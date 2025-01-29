10-те най-добри софтуера за управление на данни през 2025 г. (отзиви и цени)

Ефективното управление на данни е от решаващо значение за поддържането на целостта и сигурността на данните на вашата организация.

Традиционните подходи, като ръчно наблюдение или разнородни системи, често водят до грешки или пропуски. Софтуерът за управление на данни внася ред и надеждност във вашата вселена от данни. ??

Той оптимизира обработката на данни в цялата организация, опростява достъпа до данни, гарантира спазването на нормативните изисквания и поддържа управлението на качеството на данните.

Изборът между инструменти за управление на данни може да изглежда като навигация в сложен лабиринт. Затова сме разделили ключовите характеристики, предимствата и недостатъците, цените и потребителските оценки на 10-те най-добри инструмента, за да улесним вашето решение.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на данни?

Вашият софтуер за управление на данни трябва да бъде интуитивен, позволяващ на технически и нетехнически потребители да навигират и прилагат политики за управление на данни. Простият интерфейс улеснява приемането от страна на потребителите и минимизира кривата на обучение.

Ето основните съображения, които трябва да имате предвид, за да изберете най-подходящото решение:

Цялостно управление на данните: Изберете софтуер, който предлага цялостен подход към управлението на данни. Той трябва да улеснява съхранението на данни и да предлага инструменти за класифициране на данни, управление на метаданни и осигуряване на качеството на данните.

Мащабируемост: Изберете инструмент за управление на данни, който расте заедно с вашите нужди от данни. Софтуерът трябва да може да се справя с нарастващите обеми данни и променящите се изисквания за управление, докато вашата организация се разраства.

Възможности за интеграция: Оценете съвместимостта на софтуера с вашите съществуващи системи и приложения. Безпроблемната интеграция с други инструменти във вашия технологичен стек Оценете съвместимостта на софтуера с вашите съществуващи системи и приложения. Безпроблемната интеграция с други инструменти във вашия технологичен стек оптимизира процесите на управление на данни

Одит и мониторинг на съответствието: Потърсете функции, които позволяват задълбочен одит и мониторинг на съответствието. Софтуерът ви за управление на данни трябва да проследява промените в данните, дейностите на потребителите и спазването на политиките за управление.

Управление на жизнения цикъл на данните: Изберете софтуер, който обхваща създаването, използването, архивирането и унищожаването на данни. Холистичният подход гарантира, че данните се управляват правилно от създаването им до извеждането им от употреба.

Функции за сътрудничество: Вашият софтуер трябва да поддържа безпроблемна комуникация и сътрудничество между екипите. Функции като управление на данни и съвместни работни процеси подобряват екипната работа при поддържането на качеството и съответствието на данните.

10-те най-добри софтуера за управление на данни, които можете да използвате

Разгледайте тези популярни инструменти за управление на данни, за да улесните безпроблемното сътрудничество между бизнес единиците и да осигурите цялостно управление на данните.

1. ClickUp

Настройте необходимите ви отчети на едно място в ClickUp.

Можете да използвате ClickUp за управление на проекти, ефективно сътрудничество и организиране на данните във вашата компания. Неговата всеобхватна платформа ви дава възможност да наблюдавате, преглеждате и подобрявате вашите практики за управление на данни. В резултат на това можете да създадете стабилна рамка за управление на данни, съобразена с вашите нужди.

С многофункционалните функции на ClickUp можете да овладеете практиките за управление на данни в различни проекти. Определете и разпределете роли и отговорности между заинтересованите страни с помощта на шаблона RACI (Responsible Accountable Consulted Informed).

Осигурете последователност в управлението на данни в различните проекти с шаблона RACI Matrix на ClickUp.

Оптимизирайте процеса на вземане на решения, гарантирайте отчетността за вашите практики за работа с данни и подобрете сътрудничеството в екипа за управление на данни чрез лесния за използване интерфейс на ClickUp. Планът Enterprise на ClickUp позволява на големите организации да се възползват от разширени възможности за управление на данни.

Отговорете на сложните изисквания за управление на проекти и данни с функции като отчети в ClickUp, управление на ресурси и приоритетна поддръжка.

Поддържайте целостта на данните и съответствието с нормативните изисквания с помощта на изчерпателен набор от инструменти, включващ персонализирани статуси, персонализирани полета, персонализирани изгледи и управление на проекти в ClickUp.

ClickUp дава приоритет на сигурността на данните, потребителските разрешения и сигурно сътрудничество, за да улесни ефективното управление и управление на данните. Можете да гарантирате поверителността на данните с надеждни протоколи за криптиране на платформата, които защитават чувствителната информация.

Контролирайте нивата на достъп с потребителски разрешения в ClickUp, като гарантирате, че само оторизирани лица могат да виждат или променят критични данни. Този детайлен контрол върху разрешенията помага за прилагането на политиките за управление на данни и спазването на нормативните изисквания.

Наблюдавайте взаимодействията на потребителите и поддържайте одитна следа, като осигурявате прозрачен и отчетен процес на управление на данните с регистри за достъп и проследяване на активността.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте и персонализирайте RACI диаграми в платформата. Лесно определяйте и проследявайте отговорностите с вградените функции за управление на задачите , включително възлагане на задачи на отделни лица или екипи.

Проследявайте точно показателите за управление на данни с визуалните табла на ClickUp

Въвеждайте промени в реално време, за да отстраните идентифицирани проблеми или пропуски в практиките за управление на данни.

Оптимизирайте новите практики за управление на данни с предварително създадени шаблони за управление на данни.

Определете ролите и отговорностите на ключовите заинтересовани страни в управлението на данни, включително администраторите, собствениците, пазителите и другия съответен персонал.

Внедрете инструменти и платформи, които улесняват безпроблемното споделяне на информация и сътрудничеството.

Одитирайте и наблюдавайте процесите на управление на данни, за да се съобразите с нормативните изисквания, да намалите рисковете и да гарантирате, че спазвате правните и отрасловите стандарти.

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители се сблъскват с трудна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен като добавка към всички платени планове за 5 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3900 отзива)

2. Informatica Axon

чрез Informatica Axon

Informatica Axon е част от пакета Informatica и предоставя стабилна платформа за управление на данни, която помага при каталогизирането на данни, проследяването на произхода на данните и управлението на политиките. Можете да използвате платформата за безпроблемно сътрудничество между заинтересованите страни и за демократизиране на достъпа до данни, което води до създаване на добавена стойност.

Най-добрите функции на Informatica Axon

Намерете, разберете и получите достъп до данните, от които се нуждаете, с помощта на подбрана платформа за данни.

Създайте общ речник с корпоративни данни, който да служи като надежден източник на бизнес контекст за всички инструменти.

Дефинирайте връзки и зависимости между данните, за да идентифицирате и преодолеете пропуските.

Наблюдавайте подозрителната активност по отношение на вашите данни чрез автоматизирана защита.

Подпомогнете интелигентността на корпоративните данни, аналитиката и управлението на изкуствения интелект с услуга, базирана в облака.

Ограничения на Informatica Axon

Изисква обширна конфигурация на бекенда

Зареждането на информация чрез електронни таблици е трудоемко и податливо на грешки.

Цени на Informatica Axon

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Informatica Axon

Gartner Peer Insights: 3,9/5 (37 отзива)

PeerSpot: 3,9/5 (22 отзива)

3. Alteryx

чрез alteryx

Alteryx предлага лесен за използване пакет за анализ на данни, който допълва неговата платформа за анализи. Можете да организирате полуструктурирани и неструктурирани данни, използвайки неговата всеобхватна екосистема за управление на данни.

Можете да използвате този инструмент за управление на данни, за да отключите данни от PDF файлове и изображения. Извличайте ключови информации от дълги документи с помощта на текстови анализи. Можете също така да мащабирате почистването, проучването, обогатяването, подготовката и обработката на данни с помощта на автоматизация на анализите, задвижвана от изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Alteryx

Повишете производителността с цялостна, унифицирана платформа.

Получавайте лесен достъп до данните си за незабавна полза, по-висока оперативна ефективност и по-нисък риск.

Създавайте прогнозни модели на данни без кодиране или сложни статистики.

Възможност за точно вземане на решения в голям мащаб в строго регулирана среда за управление на анализи.

Автоматизирайте всеки етап от процеса на анализиране, включително подготовка на данни, комбиниране, отчитане и наука за данните.

Ускорете възвръщаемостта на инвестициите и подобрете възвръщаемостта на инвестициите в технологии чрез повишаване на квалификацията и обучение на служителите.

Ограничения на Alteryx

Липса на функционалности като Excel Pivot

Импортирането на файлове в Alteryx Analytics Cloud може да бъде бавно.

Не е съвместим с всички устройства

Цени на Alteryx

Персонализирани цени

Оценки и ревюта за Alteryx

G2: 4,6/5 (500 отзива)

Gartner Peer Insights: 4,4/5 (600 отзива)

4. Precisely Data360 Govern

Част от Data Integrity Suite на Precisely, Data360 Govern е цялостно решение за управление на корпоративни данни. Можете да използвате решението за безпроблемно управление на данни, каталогизиране и управление на метаданни.

Чрез автоматизация получавате отговори за източника, употребата, значението, собствеността и качеството на данните. В резултат на това ще повишите увереността в качеството, стойността и надеждността на данните на вашата организация.

Най-добрите функции

Превърнете високотехническите метаданни в значима бизнес информация, от която се възползват всички заинтересовани страни.

Идентифицирайте и управлявайте критични елементи от данните

Направете данните си достъпни за търсене, за да можете ефективно да извличате информация и да вземате по-добри решения.

Почистете и обединете данни от различни източници, като облак и локални системи, за да подобрите сътрудничеството.

Точни ограничения

Някои части от потребителския интерфейс са объркващи за потребителите и изглеждат остарели.

Един насочен процес може да ви помогне да разберете по-добре управлението на данни.

Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение

Точни цени

Персонализирани цени

Точни оценки и ревюта

Gartner Peer Insights: 4. 2/5 (35 отзива)

Отзиви за софтуера: 5,9/10 (11 отзива)

5. OvalEdge

чрез OvalEdge

Опитайте рентабилно управление на данни, спазване на поверителността и бързи анализи с OvalEdge. Учените, работещи с данни, използват OvalEdge, за да управляват ефективно практиките за управление на данни, като същевременно гарантират спазването на поверителността на достъпна цена.

С помощта на това решение можете интелигентно да сканирате базите данни на вашата организация, BI (бизнес интелигентност) платформи, инструменти за извличане, трансформиране и зареждане (ETL) или инструменти за преместване и трансформиране на данни, както и големи хранилища за съхранение на разнообразни данни. След това можете да създадете лесен за ползване инвентар на вашите данни.

Анализаторите могат бързо да откриват полезна информация и да подобряват достъпа до данни, грамотността и качеството.

Най-добрите функции на OvalEdge

Каталогизирайте данните безпроблемно с автоматични алгоритми

Анализирайте данни и сътрудничеството ефективно чрез вградени инструменти като Impact и Collaborative Analytics.

Осигурете сигурен, съвместим и универсален достъп до данни за оптимално управление на данните.

Идентифицирайте източника и местоназначението на всеки елемент от данните на ниво атрибут и система.

Създайте родословие на данните чрез анализиране на SQL, ETL, системи за отчитане и различни кодове.

Анализирайте въздействието на всяка актуализация или промяна на обект от данните в рамките на минути.

Проверявайте качеството на данните проактивно и управлявайте целия цикъл на подобряване на качеството на данните.

Ограничения на OvalEdge

Някои API услуги може да не работят както се очаква.

Трудно е да се намери лична идентифицираща информация (PII) в неструктурирани данни

Изисква поправки на грешки

Цени на OvalEdge

Essential: Започва от 15 600 долара на година

Професионална версия: Индивидуални цени

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OvalEdge

Capterra: 4,0/5 (1 рецензия)

6. Collibra Data Intelligence Cloud

чрез Collibra

Гарантирайте качеството на данните, съответствието с нормативните изисквания и сътрудничеството с адаптивния софтуер за управление на данни на Collibra през целия жизнен цикъл на данните.

Можете да видите данните на вашата организация в тяхната цялост с централизирания каталог на платформата. Той максимизира стойността, която можете да извлечете от тях.

Най-добрите функции на Collibra

Съгласувайте данните между системите за точно отчитане и анализ.

Създавайте, преглеждайте и актуализирайте политиките за данни, за да поддържате съответствие в цялата си компания.

Взаимодействайте с обичайните работни потоци и процеси, за да улесните съвместния подход към управлението.

Идентифицирайте липсващи записи и прекъснати връзки, докато прехвърляте данни от една система в друга.

Обогатете метаданните си с подробности за техния произход, формат, употреба, структура и връзка с други данни.

Повдигайте и разрешавайте проблеми, като се свържете с подходящите заинтересовани страни, за да увеличите доверието в данните.

Ограничения на Collibra

Внедряването в цялата организация може да бъде предизвикателство поради високата степен на персонализация.

Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение

Изисква поправки на грешки

Цени на Collibra

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Collibra

G2: 4. 2/5 (75 отзива)

Gartner Peer Insights: 4. 2/5 (100 отзива)

7. Интегрирайте

чрез Integrate

Софтуерът за управление на данни на Integrate е ключов компонент от оперативната ETL платформа Integrate.io. Той използва централизирано управление и прозрачност, за да даде възможност на екипа ви за управление на данни и бизнес потребителите.

Внедрете контрол на достъпа, криптиране и проверки за съответствие, за да защитите чувствителната информация и да гарантирате съответствие с нормативните изисквания, като използвате софтуера.

Интегрирайте най-добрите функции

Подгответе и преобразувайте данните си с мощния интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Създавайте и управлявайте чисти и сигурни пътища за преместване и обработка на данни, за да автоматизирате бизнес операциите.

Вземайте по-добри решения с цялостен набор от ETL инструменти и конектори.

Обединете данните си на всеки 60 секунди, за да получите единен източник на достоверна информация за отчитане.

Усъвършенствайте вашите продукти за данни с автоматизация на кода REST API, хоствана от вас.

Интегрирайте ограниченията

Трудно четими и трудни за отстраняване регистри за грешки

Несъвместим с локални файлове като Microsoft Excel или CSV във вашата система.

Интеграциите могат да бъдат предизвикателство за компании без специализиран ИТ екип.

Интегрирайте ценообразуването

Стартово ниво: 15 000 долара на година

Професионална версия: 25 000 долара на година

Предприятие: Персонализирани цени

Интегрирайте оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (17 отзива)

8. IBM Cloud Pak for Data

чрез IBM

Cloud Pak for Data на IBM е унифицирана, модулна платформа за управление на данни и метаданни, проследяване на произхода на данните и прилагане на политики за управление на данните в цялата организация.

Можете да събирате, организирате и анализирате данни с помощта на стабилната архитектура на платформата.

Най-добрите функции на IBM Cloud Pak for Data

Изградете структура от данни, която свързва изолирани данни в хибридна облачна среда.

Предоставяйте решения от данни и AI приложения на потребителите, използвайки бизнес приложения и анализи.

Автоматизирайте интеграцията, проследяването на подробности за вашите данни и управлението на изкуствения интелект.

Защитете използването на данни с прилагане на политика за поверителност и използване на всички данни.

Дайте възможност на потребители с различни нива на умения да имат достъп до надеждни данни с персонализирани интерфейси (код, платно, без код).

Ограничения на IBM Cloud Pak for Data

Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение

Сложен процес на инсталиране

Остарял потребителски интерфейс

Цени на IBM Cloud Pak for Data

Персонализирани цени

IBM Cloud Pak for Data – оценки и рецензии

G2: 4,0/5 (19 отзива)

Gartner Peer Insights: 4,5/5 (200 отзива)

9. Dataddo

чрез Dataddo

Dataddo е платформа за интегриране на данни в облака, специализирана в свързването на различни източници и дестинации на данни без необходимост от кодиране.

Можете да мащабирате и автоматизирате прехвърлянето на данни между различни облачни услуги, приложения за табла с данни, хранилища за данни и езера от данни.

Можете също така да визуализирате, централизирате, разпространявате и активирате данни безпроблемно. Това прави Dataddo ценен инструмент за управление на данни, който оптимизира работните процеси, свързани с данните.

Най-добрите функции на Dataddo

Създайте свои продукти за данни на базата на унифицирания Dataddo API.

Интегрирайте Dataddo с вашата съществуваща архитектура и го използвайте с всички облачни инструменти, които ще използвате в бъдеще.

Получавайте незабавни анализи с автоматизирани канали за данни, без да се налага съхранение на данни.

Тествайте моделите на данни, преди да ги внедрите в пълен мащаб.

Изпращайте данни по сигурен начин от всяка бизнес приложение към всеки Google Sheet или приложение за табло, като Tableau, Power BI и Looker Studio на Google.

Прехвърляйте данни от всяка бизнес приложение, база данни или API към всяко хранилище за данни (ETL/ELT/репликация на данни), приложение за табло или бизнес приложение (обратен ETL).

Ограничения на Dataddo

Непостоянна честота на синхронизиране

Неинтуитивна навигация

Предизвикателства при създаването на универсален графичен интерфейс за разнородни връзки

Цени на Dataddo

Безплатно

Данни към табла: 99 $/месец

Data Anywhere: 99 $/месец

Headless Data Integration: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Dataddo

G2: 4,8/5 (200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (20 отзива)

10. Talend

чрез Talend

Talend предлага гама от продукти и платформи, които ви помагат в различни аспекти на инфраструктурата на данните, включително интеграция на данни, качество на данните, управление на основни данни или систематично организиране на ключови данни и др.

Можете да създадете и прилагате политики за управление на данни, да управлявате метаданни, да гарантирате качеството на данните и да спазвате нормативните изисквания, като използвате различните функции на платформата.

Най-добрите функции на Talend

Намирайте и използвайте данни лесно с функции за съвместно управление.

Повишете надеждността на данните с автоматизирани проверки на качеството и браузърни инструменти за споделяне и събиране на натрупани знания от бизнес потребители.

Намалете времето за проследяване на промените с ефективни решения за каталог на данни и произход на данни.

Управлявайте данните от край до край в цялата си организация с гъвкава облачна инфраструктура.

Премахнете бариерите между бизнеса и ИТ с приложения за самообслужване за класифициране и документиране на данни.

Използвайте автоматизацията , за да интегрирате качеството, управлението, подготовката и каталогизирането на данните във вашите канали за данни.

Ограничения на Talend

Някои източници на данни могат да бъдат трудни за приоритизиране като нов свързващ елемент.

Контролът на източниците с Git и интегрирането с Git е предизвикателство.

Цени на Talend

Stitch : Персонализирани цени

Платформа за управление на данни : Индивидуални цени

Платформа за големи данни : Индивидуални цени

Data Fabric: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Talend

G2: 4. 4/5 (10 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (23 отзива)

Разкрийте пълния потенциал на вашите данни с подходящия софтуер за управление на данни

Въведете ред и яснота в управлението на данни във вашата организация с помощта на най-модерния софтуер, съобразен с вашите уникални нужди. Комбинацията от възможности за управление на задачи, персонализирани табла и функции, ориентирани към клиента, прави ClickUp идеалното софтуерно решение за управление на данни.

Получавате необходимите инструменти за създаване и поддържане на стабилна, съответстваща на изискванията рамка за управление на данни, която гарантира, че данните се управляват ефективно и следват установените най-добри практики.

Можете лесно да интегрирате ClickUp във вашия работен процес. Той гарантира съответствие, намалява рисковете и оптимизира качеството на данните без усилие.

Можете да използвате неговите персонализирани шаблони, за да ги съобразите с конкретните политики за управление на данни на вашата организация. Така ще обработвате данните си с прецизност и грижа.

Регистрирайте се в ClickUp още днес.