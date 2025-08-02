Топ 16 софтуерни инструменти за управление на инциденти за ИТ екипи

В 2:13 ч. вторник сутринта започнаха да пристигат сигнали за бавно зареждане, грешки при изтичане на времето за изчакване и няколко гневни туита.

Дежурният инженер се събуди с трепет, с телефона в ръка, очите му сканираха логовете и таблото в тъмното. Напрежението му беше познато, но и процедурата също: ескалиране, координиране, разрешаване.

Час по-късно инцидентът беше овладян, но хаосът разкри пропуски в комуникацията.

Тук е мястото, където идеалният софтуер за управление на инциденти прави разликата. От препращане на сигнали до анализ на основните причини, тези инструменти определят колко бързо вашият екип се възстановява. 🎯

Най-добрите софтуери за управление на инциденти на един поглед

Ето кратко представяне на някои от най-добрите платформи за управление на инциденти:

Име на инструмента Най-добри характеристики Най-подходящи за Цени* ClickUp Персонализирани изгледи на задачите, табла в реално време, AI актуализации, сътрудничество в екип, разрешения за потребители, автоматизация Екипи от всякакъв размер, които се нуждаят от всеобхватна платформа за управление на задачите и производителността, за да координират управлението на инциденти. Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. ServiceNow Надеждна автоматизация на работния процес, разширени възможности за управление на инциденти, анализ на производителността, широка интеграция в предприятието Големи предприятия, управляващи сложни ИТ и бизнес работни процеси Персонализирани цени Zendesk Многоканална поддръжка, включваща имейл, чат и телефон, изкуствен интелект за взаимодействие с клиенти, богата автоматизация Екипи, работещи с клиенти, които търсят мащабируеми и многоканални решения за поддръжка Няма безплатен план; платените планове започват от 69 $/месец на потребител. Splunk On-Call Интелигентно пренасочване на сигнали, процеси за реагиране на инциденти в реално време, интеграция с инструменти за наблюдение и мониторинг. DevOps екипи, управляващи критични работни процеси на повикване и сигнали за инциденти в реално време Персонализирани цени Jira Service Management Адаптивно управление на промените, проследяване на инциденти, сътрудничество между разработчици, интеграция с екосистемата на Atlassian ИТ екипи, които практикуват DevOps или Agile и се нуждаят от тясно свързване между разработката и обслужването Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19,04 $ на месец на потребител. Freshservice Откриване на активи, автоматизация на работния процес, каталог на услугите и интуитивен потребителски интерфейс Средни организации, търсещи съвременна платформа за обслужване на клиенти, съвместима с ITIL Няма безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец на потребител. PagerDuty Разширени предупреждения в реално време, интелигентни работни процеси за реагиране на инциденти и автоматизирани ескалации Организации, които се нуждаят от надеждни цифрови операции и разрешаване на критични инциденти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 25 USD/месец на потребител. Squadcast Принципи на SRE с управление на инциденти, съвместно реагиране и график за дежурства в една платформа Съвременни инженерни екипи, които оптимизират предупрежденията и реакцията при инциденти Няма безплатен план; платените планове започват от 12 долара на месец на потребител. Opsgenie Гъвкаво планиране на дежурства, мощна система за препращане на сигнали и вградени интеграции с Atlassian и инструменти на трети страни. Екипи, които търсят високо персонализирани предупреждения в екосистемите на Atlassian Наличен е безплатен план; платените планове започват от 11,55 $/месец на потребител. SolarWinds Service Desk Управление на инциденти, активи и промени с табла за отчети и лесен за ползване портал ИТ отдели, които се нуждаят от мащабируеми решения за сервизно обслужване с мощни CMDB функции Няма безплатен план; платените планове започват от 39 $/месец на потребител. iTop Пълна CMDB, управление на инциденти и промени, проследяване на SLA и персонализируем отворен код. Екипи, които търсят безплатна, отворена и конфигурируема ITSM рамка Персонализирани цени GLPi Инвентаризация на ИТ активи, операции на помощния център, разширения на плъгини и проследяване на съответствието Организации, които предпочитат системи за управление на активи и услуги с отворен код Няма безплатен план; платените планове започват от 21,73 $/месец. BigPanda Изкуствен интелект за корелация на събития, намаляване на шума от предупрежденията и унифицирани табла за инциденти за оперативна осведоменост. Предприятия, управляващи мащабна инфраструктура с голям обем сигнали Персонализирани цени Ivanti Service Manager Цялостно управление на услугите и активите, центрове за самообслужване при инциденти, автоматизация и мобилен достъп Предприятия, които се нуждаят от гъвкави ITSM инструменти с интеграция на работния процес и крайните точки Персонализирани цени TOPdesk Интуитивно управление на инциденти и промени, база от знания и мощни портали за самообслужване Образователни институции и екипи от публичния сектор, които се нуждаят от достъпни ITSM инструменти Няма безплатен план; платените планове започват от 76 USD/месец на потребител. NinjaOne Дистанционно наблюдение, автоматично инсталиране на кръпки, архивиране на крайни точки и RMM възможности в един прост интерфейс. MSP и ИТ екипи, които управляват отдалечени крайни точки и предоставят проактивни ИТ услуги Персонализирани цени

Как да изберем софтуер за управление на инциденти

Ето някои от важните фактори, които трябва да вземете предвид при избора на софтуер за управление на инциденти:

Записва проблемите незабавно с инструменти за отчитане в реално време, които записват всеки детайл от екранни снимки до времеви отметки в момента, в който се случват инцидентите.

Проследява всичко на едно място , използвайки централизирана база данни, която съхранява всеки етап, актуализация и решение в хронологичен ред, който може да се търси.

Автоматизира повтарящи се задачи като възлагане на задачи, проследяване и известия за заинтересованите страни, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху решаването на проблеми, вместо да ги преследва.

Приоритизира с прецизност , като задава категории въз основа на въздействието и автоматично препраща билетите към подходящите лица.

Позволява сътрудничество в реално време с вграден чат, споделени бележки и комуникационни регистри, които поддържат всички в синхрон, дори и между отделните отдели.

Свързва вашата екосистема чрез интегриране на вашите инструменти за управление на инциденти, системи за мониторинг, ITSM платформи или всичко друго, което вашият екип вече използва.

Адаптира се към вашия работен процес с персонализирани шаблони, формуляри, табла и правила за автоматизация, които съответстват на начина, по който вашият екип действително работи.

Открива модели преди те да ескалират чрез анализи и отчети за тенденциите, които подчертават основните причини и повтарящи се проблеми, и позволява анализ след инцидента.

Най-добрият софтуер за управление на инциденти за екипи за поддръжка

Нека разгледаме подробно най-добрите софтуери за отчитане на инциденти:

1. ClickUp (Най-добър за управление на инциденти и безпроблемна координация на екипа)

Автоматизирайте делегирането на задачи, работните процеси за одобрение и логическите условия на стъпките с ClickUp Automations.

Днес екипите се занимават с множество проекти, знания и комуникация, разпръснати в несвързани инструменти, което ги забавя.

ClickUp решава този проблем с приложението „всичко за работата“, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Когато възникне инцидент, интелигентните автоматизации на ClickUp ги регистрират и сортират, разделят проблема на подзадачи, разпределят ги на различни собственици и проследяват напредъка в реално време.

Те също така определят приоритетите на задачите и попълват персонализирани полета с описания, етикети и крайни срокове, за да съхраняват цялата необходима информация на едно място. С проследяване на времето и зависимости между задачите нищо не се пропуска.

Използвайте агента за автоматични отговори в ClickUp Chat, за да получавате по-бързо информация.

А с ClickUp Chat разговорите се водят точно там, където се извършва работата, така че всички са на една и съща страница. Започнете чатове от конкретни задачи (или обратното), маркирайте колеги с @ споменавания, споделяйте екрана си по време на видеоразговор и използвайте AI агенти, за да информирате бързо членовете на екипа за това, което се случва.

Получете актуална информация за отворените инциденти, средното време за разрешаване (MTTR), спазването на SLA и натоварването на екипа с таблата за управление на ClickUp.

Сега добавете ClickUp Dashboards и изведнъж данните за инцидентите ви се превръщат в мощни визуализации.

Искате да следите ескалиралите инциденти или да видите тенденциите в основните причини през последните 30 дни? Задайте филтрите и таблото ще се погрижи за останалото.

Но това, което наистина повишава нивото на управлението на инциденти, е ClickUp Brain, вграденият AI двигател на платформата.

ClickUp Brain може да анализира вашите данни, да открие модели в честотата на инцидентите, да предложи вероятни основни причини или дори да генерира обобщения на рисковете от дейността по проекта.

Получавайте актуална информация за важни задачи и напредъка с ClickUp Brain.

Вместо ръчно да ровите в отчетите, нека AI идентифицира пречките, неефективността или повтарящите се проблеми, които изискват вашето внимание. Задавайте въпроси като „Кой екип е разрешил най-много инциденти този месец?“ или „Каква е тенденцията при сигналите за прекъсване на работата?“, и получавайте незабавни, контекстуални отговори въз основа на данни от работната среда в реално време.

По време на важни срещи, ClickUp AI Notetaker записва всеки детайл, като автоматично записва, транскрибира и обобщава дискусията. Той интелигентно извлича действията, които трябва да бъдат предприети, и незабавно създава задачи, заедно с отговорните лица, крайните срокове и връзки към съответните билети за инциденти.

Това осигурява незабавна яснота и съгласуваност за всички, като гарантира, че няма да бъде пропуснато нито едно последващо действие.

Получавайте автоматично задачи за действие след всяка среща с ClickUp AI Notetaker.

А ако не искате да проектирате работния си процес от нулата?

Шаблонът за план за действие при инциденти на ClickUp е всеобхватен инструмент с цветно кодиране, който придава структура и яснота на реакцията при инциденти.

Получете безплатен шаблон Управлявайте ИТ прекъсвания, оперативни рискове и извънредни ситуации с шаблона за план за действие при инциденти на ClickUp.

Запишете Името на инцидента и Оперативния период (дата и час) с помощта на потребителски полета.

Добавете обща информация с раздела Обобщение на ситуацията .

Очертайте целите, разпределете отговорностите и отбележете приоритетите за безопасност с плана за изпълнение .

контактна информация, прогнози за времето, списъци със задачи, карти и регистри за одобрение в този Централизирайте важни подробности катов този шаблон за доклад за инциденти.

Освен това, шаблонът за доклад за ИТ инциденти на ClickUp е идеален за бързо регистриране и разрешаване на технически проблеми. Той записва важни подробности за инцидентите, използвайки ясно обозначени персонализирани полета, а структурираните подзадачи улесняват проследяването на напредъка.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте задачите ефективно: справяйте се с инциденти и ескалации на едно място с справяйте се с инциденти и ескалации на едно място с ClickUp Tasks

Централизирайте документацията: Използвайте Използвайте ClickUp Docs , за да създавате доклади за инциденти и ръководства за реагиране, шаблони за постмортем анализ или документация за съответствие с детайлен контрол на достъпа.

Координирайте се с екипа си: Работете в реално време с екипа си, за да поддържате актуализации за инциденти, координация на екипа и ескалации в Работете в реално време с екипа си, за да поддържате актуализации за инциденти, координация на екипа и ескалации в ClickUp Chat

Определете членовете на екипа за отчетност: Определете ясно следващите стъпки, като използвате Определете ясно следващите стъпки, като използвате ClickUp Assign Comments , за да превърнете разговорите в действия, което е идеално за проследяване на последващите действия.

Свържете външни инструменти: Интегрирайте с съществуващи системи като Jira, AWS или инструменти за сигнализиране на инциденти с Интегрирайте с съществуващи системи като Jira, AWS или инструменти за сигнализиране на инциденти с ClickUp Integrations.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради широките възможности за персонализиране

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю на G2 обобщава всичко:

Едно от най-забележителните допълнения е AI инструментът ClickUp Brain. Той промени начина, по който управлявам задачите и проектите, като автоматизира рутинните процеси и предоставя интелигентни предложения, което ми спестява значително време и усилия.

2. ServiceNow (Най-подходящ за мащабни ITSM среди в големи предприятия)

чрез ServiceNow

Ако сте оперативен ръководител, ServiceNow може да ви помогне да въведете ред в работните си процеси. То улеснява стандартизирането на процесите за управление на инциденти и намалява досадното несъответствие между екипите.

Това решение за управление на инциденти може автоматично да категоризира, приоритизира и насочва инцидентите въз основа на тяхното потенциално въздействие и спешност, без ръчна намеса. Това интелигентно разпределение, комбинирано с функции като препоръки, базирани на изкуствен интелект, и портали за самообслужване, значително намалява времето за разрешаване на инцидентите.

С управлението на инциденти, промени и активи под един покрив, получавате ясна представа в реално време за това къде се появяват затруднения и как различните части зависят една от друга.

Можете да настроите персонализирани табла за наблюдение на важни показатели като производителност на услугите, натоварване на екипа и тенденции при прекъсвания. Мащабируемостта му помага за координирането на големи, междуфункционални операции с комплексни работни потоци.

Най-добрите характеристики на ServiceNow

Централизирайте регистрирането и проследяването на инциденти от различни канали в една единна платформа за пълна прозрачност.

Използвайте възможностите на изкуствения интелект, като Now Assist за автоматизирано разрешаване на билети и генериране на съдържание.

Координирайте работата на терен с помощта на модули за управление на полеви услуги като Dispatcher Workspace за възлагане, проследяване и оптимизиране на задачите на терен.

Предоставете на потребителите самообслужващ портал и чатботове с изкуствен интелект, за да разрешават често срещани проблеми самостоятелно и да намалят обема на заявките.

Ограничения на ServiceNow

Свързването на ServiceNow ITSM с външни платформи може да бъде технически сложно и да изисква много ресурси.

Общата цена на притежание, включително лицензирането и потенциалната нужда от специален екип за поддръжка, може да бъде висока, особено за по-малките организации.

Навигирането във функциите на ServiceNow може да бъде трудно, особено за нови потребители или заинтересовани страни без технически познания.

Цени на ServiceNow

30-дневен безплатен пробен период

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ServiceNow

G2: 4,4/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ServiceNow?

Ето как един потребител описа своя опит:

ServiceNow IT Service Management съществува от самото начало на платформата преди 20 години. Той се развива постоянно, за да се адаптира към всички нови начини за управление на процесите на IT Service Management, като управление на инциденти, управление на сериозни инциденти, промени, проблеми, заявки. Той се предлага с множество предварително създадени, но и персонализирани функционалности за различни роли, вариращи от мениджъри на IT услуги, персонал за поддръжка, агенти, администратори, мениджъри и др. на ежедневна база. Различните интерфейси, като Service Operations Workspace и готовите отчети, са наистина ценни за бързо стартиране, което ще бъде напълно функционално от първия ден. Лесно се внедрява с минимална или никаква персонализация.

3. Zendesk (Най-добър за работни процеси за издаване на билети за поддръжка, насочени към клиенти)

чрез Zendesk

Zendesk е създаден с цел бързо и организирано разрешаване на заявки, като предоставя на екипите за поддръжка ясно и персонализирано работно пространство за управление на взаимодействията с клиентите.

Функции като Triggers и Automations позволяват на ИТ екипите да настройват сложни работни процеси без да се налага да се обръщат към разработчици – автоматично препращане на билети, изпращане на известия и ескалиране на проблеми въз основа на предварително дефинирани правила.

AI възможностите на Zendesk автоматизират голяма част от процеса на разрешаване на запитвания, което прави екипите по-продуктивни. Добавката Copilot ускорява времето за отговор на агентите с препоръчани следващи стъпки и контекстуална информация.

Ще намерите макроси и база знания с възможност за търсене, които са полезни за бързо отговаряне на често задавани въпроси. А ако искате да настроите или разширите Zendesk, Zendesk Sunshine и над 1200 готови приложения и интеграции, можете да ги персонализирате без да се налага да пишете код.

Най-добрите функции на Zendesk

Централизирайте комуникацията с клиентите с помощта на многоканална поддръжка, обединяваща имейл, чат, социални медии, телефон и приложения за съобщения.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с помощта на чатботове, тригери и автоматизация на работния процес, задвижвани от изкуствен интелект, за да ускорите отговорите.

Интегрирайте ги със стотици приложения, включително Slack и Jira, за да създадете свързан работен поток за комуникация и сътрудничество при инциденти.

Анализирайте ефективността на екипа за поддръжка и идентифицирайте моделите на инциденти с ясни и лесни за разбиране табла за отчитане.

Ограничения на Zendesk

Цената може да се увеличи значително, ако добавите повече агенти или се нуждаете от функции, които са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Обширните персонализации за висококомплексни работни процеси на корпоративно ниво могат да бъдат по-трудни за внедряване в сравнение с по-специализираните инструменти.

Може да не е подходящ за организации, които изискват задълбочено управление на активи и проследяване на конфигурационни елементи (CI), пряко свързани с инциденти.

Цени на Zendesk

14-дневен безплатен пробен период

Екип за поддръжка: 25 $/месец на агент

Suite Team: 69 $/месец на агент

Suite Professional: 149 $/месец на агент

Suite Enterprise: Индивидуални цени

Допълнение Copilot: 50 USD/месец на агент, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4,3/5 (над 6200 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Zendesk?

Едно ревю го описва по следния начин:

Омниканалните възможности на Zendesk са наистина впечатляващи – възможността да се обработват имейли, чатове, обаждания и социални съобщения от едно единно работно пространство за агенти намалява хаоса и ускорява времето за отговор. Функциите за автоматизация, като тригери и макроси, спестяват много ръчен труд. Интеграцията с инструменти на трети страни (като Jira, Slack и Shopify) е безпроблемна, а таблото за отчети предоставя информация в реално време, която ни помага да вземаме решения въз основа на данни.

4. Splunk On-Call (по-рано VictorOps) (Най-добър за интеграция на сигнали за дежурство в реално време)

чрез Splunk

Splunk On-Call улеснява управлението на DevOps проекти, като автоматизира предупрежденията и ви предоставя цялата необходима информация. За разлика от традиционните системи за издаване на билети, този софтуер за проследяване на инциденти се фокусира върху интелигентни предупреждения и реагиране на инциденти в реално време.

Той се свързва с вашите инструменти за мониторинг и изпраща аларми в реално време въз основа на гъвкави маршрути и графици за дежурства. Когато нещо се обърка, вашият екип получава аларми, съдържащи инструкции, логове и графици, и не се губи време в търсене на информация.

Можете да потвърждавате, ескалирате или разрешавате инциденти директно от телефона си или чат приложението. Накрая, той проследява тенденциите при инцидентите и времето за реакция на екипа, помагайки ви да откриете области за подобрение и да поддържате надеждността на вашите системи.

Най-добрите характеристики на Splunk On-Call

Обединете сигналите от десетки инструменти за мониторинг и наблюдение в един интелигентен център за реагиране при инциденти.

Автоматизирайте графиците за дежурства, ротациите и ескалационните пътища, за да елиминирате ръчните грешки и да осигурите 24/7 покритие.

Разширете възможностите на Splunk, като инсталирате над 1000 проверени приложения и добавки от Splunk, партньори и общността.

Визуализирайте и наблюдавайте данните с помощта на персонализирани табла, отчети и инструменти за визуализация.

Сътрудничество в реално време чрез централна времева линия за инциденти, интегриран чат и безпроблемно създаване на конферентни мостове.

Ограничения на Splunk On-Call

Реализирането на пълния им потенциал често е свързано с по-широката екосистема на Splunk, което може да доведе до по-високи разходи и потенциална зависимост от доставчика.

Процесът на конфигуриране на предупрежденията може да бъде тромав и отнемащ време.

Това е специализиран инструмент за дежурство и предупреждения, а не цялостна ITSM платформа за управление на целия жизнен цикъл на сервизния център.

Цени на Splunk On-Call

14-дневен безплатен пробен период

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Splunk On-Call

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Splunk On-Call?

Директно от рецензия в G2:

Той значително подобри процеса ни за управление на инциденти. Гъвкавостта и конфигурируемостта на този инструмент са наистина похвални. Надежната система за уведомяване гарантира, че дежурният ни член никога не пропуска критичните сигнали, което ни помага да разрешим проблема възможно най-бързо, за да поддържаме инфраструктурата ни стабилна.

5. Jira Service Management (най-добър за реакция при инциденти, фокусирана върху DevOps)

чрез Atlassian

Jira Service Management предоставя на вашия ИТ екип ясен и организиран начин за обработка на заявки за услуги, инциденти и промени. Изграден върху познатата платформа Jira, той ви позволява да проследявате заявките от приемането до разрешаването им с пълна прозрачност и мониторинг на SLA.

Порталът за заявки, който може да се персонализира, улеснява и уеднаквява отчитането на проблеми, а автоматизацията се грижи за рутинните задачи по сортиране. Тъй като се интегрира безпроблемно с Jira Software, вашите ИТ и инженерни екипи могат да работят заедно, без да губят контекста.

С вградени функции за управление на сериозни инциденти, JSM се занимава с всичко – от графици за дежурства и интелигентни сигнали до комуникация със заинтересованите страни.

Ако вече използвате инструменти на Atlassian, това изглежда като естествена следваща стъпка в оптимизирането на предоставянето на услуги.

Най-добрите функции на Jira Service Management

Автоматизирайте отговорите и сортирането с инструменти, базирани на изкуствен интелект, като Virtual Service Agent , Smart Triage и AI Answers за незабавни предложения от базата знания.

Управлявайте целия цикъл на инцидентите, от сигнализиране при повикване и комуникация в реално време до отчитане след инцидента, всичко на една платформа.

Визуализирайте и наблюдавайте производителността на услугите с помощта на персонализирани табла и отчети, включително проследяване на SLA, анализ на тенденции и разпределение на натоварването.

Интегрирайте безпроблемно с продуктите на Atlassian (Jira Software, Confluence, Trello) и над 3000 приложения от Marketplace.

Ограничения на Jira Service Management

За да получите подробна информация, често е необходимо да владеете Jira Query Language (JQL) или да закупите допълнителни приложения за отчети от Atlassian Marketplace.

Производителността на платформата понякога може да се забави в големи инстанции от корпоративно ниво с обширни персонализации и приложения на трети страни.

За потребителите, които все още не са запознати с Jira, огромният брой опции за конфигуриране и настройки може да бъде прекалено много.

Цени на Jira Service Management

Безплатно

Стандартен: 19,04 $/месец на агент

Премиум: 47,82 $/месец на агент

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira Service Management

G2: 4. 2/5 (770+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jira Service Management?

Един потребител сподели следната обратна връзка:

Това, което най-много ми харесва в Jira, е неговата гъвкавост. Можете лесно да настроите Scrum или Kanban табла, съобразени с работния процес на вашия екип, и дори да създадете олекотени бизнес табла, когато не се нуждаете от цялата тази сложност.

6. Freshservice (Най-добър за интуитивни сервизни центрове, съобразени с ITIL)

чрез Freshservice

Freshservice улеснява мениджърите по съответствие да прилагат контрол на промените, политики за достъп и да бъдат готови за одит, без да прекъсват ежедневната работа на ИТ отдела. Той предлага работни процеси за одобрение, проследяване на активи и готови за употреба шаблони за документация, които следват най-добрите практики на ITIL.

Всяка промяна, инцидент и действие на потребителя се записва с времеви отметки, за да улесни вашите одити. А с контрол на достъпа и конфигурацията въз основа на роли можете да гарантирате, че само оторизирани потребители могат да правят промени в системата.

Freddy AI на Freshservice се занимава с повтарящи се задачи като категоризиране на билети, предлагане на подходящи статии от базата знания на агентите и дори отклоняване на често задавани въпроси с автоматизирани отговори. Неговият автоматизатор на работния процес без код позволява на ИТ екипите лесно да настройват правила за маршрутизиране, одобрения и управление на SLA.

Най-добрите характеристики на Freshservice

Автоматизирайте повтарящите се ИТ задачи, като използвате механизъм за плъзгане и пускане за потоци от билети, одобрения и ескалации.

Консолидирайте сигналите от различни инструменти за мониторинг, за да създавате и управлявате сериозни инциденти от единен команден център.

Дайте възможност на потребителите да решават проблеми самостоятелно чрез портали за самообслужване и изчерпателна база от знания за SOP , често задавани въпроси и документация.

Използвайте AI поддръжка чрез Freddy AI за автоматична класификация на билетите и помощ чрез чатбот.

Интегрирайте ги с широка гама от бизнес приложения в Freshworks Marketplace, за да свържете ИТ поддръжката с други работни процеси на екипа.

Ограничения на Freshservice

Докладите не съдържат подробности и опции за персонализиране за задълбочен анализ на производителността.

Някои интеграции изискват ръчна настройка и не са автоматизирани.

Freddy AI е включен само в по-скъпите платени планове.

Мобилното приложение може да не разполага с пълния набор от функции, налични в десктоп версията, което може да бъде недостатък за техниците на терен.

Цени на Freshservice

14-дневен безплатен пробен период

Стартово ниво: 24 USD/месец на агент

Растеж: 50 $/месец на агент

Pro: 103 $/месец на агент

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Freshservice

G2: 4,6/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Freshservice?

Ето една гледна точка от първа ръка:

Лесността на внедряване на Freshservice беше страхотна. Бързо се настроихме и започнахме да работим, а функциите за автоматизация са наистина добри. Наскоро подобриха и AI възможностите, което е добре, и изглежда, че постоянно подобряват продукта.

7. PagerDuty (Най-добър за ескалации на критични предупреждения и време за работа)

чрез PagerDuty

PagerDuty помага на вашия DevOps екип да реагира по-бързо на инциденти, като се свързва директно с вашите CI/CD тръбопроводи и инструменти за мониторинг. Той автоматично открива проблеми и изпраща сигнали до подходящите лица въз основа на вашите персонализирани правила за ескалация.

По време на прекъсвания функции като автоматизирани ръководства, ясна отговорност за услугите и ръководства за реагиране поддържат екипа ви в правилната посока и ускоряват възстановяването. Освен това интегрираните AI и AI агенти помагат за предоставянето на контекст на сервизните агенти, като същевременно разрешават по-простите проблеми незабавно.

Освен това, благодарение на вградените интеграции за инструменти като GitHub, Kubernetes и Jenkins, можете да запазите контрол и пълна прозрачност през целия цикъл на разработване.

Най-добрите функции на PagerDuty

Координирайте реакцията при инциденти с предупреждения в реално време и управление на дежурствата, включително автоматизирани ескалации и гъвкаво планиране.

Решавайте самостоятелно рутинни проблеми с AI агенти

Намалете прекъсванията с Event Intelligence , за да корелирате сигнали, да потискате шума и да приоритизирате инциденти, които изискват действие.

Мобилизирайте екипи за реагиране отвсякъде с мобилно приложение за потвърждаване, сортиране и разрешаване на инциденти в движение.

Персонализирайте работните процеси с автоматизирани действия, ръководства и разширяеми API за индивидуално управление на инциденти.

Анализирайте ефективността на екипа и оперативното състояние с подробни постмортемни анализи и данни, за да подобрите устойчивостта на системата.

Ограничения на PagerDuty

Понякога не успява да изпрати известия, автоматично решава на ниво 1, което води до пропуснати проблеми и влияние върху таблото за състоянието.

Наборът от функции е силно технически и е пригоден за екипите на DevOps, SRE и IT Ops, което го прави по-малко подходящ за реагиране на инциденти, ориентирани към бизнеса или обслужването на клиенти.

Цени на PagerDuty

Безплатно: За до 5 потребители

Професионална версия: 25 USD/месец на потребител

Бизнес: 49 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PagerDuty

G2: 4,5/5 (890+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за PagerDuty?

Вижте какво казва този рецензент:

Харесва ми как Pagerduty установява правила за справяне с инциденти и начинът, по който предоставя информация на потребителите. По отношение на поддръжката, е облекчение да имаме инструмент като този, който генерира предупреждения за нашите услуги. Той се интегрира много добре с най-новите телеметрични инструменти, а потребителският му интерфейс е интуитивен и лесен за използване.

8. Squadcast (Най-подходящ за SRE екипи с интегрирана наблюдаемост)

чрез Squa dcast

Squadcast обединява сигнализирането, сътрудничеството и автоматизацията в един оптимизиран работен процес, за да помогне на вашия ИТ екип да бъде в крак с инцидентите. Той се свързва с вашите инструменти за мониторинг и препраща сигнали в реално време към подходящите отговарящи лица въз основа на графиците за дежурства и собствеността върху услугите.

Това, което отличава Squadcast, е фокусът върху SRE практики, с SLO (цели за ниво на обслужване) и SLI (показатели за ниво на обслужване), вградени в процеса. Вградените комуникационни инструменти поддържат синхронизация между всички по време на прекъсвания, а актуализациите на състоянието помагат на целия екип да остане синхронизиран.

С Reliability AI за намаляване на шума и предоставяне на интелигентни анализи и обобщения, екипите, които използват плана Enterprise, могат да вземат информирани решения и да достигат до решения по-бързо.

След инцидента софтуерът дори генерира автоматично подробни доклади за грешки, което улеснява извличането на поуки от проблемите и подобряването на реакцията ви с течение на времето.

Най-добрите характеристики на Squadcast

Обединете сигналите за дежурство, реакцията при инциденти, страниците със статус и управлението на SLO в една платформа.

Дефинирайте политики за ескалация, така че инцидентите да се препращат автоматично към подходящите отговарящи лица въз основа на тежестта, времето или персонализирани правила.

Намалете шума от сигналите с помощта на интелигентно намаляване на шума и групиране на събития, което позволява на екипите да се съсредоточат върху инциденти, които изискват действие.

Улеснете сътрудничеството в екипа по време на активни инциденти чрез специални оперативни центрове, които централизират комуникацията и контекста.

Проследявайте състоянието и надеждността на услугите с каталози на услуги, SLO (цели за ниво на обслужване) и бюджети за грешки.

Ограничения на Squadcast

Алармите от определени интеграции може понякога да изпитват закъснения в синхронизацията.

Библиотеката му с официални, предварително създадени интеграции е по-малка от тази на някои лидери на пазара, което потенциално изисква персонализирани уебхукове за определени инструменти.

Потребителите са съобщили, че потребителският интерфейс може да бъде по-малко интуитивен или изпипан в сравнение с по-узрелите конкуренти в тази област.

Цени на Squadcast

14-дневен безплатен пробен период

Pro: 12 $/месец на потребител

Премиум: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Squadcast

G2: 4,4/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Squadcast?

Едно ревю го описва по следния начин:

Както е посочено в заглавието, функционалностите, предоставени в платформата, работят много добре: интерфейсът е естетически приятен, лесен за използване и разбиране, представянето на потока, в който билетите и проблемите се ескалират, е много ясно.

9. Opsgenie от Atlassian (най-добър за гъвкаво планиране и маршрутизиране на дежурствата)

чрез Opsgenie от Atlassian

Opsgenie ви предлага ясна представа за инцидентите, реакцията на екипа и надеждността на услугата на едно място. Гъвкавото маршрутизиране на сигналите и дълбоката интеграция с инструменти на Atlassian като Jira и Statuspage улесняват управлението на всеки етап от инцидента, от откриването до разрешаването и последващите действия.

Платформата се отличава с управлението на сложни графици за дежурства, ротации и ескалационни пътища, като осигурява гъвкавост за екипи от всякакъв размер.

Можете да зададете персонализирани правила за предупреждения, за да сте сигурни, че всеки път се уведомява правилният екип. Когато възникнат сериозни инциденти, вградените инструменти за отчитане и координация помагат на вашите екипи да реагират по-бързо и с по-малко сътресения.

Най-добрите характеристики на Opsgenie

Персонализирайте работните процеси за инциденти с IT шаблони за инциденти, предварително дефинирани екипи за реагиране и специално адаптирани правила за ескалация.

Филтрирайте и премахвайте дублиращите се сигнали от обширна библиотека с интеграции, за да намалите шума и да помогнете на екипите да се съсредоточат върху важните неща.

Координирайте действията по реагиране на инциденти, като използвате функции като Център за управление на инциденти, актуализации за заинтересованите страни и конферентни мостове.

Автоматизирайте графиците за дежурства и политиките за ескалация, за да гарантирате 24/7 покритие.

Улеснете мобилната реакция чрез мобилното приложение на Opsgenie

Ограничения на Opsgenie

Платформата не разполага с опция за Microsoft Teams за конферентни зали за инциденти, което ограничава използваемостта за организации, които не използват Zoom.

Потребителският интерфейс може да бъде сложен и комплексен, което представлява значителна крива на обучение за администраторите, които настройват разширени конфигурации.

Atlassian обяви планове за прекратяване на този инструмент, поради което потребителите ще трябва скоро да мигрират към друга алтернатива.

Цени на Opsgenie

Безплатно

Essentials: 11,55 $/месец на потребител

Стандартен: 24,15 $ на месец на потребител

Enterprise: 38,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Opsgenie

G2: 4,3/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Opsgenie?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Това, което най-много ми харесва в Opsgenie, е, че автоматизира всичките ми процеси, свързани с инциденти. Не се налага да се притеснявам дали екипът ми е получил сигналите или дали са разпределени правилно, Opsgenie се грижи за всичко това по прост начин.

10. SolarWinds Service Desk (Най-добър за управление на инфраструктура с много активи)

чрез SolarWinds Service Desk

SolarWinds Service Desk помага на мениджърите по съответствие да поддържат чисти, подлежащи на одит записи на всички ИТ услуги. Той автоматично регистрира всяко заявление, промяна и инцидент с времеви отметки, история на достъпа и документация, така че вашите одитни следи винаги са на място.

Основната сила на платформата се крие в нейната дълбока интеграция с управлението на ИТ активи. Когато бъде докладван инцидент, агентите могат веднага да видят пълна картина на хардуера, софтуера и другите конфигурационни елементи на съответния потребител, което предоставя критична информация за отстраняване на проблема.

Одобренията на промени са вградени в работния процес, а интелигентната автоматизация поддържа категоризацията на билетите в съответствие с вашите политики за обслужване. Имате нужда да проследявате изискванията на HIPAA, GDPR или ISO? Просто адаптирайте полетата, за да съответстват.

Получавате и вградени оценки на риска за киберсигурността при промени, което ви дава ясна представа за потенциалните последици за сигурността, преди те да се превърнат в проблеми.

Най-добрите функции на SolarWinds Service Desk

Получете видимост върху активите с интегрирано управление на ИТ активи и автоматизирано откриване на активи.

Визуализирайте ИТ инфраструктурата и взаимоотношенията с интегрирана база данни за управление на конфигурацията (CMDB) и автоматизирано откриване на активи.

Идентифицирайте и отстранете основните причини чрез управление на проблеми, за да предотвратите бъдещи инциденти.

Предоставете на служителите си персонализиран портал за самообслужване, който включва база от знания и каталог с услуги.

Ограничения на SolarWinds Service Desk

Подреждането на задачите за подаване на нови билети понякога може да бъде сложно.

Липсват му усъвършенстваните функции за планиране на дежурства в реално време и предупреждения, които се срещат в специализираните инструменти, насочени към DevOps.

Потребителският интерфейс се счита от някои потребители за по-малко модерен и интуитивен в сравнение с много от по-новите конкуренти.

Цени на SolarWinds Service Desk

30-дневен безплатен пробен период

Essentials: 39 $/месец на техник

Разширено: 79 $/месец на техник

Premier: 99 $/месец на техник

Оценки и рецензии за SolarWinds Service Desk

G2: 4,3/5 (740+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (570+ отзива)

Какво казват реалните потребители за SolarWinds Service Desk?

Според един рецензент:

Той предлага широка гама от функции, като инструменти за инциденти и сайт за поддръжка на служителите. Освен това потребителският интерфейс е прост и ясен.

11. iTop (Най-добър за персонализирани ИТ операции с отворен код)

чрез iTop

Ако вашият екип се нуждае от пълен контрол върху документирането и управлението на ИТ инфраструктурата, уеб-базираната платформа за управление на ИТ услуги (ITSM) на iTop предлага практичен подход.

Това е отворен код, самохостинг ITSM и CMDB (база данни за управление на конфигурацията) решение, което ви позволява да управлявате билети, проследяване на промени и конфигурационни данни без ограниченията на типичния SaaS инструмент.

Гъвкавата CMDB ви позволява да картографирате взаимоотношенията между активи, приложения, потребители и инциденти. И тъй като е силно персонализирана, тя е подходяща за екипи със строги процеси или изисквания за контрол на данните.

Най-добрите характеристики на iTop

Гарантирайте качеството на данните и съответствието с вградени одитни следи, синхронизация на данни и правила за одит, дефинирани от потребителя.

Проследявайте промените и поддържайте съответствие с помощта на функции за управление на жизнения цикъл, включително архивиране, остаряване и флагове за преход.

Персонализирайте платформата в голяма степен, от моделите на данни до работните процеси, благодарение на нейния отворен код.

Редактирайте взаимоотношенията и управлявайте данните контекстуално с помощта на изскачащи редактори и предварително попълнени OQL заявки.

Визуализирайте зависимостите между услугите, за да анализирате въздействието на инцидента върху бизнеса и да подпомогнете анализа на основните причини.

Ограничения на iTop

Изисква значителни технически познания за първоначалната инсталация, конфигуриране и текуща поддръжка.

Липсват му усъвършенстваните функции за предупреждения в реално време, планиране на дежурства и автоматизирани отговори, които се срещат в специализираните инструменти.

Цени на iTop

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за iTop

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

12. GLPi (Най-добър за модулно IT тикетиране и проследяване на активи)

чрез GLPi

GLPI е солиден избор, ако искате пълен контрол над ИТ активите и услугите без тежестта на разходите за лицензиране. Тази платформа с отворен код интегрира проследяване на инвентара, управление на заявки и инциденти и планиране на извънредни ситуации в един интерфейс.

Можете да документирате всичко – от хардуер и софтуер до мрежово оборудване и договори, а след това да свържете тези активи директно с билетите за обслужване, за да ускорите отстраняването на проблеми. Вграденият портал за заявки и базата от знания могат да ви помогнат да намалите повтарящите се запитвания.

От оперативна гледна точка GLPI функционира като класически сервизен център. Потребителите или автоматизираните системи могат да генерират билети, които могат да бъдат категоризирани като инциденти или заявки. Тези билети се управляват чрез структуриран жизнен цикъл, с поддръжка на SLA, правила за приоритизиране и автоматизирани действия.

Въпреки че интерфейсът е по-опростен в сравнение с търговските инструменти, неговият модулен дизайн и поддръжка на плъгини позволяват персонализиране според местните нужди.

Най-добрите характеристики на GLPi

Интегрирайте пълнофункционален инвентар на ИТ активи и CMDB директно с помощния център за пълен контекст на инцидентите.

Централизирайте операциите на сервизния център, използвайки мощна система за издаване на билети за управление на инциденти, заявки, проблеми и промени.

Планирайте и проследявайте проекти с интегрирани инструменти за управление на проекти за киберсигурност.

Автоматизирайте работните процеси и известията за възлагане на задачи, ескалации и одобрения.

Персонализирайте почти всеки аспект на платформата, включително полетата за данни, работните процеси и правилата, за да отговарят на конкретните нужди на организацията.

Ограничения на GLPi

Някои плъгини не винаги се поддържат.

Изисква значителни вътрешни технически умения за първоначална настройка, конфигуриране и текуща поддръжка.

Въпреки че са налични функции за отчитане, анализ, одит и експортиране на файлове, някои потребители съобщават, че те се нуждаят от значително подобрение.

Безплатната версия за общността разчита на поддръжка чрез форум на общността, която не предлага гарантирани срокове за отговор, каквито предлага платената поддръжка за предприятия.

Цени на GLPi

GLPI Network Cloud: 19 евро/месец (около 21,73 долара/месец)

On-premises Basic: 100 евро/месец (фактурира се ежегодно) (около 114,38 долара/месец)

Стандартен локален софтуер: 300 евро/месец (фактурира се ежегодно) (около 343,14 долара/месец)

На място Advanced: 1000 евро/месец (фактурира се ежегодно) (приблизително 1143,79 долара/месец)

Оценки и рецензии за GLPi

G2: 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за GLPi?

Един потребител сподели следната обратна връзка:

GLPI е изключителна система за управление на ИТ активи и ИТ услуги. Един от най-забележителните й аспекти е, че това е безплатно приложение с отворен код, което се използва за проследяване и управление на ИТ активите на нашата организация, като компютърно оборудване, мобилни устройства, софтуер и мрежови услуги.

13. BigPanda (Най-добър за корелация и автоматизация на инциденти, базирани на изкуствен интелект)

чрез Big Panda

BigPanda е платформа за AIOps и инцидентна информация, създадена да помага на предприятията да управляват огромния обем данни и сигнали, генерирани от съвременните ИТ среди.

Софтуерът ви помага да останете фокусирани, когато сигналите за инциденти пристигат от всички посоки. Като извлича данни от всички ваши инструменти за мониторинг и ги превръща в ясни, подлежащи на действие инциденти, той премахва шума и ви помага да видите това, което наистина има значение.

Неговите възможности за машинно обучение групират свързани сигнали, установяват основните причини и филтрират излишната информация, така че вашият екип да може да идентифицира модели в инфраструктурата и да разпределя по-ефективно усилията за реагиране.

С табла, фокусирани върху тенденциите при инцидентите, ефективността на екипа и състоянието на платформата, софтуерът за управление на ИТ операциите осигурява необходимата видимост за откриване на системни проблеми и подобряване на оперативната ефективност в голям мащаб.

Най-добрите характеристики на BigPanda

Съпоставяйте и приоритизирайте автоматично предупрежденията, използвайки AI-базирана корелация на събития.

Автоматизирайте откриването, сортирането и разрешаването на инциденти и получите обясними, базирани на изкуствен интелект анализи.

Намалете умората и шума от алармите, като позволите на оперативните екипи да насочат вниманието си към истинските проблеми, които оказват влияние върху услугата.

Ускорете анализа на основните причини, като използвате генеративен изкуствен интелект, за да откриете подобни инциденти от миналото и да анализирате данните за инцидентите.

Обогатявайте инцидентите автоматично с подходящ контекст, като например внедряване на код, промени в инфраструктурата и исторически данни.

Ограничения на BigPanda

Понякога предупрежденията остават на таблото дори след като са разрешени.

Ефективността му зависи от качеството и зрелостта на данните за мониторинг и наблюдение на дадена организация.

Той не разполага със собствени функции за планиране на дежурства или управление на активи; той е проектиран изцяло за корелация на събития и инциденти.

Цени на BigPanda

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BigPanda

G2: 4,5/5 (над 110 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за BigPanda?

Директно от рецензия в G2:

Харесва ни, че BigPanda може лесно да се интегрира с нашия външен софтуер, за да консолидира данни и известия за инциденти. Отделът за обслужване на клиенти отговаря много бързо на нашите запитвания и билети за поддръжка.

14. Ivanti Service Manager (Най-добър за проследяване на жизнения цикъл на ИТ активи и услуги)

чрез Ivanti Service Manager

Ivanti Neurons for ITSM улеснява спазването на нормативните изисквания, като автоматично проследява всяка промяна, одобрение и действие на потребителя. Разрешенията, базирани на роли, автоматизираното отчитане на съответствието и вградените протоколи за управление на промените ви помагат да спазвате стандарти като ITIL, SOX или GDPR.

Неговият визуален дизайнер на работни процеси позволява на ИТ отделите да създават подробни работни процеси без код/с малко код за маршрутизиране на инциденти, одобрения и задачи за разрешаване. Възможността му да обедини ITSM с другите продукти на Ivanti за управление на крайни точки и сигурност позволява на екипите за поддръжка да регистрират и проследяват инциденти и да предприемат директни действия.

Таблото в реално време на платформата осигурява видимост на готовността за одит във всеки момент, елиминирайки необходимостта от отделен инструмент.

Най-добрите характеристики на Ivanti Service Manager

Добавете стратегическа стойност и ускорете предоставянето на услуги с чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, проактивно управление на услугите и ръководено ITSM.

Обединете управлението на услугите с управлението на крайните точки и сигурността за по-интегрирано преживяване на ИТ операциите.

Оптимизирайте производителността на ИТ активите, включително откриване на активи, оптимизиране на разходите и управление на конфигурацията.

Интегрирайте безпроблемно с над 1000 системи на трети страни, използвайки надеждни конектори.

Ограничения на Ivanti Service Manager

Администрацията и аналитиката може да изглеждат малко остарели в сравнение с конкурентите.

Поради своята сложност платформата изисква специални административни ресурси за конфигуриране и поддръжка.

Общата цена на притежание, включително лицензиране и услуги по внедряване, може да бъде значителна.

Цени на Ivanti Service Manager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ivanti Service Manager

G2: 3,9/5 (над 180 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Ivanti Service Manager?

Ето как един потребител описа своя опит:

Ivanti Neurons for ITSM е добър продукт още от самото начало. Но ние открихме, че той е много гъвкав и лесно се адаптира към нашата среда. Създадохме интеграции за автоматизиране на процеси като назначаване и освобождаване на служители и други рутинни задачи. Инженерите от отдела за поддръжка на клиенти са отзивчиви и полезни.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за планове за действие при извънредни ситуации в Word и ClickUp

15. TOPdesk (Най-добър за служби за обслужване в публичния сектор и образованието)

чрез TOPdesk

TOPdesk е цялостна платформа за управление на услуги, известна с акцента си върху удобството за ползване.

Той опростява работата на екипите за поддръжка, като комбинира инструменти за издаване на билети, управление на активи и база от знания на едно място. Когато даден потребител съобщи за проблем, можете незабавно да го свържете с минали проблеми, шаблони или свързано оборудване, за да ускорите отстраняването на проблема и да намалите повторението на работата.

Ключова отличителна черта е моделът за управление на споделени услуги, който позволява на отдели като „Човешки ресурси“ и „Съоръжения“ да управляват свои собствени типове случаи и работни потоци в рамките на една и съща платформа.

Вашият екип може лесно да разпределя задачи, да споделя бележки и да ескалира случаи, без да преминава от един инструмент към друг. Междувременно TOPdesk проследява времето за отговор и оценките за удовлетвореност, като ви предоставя данни, с които да подобрите производителността на екипа си.

Най-добрите характеристики на TOPdesk

Планирайте, проследявайте и внедрявайте промени безпроблемно, използвайки интегрирано управление на промените и автоматизация на работния процес.

Оптимизирайте управлението на промените и проблемите с помощта на специални модули, които поддържат най-добрите практики на ITIL.

Опростете работата на агентите и крайните потребители с изчистен, интуитивен и лесен за навигация интерфейс.

Предоставете на потребителите лесен за използване портал за самообслужване, чрез който да регистрират инциденти и да имат достъп до статии от базата знания.

Анализирайте производителността и вземайте решения въз основа на данни, като използвате персонализирани табла, вградени отчети и аналитични инструменти.

Ограничения на TOPdesk

Не се интегрира добре с Google Enterprise/Admin.

Вградените инструменти за отчитане и анализ, макар и функционални, може да не предлагат дълбочината и детайлността на платформите с по-голям обем данни.

Платформата не е проектирана за бърза реакция на инциденти в реално време и не разполага с разширени функции за предупреждение и планиране на дежурства.

Цени на TOPdesk

30-дневен безплатен пробен период

Essential: 76 $/месец на агент

Engaged: 109 $/месец на агент

Отлично: 155 $/месец на агент

Оценки и рецензии за TOPdesk

G2: 4,2/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за TOPdesk?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

TOPdesk е идеален, лесен за използване и получавам бързи отговори на въпросите си. Той предлага впечатляващи функции, които ми позволяват модулна и лесно персонализирана конструкция.

📖 Прочетете също: Примери за план за непрекъснатост на бизнеса за устойчива организация

16. NinjaOne (Най-добър за MSP, които се нуждаят от леко дистанционно наблюдение

чрез NinjaOn e

NinjaOne е унифицирана платформа за ИТ операции, която интегрира дистанционно наблюдение и управление (RMM), управление на крайни точки и помощна служба за издаване на билети.

Той дава на ИТ екипите контрол над всяко устройство, независимо от местоположението му. Той опростява управлението на крайните точки чрез автоматизиране на инсталирането на кръпки в Windows, macOS и Linux и ви позволява да отстранявате проблеми от разстояние, преди малките проблеми да се превърнат в големи.

С вградени аларми в реално време, инструменти за архивиране и внедряване на софтуер, можете да оптимизирате операциите и да намалите зависимостта от множество системи. Ако управлението на инфраструктурата ви в голям мащаб е ваш приоритет, NinjaOne ви предоставя необходимия контрол и покритие.

Най-добрите характеристики на NinjaOne

Наблюдавайте и управлявайте крайните точки дистанционно, като използвате Дистанционно наблюдение и управление (RMM) за състоянието и сигурността на устройствата в реално време.

Автоматизирайте създаването на билети директно от сигнали за крайни точки, като предупреждения за производителност, неуспешни задачи или проблеми със сигурността.

Автоматизирайте внедряването на кръпки и софтуерните актуализации с надеждни инструменти за управление на кръпки и намалете уязвимостите.

Обогатете автоматично всички билети с подробни контекстуални данни от управляваното устройство, включително хардуер, софтуер и история на производителността.

Защитете данните си с автоматизирани опции за архивиране и възстановяване при бедствия за устройства и сървъри.

Ограничения на NinjaOne

Той ви изписва постоянно и някои потребители се оплакват, че получават „тайм-аут за неактивност“.

Платформата е фокусирана върху инциденти, произтичащи от управлявани крайни точки, и не е проектирана да бъде централен хъб за инциденти на ниво мрежа, облак или приложение.

Опциите за персонализиране в модула за помощна служба са по-ограничени в сравнение с гъвкавостта, която предлагат самостоятелните приложения за обслужване на клиенти.

Цени на NinjaOne

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NinjaOne

G2: 4,7/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 240 отзива)

Какво казват реалните потребители за NinjaOne?

Според един рецензент:

Леснота на употреба, простота на функциите и платформа, която работи според очакванията. Има и чести актуализации на функциите, които отразяват обратната връзка от общността и включват тези актуализации в продукта.

Проследявайте и управлявайте инциденти с ClickUp

Независимо колко сложна е вашата технологична платформа, важното е колко бързо и ефективно вашият екип може да реагира, когато нещо се повреди. Най-добрият софтуер за управление на инциденти ви осигурява видимост, автоматизира работните процеси, намалява шума и поддържа всички в синхрон от първото предупреждение до окончателното разрешаване на проблема.

Ако търсите гъвкава, интуитивна платформа, създадена за среда с високо напрежение, ClickUp отговаря на всички изисквания.

От персонализирани работни потоци и табла в реално време до отчети, базирани на изкуствен интелект, и интелигентни бележки от срещи – това е единственият източник на информация за ИТ, DevOps и оперативните екипи.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅