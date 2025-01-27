10-те най-добри софтуерни инструмента за UML диаграми през 2025 г. (безплатни и платени)

UML диаграмите могат да направят чудеса при работа с комплексни проекти, като например проектиране на системи или анализ на бизнес процеси. ✨

Те служат като универсални планове за проекти, информирайки всички участници за това, което трябва да бъде изградено, как трябва да функционира и как различните компоненти взаимодействат. Чрез визуализиране на различни аспекти на системите и процесите, тези инструменти насърчават сътрудничеството и намаляват риска от грешки, гарантирайки успешни резултати от проектите.

В тази връзка ще обсъдим 10 от любимите ни софтуера за UML диаграми към днешна дата.

Ще разгледаме основните им характеристики, ценови модели, ограничения и потребителски отзиви, за да ви помогнем да намерите най-подходящия инструмент за вашия работен процес.

Какво трябва да търсите в софтуера за UML диаграми?

Диаграмите на унифицирания език за моделиране (UML) са персонализирани работни потоци, които можете да създавате и пресъздавате, за да подобрите работата си. При избора на следващия си инструмент за UML диаграми имайте предвид следните пет функции:

Стандартизация: Подходящият софтуер за UML диаграми трябва да следва индустриалните стандарти. Универсалност: Трябва да поддържа различни видове UML диаграми, като например клас, обект и последователност. Персонализиране: Трябва да ви позволява да персонализирате диаграмите според вашите предпочитания и да добавите вашата марка. Леснота на използване: Изберете софтуера, който ви се струва интуитивен и ви позволява да създавате и редактирате UML диаграми ефективно. Съвместимост: Проверете дали софтуерът ви позволява да импортирате и експортирате файлове в съвместими формати и дали се интегрира в : Проверете дали софтуерът ви позволява да импортирате и експортирате файлове в съвместими формати и дали се интегрира в работния ви процес. Достъпност: Ако планирате да работите с UML диаграми, докато сте в движение, уверете се, че избраният от вас софтуер позволява достъп както от уеб, така и от мобилни устройства.

Тези 10 удобни UML инструмента ще ви помогнат да реализирате всяка идея за нула време чрез сложни UML диаграми. Макар че повечето от тях са платени, някои предлагат безплатни пробни версии за нови потребители, което ви позволява да ги видите в действие, преди да се ангажирате.

Разгледайте нашите най-добри инструменти за UML диаграми и решете кои от тях си заслужават времето и парите ви! ?

В ClickUp можете да рисувате мисловни карти, блок-схеми или UML диаграми с лекота и увереност.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти , който може да ви помогне да планирате всичко – от просто парти с пица до кацане на Луната. ?

Той разполага с впечатляваща колекция от функции и режими на преглед, известни като „Views”. Тези схеми ви позволяват да се справите с конкретни аспекти на даден проект от различни гледни точки. Някои от тях са Mind Map и ClickUp Whiteboards за мозъчна атака и диаграми, Gantt и Calendar View за планиране и Form View за събиране на данни.

Когато става въпрос за UML диаграми, ClickUp не разочарова. Създаването на диаграми е лесно и интуитивно с ClickUp Mind Maps. Добавяйте и персонализирайте възли с едно кликване или ги пренареждайте чрез плъзгане и пускане.

Сътрудничество с екипа си в реално време и вмъкване на изображения, видеоклипове, чертежи, документи, карти на уебсайтове или други медии, за да изразите мнението си.

Можете да избирате между два различни режима на Mind Map:

На базата на възли: Изцяло визуални; възлите са фигури, които представляват идеи. Базирани на задачи: Интерактивни; възлите са задачи и можете да ги управлявате в други изгледи.

Друго предимство, което ClickUp предлага, е широкият избор от шаблони за UML диаграми. Инструментът предлага професионални UML диаграми чрез предварително създадени работни пространства и списъци, като например шаблона за UML клас диаграма на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Широк набор от функции, изгледи и шаблони

Интуитивен изглед на мисловна карта

Функционалност „плъзгане и пускане”

Диаграми на базата на възли или задачи

Възможност за добавяне на изображения, видеоклипове, документи и други медийни файлове

Сътрудничество в екип в реално време

Интегрира се с над 1000 приложения

Налични за мобилни устройства и уеб

Ограничения на ClickUp

Може да бъде прекалено сложно за нови потребители, които не са използвали PM инструмент преди.

Мобилната версия предлага ограничена функционалност в сравнение с уеб версията.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Gleek. io

Ако сте софтуерен разработчик, който използва клавиатурата като продължение на ръцете си, Gleek. io е точно за вас! ⌨️

Това е инструмент, който превръща текст в диаграми, използвайки своя уникален синтаксис. Той ви позволява да създавате прости и ефективни UML диаграми без много усилия. Можете да използвате само клавиатурата, тъй като Gleek върши по-голямата част от ръчната работа за вас.

Трябва само да напишете описанията на възлите и накрая да посочите връзките между тях, като използвате предварително зададени команди. Gleek автоматично ще подреди възлите въз основа на вашите указания.

Освен това, инструментът ви позволява да си сътрудничите на живо с други хора, да контролирате версиите и да използвате шаблони, за да започнете бързо.

Най-добрите функции на Gleek. io

Опростен инструмент за преобразуване на текст в диаграма

Не е необходима мишка

Автоматично създаване на диаграми въз основа на вашите описания

Сътрудничество в реално време

Контрол на версиите

Шаблони с конкретни UML фигури за по-бързо създаване

Безплатна интеграция с Confluence и Azure DevOps

Ограничения на Gleek. io

Няма мобилно приложение

Малко опции за интеграция

Безплатният план включва само пет диаграми, 40 обекта и експортиране в PNG формат.

Цени на Gleek. io

Безплатни

Премиум месечен план : 9,95 $/месец

Премиум годишен : 83,40 $/година

Екип (10+ потребители): Персонализирано

Студент: Персонализирано (50% отстъпка за студенти и преподаватели)

Gleek. io оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Astah

Astah е софтуер за моделиране, състоящ се от четири инструмента за лична, екипна и академична употреба:

Професионален: Пълен софтуерен инструмент за проектиране UML: Прост : Прост инструмент за UML и мисловни карти SysML: Прост инструмент за моделиране за системни инженери Сигурност на системата: MBSE инструмент за инженери по безопасност

UML инструментът на Astah е лек и лесен за използване. Той предлага различни функции, които ви помагат при създаването на UML диаграми. Те включват автоматично създаване на класови диаграми, персонализиране на клавишни комбинации и обединяване на проектни файлове. С многобройни добавки и опции за интеграция можете лесно да приспособите инструмента според вашите предпочитания.

Друга причина да обмислите Astah UML е функцията за генериране на код и обратно инженерство. Можете да пишете код автоматично от съществуващ модел или да създавате модели от код (в Java, C# и C++).

Най-добрите функции на Astah UML

Лесни за използване и създаване на професионални UML диаграми

Различни специфични за UML функции

Генериране на код и обратно инженерство

Обширна библиотека с плъгини

Интеграция с Confluence, yUML и Freemind или Via: API

Онлайн съдържание за обучение

Много опции за експортиране

Ограничения на Astah UML

Въвеждането на информация в диаграмата може да бъде по-опростено.

Някои потребители считат управлението на лицензите за трудно

Няма мобилна версия

Цени на Astah UML

Индивидуален : 5,99 $/месец

Екип : Плаваща лицензия: 1110 $/година (за 10 потребители) Организационна лицензия 790 $/година (за 10 потребители)

Astah UML оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: 4. 4/5 (седем рецензии)

4. Creately

Както подсказва името му, Creately е инструмент, който ви позволява да разгърнете творчеството си – дори с нещо толкова обичайно като UML диаграмите! ?

С своите всеобхватни възможности за диаграми и дизайн, той революционизира визуалното сътрудничество. Без никакви умения за кодиране можете да създавате всичко – от UML диаграми, класови диаграми, последователностни диаграми и блок-схеми до BPMN потоци и карти на процеси.

Започнете с безкраен платно и визуализирайте всяка система или дейност с помощта на функцията „плъзгане и пускане”. За да спестите време, започнете с един от многобройните шаблони.

Creately също така направи сътрудничеството по диаграми реалистично и безпроблемно. То предоставя поддръжка на мулти-курсор, ултра-бърза синхронизация на прегледа и видео чат в приложението.

Подобно на ClickUp, Creately предлага по-общи инструменти за управление на проекти, които ви помагат да се справите с работата – той служи като вашата Wiki за проекти. Използвайте го, за да дефинирате работни потоци, правила и достъп въз основа на роли и да съгласувате данните във всички елементи на проекта.

Най-добрите функции на Creately

Цялостни функции за създаване на диаграми

Бързо и реалистично сътрудничество в екип с функции за плъзгане и пускане

Преглед на синхронизирането и видео чат

Много опции за шаблони на UML диаграми и последователни диаграми

Интеграция с Drive, Slack, Confluence и Teams

Налична е мобилна версия за софтуерни екипи, които работят в движение.

Ограничения на Creately

Някои потребители съобщиха за забавяне при определени функции.

Проблеми с форматирането на текст

Цени на Creately

Безплатни

Стартово ниво : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 89 $/месец (неограничен брой потребители)

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Creately

G2 : 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

5. SmartDraw

SmartDraw е инструмент за създаване на диаграми, който се рекламира като достъпна алтернатива на Visio. Той ви позволява да създавате над 70 вида диаграми, всички с шаблони за по-бърза настройка.

Самият процес на създаване на диаграми е интуитивен благодарение на интелигентния механизъм за форматиране. Можете да добавяте, премахвате или премествате фигури по ваше желание, като знаете, че останалата част от диаграмата автоматично ще се адаптира към новото подреждане.

Можете да бъдете сигурни, че вашата диаграма ще изглежда професионално благодарение на автоматичното разстояние, подравняване и цветови схеми. ?

Инструментът поддържа съвместна работа – вие и вашият екип можете да споделяте файлове и да добавяте коментари, бележки и хипервръзки към всяка форма.

С вградените разширения SmartDraw ще създаде диаграми за вас от всеки източник на данни, който му предоставите. Подобно на Gleek. io, той ви позволява да генерирате диаграми въз основа на съществуващ код от вашия GitHub или локално хранилище.

Най-добрите функции на SmartDraw

Над 70 типа шаблони за диаграми – от контекстни диаграми до UML

Интелигентен механизъм за форматиране

Разширения за автоматично създаване на диаграми

Инструменти за сътрудничество, като споделяне, бележки и коментари с функции за плъзгане и пускане

Нативна интеграция с над 10 популярни програми и пакети

Ограничения на SmartDraw

Не е достъпно на мобилни устройства

Без съвместно редактиране в реално време

Изисква известно време, за да свикнете с него

Цени на SmartDraw

Индивидуален : 9,95 $/месец

Екип : 8,25 $/месец на потребител (минимум трима)

Сайт: 2995 долара

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2 : 4,6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (100+ отзива)

6. Miro

Независимо дали работите самостоятелно или с отдалечен екип от 10 души, Miro ви помага да създавате впечатляващи диаграми, с които да визуализирате работните си процеси и да насърчавате сътрудничеството и комуникацията.

Удобният интерфейс на Miro прави създаването на диаграми лесно за всеки. ?

Започнете, като съберете всички данни на едно място. Направете диаграмата от нулата, като използвате над 2000 опции за форми, или започнете с един от многото шаблони и започнете да изграждате с функции за плъзгане и пускане.

С помощта на Miro AI можете да генерирате UML диаграма за секунди от всеки текстов прозорец. Можете също да преобразувате код в UML диаграма благодарение на приложенията Mermaid и PlantUML на Miro.

Освен диаграми, Miro предлага много други функционалности, включително виртуални съвместни семинари, стратегическо планиране и Scrum Events за гъвкави екипи.

Най-добрите функции на Miro

Удобен инструмент за създаване на диаграми

Готови шаблони за диаграми

Над 2000 фигури

Автоматично генериране на диаграми от текст или код

Над 100+ опции за интеграция

Има мобилна версия за екипи за разработка на софтуер, които са в движение.

Ограничения на Miro

Широкият набор от функции може да изглежда плашещ на пръв поглед.

Ограничен офлайн достъп

Някои потребители считат, че обучителните материали са недостатъчни.

Цени на Miro

Безплатни

Стартово ниво : 8 $/месец на член

Бизнес : 16 $/месец на член

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

7. Microsoft Visio

От умовете в Microsoft идва Visio, прост, но надежден инструмент за създаване на диаграми и блок-схеми.

Ако сте свикнали да работите в Office 365, Microsoft Visio ще ви накара да се почувствате като у дома си. Не само че UX ще ви е познат, но и ще можете да го интегрирате с много други програми на Office, които използвате.

Visio предлага десетки готови шаблони, шаблони и хиляди форми, които могат да се персонализират. Диаграмите му са ясни и лесни за разбиране.

Това е и едно от малкото приложения за диаграми с функции за достъпност. С Narrator, Accessibility Checker и режим с висок контраст, този инструмент е проектиран с оглед на приобщаването.

Що се отнася до сътрудничеството, можете да редактирате UML диаграмата в реално време, да я споделите с екипа си и да поканите другите да споделят мнението си в коментарите. ?

Най-добрите функции на Visio

Ясни и разбираеми диаграми

Функции за достъпност

Десетки шаблони и шаблони

Интеграция с други инструменти на Microsoft

Уеб и десктоп версии

Налични безплатно за всички планове на Microsoft 365 Commercial и Education.

Ограничения на Visio

Автоматичното подреждане може да бъде подобрено

Ограничени функции за сътрудничество

Цени на Visio

Абонаментни планове: План 1 : 5 $/месец на потребител План 2 : 15 $/месец на потребител

План 1 : 5 $/месец на потребител

План 2 : 15 $/месец на потребител

Еднократна покупка: Standard 2021 : 369,99 $ за един компютър Professional 2021 : 719,99 $ за един компютър

Стандарт 2021 : 369,99 $ за един компютър

Professional 2021: 719,99 $ за един компютър

Оценки и рецензии за Visio

G2 : 4. 2/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

8. EdrawMax

EdrawMax е инструмент, който може да повиши нивото на вашите диаграми. ☝️

Това е безкраен платно, базирано на облак, което позволява на вашия екип да сътрудничи и да създава ефективни диаграми, които служат на целта им.

EdrawMax разполага с една от най-обширните библиотеки с шаблони в бранша, включваща:

Над 1500 професионални шаблона Много други диаграми, създадени от общността

За да създадете диаграмата си, добавете фигури и символи, като избирате измежду 26 000 опции. Фигурите се свързват и подреждат автоматично за ваше удобство. За да въведете допълнителна информация, добавете хипервръзки и бележки. Можете дори да генерирате PowerPoint слайдове, без да напускате приложението.

Една от най-новите функции на EdrawMax е Edraw AI, асистентът за създаване на диаграми. Тя ви позволява да създавате диаграми с едно кликване. Благодарение на тази функция можете да избегнете цялата ръчна работа и да се съсредоточите върху това, което е важно.

Най-добрите функции на EdrawMax

Разширени функции за диаграми

Обширна библиотека от шаблони, създадени от експерти и колеги

Диаграми с едно кликване с Edraw AI

Създаване на PowerPoint слайдове в рамките на приложението

Достъпни в уеб, настолни компютри и мобилни устройства.

Ограничения на EdrawMax

Няма опции за интеграция

По-скъп от повечето от конкурентите си

Няма директно сътрудничество на живо

Цени на EdrawMax

Абонаментен план : 99 $*

План за цял живот : еднократно плащане от 298 долара

Пакет за цял живот (Max, Mind и Proj): еднократно плащане от 245 долара

*Посочената цена се отнася за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за EdrawMax

G2 : 4,3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

9. Moqups

За да видите как вашите идеи придобиват форма и се превръщат в реалност, опитайте Moqups! Това е софтуер за дизайн, базиран в облака, който ви позволява да създавате всичко – от прости wireframes и mockups до сложни интерактивни прототипи.

Той поддържа и създаването на диаграми, с над 100 готови, персонализируеми шаблони за диаграми и набор от шаблони, предназначени специално за UML диаграми.

С разширените си функции за редактиране, Moqups ви позволява да настроите всеки аспект на диаграмата. Той предлага елементи с функция „плъзгане и пускане” и широка гама от шрифтове, опции за форматиране и набори от икони. Някои от най-забележителните инструменти включват многостепенно отменяне и повторение, заключване на обекти, линии и решетки, както и векторно мащабиране за лесно мащабиране. ⚖️

Можете също да качите готови дизайни в Moqups и бързо да ги превърнете в интерактивни прототипи.

Moqups е идеален за съвместна работа. Можете да обменяте идеи, да организирате, да проектирате, да давате и получавате обратна връзка и да представяте пред заинтересованите страни – всичко това в рамките на една платформа.

Най-добрите функции на Moqups

Интерактивни прототипи и диаграми

Разширени функции за редактиране и форматиране

Комплект шаблони за UML диаграми

Преобразуване на изображение в интерактивна диаграма

Съвместно редактиране на живо

10 опции за интеграция

Ограничения на Moqups

Няма мобилна версия

Свързващите елементи в блок-схемите са трудни за позициониране

Цени на Moqups

Безплатни

Solo : 9 $/месец за едно работно място

Team : 15 $/месец за пет места

Неограничен: 40 $/месец за неограничен брой места

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Moqups

10. Draw. io

Преди известен като Diagrams.net, Draw.io е лидер в света на инструментите за диаграми. Той предлага някои от най-модерните функции за рисуване. Освен това е инструмент, който поставя сигурността на първо място, като ви позволява да изберете къде да се съхраняват вашите данни. ?

Разгледайте обширната библиотека от шаблони и интелигентни шаблони, които създават диаграми за вас въз основа на текстови описания. Всички рисунки се изработват върху персонализирана мрежа с указания за позициониране, които ви помагат да подредите всичко до съвършенство.

Тъй като е невъзможно да ги изброим всички, ето някои функции на Draw.io, които да имате предвид:

Библиотека с фигури, свободно рисуване и персонализирани фигури

Слоеве и етикети

Преводи, връзки и интерактивни действия

Автоматично оформление

Таблици и диаграми със плувни коридори

Генериране на текст за диаграми въз основа на код или данни от електронни таблици

Можете дори да персонализирате редактора и да промените неговата тема или език. Draw. io позволява сътрудничество в екип в реално време с общи курсори.

Най-добрите функции на Draw.io

Софтуер за UML диаграми с отворен код, безплатен

Фокусирани върху сигурността

Разширени инструменти за диаграми

Персонализируем редактор и мрежа

Сътрудничество на екипа в реално време

Пет вградени интеграции и много други интеграции на трети страни

Достъпни в уеб, на настолен компютър и на мобилни устройства.

Ограничения на Draw. io

Някои потребители считат, че изборът от шаблони е ограничен.

Зареждането на сложни диаграми може да отнеме известно време.

Разнообразието от функции може да изисква дълъг процес на обучение.

Цени на Draw.io

Отворен код/безплатни

Draw. io оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (300+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

Визуализирайте успеха с софтуер за UML диаграми

Когато се впуснете в следващото си приключение с UML диаграми, тези инструменти ще ви отведат до успеха. Всеки от тях предлага нещо уникално, от автоматично генериране на диаграми до подобрени функции за сигурност.

Няма да сгрешите, независимо коя от тези програми за UML диаграми изберете. Всички те са създадени, за да подобрят вашия опит с диаграмите, улеснят сътрудничеството и допринесат за отличното изпълнение на проектите. ?