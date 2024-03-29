100 примера за основни ценности на екипа, които ще ви помогнат да изградите силна корпоративна култура

Какво цените като компания?

Това е въпрос, с който се борят много бизнес собственици. Може да е трудно да се измисли списък с основни ценности, които точно представят вашата организация, но е важно да се направи правилно.

Корпоративните ви ценности са основата на вашата работна култура – те позволяват на другите да разберат каква е вашата компания и могат да окажат огромно влияние върху усилията ви за набиране и наемане на персонал, ангажираността на служителите и цялостния успех.

За да вдъхновим вашата компания и да дефинираме вашата работна култура, ето 50 примера за общи основни ценности за вашия екип и 50 примера за основни ценности от успешни компании в различни индустрии. Независимо дали току-що започвате или сте в бизнеса от години, тези 100 примера ще ви дадат вдъхновение да определите какво е важно за вас и вашия екип!

Как основните ценности на компанията могат да помогнат на вашия екип

Просто казано, основните ценности са колективните и фундаментални убеждения, визия, мисия, лична и работна етика и основни принципи на вашата организация.

Това е личността на вашата компания, ДНК-то на вашата организация, причината за съществуването на вашата компания и северната звезда, която непрекъснато води вашия бизнес към вашата мисия и визия. И за да движите бизнеса си в правилната посока, екипите от различни отдели ще трябва да работят заедно, да вярват в едни и същи ценности и да ги прилагат последователно в работата си.

Така че, ако се питате: „Защо всичко това е от значение?“, ето няколко причини:

Производителност : Екипите се чувстват мотивирани да дават най-доброто от себе си, когато основните ценности са в синхрон с корпоративната стратегия и целите.

Привличане на таланти : Вашата организационна култура може да помогне на потенциалните служители да решат дали вашата компания съответства на техните лични основни ценности, приоритети и цели, когато търсят нова позиция.

Конкурентоспособност : Знаейки какво представлява компанията, вие ставате по-конкурентоспособни на пазара и като работодател.

Бизнес решения: Познаването на културата на вашата компания може да помогне на мениджърите и проектните мениджъри да вземат информирани решения и да поемат по-разумни, премерени рискове.

Разгледайте списъка по-долу за общи основни ценности, от които можете да избирате, за да формирате своя екип!

50 примера за основни ценности на екипа за вашия бизнес

1. Уважение и почтеност 2. Качество 3. Иновации 4. Работа в екип 5. Отговорност 6. Прозрачност 7. Сътрудничество 8. Непрекъснато учене 9. Позитивност 10. Лоялност 11. Емпатия 12. Приобщаване 13. Креативност 14. Страст 15. Честност 16. Разнообразие 17. Адаптивност 18. Гъвкавост 19. Отвореност 20. Комуникация 21. Уважение към индивидуалността 22. Точност 23. Забавление 24. Благодарност 25. Професионализъм

26. Проактивност 27. Решаване на проблеми 28. Самоусъвършенстване 29. Ангажираност към отличност 30. Объективност 31. Позитивно отношение 32. Амбициозност 33. Качество на обслужването 34. Отличност 35. Надеждност 36. Спазване на ангажиментите 37. Нагласа за растеж 38. Баланс между работа и личен живот 39. Фокусиране върху решенията 40. Преминаване отвъд очакванията 41. Уважение към личния живот 42. Изслушване на клиентите 43. Търсене на възможности за растеж 44. Находчивост 45. Самосъзнание 46. Сътрудничество 47. Работа в екип 48. Желание за учене 49. Развиване на професионални мрежи 50. Ставане на експерт в своята област

Пример за декларация за основните ценности на компанията

Декларацията за основните ценности е изявление на принципите, които ръководят начина, по който компанията работи и се държи.

Нашите основни ценности не са просто думи на хартия; те оформят нашата култура и определят кои сме ние като екип. 📌 Пример:

В ClickUp се ангажираме да спазваме следните основни ценности:

Иновации: Вярваме в непрекъснатото разширяване на границите и проучването на нови идеи, за да предоставим на нашите клиенти най-модерни технологични решения, които надхвърлят техните очаквания. Честност: Ние ценим честността, прозрачността и етичното поведение във всички аспекти на нашата дейност, от взаимодействията ни с клиентите до вътрешните ни процеси на вземане на решения. Сътрудничество: Вярваме, че екипната работа и сътрудничеството са от съществено значение за постигането на нашите цели и създаването на положителна работна среда , в която всеки се чувства ценен и подкрепен. Непрекъснато усъвършенстване: Ние се ангажираме да учим и усъвършенстваме непрекъснато нашите умения и процеси, за да предоставяме най-добрите възможни решения и услуги на нашите клиенти. Фокус върху клиента: Ние поставяме нуждите и удовлетворението на нашите клиенти на първо място и се стремим да предоставяме персонализирано и изключително обслужване, което надхвърля техните очаквания.

Вярваме, че като последователно въплъщаваме тези ценности в работата си, можем да постигнем мисията си да станем водещ доставчик на технологични решения, като същевременно оказваме положително влияние върху нашите клиенти, служители и обществото като цяло.

Използвайте този шаблон за изявление за основни ценности, за да създадете изявление за основните ценности на вашата компания:

В [Име на компанията] ние се ангажираме да спазваме следните основни ценности:

[Описание или обяснение защо тази ценност е важна за нашата компания]

[Описание или обяснение защо тази ценност е важна за нашата компания]

[Описание или обяснение защо тази ценност е важна за нашата компания]

[Описание или обяснение защо тази ценност е важна за нашата компания]

[Описание или обяснение защо тази ценност е важна за нашата компания]

Вярваме, че като последователно въплъщаваме тези ценности в работата си, можем да постигнем нашата мисия и да предоставим възможно най-доброто преживяване на нашите клиенти, служители и заинтересовани страни.

⭐ Представен шаблон Определете, документирайте и споделете какво прави вашия екип уникален с шаблона за фирмена култура на ClickUp – вашият наръчник за изграждане на силна, основана на ценности работна среда. Получете безплатен шаблон Създайте процъфтяваща фирмена култура, която дава сили на вашия екип и води до резултати.

💡 Професионален съвет: Улеснете членовете на екипа да открият основните ценности на вашата компания с шаблона за корпоративна култура на ClickUp!

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за ценности на компанията на ClickUp, за да визуализирате и да съгласувате екипа си около това, което е най-важно.

50 от най-вдъхновяващите примери за основни ценности на компании за вашия екип

Сега е време да разгледаме някои от най-добрите и най-често срещани основни ценности, които са оформили някои от най-успешните компании днес. Ето 50 компании и техните най-важни ценности!

Основни ценности:

Осигурете най-доброто обслужване на клиентите

Ние сме фокусирани върху клиентите и създаваме пространство за отворена комуникация и обратна връзка, като си даваме правото да решаваме проблеми и да казваме „да“, като имаме предвид колективния интерес на клиентите. Тази ценност важи и вътрешно, когато работим с други екипи!

Растете с 1% всеки ден

Ние подкрепяме професионалното развитие на екипа си и вярваме в прогреса към съвършенството. Ние се въздържаме, като се стремим да постигнем съвършенство, когато най-бързият растеж е постепенен, и не се страхуваме да се провалим леко, стига да се учим и да не повтаряме същите грешки.

Забавлявайте се, намерете радост и бъдете себе си

Личните основни ценности и благополучие са важни за нас, а големите цели изискват упорита работа, но времето е прекалено ценно, за да не се забавляваме по пътя. Ние насърчаваме забавна фирмена култура чрез изграждане на екип, окуражаваме нашите служители да се стремят към величие, прозрачност и уважение и създаваме безопасно пространство, в което да се покажат и да бъдат уязвими, смели, дръзки, да се съгласяват, да не се съгласяват, да се смеят, да плачат, да експериментират и да играят.

чрез ClickUp

Работете усърдно и бъдете собственик

Ние се наслаждаваме на работата, мислим творчески за решаването на проблеми, виждаме плодовете на нашия труд и поемаме съвместна отговорност за решенията, проблемите и резултатите.

Нормалното е гадно

Ние се стремим да изградим организация, която насърчава свободата и отговорността. И макар всеки да има цели, които да постигне, ние насърчаваме екипа си да има творческа свобода по отношение на начините за постигане на тези цели по начин, който има смисъл за тях.

Възвърнете доброто с произволни актове на доброта

Ние създаваме и поддържаме безопасна и подкрепяща култура и помагаме, когато можем. Насърчаваме екипа си да се интересува от своите колеги и да следи как се справят не само в професионален, но и в личен план, което създава отворени и честни отношения между колегите.

Основни ценности:

Насърчавайте емпатията

Насърчава лидерите и представителите да бъдат съпричастни и учтиви един към друг и към своите клиенти.

Ускорете майсторството

Покажете почтеност и поемете отговорност за всички свои действия.

Подкрепете разнообразието на работното място

Насърчавайте хармонията, осигурявайте равни възможности и практикувайте включването чрез вътрешни програми.

Разгледайте най-добрите интеграции на Slack!

Основни ценности:

Достъпност

Ние вярваме в предоставянето на потребители, малки предприятия и други организации на достъп до хардуер, софтуер, услуги и технологии, необходими за постигането на техните цели.

Подкрепа за образованието

Образованието дава на всеки повече възможности да реализира потенциала си; затова ние се ангажираме да предоставим на хора от всички среди възможност да учат чрез партньорства в над 100 страни.

Инклузивност, расова равнопоставеност и справедливост

Като световен лидер, Apple признава своята отговорност да спомага за насърчаването на равенството и борбата срещу несправедливостта по целия свят.

Основни ценности:

Искреност

Ние сме искрени, надеждни и достоверни.

Иновативност

Ние сме изключително креативни и винаги се стремим да свързваме новите идеи с бизнес реалностите.

Ангажирани

Ние сме отворени, толерантни и активно ангажирани с нашите клиенти, партньори, служители и общностите, на които служим.

Основни ценности:

Доверие и грижа

Създайте доверие, като проявявате почтеност, състрадание, честност и уважение.

Иновации

Поддържайте нагласа за растеж, за да създавате големи идеи, като същевременно предоставяте стойност и намирате радост в ежедневните взаимодействия.

Оценяване на работната сила

Дайте приоритет на успеха на всеки служител, за да помогнете за развитието на лидери и продуктивни екипи.

Основни ценности:

Иновативност

Ние мислим оригинално и творчески. За нас иновацията е начин на мислене по подразбиране – вродено желание да подобряваме нещата.

Искреност

Най-добрите взаимоотношения се основават на взаимно доверие и уважение. Искаме да бъдем справедливи и прозрачни във всичко, което правим. Не се занимаваме с микромениджмънт; вярваме, че всеки от нас ще свърши отлична работа.

Игриво

Ние казваме „да“ на забавлението. Ние сме забавна компания и забавна марка. Винаги сме били такива. Никога не се вземаме прекалено на сериозно.

Основни ценности:

Впечатлете нашите клиенти

Ние правим всичко възможно, за да обслужваме другите с висококачествени продукти и гостоприемство, на което могат да разчитат. Работим усилено, за да оставим нашите клиенти с усмивка.

Цялостна ангажираност

Ние имаме кураж. Няма задача, която да е прекалено малка, нито предизвикателство, което да е прекалено голямо. Всички сме ангажирани. Мислим в дългосрочен план и винаги оптимизираме за Lyft като цяло. Никога не казваме „това не е моя работа“.

Бъдете горди, бъдете скромни

Гордеем се с работата си и каквото и да правим, го правим добре. Оценяваме критично собствената си работа, първи посочваме недостатъците си и непрекъснато се стимулираме и стимулираме другите да се усъвършенстват и да поставят по-високи цели.

Основни ценности:

Защитавайте мисията

Ние сме обединени с нашата общност, за да създадем свят, в който всеки може да се чувства като у дома си навсякъде.

Приемете приключението

Ние се движим от любопитство, оптимизъм и вярата, че всеки човек може да се развива.

Бъдете предприемач в областта на зърнените храни

Ние сме решителни и креативни в превръщането на смелите си амбиции в реалност.

Основни ценности:

Искреност

Когато служителите са честни, това автоматично се отразява на нашата работа.

Отборен дух и непрекъснато учене

Ние вярваме в Kaizen, японска концепция, според която всеки член на екипа допринася за непрекъснатото усъвършенстване.

Скромност

Бъдете отворени към обратна връзка и проявявайте уважение към другите

Основни ценности:

Култура на топлота

Ние вярваме в създаването на култура на топлота и принадлежност, в която всеки е добре дошъл.

Отговорност

Даваме най-доброто от себе си във всичко, което правим, и носим отговорност за резултатите.

Бъдете присъстващи

Бъдете присъстващи, общувайте с прозрачност, достойнство и уважение.

Основни ценности:

Доверие

Ние действаме като доверен съветник и печелим доверието на нашите клиенти, служители и разширено семейство чрез прозрачност, сигурност, съответствие, поверителност и ефективност.

Успех на клиентите

Ние иноватираме и разширяваме бизнес предложенията си, за да предоставим на всички наши заинтересовани страни нови възможности за постигане на все по-голям успех.

Равенство

Слушането на различни гледни точки стимулира иновациите, задълбочава връзките между хората и ни прави по-добра компания.

Интегрирайте ClickUp с Salesforce!

Основни ценности:

Креативно лидерство

Ние насърчаваме развитието и иновациите чрез изследвания и смели действия.

Страст към прогрес

Ние се фокусираме строго върху отличността и ефективността.

Отговорност

Ние се държим с достойнство, морал и внимание

Основни ценности:

Инклузивност

Ние ценим разнообразните мнения и подходи. Действаме с автентичност и уважение. Създаваме равнопоставени условия за всички.

Връзка

Ние изграждаме доверителни отношения. Ние си сътрудничим в различни бизнес функции. Ние признаваме и отбелязваме напредъка.

Движеща сила

Ние правим това, което е правилно за Target, нашия екип и нашите гости. Ние постигаме резултати, които имат значение. Ние непрекъснато се учим, като ценим напредъка повече от съвършенството.

Основни ценности:

Честна и продуктивна обратна връзка

Да даваш или приемаш конструктивна обратна връзка може да е трудно. Но както всеки нов навик, с практиката става по-лесно. Затова помагаме на хората да се научат да дават и получават обратна връзка чрез коучинг и моделиране на поведението, което искаме да видим в цялата компания.

Свобода и отговорност

Нашата цел е да вдъхновяваме хората, а не само да ги управляваме. Искаме нашите екипи да правят това, което е най-добро за Netflix. Това от своя страна създава чувство за отговорност, отчетност и самодисциплина, което ни мотивира да вършим отлична работа.

Хората преди процесите

Нашият подход, при който хората са на първо място, ни позволява да създадем екип от мечтите и да бъдем по-гъвкави, креативни и успешни във всичко, което правим.

Основни ценности:

Основано на данни

Ние разчитаме на данни, за да вземем решенията си.

Любознателен и с отворено съзнание

Ние разглеждаме всеки ден като нова възможност за учене и използваме отворената обратна връзка, за да се усъвършенстваме.

Предприемачески дух

Опитваме нови неща. Действаме бързо.

Основни ценности:

Автономност

В HubSpot ви насърчават да мислите като основател и да поемате отговорност. Вярваме, че на невероятните хора трябва да се има доверие, че ще свършат невероятна работа.

Прозрачност

В HubSpot няма вътрешен кръг. Ние споделяме информация открито и често, така че служителите да могат да вземат решения и да оказват влияние върху нашите клиенти.

Гъвкавост

Винаги сме вярвали, че резултатите са по-важни от мястото и времето, в което са постигнати. Служителите на HubSpot имат гъвкавостта да работят дистанционно, да ползват неограничен брой отпуски и да създадат баланс между личния и професионалния си живот, който отговаря на техните лични и професионални цели.

Основни ценности:

Скромност

Всички ние сме в един и същи екип, работим за една и съща цел и всеки е отворен да учи от другите. Това създава култура на състрадание и емпатия.

Прозрачност

Искаме да чуем доброто, лошото и грозното, за да можем да продължим да се подобряваме като екип. Това прави работното ни място безопасно и изпълнено с доверие.

Решителност

Ние сме отдадени на работата си и не се отказваме в трудни моменти. Използваме неуспехите си, за да се учим и да растем.

Основни ценности:

Поемайте и делете отговорност

Ние вярваме в овластяването на хората. Поемането и поемането на отговорност са начини да растете и да се развивате като личности. Доверието помежду ни, позитивното мислене и погледът към бъдещето вдъхновяват всеки да допринесе за развитието.

Обнови и подобри

Ние постоянно търсим нови и по-добри начини да се развиваме. Каквото и да правим днес, утре можем да го направим по-добре. Намирането на решения на почти невъзможни предизвикателства е част от нашия успех и източник на вдъхновение да преминем към следващото предизвикателство.

Водете с личен пример

Ние разглеждаме лидерството като действие, а не като позиция. Търсим лични ценности преди компетентност и опит. Хора, които „правят това, което казват“ и водят с личен пример. Става въпрос да бъдем най-добрите версии на себе си и да извадим най-доброто един от друг.

Основни ценности:

Усилия

Членовете на нашия екип постоянно търсят нови начини да се усъвършенстват и развиват и непрекъснато се стремят да бъдат най-добрите.

Доброта

Членовете на нашия екип винаги се грижат един за друг и бързо предлагат помощ, когато е необходимо.

Съвършенство

Ние се стремим да постигнем възможно най-добрите резултати и постоянно работим за подобряване на нашата ефективност.

Основни ценности:

Фокусирайте се върху потребителя и всичко останало ще последва

От самото начало се фокусираме върху предоставянето на възможно най-доброто потребителско преживяване. Независимо дали проектираме нов интернет браузър или нова промяна във външния вид на началната страница, ние полагаме големи грижи, за да гарантираме, че те в крайна сметка ще служат на вас, а не на нашите вътрешни цели или финансови резултати.

Най-добре е да правите едно нещо наистина, наистина добре

С една от най-големите изследователски групи в света, фокусирана изключително върху решаването на проблеми, свързани с търсенето, ние знаем какво правим добре и как можем да го правим още по-добре.

Можете да бъдете сериозни и без костюм

Нашите основатели създадоха Google въз основа на идеята, че работата трябва да бъде предизвикателна, а предизвикателството трябва да бъде забавно. Ние вярваме, че великите, творчески неща са по-вероятни при наличието на подходяща фирмена култура.

Основни ценности:

Обичайте своето изкуство

Ние създаваме за създателите и се опитваме да направим сложните неща да изглеждат прости. Питаме „защо“ докато стигнем до същността и непрекъснато се фокусираме върху решаването на правилния проблем, а не просто върху доставката на работата.

Растете, докато работите

Всеки от нас е в процес на развитие и ние сме тук, за да си помагаме взаимно да растем.

Приложете ги на практика

Изграждането на Figma означава да поемаш инициатива, да бъдеш смел и да прокарваш нов курс, а не да следваш набор от правила. Фигматите изграждат бъдещето на дизайна, като се справят с големи, плашещи и вълнуващи предизвикателства, сякаш бъдещето на Figma зависи от това. Защото наистина зависи.

Основни ценности:

Ние уважаваме хората

Ние се доверяваме и уважаваме един друг за това, което сме и за приноса си. Ние носим отговорност един пред друг и даваме възможност на всеки да изрази мнението си чрез отворен и смел диалог, така че другите да се чувстват чути.

Ние подкрепяме нашите клиенти

Взаимоотношенията са в сърцевината на нашия бизнес. Ние се стремим да бъдем незаменими за нашите клиенти, като им предоставяме изключителни продукти, услуги и преживявания всеки ден – и обещаваме да ги подкрепяме във всичко, което правим.

Правим това, което е правилно

Клиентите ни избират, защото имат доверие в нашата марка и в нашите служители. Ние заслужаваме това доверие, като гарантираме, че всичко, което правим, е надеждно, последователно и с най-високо ниво на почтеност.

Основни ценности:

Честност

Ние сме ангажирани да правим това, което е правилно, и да бъдем честни по този въпрос, дори когато това не е лесно или популярно. Тази ценност ръководи нашите действия и решения.

Работа в екип

Когато работим заедно, създаваме среда на доверие и уважение, която ни позволява да се предизвикваме и да се стимулираме взаимно да се усъвършенстваме.

Иновации

Вярваме, че за да останем актуални и успешни, трябва да се развиваме и постоянно да търсим нови начини за работа.

Основни ценности:

Безкористна мотивация

Ние се стимулираме взаимно и носим отговорност един пред друг за реализирането на нашата визия.

Смело сърце

Смело се отправяме към нови места, знаейки, че имаме подкрепата на екипа си.

Любознателен ум

Научаваме, че когато слушаме другите, развиваме любопитство и съпричастност, които отключват иновациите.

Основни ценности:

Отговорност

Лидерите са собственици. Те мислят в дългосрочен план и не жертват дългосрочната стойност за краткосрочни резултати. Те действат от името на цялата компания, а не само от името на своя екип. Те никога не казват „това не е моя работа“.

Учете се и бъдете любознателни

Лидерите никога не спират да се учат и винаги се стремят да се усъвършенстват. Те проявяват любопитство към нови възможности и действат, за да ги проучат.

Изобретявайте и опростявайте

Лидерите очакват и изискват иновации и изобретения от своите екипи и винаги намират начини за опростяване. Те са отворени към външния свят, търсят нови идеи отвсякъде и не се ограничават с „не е изобретено тук“. Когато правим нови неща, приемаме, че може да бъдем неразбрани за дълги периоди от време.

Основни ценности:

Честност и прозрачност

Ние сме прозрачни в отношенията си както със служителите, така и с клиентите, а това изгражда доверие.

Изграждане на трайни взаимоотношения с клиентите

Ефективна комуникация, отговаряне на техните притеснения и предлагане на решения за изграждане на доверие и лоялност.

Основни ценности:

Доверие

Това е, което имате тук по подразбиране. Изразявайте се и бъдете себе си.

Усещане за принадлежност

Всички ние споделяме желанието да приведем нещата в движение. Работете по проектите, в които намирате смисъл, защото не си струва да губите време за

Постоянни промени

Ние винаги се стремим да подобряваме нещата. Промяната е вълнуваща, не е нужно да бъде плашеща.

Основни ценности:

Отговорност

Олицетворява нашия ангажимент към нашите служители, клиенти, партньори и околната среда.

Простота

Създава ефективност, яснота и ясна посока в нашата организация, както и за нашите клиенти.

Последователност

Ние мислим това, което казваме. Ние сме последователни в отношенията си с хората, продуктите, цените и всички други аспекти от ежедневния ни професионален живот.

Основни ценности:

Инклузивност

Имаме хибриден гъвкав график, който дава възможност на всеки служител да изгради свой собствен баланс между работата и личния живот.

Скромност

Оценявайте приноса на всеки към неговата роля и към компанията.

Иновации

Подкрепете обучението, за да дадете възможност за иновации и да продължите да растете като цялостна организация.

Основни ценности:

Грижа за общността

Чрез нашата дългогодишна програма „Neighborhood Shares Program“ нашите магазини даряват продукти, които не са продадени, но са годни за консумация, на местни агенции за събиране на храна.

Устойчивост

Повече от всякога, устойчивостта е в центъра на нашата работа като вашия квартален магазин за хранителни стоки.

Честност

Ние се стремим да осигурим безопасна, приветлива, приобщаваща и уважителна среда за всички членове на екипа и клиенти.

Основни ценности:

Ценим времето на нашите клиенти

Ние сме ефективни и прозрачни, което ни помага да изградим истински, доверителни отношения с нашите клиенти.

Предлагайте искрена помощ

Ние предоставяме пътища към финансова стабилност за всички.

Предоставяйте качествено обслужване

Ние подкрепяме ангажимента си да предлагаме финансови продукти на нашите клиенти по социално отговорен начин.

Основни ценности:

Честност

Първата ценност показва стремежа на клиниката да спазва високите стандарти на етика, професионализъм и лична отговорност, така че пациентите да имат доверие в здравния център.

Изцеление

Ние вдъхновяваме надежда и подхранваме благосъстоянието на хората, като уважаваме техните емоционални, физически и духовни нужди.

Уважение

Ние вярваме в принципа „да уважаваш, за да бъдеш уважаван“. Ето защо култивираме ценността да се отнасяме с уважение и достойнство към всеки в едно разнообразно общество. Това включва пациенти, колеги и техните семейства.

Основни ценности:

Никога не спирайте да иновации

Във всичко, което правим, реагираме бързо и стратегически и винаги мислим за бъдещето – ние сме ангажирани да разширяваме границите на трансформацията с интелигентни решения, насочени към нуждите на клиентите.

Действайте с почтеност

Честността е свързана с почтеността, достойнството и уважението, които проявяваме всеки ден, докато работим помежду си, с нашите клиенти, партньори и по-широката общност.

Дайте възможност на нашите хора

Искаме всеки служител да знае, че Okta принадлежи на тях и че те имат дял в нашите общи успехи.

Основни ценности:

Ангажираност към клиентите

Очакваме от нашия екип да работи с клиентите, за да намери най-добрите решения за тях.

Непрекъснато учене

Областта, в която работим, се развива постоянно и за бизнеса е от жизненоважно значение екипът да се развива заедно с нея.

Разнообразие

Ние вярваме, че талантът се крие във всеки човек, независимо от неговите характеристики.

Основни ценности:

Ние сме общност

Ние сме страстни участници и лидери в нашите общности. Работим заедно, за да създадем място, където всички са добре дошли.

Ние приемаме промяната

Ние се адаптираме, усъвършенстваме и развиваме, докато растем, приветстваме обратната връзка и подхождаме към всяко предизвикателство с отворено съзнание и сърце.

Ние се зареждаме

Ние се адаптираме, усъвършенстваме и развиваме, докато растем. Приемаме обратна връзка и подхождаме към всяко предизвикателство с отворено съзнание и сърце.

Основни ценности:

Поставяйте хората на първо място

Грижете се за своите сътрудници и те ще се грижат за клиентите.

Действайте с почтеност

Ние се придържаме към безкомпромисни етични и правни стандарти. Това се отнася за нашето ежедневно поведение в бизнеса, политиките ни по отношение на служителите, политиките ни за веригата на доставки, програмите и практиките ни за опазване на околната среда, както и ангажимента ни към правата на човека и социалната отговорност.

Приемете промяната

Ние сме мотивирани да предизвикваме постоянно статуквото и да предвиждаме променящите се нужди на нашите клиенти с нови марки, нови глобални локации и нови преживявания за гостите.

Основни ценности:

Надежда

Ние вярваме, че успешните малки предприятия и стартиращи компании дават надежда на хората. Те са блестящи примери за това, което може да се постигне с фокус и решителност.

Овластяване и общност

Нашият подкаст, насочен към мисията ни, дава възможност на нашата общност от предприемачи да просперира, като трансформира себе си и своите бизнеси. Тази мисия оформя културата на малкия екип, който стои зад подкаста.

Основни ценности:

Не просто го правете. Приемете го за свое

Ние поемаме отговорност за нашите колеги, нашите клиенти и нашето лично щастие. Ние даваме възможност на нашите служители да бъдат експерти в своята област. Ако можете да го мечтаете и можете да го направите, ние ще работим с вас, за да го осъществим.

Талантът е по-важен от географското положение

Макар че бихме се радвали да ви имаме в един от нашите офиси – можете да ги видите всички по-долу – вие сте добре дошли да се присъедините към нас по всеки начин. Талантът и мотивацията надхвърлят държавните граници.

Овластяване и образование

Независимо дали искате да придобиете предимство в аналитиката или да подобрите уменията си за комуникация с клиенти, ние искаме да ви помогнем да се учите. Това е просто още един начин, по който инвестираме в нашите служители, и той винаги си заслужава.

Основни ценности:

Прозрачност

Да бъдеш прозрачен означава да направиш релевантната информация и контекст лесно достъпни, така че всеки да може да бъде по-ефективен и ефикасен.

Ниско его

Ние се доверяваме един на друг, че вземаме правилните решения, и се подкрепяме взаимно в преследването на нашите цели. Но знаем, че не сме съвършени и че нещата не винаги вървят по план. Затова, когато нещата се объркат, обсъждаме ги и се учим от грешките си.

Включване

Ние признаваме нашите различия и приемаме новите перспективи, които тези различия могат да ни предоставят, а също така разбираме, че всеки има предубеждения. Вместо да ги игнорираме, ние се стремим да разберем защо съществуват и как можем да ги преодолеем.

Разгледайте най-добрите интеграции на Front!

Основни ценности:

Удовлетвореност на клиентите

Искаме да надминаваме очакванията на всеки етап, като обръщаме специално внимание на детайлите и поставяме акцент върху качеството.

Запазете интегритета

Това означава да правите нещата по начин, който винаги е етичен и морално правилен.

Основни ценности:

Подкрепете култура на приобщаване

Създайте безопасни и уважителни пространства, така че всеки да се чувства насърчен да участва.

Разширете общността

Изградете стратегически взаимоотношения, които оказват влияние върху социалните и икономическите бариери.

Преодолейте разликата

Оценете и преразгледайте нашите практики за набиране и подбор на персонал.

Основни ценности:

Честност

Действаме с почтеност във всичко, което правим. Ние сме честни, прозрачни и етични в отношенията си с другите.

Иновации

Непрекъснато търсим нови и по-добри начини да правим нещата. Насърчаваме креативността и нестандартното мислене.

Въздействие

Ние се стремим да оказваме положително влияние във всичко, което правим. Искаме да променим света към по-добро и да оставим нещата в по-добро състояние, отколкото сме ги намерили.

Основни ценности:

Отговорност

Действаме като собственици. Отнасяме се към бизнеса на нашите клиенти като към наш собствен – с внимание, грижа и като поставяме техните интереси на първо място.

#BeeBetter

Ние избираме непрекъснатото учене, постоянно усъвършенстване на уменията си и личностно развитие.

Innovvy

Да, това е измислена дума. Кой казва, че не можем да го направим? Това показва, че сме иновативни, креативни, разбираме от дигитални технологии и сме готови да поемаме рискове.

Основни ценности:

Прозрачност

Ние вярваме в откровеността и честността по отношение на таксите и процесите на кандидатстване, за да не се чувстват нашите клиенти заблудени.

Достъпност

Като предлагаме безплатна информация за грижи, ние също така даваме възможност на възрастните хора да получат достъп до помощта, от която се нуждаят.

Конфиденциалност

Също толкова важно е да уважаваме тяхното право на личен живот в такива ситуации; всеки кандидат има история, която заслужава да бъде защитена.

Основни ценности:

Занаятчийство

Намерете смисъл в това, което правим, чрез постигане на съвършенство.

Решителност

Упоритостта се задвижва от решителност и страст.

Ентусиазъм

Това, което ви отличава, ни прави уникални.

Основни ценности:

Поверителност и онлайн сигурност

Ние вярваме в основното човешко право на поверителност и сигурност в интернет. Правото на нашите служители на поверителност на работното място също е важно, затова спазването на границите между работата и личния живот е резултат от нашите основни ценности.

Обслужване на клиенти

Ние сме компания, която поставя хората на първо място, и знаем колко е важна човешката подкрепа, особено в технологичната индустрия.

Основни ценности:

Намерете начин

Никога не се задоволяваме, никога не приемаме аргументи като „работи достатъчно добре“ или „винаги сме го правили така“. Нашите хора предприемат действия, адаптират се бързо и не се отказват пред препятствията, докато не постигнат значителен напредък.

Фокусирайте се разумно

Ние работим като екип, който е ефективен и ефикасен, но осъзнаваме, че качеството и скоростта са две страни на една и съща монета – нито едното, нито другото е достатъчно само по себе си.

Стремете се към съвършенство

Ние сме инициативни хора, които жадуват за отговорност, активно търсят възможности за въздействие и са мотивирани да постигат изключителни резултати.

Разгледайте най-добрите интеграции на Calendly!

Основни ценности:

Ангажираност

Покажете еднаква ангажираност към предоставянето на постоянно висококачествена работа.

Честност

Разчитаме на екипа да записва работата си точно и честно.

Основни ценности:

Поемете отговорност

Ние поставяме ясни очаквания, сме проактивни и отговорни.

Печелете заедно

Ние сме съгласувани, по-силни заедно и работим като един екип.

Бъдете съюзник

Ние се стремим към приобщаване, слушаме, учим и говорим с действията си.

Основни ценности:

Честност

Ние ценим честността и поемаме отговорност за всичките си действия.

Иновации

Ценността „Внасяне на иновации“ насърчава членовете на екипа да предлагат нови идеи за растеж.

Работа в спокойна атмосфера

Това означава, че ние не подкрепяме токсичната „култура на изтощителна работа“ и „култура на забързания живот“.

Определете и живейте според основните ценности на вашия екип

Когато става въпрос за определяне на основни ценности, има няколко неща, които трябва да имате предвид.

На първо място, какво е важно за вас като бизнес? За какво се борите? И най-важното, какви са основните ценности на вашите служители?

Важно е да запомните, че не всички ценности са универсални или равни. Някои дори могат да си противоречат; ще трябва да изберете онези, които са в съответствие с вашите основни ценности и визия. Използвайте този списък с основни ценности, за да създадете силни и автентични ръководни принципи, които да резонират с вашия бизнес, служители и клиенти.

След като определите ценностите на вашата компания, не забравяйте да ги споделяте редовно с екипа си, за да поддържате мотивацията им и да ги насочвате към постигането на вашите цели. Определянето на тона на корпоративната култура ще ви помогне да привлечете и задържите хора, които споделят вашите ценности и желание за успех, което ще допринесе за просперитета на вашия бизнес в бъдеще.