каква е разликата между PLG растеж и Sales-led growth? Кой е по-добър?

Продуктово-ориентираният и продажбено-ориентираният растеж са много различни подходи за постигане на бизнес растеж. Ето един преглед на разликите между тях:

Аспект Продуктово ориентиран растеж (PLG) Растеж, основан на продажбите Фокус PLG се фокусира върху продукта като основен двигател на растежа. Той дава приоритет на създаването на интуитивен продукт, който е лесен за възприемане и предоставя незабавна стойност на потребителите. Растежът, основан на продажбите, разчита в голяма степен на усилията на екипа по продажбите да привлича клиенти и да генерира приходи. Екипът по продажбите активно контактува с потенциални клиенти, провежда демонстрации, договаря сделки и сключва продажби. Привличане на клиенти Акцентът е върху това да се даде възможност на потребителите да открият и приемат продукта чрез самообслужване, често без прякото участие на екипа по продажбите. Целта е да се създаде привлекателно преживяване с продукта, което да стимулира привличането и задържането на потребители. Включва практичен, персонализиран процес на продажби, при който екипът по продажбите насочва и убеждава потенциалните клиенти през процеса на продажбите. Ключови показатели Показателите се въртят около ангажираността на потребителите, степента на активиране, използването на продукта и удовлетвореността на потребителите. Успехът се измерва с непрекъснатото предоставяне на стойност от продукта и растежа, без да се разчита в голяма степен на традиционните канали за продажби. Продажбена тръба, проценти на конверсия, разходи за привличане на клиенти (CAC) и приходи, генерирани чрез директни продажби.

PLG често се счита за по-мащабируем и рентабилен, след като продуктът набере скорост, тъй като разчита по-малко на трудоемки продажбени усилия.

Повечето успешни компании използват хибриден подход, като първоначално се фокусират върху PLG модел. Щом продуктът придобие популярност, те преминават към модел, подпомаган от продажбите, за да подкрепят нуждите от мащабиране и разширяване.

Какво да търсите в софтуерен инструмент за продуктово ориентиран растеж?

Изборът на най-добрия инструмент за продуктово ориентиран растеж (PLG) изисква обмислен подход. Ето кратко ръководство:

Удобен интерфейс: Потърсете инструмент с интуитивен и удобен интерфейс. Искате нещо, което вашият екип може лесно да възприеме без продължително обучение.

Възможности за интеграция: Проверете дали PLG инструментът се интегрира безпроблемно с вашия съществуващ софтуерен пакет, особено с инструменти като CRM, продуктови анализи и комуникационни платформи.

Мащабируемост: Уверете се, че софтуерът е мащабируем и може да се справи с увеличеното използване, когато базата ви от потребители се разширява.

Анализи и отчети: Инструментът трябва да предоставя полезна информация за поведението и ангажираността на потребителите.

Сигурност и съответствие: Уверете се, че инструментът за продуктово ориентиран растеж отговаря на стандартите за сигурност в бранша.

1. ClickUp

Разгледайте ClickUp, за да управлявате продуктите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизирани задачи.

ClickUp предлага цялостно решение за управление на продукти с многофункционални характеристики за целия цикъл на разработване на продукти, от идеята до изпълнението и мониторинга.

Инструментът дава приоритет на потребителското преживяване с достъпен, ангажиращ софтуер и разнообразни шаблони на ClickUp, за да даде тласък на вашето продуктово пътуване.

Персонализацията на ClickUp отговаря на нуждите на различни проектни екипи. Нека разгледаме някои от основните функции на ClickUp:

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте готови рецепти за автоматизация в ClickUp или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важното.

ClickUp Automation : Оптимизирайте работните процеси и намалете повтарящите се задачи. Спестете ценно време и подобрете клиентското преживяване, като сведете до минимум ръчната работа.

Използвайте ClickUp, за да проектирате работни процеси с удобни функции като бели дъски, мисловни карти, автоматизации и множество шаблони.

ClickUp Mind Maps: Визуализирайте целия цикъл на разработване на продукти за вашите бизнес екипи, като продажби, маркетинг и дизайн. Осигурете прозрачност не само за вашите вътрешни продуктови екипи, но и за външни потребители, като ги информирате за бъдещите планове за продукта и подобрявате ангажираността на клиентите.

ClickUp Tasks: Изградете бизнес, ръководен от продуктите, като управлявате и организирате различни задачи, свързани с различни проекти. Изберете от над 35 ClickApps, за да персонализирате задачите си и да си сътрудничите безпроблемно с екипа си.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текстове, да генерирате отговори по имейл и много други.

ClickUp AI: Включете нови функции в продукта си и използвайте над 100 AI инструмента, за да оптимизирате процеса на разработване на продукта. Напишете документи с изисквания към продукта (PRD), създайте атрактивно съдържание за продукта, проектирайте проучвания за тестване от потребители и изгответе планове за тестване по-бързо от обикновено.

ClickUp Views: Съгласувайте бизнеса си с продуктово ориентирана стратегия за растеж, като подобрите ангажираността на потребителите и им дадете възможност сами да изследват платформата. Изберете от различни опции за преглед – списък, табло, кутия, календар и други – за да визуализирате проектите си с един поглед и да филтрирате, сортирате и групирате различни задачи/проекти.

Ограничения на ClickUp

Навигацията в мобилното приложение може да бъде трудна поради множеството табла и обширните функции.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Refiner

чрез Refiner

Refiner е софтуер за обратна връзка от клиенти и проучвания, който ви позволява да провеждате персонализирани проучвания, да генерирате обратна връзка от потребители, да провеждате пазарни проучвания и да централизирате всичките си проучвателни данни.

Този инструмент за продуктово ориентиран растеж (PLG) е проектиран за компании, предлагащи уеб и мобилни продукти, и работи най-добре за SaaS компании, работещи с данни. Получете по-добра представа за удовлетвореността и нуждите на клиентите, като подобрите задържането на потребителите чрез подходящи подобрения на продуктите.

Най-добрите функции на Refiner

Уиджети за анкети: Използвайте готовите за употреба шаблони за анкети на Refiner или създайте напълно персонализирана анкета. Създавайте микроанкети с 12 вида въпроси, включително NPS, CSAT, CTA и други, за да събирате обратна връзка от потребителите.

Сегментиране на потребителите: Сегментирайте клиентската си база, за да се насочите към конкретни групи за проучвания, което ви позволява да събирате обратна връзка от желаната аудитория, а не от обща група.

Интеграция: Интегрирайте с Интегрирайте с инструменти за управление на проекти на трети страни като Segment, Google Sheets, Make, Zapier и други, за да получите изчерпателна информация и обратна връзка от клиентите.

Ограничения на рафинера

Refiner не поддържа включването на аудио, видео или изображения в анкетния въпросник.

Цени на Refiner

Пробна версия: Безплатна

Essentials: 79 $/месец, фактурирани ежегодно (идеално за стартиращи компании)

Растеж: 199 $/месец, фактурирани ежегодно (идеален за компании, които се нуждаят от персонализирани проучвания)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Refiner

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Productboard

чрез Productboard

Productboard е софтуер за управление на продукти, създаден да помага на екипите по продукти, екипите по продажби и други в бизнеса да събират, приоритизират и управляват идеи за продукти.

Той предоставя платформа за продуктовите мениджъри и вашите екипи, за да доставят правилния продукт, който най-добре отговаря на нуждите на вашите потребители.

Най-добрите функции на Productboard:

Непрекъснати прозрения за клиентите: Получавайте обобщения, генерирани от изкуствен интелект и събрани от различни източници, които подобряват разбирането ви за нуждите на клиентите. Персонализирайте таблата с прозрения, за да подчертаете важната обратна връзка от клиентите, така че вашият маркетинг/продажбен екип да може да се съсредоточи върху създаването на стратегии за растеж, водени от продуктите, и повишаването на удовлетвореността на клиентите.

Динамични пътни карти: Бъдете в крак с развитието на продукта, като следите напредъка по време на целия процес на разработване. Интегрирайте работния процес, като поддържате връзка и синхронизация с вашите екипи по продажби и маркетинг.

Приоритизиране: Сегментирайте и приоритизирайте идеите за проекти и обратната връзка от клиентите, за да насочите ресурсите на компанията към разработването на продукт, който е наистина необходим на пазара.

Ограничения на Productboard

Цените на Productboard са по-високи

Ограничен списък с интеграции

Цени на Productboard

Пробна версия: Безплатна

Основни характеристики: 20 долара на месец за производител, фактурирани ежегодно (подходящо за физически лица)

Pro: 80 долара на производител/месец, фактурирани ежегодно (подходящо за малки екипи)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване (подходящо за организации)

Оценка и рецензии на Productboard

G2: 4. 3/5 (230+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 140 рецензии)

4. Mixpanel

чрез Mixpanel

Mixpanel предлага аналитични решения за компании, ориентирани към продукти, като се фокусира предимно върху проследяването и анализа на взаимодействието и ангажираността на потребителите с уеб и мобилни приложения.

С Mixpanel можете да разберете поведението на потребителите и техните проблеми, да оптимизирате продукта си за растеж, ориентиран към потребителите, и да се съобразите с продуктово ориентирана стратегия.

Най-добрите функции на Mixpanel

Отчети за потока: Анализирайте пътя на потребителите си и идентифицирайте къде са се оттеглили. Оптимизирайте ключовите процеси и циклите на разработване на продукти, за да увеличите Анализирайте пътя на потребителите си и идентифицирайте къде са се оттеглили. Оптимизирайте ключовите процеси и циклите на разработване на продукти, за да увеличите задържането на клиентите си.

Анализ на кохорти: Сегментирайте потребителите си и създайте кохорти от потребители, като групирате клиентите въз основа на поведението и моделите на потребителите. Насочете се към конкретни кохорти от потребители и изпращайте персонализирани подсказки и известия.

Ограничения на Mixpanel

Първоначалните потребители може да намерят потребителския интерфейс затрудняващ и неинтуитивен.

Обслужването на клиенти е бавно и под средното ниво

Цени на Mixpanel

Стартово ниво: Безплатно (включва 20 събития/месец)

Растеж: 20 $/месец (включва неограничен брой запазени отчети)

Enterprise: 833 $/месец (включва всички разширени функции)

Оценки и рецензии на Mixpanel

G2: 4. 6/5 (1080+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 125 отзива)

5. Chameleon

чрез Chameleon

Chameleon е софтуер за цифрово внедряване (DAP), предназначен за SaaS компании.

Независимо дали сте продуктов мениджър или част от екип за разработка на продукти, този софтуер подобрява приемането и ангажираността на потребителите към вашите софтуерни продукти, като създава персонализирани и високо адаптивни потребителски преживявания.

Най-добрите функции на Chameleon

Обиколки на продуктите: Помогнете на клиентите да разберат по-добре вашия продукт, като създадете стъпка по стъпка обиколки и разходки из продукта. Споделяйте интерактивни демонстрации на продукти, които насочват потребителите към ключови функции и нови версии.

Непрекъсната обратна връзка с клиентите: Събирайте обратна връзка от клиентите директно от вашия продукт/софтуер, като използвате микропроучвания и проучвания с няколко бутона, постигайки до 3 пъти по-висок процент на отговори.

Launchers: Създавайте полезни връзки, пътища към функциите на продукта и списъци за въвеждане за вашите клиенти с персонализирани джаджи в приложението.

Ограничение на Chameleon

В новия потребителски интерфейс има незначителни бъгове, които могат да забавят навигацията.

Ценообразуване на Chameleon

Helpbar: Безплатен (налично търсене с CMD+K)

Стартиращ бизнес: 279 $/месец (идеален за създаване на персонализирано преживяване)

Растеж: 1250 $/месец (идеален за мащабиране)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване (идеално за управление на множество продукти)

Оценки и рецензии на Chameleon

G2: 4. 4/5 (над 150 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Tableau

чрез Tableau

Tableau е цялостна платформа за визуална аналитика с AI възможности, която ви дава възможност да проучвате данни за използването на продукти, да вземате информирани решения и да оптимизирате задачите в голям мащаб.

Независимо дали е в облака, на място или интегриран с Salesforce CRM, Tableau предоставя платформа за задълбочени анализи с AI/ML възможности, управление и сътрудничество.

Най-добрите функции на Tableau

VizQL (Visual Query Language): Преобразувайте действията на потребителите в заявки, улеснявайки визуализацията и анализа на данните.

Мобилна версия: Използвайте мобилното приложение, за да създавате табла и оформление, без да правите компромиси с функциите и изгледа.

Ограничения на Tableau

Трябва да имате познания по SQL, за да създавате сложни набори от данни от множество източници.

Цени на Tableau

Tableau Viewer: 15 $/потребител/месец

Tableau Explorer: 42 $/потребител/месец

Tableau Creator: 70 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Tableau

G2: 4. 4/5 (1950+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2150 рецензии)

7. Userpilot

чрез Userpilot

Userpilot помага на вашия продукт да расте, като подобрява активирането на потребителите, превръщането на пробни версии в пълни версии и приходите от разширяване чрез преживявания в приложението.

Оптимизирайте привличането на потребители за по-голям брой преминавания от пробна версия към платена, подобрете ангажираността на потребителите за по-добро задържане и открийте възможности за разширяване с анкети в приложението с Userpilot.

Най-добрите функции на Userpilot

Приемане на функции: Насочете потребителите към ключови функции и актуализации с съобщения в приложението, инструкции и подсказки, като по този начин увеличите приемането на функции и продукти, което е от решаващо значение за ръста, основан на продуктите.

Динамичен потребителски интерфейс (UI): Създавайте интерактивни и многобройни UI модели, като избирате от различни опции като модални прозорци, плъзгачи, подсказки, списъци за проверка и други.

Ограничения на Userpilot

Цената е висока в сравнение с другите в списъка.

Потребителите съобщават за бавна работа при извършване на множество действия

Цени на Userpilot

Стартово ниво: 249 $/месец (фактурира се ежегодно)

Растеж: 499 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Userpilot

G2: 4,6/5 (над 220 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (55+ отзива)

8. ChartMogul

чрез ChartMogul

ChartMogul е платформа за анализ на абонаменти и признаване на приходи, предназначена за SaaS (Software as a Service) компании и други абонаментни модели.

Той ви помага да анализирате показателите за абонаментите си, като месечни повтарящи се приходи (MRR), годишни повтарящи се приходи (ARR) и средни приходи на потребител (ARPU), за да можете да вземате решения, основани на данни.

Най-добрите функции на ChartMogul

Интеграция: Лесно свържете различни приложения за фактуриране и платежни портали, като намалите ръчното въвеждане на данни.

Конвертиране на валута: Поддържа 169 валути и автоматично конвертира чуждестранната валута в основната ви валута.

Ограничения на ChartMogul

Ограничена поддръжка на клиенти

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на ChartMogul

Стартиране: Безплатно (за по-малко от 10 000 долара MRR)

Мащаб: 100 $/месец (за повече от 10 000 $ в MRR)

Обем: Индивидуални цени (за големи предприятия)

Оценки и рецензии за ChartMogul

G2: 4. 6/5 (98 отзива)

Capterra: 4,7/5 (42 отзива)

9. Сегмент

чрез Segment

Segment е платформа за клиентски данни (CDP), която предоставя подробна информация за клиентите и помага на бизнеса да събира обратна връзка от клиентите, както и да почиства и организира продуктовите данни.

Корпоративният характер на софтуера гарантира високо ниво на целостта и качеството на данните. Това ще ви даде увереност да стартирате интелигентни тригери и кампании, базирани на автоматизация, за вашите клиенти.

Най-добрите функции на Segment

Сегмент клиенти: Създавайте и управлявайте сегменти клиенти въз основа на поведението, характеристиките и пътя на потребителите, за да можете да създавате целенасочени маркетингови стратегии.

Ангажираност на аудиторията: Предлага пълна картина на вашата аудитория в реално време и повишава ангажираността на потребителите чрез активиране на над 450 маркетингови инструмента.

Инженерна ефективност: Събирайте аналитични данни от всяка платформа, използвайки един API, и оптимизирайте разработката, като създавате интеграции с едва 10 реда JavaScript.

Ограничения на сегмента

Споделянето на финансови данни с платформа на трета страна може да породи опасения относно сигурността и поверителността.

Сегментиране на цените

Безплатно: 0 $/месец (включва 1000 посетители/месец)

Екип: 120 $/месец (включва 10 000 посетители/месец)

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на сегменти

G2: 4,6/5 (510+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 рецензии)

10. Baremetrics

чрез Baremetics

Baremetrics е софтуер, който предоставя анализи и информация за абонаментите.

Ако вашата продуктово ориентирана компания работи на абонаментен модел, Baremetrics ви помага да проследявате и разбирате поведението на клиентите и да получите повече информация за приходите.

Най-добрите функции на Baremetrics

Информация за отказите: Получете подробна информация за пътя на клиентите и отказите им с причините за това, за да идентифицирате пропуските в продукта си и да ги подобрите.

Прогнозиране: Предскажете бъдещите приходи от вашия продукт на абонаментен принцип, за да можете да вземате решения въз основа на данни и да подобрите приемането на продукта.

Ограничения на Baremetrics

Подходящ е само за бизнеси, базирани на абонамент.

Цени на Baremetrics

Възстановяване: 58 $/месец (гаранция за възвръщаемост на инвестицията)

Показатели: 108 долара/месец (бизнес анализи)

Информация за отказ: 108 $/месец

Оценки и рецензии на Baremetrics:

G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Изберете най-добрия инструмент за продуктово ориентиран растеж за вашия екип

Гъвкавостта на PLG позволява на вашия бизнес да отговори на очакванията на потребителите за незабавна стойност, мащабируемост и рентабилност. Тя помага на вашия продукт да се превърне в основната сила зад устойчивия растеж.

С подходящия софтуер за продуктово ориентиран растеж създайте двигател за растеж, фокусиран върху потребителя, който стимулира общността и лоялността сред клиентите и осигурява траен успех на пазара.

Независимо дали ще изберете да комбинирате някои от тези инструменти за продуктово ориентиран растеж или ще продължите с всеобхватното приложение ClickUp, инвестирайте в PLG, за да направите клиентите си щастливи и лоялни!