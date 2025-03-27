10 софтуера за бази данни за Mac през 2025 г. (безплатни и платени)

Базите данни са неразделна част от управлението на бизнес. Независимо дали се опитвате да следите наличностите на продукти, да проследявате информация за клиенти или да подобрите генерирането на потенциални клиенти, базите данни са ключът, който ще ви помогне да организирате и анализирате данните си.

За да направите всички тези данни наистина ценни и използваеми, ще ви е необходим софтуер за бази данни – и то добър такъв. Трябва да знаете какво ви казват данните, а подходящият софтуер може да ви помогне да превърнете тези данни в истинско съкровище. ?

Нека разгледаме десетте най-добри софтуера за бази данни за Mac и да ви помогнем да изберете този, който ще ви помогне да извлечете максимума от вашите данни.

⏰ 60-секундно резюме
ClickUp : Най-добър за управление на проекти и бази данни „всичко в едно"
MySQL Workbench : Най-добър за напреднали SQL потребители и синхронизация на данни
MongoDB : Най-добър за разработчици, работещи с полуструктурирани данни
Ninox : Най-добър за малки и средни предприятия, които се нуждаят от персонализиране
Valentina : Най-добър за проекти с голям обем данни и сигурно боравене с данни
Navicat : Най-добър за интеграция и визуализация на множество бази данни
Knack : Най-добър за създаване на бизнес приложения без кодиране
DBeaver : Най-добър за SQL потребители, които се нуждаят от гъвкавост и инструменти на трети страни
Stackby : Най-добър за визуализация и автоматизиране на актуализации на данни
Redis : Най-добър за високопроизводителна обработка и кеширане на данни

Какво трябва да търсите в софтуера за бази данни за Mac?

Базата данни в Excel има своите ограничения и рано или късно ще се наложи да потърсите по-големи, по-добри и по-гъвкави решения. Когато започнете да търсите софтуер за бази данни за Mac компютри, независимо дали става дума за софтуер за клиентска база данни или база данни с съдържание, има няколко фактора, които е добре да имате предвид:

Съвместимост: Не всички софтуери работят на операционната система Mac (macOS). Трябва да потърсите софтуер, който работи с платформата и може да се интегрира с другите приложения и системи от вашия технологичен стек.

Удобство за ползване: Сложната крива на обучение може да забави вашия бизнес и да разочарова потребителите. Потърсете софтуер, който е лесен за ползване и позволява на потребителите да създават използваеми набори от данни още от първия ден.

Сигурност на данните: Потърсете софтуер за бази данни за Mac, който интегрира впечатляващи мерки за сигурност, включително криптиране и архивиране на данни. Още по-добре е, ако тези решения работят веднага след инсталирането.

Потребителска поддръжка: Най-добрият софтуер за бази данни за macOS включва богата потребителска поддръжка, така че да можете да отстранявате проблеми и да научите повече за това как да извлечете максимума от софтуера.

Цени: Обмислете колко ще ви струва софтуерът с течение на времето, особено ако плащате месечна или годишна такса. Ако се нуждаете от софтуерен лиценз, който обхваща няколко потребители, това може да увеличи цената на софтуера много бързо.

10-те най-добри софтуера за бази данни за Mac компютри

Готови ли сте да намерите най-добрия софтуер за бази данни за Mac? Ето нашите десет най-добри предложения.

ClickUp е мощен софтуер за управление на работата, който предлага гъвкав надзор над вашите данни.

ClickUp е всестранно софтуерно решение за управление на проекти, което включва ефективен софтуер за бази данни за Mac потребители. Уникалната йерархия на ClickUp в неговия софтуер за управление на онлайн бази данни се мащабира и променя според вашите нужди, което го прави всеобхватно решение за вашия бизнес, независимо в коя индустрия работите.

Разделете набора от данни на лесни за управление групи, като например инвентар, клиенти или служители, след което ги свържете, за да създадете мощна система за управление на релационни бази данни със съхранени процедури. Използвайте персонализираните полета в ClickUp като градивни елементи за добавяне на ключови подробности към базата данни.

Активирайте и деактивирайте функции в базата данни, за да оптимизирате анализа си и да получите нужната информация на един клик разстояние. Лесната за управление платформа ви позволява да импортирате или експортирате данни според нуждите си, като бързо се свързвате с друг софтуер във вашия технологичен стек.

С помощта на AI асистента ClickUp Brain можете да извличате информация от огромни масиви от данни, без да губите часове в ръчното им декодиране. Просто задайте въпрос на Brain на естествен език и той ще ви предостави подходящите данни и анализ за секунди.

Анализирайте различни видове данни в реално време и получавайте AI прозрения с ClickUp Brain.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

В мобилното приложение има ограничени изгледи, но това може да се промени в бъдеще.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

📮 ClickUp Insight: Типичният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредва с проектите. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като предоставя контекста на разположение на един клик разстояние.

2. MySQL Workbench

чрез MySQL Workbench

MySQL Workbench предлага отличен софтуер за бази данни за Mac компютри, когато се нуждаете от надеждно управление на данни. Той има специална версия за macOS, така че ще работи безпроблемно с вашата система.

Интуитивният софтуер има лесен за използване интерфейс, който улеснява качването на данни, изпълнението на заявки на Structured Query Language (SQL) и бързото и лесно визуализиране на данните ви. Софтуерът предлага също синхронизация на данни и настройка на производителността, което е отлично за по-напредналите потребители.

Ще намерите и много онлайн поддръжка за платформата, така че помощта ще бъде на разположение, ако се сблъскате с някакви ограничения на ресурсите.

Най-добрите функции на MySQL Workbench

Потребителският интерфейс на MySQL базите данни улеснява проектирането и управлението, дори и при сложни набори от данни.

Таблото за производителност ви позволява бързо да видите как се справяте с ключовите показатели за ефективност (KPI).

Лесните инструменти за миграция на бази данни ви позволяват да конвертирате данни, без да губите ценна работа.

Ограничения на MySQL Workbench

Не можете бързо да спрете заявка, след като тя е стартирана.

Не работи добре с по-големи масиви от данни.

Цени на MySQL Workbench

Абонамент за MySQL Standard Edition (1–4 сокет сървър): 2140 USD/година

Абонамент за MySQL Standard Edition (5+ сокет сървър): 4280 $/година

Абонамент за MySQL Enterprise Edition (1–4 сокет сървър): 5350 USD/година

Абонамент за MySQL Enterprise Edition (5+ сокет сървър): 10 700 $/година

Абонамент за MySQL Cluster Carrier Grade Edition (1–4 сокет сървър): 10 700 USD/година

Абонамент за MySQL Cluster Carrier Grade Edition (сървър с 5+ сокета): 21 400 USD/година

Оценки и рецензии за MySQL Workbench

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1950 рецензии)

3. MongoDB

чрез MongoDB

MongoDB предлага вградена поддръжка за Mac потребители, така че ще работи добре на всички по-нови macOS системи. Това е солиден, безплатен софтуер за бази данни за Mac, ако имате нужда да анализирате структурирани и полуструктурирани данни, и е отличен, ако работите с документи от типа JavaScript Object Notation (което ще е музика за ушите на някои разработчици).

Можете да мащабирате и адаптирате MongoDB според вашите променящи се нужди, включително да го интегрирате с предпочитаните от вас инструменти и езици.

Най-добрите функции на MongoDB

Той използва нерелационна база данни, популярна алтернатива на фиксираните редове и колони, което го прави по-гъвкав.

Той разполага с вградени предварително конфигурирани функции за сигурност, което го прави сигурно решение за бази данни.

Мулти-клауд базата данни ви позволява достъп до 95 региона на наличност, така че е устойчива и има много ниска латентност.

Ограничения на MongoDB

Той не поддържа тригери, които може да са нещо, на което разчитате при управлението на бази данни.

Заема много повече място за съхранение от други софтуери за бази данни за Mac.

Цени на MongoDB

Безплатно завинаги за безплатни клъстери

Споделен сървър: от 0 $/месец

Без сървър: от 0,10 долара за 1 милион четения

Специализиран сървър: от 57 $/месец

Оценки и рецензии за MongoDB

G2: 4,5/5 (490+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 440 рецензии)

4. Ninox

чрез Ninox

Ninox обещава да бъде решение за база данни с ниско ниво на кодиране за малки и средни предприятия. Платформата ви позволява да създадете софтуер, който отговаря на вашите нужди, така че можете да създадете софтуера за база данни за Mac, който искате, с опции за разширяване впоследствие. Има шаблони, които ще ви помогнат да започнете, и много автоматизации на работния процес, които ще ускорят нещата.

Тъй като Ninox е изцяло базиран в облака, можете да получите достъп до платформата практически отвсякъде, независимо от операционната ви система. Това е чудесна новина за фирмите, които използват както Mac, така и PC.

Най-добрите функции на Ninox

Ninox работи на всички устройства, така че е идеален за офиси, които използват както Windows, така и macOS.

Той предлага множество опции за автоматизиране на работния процес и бизнес процесите.

Осигурена е висока степен на сигурност на данните с няколко нива на защита, като същевременно се спазват изискванията на регламента за защита на личните данни DSGVO.

Ограничения на Ninox

Той не се интегрира много добре с друг софтуер, така че може да сте ограничени в това, което можете да правите извън Ninox с вашите данни.

Цени на Ninox

Стартово ниво: 12 USD/месец за лиценз (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 24 USD/месец за лиценз (фактурира се ежегодно)

Enterprise: по заявка

Оценки и рецензии за Ninox

G2: 4,7/5 (над 340 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

5. Валентина

чрез Валентина

Valentina може да е точно това, от което се нуждаете, ако искате софтуер за бази данни с богат набор от функции за Mac.

Този впечатляващ софтуер за Mac може да обработва сложни данни и поддържа различни типове данни, което го прави един от най-добрите софтуери за бази данни за Mac с множество приложения. Той предлага високопроизводително извличане и обработка на данни и има отлични опции за индексиране за проекти с голям обем данни.

Мощните функции за форми и отчети улесняват достъпа, анализа и отчитането на данни.

Най-добрите функции на Valentina

Той има отлична производителност за бързо извличане и обработка на данни, дори в рамките на сложни данни.

Има вградени възможности за криптиране, които гарантират сигурността и поверителността на чувствителните данни.

Той предлага цялостна поддръжка за заявки към Microsoft SQL Server, включително автоматично попълване и цветен синтаксис.

Ограничения на Valentina

Въпреки че има изчерпателна документация за софтуера, новите потребители може да се сблъскат с по-трудно усвояване в сравнение с други софтуерни опции.

Цени на Valentina:

Valentina Studio Free: безплатен завинаги

Valentina Studio Pro: 199,99 $ всяка

Valentina Studio Pro Universal: 399,99 $ всяка

Valentina Studio Single: 79,99 $ за брой

Оценки и рецензии за Valentina

G2: 3,5/5 (2 отзива)

Capterra: 4,8/5 (4 отзива)

6. Navicat

чрез Navicat

Navicat е универсален инструмент, който ви помага да се свържете с базата данни и да я управлявате. Софтуерът ви позволява да се свържете с всеки източник на данни, включително Amazon Web Services, MySQL и Oracle. Оттам можете да използвате лесния за употреба интерфейс, за да пишете SQL заявки и да създавате таблици, за да започнете да разглеждате и анализирате вашите набори от данни.

Можете да импортирате и експортирате данни от софтуера, което улеснява синхронизирането на данните ви от различни бази данни. Това е чудесен начин да съберете данните си на едно място, за да извлечете максимума от всеки байт.

Най-добрите функции на Navicat

Дизайнерът на обекти улеснява писането на сложни SQL заявки, които са по-точни и предоставят необходимите ви данни.

Синхронизацията на данните ви помага да мигрирате данни и да ги поддържате актуални, независимо от източника.

Има много опции за моделиране на данни, така че можете бързо да създадете визуализации на вашите набори от данни и да ги използвате в различни приложения.

Ограничения на Navicat

Документацията е ограничена, което може да бъде объркващо, така че ако срещнете проблеми при използването на софтуера, може да се наложи да потърсите отговори другаде.

Цени на Navicat

Месечен абонамент: 69,99 $.

Годишен абонамент: 699,99 долара

Вечна лицензия: 1399 долара

Оценки и рецензии за Navicat

G2: 4. 4/5 (45+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 60 отзива)

7. Knack

чрез Knack

Ако се нуждаете от решение за база данни, но искате да избегнете кодирането, Knack е точно за вас.

Knack ви позволява бързо да създадете база данни, включително работни потоци, без да се налага да пишете код. Можете да управлявате данните по начин, който ви е удобен, а след това да създавате формуляри, карти, календари и отчети, които дават практическо приложение на тези данни.

Високо персонализираният потребителски интерфейс изглежда много модерен, което го прави лесно решение за софтуер за бази данни за Mac.

Най-добрите функции на Knack

Той създава персонализирани бизнес приложения от нулата или модифицира съществуващи такива, за да отговарят по-добре на вашите нужди от данни.

Той ви позволява да свържете свързани данни, за да можете да направите повече с вашата информация и да създадете релационна база данни с интелигентни опции за моделиране на данни.

Гъвкавите опции на интерфейса ви позволяват да създадете приложение за вашия бизнес без кодиране, като например карта с записи за доставки или календар с предстоящи задачи.

Ограничения на Knack

Липсата на поддръжка за мобилни устройства затруднява достъпа до данни в движение.

Цени на Knack

Стартово ниво: 39 $/месец

Pro: 79 $/месец

Корпоративен: 179 $/месец

Enterprise: по заявка

Оценки и рецензии на Knack

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

8. DBeaver

чрез DBeaver

Този софтуер за бази данни за Mac, съвместим с различни платформи, ви позволява да работите с данни от всички популярни бази данни на SQL сървъри. С отворена и търговска версия, има опция, която отговаря на всяка нужда от база данни.

DBeaver има силно персонализируем потребителски интерфейс, така че потребителите с известен опит с бази данни би трябвало да се справят бързо с него. Той има и активна потребителска общност, така че можете да намерите помощ онлайн, ако имате нужда от нея. Тъй като е с отворен код, може да намерите за полезни инструментите на трети страни.

Най-добрите функции на DBeaver

Мощен SQL редактор ви позволява да създавате и изпълнявате SQL заявки бързо.

Стандартната версия на софтуера с отворен код поддържа повече от 80 различни типа бази данни.

Той се фокусира върху създаването на бази данни чрез лесна за използване система, която помага да се обединят различни източници на данни в една полезна платформа.

Ограниченията на DBeaver

Макар софтуерните актуализации да са нещо добро, DBeaver може да пуска актуализации толкова често, че бързо ще установите, че настоящият ви софтуер е остарял.

Цени на DBeaver

Версия с отворен код: безплатна

Enterprise edition: 25 $/месец или 250 $ за една година

Lite издание: 11 $/месец или 110 $ за една година

Лиценз за Ultimate Edition: 500 долара за първата година, след това 400 долара за всяка следваща година.

Оценки и рецензии за DBeaver

G2: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 65 рецензии)

9. Stackby

чрез Stackby

Stackby ви позволява да създавате релационни бази данни без никакво кодиране. Можете да импортирате електронни таблици, набори от данни и друга информация, за да създадете най-подходящата програма за бази данни за вашия бизнес.

Платформата позволява на потребителите на Mac да създават изгледи Kanban, Calendar и дори галерия в зависимост от нуждите си. Това е гъвкава опция за база данни, която може да ви помогне да преодолеете ограниченията, които може да срещнете при други платформи.

Най-добрите функции на Stackby

Има няколко изгледа, които ви позволяват да видите наборите от данни по най-полезния възможен начин.

Той разполага с уникални типове колони, така че можете да създадете база данни, която отговаря на вашите нужди.

Можете да автоматизирате актуализирането на данните, като свържете Stackby с настоящия си технологичен стек.

Ограничения на Stackby

Обучението за работа с разширените функции на Stackby може да бъде трудно и може да се наложи да закупите допълнителни добавки.

Цени на Stackby

Безплатен завинаги

Лично: 5 $/месец на работно място

Икономичен вариант: 9 $/месец на работно място

Бизнес: 18 $/месец на работно място

Предприятия: свържете се с нас за оферта

Оценки и рецензии за Stackby

G2: 4,7/5 (55+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 70 рецензии)

10. Redis

чрез Redis

Redis предлага софтуер за управление на данни в облака. Той е чудесен за автоматизиране на обработката на данни, което го прави изключително ефективно решение за потребители, които се нуждаят от високопроизводителни решения за управление на данни.

Като софтуер за база данни в паметта за Mac, той лесно обработва данни в реално време и бързо кешира информация. Има добър потребителски интерфейс с много разширени опции, които задоволяват дори и най-взискателните мениджъри на бази данни.

Най-добрите функции на Redis

Известен с изключителната си скорост, Redis ускорява значително обработката и извличането на данни.

Можете да съхранявате и манипулирате данни в различни формати, което добавя гъвкавост към базата данни.

Можете лесно да мащабирате базата данни, за да отговорите на бъдещите нужди.

Ограничения на Redis

Тъй като Redis съхранява данни в паметта, той може да бъде ограничено решение за организации с обширни набори от данни.

Цени на Redis

Безплатни

Фиксирана цена: 7 $/месец

Гъвкав: 0,881 $/час

Годишен: по заявка

Цена на софтуера: по запитване с 30-дневен безплатен пробен период

Оценки и рецензии за Redis

G2: 4,5/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 60 рецензии)

Задълбочете се в данните си

Намирането на софтуер за бази данни, който отговаря на вашите нужди, е необходимо за управлението на вашия бизнес. Многофункционалният софтуер за управление на проекти ClickUp улеснява поддържането на организация. Освен това, той е фантастичен софтуер за бази данни за Mac потребители, който предлага всички необходими функции, без да ви затруднява.