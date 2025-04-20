10-те най-добри инструмента за проектиране на бази данни за визуализиране и създаване на модели на данни през 2025 г.

Изборът на подходящ инструмент за проектиране на бази данни може да бъде малко труден, тъй като има толкова много възможности. Може да сте се сблъскали с проблеми с инструменти, които са твърде трудни за използване, твърде скъпи или просто не се вписват в вашите конкретни системи за управление на бази данни (DBMS).

Но не се притеснявайте, ние сме съставили списък с 10-те най-добри инструмента за дизайн на бази данни, които правят диаграмите и анализа на данни по-лесни и по-забавни. Независимо дали сте начинаещ в дизайна на бази данни или професионалист, който иска да оптимизира работните си процеси, ние сме подготвени за вас.

⏰ 60-секундно резюме Ето един общ поглед върху най-добрите инструменти за проектиране на бази данни: ClickUp (Най-добър за всеобхватно проектиране на бази данни и управление на проекти) (Най-добър за всеобхватно проектиране на бази данни и управление на проекти)

QuickDBD (Най-добър за бързи и прости диаграми на бази данни)

Lucidchart (Най-добър за съвместни и динамични диаграми на бази данни)

Smartsheet (Най-добър за управление на бази данни в стил електронна таблица)

Airtable (Най-подходящ за обединяване на електронни таблици с релационни бази данни)

ERDPlus (Най-добър за създаване на минималистични ERD)

DbSchema (Най-подходящ за сложни проекти с бази данни)

SqlDBM (Най-добър за уеб-базирано моделиране на бази данни)

Moqups (Най-добър за гъвкав дизайн и мозъчна атака)

Datanamic DeZign (Най-добър за професионално моделиране на данни)

Софтуерните инструменти за дизайн на бази данни са специализирани приложения, които опростяват процеса на създаване и управление на модели на бази данни. Те предоставят визуален интерфейс за скициране на карта на вашите модели на данни. След това можете да проектирате таблици, да определите данните, които всяка таблица ще съдържа, и да създадете връзки между тях, за да продължите да изграждате структурата на вашата база данни.

Започнете с ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

Така че, вместо да се впускате веднага в създаването на база данни, тази карта на базата данни улеснява откриването и отстраняването на потенциални проблеми, преди да бъде създадена самата база данни. ?️

Някои инструменти за дизайн правят още една стъпка напред, като автоматично генерират код от вашите визуални карти, за да създадат базите данни. Това спестява време и намалява грешките, които възникват, когато този процес от дизайн към код се извършва ръчно.

Какво да търсите в инструмент за дизайн на бази данни

Подходящите инструменти за моделиране на бази данни предлагат функции, вариращи от основни до напреднали. За да намерите най-подходящия за вас, ето няколко ключови области, които трябва да имате предвид:

Леснота на използване: Потърсете инструмент с опростен интерфейс, който ви позволява бързо да навигирате измежду функциите му и да записвате идеите си.

Поддържана платформа: Обмислете дали се нуждаете от уеб-базиран инструмент за дизайн или от настолна програма, поддържана от вашата операционна система.

Съвместимост: Търсите инструмент, който отива отвъд дизайна, за да оптимизира фазата на разработване? Ако е така, проверете дали поддържа избраната от вас DBMS.

Сътрудничество: Ако работите в екип, функции като споделяне, коментиране и редактиране в реално време са задължителни.

Отчитане: Изберете инструмент, който улеснява създаването на документация за базата данни въз основа на вашите проекти.

Поддръжка: Активната общност, изчерпателната документация и отзивчивата поддръжка на клиенти могат да бъдат безценни, особено когато се сблъскате с проблеми.

Отбележете функциите, които са приоритетни за вас. Имайте ги предвид, докато разглеждате всеки инструмент за диаграми, за да намерите подходящия за вашите нужди.

Подходящият инструмент за проектиране на бази данни прави работния ви процес по-гладък и по-ефективен. Ние проучихме и подбрахме 10 от най-добрите инструменти, всеки от които с уникален набор от функции за създаване на проекти на бази данни.

Готови ли сте да намерите идеалния инструмент за следващия си проект с бази данни? Нека да разгледаме подробностите.

Лесно добавяйте възли, задачи и връзки към интуитивната си мисловна карта в ClickUp.

ClickUp може да не е типичният софтуер за дизайн на бази данни. Въпреки това, вграденият инструмент за диаграми и високо визуалните функции са идеални за дизайн, изграждане и управление на бази данни без код за различни екипи и проекти.

Започнете с инструмента Mind Map, за да запишете бързо идеите си за таблиците и връзките в диаграмата на базата данни. Разширете тези концепции, като използвате ClickUp Whiteboards, за да съберете обекти от базата данни, лепящи се бележки, свързващи елементи и изображения. Когато дизайнът е готов, превърнете го в работеща система за бази данни в изгледа Table на ClickUp.

Този изглед включва потребителски полета за съхранение на типове данни като текст, число, дата, файл и формула. И ето най-хубавата част: създавайте връзки между задачи и в няколко таблици, за да синхронизирате данни и да оптимизирате потоците от данни, което ви позволява да спестите време и да намалите грешките в процеса на проектиране на бази данни. ✔️

С ClickUp Dashboards можете да показвате информация от вашите бази данни, така че да е по-лесно да я осмислите и да ви е полезна при вземането на решения. Да предположим, че управлявате база данни с блогове, съдържаща заглавия, категории, статус и т.н. Можете да проектирате свой персонализиран Dashboard, който да показва обзор на публикациите в различни категории, процент на завършеност, просрочени публикации и други.

Най-добрите функции на ClickUp

Настройте ClickUp Automations , за да създавате нови записи в редове и да актуализирате автоматично съществуващите.

Сътрудничество с екипа ви в реално време в Whiteboards, Chat, Table view и дори в проектни документи с ClickUp Docs

Използвайте функциите за управление на задачи , за да управлявате проекти за бази данни, като задавате цели, разпределяте задачи, определяте крайни срокове и проследявате времето ⏰

Създайте повтарящи се задачи, които да ви напомнят за рутинната поддръжка или проверка на базата данни.

Достъп до ClickUp чрез уеб, както и чрез вашия десктоп (Windows, MacOS и Linux) и мобилни устройства (Android и iOS)

Ограничения на ClickUp

ClickUp не е специализиран инструмент за моделиране на данни.

Понякога работи бавно при работа по големи проекти.

Цени на ClickUp

Оценки и ревюта за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

📮 ClickUp Insight: 1 от 5 професионалисти прекарва над 3 часа дневно само в търсене на файлове, съобщения или допълнителна информация за задачите си. Това е почти 40% от пълната работна седмица, изгубена за нещо, което би трябвало да отнеме само няколко секунди! Connected Search на ClickUp обединява цялата ви работа – задачи, документи, имейли и чатове – така че можете да намерите точно това, от което се нуждаете, когато ви е необходимо, без да преминавате от един инструмент в друг.

2. QuickDBD

чрез QuickDBD

QuickDBD (Quick Database Diagrams) е облачен инструмент за моделиране на бази данни, който позволява бързо създаване и визуализиране на модели на бази данни. Можете да започнете да го използвате, без да създавате акаунт, но ще ви е необходим такъв, ако искате да запазите работата си онлайн. ?‍?

Използването му е изключително лесно. Просто въведете данните от базата данни в лявата част на екрана и QuickDBD ще генерира подредени диаграми на обектно-релационни модели (ERD) в дясната част. Когато влезете за първи път, се отваря примерна диаграма, която можете да модифицирате, за да започнете.

Ако търсите инструмент, който се използва предимно с клавиатура, за да скицирате бързо модела на базата данни, QuickDBD е отличен избор.

Най-добрите функции на QuickDBD

Пренаредете таблиците с бази данни в диаграмата си с функцията „плъзгане и пускане”.

Организирайте диаграмите си в папки

Експортирайте диаграмите си като изображения, PDF и SQL файлове.

Споделяйте диаграми чрез линк или директно в социални медии като Twitter, Facebook и LinkedIn.

Ограничения на QuickDBD

Безплатният план е ограничен до 1 диаграма и 10 таблици на диаграма.

Необходим ви е план Pro, за да запазите диаграмите си частни.

Цени на QuickDBD

Безплатно

Предимство: 95 $/година

QuickDBD оценки и ревюта

G2: 4,8/5 (2 рецензии)

Capterra: 5/5 (5 отзива)

3. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart е уеб-базиран софтуер за дизайн и мисловни карти за създаване на различни диаграми на бази данни – от блок-схеми и wireframes до мисловни карти и ERD.

Започнете с тези дизайни от нулата или използвайте шаблон от обширната библиотека. Lucidchart предлага и много форми и свързващи елементи за създаване на диаграми. Можете да ги персонализирате, като промените цвета, размера и дебелината им.

Работата с вашия екип е изключително лесна. Всеки може да редактира диаграми едновременно и да оставя коментари и обратна връзка за другите. Ако искате да представите сложен модел на база данни, разгледайте Lucidchart.

Най-добрите функции на Lucidchart

Свържете диаграмите с данни в реално време от електронни таблици или бази данни

Автоматично променяйте външния вид на фигурите въз основа на условията на данните

Експортирайте диаграми като изображения, PDF, CSV и Visio файлове.

Свържете Lucidchart с популярни инструменти като Microsoft Office, Google Workspace и Slack.

Ограничения на Lucidchart

Безплатният план е ограничен до 3 документа и 60 фигури на документ.

Потребителите, които не използват Lucidchart, се нуждаят от акаунт, за да виждат споделените връзки.

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален: 7,95 $/месец

Екип: 9 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта за Lucidchart

G2: 4,5/5 (над 4710 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1970 рецензии)

4. Smartsheet

чрез Smartsheet

Smartsheet е инструмент, подобен на електронна таблица, за създаване и управление на прости модели на данни и проекти. Можете да превключвате между различни изгледи – таблица за въвеждане на данни, карта за проследяване на задачи, Gantt за преглед на графиците на проектите и календар, за да не пропуснете нито един краен срок. ?️

Вместо да започвате от нулата, изберете шаблон от библиотеката с шаблони за бази данни на Smartsheet, подходящи за различни индустрии и случаи на употреба. Независимо дали работите в търговията на дребно и се нуждаете от управление на бази данни с клиенти или маркетинг за бази данни с съдържание, има подходящ шаблон за вас.

Събирайте и проследявайте данни от различни източници, като свържете Smartsheet с приложения като Google Forms, DocuSign и HubSpot. Освен това можете да настроите тригери, базирани на правила, за да автоматизирате актуализациите на редове, да премествате редове в различни листа и да изпращате известия, когато са изпълнени определени условия.

Най-добрите функции на Smartsheet

Персонализирайте външния вид на клетките според статуса, крайните срокове и приоритета

Комбинирайте данни от няколко листа в един основен лист с двупосочна синхронизация.

Сътрудничество с екипа ви чрез @споменавания, коментари и прикачени файлове

Достъп до Smartsheet чрез уеб, Windows, MacOS, Android и iOS

Ограничения на Smartsheet

Безплатният план е ограничен до 2 листа и 2 редактора.

Не можете да отворите няколко листа като раздели в едно пространство

Цени на Smartsheet

Безплатно

Предимство: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (14 510+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (3000 рецензии)

5. Airtable

чрез Airtable

Airtable, подобно на Smartsheet, съчетава простотата на електронните таблици с функционалността на базите данни. Можете да създавате „бази“ (съкращение от бази данни) в работното си пространство, всяка от които с няколко таблици. Тези таблици могат да бъдат свързани чрез взаимоотношения, подобно на релационна база данни.

Всеки ред в таблицата може да съдържа всякакъв тип запис, а всяка колона съхранява различни типове данни, като текст, число, дата, търсене и свързани записи. Създавайте формуляри или се свързвайте с външни приложения, за да записвате данни директно в базата, и настройте автоматизации, за да оптимизирате управлението на базата.

Най-добрите функции на Airtable

Поканете екипа си да сътрудничи с различни нива на достъп (само за четене, коментатор, редактор, създател)

Превключвайте изгледите на базата между таблица, календар, Kanban и галерия.

Автоматизирайте повтарящи се действия като създаване и актуализиране на записи, изпращане на имейли и изпълняване на скриптове.

Интегрирайте с над 30 инструмента, включително Gmail, Slack, Miro и GitHub.

Ограничения на Airtable

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Платените планове може да не са подходящи за екипи с ограничен бюджет.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип: 24 $/месец на работно място

Бизнес: 54 $/месец на работно място

Оценки и ревюта за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2160 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1870 рецензии)

6. ERDPlus

чрез ERDPlus

ERDPlus е лесен за използване безплатен софтуер за бази данни за проектиране на ERD, използващ нотацията на Чен – с правоъгълници за обекти (известни още като таблици), овали за атрибути и ромбове за взаимоотношения. Той работи перфектно и за създаване на релационни и звездни схеми.

Подобно на QuickDBD, анализаторите на данни могат да започнат да използват ERDPlus без акаунт, но ще трябва да се регистрирате, за да запазите работата си онлайн. Ако търсите минималистичен платно за плъзгане и пускане, за да скицирате бързо дизайна на схемата на базата данни, ERDPlus може да е инструментът за вас.

Най-добрите функции на ERDPlus

Създавайте неограничен брой диаграми и ги организирайте в папки ?

Изтеглете диаграмите си като ERDPlus файл или като PNG изображение.

Преобразувайте ERD в релационни схеми

Генерирайте SQL скриптове от релационни схеми

Ограничения на ERDPlus

Не е подходящ за работа по големи проекти.

Трябва да запазите промените ръчно.

Цени на ERDPlus

Безплатно

Оценки и ревюта на ERDPlus

G2: 4,3/5 (2 рецензии)

Capterra: Н/Д

7. DbSchema

чрез DbSchema

DbSchema е инструмент за проектиране, управление и внедряване на бази данни, използван за сложни проекти с бази данни. Работи с всички релационни бази данни като MySQL, PostgreSQL и Microsoft SQL Server, както и с някои NoSQL бази данни като MongoDB и Cassandra.

Създавайте бази данни от нулата без никакви познания по SQL в интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Документирайте структурата на базата данни с коментари. ?

DbSchema може да се изтегли като настолна приложение за устройства с Windows, Linux и MacOS. Има безплатна версия за общността и платена про версия с по-разширени функции.

Най-добрите функции на DbSchema

Импортирайте CSV, XLS, XLSX и XML файлове с данни във вашата база данни

Тествайте конфигурациите на бази данни с произволно генерирани данни

Пишете SQL заявки, като използвате визуалния конструктор на заявки или SQL редактора.

Генерирайте HTML5 схема документация с векторни изображения и коментари, базирани на подсказки.

Ограничения на DbSchema

Няма уеб версия

Потребителският интерфейс и функциите изискват известно време, за да свикнете с тях.

Цени на DbSchema

Месечен абонамент (студент): 9,80 $/месец

Месечен абонамент (личен): 19,60 $/месец

Месечен абонамент (организация): 29,40 $/месец

Безсрочна лицензия (студент): 98 $ + 25 $/година*

Безсрочна лицензия (лична): 196 $ + 50 $/година*

Безсрочна лицензия (организация): 294 $ + 75 $/година*

Годишна такса за поддръжка и ъпгрейди*

Оценки и ревюта на DbSchema

G2: 4/5 (2 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

8. SqlDBM

чрез SqlDBM

SqlDBM е онлайн инструмент за моделиране на бази данни за проектиране и визуализиране на сложна архитектура на бази данни.

Подобно на DbSchema, SqlDBM се свързва с различни SQL бази данни за създаване на нови бази данни (пряко инженерство) и анализиране на съществуващи бази данни (обратно инженерство).

Ако търсите уеб-базирана алтернатива на DbSchema, може да разгледате SqlDM.

Най-добрите функции на SqlDBM

Персонализирайте изгледа си, за да показва само таблици, колони, ключове и описания.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез маркиране и коментиране на конкретни обекти

Свържете SqlDBM с инструменти като Microsoft Excel, GitHub, GitLab, Bitbucket и Jira.

Превключвайте интерфейса си между светъл и тъмен режим

Ограничения на SqlDBM

Няма HTML експортиране за документация на бази данни

Новите потребители трябва да отделят време, за да открият всички функции.

Цени на SqlDBM

Стартово ниво: 2000 USD/работно място (минимум 2 работни места)

Малки предприятия: Свържете се с нас за цени

Стандартно предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SqlDBM

G2: Няма отзиви

Capterra: 4,8/5 (5 рецензии)

9. Moqups

чрез Moqups

Moqups е универсален инструмент за дизайн на wireframes, mockups и диаграми. Създайте тези дизайни от нулата на неговия drag-and-drop canvas или започнете с готов шаблон.

Получете достъп до обширна библиотека от шаблони (или форми) и икони за вашите проекти и персонализирайте цвета, размера, прозрачността, подравняването и други характеристики на всеки елемент. Запазете диаграмите си като персонализирани шаблони, които да използвате отново в бъдеще.

Най-добрите функции на Moqups

Споделяйте страници с екипа си и определете дали те могат да ги разглеждат, коментират или редактират.

Използвайте инструменти за анотиране като лепящи се бележки, пояснения и балончета за обсъждане на идеи и даване на обратна връзка.

Прегледайте коментарите на конкретна страница или на всички страници и ги филтрирайте по нерешени, решени и непрочетени.

Експортирайте диаграмите си в PNG, PDF или HTML

Ограничения на Moqups

Безплатният план е ограничен до 2 проекта и 400 обекта.

Няма приложение за настолен компютър или мобилно устройство.

Цени на Moqups

Безплатно

Solo: 13 $/месец (1 място)

Екип: 23 $/месец (5 места)

Неограничен: 67 $/месец (неограничен брой места)

Оценки и ревюта на Moqups

G2: 4. 2/5 (91 отзива)

Capterra: 4,6/5 (29 отзива)

10. Datanamic DeZign

чрез DeZign

Datanamic DeZign е инструмент за моделиране на данни за проектиране на бази данни с нотации crowsfoot и IDEF1X. Генерирайте бази данни от вашите диаграми или ги свържете със съществуващи бази данни, за да ги превърнете в ERD за анализ и актуализации.

DeZign позволява двупосочно сравнение и синхронизация между модели и бази данни. Можете също да създавате документация за вашите диаграми във формати като HTML, MS Word и PDF.

Най-добрите функции на Datanamic DeZign

Пренаредете елементите на диаграмата с персонализирани оформления за по-ясна визуализация.

Маркирайте и анализирайте свързани обекти с помощта на динамичния маркер

Експортирайте диаграми като изображения и речници с данни като CSV файлове.

Свържете се с над 15 бази данни, включително Microsoft Access, MySQL, Oracle и SQLite.

Ограничения на Datanamic DeZign

Достъпно само като приложение за настолен компютър.

Всички функции са отключени в най-високия план.

Цени на Datanamic DeZign

Месечен абонамент (стандартен): 28 $/месец

Месечен абонамент (Professional): 58 $/месец

Месечен абонамент (Expert): 88 $/месец

Безсрочна лицензия (стандартна): 329 долара

Безсрочна лицензия (Professional): 882 долара

Безсрочна лицензия (Expert): 1249 долара

Оценки и ревюта на Datanamic DeZign

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Елиминирайте стреса и създавайте по-добри бази данни

Независимо дали работите по основен или сложен проект за моделиране на бази данни, използването на подходящия инструмент опростява процеса на проектиране и ви помага да създадете ефективни модели на бази данни.

Проектирането на база данни обаче е само една част от жизнения цикъл на проекта. За да управлявате и изпълнявате тези проекти безпроблемно от начало до край, обмислете интегрирането на избрания от вас инструмент с ClickUp. ✨

Освен че се използва за проектиране и управление на прости бази данни, ClickUp служи и като инструмент за управление на големи проекти и проектни документи. Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp, за да проверите тези функции сами.