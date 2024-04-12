Как да определите показатели за целите (с примери)

В изключително популярната книга за мениджмънт „Goal“ на Елияху М. Голдрат той твърди, че основната цел на всеки бизнес е да печели пари. Въпреки че това е изключително лесно за разбиране, не е лесно за изпълнение.

Целта да се печелят пари трябва да бъде разбита на увеличаване на производителността, намаляване на разходите и минимизиране на запасите, като всичко това води до максимизиране на приходите и печалбата. В зависимост от бизнеса, в който работите, това може да стане доста сложно.

Например, за независим автор на съдържание увеличаването на производителността може да бъде толкова просто, колкото да пише повече статии всяка седмица. За производител на автомобили обаче това включва оптимизиране на хиляди процеси, всеки от които с свои собствени цели.

За проследяването на това е необходим специално разработен софтуер като ClickUp. Нека видим как можете да определите ефективни показатели за целите и да ги постигнете във вашата организация.

Какво представляват показателите за постигане на цели?

Целите са общи задачи, които дадено лице, екип или организация се стреми да постигне. Това може да бъде увеличаване на приходите от нова продуктова линия или разширяване на пазара.

Показателите за целите са конкретни, измерими индикатори за постигането на тези цели. Те разбиват целите на изпълними стъпки и помагат за наблюдение на представянето и оценка на успеха.

Какви са разликите между целите и показателите?

Въпреки че се използват заедно, целите и показателите са фундаментално различни концепции.

Цели Показатели Общи цели Фокусирани мерки за ефективност Осигурете насоки и яснота в работата Осигурете контролни точки за измерване на резултатите Основани на резултатите, като например ръст на приходите, удовлетвореност на клиентите и др. Обикновено те са базирани на резултатите, като например генерирани лийдове, NPS и др. Задайте дългосрочни цели, обикновено тримесечни или годишни. Задайте краткосрочни цели. Екипите понякога проследяват показателите ежедневно/ежеседмично.

Как целите и показателите работят заедно?

Целите и показателите са в симбиоза. Целите насочват организацията в правилната посока, а показателите гарантират, че се движите с подходящо темпо.

Например, ако целта ви е да увеличите приходите през следващата бизнес година, можете да определите показатели като:

Увеличете броя на генерираните лийдове

Увеличете процента на превръщане на потенциални клиенти в клиенти

Увеличете годишните повтарящи се приходи от всеки клиент

Увеличете задържането на клиенти

Проследяването на тези показатели на седмична или месечна база помага за постигането на годишната цел, която сте си поставили. Бизнес лидерите разбиват целите на цялата организация на по-малки цели за екипите. След това използват показателите за целите, за да определят напредъка към тези цели.

Разбиране на няколко ключови елемента в управлението на показателите за целите

При определянето на целите, задачите и показателите ще се сблъскате с редица термини. Нека обсъдим някои от тях, за да изясним значението им.

Ключови показатели за ефективност (KPI): KPI е конкретна мярка за успеха на даден проект, отдел или организация в постигането на целите си. За целите за производителност KPI може да бъде броят на отработените часове.

Споразумение за ниво на обслужване (SLA): SLA е стандартът за изпълнение, към който сте се ангажирали. Например, екипът за поддръжка на софтуер може да има SLA от 4 часа като време за реакция при жалби с висок приоритет.

Процент на кликване (CTR): Популярен маркетингов KPI, процентът на кликване измерва броя пъти, когато някой кликне върху линк, спрямо броя пъти, когато линкът е бил показан. Ако вашата реклама във Facebook е видяна от 100 души и е кликната от един, вашият CTR е 1%.

Активни потребители: В света на SaaS, ключови показатели са дневните активни потребители (DAU) и месечните активни потребители (MAU). Те се отнасят до броя на хората, които активно използват продукта, и са водещ показател за потенциалните приходи.

С тази теория като солидна основа, нека разгледаме няколко примера.

25 примера за показатели за постигане на цели от реалния свят

Показателите за целите могат да варират в зависимост от вида работа, която извършвате. За да ви дадем ясна представа, избрахме примери от различни бизнес функции.

Продажби

1. Разходи за привличане на клиенти (CAC): Всички разходи за привличане на клиенти, включително разходи за продажби и маркетингови дейности. CAC е важен разход, който трябва да бъде минимизиран.

2. Продажбени дейности на представител: Броят задачи, които един търговски представител изпълнява в рамките на определен период от време. Повечето организации проследяват продажбените обаждания. Това е показател за производителност, който помага на екипите да постигнат продажбените си цели.

3. Коефициент на конверсия: Коефициент, при който потенциалните клиенти се превръщат в клиенти. Този показател за целта проследява качеството на потенциалните клиенти и ефективността на процеса на ангажиране на продажбите.

4. Продължителност на продажбения цикъл: Средна продължителност на продажбения процес от първоначалния контакт до сключването на сделката. Заедно с дейностите на всеки търговски представител и процента на конверсия, този показател помага за прогнозиране на приходите.

5. Стойност на клиента за целия му живот (CLV): Общият приход, който даден бизнес може да генерира от един клиент за целия период на взаимоотношенията им. CLV помага за рационализиране на CAC и съответното разпределение на бюджетите.

Маркетинг

6. Маркетингово квалифицирани лийдове (MQL): Брой лийдове, които маркетинговият екип счита за вероятни да се превърнат в клиенти. MQL добавя елемент на качество към генерираните лийдове.

7. Цена на лид (CPL): Всички разходи за привличане на лид. CPL е водещ показател за CAC.

8. Впечатления, кликвания и потенциални клиенти: Брой хора, които са видели реклама, кликнали върху нея и попълнили формуляра, за да бъдат регистрирани като потенциални клиенти. Тези показатели за ключови показатели за ефективност помагат да се измери ефективността в горната част на фунията.

9. Процент на отпадане: Процент на маркетинговите имейли, които се отпадат, когато идентификаторът е неправилен, неактивен или недостъпен. Процентът на отпадане е показател за състоянието на базата данни с абонати.

10. Маркетингова възвръщаемост на инвестициите (ROI): Съотношение между приходите, генерирани от маркетинга, и маркетинговите разходи. Това е важен показател за ефективността на маркетинга.

Операции

11. Брутна печалба: (Приходи – Разходи за продадени стоки)/100. Брутната печалба е критичен показател за оперативните предимства и финансовото състояние на проекта.

12. Спечелена стойност: Действително извършена работа x бюджет. Ако бюджетът ви е 30 000 за 30-дневен проект и сте изпълнили 10% от него за 6 дни, спечелената стойност е 3000. А планираната стойност е 6000. Това, заедно с други финансови показатели, помага да се измери в долари колко сте изостанали/изпреварили графика.

13. Разлика в разходите: Бюджетирани разходи – действителни разходи. Една от основните цели на доброто изпълнение на проекта е да се спази бюджета. Разликата в разходите е ключов показател за това.

14. Отклонение от графика: Планирана доставка – действителна доставка. В горния пример трябва да сте изпълнили 20% за 6 дни. Следователно отклонението от графика е 10%.

15. Коефициент на използване: Работени часове/налични часове. При 40-часова работна седмица, ако сте работили 30 часа, коефициентът на използване е 75%. Това е водещ показател за производителността и разпределението на ресурсите, който е неразделна част от целите на проекта.

Софтуерно инженерство

16. Честота на внедряване: Колко често кодът се внедрява в производството. Понякога считан за основен показател за екипите, които прилагат гъвкави методи, това е ключов индикатор за производителността и скоростта на инженерния екип.

17. Процент на успеваемост на спринт целите: Процент на изпълнените задачи от списъка със задачи за спринта. Този показател показва способността на екипа да планира ефективно и да постига бизнес целите.

18. Време за отговор: Времето, необходимо на системата, за да отговори на запитване. Това е ключов показател за гъвкавост и реактивност.

19. Покритие на кода: Процент от кода, покрит от автоматизирани тестове. Този гъвкав показател определя ефективността на тестването, както и частите, които се нуждаят от допълнително внимание.

20. Средно време за възстановяване (MTTR): Времето, необходимо на инженерния екип за възстановяване след инцидент. В свят, в който инцидентите, свързани със сигурността/производителността, са неизбежни, MTTR е показател за устойчивост.

21. Инциденти, свързани със сигурността: Брой инциденти или нарушения. В съчетание със средното време за откриване, средното време за възстановяване и тежестта на инцидента, това измерва възможностите на софтуера по отношение на сигурността.

Обслужване на клиенти

22. Задържане на клиенти: Процентът на клиентите, които са се задържали във времето. Този показател показва способността на продукта/услугата да бъде ценен за клиента, като по този начин се намаляват бюджетите, изразходвани за привличане на нови клиенти.

23. Net Promoter Score (NPS): Вероятността клиентът да препоръча даден продукт или услуга. Това е показател за удовлетвореността на клиентите в повечето организации, предлагащи продукти/услуги.

24. Време за първи отговор: Скорост на първия отговор на запитвания от клиенти. Обикновено описано в SLA, времето за първи отговор е ключов показател за ефективността на обслужването на клиенти.

25. Процент на разрешените заявки: Процент на заявките, разрешени в рамките на SLA.

Ако някоя от тези цели ви се струва подходяща, ето как можете да я проследявате и отчитате, за да оптимизирате ефективността си.

Проследяване и отчитане на показателите за целите

След като сте определили показателите за целите си, уверете се, че имате ясна представа за тях по всяко време. Приложенията за проследяване на цели като ClickUp са идеални за това.

Задайте целите си в ClickUp goals

Задайте количествени, парични, верни/неверни и задачи цели с ClickUp Goals. Например, задайте количествени цели за седмични цели за генериране на потенциални клиенти. Задайте парични цели за продажбите.

Ако не знаете откъде да започнете, опитайте шаблона за SMART цели на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Задайте SMART цели за вашия екип с ClickUp

Присвойте показатели за целите на подходящите хора

Присвойте потребители на всеки показател за цел. Можете също да разделите показателя на няколко членове на екипа, които колективно постигат целите.

Дефиниране на данни

Идентифицирайте източниците на данни за всеки показател и ги интегрирайте с ClickUp. Това може да включва вътрешни системи, външни бази данни, обратна връзка от клиенти или проучвания сред служителите. Гарантирайте точността, надеждността и достъпността на данните.

Проследявайте ги на таблата за управление на ClickUp.

Персонализирайте таблата на ClickUp, за да показвате показателите, които са важни за вас. Получавайте актуализации в реално време за всеки показател, за да можете да адаптирате усилията си за подобряване на производителността.

Определяне на еталони за всяка цел

Един от основните аспекти при определянето на цел или показатели е точното дефиниране на референтни стойности. Стартираща компания в първата си година на дейност може да постигне цел за 100% увеличение на приходите, но мултинационална корпорация може да не успее. За да се разбере разликата, са необходими референтни стойности.

При определянето на цели, еталони:

Определете базовата линия за представянето

Уверете се, че целите са постижими и реалистични.

Преодолейте границите и постигнете по-големи резултати

Помогнете за ефективно конкуриране на пазара

Накратко, цел е това, което трябва да бъде постигнато. Показател е индикаторът за изпълнението на тази цел. Референтен показател е числото за показателите.

Например, в софтуерен продукт увеличаването на производителността е цел. Броят на функциите, внедрени в производството, е показател. 10 функции на спринт е еталонът.

Започнете да определяте вашите критерии и показатели с някой от тези шаблони за определяне на цели.

Ролята на показателите за целите в подобряването на производителността

В пътя към организационния успех показателите за целите са етапите, които трябва да преодолеете. Ето как те могат да помогнат на оперативните екипи да подобрят производителността си.

Управлявайте операциите от начало до край с ClickUp

Видимост: Показателите за целите правят крайната цел видима за всички членове на екипа. Това им помага да насочват напредъка си въз основа на това, което трябва да постигнат през годината.

Измеримост: Проектите често продължават месеци, ако не и години. Чакането до края, за да разберете дали сте успешни, може да бъде демотивиращо. Показателите за целите помагат на членовете на екипа да знаят на регулярни интервали как напредват.

Цел: За членовете на екипа показателите за целите дават усещане за цел. Това помага за създаването на колективна отговорност за постигането на целите.

Непрекъснато усъвършенстване: Въз основа на видимостта, измеримостта и целта, екипите могат да създадат план за непрекъснато усъвършенстване. Ако забележите, че вашите резултати се отклоняват от плана, можете да направите корекции незабавно.

Осигурете видимост чрез таблата за управление на ClickUp. Провеждайте редовни ретроспективи и документирайте поуките в ClickUp Docs. Обсъждайте идеи в коментарите и следете всички разговори с помощта на ClickUp Chat.

Получете ясна представа за проектите с персонализирани табла за управление на ClickUp.

Въведете промени, проследявайте напредъка, повторете!

📮 ClickUp Insight: 78% от участниците в нашето проучване изготвят подробни планове като част от процеса на определяне на целите си. Въпреки това, изненадващо 50% от тях не проследяват тези планове с помощта на специални инструменти. 👀 С ClickUp можете безпроблемно да превърнете целите в изпълними задачи, което ви позволява да ги постигнете стъпка по стъпка. Освен това, нашите табла без код предоставят ясни визуални представяния на вашия напредък, показвайки ви постигнатото и давайки ви повече контрол и видимост върху работата ви. Защото „да се надяваш на най-доброто“ не е надеждна стратегия. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp казват, че могат да поемат с около 10% повече работа, без да се изчерпват.

Предизвикателства при внедряването на показатели за целите

Въпреки многото си предимства, внедряването на показатели за целите не е лесно. Има няколко предизвикателства, с които вероятно ще се сблъскате. Ето как можете да ги преодолеете.

Показатели, които не съответстват на целите

Най-добрите показатели трябва да бъдат съобразени с целите на екипа. Те измерват ефективността по отношение на желаната цел. Често обаче екипите се затрудняват да определят подходящите показатели за своите цели.

Преодолейте това предизвикателство с ClickUp. Създайте папки, за да проследявате спринт цикли, OKR, седмични карти за оценка на служителите и др. и изведете показатели за всеки от тях.

Задаване и забравяне на показатели

В началото на годината екипите с ентусиазъм определят цели, показатели и задачи. Често се случва да се забравят напълно, когато започне натоварената ежедневна работа.

ClickUp ви помага да избегнете това, като автоматизира проследяването на напредъка.

Липса на видимост

Една от причините, поради които екипите поставят цели и после ги забравят, е, че те не са постоянно видими. Разпръснатите таблици с различни адаптации на целите и показателите затрудняват достъпа до тях.

ClickUp решава този проблем, като поставя целите в контекста на ежедневните задачи. По този начин целите остават видими и свързани с работата.

Липса на данни за проследяване на напредъка

Без надежден инструмент за управление на проекти, отговорът на такъв елементарен въпрос като „колко задачи сме изпълнили?“ може да отнеме прекалено много време.

Комплексният модул за управление на задачи на ClickUp е проектиран да преодолее това. Просто като използват ClickUp, вашите екипи могат да събират данни за задачите, отчитането на времето, натоварването и др.

Бъдете в крак с целите си и показателите за успех с ClickUp

Всяка компания винаги работи за постигането на цел, резултат, който желае. Може да не сте съгласни с Голдрат и да мислите, че основната ви цел е да промените света. Ние няма да ви съдим.

Каквато и да е вашата цел, ClickUp ще ви подкрепи. Използвайте възможностите на ClickUp за управление на задачи, планиране, мониторинг и проследяване на цели, за да постигнете целите си. Започнете веднага.

Опитайте ClickUp безплатно още днес.

Често задавани въпроси за показателите за постигане на цели

1. Каква е целта на показателите за успех?

Показателите за успех са индикатори за ефективността. Целта на показателите за успех е да дадат на членовете на екипа яснота, посока и цел.

2. Какви са показателите за целите на KPI?

Показателите за целите на KPI са конкретни измервания, използвани за оценка на представянето на организация, екип или индивид спрямо предварително определени цели.